10 beste ProofHub-Alternativen für nahtloses Projekt- und Teammanagement

ProofHub ist ein hervorragendes Tool, das verschiedene Aspekte des Projekt- und Teammanagements rationalisiert. Es ist vollgepackt mit Features, die die Zusammenarbeit, das Aufgabenmanagement und die Nachverfolgung von Fortschritten zu einem Kinderspiel machen.

Doch wie jede Software hat auch ProofHub seine Schwächen. Die Benutzeroberfläche ist ein wenig veraltet, und die Integrations- und Automatisierungsfunktionen lassen zu wünschen übrig.

Zum Glück gibt es viele bemerkenswerte Team- und Projektmanagement-Softwarelösungen, die Ihren Anforderungen besser entsprechen könnten. Aber bei so vielen Optionen, von denen jede für sich in Anspruch nimmt, die beste zu sein, ist es kein Spaziergang, die richtige Wahl zu treffen.

Deshalb haben wir die schwere Arbeit für Sie erledigt und Dutzende von Lösungen untersucht projektmanagement tool s, wobei wir uns auf ihre wichtigsten Features, Benutzerbewertungen und Preisoptionen konzentriert haben. Das Ergebnis ist diese praktische Liste der Top 10 ProofHub-Alternativen, mit denen Sie die Kontrolle über Ihre Projekte übernehmen können!

Was ist ProofHub?

Über: ProofHub ProofHub ermöglicht Teams die Zusammenarbeit, Kommunikation und Verwaltung Projekte und Aufgaben efficiently-alles innerhalb eines zentralen Hubs.

Die Plattform verfügt über ein Array von Tools, von mehreren Ansichten für Projekte und Tagespläne für die Nachverfolgung wiederholender Aufgaben bis hin zu nativen Optionen für die Zeiterfassung, vorgefertigten Vorlagen und einem praktischen Dateiverwaltungssystem. 🛠️

Wie jede hochwertige Plattform für Projektmanagement erleichtert ProofHub zusammenarbeit in Echtzeit mit verschiedenen Optionen wie Thread-Diskussionen, Tools zur Prüfung und Genehmigung, Ankündigungen und nativen Funktionen zum Chatten.

Worauf sollten Sie bei ProofHub-Alternativen achten?

Integrationen, Automatisierungen und Benutzerfreundlichkeit scheinen die Schwachpunkte von ProofHub zu sein. Achten Sie daher darauf, dass Ihre Alternative in diesen Bereichen überragend ist und in anderen Bereichen mindestens die gleichen Funktionen wie ProofHub bietet, z. B aufgabenverwaltung , Optimierung des Workflows und Freigeben von Dateien.

Hier sind einige der Qualitäten und Features, die Sie im Auge behalten sollten:

Intuitive Benutzeroberfläche: Es wäre schön, wenn die App auch ohne umfangreiche Schulung oder vorherige Erfahrung mit ähnlichen Tools einfach zu bedienen ist Integrationen: Ihre ProofHub-Alternative sollte entweder nativ oder über eine API mit praktisch jeder anderen App, die Sie regelmäßig nutzen, verbunden sein. Achten Sie besonders auf Integrationen mit Kommunikation,zeiterfassungundCRM tools3. Automatisierung: Das Tool sollte in der Lage sein, sich wiederholende oder routinemäßige Aufgaben durch Automatisierung zu rationalisieren und so Zeit für Aktivitäten freizumachen, die mehr Wert bringen Effizientes Aufgabenmanagement: Stellen Sie sicher, dass die Plattform die Zuweisung, Organisation, Nachverfolgung und Zusammenarbeit bei Aufgaben ermöglicht, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren Fertige Vorlagen: Die App sollte mit vorgefertigten Vorlagen ausgestattet sein, um das Setup und die Planung von Projekten zu beschleunigen Zusammenarbeit: Bevorzugen Sie Tools, die die Zusammenarbeit im Team verbessern und die nahtlose Kommunikation und das Freigeben von Ideen fördern AI-Features: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Projektmanagement ist nicht die Stärke von ProofHub, daher sollten Sie darauf achten, dass die Alternative Folgendes bietetKI-gestützte Unterstützung ## Die 10 besten ProofHub-Alternativen für das Jahr 2024 und darüber hinaus

Wir haben den Markt durchforstet, um die besten ProofHub-Alternativen auszuwählen. Dabei haben wir sichergestellt, dass sie nicht nur die oben genannten Eigenschaften erfüllen, sondern auch einige einzigartige Features bieten.

Sind Sie bereit, Ihr Projektmanagement zu verbessern? Dann nichts wie los! 🥳

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

ClickUp ist ein all-in-One-Plattform für das Projektmanagement zur Rationalisierung von Aufgabenmanagement, Nachverfolgung des Fortschritts und zusammenarbeit im Team . Es geht über herkömmliche Lösungen hinaus und bietet fortschrittliche Automatisierungs- und KI-Features zur Optimierung von Workflows und zur Steigerung der Gesamtproduktivität für Teams jeder Größe. 💥

ClickUp bietet eine starke Leistung mit seinen Feature-Suite Projektmanagement umfasst branchenführende Lösungen für die Organisation, Priorisierung und Überwachung von Arbeit in Perfektion. Dazu gehören 15+ Ansichten um Ihre Aufgaben und Projekte nach Belieben darzustellen.

ClickUp glänzt mit Echtzeit-Zusammenarbeit und bietet verschiedene Optionen, um funktionsübergreifende Teams näher an der Erreichung ihrer projektziele .

Mit ClickUp Whiteboards können Sie auf einer unendlichen, kollaborativen Leinwand Brainstorming betreiben, Prioritäten setzen und Aufgaben zuweisen. Wenn Sie das Whiteboard nicht von Grund auf neu erstellen möchten, können Sie sich mit einigen der folgenden Funktionen einen Vorsprung verschaffen ClickUp's 1.000+ vorgefertigten Vorlagen für jeden erdenklichen Anwendungsfall.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Mitarbeiter zu taggen und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Ob Sie an einem Projektbrief, einer SOP oder einem produktfahrplan , ClickUp Dokumente ist der richtige Weg! Mit dem kollaborativen Text-Editor und dem Dokumentenmanagement-System der Plattform können Sie das gesamte Team auf der gleichen Seite halten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. 📃

Die ClickUp Kommentare feature geht noch einen Schritt weiter, indem es Diskussionen und Feedback in Echtzeit direkt innerhalb der Aufgaben ermöglicht. So verpassen Sie nie wieder wichtige Aktualisierungen, was zu einer besseren Entscheidungsfindung bei der Erledigung Ihrer Aufgaben führt kommunikationsziele .

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Endlich, ClickUp Dashboards dienen als Befehl-Center für die Abläufe in Ihrem Team. Zu erledigen ist lediglich die Navigation durch die anpassbare Karten , und voila! Sie können mühelos Aufgaben nachverfolgen, Fortschritte überwachen und die Leistung des Teams messen, was die Zusammenarbeit vereinfacht und die Effizienz des Teams steigert.

ClickUp beste Features

Erstklassiges Aufgabenmanagement mit benutzerdefinierten Feldern und Status

15+ ClickUp Ansichten für die Betrachtung der Arbeit aus allen Blickwinkeln

ClickUp-Automatisierungen undClickUp AI zur Optimierung von Workflows und Steigerung der Produktivität

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit wie Whiteboards, Dokumente, Mindmaps usw.

Einstellung und Nachverfolgung von Zielen um Teams konzentriert und motiviert zu halten

ClickUp Dashboards zur Überwachung aller Aspekte des Workflows Ihres Teams

Integrationen mit über 1.000 Apps von Drittanbietern und Produktivitätstools

mehr als 1.000 vorgefertigte Vorlagen

Mobile App für den Offline-Zugriff von unterwegs auf Projekte und Aufgaben

ClickUp Limitierungen

Aufgrund der Fülle an Features brauchen neue Benutzer Zeit, um sich in die App einzuarbeiten

Änderungen in einer Ansicht werden nicht immer in andere Ansichten übernommen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie dieverkaufsteam um einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Plan zu erhalten

: Kontaktieren Sie dieverkaufsteam um einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Plan zu erhalten ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Monday.com

Via: Monday.com Monday.com ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche und seine robusten Anpassungsoptionen bekannt und ist eine hervorragende kundenorientierte Projektmanagement-Lösung mit Features, die die Zusammenarbeit und Produktivität von Teams verbessern.

Zu den Stärken von Monday.com gehören anpassbare Workflows und Dashboards, die Teams maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen bieten. Die vierteljährliche Roadmap gewährleistet die Überwachung des Fortschritts in Echtzeit, während die Ansichten von Kanban- und Gantt-Diagrammen Flexibilität bei der Organisation und Visualisierung von Aufgaben bieten.

Und schließlich bietet die Plattform Sandbox-Umgebung den Teams einen einzigartigen Space für Experimente und kreativen Input. Sie ist außerdem mit farbcodierten Vorlagen ausgestattet, um die visuelle Klarheit und Einfachheit zu verbessern.

Monday.com beste Features

Anpassbare Workflows und Dashboards

Nahtlose Nachverfolgung von Aufgaben

Projektmanagement im Stil von Kanban- und Gantt-Diagrammen

Farbcodierte Vorlagen für bessere Sichtbarkeit und Einfachheit

Sandbox-Umgebung zur Förderung der Zusammenarbeit im Team

Monday.com Limits

Einige der Integrationen und Automatisierungen können schwierig zu navigieren sein

Unzureichende Optionen zur Personalisierung des Dashboards

Monday.com Preise

Free

Basic: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Pro: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

3. Confluence

Über: Atlassian Confluence von Atlassian ist eine leistungsstarke Projektmanagement-Anwendung, die die Kommunikation rationalisiert und die Produktivität des Teams sowie das Workflow-Management verbessert. Es ermöglicht Benutzern, Dokumente in Echtzeit zu erstellen, zu bearbeiten und gemeinsam zu bearbeiten sowie Ideen schnell freizugeben und zu verfeinern. Daher wird es oft als das Wikipedia des Unternehmensmanagements bezeichnet

Die anpassbaren Vorlagen und die erweiterte Suchfunktion der Plattform erleichtern das schnelle Durchsuchen von Informationen und stellen sicher, dass jeder informiert und auf dem Laufenden bleibt ziele des Projektmanagements . 🎯

Auch wenn Confluence vielleicht nicht den Umfang von speziellen projektmanagement tools wie ClickUp und Monday.com. Die Integration mit anderen Atlassian-Produkten wie Jira und Trello sorgt für ein einheitliches Projektmanagement und macht es zu einer umfassenden Lösung für Teams jeder Größe.

Confluence beste Features

Effizienter Umgang mit einer großen Menge an Dokumentation

Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit und Zusammenarbeit im Team

Integration mit anderen Atlassian-Produkten wie Jira und Suite

Berechtigungskontrollen für den Datenschutz im Team

Einfache Neuordnung und Erstellung einer Hierarchie von Seiten

Confluence-Einschränkungen

Nachverfolgung von erstellten Spaces kann schwierig sein

Schlechte Integration mit Tools von Drittanbietern

Preise für Confluence

Free

Standard: $6,05/Monat pro Benutzer

$6,05/Monat pro Benutzer Premium: $11.55/Monat pro Benutzer

$11.55/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3.000+ Bewertungen)

4.1/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

4. Basecamp

Über: Basecamp Wird von über 75.000 Organisationen und marketing-Agenturen basecamp verfügt über alle Tools, die Sie benötigen, um Ihre Arbeitsabläufe im Projektmanagement zu rationalisieren. Es verfügt über Features wie Zu erledigen-Listen, Dateifreigabe und zusammenarbeit an Dokumenten die Teams helfen, organisiert und auf Kurs zu bleiben. ✅

Basecamp bietet ein zentralisiertes Dashboard, auf dem die Mitglieder des Teams problemlos auf Projektaktualisierungen und Fristen zugreifen können. Mit dem Feature des Gruppenchats können die Mitglieder des Teams in Echtzeit kommunizieren und Projektdetails besprechen, ohne dass externe Messaging-Plattformen erforderlich sind.

Außerdem können Basecamp-Benutzer automatische Check-Ins und Fortschrittsberichte konfigurieren, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen und für ihre Aufgaben verantwortlich sind.

Basecamp beste Features

Effiziente Kommunikation im Team

Automatische Eincheck- und Fortschrittsberichte

Zentrales Dashboard für einfache Team-Koordination

Intuitive Schnittstelle

Integrierte Tools für die Zusammenarbeit zum Freigeben von Dateien und zur Dokumentenverwaltung

Basecamp Beschränkungen

Limitierte Integrationen mit Apps von Drittanbietern

Der Chatbot oder das Messaging Board friert gelegentlich ein

Basecamp Preise

Basic: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro Unlimited: $299/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Abrechnung)

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

4.1/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

5. Nuclino

Über: Nuclino Nuclino ist ein weiteres intuitives Projektmanagement tool, das als das kollektive Gehirn Ihrer Organisation dient. Es rationalisiert die Arbeitsabläufe Ihres Teams durch die Organisation von Dokumenten und Wissen, die Verwaltung von Aufgaben und die Visualisierung und Bearbeitung von Daten. 🧠

Ein besonderes Feature von Nuclino ist die Möglichkeit, Projektstrukturen in verschiedenen Modi zu visualisieren, z. B. in Diagrammen, Tabellen, Listen oder allgemeinen Boards. So können Teams das am besten geeignete Format für das Verständnis und die Darstellung ihrer Projekthierarchie wählen.

Nuclino beste Features

Features für Zusammenarbeit, Dokumenten- und Aufgabenmanagement

Visualisierung von Projektstrukturen

Einfaches Hinzufügen und Organisieren von Dashboards mit einzigartigen Vorlagen

Benutzer können Änderungen nachverfolgen, zu früheren Versionen zurückkehren und bestehende Versionen verbessern

Integrationen mitproduktivität tools wie Airtable

Nuclino Beschränkungen

Limitierte Integrationen und Widget Features

Die Formatierungsoptionen sind nicht so toll

Nuclino Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

6. Asana

Über: Asana Von der Erstellung und Zuweisung von Aufgaben bis zur Einstellung von Fristen und zeitleisten für Projekte asana bietet eine umfassende Plattform für effizientes Projektmanagement. Angesichts seiner Vielseitigkeit ist es nicht verwunderlich, dass es für über 135.000 Benutzer weltweit zum Tool der Wahl geworden ist. 🌎

Asana erleichtert nicht nur das Aufgabenmanagement, sondern verbessert auch die Zusammenarbeit im Team durch Chatten und Freigeben von Dateien, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten. Außerdem bietet es anpassbare Vorlagen für Projekte und automatisierte Kampagnen - damit können Teams ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und ihre Produktivität steigern.

Was Asana jedoch wirklich von anderen Systemen unterscheidet, ist seinen Konkurrenten sind seine personalisierten Features. Die granulare Nachverfolgung von Aufgaben ermöglicht Teams detaillierte Einblicke, während farbige Tags visuelle Anhaltspunkte für eine mühelose Organisation und Priorisierung liefern - und so die Erfahrung im Projektmanagement für kleine Teams verbessern.

Asana beste Features

Automatisierte Kampagnen für einen strafferen Workflow

Granulare Nachverfolgung, um sicherzustellen, dass Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden

Zu erledigen-Listen mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen

Farbige Tags und Beschreibungen

Nahtlose Integration mit gängigen Tools wie Google Drive und Slack

Asana Einschränkungen

Limitierte Aufgaben-Hierarchie

Kompliziertes Setup für High-End-Automatisierung

Asana Preise

Free

Einsteiger: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Erweitert: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Enterprise und Enterprise+: Preise auf Anfrage

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (12,000+ Bewertungen)

7. Zoho Projekte

Über: Zoho Zoho Projects rationalisiert das Projektmanagement durch Features zur Aufgabenverwaltung wie Gantt Diagramme die die Zeitleisten von Projekten und die Abhängigkeiten von Aufgaben visualisieren. Außerdem ermöglicht es die Echtzeit-Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams über Chats und das Freigeben von Dokumenten.

Das wichtigste Verkaufsargument der Plattform sind ihre vorgefertigte Vorlagen die es den Benutzern ermöglichen, standardisierte Strukturen und Workflows für verschiedene Aufgaben und Projekte zu erstellen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für Konsistenz und Effizienz bei der Verfolgung von Zielen im Team.

Zoho Projects beste Features

Anpassbare Vorlagen für Projekte und Aufgaben

Bequeme Delegation von Aufgaben und Zuweisungen im Team

Leistungsstarke Analysen und Berichterstellung

Tools für die Zusammenarbeit wie Chats, Foren und das Freigeben von Dokumenten

Integration mit anderen Zoho Apps zur Optimierung von Workflows

Grenzen von Zoho Projects

Limitierte Integrationen mit Apps von Drittanbietern

Setup von Projektvorlagen ist umständlich

Preise für Zoho Projects

Free

Premium: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Enterprise: $9/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

8. Teamwork.de

Über: Teamwork.de Teamwork.com macht seinem Namen alle Ehre und fördert die reibungslose Zusammenarbeit in Echtzeit. Mit Features wie dem Freigeben von Dateien und Chats in Echtzeit können Mitglieder des Teams unabhängig von Speicherort und Zeitzone effizient zusammenarbeiten.

Die Meilenstein-Funktion der Plattform ermöglicht es Teams, Ziele einzustellen, Fortschritte zu verfolgen und Echtzeit-Updates freizugeben. Dieses Feature schafft eine dynamische Umgebung, in der jeder, auch die Clients, Feedback, Vorschläge und spezifische Informationen liefern können anforderungen an das Projekt durch Formulare.

Teamwork.com beste Features

Einfache Listen-, Tabellen- und Kanban-Ansichten für flexibles Aufgabenmanagement

Vorlagen für die Zeiterfassung mit genauer Nachverfolgung und Berichterstellung

Dropbox-Integration für effizientes Freigeben von Dateien und Dokumentenmanagement

Meilensteine zur Einstellung von Team-Zielen und Nachverfolgung des Fortschritts

Formulare zur Erfassung von Anfragen, Feedback und Informationen von Kunden und Teammitgliedern

Teamwork.com Einschränkungen

Komplexe Oberfläche für neue Benutzer

Unübersichtliche Administratorkontrollen

Preise für Teamwork.com

Free

Starter: $5.99/Monat pro Benutzer

$5.99/Monat pro Benutzer Ausliefern: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Erweitern: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Skala: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Teamwork.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

9. Trello

Über: Trello Trello von Atlassian ist eines der beliebtesten und benutzerfreundlichsten Tools für Projektmanagement, das die Organisation von Prioritäten und die Verwaltung von Aufgaben vereinfacht. Diese Plattform nutzt Features wie Kommentare, Anhänge und Checklisten, um die Kommunikation und Koordination zwischen den Mitgliedern des Teams zu verbessern.

Die Stärke von Trello liegt in seiner intuitiven Benutzeroberfläche, die auf Kanban-Boards basiert, die eine visuelle Darstellung von Aufgaben und deren Fortschritt bieten. Teammitglieder können den Status jeder Aufgabe mithilfe eines einfachen Drag-and-Drop-Editors leicht nachverfolgen und ändern

Trello beste Features

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Nutzt Kanban-Boards mit einem Drag-and-Drop-Editor, um Projekte zu vereinfachen und zu organisieren

Kommentare, Anhänge und Fälligkeitsdaten rationalisieren die Zusammenarbeit im Team

Eingebaute Vorlagen zur Beschleunigung des Setups von Projekten für neue Benutzer

mehr als 100 Integrationen mit anderen Produktivitätstools

Trello Einschränkungen

Limitierte Möglichkeiten zur Nachverfolgung von Projekten im Vergleich zu anderen ToolsTrello-Alternativen* Keine eingebauten Features wie Gantt-Diagramm-Ansichten oder Ressourcenmanagement

Trello Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17,50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (14,000+ Bewertungen)

10. Wrike

Über: Wrike Wrike ist eine App zur Verwaltung und Planung von Aufgaben, die Teams hilft, zusammenzuarbeiten und organisiert zu bleiben. Sie verfügt über eine robuste project dashboard zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Zuweisung von Ressourcen und zum Sammeln aller relevanten Informationen an einem Ort.

Die Plattform OKR-Vorlage erleichtert die Erfassung von Zielen und die Formulierung optimaler Strategien für den Erfolg, während die Flussdiagramm-Darstellung es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeitsabläufe zu visualisieren und Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu erkennen.

Wrike beste Features

Robuste Features für Aufgabenmanagement und Zeitplanung

Dashboards für Projekte zur Visualisierung von Workflows und Leistungsindikatoren

Flussdiagramm-Anzeige zur einfachen Visualisierung von Workflows

Vorlage für wöchentliche Zu erledigen-Liste

OKR-Vorlage für die Erfassung von Zielen

Wrike Limits

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Projekt-Workflows

Mangel an erweiterten Features zur Berichterstellung und Analyse

Wrike Preise

Free

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Business: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise und Pinnacle: Kontakt für Preisgestaltung

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,500+ Bewertungen)

4.2/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

Erobern Sie Ihre Projekte und steigern Sie Ihre Produktivität mit der besten ProofHub-Alternative

ClickUp ist mehr als nur ein tool; es ist ein Projektmanagement-Kraftpaket, das es ganzen Teams ermöglicht, zusammenzuarbeiten und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen - und das alles auf einer einzigen Plattform. Von Aufgabenmanagement und Zeiterfassung bis hin zu ressourcenzuweisung und die Zusammenarbeit im Team bietet ClickUp eine umfassende Lösung für jeden Aspekt des Projektmanagements.

Mit dieser Plattform können Sie nicht nur Projekte verwalten, sondern auch die Arbeitsabläufe in Ihrem Team umgestalten und die Produktivität auf breiter Front steigern. Also, warum nicht testen Sie ClickUp noch heute ? ⏭️