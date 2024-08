Innovieren, anpassen, erfolgreich sein: Implementieren Sie die richtigen PMO-Strukturen für Ihr Unternehmen

Die Architektur des Project Management Office (PMO) Ihrer Organisation spielt eine Rolle für die Effektivität Ihrer Projektmanagement-Bemühungen. Wenn Sie Ihre PMO-Struktur auf die spezifischen Bedürfnisse und Ressourcen Ihrer Organisation abstimmen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Projekte pünktlich und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden, erheblich. 💰

Leistungsstarke PMOs können den Umsatz und die Kundenzufriedenheit erheblich steigern. Angesichts der großen Unterschiede zwischen den einzelnen Projektmanagementbüros ist die bloße Einrichtung eines PMO jedoch keine Garantie für den Erfolg.

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles über die verschiedenen Arten von PMO-Strukturen und Betriebsmodellen. Wir werfen einen genaueren Blick auf die verschiedenen Funktionen und die strategischen Schritte, die Sie unternehmen können, um ein effizientes PMO einzurichten, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen!

Was ist eine PMO-Struktur?

Ein PMO (Project Management Office) ist ein eigenes Team oder eine Abteilung innerhalb einer Organisation, die für die Einführung und Aufrechterhaltung standardisierter Projektmanagement-Praktiken verantwortlich ist. Es bietet die notwendige Struktur und die Richtlinien, um die ihm unterstellten Projekte effektiv zu überwachen und durchzuführen.

Das PMO überwacht verschiedene Aspekte wie Metriken, Benchmarks, Qualitätssicherung und Dokumentation, um die Einheitlichkeit des Managements und der Ausführung von Projekten, Programmen und Portfolios zu gewährleisten. Es kann intern innerhalb der Organisation oder extern über eine separate Einheit oder Agentur tätig sein.

Wenn Sie einen Startschuss für Ihr Projektmanagement brauchen, können Sie die ClickUp PMO Team Vorlage ! Dieses leistungsstarke Tool wurde speziell für PMO-Teams entwickelt und hilft bei der Verwaltung von allem - von Projektplänen und Workloads bis hin zu Prioritäten und Projektfortschritten. 🧾

Die ClickUp PMO Team Vorlage vereinfacht Ihr Projekt-, Programm- und Portfolio-Management, indem sie Barrieren abbaut und eine rasche Umsetzung ermöglicht

Was sind die verschiedenen Rollen innerhalb eines PMO?

PMOs spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Projekten in Organisationen. Die verschiedenen Rollen des PMO sind auf die Größe der Organisation, die Bedürfnisse der Stakeholder und das Geschäft zugeschnitten. Im Folgenden werden die wichtigsten Rollen des PMO erläutert:

PMO-Leiter: Diese Rolle beinhaltet die Entscheidungsfindung auf höchster Ebene, die Aufsicht über alle Abteilungen und Teams sowie die engezusammenarbeit mit den Clients und Interessengruppen. Sie übernehmen auch die Verantwortung für die Lösung wichtiger Probleme innerhalb des PMO und leiten dessen Funktion insgesamt

Diese Rolle beinhaltet die Entscheidungsfindung auf höchster Ebene, die Aufsicht über alle Abteilungen und Teams sowie die engezusammenarbeit mit den Clients und Interessengruppen. Sie übernehmen auch die Verantwortung für die Lösung wichtiger Probleme innerhalb des PMO und leiten dessen Funktion insgesamt PMO-Spezialist: Verantwortlich für die Leitung von Projekten, die Überwachung ihrer Fortschritte und die Anleitung und Betreuung des Teams. Sie arbeiten mit den Projektleitern zusammen, wählenvorlagen für das Projektmanagementund verwalten Projektdokumente

Verantwortlich für die Leitung von Projekten, die Überwachung ihrer Fortschritte und die Anleitung und Betreuung des Teams. Sie arbeiten mit den Projektleitern zusammen, wählenvorlagen für das Projektmanagementund verwalten Projektdokumente PMO officer: Diese Rolle beinhaltetabwicklung der täglichen Aktivitäten und Abläufe innerhalb des PMO. Sie überwachen die Echtzeitaufwand für das Änderungsmanagementund gewährleisten die Einhaltung der PMO-Standards durchqualitätssicherungsprüfungendie Umsetzung von Vorlagen aus dem Fachbereich und die Sammlung von Daten über den Fortschritt des Projekts zur Analyse

Funktionen einer PMO-Struktur

Das Projektmanagement Office umfasst verschiedene Bereiche, darunter projektplanung management, Überwachung des Portfolios, Personalwesen und Ausrichtung auf die allgemeinen Ziele des Geschäfts. Im Folgenden sind die spezifischen Funktionen eines PMO aufgeführt:

Verschiedene Arten von PMO-Strukturen

Organisationen haben unterschiedliche Bedürfnisse, Projektkomplexitäten und Reifegrade in ihren Projektmanagement-Ansätzen. Aus diesem Grund sind PMO-Strukturen auf unterschiedliche Organisationskulturen, Projektanforderungen und strategische Ziele abgestimmt.

Jede PMO-Struktur hat ihre spezifischen Vorteile und Grenzen, so dass Unternehmen die Flexibilität haben, den für sie am besten geeigneten Ansatz je nach ihren besonderen Umständen zu wählen.

Hier sind die gängigsten PMO-Strukturen:

Direktives PMO

Das direktive PMO hat die höchste Autorität unter den PMO-Strukturen, kontrolliert mehrere Aspekte des Projekts und steht häufig in direktem Kontakt mit Interessengruppen und Kunden. Es fördert die Konsistenz aller Projekte und erleichtert den Vergleich und die Messung der Projektleistung. Diese Standardisierung erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs eines Projekts erheblich. 🥇

PMOs rekrutieren und delegieren in der Regel Projektmanager, während sie gleichzeitig Anleitung und Aufsicht bieten. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Projektplanung und die Beaufsichtigung der Projekte einer Organisation projekte während ihres gesamten Lebenszyklus und sorgt für die Einhaltung von Umfang, Budget und Zeitleiste.

Controlling PMO

Controlling PMOs schaffen eine Harmonie zwischen Standardisierung und Anpassungsfähigkeit - sie haben ein hohes Maß an Kontrolle über die Projekte, wenn auch nicht so viel wie direktive PMOs. Sie haben mehrere Schlüssel-Verantwortlichkeiten, wie:

Durchsetzung der vereinbarten Projektrichtlinien und -praktiken, Sicherstellung, dass jeder die Regeln befolgt und die richtigen Tools verwendet

Anpassung und Berücksichtigung spezifischeranforderungen an das Projekt nach Bedarf

Nachfolgendressourcenverwaltung und Sicherstellung, dass die Projekte innerhalb der Limits bleiben

Bei einfacheren Projekten ist es möglich, eine PMO-Struktur zu verwenden, die aus einer Mischung aus richtungsweisenden und kontrollierenden PMOs besteht und an die spezifischen Anforderungen des Projekts angepasst ist.

Unterstützendes PMO

Das Supportive PMO hat wenig Einfluss auf die direkte Leitung des Projekts. Stattdessen hat es eine beratende Funktion und unterstützt die Mitglieder des Teams, wenn sie Anleitung benötigen:

Onboarding und Schulung der Mitarbeiter

Einstellung von Vorlagen

Freigeben von Analysetools 🧪

Der unterstützende PMO-Projektleiter hat mehr Freiheiten, da er nicht an strenge Methoden gebunden ist. So können sie den besten Ansatz für ihre Projekte wählen und werden zu Flexibilität und neuen Ideen ermutigt.

Wenn Sie ein PMO für Ihr Projektmanagement wählen, ist das Supportive PMO praktisch, um unmittelbare Änderungen in Echtzeit zu handhaben, anstatt sich auf prioritäten des Projekts .

Zentralisiertes PMO

Ein zentralisiertes PMO kommt in großen Unternehmen zum Einsatz, die einheitliche Regeln und Standards benötigen. Es ist ideal für Branchen wie das Baugewerbe, in denen die Materialzuteilung von entscheidender Bedeutung ist, da zentralisierte PMOs sich durch eine effiziente Verwaltung der Ressourcen auszeichnen.

In Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, aber begrenztem Management, rationalisiert ein zentralisiertes PMO die Abläufe, indem es den Bedarf an ständiger kollegialer Beratung minimiert. Stattdessen können sich Einzelpersonen und Abteilungen auf ein zentrales System verlassen, das eine effiziente Autonomie fördert.

Dezentrales PMO

Im Gegensatz zum zentralisierten PMO ist das dezentralisierte PMO üblich in agilen Projekt Teams . Es ist eine gute Ergänzung für:

Projektüberprüfungssysteme wie PERT

Minimale zentrale Kontrolle zu bieten

Teams die Flexibilität zu geben, bevorzugte Tools und Arbeitsmethoden einzusetzen

Ein dezentralisiertes PMO bietet hochwertigen Geschäftseinheiten Orientierung und hilft bei der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einheiten, selbst wenn diese unterschiedliche Ansätze, Ressourcen oder Ziele haben.

Individuelles PMO

Das individuelle PMO ist das einfachste und kleinste PMO-System auf dem Markt. Es verwaltet in der Regel nur ein Projekt oder eine kleine Gruppe verwandter Projekte und nicht das gesamte Projekt projekt Portfolio .

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein einzelner Mitarbeiter innerhalb eines individuellen PMO-Rahmen . Bei dieser Art von PMO geht es in der Regel nicht darum, einheitliche Tools, Praktiken oder standardisierte Methoden für das Projektmanagement einzuführen.

Business PMO

Das Business PMO ist in kleinen und mittleren Geschäften (SMB) weit verbreitet. Sie verwalten das gesamte Projektportfolio des Unternehmens oder ein bedeutendes Programm. Neben projekt-Management für kleine Geschäfte können sie sich auf die Aufsicht über eine große Abteilung konzentrieren.

**Die Hauptaufgabe des Business PMO besteht darin, sicherzustellen, dass alle dieselben Tools, Dashboards und Metriken verwenden managen Probleme in Echtzeit, sobald sie auftreten. ⛑️

Enterprise PMO

Das Enterprise PMO ist in großen Unternehmen, multinationalen Konzernen, gemeinnützigen Organisationen oder staatlichen Einrichtungen zu finden. Ihr Anwendungsbereich umfasst:

Strategische Projektplanung

Verteilung von Ressourcen

Auswahl von Projekten

Prioritätensetzung

Sie legen auch die Maßstäbe, Protokolle und Methoden für das Projektmanagement in den verschiedenen Abteilungen fest.

Wie man eine PMO-Struktur einführt

Um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs eines Projekts zu erhöhen, müssen die Kultur, die Anforderungen und die Ressourcen Ihres Unternehmens mit Ihrer PMO-Strategie in Einklang gebracht werden.

Diese Abstimmung schafft eine klare Struktur, die die wesentlichen Methoden, Tools und Ressourcen für den Erfolg von Projekten umreißt. So können PMOs fundierte Entscheidungen treffen, Risiken mindern und das Wachstum des Geschäfts vorantreiben . 🌱

Planen, verfolgen und verwalten Sie Ihre Projekte von Anfang bis zum Abschluss mit den Features von ClickUp für das Projektmanagement

Es gibt keine Universallösung für die Erstellung eines strategischen Plans für Ihr PMO. Dennoch gibt es einige Standardschritte, die bei der Formulierung einer PMO-Strategie zu beachten sind. Und wenn Sie diese mit folgenden Elementen kombinieren ClickUp -ein Alles-in-Einem projektmanagement-Lösung -sie werden im Handumdrehen eine perfekte PMO-Struktur aufbauen! 🙌

Hier sind die fünf wichtigsten Dinge, die Sie zu erledigen haben:

1. Klären Sie den Auftrag Ihres Unternehmens

**Der erste Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen PMO-Struktur besteht darin, den breiteren Kontext Ihres Unternehmens zu verstehen

Definieren Sie zunächst die Ziele und Werte Ihres Unternehmens sowie die Herausforderungen, denen es sich stellen muss. Sobald diese Aspekte geklärt sind, sollten Sie Ihre bisherigen Leistungen, Stärken, Schwächen und verbesserungswürdigen Bereiche bewerten. Auf diese Weise wissen Sie, was zu vermeiden ist und was Sie in Zukunft anstreben sollten.

Mit ClickUp Dashboards erhalten Sie eine eine abschließende Übersicht über Ihr Projekt an einem einzigen Speicherort! Betrachten Sie es als Ihr ultimatives Kontrollzentrum, das für jedes Projekt maßgeschneidert ist. Es ermöglicht Ihnen:

Gestalten Sie Ihr ideales Dashboard mit Drag-and-Drop-Funktionen und über 50 verfügbaren Karten

Überwachen Sie den Workload Ihres Teams, ob nach Scrum-Punkten oder zugewiesenen Aufgaben

Sehen Sie Ihren Fortschritt anschaulich mit Kreis-, Linien- oder Balkendiagrammen

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards einen umfassenden Überblick über Ihren gesamten Workflow

Organisieren, visualisieren, überwachen und bewerten Sie Ihre Quartalsziele, indem Sie fertiggestellte Aufgaben, Burnup- und Burndown-Diagramme, Daten zur Nachverfolgung von Projekten und Hindernisse im Workflow an einem Ort analysieren! Geben Sie das Dashboard in Ihrem Workspace frei oder zeigen Sie es als Vollbild im Büro an, um im Team über Ziele und Prioritäten zu diskutieren. 🖥️

2. Legen Sie Ziele und Vorgaben fest

Wie bei jedem bedeutenden Projekt erfordert die Einrichtung einer PMO-Struktur eine klare Vorstellung von Ihren Zielen, den zu erwartenden Engpässen, Herausforderungen und Strategien zu deren Überwindung.

Um genaue Ziele zu definieren, sollten Sie sich diese Fragen stellen:

Welche Funktionen wird Ihr PMO erfüllen?

Wie wird es zu Kosteneinsparungen beitragen?

Wie wird es Projektrisiken mindern?

Welchen Personalbedarf wird das PMO haben - ist die Einstellung externer Mitarbeiter erforderlich?

Wann soll das PMO voll einsatzfähig und funktionsfähig sein?

Sobald Sie diese Fragen geklärt haben, können Sie Ihre Ziele mühelos mit ClickUp Ziele ! Geben Sie einfach die wichtigsten Details wie Ziel, Fälligkeitsdatum und Mitarbeiter ein, und schon sind Sie fertig. 👌

Ziele und Meilensteine mühelos einstellen und nachverfolgen in ClickUp Goals

Identifizieren Sie wichtige Phasen in Ihrem Projekt, indem Sie sie als markieren Meilensteine und die Aufteilung wichtiger Ziele in überschaubare Einzelziele, damit Ihr Team produktiver arbeiten kann. Mit ClickUp können Sie:

Nachverfolgung von Meilensteinen als true oder false zur Kennzeichnung des Abschlusses Einzelne Aufgaben als Einzelziele auflisten, insbesondere für komplexe Ziele Zahlenmäßige Einzelziele festlegen Finanzielle Ziele für eine bessere Haushaltsführung überwachen

Sie können sogar zusammenhängende Ziele in Ordnern organisieren und so eine bequeme, umfassende Ansicht der Fortschritte auf dem Weg zu Ihren übergreifenden Zielen erhalten.

3. Optimieren Sie Ihre Ressourcen, um den Erfolg zu sichern

Die Wirksamkeit Ihrer Strategie hängt wesentlich von den Ressourcen Ihres Unternehmens ab.

Eine effektive Zuweisung stellt sicher, dass die Ressourcen maximal genutzt werden **Es verhindert eine Überlastung oder Unterauslastung der Ressourcen und sorgt für eine ausgewogene Verteilung für optimale Produktivität .

Optimieren Sie Ihre Ressourcen, um die Effizienz von Projekten zu steigern und Verschwendung zu minimieren:

Verstehen der geschätzten und tatsächlichen Kosten eines Projekts Berücksichtigung der Größe, der Fähigkeiten und der Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter Berücksichtigung von Vermögenswerten, die materielle Ressourcen wie Maschinen, Software oder professionelle Anbieter umfassen, die möglicherweise beschafft oder geleast werden müssen

Planen Sie die Ressourcenzuweisung und verfolgen Sie die Ressourcen mit dem Gantt-Diagramm und der Ansicht der Zeitleiste in der ClickUp-Ressourcenplanungsvorlage

Optimieren Sie Ihre Ressourcenplanung mit der ClickUp Vorlage für die Ressourcenplanung . Sie stellt einen gebrauchsfertigen Rahmen dar, der bei der proaktiven Planung unter Verwendung der verfügbaren Ressourcen hilft, einschließlich Budgets und zeitpläne der Mitglieder des Teams . Es ist vollständig anpassbar - benutzerdefiniert, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. 🦄

Jenseits der traditionellen aufgabenmanagement über Listen und Boards bietet diese Vorlage eine Ansicht der Zeitleiste zur linearen Nachverfolgung des Zeitplans, ideal für die Ressourcenplanung und die Visualisierung der Roadmap. Außerdem bietet sie ein Gantt-Diagramm zur Visualisierung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und ermöglicht so einen schnellen Überblick über Hindernisse oder Engpässe einen kontinuierlichen Fortschritt des Projekts zu gewährleisten .

4. Informationen effizient freigeben durch Zentralisierung der Kommunikation

Das Scheitern von Projekten ist oft das Ergebnis eines Mangels an klaren und effizienten Kommunikationssystemen. Wenn entwicklung eines strategischen Plans für Ihr PMO, ist es von entscheidender Bedeutung, die Interessengruppen zu identifizieren, ihre Zuständigkeiten zu umreißen und Kommunikationskanäle für das Freigeben der neuesten Updates einzurichten.

Sie sollten auch festlegen, wie Projektmanager und Teams die laufende Kommunikation aufrechterhalten und wie die Mitglieder des Teams Informationen über Fristen, Hindernisse und Notfälle weitergeben. 🚑

ClickUp eliminiert das Umschalten zwischen dashboards für das Projektmanagement und Messaging-Apps, steigerung der Effizienz der Kommunikation !

Verwenden Sie ClickUp Docs für kollaboratives Dokument bearbeitung und Kommunikation in Echtzeit durch Kommentare

Verlassen Sie sich auf ClickUp Dokumente für zusammenarbeit in Echtzeit features! Teams können es nutzen, um:

An Dokumenten zusammenarbeiten

Sich gegenseitig in den Kommentaren zu taggen

Elemente für Aktionen zuweisen

Text in umsetzbare Aufgaben umwandeln

Sie können auch die Ansicht des Chats für sofortige Kommunikation und aufgabenbezogene Diskussionen in einem einheitlichen Thread oder integrieren Sie ClickUp mit Ihren bevorzugten Apps von Drittanbietern wie Slack oder Microsoft Teams.

Wenn Worte zu kurz kommen, ClickUp Whiteboards helfen Ihnen bei der Veranschaulichung Ihrer Gedanken. Kritzeleien, Karten von Ideen oder Visualisierungen von Projektmanagement-Prozessen sorgen dafür, dass Ihr Team und Ihre Stakeholder Ihre Konzepte klar verstehen! Diese Whiteboards fördern gemeinsames Brainstorming ermöglichen das Freigeben von Ideen mit Hilfe von Haftnotizen und helfen bei der Erstellung visuell fesselnder projekt-Roadmaps die leicht für alle freigegeben werden können! 🗺️

Verwenden Sie Whiteboards zur Zusammenarbeit, zum Brainstorming und zum Erstellen von Mindmaps in ClickUp

Die Überwachung des Fortschritts und der KPIs dient dem PMO als Kompass, der es ihm ermöglicht, während des gesamten Umsetzungsprozesses fundierte strategische Maßnahmen zu ergreifen. Genauer gesagt, vermittelt es ein klares Bild von der Effektivität des PMO beim Meeting der definierten Ziele und gewährleistet die Ausrichtung auf die strategischen Ziele der Organisation

Nachverfolgung kPIs für das Projektmanagement und Fortschritt ermöglicht auch eine datengestützte Entscheidungsfindung durch die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten und potenziellen Risiken, was rechtzeitige Anpassungen zur Prozessoptimierung ermöglicht. Die Nachverfolgung des Fortschritts fördert die Rechenschaftspflicht und Transparenz, zeigt den Wert des PMO für die Stakeholder auf und gewährleistet eine kontinuierliche prozessverbesserung .

Verschaffen Sie sich mit der ClickUp KPI-Vorlage einen Überblick darüber, welche KPIs fertiggestellt, auf Kurs oder gefährdet sind

Beseitigen Sie den Rückstau an wöchentlichen Berichten, die den Posteingang Ihres Managers überfluten, und optimieren Sie die Nachverfolgung von KPIs mit dem ClickUp KPI-Vorlage . Diese benutzerfreundliche Vorlage vereinfacht die Überwachung und Visualisierung der wichtigsten Schlüssel-Leistungsindikatoren. Sie bietet ein ganzheitliches Layout für die Berichterstellung, das es Ihnen ermöglicht:

Verschaffen Sie sich mit der Listenansicht einen klaren Überblick über die Fortschritte Ihres Teams bei der Erreichung seiner Ziele

Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter über die OKR-Liste der Abteilung die gleichen Ziele verfolgen

Verfolgen Sie den Fortschritt im Laufe der Zeit mit visuellen Darstellungen wie derKanban Board ansicht und Zeitleiste

Regelmäßige Überwachung von Metriken und KPIs ermöglicht eine kontinuierliche verbesserung von Business-Prozessen . Sie ermöglicht es Ihnen, verbesserungsbedürftige Bereiche zu ermitteln, so dass das PMO Strategien und Methoden anpassen kann, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 👍

Bauen Sie die perfekte PMO-Struktur mit ClickUp

Die Auswahl und der Aufbau der richtigen PMO-Struktur kann den Verlauf von Projekten beeinflussen. Die Kenntnis der verschiedenen PMO-Typen und ihrer Auswirkungen ermöglicht es Organisationen, eine kluge Wahl zu treffen, die konsistente und beachtliche Ergebnisse gewährleistet.

Zum Glück können Sie mit ClickUp auf alle PMO-Essentials auf einer einzigen Plattform zugreifen, was Sie dem Erfolg einen Schritt näher bringt! Testen Sie ClickUp kostenlos und erstellen Sie ganz einfach die PMO-Struktur Ihrer Träume! ✨