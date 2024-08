Vom Startup zum Erfolg: Die 10 besten Projektmanagement-Software für kleine Unternehmen

Die Leitung eines kleinen Geschäfts ist alles andere als ein Spaziergang. Projektmanagement bedeutet ein komplexes Netz von Verantwortlichkeiten vom Jonglieren mit Aufgaben und Zeitplänen bis zur Nachverfolgung Ihres Teams.

Dies ist der Punkt projektmanagement tool s für kleine Businesses sind sehr nützlich. Sie bieten eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Aufgaben zu strukturieren, die Zusammenarbeit zu fördern und enge Zeitpläne mit unerschütterlicher Präzision einzuhalten.

So wird keine Aufgabe übersehen und kein Termin verpasst.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 Projektmanagement-Software für kleine Geschäfte vor, damit Sie die perfekte Lösung für Ihr Team finden. Schnallen Sie sich an, während wir die Vor- und Nachteile, die Preise und die besonderen Features der einzelnen Programme untersuchen. 👀

Was ist eine Projektmanagement-Software für kleine Businesses?

Projektmanagement-Software ist ein Tool, mit dem Sie die Projekte und Aufgaben Ihres Unternehmens sorgfältig organisieren und planen können. Sie schafft einen virtuellen Workspace zur Überwachung laufender Projekte, zur Beobachtung der Ressourcenverwaltung und zur zusammenarbeit mit Ihrem Team .

ClickUp 3.0 bietet eine vereinfachte Ansicht des Workloads Ihres gesamten Teams oder einer Einzelperson, um die Arbeit in Bewegung zu halten

Die beste Projektmanagement-Software für kleine Geschäfte ermöglicht es Ihnen, die Arbeitsabläufe in kleinen Unternehmen mühelos zu überwachen. Sie ist in der Regel budgetfreundlicher als Lösungen für Unternehmen und verfügt oft über integrierte Kalender und Erinnerungen, die eine reibungslose Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten und Aufgaben gewährleisten. ✅

Erwarten Sie außerdem eine übersichtliche Oberfläche mit leistungsstarken Kommunikationsfeatures, die das E-Mail-Wirrwarr reduzieren und die Zusammenarbeit in kleinen Teams transparent machen. Ein hochwertiges Projektmanagement tool verfügt über Funktionen zur Budgetierung, Zeiterfassung und Rechnungsstellung, damit Ihr Team innerhalb der finanziellen Grenzen funktioniert.

Um das richtige Projektmanagement tool für Ihr Geschäft auszuwählen, sollten Sie auf die folgenden Schlüssel achten:

Einfache Bedienung : Bevorzugen Sie eine intuitive Benutzeroberfläche mit minimalem Schulungsbedarf, damit Ihre Mitarbeiter das Programm schnell und effektiv nutzen können

: Bevorzugen Sie eine intuitive Benutzeroberfläche mit minimalem Schulungsbedarf, damit Ihre Mitarbeiter das Programm schnell und effektiv nutzen können Aufgabenmanagement : Es sollte Ihnen helfen, Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen,projektziele einstellen und Fristen festzulegen und den Fortschritt leicht nachzuverfolgen

: Es sollte Ihnen helfen, Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen,projektziele einstellen und Fristen festzulegen und den Fortschritt leicht nachzuverfolgen Zusammenarbeit: Suchen Sie nach einer Projektmanagement-Lösung, die die Zusammenarbeit durch das Freigeben von Dateien, Kommentar-Threads und Echtzeit-Updates erleichtert

ClickUp 3.0 gibt Ihnen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln und Aufgaben direkt mit ClickUp AI zu bearbeiten

Benutzerdefiniert : Projekt undaufgabenmanagement lösungen sollten sich mit Optionen wie personalisierten Workflows, benutzerdefinierten Feldern und Projektvorlagen an die spezifischen Anforderungen des Geschäfts anpassen

: Projekt undaufgabenmanagement lösungen sollten sich mit Optionen wie personalisierten Workflows, benutzerdefinierten Feldern und Projektvorlagen an die spezifischen Anforderungen des Geschäfts anpassen Integration : Prüfen Sie, ob sich das Projektmanagement tool in andere Software integrieren lässt, die Ihr Geschäft nutzt, z. B. E-Mail, CRM-Systeme (Customer Relationship Management) und Buchhaltungssoftware

: Prüfen Sie, ob sich das Projektmanagement tool in andere Software integrieren lässt, die Ihr Geschäft nutzt, z. B. E-Mail, CRM-Systeme (Customer Relationship Management) und Buchhaltungssoftware Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit: Achten Sie auf die Preisgestaltung der Software und darauf, ob die kostenlosen oder preisgünstigen Pläne in Ihr Budget passen. Sie sollten auch prüfen, ob das Tool erweiterte Features bietet, um wachsende Geschäfte und komplexe Projekte zu unterstützen

10 nützliche Projektmanagement-Software für kleine Geschäfte im Jahr 2024

Verbessern Sie Ihre Abläufe und fördern Sie das Wachstum Ihres Geschäfts mit unserer Liste der besten Projektmanagement-Software für kleine Unternehmen. Verabschieden Sie sich von Engpässen, verpassten Terminen und ineffektiver Zusammenarbeit - erkunden Sie mit uns die besten Features und Limits dieser Tools. 🧐

Verwalten Sie mit ClickUp Ihr kleines Geschäft in jedem Schritt mit Vorlagen, Features für die Zusammenarbeit und über 15 Ansichten für das Projekt

Auf der Suche nach einem All-in-One-Tool zur Erstellung von projekt Plan s, Aufgaben zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern? Ihre Suche endet mit ClickUp, einer benutzerfreundlichen und erschwinglichen Lösung, die ideal für kleine und wachsende Geschäfte ist! ✨

Die leistungsstarke Projektmanagement-Suite macht die Nachverfolgung Ihres gesamten Projekts zu einem Kinderspiel. Sie bietet 15+ Ansichten des Projekts um Ihre Workflows zu visualisieren und zu verwalten. Zum Beispiel können Sie Aufgaben als Drag-and-Drop-Karten mit Kanban-Boards organisieren oder Meilensteine und Abhängigkeiten mit den umfangreichen Ansichten Gantt-Diagramm, Zeitleiste und Workload-Ansicht leicht nachverfolgen.

Mit ClickUp Ziele haben Sie die Möglichkeit, klare Einzelziele, Metriken und OKRs festzulegen. Halten Sie Ihr Team motiviert und produktiv mit wöchentlichen Mitarbeiter-Scorecards und Shout-outs.

ClickUp's aufgabenverwaltung die fortschrittlichen Funktionen umfassen eine Vielzahl von Funktionen, darunter Kommentare und Prüfungen in Echtzeit, um die Freigabe von Arbeiten zu beschleunigen, sowie Brainstorming durch Mindmaps .

Außerdem können Sie Anhänge freigeben und in Echtzeit Konversionen auf der Ansicht des Chats um aufgabenbezogene Diskussionen in einem durchgehenden Thread zu halten.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente tools für die Zusammenarbeit, um saubere und umfassende Aufzeichnungen für Ihr Geschäft zu führen. Sie erhalten eine KI-gestützter Assistent um Elemente zu erzeugen wie zeitleisten für Projekte und Benutzerteststudien, fasst Notizen zu Meetings zusammen und verfasst ansprechende E-Mails an den Client.

Möchten Sie die Sprint-Planung verbessern? Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement . Es ist ideal für Agile Teams da es Ihnen ermöglicht:

Rationalisierung und Priorisierung von Backlog-Anfragenformulare verwenden* Arbeiten in Teams ausführen, wenn Projekte in Boards oder Sprint verwaltet werden

Glattes Verhaltenretrospektive Meetings für kontinuierliche Verbesserung

Kleine Teams werden die 100+ ClickUp Automatisierungen die Routineaufgaben automatisieren und jedem kostenlos Zeit verschaffen!

ClickUp beste Features

ClickUp Beschränkungen

Der Bereich der Features kann für neue Benutzer eine Menge zu verdauen sein (aber ClickUp's umfangreiche Anleitungen und Tutorials machen es einfach)

KI-Features sind auf kostenpflichtige Pläne limitiert

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

:4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Asana

Über: Asana Verbessern Sie Ihr Projektmanagement in kleinen Geschäften mit Asana - der ultimativen Plattform für nahtlose funktionsübergreifende Teamarbeit . 🙌

Mit Asana können Sie Ihre projekte und Aufgaben nach Ihrem Geschmack. Die Standard Listenansicht bietet eine übersichtliche Anzeige zur Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern. Wechseln Sie mühelos zwischen Board-, Zeitleisten-, Kalender- und Dashboard-Ansichten, um flexible Aufgabenvisualisierungen zu genießen.

Verwenden Sie Kanban Boards, um aufgaben im Projekt zu priorisieren und erkennen Sie Hindernisse bei der Umsetzung. Verbessern Sie die Transparenz des Workflows durch beschriftete Spalten, die mit einer Drag-and-Drop-Schnittstelle ausgestattet sind, um den Status von Karten mit Aufgaben zu aktualisieren.

Reduzieren Sie manuelle Aufgaben durch Automatisierung von Aufgaben, Anpassungen des Fälligkeitsdatums und Benachrichtigungen an Beteiligte mithilfe des Features Regeln. Sie können sogar Vorlagen für Aufgaben und Projekte erstellen - lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, indem Sie Beschreibungen, organisatorische Tags, Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter und benutzerdefinierte Felder hinzufügen (verfügbar in kostenpflichtigen Plänen).

Asana beste Features

Integriert mit über 200 Tools wie Slack, Gmail und Zapier

Intuitive Schnittstelle

Berichterstellung in Echtzeit

Kanban Boards zur Visualisierung von Aufgaben

Feature zur Automatisierung von Aufgaben

Asana Einschränkungen

Die Oberfläche kann etwas unübersichtlich erscheinen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für erweiterte Features zur Berichterstellung

Asana Preise

Basis : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (9.000+ Bewertungen)

:4.3/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

3. Zoho Projekte

Über: Zoho Projekte Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Zoho Projects, Ihrem Online-Verbündeten in Sachen Projektmanagement, mit dem Sie mühelos planen, nachverfolgen und zusammenarbeiten können. Diese skalierbare Software ist in der Lage, sowohl einfache als auch komplexe Projekte zu verwalten. Planen Sie vorausschauend, unterteilen Sie die Arbeit in überschaubare Aufgaben, verfolgen Sie den Fortschritt systematisch und halten Sie jeden Termin genau ein.

Dieses tool bietet Funktionen für die Verwaltung flexibler Arbeitszeiten, Zeitplan-Baselines, teamorientierte Aufgabenzuweisung und Erinnerungen. Zeiterfassung und Ressourcenmanagement helfen dabei, die Workloads im Team im Gleichgewicht zu halten. 🧰 Erhöhen Sie Ihren Workflow durch Automatisierung von Aufgaben und optimierte Übergänge. Nutzen Sie fortschrittliche Berichterstellungen zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur einfachen Verwaltung von Budgets mit Kostenverfolgung. Teams an entfernten Standorten können über interaktive Feeds, integrierte Chats, Diskussionsforen und freigegebene Spaces in Verbindung bleiben.

Zoho Projects beste Features

Gantt Diagramme zur Visualisierung des Projektverlaufs

Integriert mit Google- und Microsoft-Apps

Praktische mobile App

Automatisierung von Aufgaben

Mehrere Ansichten für Aufgaben

Beschränkungen von Zoho Projects

Bestimmte Features können fehlen oder schwer zu finden sein

Möglicherweise werden nicht alle Browser unterstützt

Preise für Zoho Projects

Free :bis zu 3 Benutzer

:bis zu 3 Benutzer Premium : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Enterprise: $10/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (300+ Bewertungen)

:4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra:4.3/5 (400+ Bewertungen)

4. Trello

Über: Trello Trello ist eine visuelle projektmanagement tool bekannt für seine Kanban Board s. Sie zeigen Aufgaben als Karten an, die jeweils mit Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern, Beschreibungen, Anhängen und Kommentaren angepasst werden können. Durch Ziehen und Ablegen der Karten können Sie diese mühelos reorganisieren und die visuelle Zusammenarbeit erleichtern. 📊

Trello wird für seine benutzerfreundliche Oberfläche gelobt und ist daher ideal für kleine Geschäfte mit begrenzten Schulungsressourcen. Wählen Sie aus einer Fülle von Vorlagen für Marketing, Vertrieb, Design und Team-Management oder erstellen Sie ein neues Board von Grund auf.

Die Plattform bietet neben Kanban-Boards auch andere Layouts, um den unterschiedlichen Anforderungen von Projekten gerecht zu werden. Ganz gleich, ob Sie einen Kalender für die Nachverfolgung von Terminen, eine Zeitleiste für die Zeitplanung, eine Tabelle für die strukturierte Anzeige von Daten oder sogar eine Karte für Speicherorte von Aufgaben benötigen - Trello hat alles, was Sie brauchen.

Trello beste Features

Vielfältige Ansichten für Projekte

100+ Vorlagen

Integrierbar mit Slack, Jira, Miro, etc.

Features zur visuellen Zusammenarbeit bei der Verwaltung von Projekten

Butler, ein Assistent zur Automatisierung von Aufgaben ohne Code

Trello Einschränkungen

Eignet sich eher für kleinere Aufgaben mit 3-5 Personen

Benutzer könnten von mehr integrierten Berichten und Analysen profitieren als bei einigen der besten Projektmanagement-Software auf dieser Liste

Trello Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17,50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

:4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

5. Hub Planer

Über: Hub-Planer Hub Planner ist der ultimative Ressourcen-Planung und Managementsoftware, die Teams bei der Projektkoordination, Budgetüberwachung, PTO-Nachverfolgung und effizienter Timesheet-Verwaltung unterstützt, alles auf einer einzigen Plattform.

Möchten Sie die Projektausgaben im Griff haben und Einblicke in die Rentabilität von Projekten gewinnen? Die Erweiterung Billing Rates von Hub Planner hilft Ihnen, die volle Kontrolle über Ihr Abrechnungsmanagement zu übernehmen, mit raffinierten Funktionen für die Projektbudgetierung und Ausgabenberechnung. 👩🏻‍💻

Darüber hinaus verfügt dieses praktische Tool über einen intuitiven Drag-and-Drop-Ressourcenplaner, der schnelle Einblicke in die Ressourcenverfügbarkeit und -auslastung bietet und die Projektplanung rationalisiert. Außerdem können Sie die tatsächlichen Timesheet-Daten mit den geplanten Prognosen vergleichen, um mehr über die Leistung Ihres Teams zu erfahren.

Mit dem benutzerfreundlichen Dashboard können Sie die einzelnen Ressourcen und die Leistung des Projekts mühelos in Echtzeit analysieren.

Hub Planner beste Features

Kontrolle des Projektbudgets

Timesheet-Verwaltung

Datenzentrierte Berichterstellung

Benutzerfreundlicher Ressourcen-Planer

Reibungslose Abwesenheits- und Urlaubsanträge

Hub Planner Limits

Eine Zeiterfassung von Aufgaben in Echtzeit wäre eine nützliche Ergänzung

Es könnten mehr Software-Integrationen verwendet werden

Hub Planner Preise

Plug&Play :$7/Monat pro Benutzer

:$7/Monat pro Benutzer Unlimited : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Business Leader: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hub Planner Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.2/5 (15+ Bewertungen)

:4.2/5 (15+ Bewertungen) Capterra:4.2/5 (100+ Bewertungen)

6. Wrike

Über: Wrike Wrike ist ein Projekt und software für Ressourcenmanagement für kleine Geschäfte mit kleinem Budget, da es einen großzügigen kostenlosen Plan für unbegrenzte Benutzer bietet.

Genießen Sie höchste Effizienz im Projektmanagement mit Wrike's funktionsübergreifender Zusammenarbeit features. Die Plattform ist super anpassungsfähig - sie ermöglicht es Ihnen, Workflows, Ansichten und Arbeitsbereiche an die Bedürfnisse und Vorlieben Ihres Teams anzupassen und gleichzeitig eine 360°-Ansicht Ihres Projekts zu erhalten. 🔄

Die Features zur Automatisierung steigern die Produktivität, indem sie sich wiederholende Aufgaben rationalisieren und doppelte Arbeit reduzieren. Mit automatischen Genehmigungen, Formularen für Anfragen und wiederholbaren Entwürfen hat Ihr Team mehr Zeit für wichtige Aufgaben, wenn es Projekte in verschiedenen Teams verwaltet.

Personalisieren Sie Ihr Wrike Dashboard mit Widgets, die auf Ihren Arbeitstag zugeschnitten sind und es Ihnen ermöglichen, über ausgewählte Aufgaben oder Elemente mit Priorität auf dem Laufenden zu bleiben.

Wrike beste Features

Vielseitige Ansichten für Projekte wie Kanban-Boards und Gantt-Diagramme

Benutzerdefinierte Formulare

Prüfung und automatische Freigabe

Dashboard-Analysen in Echtzeit

Integrierbar mit Tools wie Airtable, Gmail und Dropbox

Wrike Limits

Die Nachverfolgung von Änderungen in großen Projekten kann eine Herausforderung sein

Einige Benutzer erleben eine steile Lernkurve

Wrike Preise

Free :Unlimited Benutzer

:Unlimited Benutzer Team : $9,80/Monat pro Benutzer (2-25 Benutzer)

: $9,80/Monat pro Benutzer (2-25 Benutzer) Business : $24,80/Monat pro Benutzer (5-500 Benutzer)

: $24,80/Monat pro Benutzer (5-500 Benutzer) Unternehmen : Kontaktieren Sie uns für Preise (5 bis unbegrenzte Benutzer)

: Kontaktieren Sie uns für Preise (5 bis unbegrenzte Benutzer) Pinnacle:Kontakt für Preise (5 bis unbegrenzte Benutzer)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.2/5 (3.000+ Bewertungen)

:4.2/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra:4.3/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Notion

Über: Notion Die Flexibilität, die Erschwinglichkeit und die Features zur Nachverfolgung von Aufgaben machen Notion zu einer hervorragenden Wahl für das Projektmanagement in kleinen Geschäften.

Wie bei ClickUp können Sie mit dem KI-Assistenten von Notion hochwertige projekt-Dokumentation schnell. Lassen Sie die KI in Sekundenschnelle einen ersten Projektplan erstellen, oder schreiben Sie ihn selbst und beobachten Sie, wie die KI ihn bis zur Perfektion poliert. ✨

Verabschieden Sie sich von zeitraubenden Aufgaben mit der anpassbaren KI Autofill. Fügen Sie damit mühelos Schlüssel-Ergebnisse und Aktualisierungen zu jedem Projekt hinzu.

Notion bietet auch fertige Workflows für Entwicklungs- und Produktteams, die bei der Pflege des Backlogs helfen, sprints zu organisieren und die Nachverfolgung von Fehlern.

Außerdem bietet die Plattform eine Vielzahl von Ansichten für alle Projekttypen. Nutzen Sie die Tabellen-Ansicht für die akribische Nachverfolgung von Aufgaben, wechseln Sie in die Kalender-Ansicht, um Fristen im Auge zu behalten, oder bewerten Sie einfach den Fortschritt in der Ansicht der Zeitleiste.

Notion beste Features

Automatisierte Sprints

Integration mit tools wie GitHub, Figma und Slack

KI-Assistent

Wiki-Feature zur Zentralisierung des gesamten Wissens

Vorgefertigte Vorlagen

Notion Limits

Neigt dazu, auf mobilen Geräten langsam zu sein

Das Fehlen von Anweisungen kann die Erstellung von Seiten für einige Benutzer erschweren

Notion Preise

Free

Plus : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (4,500+ Bewertungen)

:4.7/5 (4,500+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

8. monday.com

Via: monday.com monday.com hilft kleinen Geschäften, Projekte effizient zu erledigen und dabei Geld zu sparen. Die Plattform bietet kostenlose und erschwingliche Pläne für den Einstieg und ist benutzerfreundlich, was die Kosten für Schulung und Einarbeitung reduziert. 💰

Befähigen Sie Ihr Team durch einfache Zuweisung und Priorisierung von Aufgaben. Erstellen Sie Projektzeitpläne, überwachen Sie den Fortschritt Ihres Teams und verwalten Sie Ihr gesamtes Projekt an einem Ort.

Passen Sie Workflows an den individuellen Stil Ihres Teams an, egal ob es sich um ein Projekt, einen Prozess, eine Abteilung oder eine kundenspezifische Aufgabe handelt. Profitieren Sie von verschiedenen Ansichten für Projekte, wie z.B.:

Gantt Diagramme

Kanban-Boards

Zeitleisten-Ansichten

monday.com bietet zahlreiche kostenlose anpassbare Vorlagen. Von marketing-Kampagnen und Redaktionskalendern bis hin zur Planung von Ereignissen, CRM-Diagrammen und Formularen für die Personalabteilung finden Sie viele vorgefertigte Vorlagen, die sich an kleine Geschäfte richten. Die Automatisierungs-Features für zeitaufwändige Aktivitäten wie das Versenden von E-Mail-Erinnerungen und die Bearbeitung von Genehmigungsanträgen für Projekte nehmen Ihnen ebenfalls Zeit ab.

monday.com beste Features

Anpassbare Dashboards

Flexibel und skalierbar

Automatisierung von Aufgaben

Integrierbar mit Projektmanagement tools wie Google Drive, Gmail und Trello

Verschiedene Vorlagen und Ansichten für Projekte

monday.com Limits

Das anfängliche Setup kann zeitaufwändig sein

Die benutzerdefinierte Anpassung des Hauptbildschirms könnte flexibler sein

monday.com Preise

Free

Basic : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

9. Paymo

Über: Paymo Paymo zeichnet sich aus als ein maßgeschneiderte Projektmanagement-Lösung für Start-ups , kleine Geschäfte, Freiberufler und kleine Teams. Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform für benutzerfreundliches Projektmanagement und Aufgaben, Zeiterfassung und Abrechnung mit dem Client. 🕒

In der Detaillierten Ansicht für Aufgaben können Sie in Echtzeit kommunizieren, wiederholende Aufgaben einrichten, Fristen und Prioritäten festlegen und Workloads mühelos an mehrere Mitglieder eines Teams verteilen.

Ihre Aufgaben sind projektübergreifend sichtbar, und Sie können sie nach Priorität, Fortschritt oder Fälligkeitsdatum gruppieren. Wechseln Sie je nach Bedarf zwischen den Aufgabenansichten - verwenden Sie ein Kanban Board, um den Status von Aufgaben zu überprüfen, oder öffnen Sie die Listenansicht, um Details wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und Abrechnungsart zu sehen.

Verwenden Sie Paymo Track, um die für tägliche Aktivitäten aufgewendete Zeit mit großer Präzision zu erfassen. Sie können Ihren Timer starten und stoppen, Zeiteinträge in Massen hinzufügen und das Pomodoro Feature für konzentriertes Arbeiten ausprobieren. Wandeln Sie Timesheets in umfassende Berichte und professionelle Rechnungen um.

Paymo beste Features

Mobile App verfügbar

Automatische Zeiterfassung

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Anpassbare Timesheets

Live-Berichterstellung

Paymo Einschränkungen

Nicht alle Features sind über die mobile App zugänglich

Neue Benutzer benötigen möglicherweise eine Schulung

Paymo Preise

Free (maximal 1 Benutzer)

(maximal 1 Benutzer) Starter : $4,95/Monat pro Benutzer (maximal 1 Benutzer)

: $4,95/Monat pro Benutzer (maximal 1 Benutzer) Kleines Büro : $9,95/Monat pro Benutzer

: $9,95/Monat pro Benutzer Geschäft: $20.79/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.6/5 (500+ Bewertungen)

:4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (400+ Bewertungen)

10. Jira

Über: Atlassian Jira von Atlassian ist die dynamische Kraft hinter agilen Teams und hilft ihnen, effizient zu arbeiten und die Zusammenarbeit in Projekten zu fördern. Kleine Geschäfte profitieren von der Skalierbarkeit, der Option zur Nachverfolgung des Fortschritts und einem breiten Array an vorkonfigurierten Vorlagen.

Die Plattform bietet Scrum Boards, um große Sprints in überschaubare Aufgaben zu unterteilen, damit Ihr Team schneller Ergebnisse liefern kann. Die interaktive Zeitleiste ähnelt einem kreativen Space zum Hinzufügen von Epics, zum Zuordnen von Elementen der Arbeit, zum Nachverfolgen von Abhängigkeiten und zum Einstellen von Freigabezeitplänen. 🌚

Jira geht mit seinen sofort einsatzbereiten Berichten und Dashboards noch einen Schritt weiter und bietet unschätzbare Einblicke in Ihre Arbeitsumgebung.

Darüber hinaus können Sie mit Jira Vorlagen Zeit sparen, den Überblick behalten und Ihre Tools mühelos miteinander verbinden. Sie decken verschiedene Teams, Abteilungen und Kategorien ab, darunter Softwareentwicklung, Marketing und Produktmanagement.

Jira beste Features

Zeitleisten für Projekte die Ihre Teams und Beteiligten synchronisieren

Anpassbare Workflows

über 3.000 App-Integrationen

Scrum Boards

Detaillierte Berichterstellung

Jira Limits

Anfänger benötigen möglicherweise eine Schulung, um die Plattform nutzen zu können

Dashboards könnten von mehr benutzerdefinierten Optionen profitieren

Jira Preise

Free :bis zu 10 Benutzer

:bis zu 10 Benutzer Standard : $8,15/Monat pro Benutzer

: $8,15/Monat pro Benutzer Premium : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (5,500+ Bewertungen)

:4.3/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra:4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

Steigern Sie die Projekteffizienz mit der besten Projektmanagement-Software für kleine Geschäfte

Unabhängig von Ihrem Budget und Ihrer Ausbildungskapazität vereinfachen diese 10 Projektmanagement tools die Nachverfolgung von Aufgaben und die Teamarbeit in kleinen Geschäften und tragen so zum Erfolg von Projekten bei.

Für ein umfassendes Projektmanagement, clickUp kostenlos ausprobieren . Mit benutzerfreundlichen Features und kostengünstigen Plänen ermöglicht ClickUp ein effizientes Aufgaben-Management über alle Phasen eines Projekts hinweg! 🌞