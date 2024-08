PMO-Governance-Rahmen: Ein Leitfaden für den Projekterfolg

Nach Angaben der Projekt-Management-Institut (PMI) ist die Gesamtleistung von Projektmanagement-Büros einer der 10 Schlüssel zum Erfolg von Projekten. Ohne sie ist es wahrscheinlicher, dass Sie Probleme mit der Ausrichtung auf Ziele, dem Einsatz von Ressourcen und der Rechenschaftspflicht haben.

Zum Glück können Sie mit diesem praktischen Leitfaden einen maßgeschneiderten PMO-Governance-Rahmen schaffen. Wir führen Sie durch die PMO-Governance, erklären Ihnen, warum Sie sie einführen müssen und welche Vorteile Sie von einem effektiven Rahmen erwarten können. 👀

Sie lernen die verschiedenen Komponenten eines Governance-Plans kennen und erfahren, welche Rolle das PMO innerhalb einer Organisation spielt. Außerdem bieten wir Ihnen einen anpassbaren Fünf-Schritte-Plan für die Einstellung einer effektiven Projekt-Governance-Struktur für Ihr Unternehmen.

Was ist PMO-Governance?

PMO-Governance (Project Management Office) ist der Rahmen von Prozessen und Praktiken, die festlegen, wie Entscheidungen getroffen, Projekte abgewickelt und der Erfolg eines Projekts bewertet werden. Dieses Rahmenwerk stellt sicher, dass alle Projekte, Richtlinien und Verfahren den Zielen, der Ethik und den Anforderungen der Organisation entsprechen

grundsätze des Projektmanagements

. 🙌

Die Projekt-Governance schafft die Grundlage dafür:

Entscheidungsfindungsprozesse

Ressourcenzuweisung

Risikomanagement

Strukturierte Rechenschaftspflicht

Je nach Unternehmensstruktur kann die Projektleitung vom Projektmanager, von Mitgliedern des Vorstands oder von mehreren leitenden Mitarbeitern wahrgenommen werden. In großen Organisationen kann die Governance-Struktur mehrere Kontrollen und Gegenkontrollen durch leitende Angestellte aus verschiedenen Abteilungen umfassen.

Speichern Sie Richtlinien, Verfahren und Risikobewertungen in der Ansicht "Dokumente" von ClickUp

Projekt-Verwaltung

ist eine entscheidende Komponente des Projektmanagements. Sie legt klare Richtlinien und Verfahren fest, die die Verantwortlichkeit der Entscheidungsträger sicherstellen. Außerdem schafft sie Transparenz, verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die ein Projekt zum Scheitern bringen können, und führt eine Standardisierung für Best Practices Ihrer Projektmanager ein.

Understanding PMO and Its Role within an Organization

Ein PMO ist eine Abteilung, die Standards für alle Projekte des Unternehmens erstellt und überwacht. Es unterscheidet sich von

projektmanagement

das die täglichen Aufgaben überwacht, die zur Erreichung eines bestimmten Ergebnisses beitragen. Die PMO-Governance ist ein größerer Rahmen von Regeln und Vorschriften, die alle Aspekte von Projekten regeln sollen.

Die Rolle eines PMO besteht darin, projektbezogene Prozesse zu standardisieren, um sicherzustellen, dass sie mit den Werten und Zielen des Unternehmens übereinstimmen und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Ein PMO verfügt in der Regel über ein Wertangebot, das den Wert zusammenfasst, den das Unternehmen seinen Klienten oder Kunden bietet.

Hier sind einige Beispiele für PMO-Wertversprechen:

Airbnb: "Airbnb existiert, um eine Welt zu schaffen, in der jeder überall dazugehören kann, und bietet gesunde Reisen, die lokal, authentisch, vielfältig, inklusiv und nachhaltig sind."

"Airbnb existiert, um eine Welt zu schaffen, in der jeder überall dazugehören kann, und bietet gesunde Reisen, die lokal, authentisch, vielfältig, inklusiv und nachhaltig sind." Slack: "Slack spart Zeit, indem es Kommunikations- und Systemsilos aufbricht."

"Slack spart Zeit, indem es Kommunikations- und Systemsilos aufbricht." ClickUp: "Eine App, die alle anderen ersetzt"

Während sich die traditionellen PMO-Management-Prozesse ausschließlich darauf konzentrierten, die Einhaltung der geltenden Standards zu gewährleisten, ist das moderne PMO eher strategisch ausgerichtet - als strategisches PMO oder Enterprise PMO (EPMO). Bei einem strategischen PMO geht es nicht nur um die Einhaltung von Standards, sondern auch um die Schaffung einer einheitlichen Ausrichtung, die Förderung der Agilität und die Nutzung von Technologien zur Förderung von Innovationen. 💡

Anstatt sich auf Folgendes zu beschränken

projekte durchzuführen

und Pläne zu verwalten, richtet das strategische PMO die Governance an den Erwartungen der Stakeholder und den umfassenderen Zielen des Geschäfts aus, wobei das Wertversprechen im Vordergrund steht.

In der Vergangenheit bewertete ein PMO-Leiter, ob die Aktivitäten eines Projekts den geltenden Regeln entsprachen. In einem modernen PMO wählt der Leiter nun Projekte und strategische Ziele aus, die den allgemeinen Unternehmenszielen entsprechen.

Legen Sie mit ClickUp Ziele und Aufgaben fest, die sich an den übergeordneten Unternehmenszielen orientieren

Ein modernes PMO ist auch in Bezug auf seine Struktur weniger starr als früher. Rahmenwerke übernehmen zunehmend agile Methoden, um sicherzustellen, dass Projekte und Teamleiter sich leichter anpassen und umstellen können, ohne die Governance-Protokolle zu unterbrechen. ⚖️

Das Ergebnis sind Rahmenwerke mit funktionsübergreifendem Fokus, Zusammenarbeit und flexiblen Entscheidungsstrukturen.

5 Komponenten der Projekt-Governance

Es gibt mehrere Komponenten der Projekt-Governance - und es handelt sich nicht nur um eine Liste von Regeln, die zu befolgen sind. Lassen Sie uns in die verschiedenen Komponenten der Projekt-Governance eintauchen, darunter Modelle, Risikomanagement und Kontrollprozesse. 🏊

1. Governance-Modelle

Das Governance-Modell oder der Rahmen sollte die Menschen, die Struktur und die Informationen in Ihrem Unternehmen berücksichtigen. Es bildet die Grundlage für die Projektregeln, weshalb der Ansatz auf Ihre spezifischen Geschäfts- und Projektanforderungen zugeschnitten sein sollte.

Beginnen Sie damit, Ihre Projekte zu untersuchen und zu analysieren, um zu ermitteln, wie streng Ihr Governance-Modell sein muss. Für ein Business, das an hochsicheren Projekten arbeitet, sollte Ihr Governance-Modell strenger sein. Für ein Startup, das an innovativen Produkten arbeitet, die schnelle Änderungen erfordern, muss Ihr Governance-Modell möglicherweise flexibler oder anpassungsfähiger sein.

Zumindest sollte Ihr Governance-Modell:

Den Umfang der Projekte berücksichtigen

Richtlinien für die Zeitleisten der Projekte aufstellen

Die Komplexität der verschiedenen Projekte und Projektlebenszyklen berücksichtigen

Risiken bewerten und Strukturen zur Risikominderung schaffen

Einbeziehen der Interessengruppen

Denken Sie daran, dass Governance-Modelle auch auf die Ziele und Werte Ihres Unternehmens abgestimmt sein sollten. Instanz, die in einem Freizeitpark eingesetzt wird, wird sich von der eines Steuerbüros deutlich unterscheiden.

Warum? Weil die Aufgaben und Werte dieser Einrichtungen unterschiedlich sind. Während sich ein Freizeitpark auf die Sicherheit der Besucher konzentrieren könnte, würde sich ein Steuerbüro auf die Einhaltung von Vorschriften konzentrieren. 🎡

Es gibt verschiedene Modelle für die Projektverwaltung, die Sie in Betracht ziehen können:

Beiratsmodell: Ein Rahmen, in dem eine Gruppe von Branchenexperten als Beirat fungiert, um den CEO oder andere leitende Angestellte bei der Entscheidungsfindung in verschiedenen Phasen des Projekts zu unterstützen. Übliche Beispiele für Branchen, die dieses Modell verwenden, sind Feuerwehren, Schulbezirke und gemeinnützige Organisationen

Ein Rahmen, in dem eine Gruppe von Branchenexperten als Beirat fungiert, um den CEO oder andere leitende Angestellte bei der Entscheidungsfindung in verschiedenen Phasen des Projekts zu unterstützen. Übliche Beispiele für Branchen, die dieses Modell verwenden, sind Feuerwehren, Schulbezirke und gemeinnützige Organisationen Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT): Entwickelt von ISACA entwickelt, ist COBIT ein IT-fokussiertes Governance-Modell mit Schwerpunkt auf Vorschriften, Compliance und Datenschutz 🔐

Entwickelt von ISACA entwickelt, ist COBIT ein IT-fokussiertes Governance-Modell mit Schwerpunkt auf Vorschriften, Compliance und Datenschutz 🔐 Modell des Management-Teams: Dieses in kleinen und mittleren Unternehmen verbreitete Modell sieht Abteilungs- oder Lenkungsausschüsse mit Führungskräften vor, die gemeinsam die Grundlagen für die Governance legen. Es ist so konzipiert, dass das Fachwissen jedes Einzelnen genutzt wird, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die gemeinsame Verantwortung für die Governance abteilungsübergreifend zu übernehmen

2. Konten und Zuständigkeiten

Die PMO-Governance legt die Rollen und Verantwortlichkeiten aller Mitglieder des Projektteams fest. Dies gewährleistet eine bessere Rechenschaftspflicht und legt klar fest, wer in jeder Phase des Projekts für die Entscheidungsfindung verantwortlich ist

lebenszyklus des Projektmanagements

. ✅

Durch die frühzeitige Einstellung von Governance-Standards können Projektmanager bessere Arbeitsabläufe aufbauen und Engpässe vermeiden. So wird die Verwirrung darüber beseitigt, wer was in einem Projekt tut. Gleichzeitig wird durch die Festlegung von Autoritätsebenen eine klare Hierarchie der Zuständigkeiten geschaffen und die Gewährung von Zugang und Berechtigungen für Ressourcen während des Projekts erleichtert.

3. Stakeholder Engagement

Ein gutes Governance-Modell bindet alle

projektbeteiligten

während des Prozesses. Wenn es um das Management von Projekten geht, gehören zu den üblichen Stakeholdern die Personen, die an dem Projekt arbeiten und

projektsponsoren

oder Investoren. In der Governance sind die Stakeholder eine größere Gruppe von Personen - einschließlich aller Personen, die von dem Projekt und den Projektzielen betroffen sind.

Bei der Erstellung eines Governance-Modells sollten Sie zunächst alle potenziellen Stakeholder ermitteln. Als Nächstes sollte Ihr Rahmenwerk Kommunikationspläne für die Aktualisierung aller Interessengruppen, Protokolle für den Umgang mit Erwartungen und Richtlinien für die Entscheidungsbefugnis erstellen.

4. Risiko- und Problem-Management

Alle Projekte sind mit Risiken behaftet, und Ihr Governance-Rahmen sollte versuchen, diese zu mindern, bevor sie das Projekt zum Scheitern bringen. Erstellen Sie bei der Ausarbeitung Ihres PMO-Governance-Rahmens ein System zur Identifizierung, Klassifizierung und Priorisierung von Risiken oder Problemen. Halten Sie die Struktur flexibel genug, um verschiedene Arten von Problemen anzugehen, aber klar genug, um jeden im Projekt durch den Plan für das Risikomanagement zu führen.

5 Projektmanagement Kontrollprozesse

Man kann nicht einfach einen Governance-Rahmen erstellen und dann Feierabend machen. Ein wirksamer Plan muss regelmäßig überwacht und überprüft werden. Sie müssen die Ergebnisse und den Aufwand regelmäßig mit Ihrem grundlegenden Governance-Modell vergleichen. Beurteilen Sie alle Bereiche, in denen Protokolle nicht befolgt werden, und stellen Sie fest, ob dies auf unklare Anweisungen zurückzuführen ist oder ob strukturelle Änderungen erforderlich sind. 👨🏽‍💻

Holen Sie bei der Überprüfung unbedingt das Feedback von Entscheidungsträgern und Stakeholdern ein, die den Governance-Plan verfolgen. Durch regelmäßige Überprüfungen können Sie verbesserungswürdige Bereiche ermitteln und Ihr Governance-Modell an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen.

Wie Sie ein PMO-Governance-Rahmenwerk verwenden

Hier erfahren Sie, wie Sie ein Projekt-Governance-Rahmenwerk effektiv erstellen und nutzen können. In nur fünf Schritten können Sie ein Modell erstellen, das auf die spezifischen Bedürfnisse und Werte Ihres Unternehmens abgestimmt ist. 🏆

Identifizieren Stakeholder : Erstellen Sie eine Liste aller Personen, die von dem Projekt betroffen sein werden, einschließlich der Mitglieder des Teams und externer Akteure wie Anbieter und Lieferanten Ziele festlegen: Identifizieren und priorisieren Sie die Geschäftsziele, den Unternehmensauftrag, die Projektcharta und die Werte des Projekts Entwerfen und Implementieren der Governance-Struktur : Schaffen Sie eine transparente Struktur, die die Rollen, Erwartungen und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten festlegt. Bei größeren Organisationen wird dies komplex sein und kann eine Aufteilung in verschiedene Boards, Tochtergesellschaften oder Abteilungsüberprüfungen beinhalten. Legen Sie klar dar, wie Entscheidungen getroffen werden, wer rechenschaftspflichtig ist und wie diese Governance-Prozesse überwacht werden Definieren und überwachen Sie den Fortschritt: Erläutern Sie, wie die Einhaltung des PMO-Governance-Rahmens aussieht, und überwachen Sie den Fortschritt regelmäßig anhand der projekt-Initiierung bis zum Abschluss Überprüfung und Beseitigung von Unstimmigkeiten: Governance ist ein fortlaufendes Projekt. Führen Sie ein Überprüfungssystem ein und überprüfen Sie es regelmäßig, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Verfahren zu aktualisieren, um etwaige Mängel im bestehenden Managementrahmen zu beheben

Diese Schritte sind als Leitlinien zu betrachten, nicht als starre "How to"-Anleitung. Unternehmen mit komplexen

PMO-Strukturen

werden mehr Schritte benötigen und müssen diese Schritte möglicherweise in überschaubarere Segmente unterteilen.

Denken Sie daran, Ihren Governance-Rahmen auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Geschäfts zuzuschneiden und das Modell vor allem in der Anfangsphase zu überdenken, um Änderungen vorzunehmen.

Vorteile von PMO Governance & Zukunftstrends

Es ist klar, dass die Einführung einer PMO-Governance Ihrem Unternehmen hilft, die Compliance-Vorschriften zu erfüllen, aber sie bietet auch Werte, die Sie vielleicht nicht erwarten. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, diese Regeln und Richtlinien aufzustellen, zahlt sich das in puncto Anpassungsfähigkeit, Projektauswahl und Entscheidungsfindung aus. ⚒️

Hier sind einige Vorteile eines effektiven Governance-Rahmens:

Bessere Fokussierung auf Projekte: Mit klareren Prozessen, einem Wert-Angebot und Führungsgremien ist es für Führungskräfte einfacher, Projekte auszuwählen, die den größten Beitrag zum Unternehmensergebnis leisten

Mit klareren Prozessen, einem Wert-Angebot und Führungsgremien ist es für Führungskräfte einfacher, Projekte auszuwählen, die den größten Beitrag zum Unternehmensergebnis leisten Klarere Erwartungen und Verantwortlichkeiten: Mit Regeln, die die Erwartungen und Befugnisse regeln, wissen alle Mitglieder des Teams, wer für was verantwortlich ist. Das bedeutet mehr Eigentümerschaft über die eigene Rolle und weniger Missverständnisse

Mit Regeln, die die Erwartungen und Befugnisse regeln, wissen alle Mitglieder des Teams, wer für was verantwortlich ist. Das bedeutet mehr Eigentümerschaft über die eigene Rolle und weniger Missverständnisse Verbessertes Risikomanagement **Die PMO-Governance schafft eine Entscheidungsstruktur, die es den Teamleitern erleichtert, Risiken zu bewerten und zu vermeiden. Zu wissen, wer für Entscheidungen zuständig ist, erleichtert auch die Eskalation: Die Mitglieder des Teams wissen, wen sie benachrichtigen müssen, um schnell handeln zu können

**Die PMO-Governance schafft eine Entscheidungsstruktur, die es den Teamleitern erleichtert, Risiken zu bewerten und zu vermeiden. Zu wissen, wer für Entscheidungen zuständig ist, erleichtert auch die Eskalation: Die Mitglieder des Teams wissen, wen sie benachrichtigen müssen, um schnell handeln zu können Schnellere Anpassungsfähigkeit: Mit innovativen Richtlinien können Führungskräfte Projekte leichter anpassen und ändern und die Führungsstrukturen entsprechend aktualisieren

Dank der digitalen Transformation verändern sich traditionelle Unternehmensprozesse in rasantem Tempo - auch die PMO-Governance bildet hier keine Ausnahme. Mit dem Aufkommen von Remote-Arbeit, künstlicher Intelligenz und Automatisierung müssen PMOs ihre Strukturen anpassen und aufbauen, um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen.

Planen, verfolgen und verwalten Sie Ihre Projekte von Anfang bis zum Abschluss mit den Features von ClickUp für das Projektmanagement

Hier sind einige der zukünftigen Trends der PMO-Governance:

Einführung der digitalen Transformation und Automatisierung: KI und Algorithmen für maschinelles Lernen bieten eine vorausschauende Analyse potenzieller Risiken und Projektverzögerungen. Durch die Beschleunigung dieser Analyse können die Mitarbeiter in PMOs ein umfassenderes Risikomanagement aufbauen undpläne für Projekte und straffenprojekt-Portfolio-Management in der Hälfte der Zeit

KI und Algorithmen für maschinelles Lernen bieten eine vorausschauende Analyse potenzieller Risiken und Projektverzögerungen. Durch die Beschleunigung dieser Analyse können die Mitarbeiter in PMOs ein umfassenderes Risikomanagement aufbauen undpläne für Projekte und straffenprojekt-Portfolio-Management in der Hälfte der Zeit Der Weg zur datengesteuerten Entscheidungsfindung : Daten sind König und die treibende Kraft hinter Entscheidungen in den meisten Einstellungen des täglichen Geschäfts. Sie sind auch zunehmend ein Schlüssel zu den PMO-Konzepten. Anstatt einen Entscheidungsträger zu benennen, gehen PMO-Modelle tiefer darauf ein, wie Entscheidungen getroffen werden sollten, welche Metriken die Entscheidungen beeinflussen sollten und welche Überwachungsprozesse befolgt werden müssen, um die Leistung des Projekts zu gewährleisten 🎯

Daten sind König und die treibende Kraft hinter Entscheidungen in den meisten Einstellungen des täglichen Geschäfts. Sie sind auch zunehmend ein Schlüssel zu den PMO-Konzepten. Anstatt einen Entscheidungsträger zu benennen, gehen PMO-Modelle tiefer darauf ein, wie Entscheidungen getroffen werden sollten, welche Metriken die Entscheidungen beeinflussen sollten und welche Überwachungsprozesse befolgt werden müssen, um die Leistung des Projekts zu gewährleisten 🎯 Schwerpunkt auf Innovation und kontinuierliche Verbesserung: Traditionell war die PMO-Governance ein einmaliger Prozess. Heute wird sie ständig weiterentwickelt, wobei die PMO-Leiter aus Erfolgen und Misserfolgen lernen. Fortlaufende Aktualisierungen fördern Innovationen und verbessern Standardverfahren

Traditionell war die PMO-Governance ein einmaliger Prozess. Heute wird sie ständig weiterentwickelt, wobei die PMO-Leiter aus Erfolgen und Misserfolgen lernen. Fortlaufende Aktualisierungen fördern Innovationen und verbessern Standardverfahren Einführung agiler Projektmanagement Methoden : Angesichts des ständigen Wandels setzen PMO-Führungskräfte auf agile Methoden, damit sich Projekte neu ausrichten und ihren Fokus anpassen können, wenn sich das Umfeld ändert - ohne den Fortschritt des Projekts zu beeinträchtigen

Einstellung eines effektiven PMO-Governance-Rahmens

Sind Sie bereit für die Einstellung eines PMO-Governance-Rahmens? Hier finden Sie praktische Schritte zur Erstellung eines effektiven PMO-Governance-Plans. Jeder Schritt wird durch grundlegende Prinzipien und Best Practices unterstützt, so dass Sie jeden Schritt an die Bedürfnisse Ihres Geschäfts anpassen können.

1. Analysieren Sie Ihre bestehende Organisation

Bevor Sie einen effektiven PMO-Governance-Rahmen aufbauen können, müssen Sie überprüfen, wie Projekte derzeit in Ihrem Geschäft abgewickelt werden. Überlegen Sie, auf welche Art von Projekten Sie sich konzentrieren und ob es für diese Projekte bereits Rahmenregelungen gibt. Fragen Sie sich, ob Sie Pläne für das Ressourcenmanagement von Projekten haben und ob es Richtlinien für die Ressourcenzuweisung gibt. 💰

Weitere zu berücksichtigende Aspekte sind:

Wie gehen Sie mit Projektänderungen um?

Wie wählen Sie Projekte aus und setzen Sie Prioritäten?

Werden Projekte in der Regel pünktlich geliefert und was passiert, wenn dies nicht der Fall ist?

Haben Teammitglieder und Projektleiter schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) oder andere Metriken zur Bewertung der Leistung des Projekts?

Sobald Sie herausgefunden haben, welche Prozesse Sie bereits eingeführt haben, können Sie diese umstrukturieren oder neue Prozesse einführen, die als Grundlage für Ihren Governance-Plan dienen.

2. Definieren Sie den Zweck und die Struktur Ihres PMO

Ihr PMO sollte einen bestimmten Zweck verfolgen, sei es die Erstellung von Beratungsergebnissen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften oder die Entwicklung von Prozessen zur termingerechten und budgetkonformen Durchführung von Projekten. Definieren Sie den Zweck Ihres PMO klar und bauen Sie dann eine Grundstruktur auf, um diese Ziele zu erreichen.

Wenn Sie ein PMO für strategische Zwecke benötigen, brauchen Sie eine Struktur, die Arbeitsabläufe und Schritte zur Entscheidungsfindung skizziert, die zu einem bestimmten Ziel führen. Wenn Sie ein beratendes PMO benötigen, kann Ihre Struktur ein Board oder einen beratenden Ausschuss als Teil der Struktur beinhalten. Denken Sie daran, dass Sie möglicherweise mehrere PMO-Pläne für verschiedene Ziele oder auf verschiedenen Ebenen haben, wenn Ihre Organisation groß oder komplex ist.

Setzen Sie Ziele, verwalten Sie Aufgaben und verfolgen Sie Ihre Projektzeiten mit den umfangreichen Tools von ClickUp und sehen Sie alles auf einem übersichtlichen Dashboard

Verwenden Sie ein tool wie

ClickUp Ziele

um Ihre Ziele klar zu definieren, Arbeitsabläufe festzulegen und Meilensteine zu markieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Mit eingebauten

brainstorming tools

und messbaren Einzelzielen ist es ein Leichtes, den Fortschritt Ihres PMO-Rahmens zu definieren und zu verfolgen.

3. Holen Sie sich die richtigen Leute

Ein PMO-Governance-Rahmen ist nur so effektiv wie seine Mitarbeiter. Sie können sich dafür entscheiden, Personen einzusetzen, die bereits in Ihrem Unternehmen tätig sind, oder Personen von außerhalb des Unternehmens für Schlüsselpositionen innerhalb des PMO zu gewinnen. 🤝

Wie auch immer Sie sich für eine Struktur entscheiden, denken Sie an die Fähigkeiten, die für den Erfolg Ihres Rahmens erforderlich sind. Dabei kann es sich um Soft Skills wie Diplomatie oder Entscheidungsfindung handeln, aber auch um Hard Skills wie Zertifizierungen von Aufsichtsbehörden.

4. Legen Sie Best Practices klar fest

PMO-Governance ist ein Change-Management-Prozess, daher sind eine klare Kommunikation und klare Erwartungen der Schlüssel zum Erfolg. Definieren Sie Methoden und Best Practices, deren Anwendung Sie von allen Beteiligten erwarten. Diese Best Practices sollten alles abdecken, von der Budgetierung und Ressourcennutzung bis hin zu Risikomanagement und Qualitätssicherungsverfahren.

Machen Sie es allen Teams und Einzelpersonen leicht, diese Best Practices zu finden und sie in jeder Phase des Projekts umzusetzen. Je klarer Sie sind und je einfacher Sie es den Beteiligten machen, diese Richtlinien zu befolgen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Projekt ein Erfolg wird.

5. Implementierung und Überwachung PMO-Governance Plan

Nachdem alle Grundlagen geschaffen wurden, ist es nun an der Zeit, Ihren PMO-Governance-Rahmen zu implementieren und zu überwachen. Verwenden Sie ein tool wie

ClickUp's Software für das Projektmanagement

zur Überwachung von Workflows, zur Nachverfolgung des Fortschritts und für detaillierte Ansichten während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts. 📈

Erstellen einer

benutzerdefiniertes Projektmanagement-System

um Prozesse, Verantwortlichkeiten und Verfahren zu definieren. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder, Abhängigkeiten und Prioritäten hinzu und nutzen Sie gefilterte Ansichten, um in die wichtigsten Informationen einzutauchen. Verwalten Sie damit alle Elemente der PMO-Governance, von der Einstellung von Zielen bis zur Erstellung und Freigabe von Informationen durch

ClickUp Dokumente

.

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

Verwenden Sie mehrere

ClickUp Ansichten

um Projekte und Aufgaben als Listen, Boards oder Dashboards zu sehen. Mit ClickUp ist es einfach, Prozesse anzupassen, dank der integrierten

KI-Tools

und Automatisierungen, die die Arbeitsabläufe vereinfachen. Der hohe Grad an benutzerdefinierter Anpassung bedeutet außerdem, dass Sie bei Bedarf Änderungen vornehmen können, ohne die Zeitleiste des Projekts wesentlich zu beeinträchtigen. ⏳

ClickUp bietet außerdem mehr als 1.000 Vorlagen, die die Erstellung von PMO-Richtlinien und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) erleichtern. Verwenden Sie die

vorlagen für das Projektmanagement

um Ziele und Prozesse festzulegen, die sich auf Ihren PMO-Governance-Plan beziehen.

6. Überprüfen und aktualisieren Sie nach Bedarf

PMO-Governance ist kein einmaliges Projekt. Entwickeln Sie einen Schritt zur Überprüfung Ihrer Prozesse und Verfahren und planen Sie ihn regelmäßig ein. Erstellen Sie ein System zur Kennzeichnung von Problemen und leiten Sie sie an die richtige Person weiter, damit Änderungen schnell vorgenommen werden können. 🚨

Denken Sie daran, dass sich Ihre PMO-Anforderungen ändern können, wenn Ihr Unternehmen wächst oder in neue Branchen einsteigt. Seien Sie anpassungsfähig und proaktiv, wenn es um die Umstrukturierung oder Einrichtung neuer PMOs geht, wenn dies erforderlich ist.

Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie noch mehr über PMO-Governance-Rahmenwerke erfahren? Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen und die entsprechenden Antworten.

1. Was ist ein PMO Rahmenwerk?

Ein PMO-Rahmenwerk ist ein Regelwerk, das vorschreibt, wie Management-Teams und Einzelpersonen alle Aspekte des Projektprozesses handhaben sollten. Der Rahmen umfasst in der Regel die Ausrichtung der Regeln an den übergeordneten Unternehmenszielen und -werten. Der genaue Rahmen ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und wird auf die Komplexität und die Bedürfnisse des Geschäfts zugeschnitten.

2. Zu erledigen PMO-Governance ?

Um eine PMO-Governance einzurichten, müssen Sie Ihre bestehende Organisation analysieren, Ziele und Stakeholder definieren und den Anwendungsbereich des Governance-Modells festlegen. Anhand dieser Informationen wählen Sie die richtigen Personen aus, erstellen Entscheidungsprozesse und legen Best Practices und Methoden für die Governance fest. Sobald Ihre PMO-Governance erstellt ist, sollten Sie sie regelmäßig überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

3. Was sind die drei Säulen der Projekt-Governance?

Zu den drei Säulen der Projekt-Governance gehören die Struktur, die Mitarbeiter und die Informationen. Die Struktur besteht aus allen Entscheidungsprozessen, Workflows und Abhängigkeiten sowie klaren Erklärungen für alle Verfahren, die die Mitglieder des Teams befolgen müssen. Die personelle Säule steht für das Management, das für jede Aufgabe die richtigen Personen einstellt. Die Informationssäule umfasst Kommunikationspläne, die Aktualisierungen und klare Erwartungen für Diskussionen bei Problemen im Projekt erleichtern.

Implementieren Sie ein effektives PMO Rahmenwerk für mehr Erfolgreiche Projekte

Ein effektiver PMO-Rahmen kann Ihre Projekte erfolgreicher machen. Von besseren Arbeitsabläufen bis hin zur Beratung durch hochqualifizierte Personen - ein PMO ist eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass alle Ihre Projekte einen höheren Wert für Ihr Unternehmen haben. Anmeldung für ClickUp und beginnen Sie noch heute mit der Verwaltung Ihres PMO-Rahmens. Legen Sie damit den Grundstein für Ihren Rahmen mit klar definierten Zielen und Vorgaben. Außerdem können Sie Entscheidungsprozesse mit Aufgaben rationalisieren, die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten innerhalb Ihrer Organisation zuweisen. Vom Freigeben der Dokumentation bis zur Planung reibungsloser Prozesse macht ClickUp die PMO-Governance zu einem Kinderspiel.✨