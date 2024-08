Top 10 Problem Management Software im Jahr 2024 zur Optimierung von IT-Services

Als Fachmann für IT-Betrieb oder Kundensupport haben Sie ständig mit Serviceunterbrechungen oder der Vermeidung von Pannen zu tun. Wiederkehrende Vorfälle führen zu schlechten Kundenerfahrungen und Ausfallzeiten, was zu Leistungsproblemen und Glaubwürdigkeitsverlusten führt.

Die Anschaffung einer effizienten Problemmanagement-Software ist für die Bewältigung solcher Probleme unerlässlich. Eine robuste Problemverwaltungslösung umfasst High-End-Automatisierung, eine Datenbank mit bekannten Fehlern, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine präzise Dokumentation.

Bereiten Sie sich darauf vor, die Software beim nächsten IT-Vorfall die schwere Arbeit übernehmen zu lassen. Mit den richtigen Tools reagieren Sie nicht auf Probleme, sondern verhindern sie proaktiv.

Worauf sollten Sie bei einer Problem-Management-Software achten?

Hier sind einige wesentliche Aspekte, die Ihre Problemverwaltungssoftware aufweisen muss:

1. Automatisierung: Sie benötigen eine KI-gesteuerte Automatisierung, die auf vorkonfigurierten Regeln basiert, um Probleme zu verwalten. Die Automatisierung ist für den gesamten ITIL-Lebenszyklus von entscheidender Bedeutung, einschließlich der Erkennung, der Schließung, der Versendung von Warnmeldungen und der mühelosen Ermöglichung von Feedback.

2. Bekannte Fehlerdatenbank (KEDB): Ein Repository vergangener Probleme und Workarounds zur Beschleunigung von Lösungen und zur Vermeidung von Wiederholungen unterstützt das Problemmanagement.

3. Dashboard für Transparenz: Ein Dashboard, das Zeitpläne, Fristen und den Schweregrad von Problemen anzeigt, unterstützt die Ursachenanalyse (RCA) und die effiziente Lösung von Problemen.

4. Proaktiver Ansatz: Ein proaktiver Problemmanagement-Ansatz hilft bei der Identifizierung und Beseitigung von Grundursachen, um Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

5. SLA-Verfolgung: Ihre Software muss SLAs nach Schweregrad und Dringlichkeit verfolgen, um die Problemlösungszeiten zu verbessern und kritische Serviceprobleme zu priorisieren.

Die 10 besten Problem-Management-Software für 2024

Entdecken Sie diese Top-Lösungen für effektives Problemmanagement im Jahr 2024 und verbessern Sie Ihre IT-Abläufe.

1. ClickUp

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um Problemlösungen zu rationalisieren - egal wie komplex sie sind

ClickUp bietet eine agiles Projektmanagement lösung, die Sie und Ihr Team bei der Priorisierung von Aufgaben unterstützt. Sie können die Lösung beschleunigen, indem Sie benutzerdefinierte Tags und Automatisierungen verwenden, um Fehler in Stapeln zu lösen.

ClickUp hilft Ihnen, Ihren Betrieb wieder auf Kurs zu bringen und verhindert zukünftige Pannen.

Benutzerdefinierte Automatisierung in ClickUp

ClickUp's service-Desk-Software trägt zur Rationalisierung des Störungsmanagements bei.

ClickUp-Funktionen wie Dashboards sprints, Roadmaps, Board-Ansicht, Syntaxhervorhebung, Benutzerdefinierte Aufgabenstati , Formularansicht, Korrekturlesen usw. rationalisieren das Problemmanagement und steigern die Produktivität des Teams.

Beste Eigenschaften von ClickUp

Lösen Sie Ihre IT-Probleme auf klare und organisierte Weise

ClickUp Einschränkungen

Neue Benutzer müssen sich möglicherweise erst einarbeiten

Die mobile App verfügt nicht über alle Funktionen der Desktop-Version

KlickUp Preise

Für immer kostenlos : für den persönlichen Gebrauch

: für den persönlichen Gebrauch Unbegrenzt : $7 pro Monat/Nutzer - geeignet für kleinere Teams

: $7 pro Monat/Nutzer - geeignet für kleinere Teams Business : $12 pro Monat/Benutzer - geeignet für mittelgroße Teams

: $12 pro Monat/Benutzer - geeignet für mittelgroße Teams Unternehmen : Preise auf Anfrage - für mehrere Teams geeignet

: Preise auf Anfrage - für mehrere Teams geeignet ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (8,000+ Bewertungen)

4.5/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. CMW Tracker

über CMW-Tracker CMW Tracker, ein Cloud-basiertes Unternehmen prozessmanagement (BPM) hilft Unternehmen bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Verwaltung von Aufgaben und der Fortschrittskontrolle. Sie bietet Funktionen wie Prozessautomatisierung, Aufgabenverwaltung sowie Überwachung und Analyse.

Mit dem CMW Tracker können Sie Geschäftsprozesse automatisieren, z. B. CapEx-Genehmigungsmanagement, OpEx-Management und -Kontrolle sowie Kundenauftragsmanagement.

Sie können dies mit minimalen menschlichen Eingriffen tun, was den Prozess effizienter und skalierbarer macht.

CMW Tracker beste Eigenschaften

Passen Sie die Arbeitsabläufe an Ihre Unternehmensziele an

Verfolgen Sie den Fortschritt von Dokumenten wie Vorfallsberichten und Änderungsmanagementanfragen

Erstellen Sie Anwendungen ohne Programmierkenntnisse durch Drag-and-Drop-Tools

Gleichgewicht zwischen Zusammenarbeit und Datensicherheit durch Zugriffskontrolle und Benutzergruppen

Zugriff auf Workflows von überall

Erkennen Sie Engpässe und optimieren Sie Arbeitsabläufe mit KI-gesteuerten Tools

CMW Tracker Einschränkungen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Starke Anpassungen innerhalb vorgefertigter Lösungen erforderlich

Es fehlt eine umfassende Aufgabenübersicht

Keine integrierten Tools zur Ursachen- und Folgenanalyse

CMW Tracker Preise

Benutzerdefinierte Preise

CMW Tracker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

3. Zendesk

über Zendesk Die Support Suite von Zendesk bietet erweiterte automatisierte Helpdesk-Funktionen, darunter eine ticketing-System unterstützt durch maschinelles Lernen. Das System analysiert und kategorisiert Kundentickets und nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Störungen vorherzusehen und zu beheben - ein wichtiger Schwerpunkt für jedes Problemmanagement-Team.

Der proaktive Ansatz von Zendesk verwandelt das Problemmanagement in eine Geschäftschance. Es bietet Lösungen in Echtzeit und versteht den Ursprung des Problems.

Die besten Funktionen von Zendesk

Vereinfachen Sie die Problemlösung, indem Sie die einheitliche Plattform nutzen

Verwaltung von Problemen und Einhaltung von Leistungsstandards

Schutz sensibler Daten durch Verschlüsselung und Zugriffskontrolle

Zeitersparnis bei der Kontaktaufnahme mit Hilfe von KI

Bleiben Sie in Verbindung, um Probleme von unterwegs aus zu lösen

Einschränkungen von Zendesk

Einrichtung und Anpassung können eine Herausforderung sein

Rezensionen weisen auf Leistungsprobleme hin, wie z. B. langsame Dropdowns und Ticketwechsel

Die volumenbasierte Preisgestaltung kann bei steigendem Benutzer- oder Ticketaufkommen zu höheren Kosten führen

Einige grundlegende Automatisierungsfunktionen fehlen

Zendesk-Preise

Suite Team : $55 pro Benutzer/Monat

: $55 pro Benutzer/Monat Suite Wachstum : $89 pro Benutzer/Monat

: $89 pro Benutzer/Monat Suite Professional: $115 pro Benutzer/Monat

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,000+ Bewertungen)

4. Creatio

über Creatio Creatio ist eine Geschäftsprozessmanagement- und Low-Code-Plattform zur Automatisierung und Verwaltung von Arbeitsabläufen. Creatio bietet Werkzeuge zur Prozessautomatisierung und Zusammenarbeit, die Sie für verschiedene IT-Funktionen anpassen können.

Creatio bietet eine visuelle Schnittstelle für die Gestaltung von Workflows und eine einheitliche Umgebung für die Verwaltung des Problemmanagementprozesses.

Beste Eigenschaften von Creatio

Visuelles Abbilden und Automatisieren von Geschäftsprozessen

Bietet eine einheitliche Ansicht der Interaktionen und fördert so den personalisierten Support

Reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt die Aufgabenerledigung und vereinfacht die Geschäftsprozesse

Hilft bei der Verwaltung von IT-Problemen und -Anfragen für eine bessere Interaktion im Team

Ermöglicht Problemmanagement von unterwegs aus

Creatio Einschränkungen

Einige Referenzmaterialien erscheinen veraltet oder sind für Nicht-Programmierer zu komplex

Die Integration von Altsystemen in FreedomUI kann langsam sein

Aktualisierungen können die Nutzung stören, so dass die IT-Abteilung eingreifen muss, um Lösungen zu finden

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten erfordern Fachwissen

Preise von Creatio

Growth: $25 pro Benutzer/Monat

$25 pro Benutzer/Monat Enterprise: $55 pro Benutzer/Monat

$55 pro Benutzer/Monat Unbegrenzt: 85 $ pro Nutzer/Monat

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Zoho Desk

über Zoho-Schreibtisch Zoho Desk ist eine Cloud-basierte Helpdesk-Lösung, die für die Rationalisierung von Kundensupportprozessen entwickelt wurde. Sie ist nicht hauptsächlich auf das IT-Problemmanagement ausgerichtet, sondern bietet Funktionen, die angepasst werden können.

Die besten Eigenschaften von Zoho Desk

Priorisiert dringende Probleme

Bietet All-in-One-Antworten, Lösungen, Aktualisierungen und Genehmigungen

Ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeit bei Tickets

Ein einziger Überblick über die wichtigsten Problemmanagement-Metriken

Enthält Funktionen wie die Zusammenarbeit von Agenten und vorgefertigte Antworten für eine verbesserte Kommunikation

Einschränkungen von Zoho Desk

Bietet nur begrenzte Integration von Drittanbieter-Apps

Nicht so funktionsreich wie andere ausgereifte LösungenService-Schreibtisch angebote

Erfordert eine Menge Anpassungen

Preise von Zoho Desk

Kostenlos: Kostenlos für bis zu 3 Agenten

Kostenlos für bis zu 3 Agenten Express: $7

$7 Standard: $14

$14 Professionell: $23

$23 Unternehmen: $40

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4,500+ Bewertungen)

4.5/5 (4,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

6. PagerDuty

über PagerDuty PagerDuty ist eine Incident-Response-Plattform, die bei der Erkennung und Behebung von IT-Vorfällen hilft. PagerDuty trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und die Effizienz der Störungsbehebung im IT-Betrieb zu verbessern.

PagerDuty beste Eigenschaften

Sammelt Warnmeldungen von verschiedenen Überwachungstools zur Verwaltung von Vorfällen

Ermöglicht eine benutzerfreundliche Bereitschaftsplanung, um schnell auf Vorfälle zu reagieren

Ermöglicht mobiles Servicemanagement und die Lösung von Vorfällen von unterwegs aus

Hilft bei der Festlegung von Richtlinien zur Weiterleitung ungelöster Vorfälle an das richtige Team

Bietet Einblicke in Trends im Incident Management und in Leistungskennzahlen zur kontinuierlichen Verbesserung

PagerDuty Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist komplex und erfordert Zeit zum Erlernen

Es fehlt ein integriertes Ticketingsystem

Die Lizenzkosten sind höher als bei der Konkurrenz

Die Integration mit Open-Source-IT-Tools ist im Vergleich zu proprietären Lösungen etwas eingeschränkt

PagerDuty Preise

Benutzerdefinierte Preise

PagerDuty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (800+ Bewertungen)

4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

7. Frischdienst

Über Frischdienst Freshservice hilft, das Servicemanagement mit einer einheitlichen Plattform zu verbessern. Es nutzt KI, um innovative Interaktionen und umfassende Integrationen anzubieten. Freshservice bietet eine umfangreiche API für benutzerdefinierte Integration, intelligente Analysen, automatisierte Workflows und mehr.

Freshservice beste Eigenschaften

Löst Probleme schnell mit robuster Automatisierung

Effektive Problembehandlung mit einer konsolidierten Ansicht der Assets

Bietet ein integriertes Repository zur Dokumentation und Lösung von wiederkehrenden Problemen

Ermöglicht die einfache Meldung von Vorfällen und Problemen über verschiedene Kanäle

Einschränkungen des Frischedienstes

Die Slack/Freddy-Integration ist noch nicht sehr gut; sie befindet sich noch im Beta-Stadium

Laut Nutzern ist die Flexibilität der benutzerdefinierten Modulfelder begrenzt

Die mobile App ist in Bezug auf Funktionalität und UX weniger gut als die Webversion

Das Onboarding muss verbessert werden, damit die Nutzer das IT-Problemmanagement besser beherrschen.

Preise für Frischdienst

Starter: $29/Monat pro Agent

$29/Monat pro Agent Wachstum: 59 $/Monat pro Agent

59 $/Monat pro Agent Pro: $115/Monat pro Agent

$115/Monat pro Agent Unternehmen: $145/Monat pro Agent

Bewertungen und Beurteilungen von Frischedienst

G2: 4.5/5 (1,100+ Bewertungen)

4.5/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

8. ServiceNow ITSM

über ServiceNow

ServiceNow ist eine IT-Service-Management-Plattform (ITSM), die verschiedene IT-bezogene Prozesse rationalisiert und automatisiert. Es ist eine zentrale Drehscheibe für die Verwaltung von Vorfällen, Serviceanfragen und Änderungsmanagement.

ServiceNow ITSM - Beste Eigenschaften

Nutzt maschinelles Lernen, um Routineaufgaben in automatisierte Prozesse umzuwandeln

Verfolgt IT-Abhängigkeiten, um gestörte Dienste wiederherzustellen

Beantwortet Anfragen, prognostiziert und beugt Vorfällen vor

Hilft Ihnen, datengestützte Entscheidungen mit einer ganzheitlichen Sicht zu treffen

Bietet IT-Support, mit oder ohne Konnektivität

Einschränkungen von ServiceNow ITSM

Benötigt leistungsfähigere IT-Reporting-Tools

Einige Nutzer finden, dass das Wissensmanagement besser sein könnte

Anfänger finden die Benutzeroberfläche komplex

Die Erstellung von Projektteilmengen könnte verbessert werden

Preise von ServiceNow ITSM

Kontaktieren Sie das ServiceNow-Team für die Preisgestaltung

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

4.5/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,00+ Bewertungen)

9. BigPanda

über BigPanda BigPanda ist eine AIOps-Plattform (Artificial Intelligence for IT Operations), die das Service-Management von IT-Vorfällen vereinfacht und automatisiert.

Sie sammelt Warnmeldungen von verschiedenen Überwachungstools und zeigt alles an einem Ort an, um den Problemverwaltungsprozess zu rationalisieren.

Ihr Ziel ist es, IT-Experten dabei zu helfen, Probleme schneller zu erkennen und zu lösen, indem sie das Rauschen der Warnmeldungen reduzieren und verwertbare Erkenntnisse liefern.

BigPandas beste Eigenschaften

Minimiert sich wiederholende Aufgaben und beschleunigt die Reaktionszeiten auf Vorfälle

Stellt eine bidirektionale Verbindung mit ITSM-Lösungen zur Problemlösung her

Alarmiert die entsprechenden Teams über die Integration mit Tools wie PagerDuty

Kategorisiert und priorisiert Vorfälle für eine schnellere Lösung

Ermöglicht personalisierte Regeln zur gemeinsamen Nutzung von Vorfällen für eine verbesserte Kommunikation

Koordiniert mit IT-Tools für konsistenten Informationsaustausch

Big Panda Einschränkungen

Fehlende Anzahl von Warnmeldungen für bestimmte Vorfälle, wichtig für NOC und IT Ops

Auf der Registerkarte "Aktivität" fehlt eine effiziente Filterung zwischen Kommentaren, gemeinsamer Nutzung von Vorfällen und Statusänderungen

Mehrere Benutzer hatten mit Leistungseinbußen bei der Integration mit externen Problemmanagement-Tools zu kämpfen

BigPanda-Preise

Benutzerdefinierte Preise

BigPanda Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

10. New Relic

über New Relic

New Relic ist eine umfassende Observability-Plattform, die IT-Profis und Organisationen bei der Überwachung, Fehlersuche und Optimierung der Leistung ihrer Anwendungen und Infrastruktur unterstützt.

Die Plattform bietet Metriken, Events, Logs und Traces in Kombination mit einer benutzerfreundlichen Preisgestaltung und einer großen Open-Source-Integrationsarena.

New Relic beste Eigenschaften

Bietet Live-Einblicke in die Nutzung von Accessibility-Tools auf der Website oder App

Bietet Administratoren Einblicke in das Endnutzungsverhalten

Sendet Warnungen bei Ausfallzeiten von Websites oder Anwendungen, Fehlern und Änderungen

Analysiert Nutzertransaktionen auf Websites oder Anwendungen in Echtzeit

New Relic Einschränkungen

Unternehmen mit kleinem Budget können es teuer finden

Mehrere Benutzer haben Probleme mit bestimmten Funktionen - vor allem mit Alarmen, Datenabfragen und SLI/SLO

Log-Management-Funktionen sind im Vergleich zu dedizierten Lösungen einfach

New Relic Preise

Kostenlos: Für immer kostenlos

Für immer kostenlos Standard: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

New Relic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Wählen Sie die richtige Problem Management Software für Ihr Unternehmen

Nachdem wir nun die verschiedenen Plattformen untersucht haben, ist es an der Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Um die perfekte Lösung zu finden, sollten Sie prüfen, ob die Funktionen der Software mit den Anforderungen Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Als Ausgangspunkt sollten Sie Ihre größten Herausforderungen erkunden. Definieren Sie die Funktionen, die Sie unbedingt benötigen, und die, die Sie benötigen. Diese Angaben können als Ausgangspunkt dienen und helfen Ihnen, Ihre Optionen einzugrenzen.

Stellen Sie sicher, dass verschiedene Teams an Produktdemonstrationen teilnehmen, um mögliche Probleme zu definieren. Der nächste Schritt besteht darin, die Gesamtausgaben und den zu erwartenden ROI zu ermitteln. Diese Angaben bilden die Grundlage für Ihre Empfehlungen an die Unternehmensleitung.

Eine Softwarelösung für das Problemmanagement, die sich als zuverlässige Wahl herausstellt, ist ClickUp mit seiner umfassenden Suite, die sich gut an folgende Anforderungen anpasst problemmanagement in der IT . Testen Sie ClickUp noch heute und sehen Sie, wie es Ihnen helfen kann, Ihr Problemmanagement und Ihre betriebliche Effizienz zu verbessern.