die 15 besten Service-Desk-Software-Tools für den IT-Support im Jahr 2024

Ein Unternehmen zu führen bedeutet auch, sich mit Kundenanfragen und Problemen auseinandersetzen zu müssen. Ja, E-Mail-Support und gemeinsame Postfächer sind dafür hervorragend geeignet! Sie halten alle auf dem Laufenden und machen die Kommunikation zu einem Kinderspiel.

Aber wenn Ihr Unternehmen wächst, reichen diese Methoden möglicherweise nicht mehr aus. Sie könnten anfangen, E-Mails zu übersehen, Schwierigkeiten haben, den Überblick über Aufgaben zu behalten, und sogar Kunden unzufrieden machen.

Wenn Sie diese Probleme kennen, ist Ihr Unternehmen wahrscheinlich über sein derzeitiges E-Mail-Supportsystem hinausgewachsen - und Sie sollten sich nach einer Service Desk-Software umsehen.

Damit wir uns richtig verstehen: Service Desk Software ist ein zentraler Knotenpunkt für die Verwaltung und Lösung von Kundensupport-Tickets. Es gibt viele Arten von Servicedesk-Software auf dem Markt, von einfachen Tools, die grundlegende Ticketing-Funktionen bieten, bis hin zu Tools mit erweiterten Funktionen wie Automatisierung und Berichtsanalyse. 📈

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 15 besten Service-Desk-Programme für den IT-Support vor. Wir haben diese Tools sorgfältig recherchiert und auf der Grundlage ihrer Funktionen, Kundenrezensionen und Preise handverlesen.

Worauf sollten Sie bei einer Service-Desk-Software achten?

Bei der Suche nach der richtigen Service-Desk-Software für Ihr Unternehmen sollten Sie sich zu jeder Option die folgenden wichtigen Fragen stellen:

Ist die Software einfach einzurichten und zu verwenden?

Kann ich sie an die spezifischen Anforderungen meines Unternehmens anpassen?

Bietet die Softwareautomatisierung für Routineaufgaben?

Bietet sie detaillierte Analysen und Berichte?

Lässt sich die Software mit anderen Tools integrieren, die ich bereits verwende?

Ist sie sowohl über das Internet als auch über Desktop- und mobile Anwendungen zugänglich?

Kann die Software mitaufgabenverwaltung wie Zuweisung, Verfolgung und Priorisierung von Tickets?

Bietet es Kommunikationskanäle und Funktionen zur Zusammenarbeit für den sofortigen Informationsaustausch?

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Die 15 besten Service-Desk-Programme für das Jahr 2024

Hier sind unsere Top 15 der besten Service Desk software, die Ihre IT-Support-Abläufe verändern kann , die Produktivität Ihres Teams steigern und die Kundenzufriedenheit erhöhen kann.

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex

ClickUp ist ein umfassendes plattform für Projektmanagement und Produktivität die auch als flexible und effektive Service- und Helpdesk-Lösung eingesetzt werden kann. Die leistungsstarken Funktionen bieten eine breite Palette an Flexibilität für die Verwaltung kundensupport-Prozesse um sicherzustellen, dass Ihre IT- und Support-Teams behalten den Überblick über ihre Aufgaben. ClickUp-Formulare sind die Grundlage für Ihren IT-Workflow. Nutzen Sie sie zur Erfassung von Anfragen, Problemen und feedback von Ihren Kunden . Die in diesen Formularen erfassten Details lassen sich nahtlos in Tickets innerhalb der Projektmanagementoberfläche von ClickUp umwandeln, was die Priorisierung, Verfolgung und Lösung von Problemen erleichtert. ✨

Mit über 15 verschiedenen Ansichtsoptionen, darunter Listen- und Kanban-Ansichten, ermöglicht ClickUp Ihnen, Ihre Aufgaben so zu visualisieren, wie es Ihrem Arbeitsablauf am besten entspricht. Die Listenansicht bietet eine übersichtliche, detaillierte Auflistung der Aufgaben, während die Kanban-Ansicht einen visuellen Arbeitsablauf ermöglicht, bei dem die Aufgaben je nach Fortschritt über die Spalten verschoben werden.

Und wenn Sie diese Systeme nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, bietet ClickUp mehr als 50 vorgefertigte Vorlagen , wie die ClickUp Help Desk Ticket Vorlage die speziell als IT-Service-Management-Lösung zur Unterstützung von Arbeitsabläufen entwickelt wurde. Diese können Ihrem Team helfen, schnell Prozesse für Incident Management, Problem Management, Change Management und mehr einzurichten. 🤩

Verwenden Sie die Helpdesk-Ticketvorlage von ClickUp, um alle eingehenden Anfragen zu sammeln, zu priorisieren und zu verfolgen.

ClickUp beste Eigenschaften

Schalten Sie die wichtigsten Funktionen mit dem kostenlosen Plan frei

Erstellen Sie dynamische und interaktive Formulare mitbedingter Logik in ClickUp-Formularen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Ticketdetails wie Vorfallstyp, Beschreibung und Schweregrad zu erfassen, und fügen Sie sogar Dateien wie Screenshots für zusätzlichen Kontext ein

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt von Tickets von Anfang bis Ende zu rationalisieren und zu verfolgen

Verwenden Sie ClickUp Dashboards mit anpassbaren Widgets zur Überwachung laufender Tickets, der Teamauslastung und der Metriken für Geschäftsziele 🧰

Gewinnen Sie tiefe Einblicke in die Teamleistung mit der umfassenden Berichtsfunktion

Mit über100 Integrationen, einschließlich Zapier und API-Zugang lässt sich ClickUp problemlos in fast jeden technischen Stack integrieren

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über Aufgabenkommentare, Chat undClickUp-Dokumente* Nutzen Sie das Benachrichtigungssystem von ClickUp, um Benutzer über Aktualisierungen, Fristen, Kommentare und mehr zu informieren, damit alle jederzeit auf dem Laufenden sind

Führen Sie Automatisierungen durch, um sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Tickets, das Setzen von Fristen, die Aktualisierung des Ticketstatus und das Hinzufügen von Beobachtern zu einem Ticket zu vermeiden

Fassen Sie Unterhaltungen zusammen und generieren Sie Antworten mitClickUp AI ClickUp Einschränkungen

Neue Benutzer müssen möglicherweise ClickUp'svideo-Tutorials verwenden, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen

Einige Funktionen können in der mobilen App im Vergleich zu den Web- und Desktop-Versionen fehlen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Frischdienst

über Freshworks Freshservice (entwickelt von Freshworks) ist eine Cloud-basierte IT-Service-Management (ITSM)-Lösung, die Incident-, Problem- und Change-Management-Funktionen bietet, um Unternehmen bei der schnellen Verwaltung und Lösung von IT- und Incident-Management-Problemen zu unterstützen.

Mit der Funktion zur Workflow-Automatisierung können Sie Tickets auf der Grundlage vordefinierter Kriterien automatisch den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen und so die Effizienz und Reaktionszeit bei Kundensupport- und Serviceanfragen verbessern.

Freshservice beste Eigenschaften

Verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und ein Ticketverwaltungssystem, das gut mit Android- und iOS-Mobilanwendungen funktioniert

Enthält ein Self-Service-Portal, in dem Benutzer Lösungen für allgemeine Probleme finden, den Status ihrer Tickets verfolgen oder neue Tickets erstellen können

Ermöglicht Ihnen die Erstellung eines organisierten,durchsuchbare Kundendatenbank mit hilfreichen Artikeln und Lösungen für häufige Probleme, auf die die Benutzer zugreifen können 🔎

Detaillierte Analysen und Berichte, die den Teams helfen, die Produktivität des Servicedesks zu verstehen und die IT-Gesamtleistung zu verfolgen

Einschränkungen von Freshservice

Kein kostenloser Plan

Bisweilen langsam und fehleranfällig

Begrenzte Projektmanagement-Funktionalität

Freshservice Preise

Starter: $29/Monat pro Agent

$29/Monat pro Agent Wachstum: $59/Monat pro Agent

$59/Monat pro Agent Pro: $115/Monat pro Agent

$115/Monat pro Agent Unternehmen: $145/Monat pro Agent

Freshservice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (950+ Bewertungen)

4.6/5 (950+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (530+ Bewertungen)

3. Vision Helpdesk

über Vision-Helpdesk Vision Helpdesk ist ein helpdesk-Software und Ticket-Management-System für kleine Unternehmen, die ihre Support-Aktivitäten organisieren möchten. Sie können den Überblick über Kundenanfragen, Beschwerden und Supportanfragen behalten, die über verschiedene Kanäle eingehen, einschließlich Telefonanrufe, Nachrichten in sozialen Medien und Live-Chat in Ihrer Kundendienstabteilung.

Vision Helpdesk erstellt "Tickets" für jede Kundenanfrage, so dass das Support-Team Probleme systematisch nachverfolgen und lösen kann.

Vision Helpdesk beste Eigenschaften

Verwalten Sie alle Kundenanfragen an einem zentralen Ort

Nutzung des Live-Chat-Tools für die Echtzeit-Kommunikation mit Kunden

Kunden können den Status ihrer Tickets einreichen und verfolgen sowie nach ihnen suchenwissensdatenbank artikel mit dem Self-Servicekundenportal funktion

Genießen Sie die mehrsprachige Unterstützung für E-Mail-Vorlagen, Portal undwissensmanagement* Nutzen Sie die Automatisierungsfunktion für die automatische Zuweisung von Tickets an Teammitglieder und das Schließen von Tickets

Einschränkungen von Vision Helpdesk

Es gibt keinen kostenlosen Plan

Einige Benutzer haben gesagt, dass die mobile App instabil ist

Sie müssen eine Gebühr von $500 bezahlen, um das Branding von Vision Helpdesk am unteren Rand des Kundenportals zu entfernen (selbst wenn Sie den höchsten Tarif haben)

Vision Helpdesk Preise

Starter Helpdesk: $15/Monat pro Mitarbeiter

$15/Monat pro Mitarbeiter Pro Help Desk: $25/Monat pro Mitarbeiter

$25/Monat pro Mitarbeiter Satelliten-Helpdesk: $30/Monat pro Mitarbeiter

$30/Monat pro Mitarbeiter Pro Service Desk : $40/Monat pro Mitarbeiter

$40/Monat pro Mitarbeiter Ent Service Desk : $60/Monat pro Mitarbeiter

Vision Helpdesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4. ServiceNow

über ServiceNowServiceNow ist eine IT-Helpdesklösung, die für große Unternehmen entwickelt wurde. Sie bietet umfassende Funktionen wie Incident Management, proaktives Problem-Management und die Abstimmung von IT-Services auf die Unternehmensziele. Die Helpdesk-Software umfasst außerdem kundenservice-Management funktionen zur Rationalisierung der Interaktionen zwischen Kunden und Agenten.

Die besten Funktionen von ServiceNow

Mit dem Problem- und Incident-Management-System können Sie Aufgaben schnell zuweisen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen

Mit dem IT Asset Management-Modul können Sie den Bestand verfolgen, Asset-Anfragen automatisieren und Asset-Audits durchführen

Vollständig anpassbare Formulare, Workflows, Dashboards und Berichte helfen Ihnen, die Plattform an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen

Integrierte KI unterstützt Funktionen wie Suche, virtueller Chatbot, prädiktive Analysen und Automatisierung von Routineaufgaben

Die Helpdesk-Software lässt sich problemlos mit externen Apps integrieren

Einschränkungen von ServiceNow

Kein kostenloser Plan oder Testversion

Versteckte Preispläne

Steile Lernkurve für Helpdesk-Software

Zeitweise langsame Ladegeschwindigkeiten

Preise für ServiceNow

Kontaktieren Sie das ServiceNow-Team für Preise

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (360+ Bewertungen)

4.4/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

5. Rezo

über Rezo Rezo ist eine KI-gestützte Kundenerlebnislösung für große Unternehmen. Sie nutzt Sprach-, Absichts- und Stimmungserkennung und -analyse zur Automatisierung von Kundeninteraktionen über alle sprachlichen und nicht-sprachlichen Supportkanäle. Dies ermöglicht eine schnellere Problemlösung und ein besseres Kundenerlebnis.

Rezo beste Eigenschaften

Unterstützt Sprach- und digitale Kanäle wie E-Mail und soziale Medien

Führt Kundeninteraktionen in über 30 Sprachen durch

Sammelt Kundenzufriedenheitswerte und Feedback über alle Ihre Support-Kanäle hinweg, um Erkenntnisse für Verbesserungen zu gewinnen

Erfasst die Leistung der Agenten, so dass Sie Schulungsmöglichkeiten identifizieren können

Setzt eine intelligente Routing-Funktion ein, um Support-Probleme zu analysieren und sie an die zuständige Abteilung weiterzuleiten

Einschränkungen von Rezo

Kein kostenloser Plan oder Testversion

Versteckte Preispläne

Eingeschränkte Integrationen und erweiterte Service-Desk-Funktionen

Preise für Rezo

Kontaktieren Sie das Rezo-Team für ein individuelles Angebot

Rezo Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Exalate

über Exalate Exalate ist eine Synchronisationsplattform, die häufig für Problemverfolgung und Projektmanagement verwendet wird. Ihr Hauptzweck besteht darin, eine nahtlose und sichere Datensynchronisierung zwischen verschiedenen Systemen wie Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub und Salesforce zu ermöglichen.

Dies ist sehr hilfreich für funktionsübergreifende Teams die einen Echtzeit-Datenaustausch über verschiedene Plattformen und Systeme hinweg benötigen. 🌐

Beste Eigenschaften von Exalate

Bietet einen visuellen Modus (Drag-and-Drop-Schnittstelle) oder einen Skriptmodus zur Konfiguration Ihrer Integrationen

Ermöglicht bidirektionale (zweiseitige) oder unidirektionale (einseitige) Synchronisierung, je nach den spezifischen Anforderungen Ihres Workflows

Gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, welche Daten wie und wann synchronisiert werden sollen

Gibt nur die notwendigen Daten frei, wobei ein hohes Maß an Datenschutz und Sicherheit gewahrt bleibt

Einschränkungen von Exalate

Komplexe Einrichtung, insbesondere für technisch nicht versierte Benutzer

Gelegentliche Ausfallzeiten

Preise für Exalate

Kostenloser Plan

Exalate für Jira: $6/Monat

$6/Monat Exalate für GitHub : $115/Monat

: $115/Monat Exalate für Zendesk : $115/Monat

$115/Monat Exalate für Salesforce : $335/Monat

$335/Monat Exalate für Azure DevOps : $335/Monat

: $335/Monat Exalate für ServiceNow: Kontakt für Preise

Exalate Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (60 Bewertungen)

4.7/5 (60 Bewertungen) Capterra: N/A

7. Slack

über SchlupfSlack ist ein cloudbasiertes Kommunikations- und werkzeug für die Zusammenarbeit im Unternehmen das von Support-Teams zur Verwaltung interner Informationsflüsse verwendet werden kann. Es verwendet Chat-Räume, sogenannte "Channels", für die Echtzeitkommunikation und den Dateiaustausch. Die Kanäle können nach Teams, Projekten, Kunden oder anderen relevanten Kriterien organisiert werden.

Für private Gespräche oder Gespräche in kleinen Gruppen bietet Slack auch Direktnachrichten.

Die besten Funktionen von Slack

Support-Teams können in Echtzeit über Web, Desktop und mobile Geräte zusammenarbeiten

Kanäle können verwendet werden, um Menschen aus verschiedenen Abteilungen zusammenzubringen, wennfunktionsübergreifende Zusammenarbeit erforderlich ist, um ein Ticket zu lösen 👥

Umfassende Integrationen erleichtern die Verbindung mit anderen Programmen in Ihrem Tech-Stack

Mit der Huddle-Funktion können Sie Videoanrufe tätigen und den Bildschirm mit Ihrem Team teilen

Egal, ob ein Teammitglied in einer Besprechung, beim Mittagessen oder im Urlaub ist, es kann seinen Status aktualisieren, um alle auf dem Laufenden zu halten

Slack erkennt automatisch die Ortszeit jedes Teammitglieds und zeigt sie in dessen Profil an, was die Arbeit mit globalen Teams in verschiedenen Zeitzonen erleichtert

Slack-Einschränkungen

Die Suchfunktion ist bei älteren Unterhaltungen und Dateien eingeschränkt

Die Preisgestaltung kann für kleine Teams mit kleinem Budget teuer sein

Huddle verfügt nicht über fortschrittliche Funktionen wie virtuelle Hintergründe und Nebenräume, die in speziellen Videokonferenz-Tools zu finden sind

Preise für Slack

Kostenloser Plan

Pro: $7,25/Monat pro Benutzer

$7,25/Monat pro Benutzer Business+: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt zum Vertrieb

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (31,500+ Bewertungen)

4.5/5 (31,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

8. Jira Service Management

über Jira Service Management von Atlassian Aufbauend auf dem Erfolg von Jira-Software atlassian hat mit Jira Service Management (früher Jira Service Desk) ein spezielles Tool für IT-Teams entwickelt. Es ermöglicht ihnen die effiziente Bearbeitung von Aufgaben wie Vorfällen, Serviceanfragen und Änderungen.

Die besten Eigenschaften von Jira Service Management

Verfügt über ein anpassbares Self-Service-Portal, in dem Kunden Antworten auf allgemeine Fragen finden oder Hilfe vom Support-Team anfordern können

Ermöglicht das Einrichten und Verwalten von Service Level Agreements (SLAs) mit Echtzeitverfolgung, um sicherzustellen, dass diese konsequent eingehalten werden

Nahtlose Integration mit Confluence zur Erstellung einer Wissensdatenbank, die es den Benutzern ermöglicht, unabhängig Lösungen für allgemeine Probleme zu finden 🧑‍💻

Bietet ITIL-zertifizierte Service-Desk-Prozesse, die sicherstellen, dass IT-Praktiken mit internationalen IT-Service-Management-Standards übereinstimmen

Einschränkungen von Jira Service Management

Übermäßig komplex und schwierig zu navigieren für neue Benutzer

Bisweilen langsam und fehleranfällig

Unübersichtliche Benutzeroberfläche

Preise für Jira Service Management

Kostenloser Plan

Standard: Beginnt bei $21/Monat pro Agent

Beginnt bei $21/Monat pro Agent Premium: Beginnt bei $47/Monat pro Agent

Beginnt bei $47/Monat pro Agent Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Service Management Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

4.3/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

9. Hilfe Pfadfinder

über Hilfe Scout Help Scout ist ein Helpdesk-System, das für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Es bietet Funktionen zur Verwaltung von Support-Dokumentation, Kundeninteraktionen und ticketing-System s.

Die Helpdesk-Software verfügt über eine intuitive Oberfläche, die es den Teams ermöglicht, Tickets schnell zu delegieren und den Fortschritt zu überwachen, um die rechtzeitige Lösung von Kundenanfragen zu gewährleisten. ⏰

Help Scout beste Eigenschaften

Ermöglicht es Ihnen, Kundensupport per E-Mail, Live-Chat und Wissensdatenbank anzubieten

Fördertzusammenarbeit im Team innerhalb von Support-Teams durch die Funktion des kollaborativen Posteingangs 📧

Bietet Automatisierungen, um sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Tickets und das Versenden von Massenantworten zu erledigen

Hat 50+ Integrationen mitSaaS-Tools wie Slack, Trello, und Salesforce

Einschränkungen von Help Scout

Es können nicht mehrere Teammitglieder einem Ticket zugewiesen werden

Nur grundlegende Funktionen der mobilen App

Eingeschränkte Sprachunterstützung

Preise für Help Scout

Standard: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Plus: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Pro: Kontakt für Preise

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (390+ Bewertungen)

4.4/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

10. GoTo Resolve

über GoTo Resolve GoTo Resolve (früher GoToAssist) ist ein spezialisiertes IT-Verwaltungssoftware die es Support-Teams ermöglicht, aus der Ferne Benutzerprobleme zu beheben, neue Software einzurichten oder die Verwendung einer Anwendung zu erklären. Ihre starken, zuverlässigen und sicheren Verbindungen haben sie zu einem unschätzbaren Werkzeug gemacht, insbesondere für Remote-Teams, die mit sensiblen Daten arbeiten.

GoTo Resolve beste Eigenschaften

Bietet Kunden per E-Mail oder über einen Link Fernsupport, ohne dass sie zusätzliche Software herunterladen müssen 🙌

Ermöglicht es anderen IT-Mitarbeitern, bei Bedarf an Remote-Sitzungen teilzunehmen, um zusätzlichen Support zu leisten

Zeichnet Fernsupport-Sitzungen zur späteren Bezugnahme auf

Integriert sich in beliebte Tools wie Slack, Microsoft Teams und Zendesk

Einschränkungen von GoTo Resolve

Gelegentlich auftretende Störungen

Begrenzte Berichte und Analysen

Mangel an umfangreichen Integrationen

GoTo Resolve Preise

Kostenloser Plan

Fernunterstützung: Beginnt bei $50/Monat

Beginnt bei $50/Monat Standard: Beginnt bei $70/Monat

Beginnt bei $70/Monat Premium: Kontakt für Preisgestaltung

GoTo Resolve Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 190 Bewertungen)

11. Zoho Desk

über Zoho-Schreibtisch Zoho Desk ist eine Service-Desk-Software, bei der die Benutzerzufriedenheit im Vordergrund steht. Sie vereinfacht den Kundensupportprozess und erleichtert es den Supportmitarbeitern, Hilfe zu leisten und den Kunden, Lösungen für ihre Probleme zu finden.

Zoho Desk beste Eigenschaften

Das Multi-Channel-Ticketing-System bedeutet, dass Kunden Sie über E-Mail, Telefon, Chat, soziale Medien und Self-Service-Portale kontaktieren können

Zu den Produktivitätsfunktionen für Agenten gehören die gemeinsame Nutzung von Tickets, die Erkennung von Kollisionen und die Automatisierung zur Rationalisierung von Supportprozessen

Umfassende Analyse- und Berichtsfunktionen zur Überwachung der Leistung des Supportteams und zur Identifizierung verbesserungswürdiger Bereiche

Integrationen mit anderen Zoho-Produkten und Anwendungen von Drittanbietern verbessern die Kommunikation und den Workflow

Einschränkungen von Zoho Desk

Steile Lernkurve bei der ersten Verwendung der Software

Die Begrenzung der Anzahl der Ticketansichten in der kostenlosen Version kann die Nützlichkeit der Software einschränken.

Preise für Zoho Desk

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professional: 35 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $50/Monat pro Benutzer

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,700+ Bewertungen)

4.4/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

12. Spiceworks

über Spiceworks Spiceworks ist eine Service-Desk-Softwarelösung, die speziell für IT-Experten entwickelt wurde. Es ist ein IT-Ticketing-System, das die Verwaltung und Beantwortung von Benutzeranfragen unterstützt.

Spiceworks beste Eigenschaften

Die Helpdesk-Software bietet Ticketing, Inventarisierung und ein Benutzerportal, um alle Ihre IT-Support-Anforderungen zu erfüllen

Netzwerküberwachungs-Tools überwachen Ihre Server, Drucker, Switches und vieles mehr

Ein Lernzentrum mit Lehrinhalten hilft IT-Profis, sich über die neuesten Trends und Technologien auf dem Laufenden zu halten

Ein lebhaftes Community-Forum für IT-Profis, in dem sie Ratschläge austauschen, Probleme lösen und die neuesten IT-Entwicklungen diskutieren können

Einschränkungen von Spiceworks

Es fehlt ein gründliches Berichtssystem für eine detaillierte Analyse von IT-Problemen

Gelegentliche Leistungsprobleme mit der Software

Spiceworks Preise

Kostenlos für alle Benutzer

Spiceworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (540+ Bewertungen)

13. LiveAgent

über LiveAgent LiveAgent ist eine leistungsstarke All-in-One-Kundensupport-Plattform, die als Helpdesk-Lösung für Unternehmen jeder Größe dient. Sie kombiniert viele Kanäle in einer Plattform und macht kundenkommunikation effizienter.

LiveAgent beste Eigenschaften

Bietet einen universellen Posteingang für alle Kundenanfragen aus verschiedenen Kanälen, wie E-Mail, soziale Medien, Chat und Telefonanrufe

Erweiterte Automatisierungstools zur Rationalisierung von Support-Prozessen

Umfassendes Support-Ticketing-System mit integriertem CRM

Bietet ein Kundenportal zur Selbsthilfe mit Wissensdatenbank, Foren und Feedback-System

Einschränkungen von LiveAgent

Die Benutzeroberfläche der Software ist zwar sehr funktionell, wirkt aber manchmal nicht sehr modern. Einige Benutzer berichten auch von Schwierigkeiten mit der Reaktionsfähigkeit der Software auf mobile Geräte.

LiveAgent Preise

Klein: $9/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

$9/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung) Medium: 29 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

29 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung) Groß: 49 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

49 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung) Enterprise: $69/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

LiveAgent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

4.5/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

14. Salesforce Service Cloud

Über Vertriebsorganisation Salesforce Service Cloud ist eine Service-Desk-Software, die mit Kundendienstlösungen ausgestattet ist, die die Kundenbeziehungen verbessern, indem sie alle Kundenanfragen aus verschiedenen Kanälen in einer einzigen, intuitiven Oberfläche zusammenführt. Sie ist bekannt für ihr breites Spektrum an Funktionen wie intelligentes Case Routing, Omnichannel-Interaktionen und Self-Service-Portale.

Die besten Funktionen der Salesforce Service Cloud

Umfangreiche CRM-Funktionen mit Customer Journey Mapping, Kommunikationsverfolgung und Kontaktverlauf

Omnichannel-Kundenkommunikation mit Integration von sozialen Medien, E-Mails, Nachrichten oder Anrufen

Erweitertes Fallmanagement mit intelligenter Weiterleitung, Priorisierung und automatischer Zuweisung von Fällen auf der Grundlage von Falldaten und Agentenfähigkeiten

Integrationen mit dem umfassenden Software-Ökosystem von Salesforce für einen nahtlosen Betrieb in allen Unternehmensabteilungen

Einschränkungen von Salesforce Service Cloud

Anwender berichten von einer steilen Lernkurve und einer komplexen Benutzeroberfläche

Unklare Preisgestaltung, da viele Funktionen zusätzliche Kosten erfordern

Preisgestaltung der Salesforce Service Cloud

Starter: $25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Professional: 75 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

75 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: $150/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$150/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unbegrenzt: 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Salesforce Service Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (2,200+ Bewertungen)

4.2/5 (2,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

15. SuuportBee

über SupportBee SupportBee ist eine einfache cloudbasierte Helpdesk-Software, mit der Teams E-Mails, Tickets und Kommentare für den Kundensupport über eine einzige Plattform verwalten können. Es zielt darauf ab, die Arbeitsabläufe im Kundenservice zu optimieren, indem es als einheitlicher Posteingang fungiert und jede Kundeninteraktion direkt an die Teams weiterleitet.

SupportBee beste Eigenschaften

Unkompliziertes Ticketing-System, das alle eingehenden Kunden-E-Mails in Tickets umwandelt

Kollaborativer Posteingang, der es Teammitgliedern ermöglicht, Kundenlösungen zu kommentieren und gemeinsam zu bearbeiten

Integrationsfähigkeit mit gängigen Tools wie Slack, Asana und Trello

Mobile Anwendungen zur Verfolgung von Kundenanfragen von unterwegs aus

Einschränkungen von SupportBee

Begrenzte Funktionalität im Vergleich zu anderer Helpdesk-Software

Keine nativen Live-Chat- oder Call-Support-Funktionen

SupportBee Preise

Startup: $13/Monat pro Benutzer

$13/Monat pro Benutzer Unternehmen: $17/Monat pro Benutzer

SupportBee Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5+ Bewertungen)

4.1/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (25+)

Verbessern Sie Ihre Kundenerfahrung mit der besten Service Desk Software

Die Wahl der richtigen Service- oder Helpdesk-Software für Ihr Unternehmen kann die Produktivität Ihres Teams und die Erfahrung im Kundenservice erheblich steigern.

Und wenn es darum geht, diese Ziele zu erreichen, hebt sich ClickUp von allen anderen ab. Die intuitive Benutzeroberfläche und die umfassenden Funktionen machen die Problemverfolgung, das Ticketmanagement und die Zusammenarbeit im Team mühelos. ⚡️ Registrieren Sie sich noch heute für ClickUp und probieren Sie es selbst aus!