las 20 mejores herramientas de software de gestión de tareas para mejorar sus flujos de trabajo [Edición 2024]

Hace apenas unos años, siempre estaba atrapada en un ciclo de frustración y autoculpabilidad, todo porque mi carga de trabajo profesional se descontrolaba . Hacía planes ambiciosos para mí y mi equipo y veía con agonía cómo se quedaban en nada. Las cosas se pusieron tan mal que me acostumbré a la ansiedad que acompañaba a mis millones de tareas desatendidas. Lo que siguió fue un agobio constante, una clara falta de motivación , e incluso furtivas repercusiones en la salud. 😔

Con el tiempo, confié en algunos compañeros y me di cuenta de que definitivamente no estaba sola. De hecho, hay investigaciones que revelan que hasta 41% de los trabajadores experimentan estrés debido a su gran carga de trabajo.

Yo pude salir de esta mala racha con el tiempo, y no puedo dejar de recalcar lo mucho que me cambió la vida encontrar el software de gestión de tareas adecuado. Nunca es la cantidad de trabajo lo que crea el caos, sino una mala gestión de las tareas.

En mi caso, por ejemplo, una vez orquesté sin saberlo el agotamiento de un equipo porque tenía la costumbre de fijar plazos demasiado entusiastas (léase: irrazonables) y delegar tareas sin tener en cuenta una carga de trabajo realista. No fue hasta que encontré la herramienta de gestión de tareas perfecta cuando tuve los conocimientos y la visibilidad necesarios para tomar decisiones más prácticas.

Ahora me considero un gestor de tareas mucho más sensato, y espero que mi equipo de ClickUp esté de acuerdo. Hemos trabajado juntos para ofrecerle este artículo que explora los 20 mejores programas de gestión de tareas, con especial atención a las herramientas que pueden ayudarle a asignar tareas y optimizar las prioridades de forma eficaz en 2024. Puedes aprender sobre sus características clave, limitaciones y precios antes de bloquear tu herramienta de gestión de tareas ideal. 🌻

¿Qué debe buscar en una herramienta de gestión de tareas?

Para equipos de colaboración cruzada como el mío, el software de gestión de tareas no sólo ayuda a identificar, supervisar y gestionar tareas. Va más allá de dar soporte a una simple lista de tareas pendientes y ofrece funciones para colaborar eficazmente en flujos de trabajo elaborados para cumplimiento eficaz de los objetivos .

El mejor software de gestión de tareas permite a mi equipo fijar plazos, priorizar tareas , seguir el progreso y ajustar los calendarios con facilidad, lo que se traduce en una toma de decisiones más fluida. Otras funcionalidades útiles a las que damos prioridad son:

Flexibilidad: En mi experiencia, un buen software de gestión de tareas es siempre el que tiene una interfaz fácil de usar. Puntos extra si funciona sin problemas en los principales sistemas operativos y dispositivos, dando a mi equipo más control sobre el trabajo diario Seguimiento del tiempo: Para nosotros, lo mejor es optar por una solución de gestión de tareas que nos permitamejorar nuestra gestión del tiempo a través de un seguimiento del tiempo sin fisuras Automatización de tareas: A medida que su empresa crece, la automatización desempeña un papel fundamental para ampliar su base de tareas de forma sostenible. El mejor software de gestión de tareas nos permite automatizar las tareas administrativas recurrentes, dejando a todos más tiempo para centrarse en tareas cognitivamente exigentes y de alto nivel Apoyo a la comunicación: Como dirijo un equipo ocupado y distribuido, valoro las herramientas que apoyan las discusiones productivas relacionadas con las tareas, el intercambio de archivos y los anuncios instantáneos Informes y análisis: Nos hemos dado cuenta de que el software de gestión de tareas de calidad ofrece funciones de informes para registrar y analizar la información (como los datos de entrada y salida, las ausencias y las horas extraordinarias) para el análisis de la productividad, la facturación y la gestión de las tareasgestión de nóminas6. Integración con otras herramientas: Ahora esto puede ser una preferencia personal, pero me gusta cuando mi sistema de gestión de tareas se integra con otro software que utilizamos, como por ejemploaplicaciones de mensajería,herramientas de gestión de proyectosyasistentes de redacciónsimplemente porque esto elimina el cambio de contexto y hace que la colaboración en equipo y el seguimiento de tareas sea mucho más fácil 😇

20 Mejor software de gestión de tareas para una planificación y ejecución de tareas equilibrada

Cuando empezamos a probar las toneladas de aplicaciones de gestión de tareas disponibles en el mercado, un aspecto estaba claro: no todas están cortadas por el mismo patrón. Por ejemplo, algunas son herramientas versátiles, mientras que otras se centran en funciones específicas como las dependencias de tareas.

Finalmente, hemos seleccionado los 20 mejores programas de gestión de tareas que no podían faltar en nuestra lista. Los hemos seleccionado teniendo en cuenta diversos criterios, como el conjunto de características y la asequibilidad, por lo que seguro que encuentras algo que satisfaga tus necesidades inmediatas. 🧐

Aquí tienes un resumen de nuestra lista, a la que seguirán reseñas detalladas y honestas de cada software:

1. ClickUp -mejor software de gestión global de proyectos y tareas

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

Por qué acabar de golpe cuando podemos empezar con uno? 💥

Puede que seamos un poco parciales aquí, pero ClickUp ha demostrado repetidamente ser la mejor solución de gestión de tareas para individuos, profesionales y equipos por igual. No somos solo nosotros; incluso G2 la considera la gestión de tareas mejor valorada y software de gestión de tareas en equipo clasificación #nº 1 en más de 15 categorías competitivas ¡en 2024!

Lo que hace ClickUp clic es su AI habilitado, soporte de extremo a extremo para la gestión de tareas y prioridades, seguimiento del progreso, y mantenerse productivo.

Cómo utilizamos ClickUp para la gestión práctica de tareas

La forma en que mi equipo aprovecha ClickUp es bastante sencilla: para empezar, vamos a Tareas de ClickUp para todo, desde la planificación y programación centralizada de tareas hasta el seguimiento de asignaciones individuales.

Me encanta cómo la plataforma hace que nuestro proceso de gestión de tareas sea súper intuitivo y rico en datos. Podemos categorizar las tareas del equipo por tipo y establecer el estado de las tareas personalizadas de To Do a Done para realizar el seguimiento sin esfuerzo. Podemos utilizar tantos Campos personalizados ya que queremos establecer plazos, añadir asignados y definir otros detalles que queremos seguir o filtrar. Para cada asignación de tarea, nuestro equipo también puede:

Añadir enlaces y comentarios para centralizar el conocimiento contextual y las discusiones

Especificar las dependencias de las tareas para ofrecer visibilidad a la gestión del calendario

Definir subtareas y listas de comprobación para dar soporte a entregas extensas

Utilizar @menciones y elementos de acción para delegar tareas y compartir actualizaciones

Nuestra vista de tareas es por defecto una ventana emergente, pero también podemos minimizarla a una barra lateral o Bandeja de tareas si queremos mantener accesibles nuestras listas de tareas individuales o controlar el tiempo a medida que avanzamos.

Dentro de una tarea de ClickUp, cree y organice fácilmente listas de comprobación detalladas con grupos de tareas pendientes que incluso se pueden asignar a otros usuarios

Si es un gestor de tareas visual como yo, ¡hay buenas noticias! Con frecuencia utilizo el 15+ vistas de proyecto de este software de gestión de tareas para tener una visibilidad completa de todo nuestro flujo de trabajo: gestiono las tareas en tableros Kanban, las ordeno en la vista Lista y visualizo los plazos con coloridos diagramas de Gantt. 🌈

ClickUp viene con una función de arrastrar y soltar Vista de calendario que nos ayuda a planificar las tareas. También utilizamos la función Tareas recurrentes función para programar cosas rutinarias, como reuniones y retrospectivas de sprints, y visualizar o ajustar nuestro día a día directamente en el Calendario.

En un día cualquiera, tenemos más de 100 tareas activas en todos los departamentos, y es casi imposible hacer un seguimiento de cada una de ellas. Afortunadamente, podemos estar al tanto de nuestras listas de tareas con Recordatorios de ClickUp . Los creamos a partir de cualquier comentario o notificación de tarea, lo que nos da más flexibilidad para gestionar las tareas del equipo sin problemas desde cualquier dispositivo en el que nos encontremos sin perder de vista las dependencias interdepartamentales.

Y, si nos enfrentamos a una carga de trabajo abrumadora, identificamos lo que hay que priorizar y despriorizar utilizando Prioridades de la tarea ClickUp y sus etiquetas codificadas por colores. También aligeramos la carga de trabajo de los equipos con Autómatas ClickUp que nos permite automatizar tareas que consumen mucho tiempo, como comprobar el correo electrónico u organizar documentos.

¡Bono! ¿Nuestro secreto para una productividad sin estrés? ClickUp Brain y las plantillas prediseñadas

Además del seguimiento y la priorización de tareas, ClickUp también nos echa una mano con Gestión de proyectos . Por ejemplo, empleamos Cerebro ClickUp el asistente de inteligencia artificial de la plataforma, para automatizar los resúmenes de proyectos, la planificación de tareas y las actualizaciones de tareas.

Automatice la colaboración INTJ-ISTP con ClickUp Brain

ClickUp Brain es una red neuronal que conecta las tareas, los documentos y los debates del equipo que viven en la plataforma: nos ayuda a extraer y resumir información y elementos de acción mediante sencillas indicaciones y preguntas.

También llevamos nuestra productividad a nuevas cotas con numerosas plantillas personalizables de ClickUp que nos ayudan a estandarizar las asignaciones de tareas de forma inmediata Si eres nuevo en la plataforma, la sección Plantilla de gestión de tareas de ClickUp puede ser un buen punto de partida. Por descargar esta plantilla gratuita puede organizar sus tareas en listas como Action Items, Ideas y Backlog para facilitar la navegación. Abra vistas separadas para realizar un seguimiento de las tareas por departamento o etiqueta de prioridad. 🚩

Organice sus tareas y consiga resultados rápidos con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Las mejores características de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Se necesita tiempo para explorar todas sus funciones de gestión de tareas (puede aprovechar las funciones deCentro de ayuda de ClickUp para facilitar el aprendizaje)

Una función específica de informes de subtareas sería un gran complemento

Precios de ClickUp

La mayoría de las funciones de gestión de tareas de ClickUp están disponibles en el plan gratuito. La relación calidad-precio de las opciones de pago es una de las mejores de este sector.

Gratis para siempre (admite un número ilimitado de tareas y miembros)

(admite un número ilimitado de tareas y miembros) Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresa: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI: Añadir a cualquier plan de pago por $ 5 por miembro por mes

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

La plataforma ha cosechado críticas muy positivas como solución de gestión de tareas. Así es como un usuario describe su experiencia :

mi característica favorita es la función "añadir a" para las tareas, que me permite tener una ubicación central para todos los proyectos importantes. Dentro del proyecto/Epic, las subtareas pueden asignarse al espacio/lista correcto para que trabaje en ellas quien lo necesite. Tener una vista de arriba abajo de la ubicación y el estado de cada subtarea es muy valioso para realizar un seguimiento de lo que está completado e incompleto. Añadir campos personalizados donde los necesito también es fantástico._

2. Asana, lo mejor para equipos remotos

Vía: Asana No hay forma más suave de decirlo: ¡nos encanta Asana como software de gestión de tareas en línea para equipos remotos! Para empezar, podemos usar plantillas prediseñadas para organizar nuestros proyectos remotos y coordinar tareas y actualizaciones usando la función centralizada Buzón de entrada.

Cuando probamos la herramienta más a fondo, nos dimos cuenta de que era increíblemente fácil añadir y realizar un seguimiento de las tareas entre equipos a través de múltiples proyectos. Esencialmente, puedo asegurarme de que la misma tarea nunca se duplique en otro departamento, lo cual es un problema común para los equipos remotos

La amplitud de sus funciones es bastante similar a la de ClickUp (puedes consultar una detallada ClickUp vs. Asana aquí ). Por ejemplo, puedo añadir descripciones de tareas en forma de listas con viñetas, incrustar archivos para añadir contexto, establecer fechas de vencimiento y añadir asignados con unos pocos clics. También es fácil crear subtareas, identificar bloqueos y agilizar la aprobación de cambios en las tareas.

¿Qué hace que Asana entre sus alternativas para mí es la función Workflow Builder, que nos ofrece una interfaz fluida para crear flujos de trabajo sin codificar, ayudándonos a automatizar tareas rutinarias y agilizar proyectos. Este software de gestión de tareas de calidad también cuenta con una lista de Mis tareas, que ayuda a priorizar el trabajo mediante la promoción automática de tareas en función de las fechas de vencimiento.

En general, Asana es una herramienta colaborativa de gestión de tareas para cualquiera que trabaje de forma remota -mi distribuido fue capaz de comunicarse directamente dentro de la aplicación la colaboración interfuncional con un mínimo de fricción. Para una mayor transparencia, recomendamos añadir colaboradores relevantes a las tareas de tu equipo para mantenerlos informados del progreso de forma asíncrona.

Las mejores características de Asana

Plantillas para la gestión de tareas

Herramientas de colaboración a distancia

Generador de flujos de trabajo sin código

Opciones de búsqueda y filtrado para una navegación más sencilla

Se integra con aplicaciones como Slack y Dropbox,así como ClickUp* Aplicación móvil para Android e iOS

Limitaciones de Asana

Puede ser difícil de implementar para equipos grandes

Las funciones de almacenamiento y colaboración podrían mejorarse

Precios de Asana

Personal: Gratis para siempre (hasta 10 usuarios)

Gratis para siempre (hasta 10 usuarios) **Principiante:$10.99/mes por usuario

Avanzado: $24.99/mes por usuario

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4.3/5 (9,000+ opiniones)

4.3/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12,000+ opiniones)

Muchos usuarios han valorado positivamente la función de recordatorios automáticos de Asana, como este :

me gusta cómo Asana nos ayuda a hacer y asignar tareas a los empleados de nuestro equipo, y también les da recordatorios automáticos para completar las tareas a tiempo. Sus correos electrónicos de recordatorio son muy útiles, de esta manera nuestros compañeros de trabajo tienen la lista de Tareas pendientes lista sin revisar múltiples plataformas de mensajería y correos electrónicos._

3. Jira: lo mejor para los profesionales de TI con experiencia

Vía: Jira Cuando empecé a explorar Jira, era evidente para mí que no era tan fácil de usar para principiantes como otras alternativas debido a un conjunto de características algo complejas. Pero entonces, Jira es una opción de software de gestión de tareas popular entre los profesionales experimentados en industrias como TI, finanzas, marketing y recursos humanos, por lo que valía la pena intentarlo.

Para ponerte en contexto, Jira fue lanzado por primera vez por Atlassian como un software de gestión de tareas herramienta de seguimiento de incidencias para desarrolladores de software, pero ahora se ha convertido en una herramienta útil tanto para gestores de proyectos como para gestores de tareas. En mi experiencia, me ha parecido una herramienta increíblemente útil para Gestión ágil de proyectos .

Mi equipo intentó establecer un flujo de trabajo de muestra para un proyecto ágil complejo, y pudimos dividirlo todo en sprints manejables . Tenemos la opción de establecer tareas en:

Proyectos gestionados por la empresa: Un flujo de trabajo estándar controlado por el administrador

Un flujo de trabajo estándar controlado por el administrador Proyectos gestionados por equipos: Un espacio de trabajo más autónomo para equipos independientes

Las múltiples vistas de Jira, como tableros y líneas de tiempo, facilitan el seguimiento de las tareas de los sprints y la identificación de los obstáculos para garantizar el éxito de los proyectos la mejora continua . La herramienta también apoya la colaboración en equipo mediante permitiendo a los miembros aportar ideas e intercambiar información sobre tareas entre departamentos a través de flujos de trabajo compartidos.

En cuanto a la productividad, cabe destacar que Jira, al igual que ClickUp nos permite actualizar los estados de las tareas personalizadas en tiempo real, mientras que su función automaton permite ejecutar acciones manuales en segundo plano. Además, los gestores de proyectos pueden automatizar el trabajo utilizando sus numerosas plantillas de gestión de tareas . 😀

Sugerencia: Explore la Integración Jira-ClickUp para gestionar mejor su flujo de trabajo ágil

Las mejores características de Jira

Soporte de automatización de flujos de trabajo

Múltiples vistas de tareas para equipos ágiles

Plantillas para nichos comorecursos humanosmarketing y TI

Se integra con Atlassian Work Management y otras aplicaciones populares

y otras aplicaciones populares Aplicaciones eficaces de gestión de tareas para Android e iOS

Limitaciones de Jira

El sistema puede ser lento a veces

La interfaz de usuario y el diseño del panel de control podrían mejorarse

Precios de Jira

Gratuito: Hasta 10 usuarios

Hasta 10 usuarios Estándar: $8.15/mes por usuario

$8.15/mes por usuario Premium: $16/mes por usuario

$16/mes por usuario Empresa: Contactar con ventas para precios

El soporte empresarial de Jira sólo está disponible en los niveles de pago. Sin embargo, los usuarios del plan gratuito pueden buscar soporte comunitario .

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 5.000 opiniones)

4,3/5 (más de 5.000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (13,000+ opiniones)

Lectura de bonificación: Echa un vistazo a estos Alternativas a Jira ¡!

4. Monday.com-mejor para equipos de marketing y PMO

Vía: Lunes.com ¿Puede el uso de Monday.com para la gestión de tareas hacer que los lunes sean menos terribles? Creemos que sí Este sencillo software de gestión de tareas proporciona todas las funciones clave, desde múltiples vistas de tareas hasta plantillas de tareas, que encontrarías en la mayoría de los Alternativas del lunes .

Sin embargo, lo que más le gusta a nuestro equipo de investigación son las funciones de gestión de tareas específicas del software para marketing y Equipos de PMO . Por ejemplo, los equipos de marketing pueden beneficiarse de funciones clave como gestión de activos de marca sólidos diagramas de Gantt (para construir cronogramas de tareas), y seguimiento de campañas . Mientras tanto, los equipos de PMO confían en las funciones de seguimiento de los OKR la identificación de dependencias y el seguimiento del tiempo para la planificación de tareas futuras.

Creo que Monday.com también destaca por su fácil interfaz. Su función de gestión del trabajo permite crear flujos de trabajo de marketing sin código para funciones específicas como la creación de contenidos, las redes sociales y la planificación de eventos.

He consultado a algunos gestores de proyectos que utilizan la herramienta y han apreciado su diseño intuitivo. Por ejemplo, la plataforma les permite tomar decisiones informadas accediendo a vistas generales rápidas del progreso de las tareas en un tablero. 📈

Además, Monday.com te permite organizar los espacios de trabajo en proyectos con tareas y subtareas individuales, con opciones de codificación por colores para ayudarte a controlar fácilmente las prioridades y el estado de las tareas.

En general, es una potente herramienta de gestión de tareas similar a ClickUp y Asana en términos de diseño y conjunto de funciones. Además, la plataforma se integra con las principales herramientas de marketing, así como con otras plataformas de colaboración ( incluyendo ClickUp ).

Monday.com mejores características

Incluye más de 200 opciones de automatización

Estado de las tareas y niveles de prioridad personalizados y codificados por colores

Plantillas de proyecto fáciles de usar

Configuración de flujos de trabajo sin código

Ofrece una aplicación móvil para iOS y Android

Se integra con más de 200 aplicaciones

Limitaciones de Monday.com

La configuración inicial tiende a ser abrumadora

Algunos usuarios tienen problemas con los recordatorios personalizados y experimentan retrasos en las notificaciones

Precios de Monday.com

Puedes acceder a los siguientes planes registrándote primero para una prueba gratuita de 14 días:

Gratis: Hasta dos usuarios

Hasta dos usuarios **Básico:$9/mes por usuario

Estándar: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario **Pro:19 $/mes por usuario

Empresa: Contactar con ventas para precios

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 10.000 opiniones)

4,7/5 (más de 10.000 opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

5. Trello: lo mejor para equipos pequeños

Vía: Trello Soy un fan religioso de los tableros Kanban, y en parte por eso siempre me lo paso tan bien utilizando Trello. Una de las principales razones por las que lo pongo en lo alto de nuestra lista es la simplicidad: la mayoría de los programas de gestión de proyectos no son tan fáciles de aprender como Trello, lo que lo hace perfecto para gestionar tareas lineales a menor escala.

Este buen software de gestión de tareas consiste en mover las tareas como si fueran notas adhesivas en un tablero Kanban de arrastrar y soltar para facilitar el seguimiento del estado. Los individuos pueden utilizarlo para crear listas de tareas personalizadas, mientras que los miembros del equipo pueden confiar en listas de control avanzadas para añadir contexto a las tareas añadiendo fechas de vencimiento y asignados.

En cuanto a la gestión básica de tareas, este software admite la priorización de tareas mediante etiquetas como prioridad alta, media o baja. Digamos que quiero acceder a una lote de tareas y preparar un informe de estado rápido: todo lo que tengo que hacer es filtrar a través de estas etiquetas.

La herramienta de automatización sin código (¡y bonita!) de Trello llamada Butler también es increíblemente cómoda de usar. Incluso los miembros menos expertos en tecnología de mi equipo pueden automatizar tareas recurrentes creando reglas, botones y comandos sencillos.

Trello nos permite ver las tareas en calendarios, líneas de tiempo y tablas bien organizadas, lo que a menudo es más que suficiente para gestionar las cargas de trabajo en equipos más pequeños. Sin embargo, si diriges un equipo más grande o un proyecto más complejo que requiere agilidad y una mayor variedad de vistas de proyecto, Alternativas a Trello con características empresariales pueden ser una mejor opción.

Las mejores características de Trello

Herramienta de automatización sin código Butler-a

Software de seguimiento de tareas basado en Kanban

Incluye listas de control, calendarios y líneas de tiempo

El código de colores ayuda a priorizar las tareas

Aplicaciones móviles para Android e iOS

Se integra con otros sistemas de gestión de tareascomo ClickUp y Jira

Limitaciones de Trello

Se vuelve costoso a medida que aumenta el número de usuarios

Puede no ser compatible con la gestión de proyectos complejos

Precios de Trello

El plan gratuito de Trello es bastante generoso y admite hasta 10 tableros. Es necesario obtener un nivel Premium para acceder a más vistas y funciones basadas en IA, que son necesarias para una gestión eficaz de las tareas en los espacios de trabajo modernos.

**Gratuito

Estándar: $5/mes por usuario

$5/mes por usuario **Premium:$10/mes por usuario

Empresa: 17,5 $/mes por usuario

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4.4/5 (13,000+ opiniones)

4.4/5 (13,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (23,000+ opiniones)

Esto es lo que uno un usuario sobre completar tareas y proyectos con Trello:

trello proporciona a los proyectos de desarrollo de software una plataforma sencilla para gestionar flujos de trabajo Agile y Kanban. Las tareas se pueden crear y organizar fácilmente gracias a su interfaz fácil de usar y a sus tableros, listas y tarjetas personalizables. Aunque la facilidad de uso de Trello es una de sus principales ventajas, puede que no tenga todas las capacidades complejas de gestión de proyectos de otras aplicaciones más completas._

6. Hive: el mejor software de gestión de tareas para la colaboración en equipo a varios niveles

Vía: Colmena No tenía mucha idea de cómo era Hive cuando empecé a probarlo. La plataforma se anuncia como un software de gestión de proyectos que lo abarca todo, con casos de uso que van desde la gestión de proyectos y recursos hasta el compromiso con el cliente. Aunque exploré sobre todo las funciones para la gestión de tareas, puedo decir con seguridad que esta herramienta gana cuando se trata de facilitar la colaboración en equipo.

Hive proporciona a cualquier equipo híbrido una plataforma de gestión de tareas para:

Asignar, rastrear y ejecutar tareas juntos, independientemente de la ubicación

Supervisar las próximas tareas en todos los departamentos

Racionalizar los datos de entrada de tareas con formularios

Colaborar de forma asíncrona o en directo con Hive Notes y Text and Voice Chat

Al igual que ClickUp, Hive es compatible con colaboración en proyectos permitiendo que los compañeros de equipo se comuniquen entre proyectos dejando comentarios en las tarjetas de acción o etiquetando a los miembros del equipo.

La colaboración aquí es más fluida porque puedes observar tus tareas desde ángulos únicos. Por ejemplo, podemos utilizar la vista Cartera para obtener una visión detallada de las tareas de todos los proyectos o la vista Etiqueta para clasificar las subtareas. Pensé que podría concentrarme mejor activando la vista Mis acciones para visualizar mis asignaciones de tareas de forma concentrada.

También podemos contar con funciones clave como estado de la tarea para seguir fácilmente el progreso, plantillas para personalizar los diseños de los proyectos y los procesos empresariales, y notificaciones para no perder nunca el ritmo. Además, Hive ofrece Workflows App-una aplicación sin código herramienta de automatización de tareas para ayudarle a reducir el trabajo manual y diseñar flujos de trabajo automatizados personalizados.

Hive mejores características

Herramienta de gestión de tareas colaborativas

Admite discusiones individuales, de grupo o de proyecto

Asistente de IA ( HiveMind ) y plantillas para tareas estándar

) y plantillas para tareas estándar La vista Mis acciones realiza un seguimiento de todas las tareas que se le han asignado

Incluye una herramienta de automatización de tareas sin código

Se integra con Dropbox y Google Drive

Limitaciones de Hive

La aplicación móvil tiene funciones limitadas

La UX puede verse comprometida con muchos colaboradores

Precios de Hive

El plan gratuito de Hive soporta la gestión básica de tareas para todos tus proyectos, pero tendrás que actualizar a los planes de pago para obtener funciones como campos personalizados, etiquetas de tareas y un calendario en la aplicación.

**Gratis

Inicio: $5/mes por usuario

$5/mes por usuario Equipos: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Contactar con ventas para precios

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Hive

G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

4,6/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Bonus: Echa un vistazo a estos Alternativas a Hive ¡!

7. MeisterTask-mejor para la gestión de tareas Kanban

Vía: MeisterTask Más alternativas a MeisterTask incluyen tableros Kanban como una de sus características clave. Sin embargo, yo destacaría que MeisterTask sobresale como software de gestión de tareas basado en Kanban por lo fácil de usar e intuitivo que es. 😻

La herramienta está muy bien elaborada y proporciona tableros personalizables de estilo Kanban que nos permiten organizar y supervisar las fichas de tareas. Podemos marcar si las tareas están En curso, Hechas, o en la lista Para hacer (o crear secciones personalizadas). Lo que es genial es que también podemos cambiar a una vista de línea de tiempo tipo Gantt para acceder a una programación más lineal.

Estos tableros mantienen todo el trabajo centralizado y nos permiten comunicarnos eficazmente a través de los comentarios de las tareas. Podemos mencionar a compañeros de equipo en los comentarios, añadirlos como observadores del proyecto y asignarles tareas directamente desde el tablón. Siempre que gestiones proyectos propensos a cambios, sólo tienes que activar las notificaciones en tiempo real para mantener a todo el mundo al tanto de las últimas actualizaciones.

Además de los tableros colaborativos, el software ofrece paneles Kanban personales llamados Agendas, donde podemos organizar todas las tareas que se nos asignen, así como acceder más rápidamente a las fechas de vencimiento y a los archivos importantes.

Muchas opiniones de usuarios para MeisterTask elogian la bonita interfaz de la herramienta -Esto es lo que ha compartido un usuario verificado:

La colorida interfaz tipo Kanban, las múltiples listas de proyectos que puedes tener, las etiquetas, la integración desde MindMeister, la fácil integración desde otros sitios web para generar tareas. Lo uso en mi teléfono, tableta y iPad.

MeisterTask mejores características

Fácil de usar tableros Kanban para seguir el progreso del proyecto

Puede servir como software de gestión de tareas personales

Colaboración relacionada con las tareas a través de comentarios

Tableros de control para realizar un seguimiento de las tareas, los datos de seguimiento del tiempo, y las notificaciones

Permite automatizar tareas recurrentes

aplicaciones móviles para iOS y Android

Limitaciones de MeisterTask

El software podría beneficiarse de la adición de un calendario de flujo de trabajo a sus características

Las notificaciones pueden retrasarse en los dispositivos móviles

Precios de MeisterTask

Básico: Gratuito (no permite la integración con otras aplicaciones)

Gratuito (no permite la integración con otras aplicaciones) Pro: $6.50/mes por usuario

$6.50/mes por usuario Empresa: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Contactar con ventas para precios

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

MeisterTask valoraciones y comentarios

G2: 4.6/5 (100+ opiniones)

4.6/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1,000+ opiniones)

8. nTask-mejor software de gestión de tareas para programar

Vía: nTask nTask sirve como un centro centrado en las PYMES para el seguimiento y la programación de tareas en tres secciones: Tareas pendientes, Flujo de trabajo y Proyectos. La idea es crear listas de tareas tanto personales como profesionales, así como definir flujos de trabajo para funciones específicas como el diseño, la gestión de fondos y el trabajo autónomo.

En mi opinión, la pestaña Proyectos tiene una interfaz bastante despejada para diseñar calendarios granulares y asignar tareas o listas de tareas completas a tus compañeros de equipo. Si eres nuevo en la plataforma, puedes empezar con una hoja de programación semanal para crear una base de tareas, junto con descripciones y asignados. A continuación, puede utilizar el Constructor de tareas para añadir tareas según sea necesario.

Como herramienta visual de gestión de tareas, mi equipo pudo utilizar nTask para planificar y priorizar tareas en un esquema Kanban, gestionar plazos de entrega interconectados y visualizar proyectos con diagramas de Gantt codificados por colores.

Por ejemplo, programamos las tareas estableciendo fechas de vencimiento previstas y reales y creando dependencias e hitos de tareas para garantizar la finalización puntual. A continuación, fijamos prioridades, estados personalizados y notificaciones en tiempo real para garantizar que no se pase por alto ninguna acción.

las sólidas funciones de seguimiento del tiempo de nTask nos ayudan a mantenernos dentro de unos plazos realistas. Puedo controlar el tiempo dedicado a las tareas y estimar el tiempo que mi equipo necesitará para tareas futuras, lo que facilita la programación (y la facturación) con el tiempo.

nTask mejores características

Ofrece múltiples vistas del proyecto (tablero, cuadrícula, lista y calendario)

Seguimiento exhaustivo de las tareas

Gestión visual de tareas y programación de tareas mediante diagramas de Gantt

Función de tareas recurrentes con repeticiones diarias, semanales o mensuales

Se integra con más de 1.000 herramientas como Apple Calendar, Zoom y Microsoft Teams

Compatible con Android e iOS

limitaciones de nTask

Adjuntar documentos e imágenes a las tareas puede resultar complicado

La interfaz de usuario podría ser más intuitiva

nPrecios de las tareas

Se puede acceder a un periodo de prueba de 7 días para todos los planes. Las ONG pueden obtener hasta un 50% de descuento si contactan con ventas.

Premium: 3 $/mes por usuario

3 $/mes por usuario Empresa: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Empresa: Contactar con ventas para precios

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

nTask valoraciones y comentarios

G2: 4,4/5 (más de 10 opiniones)

4,4/5 (más de 10 opiniones) Capterra: 4.2/5 (100+ opiniones)

9. ZenHub-mejor para equipos de software

Vía: ZenHub ZenHub es una solución de gestión de proyectos dirigida principalmente a equipos de desarrollo de software. Ofrece una integración nativa con GitHub a través de una extensión del navegador para Google Chrome o Mozilla Firefox. Esto ayuda a reducir el cambio de contexto manteniendo las tareas del proyecto conectadas con el código de GitHub.

Además, ZenHub ofrece actualizaciones automáticas de las tareas a medida que los usuarios completan las incidencias en GitHub, lo que agiliza la finalización de las tareas al eliminar las comprobaciones manuales del estado de la lista de tareas pendientes de su equipo. También hay hand-offs automatizados para actualizar todos los espacios de trabajo conectados.

Este software de gestión de tareas en línea y herramienta de desarrollo de software reúne las tareas en intuitivos tableros Kanban de arrastrar y soltar, permitiendo a los equipos ver todas las tareas actuales y sus estados.

Utilice estos tableros para priorizar tareas, realizar un seguimiento de los proyectos y adjuntar pull requests a las incidencias correspondientes. Agrupa problemas relacionados en Epics o conecta varios repositorios de GitHub públicos y privados a un único tablero. 👨‍🏫

Además, ZenHub ofrece funciones de planificación de sprints, por lo que es una herramienta muy útil para equipos ágiles . Nos permite establecer ciclos de sprints automatizados, autogenerar nuevos sprints con tareas priorizadas e inacabadas y recibir informes periódicos sobre el progreso.

También he oído cosas muy interesantes sobre ZenHub AI (categorización automática de problemas, revisiones de sprints, etc.). Sin embargo, no he podido pasar de la lista de espera para probar su programa beta.

ZenHub mejores características

Varias características clave para equipos ágiles

Integración nativa con GitHub

Proporciona planificación y seguimiento de la primavera

Tableros con funciones intuitivas de gestión de tareas

Automatiza las tareas repetitivas y los traspasos

Actúa como una herramienta visual de gestión de tareas con hojas de ruta y líneas de tiempo

Se integra con Figma, Miro y Loom

Limitaciones de ZenHub

Curva de aprendizaje pronunciada

La interfaz puede ser difícil de navegar

Precios de ZenHub

Para equipos: 8,33 $/mes por usuario (facturación anual tras 14 días de prueba gratuita)

8,33 $/mes por usuario (facturación anual tras 14 días de prueba gratuita) Para empresas: Póngase en contacto con el departamento de ventas para consultar los precios

Calificaciones y reseñas de ZenHub

G2: 4.3/5 (30+ opiniones)

4.3/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (30+ opiniones)

10. Zoho Projects-mejor para la gestión de proyectos complejos

Vía: Proyectos Zoho Zoho Projects es un software de gestión de proyectos fiable con funciones como el seguimiento de incidencias, seguimiento de equipos hojas de horas del proyecto y utilización de recursos gráficos. Por la variedad de casos de uso que hemos explorado, esta plataforma puede ser excelente para gestionar proyectos complejos en sectores como el marketing, la construcción, las TI y la consultoría.

Zoho Projects ofrece un conjunto completo de herramientas para la gestión de tareas que nos ayuda a dividir los proyectos en hitos, listas de tareas y subtareas para un seguimiento más sencillo. Esta plataforma de gestión de tareas se centra en los detalles: cada tarea puede tener atributos como asignados, horas de trabajo, prioridades y recordatorios. Además, podemos utilizar hojas de horas y cronómetros para registrar el tiempo dedicado a cada tarea.

Pudimos programar tareas en un calendario y obtener simultáneamente una visión general de la capacidad de los miembros del equipo. Creo que esto es crucial para planificar las tareas de forma equilibrada y evitar el riesgo de agotamiento del equipo.

Como muchos Zoho alternativas zoho, esta herramienta simplifica la organización de tareas proporcionando tableros de estilo Kanban con tarjetas de tareas de arrastrar y soltar y estados flexibles. En cuanto a la planificación y el seguimiento de flujos de trabajo complejos, podemos utilizar diagramas de Gantt para identificar tareas de equipo granulares, establecer dependencias y supervisar los plazos para garantizar que todo se haga a tiempo. ⌛

Creo que usar Zoho Projects es genial para consolidar tu ecosistema de tareas cuando usas otras aplicaciones Zoho, como Zoho Mail o Zoho CRM, ya que la herramienta te da una vista unificada de tus tareas a través de plataformas hermanas.

Zoho Projects mejores características

Gráficos de Gantt de acceso rápido

Soporta versátiles casos de uso de gestión de tareas

Flujos de trabajo altamente personalizables con plantillas de proyectos

Fácil programación de tareas en calendarios

Se integra con varias aplicaciones de Zoho, Google y Microsoft

Aplicaciones de gestión de tareas (iOS 9.0+ y Android 4.1+)

Limitaciones de Zoho Projects

La configuración inicial puede ser un reto

La personalización del software puede llevar mucho tiempo

Precios de Zoho Projects

Gratuito: Hasta tres usuarios

Hasta tres usuarios Premium: $4/mes por usuario (10 días de prueba)

$4/mes por usuario (10 días de prueba) Empresa: $9/mes por usuario (10 días de prueba)

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre Zoho Projects

G2: 4.3/5 (300+ opiniones)

4.3/5 (300+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (400+ opiniones)

La mayoría de los comentarios mencionan que el producto es útil, aunque confuso a veces.

/ref/ https://www.g2.com/products/zoho-projects/reviews/zoho-projects-review-2401848 He aquí un extracto /%href/

:

zoho Projects es útil para asignar tareas, realizar varios proyectos y saber quién lo hará y cuándo. Permite a la gente entrar y cronometrarse a sí mismos para hacer un seguimiento de cuánto tiempo les llevó hacerlo. Es realmente confuso a veces para crear tareas debido a las muchas necesidades tediosas que pueden ser mal comunicados al tratar de asignar (tareas)

11. ActiveCollab: la mejor experiencia de gestión de tareas personalizada para flujos de trabajo basados en el cliente

Vía: ActiveCollab ActiveCollab es todo sobre aumentar la productividad y cumplir los plazos con facilidad en los flujos de trabajo basados en el cliente. Tanto si se trata de una startup como de un pequeño equipo creativo, la herramienta permite invitar a un número ilimitado de clientes a la plataforma para mejorar la colaboración y los circuitos de retroalimentación. En mi opinión, esto por sí solo puede ayudar a eliminar esas reuniones con clientes y cadenas de correos electrónicos de seguimiento difíciles de seguir.

¿Mi experiencia? Además de añadir tareas para mi equipo, también pude dividir acciones complejas en subtareas para mis clientes, asegurándome de que todas las tareas asignadas se realizaban según lo previsto. Además, vimos funciones para:

Añadir fechas de vencimiento, asignados y descripciones detalladas de las tareas

Agrupar tareas en función de diferentes criterios

Duplicar tareas repetitivas

Este software de gestión de tareas en línea sólo ofrece tres vistas de proyecto entre las que elegir, lo que es menos de lo que ofrece el software de gestión de tareas en línea Alternativas a ActiveCollab suelen ofrecer. Aun así, incluye vistas de uso frecuente-el tablero Kanban, el diagrama de Gantt y la vista Lista. 📝

Sé que la automatización es un tema recurrente a estas alturas, pero merece la pena mencionarlo: ActiveCollab puede reducir el trabajo manual automatizando tareas recurrentes como la redacción de informes semanales. Y, si necesitas asegurarte de que las acciones se completan en un orden fijo, simplemente crea dependencias entre múltiples tareas.

ActiveCollab destaca la importancia de un gestor de tareas personal, que los autónomos pueden encontrar útil. Proporciona una página Mi trabajo donde puedes encontrar y organizar tus tareas asignadas por proyecto, cliente o fecha de vencimiento.

Las hojas de tiempo de ActiveCollab también me impresionaron bastante. Además de obtener una visión general de todos mis registros de tiempo, puedo acceder al seguimiento del tiempo a nivel de proyecto para facilitar la facturación. Incluso puedo revisar mi productividad en términos de comentarios publicados, tareas creadas o cerradas, o fechas de vencimiento modificadas.

ActiveCollab mejores características

Excelente software de gestión de tareas personales

Herramientas para automatizar tareas repetitivas

Dependencias para completar tareas en un orden específico

Aplicaciones para smartphones Android e iOS

Se integra con otras herramientas de gestión de tareas como Asana y Trello

Limitaciones de ActiveCollab

La función de compartir archivos de este software de gestión de tareas podría ser más sencilla de utilizar

Añadir más opciones de personalización podría ser beneficioso

Precios de ActiveCollab

Todos los planes vienen con una prueba gratuita de 14 días. Sin embargo, tienes que suscribirte al plan más caro para obtener funciones como la gestión de la carga de trabajo y la planificación de los días libres.

Plus: $9.5/mes 3 usuarios/mes

$9.5/mes 3 usuarios/mes Pro: $8/mes por usuario/mes

$8/mes por usuario/mes Pro+Get Paid: 11,75 $/mes por usuario

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ActiveCollab

G2: 4.2/5 (90+ opiniones)

4.2/5 (90+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (300+ opiniones)

12. Wrike: lo mejor para la gestión escalable del flujo de trabajo

Vía: Wrike Wrike es bien conocido por su robusta tarea y gestión de flujos de trabajo funciones. Pero lo que muchos usuarios pasan por alto es su gran escalabilidad Por ejemplo, la plataforma me permite crear una biblioteca de tareas personalizadas que imita nuestros procesos principales y que podemos utilizar como base para todos nuestros flujos de trabajo futuros. Y lo mejor es que podemos ampliar esta biblioteca para crear un espacio de trabajo adaptado a una función, un departamento o incluso un sector.

Durante el tiempo que probamos esta herramienta, creamos listas de tareas multinivel a través de niveles como carpetas, hitos, fases y proyectos. Algunos de nosotros incluso creamos cuadros de mando personalizados fijando tareas importantes de nuestra lista de tareas pendientes, todas ellas ordenadas automáticamente por prioridad y fecha de vencimiento.

Como la mayoría de Competidores de Wrike en Wrike, la plataforma apoya un fuerte trabajo en equipo, podemos colaborar en tiempo real en los planes de proyectos, asignaciones de tareas, y toma de decisiones dentro de la plataforma. Además, el software incluye herramientas de corrección para obtener información rápida pero detallada sobre las tareas y automatizarlas para ahorrar tiempo y aumentar la eficacia del trabajo.

Además, Wrike permite a los gestores de proyectos crear informes personalizables sobre las tareas y el rendimiento del equipo. Por ejemplo, pude optimizar aún más los flujos de trabajo mediante el análisis de los indicadores clave de rendimiento (KPI) en los paneles.

Las mejores características de Wrike

Cuadros de mando de proyectos integrales con informes personalizados

Soporta la colaboración en equipo

Múltiples vistas del proyecto

Visualiza las tareas en vistas como el diagrama de Gantt, Kanban y Calendario

más de 400 integraciones con terceros

Automatización de tareas

Limitaciones de Wrike

Se podrían utilizar más opciones de visualización personalizadas

Algunos usuarios experimentan problemas de sincronización de tareas

Precios de Wrike

Wrike ofrece integraciones y funciones adicionales de seguridad en la nube por una tarifa adicional, pero todos los planes siguientes contienen funciones de gestión de tareas:

Gratis

Equipo: 9,80 $/mes por usuario

9,80 $/mes por usuario Empresa: 24,80 $/mes por usuario

24,80 $/mes por usuario Empresa y Pinnacle: Contactar con ventas

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3.000 opiniones)

4,2/5 (más de 3.000 opiniones) Capterra: 4.3/5 (2,000+ opiniones)

13. Todoist: lo mejor para equipos con poco presupuesto

Vía: Todoist Aunque muchos Alternativas a Todoist de nuestra lista ofrecen funciones adicionales de gestión de proyectos, esta veterana app se centra puramente en la gestión de tareas. Creo que Todoist es una de las pocas aplicaciones que se actualiza constantemente dentro de su nicho. Por ejemplo, ahora podemos crear listas de tareas diarias detalladas y establecer tareas recurrentes mediante lenguaje natural.

La herramienta cumple todos los requisitos para la planificación y la gestión de tareas básicas: podemos crear tareas y subtareas, determinar prioridades, añadir fechas de vencimiento, y.. establecer recordatorios para asegurarte de que no se te pasa nada por alto. 👀

Aunque es principalmente una app de gestión de tareas, Todoist puede ayudarte a gestionar proyectos a pequeña escala ya que incluye funciones para establecer objetivos etiquetas para clasificar las tareas y descripciones de tareas para mantener la información centralizada.

Personalmente, me encantó su vista de calendario Próximas, que muestra las tareas que se deben realizar con urgencia y, si algo es demasiado exigente, puedo utilizar una función de arrastrar y soltar para reprogramar las asignaciones. Y si necesito centrarme en las tareas del equipo que vencen en ese momento, sólo tengo que ir a la vista Hoy.

Si bien la navegación sencilla y el bajo precio de Todoist la convierten en una herramienta práctica para la gestión de tareas personales, también es una aplicación de lista de tareas pendientes para equipos con un presupuesto ajustado. Sus funciones de gestión de proyectos no son demasiado completas, pero puedes asignar tareas y aprovechar los comentarios para mejorar el trabajo en equipo y la transparencia. Esto es lo que nos cuenta el propietario de una pequeña empresa después de utilizar la herramienta :

extremadamente fácil de usar para todos los niveles de comprensión tecnológica. Utilizo Todoist varias veces al día y lo hemos integrado en todo nuestro equipo. Hemos experimentado muchas menos posibilidades de que las tareas se pierdan o se olviden y la gente sigue siendo responsable gracias a las notificaciones que recibe al completarlas._

Consejo: ClickUp tiene un ingenioso Importar desde Todoist por si necesitas cambiar a una herramienta de gestión de proyectos más amplia en el futuro.

Las mejores características de Todoist

Gestión eficiente de las tareas diarias

Múltiples vistas de tareas (incluyendo tableros Kanban y listas)

Soporte básico de colaboración en equipo

Fácil navegación para supervisar el progreso del proyecto

Se integra con varias aplicaciones de productividad y control del tiempo

Cuenta con una aplicación de listas de tareas para Android e iOS

Limitaciones de Todoist

Integrar el software con algunas apps puede ser un reto

Sería beneficioso si la app mostrara las tareas cuando estás desconectado

Precios de Todoist

Principiante: Gratis

Gratis Profesional: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Empresas: $6/mes por usuario

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y comentarios de Todoist

G2: 4.4/5 (700+ opiniones)

4.4/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2,000+ opiniones)

14. ProofHub-mejor para el seguimiento granular de tareas

Vía: ProofHub Además de ser una buena herramienta de gestión de tareas, ProofHub es un software de seguimiento de tareas que le permite fácilmente crear listas de tareas y tareas individuales, asignarlas a más de un miembro del equipo, y seguir de cerca las fechas de vencimiento y las prioridades en todas las categorías de tareas. En particular, me encanta la vista de tabla de la plataforma para el seguimiento de tareas: puedo controlar los porcentajes de progreso de las acciones en diferentes categorías (sin ser un microgestor molesto). 😁

Similar a Alternativas a ProofHub en ProofHub, el software es totalmente personalizable: podemos crear flujos de trabajo personalizados y utilizar campos personalizados para capturar cualquier dato relacionado con las tareas que mi equipo considere importante. Los campos personalizados mejoran el seguimiento de las tareas, ya que podemos personalizarlos para registrar prácticamente cualquier detalle, ya sean plazos o resultados.

Hablando de seguimiento, ProofHub tiene una interfaz intuitiva para crear dependencias de tareas para garantizar que las tareas se completan en un orden predeterminado. Si desea ofrecer más claridad a los asignatarios, deje comentarios en las tareas o utilice menciones para guiarles.

Además, ProofHub ofrece varias opciones de informes para ayudar a conocer mejor el progreso de un proyecto. Puedes mejorar asignación de recursos mediante el análisis de los informes de utilización de recursos o el seguimiento del progreso específico del proyecto con los informes de finalización de tareas.

ProofHub mejores características

Software multifacético de seguimiento de tareas

Flujos de trabajo personalizables

Soporta discusiones relacionadas con las tareas a través de comentarios y menciones

Informes para medir el progreso de las tareas

Varias vistas de proyectos como Kanbans y tablas

Compatible con dispositivos móviles

Limitaciones de ProofHub

Las notificaciones pueden ser difíciles de gestionar

Algunos usuarios encuentran complejas sus funciones de personalización

Precios de ProofHub

Tenga en cuenta que ProofHub actualmente evita el formato de facturación por usuario, lo que puede hacerlo atractivo para algunos equipos.

Esencial: 45 $/mes para usuarios ilimitados

45 $/mes para usuarios ilimitados Control total: 150 $/mes (o 89 $/mes por tiempo limitado)

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ProofHub

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

4,5/5 (más de 80 opiniones) Capterra: 4.6/5 (90+ opiniones)

15. SmartTask-mejor para la gestión de múltiples proyectos

Vía: SmartTask SmartTask incluye todas las características clave que se suelen encontrar en una herramienta de gestión de tareas. Puedes establecer fechas límite, añadir dependencias y gestionar tareas en vistas como calendario, lista y tablón. Destacaría que puedes crear un flujo de trabajo realista aquí optimizando las tareas dependientes, solapadas e ignoradas-este es el tipo de visibilidad que necesitas cuando tu equipo está haciendo malabares con más de 5 proyectos simultáneamente.

Este software destaca para mí especialmente por sus herramientas para gestionar múltiples proyectos simultáneamente en una configuración interfuncional. Su función Carteras de proyectos le permite crear varios tableros para realizar un seguimiento de objetivos independientes, alineando sus equipos de marketing, ventas y diseño. Para mayor seguridad, incluso puedes compartir listas de tareas entre equipos para evitar acciones huérfanas.

SmartTask apoya la colaboración en equipo permitiéndonos comentar las tareas y generar notificaciones en tiempo real para las actualizaciones. También podemos invitar a clientes, proveedores y partes interesadas externas a colaborar en cualquier tarea o proyecto enviándoles una invitación.

Además, proporciona informes en el panel de control tanto de las tareas del proyecto como de las ventas que puedes encontrar fácilmente a través de su barra de búsqueda avanzada. 🔎

SmartTask mejores características

Comunicación interna y externa del equipo

Establecer tareas recurrentes (diarias, semanales o mensuales)

Informes de tareas y ventas

Admite la gestión de tareas entre proyectos

Seguimiento del tiempo para tareas individuales

Herramientas de gestión de tareas para iOS y Android

Limitaciones de SmartTask

La interfaz de usuario y la experiencia de usuario podrían mejorarse

Sería útil añadir más integraciones

Precios de SmartTask

SmartTask puede ofrecer precios reducidos a las ONG previo contacto. Las startups elegibles también pueden solicitar un crédito de 1.000 dólares.

**Gratis para siempre

Premium: $7.99/mes por usuario

$7.99/mes por usuario Empresas: 10,99 $/mes por usuario

10,99 $/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con ventas para consultar precios

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de SmartTask

G2: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

4,5/5 (más de 60 opiniones) Capterra: 4.6/5 (30+ opiniones)

16. HubSpot (HubSpot Task Management)-mejor para tareas CRM

Vía: HubSpot Admito que HubSpot Task Management está lejos de ser un gestor de tareas tradicional, es más bien una suite diseñada para ayudar a los profesionales del marketing a agilizar los procesos de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM). Ahora bien, sabemos que cRM eficaz depende del almacenamiento, el seguimiento y la gestión adecuados de las actividades basadas en clientes potenciales y clientes. HubSpot te ayuda a racionalizar estas tareas dispersas para aumentar los ingresos.

Hemos explorado a fondo este software y podemos confirmar que reduce la necesidad de cambiar entre varias pestañas cuando se habla con clientes potenciales, todo ello gracias a los paneles que centralizan todo el trabajo de CRM. En cuanto a los casos de uso, utiliza los paneles para realizar un seguimiento de los elementos de tu lista de tareas pendientes, ver los detalles de los clientes potenciales y estar al tanto de las reuniones.

¿Necesita crear nuevas tareas? Hágalo directamente desde sus flujos de trabajo, bandeja de entrada de correo electrónico o lista de tareas pendientes. Y si necesitas información sobre el rendimiento de tareas pasadas, como acuerdos realizados y actividades completadas, aprovecha las herramientas de informes de HubSpot. Esta plataforma simplifica la comunicación con plantillas de correo electrónico (para enviar mensajes de forma masiva) y chat de equipo en tiempo real.

Mientras que los equipos de ventas y marketing pueden disfrutar del estilo de gestión de tareas de HubSpot, algunos de Alternativas de HubSpot podrían ser una mejor opción para empresas de TI o finanzas. Incluso puede considerar la Integración HubSpot-ClickUp si desea organizar sus procesos de cara al cliente con mayor diligencia.

Las mejores características de HubSpot

Una amplia gama de funcionalidades CRM

Chats de equipo en directo

Cuadros de mando para centralizar el trabajo relacionado con los prospectos

Se integra con aplicaciones como WordPress, Gmail y Zapier

aplicación móvil iOS y Android para HubSpot CRM

Limitaciones de HubSpot

Opción limitada para priorizar tareas

La automatización del flujo de trabajo es limitada en el plan gratuito

Precios de HubSpot

Para particulares y equipos pequeños:

Gratis

Para principiantes: 15$/mes

15$/mes Profesional: 800 $/mes

Valoraciones y reseñas de HubSpot (CRM)

**G2: 4,4/5 (más de 11.000 opiniones)

Capterra: 4.5/5 (4,000+ opiniones)

17. Paymo-mejor para tareas y reservas de clientes

Vía: Paymo Paymo es un sencillo software de gestión de tareas y una aplicación de facturación todo en uno, así que puedo ver cómo tiene un enorme atractivo para los profesionales y autónomos que quieren gestionar el trabajo de los clientes, los datos de seguimiento del tiempo y los recursos dentro de una plataforma. Te permite configurar automáticamente reservas fantasma basadas en los detalles de las tareas que has introducido en el pasado, así como recibir una visión general de todas las reservas para el equipo inmediato en una sola pantalla. 🖥️

Paymo también simplifica la gestión de recursos al permitir que varios gestores trabajen en la programación para evitar el exceso o la falta de reservas. Podemos:

Reservar tiempo para tareas sensibles al tiempo por horas Acomodar tareas no programadas con una sencilla función de arrastrar y soltar Visualice la disponibilidad de nuestro equipo en líneas de tiempo Enviar notificaciones de reservas sólo a los miembros del equipo pertinentes

La plataforma permite a mis empleados ver sus tareas en una única vista, mientras que nuestros gestores de tareas supervisan tanto sus tareas personales como el trabajo del equipo en vistas separadas. Como con la mayoría de Paymo alternativas en Paymo, tenemos vistas de proyecto como diagramas de Gantt, Tablas y Calendarios para visualizar las tareas.

Paymo también fomenta la colaboración en equipo, ofreciendo una detallada Vista de Tareas para chatear en tiempo real sobre las últimas actualizaciones de tareas. Por último, Paymo proporciona niveles de prioridad de tareas como crítico, alto, normal o bajo entre equipos, que podemos ajustar en función de nuestro compromiso de entrega con los clientes.

Paymo mejores características

Líneas de tiempo para evaluar la disponibilidad de los empleados

Permite reservar tiempo para tareas del cliente por horas

Chat en tiempo real

Vistas de proyecto como diagrama de Gantt y tablero Kanban

Se integra con aplicaciones como Slack, Google Calendar y JotForm

Compatible con aplicaciones móviles para iOS y Android

Limitaciones de Paymo

La aplicación móvil puede ser difícil de navegar

Lleva tiempo formar a los empleados en el uso de la plataforma

Precios de Paymo

Gratis (para hasta cinco clientes)

(para hasta cinco clientes) Para principiantes: $5.9/mes por usuario

$5.9/mes por usuario Pequeña Oficina: $10.9/mes por usuario

$10.9/mes por usuario Empresa: $16.9/mes por usuario

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Paymo

G2: 4.6/5 (500+ opiniones)

4.6/5 (500+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (400+ opiniones)

18. TimeCamp-mejor para tareas de seguimiento del tiempo y facturación

Vía: TimeCamp He hablado con muchos autónomos sobre sus rutinas de gestión de tareas, y creo que una de sus principales áreas problemáticas es conectar las tareas con las horas registradas y, eventualmente, con las facturas. Precisamente por eso me aseguré de que esta práctica herramienta todo en uno estuviera en nuestra lista.

Aunque la mayoría de Alternativas TimeCamp de esta lista incluyen las típicas funciones de gestión de tareas y proyectos, TimeCamp se centra en cambio en la presupuestación del tiempo dedicado a las tareas.

Con sus capacidades de seguimiento de tiempo con un solo clic, puede realizar un seguimiento de sus horas de trabajo o las de su equipo sin esfuerzo. Puede utilizar estos datos para estandarizar los tiempos de trabajos específicos, planificar y crear asignaciones de tareas y presupuestos de facturas, y supervisar la productividad de cada miembro del equipo.

TimeCamp también ofrece funciones para medir la rentabilidad de tus proyectos y hacer un seguimiento de las horas facturables, agilizando la facturación y la gestión de recursos. Básicamente, las tareas que tenías que hacer manualmente, como crear facturas y la aprobación de partes de horas, están automatizados en esta plataforma.

Su producto TimeCamp Planner te ayuda a organizar las tareas y supervisar su progreso en tableros de estilo Kanban.

Si se trata de tareas repetitivas, puedes automatizarlas especificando información como fechas de vencimiento, asignados y estados de progreso. Además, puedes cambiar de la vista general de tareas del equipo a la tuya propia mediante la función Mis tareas, que muestra las tareas asignadas en una vista de lista, calendario o cronograma.

Ten en cuenta que las funciones de seguimiento del tiempo y gestión de tareas de TimeCamp están disponibles en planes de precios independientes.

Las mejores características de TimeCamp

Completas herramientas de control del tiempo

Tablero Kanban para facilitar el seguimiento de tareas

Listas de tareas personales

Puede automatizar tareas repetitivas

Incluye aplicaciones para Android e iOS

TimeCamp (no TimeCamp Planner) se integra con herramientas como:

ClickUp (puedes utilizar esta integración para cronometrar tus tareas de ClickUp y disfrutar de precisión en la facturación) Calendario de Google Slack



Limitaciones de TimeCamp

La interfaz de usuario y el tiempo de carga del servidor podrían ser mejores

La herramienta puede presentar errores en ocasiones

Precios de TimeCamp (para TimeCamp Planner)

Starter: $2.99/mes por usuario (ideal para autónomos)

$2.99/mes por usuario (ideal para autónomos) Premium: 4,99 $/mes por usuario (ideal para empresas que realizan un seguimiento de la rentabilidad)

4,99 $/mes por usuario (ideal para empresas que realizan un seguimiento de la rentabilidad) Ultimate: 7,99 $/mes por usuario (para mejores informes analíticos)

7,99 $/mes por usuario (para mejores informes analíticos) Enterprise: 11,99 $/mes por usuario (para mayor seguridad e integraciones personalizadas)

Valoraciones y reseñas de TimeCamp

G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

4,7/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.7/5 (500+ opiniones)

19. Any.do-best para crear listas de tareas pendientes

Vía: Cualquier.hacer Any.do se especializa en proporcionar listas de tareas fáciles de usar para ayudarte a lograr tus objetivos personales o profesionales objetivos profesionales con eficacia. Se dirige a individuos, familias y equipos, y está disponible en más de 10 plataformas, incluidos Mac, Safari e iPad.

Durante mi tiempo con esta herramienta, pude organizar mis tareas pendientes en listas y proyectos separados, todos ellos codificados por colores para establecer prioridades claras y determinar las categorías de las tareas. Podemos mejorar nuestras listas de tareas con:

Subtareas y archivos adjuntos para un mayor conocimiento de la tarea

Fechas límite y recordatorios

Compartir responsabilidades también es sencillo: sólo tiene que compartir una lista de tareas con sus compañeros de equipo o familiares para colaborar en la finalización de la tarea. Por ejemplo, puedes asignar diferentes elementos de una lista de la compra a los miembros de tu familia y hacer un seguimiento de la lista para asegurarte de que completan la tarea con éxito. Si hay algún asunto urgente que quieras tratar, utiliza la función de chat para comunicarte en tiempo real.

Para las empresas que buscan una herramienta de gestión de tareas con funciones de gestión de proyectos, Any.do es una opción sólida, ya que también ofrece funciones como flujos de trabajo personalizables, vistas, plantillas prediseñadas y potentes integraciones con otras herramientas de trabajo.

Sin embargo, si quieres funciones de flujo de trabajo más completas, explora algunas más avanzadas Alternativas a Any.do .

Las mejores características de Any.do

Proporciona sencillas listas de tareas

Ideal como gestor de tareas diarias

Permite compartir listas con equipos, familiares y amigos

Recordatorios para completar las tareas a tiempo

Tiene aplicaciones para iOS y Android

Se integra con otras herramientas de gestión de tareas /ref/ https://zapier.com/apps/any-do/integrations/clickup como ClickUp /%href/ y Asana (a través de Zapier)

Limitaciones de Any.do

Algunos usuarios desean más integraciones (como con Microsoft Calendar)

Funciones avanzadas limitadas para este rango de precios

Precios de Any.do

Recuerda contratar un plan Family o Teams para acceder a las listas compartidas.

Gratis

Premium: $2.99/mes por usuario

$2.99/mes por usuario Familia: 8,33 $/mes por cuatro usuarios

8,33 $/mes por cuatro usuarios Equipos: 4,99 $/mes por usuario

todos los precios indicados se refieren a valores aproximados facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Any.do

G2: 4.2/5 (100+ opiniones)

4.2/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (100+ opiniones)

En el momento de analizar esta herramienta, observamos algunas opiniones poco positivas de usuarios de Android e iOS, sobre todo acerca de algunos elementos de la interfaz de usuario. Sin embargo, las opiniones sobre las funcionalidades generales son bastante positivas.

/ref/ https://www.g2.com/products/any-do/reviews/any-do-review-4252949 Esto es lo que dijo un director de ventas que utiliza el producto /%href/

:

con Any.do, organizar mis tareas es sencillo y rápido. La aplicación funciona bien, y hace el trabajo que se supone que debe hacer, el establecimiento de recordatorios diarios y la programación para mantenerme al tanto de lo que está pasando. Me encantan las aplicaciones que ofrecen un diseño profesional sencillo y minimalista._

20. Smartsheet: la mejor para gestionar tareas al estilo de una hoja de cálculo

Vía: Smartsheet Smartsheet es una herramienta de gestión de tareas similar a una hoja de cálculo. Es ideal para quienes se sienten cómodos realizando el seguimiento de tareas en Excel pero están abiertos a cambiar a una herramienta con un trabajo de cálculo menos complicado. Esta herramienta es popular en los sectores de la construcción, la sanidad y la educación, donde la gestión de tareas consiste en trabajar con datos dispersos.

Al igual que ClickUp, Smartsheet ofrece herramientas completas de gestión de proyectos y tareas para manejar distintos flujos de trabajo. Por ejemplo, permite programar tareas, crear subtareas, asignar recursos y realizar un seguimiento eficaz de las asignaciones desde una sola plataforma. ✅

Aquí, las tareas se representan en hojas de cálculo para proyectos individuales. Como la mayoría de Alternativas a Smartsheet en Smartsheet, podemos añadir información básica de la tarea, como fechas de vencimiento y asignados, en campos y columnas claros. También podemos fusionar varias hojas de cálculo para tener una vista consolidada de nuestras tareas por categorías.

Sin embargo, no se trata de hojas de cálculo tradicionales, sino que también ofrecen las funciones avanzadas de una herramienta moderna de gestión de tareas. Por ejemplo, podemos utilizar casillas de verificación, listas desplegables y comentarios para interactuar con las tareas en Smartsheet.

Se trata de un gran software de gestión de tareas para equipos que trabajan en proyectos extensos, ya que incluye plantillas para la gestión ágil de proyectos, el seguimiento de OKR, la elaboración de presupuestos y la gestión de recursos.

También admite la automatización de tareas, colaboración en tiempo real y análisis avanzados. Además, se integra con servicios que ya utilizamos, como Google Workspace y Microsoft Teams.

Bonus leer: Explorar ClickUp vs. Smartsheet ¡!

Las mejores características de Smartsheet

Herramienta de gestión de proyectos basada en hojas de cálculo

Funcionalidades avanzadas para el seguimiento de proyectos complejos

Soporta la comunicación en equipo en tiempo real

Plantillas para la gestión ágil de proyectos

Se integra con numerosas aplicaciones de comunicación, visualización de datos y entrega de proyectos

Disponible como aplicación móvil para iOS o Android

Limitaciones de Smartsheet

Puede haber una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios que descubren las funciones avanzadas

Podría beneficiarse de la adición de más opciones de plantilla

Precios de Smartsheet

Gratis (para hasta dos editores de tareas)

(para hasta dos editores de tareas) Pro: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresa: $25/mes por usuario

$25/mes por usuario Empresa: Contactar con ventas para precios

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4.4/5 (14,000+ opiniones)

4.4/5 (14,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (3,000+ opiniones)

Cómo aprovechar las mejores herramientas de gestión de tareas: Cuál elegir

Nuestra experiencia de primera mano con estas herramientas ha sido tanto aventurera como esclarecedora. Creemos que cada una de estas opciones entiende a sus usuarios objetivo y se esfuerza por ofrecer lo mejor. Sin embargo, si todavía no ha encontrado "la mejor", haga una lista de lo que realmente prioriza en una plataforma de gestión de tareas.

Por lo general, el gran software de gestión de tareas ofrece funciones que le ayudan a planificar, organizar, realizar un seguimiento y asignar tareas, pero no debería tener que pagar una fortuna por estas funciones. Algunas funciones, como los recordatorios, la automatización y las vistas de tareas, son lo mínimo, y las vemos en casi todas las herramientas que hemos analizado.

Lo que puedes explorar son las funcionalidades generales que obtienes por un precio determinado. Digamos que la Herramienta A te ofrece 30 funciones avanzadas y la Herramienta B, más popular, te ofrece 25 funciones avanzadas por el mismo precio: ¡ya sabes qué elegir!

Por último, se supone que las mejores herramientas de gestión de tareas deben hacerte la vida más fácil, y no al revés, así que asegúrate de que la herramienta que elijas sea fácil de implementar y divertida de utilizar 🥳

