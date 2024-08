las 15 mejores alternativas a Jira para equipos ágiles en 2024

Jira, de Atlassian, es un software de gestión de proyectos y una herramienta de seguimiento de errores que los equipos ágiles utilizan para colaborar y gestionar tareas.

Aunque Jira es una herramienta de gestión de proyectos popular, a menudo requiere una configuración o personalización extensas. En 2021, introdujo una función de gestión del trabajo para subsanar algunas deficiencias, pero sigue teniendo dificultades para facilitar la colaboración entre equipos técnicos y otras partes interesadas.

Por ejemplo, los sistemas de búsqueda y filtrado de Jira podrían ser más intuitivos. Además, sus costes de suscripción siguen aumentando sin ningún valor añadido tangible.

Si los que han utilizado el software Jira son honestos, admitirán que es torpe y testificarán que su uso diario es algo frustrante.

jira se creó pensando únicamente en los equipos de desarrollo de software.

Yo mismo he utilizado Jira y me he enfrentado a estas deficiencias. Esto me llevó, junto con el equipo de ClickUp, a buscar alternativas a Jira.

Después de una considerable investigación, hemos elaborado una lista de las 15 mejores alternativas a Jira, incluyendo herramientas de gestión de proyectos de pago y gratuitas.

Le guiaré a través de cada herramienta y sus características clave, hablando de diferentes casos de uso de gestión de proyectos para ayudarle a decidir la mejor opción.

Comencemos.

Qué debe buscar en las alternativas a Jira

Soporte ágil y Scrum: Si tu equipo sigue metodologías ágiles, las alternativas a Jira deberían soportar marcos relevantes como Scrum o Kanban. Busca características como backlogs,herramientas de planificación de sprintsque ayuden a gestionar y seguir el progreso de los proyectos ágiles

Si tu equipo sigue metodologías ágiles, las alternativas a Jira deberían soportar marcos relevantes como Scrum o Kanban. Busca características como backlogs,herramientas de planificación de sprintsque ayuden a gestionar y seguir el progreso de los proyectos ágiles Planificación y programación de proyectos: La herramienta de gestión de proyectos ágiles debe ofrecer sólidas funciones de planificación y programación de proyectos, como el seguimiento de proyectos, la capacidad de crear y gestionar tareas, añadir dependencias y plazos, etc.

La herramienta de gestión de proyectos ágiles debe ofrecer sólidas funciones de planificación y programación de proyectos, como el seguimiento de proyectos, la capacidad de crear y gestionar tareas, añadir dependencias y plazos, etc. Gestión de tareas: Elija alternativas de Jira con funciones de gestión de tareas, incluida la adición de múltiples asignatarios, comentarios como elementos de acción y múltiples vistas para mejorar la productividad del equipo. Las mejores herramientas de gestión de proyectos también le proporcionarán subtareas personalizables para sacar a la superficie la información adecuada, así como campos y estados personalizados para crear flujos de trabajo claros, de modo que la información importante no se pierda

Elija alternativas de Jira con funciones de gestión de tareas, incluida la adición de múltiples asignatarios, comentarios como elementos de acción y múltiples vistas para mejorar la productividad del equipo. Las mejores herramientas de gestión de proyectos también le proporcionarán subtareas personalizables para sacar a la superficie la información adecuada, así como campos y estados personalizados para crear flujos de trabajo claros, de modo que la información importante no se pierda Colaboración y comunicación: La mejor alternativa a Jira también te ofrecerá funciones de comunicación en equipo, como chat en tiempo real, comentarios, etiquetado, uso compartido de archivos y grabaciones de pantalla compartibles. Esto es aún más importante si alguno de sus equipos trabaja de forma remota

La mejor alternativa a Jira también te ofrecerá funciones de comunicación en equipo, como chat en tiempo real, comentarios, etiquetado, uso compartido de archivos y grabaciones de pantalla compartibles. Esto es aún más importante si alguno de sus equipos trabaja de forma remota Informes y análisis avanzados: Busque alternativas de Jira con análisis detallados y funciones de informes que proporcionen información sobre la salud del proyecto ágil, el rendimiento del equipo, la colaboración del equipo y la asignación de recursos, lo que le permite tomar decisiones informadas rápidamente

Busque alternativas de Jira con análisis detallados y funciones de informes que proporcionen información sobre la salud del proyecto ágil, el rendimiento del equipo, la colaboración del equipo y la asignación de recursos, lo que le permite tomar decisiones informadas rápidamente Escalabilidad: La alternativa Jira elegida debe ser capaz de manejar un número creciente de usuarios y proyectos ilimitados sin una caída significativa en el rendimiento o la facilidad de uso a medida que crece su equipo

La alternativa Jira elegida debe ser capaz de manejar un número creciente de usuarios y proyectos ilimitados sin una caída significativa en el rendimiento o la facilidad de uso a medida que crece su equipo Interfaz fácil de usar: Una curva de aprendizaje empinada puede obstaculizar la adopción y la productividad. Las alternativas a Jira que está considerando deben proporcionar las características necesarias de gestión de proyectos con una navegación sencilla y lógica y soporte de incorporación. Esto permitirá una integración sin problemas en las operaciones diarias de su equipo

Una curva de aprendizaje empinada puede obstaculizar la adopción y la productividad. Las alternativas a Jira que está considerando deben proporcionar las características necesarias de gestión de proyectos con una navegación sencilla y lógica y soporte de incorporación. Esto permitirá una integración sin problemas en las operaciones diarias de su equipo Personalización y flexibilidad: También recomendaría comprobar si las herramientas alternativas de Jira que está preseleccionando le permiten personalizar sus paneles, flujos de trabajo e informes para adaptarse a su estilo de gestión de proyectos

También recomendaría comprobar si las herramientas alternativas de Jira que está preseleccionando le permiten personalizar sus paneles, flujos de trabajo e informes para adaptarse a su estilo de gestión de proyectos Capacidades de integración sólidas: Para un flujo de datos fluido y sin errores entre sistemas, las alternativas a Jira deben integrarse con otras herramientas que utilicen tus equipos de desarrollo. La integración debe hacer que toda la información y funcionalidades necesarias sean accesibles dentro de un único entorno

Las mejores alternativas a Jira: Resumen

Resumen de las mejores alternativas a Jira

15 Mejores alternativas a Jira para equipos ágiles en 2024

1. ClickUp

La mejor alternativa general a Jira para una amplia gama de necesidades de gestión de proyectos mejoradas con IA Software de gestión de proyectos de ClickUp encabeza la lista, ya que atiende a todo el espectro de necesidades organizativas, creando flujos de trabajo cohesivos y adaptables a diversos escenarios empresariales. Sí, a su PMO y a los equipos de ingeniería les encantará, pero también a los equipos de funciones como marketing, finanzas y gestión del talento.

Esto lo convierte no sólo en una alternativa a Jira, sino en una opción potencialmente superior para integrar una amplia gama de funciones bajo un mismo techo. ClickUp para equipos de software me sorprendió por la variedad de funciones que ofrece.

He descubierto que el uso de Pizarras ClickUp esbozar ideas o conceptos y luego convertirlos inmediatamente en tareas es increíblemente fácil en ClickUp. Es una transición tan suave de la planificación a la acción. Este tipo de cosas en Jira requerirían la participación de otras herramientas, lo que puede ralentizar las cosas.

Mi equipo y yo utilizamos a menudo pizarras o mapas mentales para reflexionar sobre lo que funciona y lo que no, lo que nos ayuda a seguir perfeccionando nuestros procesos. Es mucho menos rígido que Jira, donde establecer un proceso de feedback similar parece mucho más estructurado y menos flexible.

El sitio ClickUp Vista del diagrama de Gantt también ayuda a visualizar los plazos y las dependencias de los proyectos de forma más intuitiva.

A diferencia de Jira, que puede requerir plugins o configuraciones adicionales para los diagramas de Gantt, ClickUp incluye estas funciones desde el primer momento, totalmente personalizables para satisfacer las diferentes necesidades de los proyectos. Dado que utilizamos los diagramas de Gantt todo el tiempo, prefiero las alternativas a Jira que los facilitan.

Visualice los plazos y las dependencias de su proyecto con los diagramas de Gantt de ClickUp

De hecho, tras haber utilizado los diagramas de Gantt de ClickUp para obtener una vista general de mis proyectos, junto con la vista detallada de listas, he comprobado de primera mano cómo transforma la gestión de tareas.

Resulta muy útil la posibilidad de ampliar rápidamente la vista para obtener información detallada o de reducirla para ver la línea de tiempo completa del proyecto. Nos permite a mi equipo y a mí ajustar nuestro enfoque según sea necesario, garantizando que el proyecto siga avanzando de manera eficiente y sin retrasos.

Seguimiento de objetivos en términos numéricos y porcentuales o automatización de la fijación de objetivos con ClickUp Goals

Además, el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) resulta muy sencillo con ClickUp. Con Objetivos de ClickUp puedo establecer objetivos de equipo e individuales con metas cuantificables y seguimiento automático del progreso. De este modo, todos los miembros del equipo ven cómo sus esfuerzos contribuyen a la situación general.

Gestione fácilmente hojas de ruta de productos, backlogs, sprints, diseño UX y mucho más con ClickUp ClickUp se adapta a los equipos ágiles gracias a sus paneles ágiles personalizables que ofrecen información en tiempo real sobre los sprints y facilitan el seguimiento de los objetivos.

La plataforma me ayuda a resumir las actividades de nuestros sprints de forma eficaz, destacando tanto nuestros logros como las áreas de mejora. Esta información nos ayuda a perfeccionar nuestro enfoque en el futuro planificación de sprints fomentando la mejora continua.

Acelere la planificación ágil de sprints y muévase por épicas sin esfuerzo con ClickUp

El nativo **Integración de GitHub en ClickUp destaca para nuestros equipos de desarrollo. Vincula nuestra gestión de tareas directamente con nuestros repositorios de código, lo que nos permite realizar un seguimiento de los commits, pull requests y ramas directamente desde ClickUp. Reduce significativamente la necesidad de cambiar entre herramientas.

Por último, la automatización sin código de ClickUp ha supuesto un gran alivio al reducir las tareas repetitivas. La automatización de procesos rutinarios, como la asignación de tareas y las actualizaciones de estado, me permite centrarme más en las actividades de mayor valor.

Sin embargo, lo que más me gusta de ClickUp es Cerebro ClickUp el versátil asistente de IA. Se ha convertido en una parte esencial de mi kit de herramientas de gestión de proyectos, ya que integra todo mi espacio de trabajo digital, mejorando la forma en que gestiono todo, desde los documentos hasta la comunicación.

Todo nuestro equipo utiliza el asistente de redacción de IA de ClickUp Brain para crear resúmenes de productos la gestión de proyectos es una de las tareas más importantes de la empresa, ya que le permite elaborar informes detallados sobre el progreso y el seguimiento de errores, tomar notas y resumirlas, y aportar ideas para las próximas reuniones.

así es como ClickUp Brain, mi asistente de escritura, redacta un correo electrónico de inicio de proyecto_

El asistente de escritura de IA incluso crea mensajes ChatGPT especializados para el seguimiento de errores y problemas, lo que simplifica nuestro proceso de desarrollo de software.

Pero ClickUp Brain no se limita a escribir. También incluye otras herramientas de IA especializadas.

El Administrador de conocimiento de IA es una función clave que proporciona respuestas inmediatas y sensibles al contexto sobre cualquier tema dentro de ClickUp o sus aplicaciones conectadas.

Como Administrador de proyectos de IA, ClickUp Brain no sólo automatiza las tareas rutinarias y proporciona actualizaciones sobre el progreso, sino que también rellena datos, genera resúmenes y sugiere y crea subtareas de forma inteligente. Incluso envía recordatorios de tareas atrasadas. Una función de ClickUp Brain que realmente me ahorra tiempo es su capacidad para generar informes y resúmenes de reuniones con unos pocos clics y compartirlos con los miembros del equipo.

Utilizamos ClickUp Brain para perfeccionar y crear correos electrónicos y otros materiales de comunicación

La AI Writer for Work me permite generar borradores rápidamente, que luego puedo personalizar. La IA puede crear y editar texto basándose en mis indicaciones o en una selección de más de 100 indicaciones basadas en roles.

Además, me ayuda a escribir mejor revisando la gramática y la ortografía, respondiendo rápidamente a los mensajes e incluso transcribiendo archivos de audio, lo que multiplica casi por 10 mi productividad.

Documenta y realiza el seguimiento de errores y problemas con la plantilla de seguimiento de problemas ChatGPT Prompts de ClickUp

También utilizamos muchas plantillas de ClickUp para trabajar más rápido. Por ejemplo, la plantilla Plantilla ClickUp ChatGPT Prompts para el seguimiento de incidencias contiene más de 190 preguntas anidadas en un documento de ClickUp para generar ideas sobre actualizaciones de productos y correcciones de errores, así como para documentar y realizar el seguimiento de los problemas de los clientes. Descargar esta plantilla

Utilice la pizarra dentro de la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp para diseñar el flujo de trabajo de seguimiento de errores

Otra plantilla que utilizamos a menudo es Plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp que cuenta con funciones avanzadas para necesidades de desarrollo de software complejas en las que intervienen equipos multifuncionales.

En lugar de depender de hojas de cálculo o múltiples hilos a través de Slack o correos electrónicos, esta plantilla centralizada le da una vista de pájaro de errores, problemas y defectos y su estado actual. Descargar esta plantilla Para nuestro equipo, ClickUp cubre todas las bases de la gestión de proyectos, desde la estrategia y la planificación hasta la elaboración de informes. Permite a equipos de distintos departamentos colaborar, crear y enviar productos con mayor rapidez. He visto de primera mano cómo nos hace a todos mucho más productivos.

Me gusta el hecho de que, como gestor, me ofrece una visión general de todos los proyectos en los que está trabajando mi equipo, y lo que es aún mejor es que puedo desglosar específicamente cuáles son los detalles del proyecto, quién es el propietario, cuál es el estado/actualización actual y cuándo es la fecha de vencimiento. Los equipos pueden colaborar fácilmente entre sí, ya que en la sección de comentarios los miembros pueden etiquetarse mutuamente. La creación de tableros de proyectos es uno de los puntos fuertes de ClickUps, ya que el usuario puede elegir libremente el aspecto del tablero mediante plantillas y personalizaciones. La integración con Google Workspace funciona a las mil maravillas, ya que recibo notificaciones de cada actualización de cada proyecto.

Reseña de G2

Las mejores características de ClickUp

Gestión de proyectos: Automatice fácilmente los backlogs, adapte los flujos de trabajo ágiles a sus métodos y alinee las tareas con los objetivos mediante hojas de ruta visuales; además, su función integrada de control del tiempo es una gran ventaja frente a herramientas como Jira, que carecen de ella de forma nativa. Si eliges el plan Business obtendrás un seguimiento del tiempo y hojas de horas aún más granulares

Automatice fácilmente los backlogs, adapte los flujos de trabajo ágiles a sus métodos y alinee las tareas con los objetivos mediante hojas de ruta visuales; además, su función integrada de control del tiempo es una gran ventaja frente a herramientas como Jira, que carecen de ella de forma nativa. Si eliges el plan Business obtendrás un seguimiento del tiempo y hojas de horas aún más granulares Lluvia de ideas: Utilice las pizarras de ClickUp para facilitar la creación de mapas de usuario y de ruta, colabore con sus equipos remotos y presenciales a través de una pizarra virtual durante la fase de investigación y diseño del desarrollo de software, y asigne tareas a los miembros del equipo directamente desde las pizarras

ClickUp Whiteboard es su lienzo digital para el mapeo de usuarios, la lluvia de ideas y su conversión en tareas procesables

Seguimiento de objetivos: Tanto si está lanzando productos al mercado como gestionando lanzamientos, utilice Objetivos de ClickUp para establecer objetivos medibles, realizar un seguimiento del progreso, mantenerse en el buen camino y alcanzar sus objetivos dentro de los plazos establecidos

Establezca objetivos claros para las metas de su equipo, realice un seguimiento de los sprints y backlogs, y compártalos con todo el mundo utilizando ClickUp Goals

Vistas personalizables para visualizar el progreso y los plazos: Obtenga una vista de 360 grados de lo que ocurre en su proyecto, incluidas las tareas, las listas y los plazos, con la vista de diagrama de Gantt de ClickUp. Esta función no está incluida en la versión gratuita de Jira. ClickUp ofrece 60 vistas gratuitas de diagramas de Gantt en su plan gratuito. También puede utilizar los Kanban Boards de ClickUp para obtener una perspectiva más amplia y un seguimiento visual del progreso

Obtenga una vista de 360 grados de lo que ocurre en su proyecto, incluidas las tareas, las listas y los plazos, con la vista de diagrama de Gantt de ClickUp. Kanban Boards de ClickUp para obtener una perspectiva más amplia y un seguimiento visual del progreso Plantillas prediseñadas para el equipo de software: ClickUp ofrece plantillas personalizables para comenzar con flujos de trabajo prediseñados para su proceso ágil de scrum, que incluyenplantillas de informes de errores yplantillas para la planificación de sprints Limitaciones de ClickUp

ClickUp Brain sólo está disponible en los planes de pago

No todas las funciones de ClickUp están disponibles en el móvil

Precios de ClickUp

Gratis para siempre (Ideal para uso personal, incluye un número ilimitado de usuarios gratuitos y un número ilimitado de tareas)

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario (Ideal para equipos pequeños)

7 $ al mes por usuario (Ideal para equipos pequeños) Empresa: 12 $ al mes por usuario (Ideal para equipos medianos)

12 $ al mes por usuario (Ideal para equipos medianos) Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp Brain: Añadir a cualquiera de los planes de pago por $5 por usuario de Workspace al mes

Por qué Gatekeeper elige ClickUp en lugar de Jira para la gestión de proyectos :

No se necesita un administrador dedicado para ejecutar ClickUp

Fácil gestión de sprints y backlog con plantillas pre-construidas y capacidades de etiquetado

Los flujos de trabajo flexibles soportan ciclos de vida de desarrollo de software complejos con más de 15 vistas personalizables y automatización

2. Asana

Lo mejor para agilizar los flujos de trabajo de tareas y proyectos en una interfaz visualmente intuitiva

Cuando piensas en alternativas a Jira para la gestión de proyectos, Asana es una de las herramientas que te vienen a la mente. Es reconocida por su interfaz fácil de usar y características robustas que ayudan a los equipos a organizar, rastrear y gestionar su trabajo de manera eficiente.

En comparación con Jira, Asana es más simple de usar. Mientras que la primera tiene características e integraciones más avanzadas y tiende a posicionarse para equipos DevOps, la segunda proporciona más utilidad como gestor de tareas.

He utilizado Asana para crear tareas y añadirlas a carpetas, filtrarlas mediante etiquetas y asignar responsabilidades y fechas de vencimiento. También me pareció bastante sencillo el proceso de integrar aplicaciones relevantes y configurar reglas automáticas directamente desde el tablero.

vía Asana Asana se basa en un modelo de datos Work Graph® que mapea los componentes del proyecto -tareas, subtareas, objetivos del proyecto, plazos y dependencias- para mostrar cómo todas las piezas de trabajo se alinean con los resultados empresariales más importantes.

Si tu trabajo exige específicamente la colaboración entre departamentos, te gustará cómo Asana captura la relación entre el trabajo de tu equipo, la información sobre ese trabajo y las personas que lo realizan.

vía Asana Mientras creaba un nuevo proyecto, podía dividirlo todo en tareas individuales, cada una con su plazo específico.

La línea de tiempo mostraba estas tareas a lo largo de un eje cronológico, con marcadores claros para las dependencias. Si una tarea se retrasaba, el efecto sobre las siguientes era inmediato.

Esto es similar a la vista de cronograma de ClickUp, pero con una diferencia muy significativa. ClickUp te permite incluir subtareas en la vista de línea de tiempo (puedes elegir); Asana no permite subtareas en la línea de tiempo.

Este nivel de visibilidad contrasta fuertemente con la configuración más compleja de Jira, que a menudo se considera excesiva para los equipos que no son desarrolladores.

Integración de Asana + ClickUp ClickUp se integra con Asana a través de Zapier. Cuando se etiqueta una tarea en Asana, se crea la tarea correspondiente en ClickUp.

Esto ayuda a mantener sincronizados los flujos de trabajo en diversas plataformas sin actualizaciones manuales, lo que minimiza el riesgo de descuido y mala comunicación entre departamentos o partes interesadas que pueden preferir herramientas específicas. También facilitará la migración desde Asana.

Las mejores características de Asana

Redacta actualizaciones de proyectos rápidamente con la automatización que ahorra tiempo

Construye tableros personalizados usando plantillas de su biblioteca; selecciona diferentes estilos de gráficos, desde gráficos de burnup hasta simples gráficos de líneas

Obtén respuestas rápidas y resúmenes de tus proyectos con Asana Intelligence, el nuevo asistente de IA

Otorga a los miembros del equipo el acceso que necesitan mientras mantienes información específica fuera de los límites con niveles de permiso y controles de administración

Limitaciones de Asana

La consola de administración es difícil de navegar para dar de baja a un usuario con acceso de administración/facturación, y a menudo requiere métodos alternativos para acceder a la plataforma

La vista del diagrama de Gantt no está disponible en la versión gratuita

Asana Intelligence sólo está disponible con planes pagos

el soporte 24/7 sólo está disponible con el plan Enterprise

*Esto es lo que un Redditor tiene que decir sobre Asana:

_Asana es genial para iniciativas de marketing y negocios donde la integración de herramientas de desarrollo de software no es importante. Si usas Slack para comunicarte, como la mayoría de los equipos de ingeniería, puedes integrarlo con Jira y Asana

Redditor

Precios de Asana

Personal: $0, gratis para siempre (Ideal para individuos y equipos pequeños)

$0, gratis para siempre (Ideal para individuos y equipos pequeños) Inicial: $13.49 por mes por usuario (Ideal para equipos en crecimiento)

$13.49 por mes por usuario (Ideal para equipos en crecimiento) Avanzado: $30.49 por mes por usuario (Para compañías que hacen malabares con un portafolio de metas a través de departamentos)

3. Monday.com

Lo mejor para la automatización del flujo de trabajo con un fuerte enfoque en la usabilidad

Monday.com es un sistema operativo de trabajo personalizable que transforma la forma en que los equipos colaboran en proyectos de ventas, marketing, desarrollo de productos, TI, RRHH y operaciones.

Los bloques de construcción como tableros, vistas, automatización e integraciones permiten a los equipos de software diseñar flujos de trabajo, realizar un seguimiento del progreso y analizar los resultados de forma dinámica.

Monday.com es adaptable y viene con tableros Scrum y Kanban, para que pueda gestionar y realizar el seguimiento de varios proyectos a la vez sin perderse en los detalles.

Su gestión de archivos integrada también simplifica la colaboración y centraliza los archivos clave en un solo lugar. Descubrí que todo en Monday.com estaba colocado cuidadosamente, y pude saber instintivamente cómo usarlo.

En cambio, Jira no es tan versátil ni fácil de usar, y conlleva una curva de aprendizaje. Por ejemplo, podría configurar una automatización para actualizar las asignaciones de tareas a medida que cambia el estado de los proyectos. Sin embargo, actualizaciones similares para la visibilidad del proyecto en Jira requerían intervención manual.

vía Lunes.com Una característica específica de Monday.com que me llamó la atención fue "work docs", que permite a los miembros del proyecto coeditar en tiempo real, compartir comentarios al instante y arrastrar y soltar texto a modo de lista de control para reflejar el estado actual del proyecto.

vía Lunes.com Sí, es similar a Google Docs para compartir y almacenar archivos, y en lugar de cambiar de plataforma, podría trabajar en Monday.com.

Además, aunque podía introducir texto y ver en qué estaban trabajando otros simultáneamente, la función de deshacer sólo 'deshacía' mi trabajo en lugar de las últimas adiciones al documento, lo que elimina el miedo a borrar una entrada crítica realizada por otra persona.

Si necesitas ayuda para gestionar las solicitudes de TI, las actualizaciones del sistema y la resolución de problemas, pero no quieres la complejidad de Jira, te sugiero que utilices Monday.com como tu solución herramienta ágil . Sin embargo, hay que tener en cuenta que (todavía) no han añadido IA, lo que a día de hoy parece una oportunidad perdida.

Integración de Monday.com + ClickUp ClickUp se integra con Monday.com a través de Zapier. Además de crear una nueva tarea para que se refleje automáticamente en ClickUp y viceversa, puedes generar informes completos extrayendo datos de ambas herramientas para obtener una visión unificada del estado del proyecto y del rendimiento del equipo. Automatiza tareas repetitivas como la elaboración de informes actualizados sobre el progreso del proyecto.

Monday.com mejores características

Utiliza plantillas y herramientas adaptadas a los flujos de trabajo ágiles, incluidas las solicitudes de características,planificación de hojas de rutagestión de sprints, seguimiento de errores y retrospectivas de sprints

Organice todos los datos relacionados con clientes, proveedores o campañas, incluidas las notas, los hilos de correo electrónico y los archivos adjuntos, facilitando su localización

Crear flujos de trabajo para cualquier parte de su trabajo y las necesidades del departamento con bloques de construcción sin código

Limitaciones de Monday.com

Automatizaciones o acciones menores pueden agotar rápidamente el número asignado en el plan Pro, potencialmente congelando la cuenta

No hay asistente de IA, ni siquiera en los planes de pago

Funciones básicas como un calendario funcional con fechas de inicio y fin requieren aplicaciones separadas, cada una con costes adicionales

Monday ha sido una gran herramienta para ayudarnos a estar al tanto de todas nuestras tareas y finanzas. Nos ha dado la posibilidad de crear flujos de trabajo personalizados que se adaptan a nuestras necesidades específicas, lo que a su vez nos ha permitido ser más eficientes en la gestión de nuestras operaciones diarias.

Redditor

Precios de Monday.com

Gratis: $0, gratis para siempre (Ideal para uso individual)

$0, gratis para siempre (Ideal para uso individual) Básico: $12 por puesto al mes (Ideal para equipos pequeños)

$12 por puesto al mes (Ideal para equipos pequeños) Estándar: $14 por puesto por mes (Una opción popular para aquellos que quieren usar todas las características pagas)

$14 por puesto por mes (Una opción popular para aquellos que quieren usar todas las características pagas) Pro: $24 por puesto al mes

$24 por puesto al mes Enterprise: Precio personalizado (Adecuado si desea funciones exclusivas, incluida la incorporación personalizada)

4. Smartsheet

Mejor para fusionar la familiaridad de las hojas de cálculo con la gestión de proyectos

Smartsheet, una plataforma de gestión del trabajo empresarial, ayuda a capturar y realizar un seguimiento de sus tareas, recursos y calendarios con un rico conjunto de vistas, informes y cuadros de mando para la visibilidad del proyecto.

¿En qué se diferencia Smartsheet de otras alternativas a Jira como herramienta de gestión de proyectos para equipos de software ¿se pregunta? Combina hojas de cálculo con líneas de tiempo visuales y gestión de carteras. Puede realizar cálculos complicados, como costes de proyectos y vincular fácilmente los datos de varias hojas.

También descubrí que Smartsheet tiene funciones nativas de gestión de activos digitales, con análisis detallados del rendimiento de los activos, una función que faltaba en Jira.

Otra función de Smartsheet digna de mención es WorkApps, que permite crear aplicaciones sin código a partir de plantillas de tareas o directamente desde formularios, hojas o contenido externo como Google Docs o cuadros de mando de Tableau.

Con Smartsheet, podría crear funciones distintas para los gestores de proyectos y los asignados para gestionar cómo interactúan los distintos miembros de mi equipo con los datos del proyecto.

vía Smartsheet Por ejemplo, creé un rol para que los jefes de proyecto editaran todo el plan del proyecto y vieran el panel de métricas y otro para los asignados, que ocultaba el panel de métricas y sólo les permitía editar un informe que mostraba su trabajo asignado.

Para sectores como la sanidad, las agencias gubernamentales y las instituciones financieras, donde la transparencia de los datos es de suma importancia, Smartsheet es una de las mejores alternativas a Jira.

Las mejores características de Smartsheet

Poseer y gobernar sus claves de cifrado para configurar, rotar y revocar el acceso a los datos de su empresa, siempre que sea necesario a través de Amazon Web Services Key Management System (AWS KMS)

Recopile y filtre los datos de las hojas para resaltar los detalles clave y compartirlos, exportarlos o integrarlos en cuadros de mando fácilmente

Cree PDF personalizados, prepare contratos, automatice procesos de formularios y firme documentos dentro de la plataforma

Limitaciones de Smartsheet

Las dificultades de integración debido a los modelos de licencia afectan al uso de otras plataformas como BI, Salesforce y PSCloud

Han lanzado un asistente de IA para analizar datos y generar fórmulas, pero solo está disponible en el plan Enterprise

La necesidad actual de utilizar y luego volver a guardar una hoja como una plantilla es engorroso-una característica para editar y aplicar cambios universalmente a un "tipo" de la hoja sería beneficioso

Realmente disfrutamos usando Smartsheet porque nos simplifica las cosas. Nos gusta tener un lugar central para las tareas/proyectos, podemos asignarlos fácilmente a todo nuestro equipo, y podemos volver atrás y ver cómo fueron esas tareas/proyectos. Es mejor que trabajar con múltiples hojas de cálculo y puede unir diferentes aspectos de nuestro negocio.

Revisión de Capterra

Precios de Smartsheet

Gratis: $0 al mes por usuario (Ideal para gestores de proyectos autónomos)

$0 al mes por usuario (Ideal para gestores de proyectos autónomos) Pro: $9 por mes por usuario (Ideal para equipos que desean vistas ilimitadas)

$9 por mes por usuario (Ideal para equipos que desean vistas ilimitadas) Empresa: $32 por mes por usuario (Ideal para empresas que desean editores ilimitados gratuitos)

$32 por mes por usuario (Ideal para empresas que desean editores ilimitados gratuitos) Empresa: Precios personalizados (Adecuado si desea seguridad de nivel empresarial con el plan de control definitivo)

5. Taskade

Lo mejor para un espacio de trabajo en tiempo real para tareas, notas y colaboración por vídeo

Taskade es un espacio de trabajo remoto impulsado por IA diseñado para mejorar la productividad y la colaboración en cualquier equipo.

La plataforma cuenta con un conjunto único de agentes de IA que se pueden personalizar y entrenar para automatizar tareas repetitivas, como gestionar horarios, realizar investigación de personas usuarias redactar correos electrónicos y aportar ideas sobre contenidos.

Aunque Jira ofrece muchas herramientas de desarrollo de software para tareas como el seguimiento exhaustivo de proyectos y la resolución de errores, Taskade no se queda atrás.

Por ejemplo, cuando probamos esta herramienta en ClickUp, pudimos gestionar todo un marco operativo -desde reuniones diarias hasta complejos sprints de desarrollo de productos- con sus funciones de colaboración en tiempo real.

Además, sus plantillas personalizables proporcionan un nivel de flexibilidad que la configuración estructurada y a menudo rígida de Jira no ofrece. El 'Instant Demo' de Taskade es una característica única que he utilizado particularmente para configurar rápidamente un entorno de proyecto de muestra, mostrando cómo agregar tareas, asignar funciones y actualizar estados.

Esta demostración interactiva ayuda a los nuevos usuarios a entender el flujo de trabajo y ver cómo sus contribuciones encajan en la estructura más amplia del proyecto.

vía Taskade En particular, los equipos de ventas pueden utilizar esta función para mostrar a los nuevos miembros del equipo cómo establecer el contacto inicial con los clientes potenciales, el seguimiento, la negociación y el cierre de tareas.

A diferencia de las otras alternativas de Jira en esta lista, que son principalmente para la gestión de proyectos, Taskade es una plataforma de productividad, un espacio de trabajo unificado para tareas, comunicación y notas. Personalmente, encuentro eficiente este enfoque todo en uno, ya que agiliza nuestros flujos de trabajo y mantiene todo lo que necesitamos en un lugar accesible.

Las mejores características de Taskade

Integra más de 200 aplicaciones para un flujo de trabajo sin fisuras a través de diferentes herramientas, incluyendo GitHub y GitLab para el desarrollo de software y Figma

Lluvia de ideas, esquema, y trazar cualquier cosa para sus tareas y notas con una escritura AI y asistente de tareas

Utiliza la función personalizableplantillas personalizables para PNTy calendarios de contenidos que se ajusten a la personalidad de su marca y a su tono de voz

Limitaciones de Taskade

Ofrece menos flexibilidad para crear bases de datos personalizadas, tablas, páginas y flujos de trabajo avanzados, por lo que puede no satisfacer las necesidades específicas de todos los usuarios

Carece de opciones avanzadas como añadir imágenes y vídeos o crear tablas complejas

Si te preguntas qué plataforma utilizar entre Taskade vs. ClickUp esta reseña de Reddit distingue claramente entre los dos:

vía Reddit

Precios de Taskade

Gratis: $0 (Ideal para usuarios que se inician en la gestión de proyectos)

Taskade Pro: $8 al mes por usuario (Ideal para empresas que quieren acceder a funciones premium y AI ilimitada)

Taskade for Teams: 16$ al mes por usuario (Ideal para equipos que quieren colaborar en espacios de trabajo ilimitados)

6. Zendesk

Lo mejor para integrar el servicio de atención al cliente en los procesos de gestión de proyectos

Zendesk es conocido principalmente como un software de atención al cliente y una solución de help desk más que como una herramienta tradicional de gestión de proyectos. Sin embargo, no hay que descartarlo, ya que ofrece funciones que se pueden adaptar para apoyar las tareas de gestión de proyectos.

A diferencia de Jira, que se centra en el seguimiento de proyectos y problemas, el sistema de tickets de Zendesk consolida las consultas y actualizaciones de varios canales de comunicación, como el correo electrónico, el chat en vivo, las redes sociales y las llamadas telefónicas, en una sola plataforma.

Si usted es una compañía de software, estas perspectivas de 360 grados sobre todas las interacciones con los clientes pueden informar las iteraciones de sus productos. Se trata de una integración del flujo de trabajo que el enfoque centrado en proyectos de Jira no admite fácilmente.

Cuando dirigía varios equipos de desarrollo en una agencia, solía utilizar el espacio de trabajo agente para gestionar las interacciones con los clientes. Cuando un cliente planteaba una consulta, aparecía en el espacio de trabajo unificado, y yo podía revisar cada mensaje o comunicación recibida uno tras otro.

Esta función es importante en empresas donde el tiempo es esencial a la hora de responder a los clientes. Además, podía vincular estas interacciones a los tickets o tareas pertinentes del proyecto, garantizando la continuidad y la trazabilidad.

vía Zendesk ¿Elegiría Zendesk entre todas las alternativas a Jira? Como la mayoría de las cosas en la vida, ¡depende! Si dirijo una organización grande que sólo necesita algo para dar soporte a CX y no le importa pagar una prima por ello, es posible que lo haga. Las funciones más deseables de Zendesk sólo se incluyen en los planes de pago (que pueden ser caros), por lo que las organizaciones más pequeñas podrían preferir otras herramientas.

Integración de Zendesk + ClickUp ClickUp se integra con Zendesk y le ayuda a administrar su bandeja de entrada creando, vinculando y cambiando rápidamente entre tareas en ClickUp y tickets en Zendesk. Puede agregar información de tickets a sus tareas de ClickUp, asignar propietarios y establecer fechas de vencimiento desde Zendesk.

Al crear o vincular un ticket a una tarea, se añade automáticamente un vínculo a la tarea de ClickUp. Además, puede adjuntar cualquier cantidad de tareas de ClickUp a un ticket en Zendesk para consultar fácilmente el estado y el ID de la tarea.

Las mejores características de Zendesk

Desde el cumplimiento del cronograma hasta el tiempo de resolución, vea exactamente cómo se desempeña su equipo; use los hallazgos para solucionar problemas de servicio antes de que estallen

Actualice automáticamente los estados de las tareas, envíe notificaciones o asigne tareas en función de criterios específicos para agilizar la gestión de proyectos

Colabore con los miembros del equipo en los tickets añadiendo notas internas y simplificando el intercambio de información dentro del equipo

Limitaciones de Zendesk

El uso de Zendesk como base de datos de clientes principal requiere esfuerzos adicionales para mantener los datos de usuario sincronizados con otros sistemas, lo que complica la gestión de múltiples registros de contacto por usuario

Los agentes de IA básicos están disponibles con todos los planes de pago, pero el complemento de IA avanzada más útil solo está disponible en los planes Professional y Enterprise (y es bastante caro, a 50 dólares por agente al mes)

Zendesk ha sido fundamental para llevar el soporte de nuestra organización a la era moderna. En comparación con nuestra solución anterior, Zendesk proporciona la visibilidad, la facilidad de uso y el seguimiento métrico adecuados para nuestras necesidades. Hemos podido aumentar nuestros conocimientos de soporte técnico mediante el uso de búsquedas, etiquetas e integración de bases de conocimientos, así como proporcionar a nuestros clientes una plataforma para encontrar respuestas a sus propios problemas.

Revisión de G2

Precios de Zendesk

Suite Team: $69 por agente por mes (Diseñado para funcionalidad avanzada en servicio al cliente)

$69 por agente por mes (Diseñado para funcionalidad avanzada en servicio al cliente) Suite Growth: $115 por agente al mes (Adecuado para administrar demandas crecientes de servicio al cliente)

$115 por agente al mes (Adecuado para administrar demandas crecientes de servicio al cliente) Suite Professional: 149 $ por agente al mes (Ideal para satisfacer las necesidades básicas de los clientes)

149 $ por agente al mes (Ideal para satisfacer las necesidades básicas de los clientes) Suite Enterprise: Precios personalizados (Cuando tiene necesidades específicas de atención al cliente)

7. Wrike

Mejor para acomodar necesidades de proyectos complejos con opciones de personalización

Wrike ofrece amplias funciones de gestión de proyectos que satisfacen diversas necesidades profesionales.

Wrike no sólo tiene un sistema de gestión de tareas detallado, sino que también destaca por sus informes, que son considerablemente más completos que lo que suele estar disponible a través de Jira. Es, sin duda, una de las alternativas a Jira que yo consideraría.

Además, Wrike viene con el seguimiento del tiempo incorporado, mientras que Jira requiere integraciones con herramientas externas como Everhour y Harvest. Una característica destacada que le puede ahorrar mucho tiempo es la IA de Wrike para los gestores de proyectos.

Cuando inicié un nuevo proyecto en la plataforma, la IA sugirió tareas basadas en datos históricos y parámetros del proyecto.

vía Wrike Yo podría revisar estas sugerencias, ajustarlas según sea necesario, y aprobarlas para poblar el plan del proyecto . Esta función de IA que ellos llaman Wrike Work Intelligence es útil si está buscando acelerar la fase de planificación de su proyecto sin pasar por alto u olvidar las tareas necesarias que su equipo tiene que llevar a cabo.

Integración de Wrike + ClickUp ClickUp se integra con Wrike lo que le permite realizar la transición a ClickUp sin problemas.

Las mejores características de Wrike

Establezca reglas, desencadenantes y aprobaciones automáticas para las tareas manuales que consumen mucho tiempo, como el cambio de plazos y el envío de alertas de recordatorio

Comparta automáticamente información en contexto con los aprobadores elegidos y utilice formularios para simplificar el proceso de solicitud de aprobación

Reproduzca tareas cotidianas como las solicitudes de tiempo libre y referencias con Blueprints, que son plantillas de tareas para nuevos elementos de trabajo

Generar y resumir contenidos, predecir riesgos, obtener sugerencias de tareas y crear automatizaciones con inteligencia artificial

Limitaciones de Wrike

Wrike tiene una capacidad de almacenamiento limitada, lo que plantea desafíos para los proyectos que implican archivos de gran tamaño, tales como la producción de vídeo y la publicación; esta limitación restringe la capacidad de probar y revisar grandes archivos de vídeo directamente dentro de la plataforma

La inmensidad de las características de Wrike puede ser abrumadora para los nuevos usuarios

Wrike es un sistema de gestión de proyectos y tareas muy flexible y con todas las funciones. Tiene todas las características que estoy buscando como la planificación, dependencias, tareas, fechas de vencimiento, proyectos, carpetas. Al principio, el sistema de etiquetado de carpetas/proyectos era un modelo mental un poco difícil de aprender, pero una vez que lo hice vi lo potente que era y realmente lo uso mucho.

Revisión de G2

Precios de Wrike

Gratuito: 0$ al mes por usuario

0$ al mes por usuario Equipo: 9,80 $ al mes por usuario (Ideal para equipos pequeños y medianos)

9,80 $ al mes por usuario (Ideal para equipos pequeños y medianos) Empresa: 24,80 $ al mes por usuario (Ideal para organizaciones medianas y grandes)

24,80 $ al mes por usuario (Ideal para organizaciones medianas y grandes) Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados Pinnacle: Precios personalizados (Apto para empresas que buscan alternativas a Jira con personalización avanzada)

8. Noción

Mejor para gestionar flujos de trabajo centrados en el contenido

La siguiente en mi lista de alternativas a Jira es Notion, una aplicación de productividad y toma de notas. Ofrece herramientas para planificar, organizar y colaborar en proyectos laborales y personales dentro de una única plataforma. Puedes crear tu panel de control personalizado y añadir listas de tareas, líneas de tiempo, rastreadores de progreso y asignaciones a miembros del equipo.

Notion destaca como herramienta de documentación colaborativa para la gestión de servicios. Permite a los equipos crear y compartir documentos relacionados con los proyectos, como actas de reuniones, preguntas frecuentes y mejores prácticas en una wiki conjunta del proyecto.

Encontré que la mayor diferencia entre Notion y Jira era que:

| Notion:Herramienta polivalente dirigida a un público más amplio, que incluye empresas de todos los tamaños, estudiantes y particulares que buscan un espacio integrado para gestionar su trabajo | Jira:Mejor para equipos técnicos involucrados en ciclos de proyectos de software básicos que exigen /href/https://clickup.com/es-ES/blog/73580/herramientas-de-planificacion-de-sprints/sprint herramientas de planificación/%href/, flujos de trabajo complejos representados a través de tableros Scrum y Kanban, e integraciones con otras herramientas de desarrollo, como Bitbucket y Confluence |

Notion vs Jira

Lo que más me impresionó de la plataforma fue Notion AI. Cuando empecé un nuevo documento, inmediatamente recurrí a sus plantillas impulsadas por IA, que cubrían una amplia gama de necesidades, desde la redacción de POE hasta la realización de análisis DAFO.

Podía seleccionar la plantilla que mejor se adaptara a mis necesidades y empezar a desarrollar los detalles en pocos minutos, lo que me ahorraba tiempo y esfuerzo en lugar de tener que crearlos desde cero.

Esta función es especialmente beneficiosa cuando te enfrentas a la abrumadora versatilidad de Notion. Si te sientes desbordado, simplemente empezar con una plantilla puede aliviar la carga. El asistente te guía por el proceso de forma interactiva, haciéndolo menos desalentador.

vía Noción Si formas parte de la economía de los creadores o eres una pequeña agencia de diseño que hace malabares con múltiples clientes, la funcionalidad de gestión de proyectos de Notion es ideal para ti. Puedes crear páginas separadas para cada proyecto o cliente para almacenar objetivos, directrices de marca y plazos.

Las mejores características de Notion

Cree y mantenga un sistema wiki flexible e interconectado dentro de su espacio de trabajo; organice el conocimiento, la documentación y los procesos de la empresa

Cree nuevas tareas o transforme partidas en tareas programadas, añada casillas de verificación a listas con viñetas, creeTableros Kanbany transformar ideas en acciones pendientes

Utiliza Notion AI para analizar grandes conjuntos de datos en busca de información, rellenar automáticamente documentos con elementos de acción, generar resúmenes e información a partir de contenidos y aportar ideas para contenidos y campañas

Limitaciones de Notion

La función de "marcado" debe estar más habilitada para mejorar las capacidades de edición y anotación en las carteras de diseño

Las tablas de Notion no son fáciles de usar y me costó formatear o trabajar con datos complejos

Notion al principio no tenía sentido para mí, pero cuando hizo clic, vaya si lo hizo. Llevo mi negocio desde Notion, hago un seguimiento de mis hábitos, de mis notas de lectura y de mis apuntes diarios... todo vive dentro de Notion. Y como las herramientas de inteligencia artificial son cada vez mejores, veo que el uso de Notion irá en aumento.

Reseña de Capterra

Precios de Notion

Gratis: $0, gratis para siempre

$0, gratis para siempre Plus: 10$ al mes por usuario (Perfecto para que los equipos pequeños planifiquen y se organicen)

10$ al mes por usuario (Perfecto para que los equipos pequeños planifiquen y se organicen) Empresa: 18$ al mes por usuario (Adecuado para empresas que utilizan Notion para conectar varias herramientas y equipos)

18$ al mes por usuario (Adecuado para empresas que utilizan Notion para conectar varias herramientas y equipos) Empresas: Precios personalizados

Añada el complemento Notion AI a su espacio de trabajo por 8 $ al mes por usuario.

9. ProofHub

Lo mejor para las necesidades de planificación de proyectos todo en uno, con funciones que van desde la asignación de tareas hasta las herramientas de corrección

Proofhub tiene características que simplifican la gestión de tareas, la colaboración, y seguimiento de proyectos . Le ofrece una visión consolidada de las tareas, los objetivos y el progreso.

Al utilizar ProofHub, me di cuenta de que destaca de muchas alternativas a Jira con herramientas adicionales como listas de tareas, hojas de horas y chat dentro de la aplicación. Sus funciones de gestión de recursos y pruebas son valiosas para los equipos que necesitan comentarios y aprobaciones sobre el trabajo creativo.

Por otro lado, Jira tiene listas de tareas que suelen gestionarse en el contexto de incidencias o tickets. Las hojas de horas no son una característica nativa, aunque están disponibles en Jira Software con el complemento Tempo. Además, Jira no tiene una función de chat integrada; los debates sólo pueden producirse como comentarios en las incidencias, lo que hace que la comunicación sea tediosa.

Además, la función 'Anuncios' de ProofHub es útil para mantener informados y comprometidos a todos los interesados en el proyecto. Por ejemplo, puedo crear canales separados para "Actualizaciones de desarrollo", "Lanzamientos de marketing" e "Hitos del proyecto"

El software también me permitía crear un anuncio específico cada vez que una actualización o información crítica requería una amplia atención (por ejemplo, un cambio en el alcance del proyecto).

vía ProofHub Me gustó la posibilidad de programar anuncios automáticos para actualizaciones periódicas, como el progreso semanal o consejos diarios. Por ejemplo, los recordatorios sobre reuniones semanales o plazos de entrega de proyectos pueden programarse para que se envíen a horas específicas cada semana.

ProofHub anima a los equipos a interactuar con los anuncios mediante preguntas o comentarios directamente en la sección de comentarios de cada publicación. Esto ayuda a crear un flujo de comunicación bidireccional atractivo.

En mi opinión, esta es una de las mejores alternativas a Jira para equipos que trabajan en proyectos altamente colaborativos, como campañas de marketing y eventos.

ProofHub mejores características

Crear varias versiones del mismo documento, compartir cada versión con los miembros del equipo y las partes interesadas externas, y almacenar todos los historiales de versiones de forma segura en la plataforma para futuras consultas

Visualice y modifique las tareas existentes o añada otras nuevas con la vista Tabla, que le ofrece una experiencia al estilo de una hoja de cálculo

Realice un seguimiento de todas las acciones de los usuarios con el registro de actividad de ProofHub; vea lo que ha sucedido en las diferentes cuentas en tiempo real

Limitaciones de ProofHub

ProofHub no genera de forma nativa facturas por el tiempo registrado, sino que se basa en integraciones con plataformas externas como Freshbooks y Quickbooks para esta función

El diagrama de Gantt es difícil de configurar y utilizar con eficacia, lo que lleva a un aumento del tiempo dedicado a tratar de hacer que funcione según sea necesario

Esto es lo que dice una reseña de G2 sobre ProofHub:

ProofHub resolvió el problema más importante para nosotros: la seguridad de la información. Nos permitió incorporar a todos nuestros clientes, pero con una accesibilidad controlada. Con la ayuda de funciones personalizadas, podíamos gestionar los niveles de acceso de cada usuario. De este modo, podíamos dar a los clientes los niveles adecuados de visibilidad y restringir el acceso a la información irrelevante para sus proyectos y sus ojos.

Revisión de G2

Precios de ProofHub

Esencial: 50 $ al mes

50 $ al mes Control Máximo: 99$ al mes (Adecuado para la gestión de trabajo remoto con una demanda especial de roles de acceso personalizados)

Ambos paquetes tienen un precio fijo y no se cobra por usuario.

10. Assembla

Mejor para integrar el control de versiones con las capacidades de gestión de proyectos

La siguiente en nuestra lista de posibles alternativas a Jira es Assembla. Es una solución basada en la nube que ofrece software de control de versiones y gestión de código fuente (SCM) basado en web. Facilita el desarrollo de productos mediante la integración de la gestión de proyectos y SCM, atendiendo a los equipos de desarrollo de software.

Además de facilitar el seguimiento de tareas, la gestión de incidencias y la coordinación de proyectos con un sistema de tickets centralizado, Assembla ayuda a gestionar proyectos visualmente con muros de tarjetas y tableros que se actualizan automáticamente.

El uso de la herramienta me hizo darme cuenta de que es apta para equipos de desarrollo que dan prioridad a la gestión eficiente del código, la colaboración y la gestión de proyectos desarrollo colaborativo de software en sus proyectos.

¿No quieres una herramienta complicada como Jira? No hay problema.

Assembla tiene muchas características nativas e incorporadas que encontrarás útiles.

Por ejemplo, tiene poderosas características de control de versiones, para que puedas gestionar eficientemente repositorios de código. Assembla también soporta Git, SVN, y Perforce.

Pero este no es el caso de Jira. Necesitas integrar el software con repositorios Git usando plugins como Bitbucket o GitHub para enlazar commits, branches, y pull requests directamente a issues en Jira. Del mismo modo, existen plugins para integrar Jira con repositorios SVN y Perforce. Sin embargo, el precio de Jira aumenta con más plugins.

En Assembla, pude comprobar lo fácil que es organizar proyectos en espacios que sirvan como espacios de trabajo dedicados para los equipos. Cada espacio puede tener sus herramientas, repositorios y miembros, por lo que mi equipo podría gestionar varios proyectos simultáneamente manteniéndolos separados y organizados.

vía Assembla También hay una disposición para el seguimiento de tareas, errores y problemas dentro de los proyectos. Podía crear, asignar, priorizar y seguir tickets a través de flujos de trabajo personalizados, asegurando que el trabajo se gestionaba de forma eficiente y transparente.

Otra razón por la que lo incluimos en nuestra lista de alternativas a Jira es que Assembla ofrece múltiples vistas con tableros Gantt, Scrum, Waterfall y Kanban, así que equipos de desarrollo de software pueden gestionar sus tickets como prefieran.

Assembla mejores características

Visualiza tus proyectos y las dependencias de los miembros de tu equipo conMetodologías ágiles como Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban yMarco SAFe* Utilice la wiki incorporada y la función de documentación para construir y mantener la documentación del proyecto, bases de conocimiento y guías de usuario

Establezca fechas importantes para un grupo de tareas principales en varias fases de la ejecución del proyecto mediante Hitos

Limitaciones de Assembla

No hay suficiente soporte para la búsqueda de documentos, herramientas de línea de comandos y scripting para CI/CD pipelines

La plataforma no ofrece suficientes opciones para organizar rápidamente las vistas, lo que resulta en una interfaz desordenada tanto para los usuarios individuales como para los equipos

Aún no hay asistencia de IA

Assembla permite a nuestro equipo organizar y ejecutar con total visibilidad de lo que todo el mundo está haciendo. La colaboración es sin duda su característica principal. Hemos probado otras soluciones, pero sus características destacan.

Reseña de G2

Precios de Assembla

Assembla Cloud: $21 por mes por usuario facturado anualmente (Adecuado para equipos que requieren un sistema de control de versiones basado en la nube sin despliegues personalizados)

$21 por mes por usuario facturado anualmente (Adecuado para equipos que requieren un sistema de control de versiones basado en la nube sin despliegues personalizados) Assembla Enterprise: Precios personalizados (Adecuado para organizaciones más grandes con necesidades específicas de seguridad, cumplimiento o integración)

11. Pivotal Tracker

Lo mejor para el desarrollo ágil de software que exige el progreso iterativo y la colaboración en tiempo real

Pivotal Tracker es una herramienta de gestión de proyectos que puedes considerar entre las alternativas a Jira para gestionar proyectos ágiles de desarrollo de software . Facilita la colaboración proporcionando una visión compartida de las prioridades del proyecto y ayudando a priorizar las tareas.

A diferencia de Jira, incluye listas de tareas pendientes y correcciones urgentes, calcula automáticamente la velocidad del equipo y predice las fechas de finalización del proyecto. Me pareció que su interfaz gira en torno al concepto de "historias" que progresan a través de diversas etapas de desarrollo.

Una característica clave de Pivotal Tracker es su herramienta de seguimiento guiado, que divide el trabajo en partes manejables para que puedas planificar iteraciones. Este enfoque se adapta a los equipos que se adhieren estrechamente a los principios ágiles.

Al configurar un proyecto en Pivotal Tracker, empecé creando historias de usuario. Cada historia representaba una capacidad o un requisito de negocio. Detallé lo que había que hacer, por qué era necesario y los criterios de aceptación que definían cuándo se había completado la historia.

vía Rastreador Pivotal Me gustó usar la interfaz de arrastrar y soltar para ajustar las prioridades según fuera necesario. También tengo la opción de agrupar automáticamente las historias en iteraciones en función de las estimaciones y la velocidad de nuestro equipo.

Esto te ayudaría a planificar tu trabajo en trozos manejables y a establecer expectativas realistas para tus logros en cada iteración. Si eres un equipo de producto, esta característica de la herramienta te dará un mayor control sobre la calidad del código, ya que puedes mejorar continuamente con una proceso iterativo .

Las mejores características de Pivotal Tracker

Encuentra lo que necesitas con la búsqueda booleana, que puede gestionar consultas complejas con múltiples condiciones

Arrastra y suelta maquetas, diapositivas y otros archivos desde tu ordenador, o adjúntalos desde Google Drive para compartirlos fácilmente

Eche un vistazo de cerca a la salud del proyecto a través de iteraciones, épicas, lanzamientos y más, con informes diseñados para compartir conocimientos a nivel celular

Limitaciones de Pivotal Tracker

Pivotal Tracker no es ideal para la gestión de estilo Kanban debido a su falta de soporte nativo para la visualización de tickets como swimlanes, obligando a los equipos a utilizar soluciones como etiquetas y vistas personalizadas

En escenarios con grandes cargas de trabajo de sprint, la lista vertical de tickets puede llegar a ser excesivamente larga, lo que dificulta su gestión y visualización

Todavía no hay integración con IA, lo que para mí fue una gran decepción

Como Product Owner, hay varios aspectos positivos de Pivotal Tracker: la vista, la facilidad para crear tickets y el uso de etiquetas. Para la vista, puedo configurar mis columnas para ver el estado del sprint actual de un vistazo, así como gestionar la prioridad en el backlog y añadir tickets en la nevera. También puedo filtrar por el trabajo asignado a cada desarrollador, lo que resulta útil durante la planificación del sprint.

Revisión de G2

Precios de Pivotal Tracker

Gratis: $0 (Ideal si tienes hasta cinco usuarios y colaboradores para un proyecto)

$0 (Ideal si tienes hasta cinco usuarios y colaboradores para un proyecto) Empresa: Precios personalizados

12. Bugzilla

**El mejor para gestionar la construcción de software con capacidades directas de seguimiento de errores

Bugzilla, de la Fundación Mozilla, es una herramienta de código abierto para gestionar el proceso de desarrollo de software, en particular el seguimiento de errores. Aunque es una herramienta de seguimiento de errores bugzilla también tiene capacidades de gestión de proyectos ágiles que la convierten en una de las posibles alternativas a Jira que podrías considerar.

A diferencia de Jira, que fue diseñado originalmente para el seguimiento de errores, pero desde entonces se ha convertido en una herramienta integral de gestión de proyectos, Bugzilla se centra exclusivamente en el seguimiento de errores y ofrece características como capacidades avanzadas de consulta, notificaciones por correo electrónico y campos de error personalizables.

Una característica clave de Bugzilla es su potente herramienta de búsqueda, que permite crear consultas específicas y detalladas. Además de una búsqueda básica de errores similar a la de Google, puedes realizar búsquedas basadas en el tiempo y otras consultas precisas.

También me gustó el detalle con el que podía informar de fallos en Bugzilla, incluyendo pasos para reproducirlos, información del entorno y capturas de pantalla relevantes.

vía Bugzilla Podía clasificar y priorizar los errores en función de su tipo y gravedad, asegurándome de que los problemas críticos recibieran atención inmediata. También era fácil seguir el progreso de cada tarea, desde su asignación hasta su resolución.

Si yo fuera un jefe de proyecto en un equipo de desarrollo de software, sin duda utilizaría Bugzilla para reducir la probabilidad de que los errores no resueltos o recurrentes afecten al producto final. Es compatible con varios sistemas operativos como Windows, UNIX, etc.

Las mejores características de Bugzilla

Obtén una vista en color de cualquier parche asociado a un error con Patch Viewer; intégralo con Bonsai, CVS y LXR para obtener más información

Mantente informado sobre las actualizaciones de tu equipo desde Bugzilla con la función "Watch

Guarde todas sus búsquedas en el pie de página de cada página para utilizarlas en el futuro

Programe el envío de informes de errores por correo electrónico con la frecuencia que prefiera

Limitaciones de Bugzilla

La experiencia de usuario no es intuitiva, lo que complica la navegación y la gestión de los tickets

Aunque las imágenes se pueden adjuntar fácilmente, la plataforma no permite adjuntar vídeos, lo que limita los tipos de medios que se pueden compartir y documentar

Espero que algún día introduzcan algunas funciones de IA

Esto es lo que un Redditor tiene que decir sobre Bugzilla y sus informes de errores:

Una cosa que yo diría que hace bien, es la forma en que indexa los informes de fallos existentes, para permitir una búsqueda rápida/relevante. Hoy mismo estaba a punto de enviar un informe de error y aunque mi término de búsqueda no era exactamente el mismo que el informe de error existente, pude encontrar un duplicado exacto.

Redditor

Precios de Bugzilla

La herramienta es gratuita.

13. Hygger

Lo mejor para priorizar y gestionar proyectos utilizando principios lean y ágiles

Hygger es una herramienta ágil de gestión de proyectos que utiliza tableros Kanban y diagramas de Gantt para equipos modernos. Es una buena opción para los equipos que buscan alternativas más sencillas a Jira.

A diferencia de las abrumadoras opciones de personalización de Jira, que son útiles si desea adaptar casi todos los aspectos de su flujo de trabajo, Hygger logra un equilibrio al ofrecer características esenciales sin complejidad innecesaria.

Imagínese el lanzamiento de un producto de alta presión con plazos ajustados y múltiples partes interesadas. Si utiliza las herramientas de priorización de Hygger, podrá centrarse en lo que realmente importa.

La Caja de Eisenhower, por ejemplo, me ayudó a clasificar todas las tareas del proyecto en cuatro cuadrantes: urgentes e importantes, importantes pero no urgentes, urgentes pero no importantes y ni urgentes ni importantes.

Esta función me aportó mucha claridad y concentración, ya que pude distinguir entre las tareas que exigían atención inmediata y las que podían programarse para más adelante. Naturalmente, me ayudó a minimizar el estrés y maximizar la productividad.

vía Hygger Hygger también ofrece una opción para ejecutar sprints en la plataforma con estimación de puntos de historia/horas, gráficos burndown, velocidad y otras métricas.

Como Hygger se integra con herramientas populares como Slack y Google Drive, mi equipo pudo comunicarse y compartir archivos sin problemas. Esto la convierte en una buena herramienta para ejecutar campañas de marketing y proyectos de desarrollo de productos.

Las mejores características de Hygger

Utilice swimlanes para resaltar las tareas más críticas en el tablero y abordar rápidamente los bloqueos

Reciba informes avanzados sobre los costes del proyecto, el rendimiento del equipo y el progreso general

Manténgase en contacto permanente con los miembros de su equipo a través de comentarios bidireccionales, notificaciones push y documentos compartidos

Limitaciones de Hygger

La plataforma carece de opciones para añadir áreas de texto personalizadas dentro de las tareas; más campos como hipótesis, criterios de aceptación, solución y consideraciones serían beneficiosos para diversos casos de uso

La aplicación móvil no admite tableros de sprints, lo que podría ser esencial para determinados tipos de equipos

Somos un pequeño equipo de desarrolladores de software y propietarios de productos. Los productos más grandes, como JIRA, son demasiado complicados y no siempre se adaptan a nuestras necesidades. Después de cambiar a Hygger - todo se volvió simple. Hygger es un producto sencillo para un flujo de trabajo sencillo. Intuitivo y eficaz.

Revisión de Capterra

Precios de Hygger

Gratis

Estándar: $9 al mes por usuario

$9 al mes por usuario Empresa: 18 $ al mes por usuario (ideal para grandes equipos que necesitan funciones avanzadas de gestión de proyectos)

14. Backlog de Nulab

**El mejor para combinar el seguimiento de incidencias y el control de versiones con la gestión de proyectos

Backlog es otro todo-en-uno herramienta de gestión de proyectos de desarrollo de software que incluiríamos entre las buenas alternativas a Jira. Combina la gestión de proyectos, el seguimiento de errores y problemas, y el control de versiones en un solo lugar.

Uno de los aspectos más destacados de Backlog es su repositorio de código integrado, compatible con la gestión de código Git y Subversion. Puedes ver los cambios de código junto a las tareas relevantes del proyecto, lo que ayuda a crear transparencia en los flujos de trabajo. Me encantó que te permitiera registrar problemas por correo electrónico.

En proyectos con varios equipos de desarrollo de software, hacer referencia a las tareas directamente en los mensajes de confirmación mantiene a todas las partes interesadas al día de los progresos sin necesidad de sistemas de seguimiento independientes.

Cuando probamos Backlog, no sólo podíamos notificar sin esfuerzo las actualizaciones a las personas adecuadas, sino que también teníamos la opción de estandarizar la creación de incidencias con plantillas personalizables. Así no tendrás que crear procedimientos normalizados de trabajo ni directrices para la resolución de incidencias.

vía Nulab Dada la naturaleza crítica del desarrollo de software y la necesidad de proteger la propiedad intelectual, la gestión del acceso al espacio de trabajo es crucial. Afortunadamente, Backlog cuenta con sólidas funciones de control de acceso, lo que resultó muy tranquilizador para nuestro equipo.

Backlog ofrece otra función que Jira no tiene: un wiki integrado. De este modo, puedes crear y mantener documentación del proyecto dentro de la misma plataforma. La wiki admite el formato Markdown, lo que proporciona flexibilidad y facilidad de uso para crear contenidos enriquecidos.

En general, sugiero utilizar Backlog como alternativa a Jira si buscas un alto nivel de transparencia y eficiencia en tus procesos de desarrollo de software.

Backlog mejores características

Planifique y programe tareas, identifique posibles cuellos de botella y realice un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo con diagramas de Gantt

Convierta rápidamente correos electrónicos en tareas o problemas procesables dentro de Backlog sin salir de su cliente de correo electrónico

Cree y configure las fases, transiciones y estados del flujo de trabajo para adaptarlos a los procesos y metodologías específicos de su equipo

Limitaciones de Backlog

La configuración de la gestión de usuarios es demasiado compleja

Los campos y plantillas personalizados sólo pueden configurarse a nivel de proyecto, no para toda la organización

No se pueden configurar las notificaciones personalizadas, como las alertas para los tickets cuyo estado no ha cambiado después de un período determinado

No tienen IA ni siquiera para cosas básicas como la automatización

El producto no está desordenado y las funciones que se añaden tienen casos de uso sencillos y ayudan a una implementación más fácil. Una buena interfaz de usuario para evitar las molestias diarias involucradas en la presentación de informes de errores / defectos a diario como probador.

Revisión de Capterra

Precios de Backlog

Gratis: $0 al mes (Hasta 10 usuarios) (Ideal para proyectos pequeños)

$0 al mes (Hasta 10 usuarios) (Ideal para proyectos pequeños) Starter: $35 al mes (Hasta 30 usuarios) (Apto para equipos en crecimiento)

$35 al mes (Hasta 30 usuarios) (Apto para equipos en crecimiento) Estándar: 100 $ al mes (Usuarios ilimitados) (Adecuado para empresas medianas)

100 $ al mes (Usuarios ilimitados) (Adecuado para empresas medianas) Premium: 175 $ al mes (Usuarios y proyectos ilimitados) (Ideal para empresas grandes)

15. Bitrix24

Lo mejor para acceder a un conjunto de herramientas que cubren la comunicación, la gestión y la colaboración social

Bitrix24 es mucho más que una herramienta de gestión de proyectos. La hemos incluido en esta lista de alternativas a Jira porque integra funciones como CRM, gestión de tareas y proyectos, seguimiento del tiempo y gestión de la asistencia, herramientas de comunicación (como videoconferencia y chat), y capacidades de creación de sitios web.

Bitrix24 es una plataforma de empresa social preferida por las empresas que gestionan todas las operaciones de diferentes departamentos dentro de una única plataforma.

Para empezar, la función de chat en vivo tiene un valor incalculable en el desarrollo de productos y marketing. Permite la comunicación en tiempo real, proporcionando actualizaciones y recibiendo retroalimentación directamente conectada a las tareas del proyecto. Este bucle de retroalimentación inmediata y ajuste de tareas garantiza que no se pase por alto ningún requisito.

vía Bitrix 24

Una característica que me pareció bastante convincente fue la intranet social de Bitrix24. Incluye perfiles personalizados, gustos y comentarios, la construcción de una cultura de equipo colaborativo en la que los miembros del equipo pueden entablar debates directamente relacionados con las tareas del proyecto.

Esta función mantuvo informados a todos los miembros de nuestro equipo y elevó la moral celebrando hitos y logros.

Creo que mediante la consolidación de todos los aspectos de la gestión de proyectos complejos y la comunicación, Bitrix24 reduce significativamente la fricción asociada a la coordinación de proyectos complejos, por lo que es una opción superior para la dinámica e interactiva entornos de proyecto .

Las mejores características de Bitrix24

Crear cuatro roles de tarea: la persona que asignó la tarea, la persona a la que se le asignó (asignado), los que ayudan al asignado (participantes), y los que necesitan estar en el bucle (observadores)

Resuma cada comentario en cada tarea para entender de qué se trata y su estado actual utilizando CoPilot, el asistente de IA de Bitrix24

Configure fácilmente una reunión en línea desde un chat, tarea, evento de calendario, o incluso un lead o un trato en Bitrix24 CRM

Limitaciones de Bitrix24

Los artículos de ayuda útiles y la atención al cliente solo están disponibles en ciertos paquetes de pago, lo que limita el acceso para los usuarios de planes de nivel inferior

El sistema de mensajería se integra con WhatsApp, pero funciona más como una aplicación de centro de llamadas; los chats se cierran automáticamente después de un período de inactividad, y la reapertura de una conversación con la misma persona no es posible

Bitrix24 es una herramienta completa de automatización de negocios. Lo estamos utilizando en todas nuestras actividades diarias. Incluye la gestión de clientes potenciales, gestión de acuerdos, gestión de tareas, proyectos, scrum, sprint, automatización y muchas cosas más. Es fácil de implementar para todos los departamentos.

Reseña de G2

Bitrix24 precios

Básico: $61 por organización por mes (Ideal para pequeñas empresas)

$61 por organización por mes (Ideal para pequeñas empresas) Estándar: $124 por organización por mes (Adecuado para medianas empresas)

$124 por organización por mes (Adecuado para medianas empresas) Profesional: $249 por organización por mes (Ideal para empresas más grandes que requieren funciones avanzadas de gestión de proyectos e integración)

$249 por organización por mes (Ideal para empresas más grandes que requieren funciones avanzadas de gestión de proyectos e integración) Empresa: $499 por organización al mes (Dirigido a grandes empresas que necesitan personalización, seguridad y soporte de alto nivel)

Navega por tus opciones y elige bien una alternativa a Jira

Cada una de las alternativas a Jira aquí expuestas, a su manera, puede gestionar eficazmente sus proyectos. Sin embargo, la clave para seleccionar la herramienta de gestión de proyectos ágiles adecuada radica en la comprensión de sus necesidades específicas, tales como:

¿Qué tipos de visualizaciones e informes está buscando?

¿Qué tipo de funciones y permisos desea para su equipo?

¿Qué equipos van a utilizar el software de gestión de proyectos?

¿Hasta qué punto necesita integrarse con otras herramientas y servicios?

Se trata de consideraciones cruciales porque invertir en una herramienta de gestión de proyectos es un compromiso importante para su empresa.

Una elección equivocada puede perturbar sus operaciones y resultar costosa. Por eso, te animo a que investigues a fondo las alternativas a Jira. Aproveche las pruebas gratuitas o explore los planes gratuitos para tomar una decisión informada que se ajuste a las necesidades de su proyecto.

O bien, puede saltarse la búsqueda y elegir ClickUp. No, en serio. Software de gestión de proyectos de ClickUp tiene las funciones adecuadas para ayudarle a estandarizar y escalar las mejores prácticas de gestión de proyectos a su gusto.

Para empezar a experimentar sus ventajas de inmediato, suscríbete gratis a ClickUp .