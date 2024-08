10 mejores alternativas a Bugzilla para el seguimiento de errores en 2024

Desde su lanzamiento en 1998, Bugzilla ha sido uno de los sistemas de seguimiento de errores más populares. Sigue ocupando el segunda porción más grande del mercado.

Pero, ¿hace eso que el software sea una ventanilla única para todas sus necesidades de seguimiento de defectos y errores? ¿Se adapta bien a equipos de distintos tamaños y nichos de software? Averigüémoslo.

Si te has encontrado luchando con las limitaciones de personalización de Bugzilla, lidiando con la molestia de adjuntar archivos de gran tamaño relacionados con errores o sintiéndote un poco maniatado por su elaboración de informes y de flujo de trabajo, no está solo.

Bugzilla ha sido un compañero fiable en el mundo del seguimiento de errores, pero seamos honestos, a veces, incluso las herramientas más fiables necesitan una actualización.

En este artículo, exploraremos las principales alternativas a Bugzilla con detalles sobre sus funciones, ventajas e inconvenientes, precios y valoraciones. Le ayudaremos a elegir la mejor software de seguimiento de errores para sus necesidades.

¿Qué deberías buscar en las alternativas a Bugzilla?

Le guiaremos a través de algunas funciones esenciales que debe buscar en una alternativa a Bugzilla:

Personalización: Busca múltiples opciones de personalización para tener el control total del software de seguimiento de errores. Esto debería extenderse tanto a la interfaz de usuario como a la función de seguimiento de problemas

Generación de informes y análisis de datos: Busca un gran software con herramientas integradas de generación de información. Debe tener una excelente integración con IA para acelerar el proceso de seguimiento de errores

Capacidades de integración: No comprometas el entorno de tu software. Debe permitir a su equipo seguir utilizando las aplicaciones críticas con las que ya están trabajando junto con la alternativa que elija

Interfaz de usuario: Proporcione a sus equipos un entorno de trabajo fluido. Las alternativas más populares vienen con una interfaz de usuario accesible que guía a los usuarios a través del proceso de seguimiento de errores

Las 10 Mejores Alternativas a Bugzilla Usar en 2024

1. ClickUp

Cree cuadros de mando detallados y añada fácilmente tarjetas para ver el progreso de los puntos de sprint, las tareas por estado y los errores por vista

Con el eficaz sistema de seguimiento de errores de ClickUp, podrá informes seguimiento y priorización de incidencias. Software de gestión de proyectos en equipo de ClickUp ofrece un montón de herramientas de visualización elaboración de informes para evitar la deuda técnica.

Además, le permite colaborar sin problemas con su equipo y mantiene todos los registros en una base de datos sin código a la que todos pueden acceder.

Las mejores funciones de ClickUp

Optimice el seguimiento de incidencias y errores con la solución colaborativa de ClickUp

Plantilla de seguimiento de errores de ClickUp: Realice un seguimiento más rápido de los problemas mediante vistas predefinidas, estados personalizados y campos personalizados. Introduzca detalles cruciales en plantillas visuales personalizables. Plantillas de seguimiento de errores de ClickUp también incluyen Formularios de informes que puede compartir con su equipo.

Realice un seguimiento más rápido de los problemas mediante vistas predefinidas, estados personalizados y campos personalizados. Introduzca detalles cruciales en plantillas visuales personalizables. Plantillas de seguimiento de errores de ClickUp también incluyen Formularios de informes que puede compartir con su equipo. ClickUp AI: Acelere la generación de ideas, la visualización de hojas de ruta y el desarrollo con la inteligencia artificial de última generación de ClickUp, repleta de varias herramientas de IA elaboradas por expertos.

Acelere la generación de ideas, la visualización de hojas de ruta y el desarrollo con la inteligencia artificial de última generación de ClickUp, repleta de varias herramientas de IA elaboradas por expertos. **Flujo de trabajo ágil: Zoom a través de sus epics con flujos de trabajo flexibles integrados en ClickUp como Kanban y Scrum. Automatice sus tareas pendientes para poder concentrarse en otras tareas cruciales.

Visualización eficaz: Visualice sus tareas utilizando hojas de ruta compartidas en ClickUp. Realice un seguimiento de su progreso, dependencias y puntos débiles para priorizar donde sea necesario.

Visualice sus tareas utilizando hojas de ruta compartidas en ClickUp. Realice un seguimiento de su progreso, dependencias y puntos débiles para priorizar donde sea necesario. Seguimiento de errores optimizado: Recopile rápidamente las solicitudes de problemas mediante formularios de entrada en ClickUp. Conviértalos fácilmente en tareas de seguimiento que son altamente personalizables, lo que le permite conectar problemas relacionados, agregar etiquetas y mejorar la gestión de atrasos.

Recopile rápidamente las solicitudes de problemas mediante formularios de entrada en ClickUp. Conviértalos fácilmente en tareas de seguimiento que son altamente personalizables, lo que le permite conectar problemas relacionados, agregar etiquetas y mejorar la gestión de atrasos. Funciones de colaboración: Comparta automáticamente todos sus datos, registros y hojas de ruta con las partes interesadas de todos los equipos y departamentos, concediendo los permisos adecuados.

Limitaciones de ClickUp

Necesita más flexibilidad con los paneles de control

La función de búsqueda necesita mejoras

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

4,7/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

2. Software Jira

vía Jira Jira viene mejor equipado para equipos ágiles con necesidades de seguimiento de errores. Utiliza el Marco ágil y compatibilidad con sus múltiples metodologías.

Utilizando su destreza de visualización, puede navegar fácilmente por su flujo de trabajo a través de Tableros Scrum y tarjetas Kanban para identificar y corregir errores de manera eficiente.

Jira Software mejores funciones

Cronogramas: Añade epics, correlaciona elementos de trabajo, dependencias y lanzamientos en un cronograma totalmente personalizable donde los miembros de tu equipo y otras partes interesadas pueden estar en la misma página

Añade epics, correlaciona elementos de trabajo, dependencias y lanzamientos en un cronograma totalmente personalizable donde los miembros de tu equipo y otras partes interesadas pueden estar en la misma página Tableros Ágiles: UtilizaDe Jira Tableros de Scrum y Kanban para dividir grandes proyectos en tareas manejables. Realice un seguimiento de los problemas sin problemas y visualice los flujos de trabajo para identificar las áreas que necesitan atención

UtilizaDe Jira Tableros de Scrum y Kanban para dividir grandes proyectos en tareas manejables. Realice un seguimiento de los problemas sin problemas y visualice los flujos de trabajo para identificar las áreas que necesitan atención Automatización de arrastrar y soltar: Automatice tareas sin esfuerzo con las herramientas y plantillas preparadas de Jira. Simplemente arrastre y suelte su descripción de datos y deje que la automatización haga el trabajo pesado por usted

Limitaciones del software Jira

La interfaz de usuario debe ser más interactiva

Documento la carga y el seguimiento pueden mejorarse

Muchos usuarios se quejan de la lentitud de procesamiento

Los planes de pago no incluyen correlacionar las carreteras de forma avanzada

Precios del software Jira

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Estándar: $8.15/mes por usuario

$8.15/mes por usuario Premium: $16/mes por usuario

$16/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del software Jira

G2: 4.3/5 (5,600+ opiniones)

4.3/5 (5,600+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (13740+ opiniones)

3. Rollbar

vía Barra antivuelco Rollbar se enorgullece de proporcionar correcciones de errores en tiempo real durante el proceso de desarrollo de software.

Con Rollbar, ya no tendrá que lidiar con la molestia de volver a editar o regresar a la fase de desarrollo para ajustar su producto en busca de errores al final. También automatiza las respuestas cuando se detecta un error y lo notifica a los miembros pertinentes del equipo.

Las mejores funciones de Rollbar

Seguimiento de errores en tiempo real: Obtenga acceso instantáneo a todos los errores en sus archivos a través de un feed de errores en tiempo real. Circunscriba los errores a medida que se producen en lugar de compilarlos al final de la fase de desarrollo

Obtenga acceso instantáneo a todos los errores en sus archivos a través de un feed de errores en tiempo real. Circunscriba los errores a medida que se producen en lugar de compilarlos al final de la fase de desarrollo Alertas de error agrupadas: Silencie las alertas constantes y molestas agrupando las similares en un paquete ordenado. Esto se logra mediante la utilización de la agrupación de grado de automatización y el aprendizaje automático por el software

Silencie las alertas constantes y molestas agrupando las similares en un paquete ordenado. Esto se logra mediante la utilización de la agrupación de grado de automatización y el aprendizaje automático por el software Automatización de la respuesta a errores: Automatice su flujo de trabajo y las respuestas a cualquier contratiempo en el desarrollo y las pruebas. Con IA echando una mano, no sólo prioriza tareas sino que también hace un seguimiento de los errores sin problemas, haciendo su vida más fácil

Límites de Rollbar

Interfaz de usuario compleja

Errores en la función de agrupación de errores

El coste es una preocupación importante para las empresas más pequeñas

Precios de Rollbar

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Esenciales: $12.50/mes por usuario

$12.50/mes por usuario Avanzado: $24.17/mes por usuario

$24.17/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rollbar

G2: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

4,5/5 (más de 150 opiniones) Capterra: 4.5/5 (260+ opiniones)

4. GitLab

vía GitLab GitLab, una de las mejores alternativas a Bugzilla, cuenta con una potente plataforma DevSecOps basada en IA y equipada para gestionar las necesidades de detección y gestión de errores del equipo.

Gracias a sus capacidades de IA, también puede automatizar eficazmente su flujo de trabajo. Utiliza un único modelo de datos, lo que permite compartir información sobre el seguimiento de errores en todo el ciclo de vida de DevSecOps.

Las mejores funciones de GitLab

Herramientas esenciales: Impulsa el seguimiento de errores con IA en DevSecOps. Agiliza todo: VSM, métricas DORA para planificar, sugerencias de código para crear y sistemas robustos para verificar, asegurar, empaquetar y desplegar tu software

Impulsa el seguimiento de errores con IA en DevSecOps. Agiliza todo: VSM, métricas DORA para planificar, sugerencias de código para crear y sistemas robustos para verificar, asegurar, empaquetar y desplegar tu software GitLab Duo Chat: Mejora tu flujo de trabajo con la integración de IA de GitLab Duo. Conoce a tu asistente permanente, GitLab Duo Chat, para ayuda con el código, gestión de epopeyas, incorporación y seguimiento sin interrupciones. Mejore la seguridad, las pruebas y la documentación sin esfuerzo

Mejora tu flujo de trabajo con la integración de IA de GitLab Duo. Conoce a tu asistente permanente, GitLab Duo Chat, para ayuda con el código, gestión de epopeyas, incorporación y seguimiento sin interrupciones. Mejore la seguridad, las pruebas y la documentación sin esfuerzo Gestión de código fuente: Transforme su proceso de desarrollo de software ejerciendo el control de versiones a través de la colaboración. Permitir a su equipo para maximizar la productividad, lo que lleva a una entrega más rápida y una mayor visibilidad

Límites de GitLab

Necesita una función de revisión de código integrada

No permite crear paneles personalizados

Carece de análisis de seguridad integrados

Poca experiencia de IDE en el navegador

Falta de compatibilidad entre plataformas

Precios de GitLab

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Premium: 29$/mes por usuario

29$/mes por usuario Ultimate: 99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de GitLab

G2: 4.5/5 (770+ opiniones)

4.5/5 (770+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1030+ opiniones)

5. Proyectos Zoho

vía Proyectos Zoho La función Universal Add de Zoho Projects es un salvavidas en momentos críticos, ya que te permite añadir elementos a tus hojas de ruta rápidamente.

La estructura de desglose del trabajo simplifica la organización de los proyectos. Junto con Tableros de estructura ágil para un seguimiento a medida, Zoho garantiza flujos de trabajo fluidos y rápidos.

Zoho Projects mejores funciones

Estructura de Desglose de Trabajo: Desglose sus proyectos en trozos de trabajo más simples y manejables. Esto le ayuda a organizar su flujo de trabajo sin esfuerzo. Utilice Tableros de estructura ágil personalizados adaptados a sus necesidades, completados con la función de seguimiento

Desglose sus proyectos en trozos de trabajo más simples y manejables. Esto le ayuda a organizar su flujo de trabajo sin esfuerzo. Utilice Tableros de estructura ágil personalizados adaptados a sus necesidades, completados con la función de seguimiento Añadir universal: Añade elementos de trabajo e incorpora usuarios,tareaseventos, problemas o documentos dentro de su lista de tareas con el clic de un solo botón

Añade elementos de trabajo e incorpora usuarios,tareaseventos, problemas o documentos dentro de su lista de tareas con el clic de un solo botón Características de personalización: Haz que tu sistema de gestión de proyectos sea tuyo con la plétora de funciones de personalización que Zoho proporciona, como diseños personalizados, campos, vistas, estados, etc. Con estos, usted puede capturar la información que desea y priorizar el trabajo en sus términos

Limitaciones de Zoho Projects

Soporte en línea limitado

No hay plantillas prediseñadas

Curva de aprendizaje pronunciada

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario es torpe

Precios de Zoho Projects

Free Forever para hasta 3 usuarios

Premium: $5/mes por usuario

$5/mes por usuario Enterprise: $10/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4.3/5 (380+ opiniones)

4.3/5 (380+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (430+ opiniones)

6. Rastreador de errores de Mantis

vía MantisBT MantisBT es fácil de ajustar y gestionar como una herramienta ligera de seguimiento de errores de código abierto. A diferencia de la mayoría de proyectos de código abierto, ofrece personalización, notificaciones por correo electrónico y gestión de accesos para un seguimiento y resolución de errores eficiente.

Dado que depende de Python, los usuarios pueden integrar fácilmente nuevas funciones en él y gestionarlo ellos mismos, lo que proporciona un cierto grado de autonomía y control.

Mantis Bug Tracker mejores funciones

Fácil instalación: Reduzca el tiempo de instalación utilizando Mantis BT, ya sea para configuraciones internas o instalaciones en entornos alojados

Reduzca el tiempo de instalación utilizando Mantis BT, ya sea para configuraciones internas o instalaciones en entornos alojados Basado en Web: Acelere sus proyectos y acceda a ellos desde cualquier ubicación. La aplicación basada en web permite a los usuariosahorrar recursos de almacenamiento. Ver datos en un servidor web o sitio web

Acelere sus proyectos y acceda a ellos desde cualquier ubicación. La aplicación basada en web permite a los usuariosahorrar recursos de almacenamiento. Ver datos en un servidor web o sitio web Soporte para múltiples sistemas de gestión de bases de datos: Obtenga acceso a múltiples sistemas de gestión de bases de datos utilizando ADODB como biblioteca de abstracción. Integre MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (experimental), DB2 (en progreso), etc., en su flujo de trabajo

Limitaciones de Mantis Bug Tracker

Interfaz de usuario muy anticuada

Funcionamiento lento y otros problemas de rendimiento

Sistema de filtros defectuoso

Precios de Mantis Bug Tracker

Free Forever (Gratis para siempre)

Valoraciones y reseñas de Mantis Bug Tracker

G2: 4/5 (más de 70 opiniones)

4/5 (más de 70 opiniones) Capterra: 4.1/5 (90+ opiniones)

7. Sentry

vía Sentry Sentry le ayuda a localizar y resolver incidencias de forma eficaz empleando diversas técnicas, como la supervisión de toda la pila y las rutas de navegación de errores, que le permiten profundizar en la causa raíz del problema.

Sentry proporciona seguimiento posterior al desarrollo para que pueda solucionar eficazmente cualquier problema que pueda surgir durante la fase de pruebas.

Las mejores funciones de Sentry

Monitorización completa: Identifique problemas críticos y conéctelos a su causa raíz. Establecer una conexión entre causa y efecto ya no tiene que ser un juego de adivinanzas. Recibirá información contextual adicional sobre el estado de la aplicación. Además, todas las excepciones no controladas se registran automáticamente

Identifique problemas críticos y conéctelos a su causa raíz. Establecer una conexión entre causa y efecto ya no tiene que ser un juego de adivinanzas. Recibirá información contextual adicional sobre el estado de la aplicación. Además, todas las excepciones no controladas se registran automáticamente Pendientes de errores: Observe qué estaba haciendo la aplicación en el momento del error, incluidas las interacciones del usuario, las solicitudes AJAX, los registros de depuración, las solicitudes de red, etc. Sentry también puede recopilar los comentarios de los usuarios cuando se producen errores

Observe qué estaba haciendo la aplicación en el momento del error, incluidas las interacciones del usuario, las solicitudes AJAX, los registros de depuración, las solicitudes de red, etc. Sentry también puede recopilar los comentarios de los usuarios cuando se producen errores Informes de estado de las versiones: Obtenga información inmediata sobre las versiones con visibilidad en tiempo real, seguimiento de métricas esenciales como sesiones sin fallos, adopción de versiones e índice de fallos. Esto le permite identificar problemas y tomar rápidamente medidas correctivas

Límites de Sentry

Precio elevado

Carece de capacidades de autoalojamiento

Requiere muchos recursos en todos los frentes

Es necesario mejorar el muestreo de datos

Precios de Sentry

Desarrollador: Free Forever

Free Forever Equipo: 26 $/mes por usuario

26 $/mes por usuario Business: $80/mes por usuario

$80/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sentry

G2: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

4,5/5 (más de 90 opiniones) Capterra: 4.8/5 (60+ opiniones)

8. HelixALM

vía Hélice ALM Helix ALM le ofrece una completa herramienta de gestión del ciclo de vida. Sumérjase en seguimiento de problemas sin problemas con Helix IM-su módulo especializado. Obtenga una gestión completa del ciclo de vida con trazabilidad de extremo a extremo, lo que facilita el seguimiento del origen exacto de los errores antes y después del desarrollo y su solución.

Además, Helix es modular, lo que le permite elegir y personalizar funciones que se adapten perfectamente a sus necesidades de seguimiento de errores.

HelixALM mejores funciones

Modularidad: Ejerza el control sobre los servicios que desee con los módulos especializados de HelixALM. Hay módulos dedicados a la gestión de requisitos (Helix RM), gestión de casos de prueba (Helix TCM) y gestión de problemas (Helix IM)

Ejerza el control sobre los servicios que desee con los módulos especializados de HelixALM. Hay módulos dedicados a la gestión de requisitos (Helix RM), gestión de casos de prueba (Helix TCM) y gestión de problemas (Helix IM) Trazabilidad excepcional: Combine los módulos para obtener una trazabilidad sin precedentes sobre sus proyectos. Sepa exactamente lo que sucedió durante cada fase para comprender dónde debe centrarse más

Combine los módulos para obtener una trazabilidad sin precedentes sobre sus proyectos. Sepa exactamente lo que sucedió durante cada fase para comprender dónde debe centrarse más Análisis de riesgos: Realice análisis de riesgos significativos, incluidos análisis FMEA y análisis de impacto con HelixALM. Aborde los problemas antes de que afecten a su programa de desarrollo. Garantice el cumplimiento mediante la elaboración de una matriz de trazabilidad para respaldarlo todo

Limitaciones de HelixALM

Necesita una mejor integración con sistemas de control de documentos electrónicos como Arena PLM

Necesita una configuración más sencilla

Precios de HelixALM

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HelixALM

G2: 4/5 (85+ opiniones)

4/5 (85+ opiniones) Capterra: 4.1/5 (25+ opiniones)

9. Redmine

vía Redmine Redmine ofrece una seguridad y un control inigualables y un sólido sistema de seguimiento de errores.

El control de acceso flexible basado en roles le permite definir con precisión quién interactúa con su producto, garantizando un entorno seguro y controlado durante las fases de seguimiento y resolución de problemas del desarrollo de su proyecto.

Las mejores funciones de Redmine

Control de acceso: Define fácilmente roles y establece permisos con sólo un clic utilizando su flexible control de acceso basado en roles. Tú mandas, ya sea en la gestión de Tableros, añadiendo, editando o eliminando. Comprométase con su sistema de seguimiento de errores con precisión al tiempo que garantiza la rendición de cuentas

Define fácilmente roles y establece permisos con sólo un clic utilizando su flexible control de acceso basado en roles. Tú mandas, ya sea en la gestión de Tableros, añadiendo, editando o eliminando. Comprométase con su sistema de seguimiento de errores con precisión al tiempo que garantiza la rendición de cuentas Función de control de tiempo: Controle el tiempo a nivel de proyecto o de entrada con un sencillo informe que detalla el tiempo por usuario, tipo de problema, categoría o actividad. Entender cuando los errores surgieron o se resolvieron en el ciclo de desarrollo

Controle el tiempo a nivel de proyecto o de entrada con un sencillo informe que detalla el tiempo por usuario, tipo de problema, categoría o actividad. Entender cuando los errores surgieron o se resolvieron en el ciclo de desarrollo Navegador de repositorios: Adjunta los repositorios existentes a cada uno de tus proyectos. Redmine le permite navegar por su contenido y ver y buscar conjuntos de cambios que le dan la funcionalidad de seguimiento de problemas basados en versiones

Límites de Redmine

Interfaz de usuario necesita una mejora drástica

Necesita una función que permita notificar al creador del ticket la resolución o seguimiento del problema

Falta compatibilidad con aplicaciones móviles

No es compatible con metodologías ágiles de gestión de proyectos como Scrum

Precios de Redmine

Free con plugins de pago

Valoraciones y reseñas de Redmine

G2: 4/5 (245+ opiniones)

4/5 (245+ opiniones) Capterra: 4.1/5 (150+ opiniones)

10. Trac

vía Seguimiento El proyecto Trac es otra aplicación de código abierto para el seguimiento de problemas que se ejecuta en Python. También es un importante hub de conocimientos y datos.

Teams can collaboratively edit on this platform, making it one of the few free issue-tracking tools that encourage collaborative functions.

Las mejores funciones del seguimiento

Base de conocimientos para todo el equipo: Mantén a tu equipo informado sin esfuerzo. Trac te cubre con sus plataformas de adquisición de conocimientos. Piénsalo como un wiki sobrealimentado, configurable para la edición colaborativa. Utilizando la sintaxis MoinMoin, se enlaza perfectamente con tickets, informes y código fuente

Mantén a tu equipo informado sin esfuerzo. Trac te cubre con sus plataformas de adquisición de conocimientos. Piénsalo como un wiki sobrealimentado, configurable para la edición colaborativa. Utilizando la sintaxis MoinMoin, se enlaza perfectamente con tickets, informes y código fuente Repositorio de código en línea: Explora tu repositorio de código en línea con Trac - es como una guía amigable tanto para Subversion como para Git. Navega, gestiona y enlaza múltiples repositorios y compatibilidad con diferentes sistemas de control de versiones con plugins

Limitaciones de Trac

Conjunto de funciones limitadas para la app de código abierto

Sin función de autoguardado de notas

Los grandes volúmenes de tickets son difíciles de gestionar debido a las limitaciones del código abierto

Procesamiento lento de archivos con un historial considerable

Soporte al cliente inexistente, ya que se trata de un software de código abierto

Precios de Trac

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Trac

G2: No hay suficientes valoraciones

No hay suficientes valoraciones Capterra: No hay suficientes valoraciones

Encuentra la mejor alternativa Bugzilla que se adapte a ti!

¿Por qué estar atascado con un software singular con toda una lista de alternativas disponibles?

Bugzilla es un software práctico y fiable, pero necesita mejorar en algunas áreas. Limitaciones en la personalización, accesibilidad, colaboración, y automatización del flujo de trabajo ya no destacan. Los equipos modernos exigen lo mejor para poder rendir al máximo de su capacidad. Regístrate gratis, gratuito/a hoy mismo y compruebe lo que ClickUp puede hacer por usted.