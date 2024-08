10 ejemplos de resúmenes ejecutivos y cómo redactarlos usted mismo (con IA)

En un mundo en el que la gente tiene la capacidad de atención de un pez de colores (o menos), no dedicamos tiempo a leer documentos largos y detallados a menos que sean valiosos para nosotros. Entonces, ¿cómo convencer al lector de que el documento es valioso? Ahí es donde entra en juego el resumen.

¿Qué es un resumen ejecutivo?

Un resumen ejecutivo es una versión abreviada de un documento corporativo más largo. Resume los puntos más destacados de un plan Business, una propuesta o un informe para que los ejecutivos puedan captar lo esencial y seguir leyendo sobre lo que les interesa.

En otras palabras, la versión tl;dr (demasiado largo; no lo leí).

Un resumen ejecutivo típico incluye:

Planteamiento del problema

Solución propuesta

Resultados esperados

Conclusión

Esto puede variar en función de para qué se redacte el resumen. Tomemos el ejemplo de un informe de proyecto. Puede que tengas que sustituir la solución propuesta y los resultados esperados por soluciones de ejecución y resultados reales conseguidos, respectivamente. O, si está escribiendo un plan Business, una propuesta de investigación o un análisis de mercado, también podría incluir su metodología.

Ahora que ya sabes para qué sirve un resumen, veamos cómo redactarlo.

Cómo redactar resúmenes ejecutivos y ejemplos

Aunque un resumen ejecutivo no es más que una versión condensada de un informe más largo, no es fácil de escribir. Tiene que captar la esencia del informe, resumir los puntos más destacados y contar una historia tan convincente como el informe completo. He aquí algunas formas de conseguirlo.

1. Identifique la historia

Limitarse a exponer hechos y datos no sería una lectura convincente para nadie. Así que identifique la historia que realmente impacta en la vida de las personas. Aunque términos del sector como optimización del flujo de trabajo o el control de costes captan la atención de la gente, no cuentan la verdadera historia que hay detrás de sus esfuerzos. Céntrese en esto último.

Si estás escribiendo el resumen ejecutivo del proyecto en desarrollo de software, podrías empezar con lo que le importa al lector de la siguiente manera.

En 2020, la gran empresa minorista gestionaba su inventario en hojas de cálculo. Así que, cada vez que un cliente preguntaba si un producto estaba en stock, un miembro del personal tenía que atravesar la tienda de 5000 pies cuadrados para comprobarlo, a menudo con el cliente a cuestas.

El nuevo sistema digital de gestión de inventario de ABC registra en línea las entradas y salidas de existencias en tiempo real. El miembro del personal puede comprobar y confirmar en un instante. Y lo que es más importante, los propios clientes pueden comprobarlo en cualquiera de los 25 quioscos repartidos por la tienda.

2. Llevar los datos

Aunque la historia es más importante, los datos no son inútiles. Los datos precisos y relevantes ayudan a establecer la credibilidad. Su siguiente sección podría decir lo siguiente en el ejemplo del sistema de gestión de inventario digital ABC.

Desde la implantación del sistema de gestión de inventario ABC, la gran distribución ha experimentado: Una reducción del 85% en el tiempo empleado en comprobar las existencias Disminución del 75% del tiempo empleado en encontrar dónde se encuentran las existencias

3. Amplíe los beneficios

Los datos demuestran que se ha producido una mejora real. Sin embargo, para que el lector comprenda su impacto, debe explicar los beneficios. Esto puede terminarse con escenarios de la vida real o incluso con citas. Por ejemplo,

Adrián, el responsable de atención al cliente de la tienda de Central Park, dice: "Ahora, desde cualquier lugar -un quiosco, la caja o mi teléfono móvil- puedo comprobar rápidamente las existencias y confirmar que tenemos los productos que el cliente necesita. Veo que los clientes están encantados de recibir sus respuestas al instante"

También puede utilizar datos pendientes. Por ejemplo, puede explicar cómo la disminución del tiempo empleado en comprobar las existencias ha aumentado la productividad del personal, la satisfacción del cliente o los ingresos de la empresa. También puedes incluir aquí tus sugerencias. A partir de sus observaciones, explique metodologías de mejora de procesos que usted recomienda.

4. Concluye enérgicamente

Este es el momento de completar la historia. Aquí, hable de cómo su proyecto ha aportado los cambios en el presente y se ajusta a un futuro aún más próspero. Podría ser algo como

El sistema de gestión de inventario ABC marca el primer paso en el viaje de transformación digital de la gran distribución. Para el segundo trimestre del próximo año, enlazaremos la solución de tienda con la plataforma de inventario de comercio electrónico para ofrecer una visibilidad de 360 grados de la situación de las existencias. Esto también habilitaría un nuevo canal de ventas en forma de compra en línea y recogida en tienda (BOPIS), que permitiría la entrega en el mismo día.

Buenas prácticas para redactar un resumen ejecutivo

Mientras redacta su resumen ejecutivo, aquí tiene algunas buenas prácticas que debe recordar.

Sea breve y sencillo: La extensión puede depender del informe que esté resumiendo, pero lo mejor es que no supere una página para una lectura rápida. Además, evita los clichés y la jerga; haz que sea fácil de leer. Un plan Business rápido de menos de una página es la mejor primera impresión que puedes dar.

Céntrate en el público objetivo: No todos los resúmenes ejecutivos los leen ejecutivos de empresa. A menudo, querrás dirigir tu resumen a compañeros, proveedores, socios o incluso adolescentes. Conozca a su público objetivo y personalice su resumen ejecutivo en consecuencia.

Utiliza la herramienta adecuada: Por supuesto, puedes utilizar el Bloc de notas o un documento de Word para redactar tus resúmenes ejecutivos. Pero dale un empujón con un moderno software documental como ClickUp Docs .

Utilice las funciones de formato enriquecido sin pasar por el aro

Estilice la información crítica con tiras de color, botones y mucho más

Colabore en tiempo real con comentarios, elementos de acción y tareas rastreables

Comparta de forma segura con cualquier persona con los controles de acceso adecuados

Elija una plantilla adecuada: Si es la primera vez que escribe un resumen ejecutivo, le cubrimos las espaldas. Utiliza una de Plantillas de resumen ejecutivo de ClickUp o plantillas de redacción de contenidos y pon en marcha tu trabajo.

modernice sus resúmenes ejecutivos con ClickUp Docs_

Obtenga el impulso de la IA: Si ha creado cuidadosamente su informe, puede escribir su resumen ejecutivo mucho más rápido con uno de los muchos Herramientas de redacción de IA . Por ejemplo, ClickUp AI ofrece la opción de resumir con un solo clic en ClickUp Docs.

Resuma las notas de una reunión en un solo clic con ClickUp AI

¿Y qué más? ClickUp AI le ayuda a generar nuevas ideas, a redactar los primeros borradores de sus resúmenes ejecutivos y a corregirlos.

10 ejemplos de resúmenes ejecutivos

Ahora que ya hemos hablado de la teoría de la redacción de resúmenes ejecutivos, veamos algunos ejemplos para ver cómo son en la práctica. He aquí diez ejemplos de los que aprender o emular.

1. Resumen ejecutivo del informe del Tablero

plantilla gratuita de resumen ejecutivo de informe del consejo de administración de ClickUp_

Periódicamente, el Tablero espera ver un informe sobre el desempeño de la organización. Los distintos departamentos suelen redactar sus informes, que se consolidan en un informe para el consejo. Un resumen ejecutivo eficaz de éste incluiría lo siguiente.

Aspectos destacados

Ingresos y gastos

Áreas clave de interés

Factores críticos para el intento correcto

Información financiera

Retos y obstáculos

Pregunte a

Este Plantilla de resumen de informes de ClickUp Tablero reúne todos estos aspectos para que pueda empezar a elaborar su resumen ejecutivo de inmediato. Puede personalizar esta plantilla gratis, gratuita/a plantilla de resumen ejecutivo para adaptarla a sus necesidades y rellene los datos según proceda.

2. Ejemplo de resumen ejecutivo de informe de investigación de McKinsey

informe de investigación de McKinsey /%img/ Fuente ]

McKinsey, una de las principales consultoras del mundo, publica anualmente docenas de informes de investigación. Para cada uno de ellos escriben resúmenes ejecutivos, a menudo denominados "in brief"

En este informe titulado ' El rendimiento a través de las personas: Transformar el capital humano en ventaja competitiva el resumen tiene dos vertientes. Presenta las ideas clave en texto en una página y los datos en infografía en la siguiente.

Perspectivas en texto: El informe comienza abordando directamente el objetivo principal de la investigación. Estas son las primeras frases.

¿Cómo afecta el desarrollo del talento al rendimiento financiero de las empresas? Esta investigación concluye que las empresas que se centran en el desarrollo del capital humano y en su buena gestión obtienen mejores resultados.

Esta sección resume las ideas clave del estudio. Los titulares de cada sección se presentan en negrita para facilitar la lectura.

Datos en imágenes: La sección de texto va seguida de una infografía de las conclusiones clave de los datos. En una sola página, presenta de forma atractiva todos los gráficos relevantes para el lector.

En dos páginas, McKinsey ofrece al lector una vista de pájaro de lo que puede esperar, personalizado para el mercado objetivo, del documento de 40 páginas.

Puede leer el resumen ejecutivo de este informe en Sitio web de McKinsey .

3. Resumen ejecutivo del informe de estudio de la ONU

El Informe sobre el desfase en la adaptación 2023 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un informe de 112 páginas con un resumen bastante detallado, que ocupa ocho páginas. La profundidad de la información y la seriedad de los temas tratados exigen un resumen más extenso.

Sin embargo, los redactores hacen todo lo posible por hacerlo atractivo con una combinación de tipografía, diseño y gráficos. Comienza con lo siguiente.

A pesar de los claros signos de aceleración de los riesgos e impactos climáticos en todo el mundo, el déficit de financiación de la adaptación es cada vez mayor y se sitúa actualmente entre 194.000 y 366.000 millones de dólares anuales. Las necesidades de financiación de la adaptación son entre 10 y 18 veces mayores que los actuales flujos públicos internacionales de financiación de la adaptación, al menos un 50% más de lo que se había calculado anteriormente.

En las páginas siguientes se presentan gráficos para demostrar los fundamentos de estas conclusiones clave.

el panorama conceptual del Informe sobre el desfase en la adaptación /%img/ Fuente ]

4. Resumen ejecutivo del informe de ejecución del proyecto

Todo gestor de proyectos elabora informes de rendimiento al final de cada semana, mes o trimestre. Normalmente incluyen seguimiento de tareas horas empleadas, etc.

Aunque esto se puede escribir en una lista, presentar esta información en forma de diapositiva con elementos visuales es mucho más eficaz.

Una forma de conseguirlo es utilizar Plantillas de resumen de proyectos de ClickUp que ofrecen plantillas personalizadas para diversos fines de gestión de proyectos.

La otra forma es utilizar los informes dinámicos de la sección Panel de ClickUp que reúne todas las métricas clave y las mantiene actualizadas en tiempo real para que pueda compartirlas con quien desee.

elaboración de informes sobre el progreso del proyecto en el panel de control de ClickUp

5. Plantilla de resumen ejecutivo del informe de nóminas

plantilla de resumen de informes de nómina por ClickUp_

Los equipos de recursos humanos o de gestión de personal elaboran informes de nóminas, normalmente en hojas de cálculo, para cada periodo de pago, quincenal o mensual. Estos datos también son útiles para elaborar proyecciones financieras. Los responsables de finanzas suelen crear un resumen ejecutivo de la información más importante, como:

Total de salarios pagados

Deducciones por categorías

Gastos salariales del año hasta la fecha

Créditos de tiempo libre remunerado

Resumen del salario neto Plantilla de informe de resumen de nóminas de ClickUp puede ahorrar tiempo al recopilar automáticamente todos los datos relevantes de la plataforma. Cuando los datos no están disponibles en ClickUp, puede resaltar cualquier texto para @mencionar a los miembros del equipo que pueden rellenar la información correcta.

Una vez completada, puede actualizar los ajustes del documento para el control de acceso y compartirlo con el equipo de gestión al instante.

6. Guía de estilo de contenido de Mailchimp tl;dr

La descripción de una empresa o cómo se proyecta suele ser importante para destacar en un mercado abarrotado. Mailchimp destacó con su guía de estilo. La guía es exhaustiva y muy utilizada por los equipos de contenido más pequeños que aún no tienen la suya propia.

Mailchimp la ha hecho pública y está disponible bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional para que cualquiera pueda adaptarla a sus necesidades.

Aunque todas las secciones de esta guía de estilo son interesantes y valiosas, para los fines de este artículo, queremos llamar tu atención sobre la sección sección tl;dr que actúa como un resumen casi ejecutivo.

Se trata de una lista con viñetas de siete subsecciones, en la que se destacan los fundamentos del estilo de redacción de Mailchimp.

guía de estilo de Mailchimp /%img/ Fuente ]

Lo sorprendente de esta versión tl;dr es su sencillez. Incluso sin elementos visuales, infográficos o gráficos, esta página ofrece a los lectores un resumen real y práctico de toda la guía de estilo.

7. Notas de la versión de ClickUp

Cuando hablamos de resumen ejecutivo, casi siempre pensamos en una versión reducida de todo un documento. No tiene por qué ser así.

Para un equipo de ingenieros de software, las notas de la versión son una especie de resumen ejecutivo de todos los cambios/mejoras introducidos en la última versión.

Notas de la versión 3.04 de ClickUp

Tomemos el ejemplo de Notas de la versión 3.04 de ClickUp . Cada versión incluye:

Un resumen organizado y conciso de todos los cambios realizados

"ClickTips" para ayudar a los lectores a hacer el mejor uso de las nuevas funciones

Visuales e imágenes de la app para mostrar el aspecto de los cambios

Enlaces a páginas de ayuda de cada una de esas funciones para que el lector pueda obtener Más información

Lista de incidencias solucionadas

Y cualquier otro recurso, como seminarios web o formación a la carta

Estas notas de la versión informan a usuarios y desarrolladores de las últimas actualizaciones de la plataforma ClickUp sin abrumarlos con los detalles.

8. El título y la descripción de un artículo del New Yorker

perfil del New Yorker /%img/ Fuente ]

La revista The New Yorker escribió un un perfil de 10.000 palabras de Geoffrey Hinton científico informático y psicólogo cognitivo, para su problema del 20 de noviembre de 2023, titulado "Metamorfosis" Incluso en formato podcast, dura más de 60 minutos.

Al publicarlo en Internet, necesitaban un título y una descripción que resumieran el artículo de forma que atrajera la atención de un lector profano para que hiciera clic y lo leyera. El titular capta el conflicto principal explorado en el artículo. La descripción presenta al protagonista.

Aunque no se trata de un resumen ejecutivo, es un ejemplo fantástico de cómo captar la esencia de un artículo largo en pocas palabras.

Este resumen ejecutivo sirve de inspiración para que los escritores, independientemente del tema sobre el que escriban, resuman sus puntos principales no sólo brevemente, sino también de forma poderosa y atractiva.

9. Resumen ejecutivo de un informe de encuesta de Harvard

En la primavera de 2019, la Universidad de Harvard realizó la primera encuesta de su historia sobre la cultura del campus. El resumen ejecutivo del informe sobre estas respuestas a la encuesta es una gran lectura. También es un gran ejemplo de cómo presentar con honestidad y autenticación los hallazgos clave, incluso los desagradables.

informe final Encuesta piloto Pulso sobre inclusión y pertenencia /%img/ Fuente ]

El resumen es honesto en varios frentes. Admite que:

2019 fue la primera vez en la historia que Harvard realizó una encuesta sobre la cultura del campus

Tres de cada diez miembros de la comunidad de Harvard no sienten que pertenecen a ella

el 34% de los estudiantes no está de acuerdo con la creencia de que Harvard tomará las medidas adecuadas contra los incidentes de acoso y discriminación

Las personas pertenecientes a grupos históricamente subrepresentados y desfavorecidos manifestaron opiniones menos positivas

Al final, en el resumen ejecutivo se exponen los pasos concretos que dará Harvard para abordar estas respuestas de la comunidad.

Los gestores de proyectos pueden inspirarse en él para elaborar resúmenes ejecutivos de proyectos que han ido mal. Ayuda a los líderes a asumir la responsabilidad de lo ocurrido y a crear sistemas para evitar futuros errores.

10. Meta resumen ejecutivo con ClickUp AI

No todos los resúmenes ejecutivos tienen que ser escritos manualmente por usted. Una plantilla de resumen ejecutivo gratuita también es algo a explorar. Muchas herramientas lo ofrecen. Docenas de Herramientas de IA para la automatización pueden resumir texto en segundos. Esto es lo que ClickUp AI devuelto cuando insertamos el artículo anterior y pedimos un resumen.

El artículo analiza el propósito y la importancia de un resumen ejecutivo, que ofrece una breve visión general de documentos detallados, haciéndolos más apetecibles para lectores con poco tiempo.

Los resúmenes ejecutivos suelen incluir el planteamiento del problema, las soluciones propuestas, los resultados esperados y una conclusión. Para crear un resumen convincente, es crucial identificar la historia principal, incorporar datos relevantes, ampliar los beneficios y concluir con fuerza.

El uso de software documental moderno, como ClickUp Docs, y de herramientas de IA, como ClickUp AI, puede mejorar la calidad y la eficacia de la redacción de resúmenes ejecutivos. El artículo también ofrece ejemplos prácticos de resúmenes ejecutivos en distintos campos, mostrando su versatilidad y aplicabilidad.

Es un buen punto de partida para quienes temen la página en blanco. Ahora puede editarlo para añadir detalles, imágenes o una cita.

Con ClickUp AI, puede elegir el tono (entre profesional, directo, inspirador, optimista, informal, confiado, amistoso o humorístico) y la creatividad (baja, media y alta) para personalizar el resumen según sus necesidades.

Y eso no es todo ClickUp AI ofrece a los gestores de proyectos y a los responsables de empresas un amplio intervalo de herramientas de redacción y resumen para documentos de alcance, resúmenes de proyectos, agendas de reuniones, declaraciones de trabajo, preguntas de encuestas y mucho más.

Puede etiquetar a las personas para invitarlas a que aporten ideas o comentarios. También puede convertir comentarios en tareas y gestionarlas sin esfuerzo, todo en un mismo sitio.

¿Nunca has utilizado IA para escribir? No te preocupes. Aquí tienes Plantillas de indicaciones IA que te ayudarán a empezar de inmediato.

Con un asistente de IA personalizado y adaptado a tu rol, podrás trabajar más rápido, escribir mejor, despertar tu creatividad y ser mucho más productivo.