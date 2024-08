7 plantillas gratuitas para crear contenidos más rápidamente

Escribir contenidos es atractivo, pero conlleva retos como cualquier otro trabajo. Bloqueo del escritor, distracciones, falta de inspiración, plazos ajustados, dura competencia y retrasos en los pagos son sólo algunas de las situaciones que se dan en esta profesión.

Por suerte, puedes superar algunos de estos retos con plantillas de redacción de contenidos. Le proporcionan una estructura y le guían hacia su meta: ¡entregar contenidos de calidad en menos tiempo!

En este artículo, le presentaremos las mejores plantillas que le ayudarán a agilizar su proceso de redacción y a crear contenido de primera calidad y apto para SEO. ✍️

¿Qué es una plantilla de redacción de contenidos?

Para crear contenido de calidad, los escritores deben tener excelentes habilidades de investigación, atención al detalle y una gramática y ortografía impecables. Pero, incluso con todo eso, los redactores de contenidos a menudo luchan contra el bloqueo del escritor, la dilación, la incoherencia y la falta de inspiración.

Las plantillas de redacción de contenidos proporcionan el marco para mitigar estos retos. Piense en ellas como puentes que le ayudan a cruzar el Río de los Desafíos y le llevan a la tierra de los procesos de redacción racionalizados, la creatividad, la estructura y la calidad.

Las plantillas ofrecen secciones prefabricadas que proporcionan orientación y le ayudan a crear contenidos que se adhieren a un formato coherente y siguen los principios de SEO.

Existen diferentes tipos de plantillas de redacción de contenidos: algunas ofrecen listas de control para evitar descuidos y ayudarle a mantener la concentración, mientras que otras ofrecen directrices para reducir la necesidad de edición. Hoy en día, las plantillas con

Indicaciones de ChatGPT

también son populares: le ayudan a extraer la información deseada de las herramientas basadas en IA en un abrir y cerrar de ojos.

¿Por qué seguir plantillas de contenido al escribir contenido?

Los redactores a menudo se sienten como si les hubieran soltado en una jungla sin brújula ni herramientas de supervivencia: exploran temas de los que no saben nada, pero de los que se espera que produzcan un contenido excepcional. Una plantilla de redacción de contenidos puede ser el mapa que necesita para escapar a salvo de la jungla y llegar a su destino.

He aquí por qué debería considerar el uso de una plantilla:

Organización: Una plantilla te ayuda a organizar tus pensamientos y a desarrollar ideas sobre cómo hacer que tu contenido sea ágil y fácil de seguir Coherencia: Con una plantilla, puede estar seguro de que su contenido siempre se ajusta a las preferencias de formato, estilo y gramática del cliente, y evitar una edición y reescritura exhaustivas SEO: Las plantillas de redacción de contenidos suelen incluir directrices de SEO que le ayudarán a mejorar la clasificación de sus contenidos y a ofrecer a sus clientes resultados medibles y de calidad Colaboración: Si trabajas en una agencia de SEO, probablemente trabajarás en proyectos con tus compañeros. Con plantillas que incluyen pizarras digitales , edición en tiempo real y comentarios y las opciones para dejar notas, puede usar agilizar el trabajo en equipo y mantener un frente unido Salud mental: Redactar contenidos puede ser estresante y afectar a tu creatividad. Las plantillas de redacción de contenidos con secciones y directrices claras le ayudan a reducir el bloqueo del escritor y minimizar el estrés

7 plantillas gratuitas de redacción de contenidos para escribir más rápido

Tras una exhaustiva investigación, hemos preseleccionado las siete mejores plantillas de redacción de contenidos de

ClickUp

. ¡Te ayudarán a generar contenidos de valor que den en el clavo! 🔨

Explora nuestra Lista y encuentra la plantilla que se alinee con tu intención y te ayude a alcanzar tus metas.

1. Plantilla de redacción de contenidos ClickUp

Guíe a su equipo con la plantilla de redacción de contenidos de ClickUp para cualquier tipo de contenido

Los redactores de contenidos y los redactores publicitarios suelen tener problemas para cumplir los plazos y mantener la coherencia de los contenidos, y esto se aplica especialmente a los que trabajan en agencias. En Plantilla de redacción de contenidos de ClickUp le ayuda a superar estos problemas y a acelerar su producción gracias a unas valiosas directrices de redacción.

Esta plantilla puede ser la base perfecta para adaptar a toda la agencia estrategias de marketing de contenidos para distintos tipos de contenido. Consta de varias páginas bajo Documentos de ClickUp -la función exclusiva de la plataforma que permite crear, editar, compartir y almacenar documentos y conectarlos a tareas.

Cada página de Docs en la plantilla le permite crear una estructura para diferentes formatos de contenido. De forma predeterminada/a, tienes cinco opciones:

Contenido del sitio web Entrada de blog Comunicado de prensa4. Estudio de caso5. Llamada a la acción

Supongamos que desea crear una entrada de blog. Ve al documento ClickUp de entradas de blog, donde encontrarás varias secciones (título, introducción, cuerpo, conclusión y consejos rápidos). Cada sección viene con breves instrucciones sobre cómo escribirla, guiándote hacia la creación de una entrada de blog de calidad.

Si vas a colaborar en la entrada del blog con otras personas, añádelas al documento y asígnales una tarea. Ajusta plazos y prioridades para que todo vaya sobre ruedas.

Al igual que otras plantillas de ClickUp, es 100% personalizable-simplemente ajusta las secciones para escribir contenido de primera clase.

Si es propietario de una agencia de redacción de contenidos o dirige un equipo de redacción de contenidos, puede utilizar esta plantilla como manual. Pendiente de la estructura y el formato de los distintos tipos de texto para que todos estén en sintonía y haya coherencia. 😎

2. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Garantice la coherencia y la precisión de su material escrito con la plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Los artículos que difieren ampliamente en su formato, estilo de redacción, tono y gramática no transmiten coherencia a sus clientes. Si desea reducir al mínimo las revisiones y asegurarse de que su equipo de redacción de contenidos sabe exactamente cómo escribir un determinado contenido, utilice la plantilla de directrices de redacción de ClickUp Plantilla de directrices de redacción de ClickUp . 💪

Esta plantilla es el santo grial de tu equipo: contiene valiosas instrucciones que ayudan a los redactores a crear contenidos que cumplan todos los requisitos. Si utilizas la plantilla adecuadamente, podrás estandarizar el proceso de redacción en tu empresa, garantizar la precisión y ayudar a tus empleados a entender tus expectativas.

Esta plantilla de documento ofrece varias secciones que le permiten definir la voz y la personalidad de su empresa.

Tras explicar la importancia de las directrices de redacción en la sección Introducción, puede pasar a aspectos más específicos, como la voz, el tono, la personalidad de la marca, la gramática y el estilo. La plantilla ofrece breves instrucciones sobre cómo redactar cada sección, pero tienes más que libertad para personalizarlo todo.

Cuando se trata de directrices de redacción, todo redactor de contenidos estará probablemente de acuerdo en que cuantos más detalles tenga, mejor. No tenga miedo de incluir todo lo que sus redactores puedan encontrar útil, desde cómo utilizar abreviaturas hasta qué emojis son aceptables. Aborde las dudas más comunes y reduzca el riesgo de malentendidos.

Una vez terminada, añada a la plantilla a su equipo de redacción de contenidos y a otras partes interesadas, para que puedan acceder a la información en todo momento. Puedes pedirles que te den su opinión sobre las directrices y comprobar si quieren incluir algo más en el documento.

Check out these plantillas de boletines !

3. Plantilla POE de creación de contenidos ClickUp

Utilice la plantilla POE de creación de contenidos de ClickUp para proporcionar a su equipo unas directrices claras y coherentes para la redacción de contenidos

Unas directrices detalladas y claras son la base de unos procesos de creación de contenidos satisfactorios. Con la plantilla Plantilla POE de creación de contenidos de ClickUp puede ofrecer a su equipo instrucciones completas sobre los procedimientos de redacción de su empresa.

La belleza de esta plantilla de documento reside en su versatilidad. Puede utilizar sus secciones para definir directrices de redacción para toda la empresa o instrucciones específicas para cada proyecto.

Supongamos que ha conseguido un proyecto de nuevo cliente y debe escribir un lote de artículos sobre marketing digital. Utilice esta plantilla para definir el proyecto en unos pocos pasos:

Comience con la sección Propósito: Aquí es donde destacará la importancia de seguir el POE Pase a la sección Alcance: Aquí puede añadir temas a la plantilla y asignarlos a los miembros de su equipo. También puedes determinar quién se encarga del SEO y sube los artículos Dirígete a la sección Procedimiento: Esboza el procedimientopasos para la producción de contenidos. Proporcione información sobre qué artículos son de alta prioridad, cómo escribirlos y a qué hay que prestar atención. En esta sección puede incluir instrucciones de estilo, gramática y formato o resumir loscalendario de contenidos para ese cliente en particular

La sección Recursos relacionados está reservada a las preguntas más frecuentes: resuelva las dudas para evitar malentendidos y errores.

Una sección dedicada le permite adjuntar enlaces útiles como el blog de su cliente o artículos de alto rendimiento.

4. Plantilla breve de contenido SEO ClickUp

Gestione fácilmente sus resúmenes de contenido SEO y compártalos interna o externamente con la plantilla de resúmenes de contenido SEO de ClickUp

Sí, sus artículos deben ser relevantes y concisos, pero no debe olvidar que también está escribiendo para los motores de búsqueda. Si a los motores no les "gustan" sus artículos, no se clasificarán en los primeros puestos, lo que afectará a su alcance. Con el Plantilla breve de contenido SEO de ClickUp puede asegurarse de que sus artículos atraen a los algoritmos adecuados y ocupan las primeras posiciones en los resultados de búsqueda.

Esta plantilla de documento tiene secciones cuidadosamente diseñadas que le permiten crear resúmenes completos que ayudan a los redactores a implementar las mejores prácticas de SEO.

La primera sección, Panorámica, se centra en las directrices generales relativas a su artículo. Aquí es donde incluirá el título, el recuento de palabras, los objetivos y el formato del contenido. Añada a las personas relacionadas con el proyecto para darles acceso al informe y permitirles seguir el progreso.

La sección Público objetivo se ocupa del perfil de tus espectadores clave. Para asegurarte de que el artículo está en su punto, proporciona información sobre su edad, nivel educativo, estado civil, ocupación y comportamiento.

En la sección Mensajes, describa el propósito del contenido que está creando. Destaque en qué se diferencia su producto de la competencia y por qué merece la pena tenerlo en cuenta. Esta sección también es un buen lugar para introducir el tono con el que quieres que se te reconozca.

Una vez determinados estos aspectos generales de su proyecto, proporcione directrices específicas para el artículo a través de las siguientes secciones:

Palabras clave : Resume las palabras clave principales y secundarias que debes incluir en tu artículo para que se posicione mejor

: Resume las palabras clave principales y secundarias que debes incluir en tu artículo para que se posicione mejor Resumen y subtemas: Proporcione una estructura para su artículo y utilice la tabla para resumir los subtemas que debe abordar basándose enAnálisis SEO Las dos últimas secciones ofrecen espacio para recursos adicionales y artículos de la competencia que ayudarán a sus redactores a realizar un trabajo excelente.

5. ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de escritura

Mejora tus habilidades de escritura con la plantilla de indicaciones para escritura de ClickUp ChatGPT

Escribir contenido cuando te falta la inspiración puede ser la tarea más tediosa. Por suerte, existe una herramienta que puede despertar al mago de la escritura que llevas dentro: el ClickUp ChatGPT Plantilla de indicaciones para la escritura . 🧙

Esta plantilla de documento es una colección de más de 200 indicaciones que te ayudarán a "hablar" con ChatGPT, el popular chatbot basado en IA. Con la ayuda de las indicaciones adecuadas, puedes convertir ChatGPT en un Generador de contenidos de IA y potente herramienta de redacción para proyectos de marketing de contenidos.

Las indicaciones están divididas en múltiples categorías, que incluyen indicaciones para escribir en blogs, libros, ficción de fans y narraciones. Lo único que te queda por hacer es encontrar la indicación adecuada, copiarla en ChatGPT y dejar que haga su magia.

Digamos que estás escribiendo una entrada de blog sobre software de gestión de proyectos y necesita una introducción pegadiza. Abre ChatGPT Prompts for Blog Writing y copia esta indicación:

"Elabora una introducción pegadiza para una entrada de blog sobre '{tema específico}' Destaca su relevancia en el contexto de '{industria/campo específico}', teniendo en cuenta factores como '{factor 1}', '{factor 2}' y '{factor 3}'"

¡No olvides reemplazar las palabras entre paréntesis por expresiones adecuadas! 😁

Cabe señalar que no tienes por qué seguir las indicaciones al pie de la letra. Siéntete libre de experimentar y jugar con la redacción para obtener las respuestas deseadas de ChatGPT. El chatbot puede ser una excelente generador de esquemas si estás lluvia de ideas para tus publicaciones en redes sociales y otros contenidos.

6. Plantilla de alcance del trabajo de redacción publicitaria ClickUp

La plantilla de alcance del trabajo de redacción publicitaria de ClickUp le ayuda a usted y a su cliente a establecer los requisitos del proyecto y agilizar la colaboración

Trabajar con clientes puede ser complicado y desagradable si no se establecen los requisitos del proyecto. Si quiere evitar malentendidos y revisiones exhaustivas y asegurarse de que sus clientes obtienen lo que quieren, utilice la función Plantilla de alcance del trabajo de redacción publicitaria de ClickUp .

Esta plantilla de documento define el trabajo que realizará para su cliente y aborda los detalles más insignificantes.

En primer lugar, tiene la sección Panorámica, donde puede proporcionar detalles clave para establecer el resumen del proyecto . A continuación, se entra en el meollo de la cuestión y se discute el metas del proyecto para definir su propósito.

El siguiente paso, y el más importante, es rellenar la sección Objetivos. Aquí puede:

Describir sus responsabilidades y las del cliente

Definir hitos y cronogramas

Adaptar unplan de comunicación* Discutir el presupuesto

Deja espacio para aprobaciones y firmas

La plantilla es increíblemente detallada y abarca todas las cuestiones relacionadas con el proyecto, sin dejar lugar a la falta de comunicación. Si trabajas con otras personas en el proyecto, añádelas a la plantilla: tener toda la información en un solo lugar facilita el proceso.

Una vez que hayas completado la plantilla, adjunta el documento a tareas específicas ¡y haz malabares con tus proyectos con confianza! 🤹

Consejo: ¿No estás seguro de cómo rellenar la plantilla? Aprovecha las ventajas de ClickUp AI, una herramienta única Escritura basada en IA y herramienta de creación de contenidos . Este potente asistente cuenta con indicaciones específicas para cada rol que le ayudarán a generar ideas, resumir, crear tareas y redactar contenidos claros.

7. Plantilla de plan de contenidos ClickUp

Gestiona tu trabajo como un profesional con la plantilla de plan de contenidos de ClickUp

Si gestiona correctamente su carga de trabajo, no se saltará plazos ni correrá contra el reloj para completar sus artículos mientras sus niveles de estrés están por las nubes. Si necesita un impulso extra para organizar sus jornadas de trabajo y visualizar los horarios, la plantilla Plantilla del plan de contenidos de ClickUp está hecha para ello.

Esta plantilla tiene las siguientes funciones múltiples vistas que le permiten examinar su carga de trabajo desde diferentes perspectivas.

Comience con la vista Lista, donde puede crear tareas para cada artículo y definir su prioridad, estado, propósito, tipo de contenido, audiencia, palabras clave y autor(es). Puede editar la Campos personalizados para mostrar el progreso, listas desplegables o cualquier otra cosa que se ajuste a sus metas.

La vista Tablero de aprobación es un Tablero Kanban que muestra las tareas como tarjetas ordenadas por estado de progreso (No iniciado, En espera, En curso, etc.). Gracias al diseño de ClickUp de arrastrar y soltar, puede mover fácilmente las tarjetas y estar al tanto de sus cargas de trabajo.

La vista Calendario de contenidos muestra sus tareas en un calendario según su fecha límite. Por defecto, la vista utiliza meses, pero puede cambiar la visualización a cada día, cuatro días o una semana, en función de lo apretada que esté su agenda. Además del nombre de la tarea, el calendario marca información como el estado de aprobación, los recursos necesarios y el tipo de contenido.

Invita a los miembros de tu equipo a la plantilla y garantiza la máxima transparencia en todos los ámbitos.

Sustituye el miedo por la inspiración: Pruebe estas geniales plantillas de redacción de contenidos

La redacción de contenidos ofrece increíbles oportunidades de aprendizaje y puede ser gratificante si estás dispuesto a invertir tu tiempo y esfuerzo en pulir constantemente tus habilidades.

Las plantillas de redacción de contenidos que figuran en la lista facilitan su trabajo al proporcionar una base sólida para agilizar los procesos, impulsar la colaboración y crear textos de calidad para diversos fines.

Sumérjase en la impresionante biblioteca de plantillas de ClickUp, explore más de 1.000 plantillas , ¡y encuentra las que te ayuden a llevar tu redacción de contenidos al siguiente nivel! 🧚