15 plantillas gratuitas de planes de comunicación de proyectos: Excel, Word y ClickUp

Las plantillas de planes de comunicación son útiles para planificar una relación eficaz con clientes, colegas, socios y otras partes interesadas.

Con la ayuda de unas cuantas plantillas bien elaboradas, es más fácil que nunca crear una estrategia integral de comunicación que todos sigan.

Para ayudarte, aquí tienes una lista de algunas de las mejores plantillas de planes de comunicación que existen. 💡

¿Qué es una plantilla de plan de comunicación?

Una plantilla de plan de comunicación es un documento que describe las estrategias y objetivos para la comunicación interna y externa dentro de una organización.

Especifica el público destinatario, los tipos de mensajes y cómo comunicarlos, así como la frecuencia de la comunicación. Es una parte crucial del éxito de cualquier organización y debe actualizarse periódicamente.

Algunas plantillas pueden funcionar como plan de comunicación de crisis, plan organizativo estrategia de comunicación o un plan de comunicación para la gestión de proyectos. Dependiendo de sus necesidades, una plantilla es esencial para impulsar sus esfuerzos generales de comunicación, de modo que todo el mundo conozca los detalles exactos.

¿En qué consiste un buen plan de comunicación estratégica?

Un buen plan de comunicación para la gestión de proyectos debe incluir objetivos, estructura del mensaje, canales de comunicación clave, frecuencia y un calendario.

Y un buen ejemplo de plan de comunicación también debe contener funciones y responsabilidades claras para cada persona del equipo y las principales partes interesadas, así como formas de medir el éxito. Un plan de comunicación eficaz garantizará que todos trabajen juntos para alcanzar los objetivos de la organización. 📄

15 Plantillas de planes de comunicación de proyectos

1. Plantilla del plan de comunicación de ClickUp

Utilice las numerosas herramientas de formato de ClickUp para crear elementos visuales del plan y organizar la información rápidamente

Cree un completo plan de comunicación para la gestión de proyectos utilizando esta plantilla para planificar fácilmente su estrategia de mensajería empresarial. Cuanto más completo sea su plan de comunicación, mejor. Por este motivo, esta plantilla ClickUp detallada cuenta con numerosas secciones en las que puede especificar los detalles:

Detalles del proyecto

Objetivos

Resumen ejecutivo

Análisis e investigación

Análisis de la competencia Plantilla del plan de comunicación de ClickUp con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp, usted y su equipo tendrán visibilidad del proyecto, lo que garantizará que todo el mundo se comunique correctamente. Además, es una forma de tener toda la información más importante del proyecto en un documento centralizado. Descargar esta plantilla ### 2. Plantilla de informe de la matriz de comunicación de ClickUp

La función de tablas de ClickUp le permite crear una matriz de comunicación sin salir del cuadro de mandos

Si buscas una forma sencilla de mantenerte en sintonía con tu equipo, Plantilla de informe de matriz de comunicación de ClickUp es un magnífico plan de comunicación para mantener informadas a las principales partes interesadas.

Este informe detallado le ayuda a determinar quién es responsable de comunicarse con qué partes y garantiza que todos conozcan sus funciones. La plantilla incluye secciones para anotar la actividad de comunicación, el propósito y el contexto, que es útil para equipos virtuales . 💻

Una de las partes más útiles de la plantilla es la tabla de actividades de comunicación. No sólo enumera lo que ocurrió y cuándo, sino que también tiene secciones para mantener registros precisos de los facilitadores, los asistentes, e incluso la salida de su plan de comunicación . Descargar esta plantilla

3. Plantilla del plan de acción de comunicación de ClickUp

Elaborar un plan de acción sencillo es muy sencillo si se empieza con la plantilla de pizarra de ClickUp

Elaborar un plan de acción es una forma sólida de poner barandillas en el camino de tu proyecto. Este Plantilla de plan de acción de ClickUp -creada con Pizarra de ClickUp de ClickUp le permite seguir el progreso de su proyecto.

Piense en esto plantilla de plan de acción como un Vista Kanban dentro de una plantilla que se puede compartir y actualizar fácilmente.

En lugar de escribir una lista de tareas pendientes y darlas por terminadas, esta plantilla ofrece una visión más clara de lo que queda por hacer, lo que está en curso y lo que se ha terminado en las distintas categorías de proyectos.

Con la función Pizarra, es fácil añadir notas adhesivas, cambiar las etiquetas de las secciones, dibujar formas y líneas, y casi cualquier otro tipo de anotación que puedas necesitar para un plan de comunicación estratégica. Es fácil de usar para principiantes, lo que la hace ideal para equipos pequeños que quieren seguir el progreso con facilidad, sin atascarse con demasiados campos. Descargar esta plantilla

4. Plantilla de plan de comunicación de la estrategia de mercado de ClickUp Go To Market

Cree una estrategia de salida al mercado sólida con la plantilla de comunicación de ClickUp

Si trabajas en marketing, sabes que un estrategia de comercialización la clave es una estrategia clara y clara. Por suerte, existe una plantilla de ClickUp que le ayudará a llegar exactamente a su público objetivo.

¿Quién es su cliente objetivo? ¿Cuál es su ventaja competitiva? Las respuestas a esas preguntas pueden organizarse en las secciones codificadas por colores de Plantilla GTM de ClickUp para sus planes de comunicación. También viene con dos estados y dos tipos de vista para que su equipo tenga mucha flexibilidad con la forma en que lo utilizan.

Incluso la estrategia de comunicación GTM más sencilla se vuelve compleja rápidamente. Sin embargo, la tabla de contenidos incorporada facilita la navegación sin importar el tamaño de las secciones. Hablando de secciones, esta plantilla GTM tiene un espacio para explicar claramente tu misión y visión.

Las secciones de mensajes clave, un lugar para enumerar todas las herramientas implicadas en tu estrategia e incluso una sección que explica claramente tu presupuesto harán que merezca la pena guardarla en favoritos. ✏️ Descargar esta plantilla

5. Plantilla de comunicación interna ClickUp

Utilice la plantilla de comunicaciones internas de ClickUp para anunciar eventos o cambios a sus empleados

Las comunicaciones internas son fundamentales para el éxito de su equipo. Es la forma de mantener a tu equipo en sintonía, colaborar y gestionar los retos que surjan. Disponer de la plantilla de comunicación interna adecuada es esencial para mantener a tu equipo alineado y productivo. Plantilla de comunicación interna de ClickUp le ayuda a conseguirlo:

Organizar conversaciones, anuncios y documentos en un solo lugar

Facilitar la comunicación con todo el equipo

Aportar transparencia a los procesos e iniciativas de todo el equipo Descargar esta plantilla ### 6. Plantilla del Plan de Comunicación de Incidentes de ClickUp

Prepárese para los problemas con la plantilla de plan de comunicación de incidentes de ClickUp

Es importante disponer de un plan de comunicación completo cuando surgen incidentes. Con Plantilla de Plan de Comunicación de Incidentes de ClickUp dispondrá de todas las herramientas necesarias para crear una estrategia de comunicación eficaz para su equipo.

Esta plantilla le permite:

Establecer canales para una comunicación de incidentes clara y eficaz

Crear planes de acción detallados con funciones y responsabilidades específicas

Esbozar procedimientos para actualizar a las partes interesadas sobre el progreso de la resolución de incidentes Descargar esta plantilla ### 7. ClickUp Plantilla de comunicación con los empleados

Mejore la comunicación del equipo y proporcione un entorno seguro con nuestra plantilla, para que admita diferentes métodos de comunicación y aclare los tipos de elementos de trabajo

Una plantilla sólida de comunicación con los empleados ayuda a mantener a todos en la misma página, desde las comprobaciones diarias hasta la incorporación de nuevos miembros al equipo. La comunicación con los empleados es fundamental para el éxito de una empresa.

La plantilla de comunicación con los empleados de ClickUp tiene todo lo que necesitas para asegurarte de que siempre estás informado:

Un diseño visual intuitivo para facilitar la navegación

Herramientas integradas de colaboración y seguimiento de tareas que ayudan a mantener a su equipo organizado

Un espacio centralizado para almacenar todos los documentos y mensajes, de forma que todo el mundo esté al día de la información más reciente Descargar esta plantilla ### 8. Plantilla de matriz de comunicaciones y reuniones de equipo ClickUp

Organice las actividades de su equipo con la plantilla de ClickUp de Comunicaciones de Equipo y Matriz de Reuniones

Con la plantilla de matriz de reuniones y comunicaciones de equipo de ClickUp, podrá organizar las actividades de su equipo con facilidad Esta plantilla proporciona una forma sencilla de hacer un seguimiento de quién es responsable de qué tareas, establecer líneas claras de comunicación entre los miembros del equipo y establecer calendarios de reuniones eficaces.

La plantilla de matriz de comunicación y reuniones de equipo le ayuda:

Definir funciones y responsabilidades para cada proyecto o tarea

Establecer directrices para las revisiones o reuniones periódicas

Crear un calendario para los próximos proyectos o tareas Descargar esta plantilla ### 9. ClickUp Agencia Cliente Health Tracker por Zenpilot

Manténgase a la vanguardia de las necesidades del cliente e impulse la satisfacción del cliente con esta plantilla personalizable de ZenPilot y ClickUp

En ClickUp Agencia Cliente Health Tracker de Zenpilot Plantilla es una herramienta esencial para las agencias que buscan mejorar su plan de comunicación con los clientes. Esta plantilla personalizable permite a las empresas realizar un seguimiento de la salud de sus relaciones con los clientes, todo en una ubicación centralizada. Al anticiparse a las necesidades de los clientes e impulsar su satisfacción, esta plantilla puede ayudar a las agencias a crear el plan de comunicación adecuado plan de comunicación adecuado para cada cliente .

Con esta plantilla, las agencias pueden hacer un seguimiento de datos importantes, como los niveles de satisfacción de los clientes, los puntos de contacto y los comentarios. Esta información es fundamental para elaborar el plan de comunicación adecuado para cada cliente.

Al comprender las necesidades y preferencias únicas de cada cliente, las empresas pueden adaptar su estrategia de comunicación para maximizar el compromiso y aumentar la satisfacción. En el competitivo panorama empresarial actual, fomentar relaciones sólidas con los clientes es más importante que nunca.

Echa un vistazo a estos consejos *herramientas de análisis de la competencia/%href/_* ! Descargar esta plantilla

10. Plantilla del Plan de Lanzamiento de Producto ClickUp

Las tareas, los estados y las fechas de vencimiento son fáciles de ver en la vista de lista de ClickUp

Está lanzando un producto. Enhorabuena Lo bueno es que no tienes que empezar de cero cuando accedes a una lista de verificación de lanzamiento de productos que garantiza que todo se haga a tiempo. ⏰ Plantilla de plan de lista de comprobación de lanzamiento de productos de ClickUp está diseñada para que no se le escape ni un detalle en la planificación de la comunicación. El proceso de lanzamiento de un producto es complicado y debe supervisarse.

Especialmente si su trabaja de forma asíncrona y no siempre colabora en tiempo real una lista de comprobación para el lanzamiento de un producto que centralice todas las tareas importantes en un único lugar ayudará a aclarar cualquier confusión a todos los miembros del equipo. Esta plantilla incluye:

Vista de lista

Vista de tablero

Vista de Gantt

Vista de cronograma

La plantilla contiene secciones que resumen la información necesaria sobre el lanzamiento de un producto, así como detalles sobre la mejor manera de utilizar la lista de comprobación . Añadir miembros del equipo a las tareas y automatizar recordatorios para asegurarte de que cumples los plazos. ¿Necesitas añadir un campo personalizado? También es posible Descargar esta plantilla

11. Jessica Stansberry Comunicación en equipo Plantilla en ClickUp

Vía Jessica Stansberry

A veces necesitas una plantilla que te ayude a gestionar tu equipo en un solo lugar. Para ello, prueba a utilizar comunicación de equipo plantilla hub. Se trata de una plantilla a nivel de carpeta con todas las funciones que pueda necesitar para organizar y dirigir su equipo.

Encontrarás de todo, desde listas de tareas semanales hasta una sistema de gestión del correo electrónico para que no se pierda nada. Al igual que las demás plantillas de esta lista, ésta puede servir como punto de partida.

Si has estado pensando en diseñar una plantilla para tu propio uso desde cero, puedes hacerlo totalmente gratis en ClickUp, pero esta plantilla personalizada podría ayudarte a ahorrar algunos pasos.

cabe señalar que esta plantilla ya no es gratuita y cuesta 15 $. ClickUp no vende directamente esta plantilla Descargar esta plantilla Check out these **Herramientas para boletines informativos & plantillas de boletines informativos !

12. Plantilla Excel del Plan de Comunicación del Proyecto

A través de Microsoft

Esta plantilla es una forma sencilla de organizar y hacer un seguimiento de su plan de comunicación entre las partes interesadas del proyecto. Asegúrese de que todos conocen sus funciones y responsabilidades específicas dentro del proyecto, así como los distintos tipos y frecuencia de comunicación.

Esta plantilla es una forma sencilla de empezar a crear su plan de comunicación planes de comunicación de proyectos y ayudar a garantizar la fluidez, colaboración eficaz a lo largo de todo el proyecto.

Check out these Plantillas de hojas de datos ! Descargar esta plantilla

13. Plantilla de Plan de Comunicación del Proyecto en Google Sheets

A través de Google

Esta plantilla de Google Sheets esboza una matriz sencilla que los equipos utilizan para determinar con quién se comunican, cómo se hace, los métodos utilizados y a quién corresponde cada tarea.

Fácil, ¿verdad? Además, la hoja de cálculo está codificada por colores y es fácil de compartir dentro y fuera de la organización. Lo mejor de utilizar una hoja de cálculo como plantilla para tu plan de comunicación es que si miras a través de las filas y columnas te da una visión general de alto nivel de todos los detalles de esa sección. 📈

Por ejemplo, echar un vistazo a la columna del calendario te permite visualizar cómo se desarrollará el proyecto y si las fechas propuestas son realistas. Los equipos también pueden dejar comentarios dentro de cada celda, lo que es genial para comunicarse sobre el proyecto en un solo lugar.

La próxima vez que tengas que poner en marcha un plan de comunicación con muchas partes móviles, marca esta plantilla y empieza a organizarte. Descarga esta plantilla

14. Plantilla de Plan de Comunicación Interna de Google Docs por Template.net

A través de Template.net

Esta plantilla es un gran recurso para cualquier equipo que busque una forma sencilla de documentar los objetivos y estrategias clave para una comunicación interna eficaz. También puede servir para su plan de comunicación de crisis.

Los jefes de proyecto pueden descargar fácilmente la plantilla para utilizarla en Word, Google Docs o Apple Pages. La plantilla garantiza que su plan de comunicación esté documentado dentro de un marco claro.

En lugar de utilizar tablas y celdas codificadas por colores, está diseñada para ayudar a los gestores de proyectos a resumir cada sección clave de su plan de comunicación. Lo bueno es que puedes personalizarla y añadir secciones a tu gusto. Descargar esta plantilla

15. Microsoft Word Plantilla de Plan de Comunicación de Marketing

A través de Template.net

¿Prefieres utilizar Microsoft Word? También hay una plantilla de comunicación para eso

Esta plantilla de Microsoft Word es una herramienta fácil de usar para planificar un amplio plan de comunicación de marketing. La plantilla contiene secciones para desarrollar la estrategia y los objetivos, llevar a cabo la investigación, crear las tácticas y los canales, presupuestar el plan y supervisar y hacer un seguimiento de los resultados.📊

Esta plantilla es un gran ejemplo de plan de comunicación porque funciona como una herramienta esencial para cualquiera que busque construir un plan de comunicación de marketing exitoso desde cero. La tabla de contenidos mantiene a todos organizados y hace que las secciones sean fáciles de encontrar.

Algunas de las secciones incluidas son:

Estrategia y objetivos

Perfil de la empresa

Resumen de la situación actual

Indicaciones

Alcance y plazos

Mensaje y propuesta de valor

Marketing

/ref/ https://www.template.net/editable/10761/marketing-communication-plan Descargar esta plantilla /%href/

Preguntas frecuentes sobre el plan de comunicación

1. ¿Cómo redactar un plan de comunicación?

Redactar un plan de comunicación eficaz implica una serie de pasos precisos y meditados. El resultado debe ser un documento detallado y bien estructurado que siente las bases de la comunicación estratégica y haga un seguimiento del progreso de su empresa hacia sus objetivos. Recorramos el proceso:

Establecer metas y objetivos de comunicación definidos: Establecer sus metas y objetivos es el primer paso fundamental. Establecen la base y la dirección de su plan de comunicación. Es fundamental contar con objetivos específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos (SMART, por sus siglas en inglés). Identifique a su público objetivo: Sepa con quién se comunica. La comprensión de su público objetivo determina el tipo de mensajes que utiliza, las plataformas que elige y el tono general de su comunicación. Puede tratarse de partes interesadas, compañeros de equipo, clientes u otras empresas. Ten en cuenta los datos demográficos, psicográficos y cualquier otra característica relevante de tu público. Articule sus mensajes clave: Cree mensajes claros y concisos que resuenen en su público objetivo. Estos mensajes deben estar en consonancia con los valores, la misión y los objetivos de su empresa. Recuerde tener en cuenta a la audiencia cuando elabore estos mensajes para asegurarse de que sean atractivos y relacionables. Especifique los canales de comunicación: Determine dónde y cómo va a comunicarse. Esto implica elegir los canales adecuados que mejor lleguen a su público objetivo. Los canales de comunicación pueden ser correos electrónicos, boletines, redes sociales, reuniones, comunicados de prensa o seminarios web. La elección depende en gran medida del comportamiento y las preferencias de tu público, así como de la naturaleza de los mensajes. Construir un calendario de comunicación: Se trata básicamente de su plan de acción. Indica cuándo se aplicará cada parte de la estrategia de comunicación y quién lo hará. Este calendario ayuda a mantener a su equipo en el buen camino, proporcionando una representación visual de las fechas e hitos clave. Asigne recursos: Determine qué recursos necesita para ejecutar con éxito su plan. Esto puede incluir a las personas implicadas, la tecnología y las herramientas, y la asignación presupuestaria. Al identificar los recursos necesarios, puede planificar mejor y mitigar posibles cuellos de botella o problemas más adelante. **Por último, es esencial hacer un seguimiento de los resultados del plan de comunicación. Definir indicadores de éxito le permite evaluar la eficacia de su plan de comunicación y ajustar la estrategia según sea necesario. Los factores pueden incluir el alcance de sus mensajes, el nivel de compromiso o la tasa de conversión. Revisar y actualizar periódicamente: Un plan de comunicación no es un documento estático; debe revisarse y actualizarse continuamente. Las auditorías periódicas permiten ajustar el plan a cualquier cambio en el panorama empresarial, el comportamiento de la audiencia o incluso las especificaciones del proyecto. De este modo, su estrategia de comunicación seguirá siendo pertinente, eficaz y acorde con la evolución de sus metas y objetivos organizativos.

2. ¿Con qué frecuencia deben actualizarse las plantillas de planes de comunicación de proyectos?

Conviene revisar y actualizar el plan de comunicación con regularidad, al menos una vez al trimestre o cada vez que se produzcan cambios significativos en la empresa o el sector.

Así se asegurará de que sus mensajes siguen siendo pertinentes y acordes con sus objetivos, y de que utiliza los canales y tácticas más eficaces para llegar a su público objetivo.

3. ¿Cómo puedo medir el éxito de mi plan de comunicación?

Medir el éxito de su plan de comunicación depende de sus metas y objetivos específicos. Los parámetros más habituales son el alcance (el número de personas que han visto el mensaje), la participación (cuántas personas han interactuado con el mensaje) y la conversión (cuántas personas han actuado a partir del mensaje).

Planifique su próximo proyecto con plantillas de planes de comunicación

Aunque útiles, las plantillas de comunicación son sólo una de las herramientas que componen una estrategia de comunicación de éxito. Elementos adicionales como un sistema eficaz de gestión de proyectos, una estrategia bien pensada y una estrategia de comunicación ajustada son esenciales colaboración entre los miembros del equipo son esenciales.

Para garantizar el éxito de su estrategia de comunicación, tenga en cuenta las herramientas, recursos y estrategias de que dispone Biblioteca de plantillas ClickUp ).

Si se toma el tiempo necesario para crear un plan de comunicación eficaz, se asegurará de contar con una estrategia de éxito que garantice que todo el mundo está en la misma sintonía y que su equipo es capaz de alcanzar sus objetivos.