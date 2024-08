10 plantillas gratuitas de boletines en Word y ClickUp

La comunicación regular y fluida es un elemento esencial del éxito de toda empresa.

Además de mantener a sus clientes al corriente de sus últimas actividades, debe asegurarse de que sus empleados y partes interesadas estén informados de los principales acontecimientos y desarrollos de su empresa. Puede hacer ambas cosas con los boletines informativos. Crear un boletín de noticias puede parecer fácil a primera vista: se pone la información en un documento y se distribuye a los destinatarios. Pero, ¿cómo determinar qué información añadir? No hay que excederse, pero tampoco hay que pasar por alto detalles importantes o presentar información que no interesa a su público objetivo.

En lugar de perder horas elaborando el boletín perfecto, ¿por qué no te adelantas con esquemas prefabricados ? En este artículo, te presentaremos las 10 mejores plantillas gratuitas de boletines para crear publicaciones informativas y atractivas para cualquier propósito y audiencia.

¿Qué es una plantilla de newsletter?

Un boletín es un documento impreso o digital que describe las últimas noticias sobre una actividad o evento de una organización o empresa.

Las plantillas prefabricadas proporcionan el marco para construir el boletín perfecto. Piense en ellas como en el copiloto que le indica la dirección que debe tomar para llegar a su destino, creando un boletín fácilmente digerible con el tipo y la cantidad de información adecuados.

Dependiendo de su propósito, una plantilla de newsletter puede ser un poderoso herramienta de marketing y le ayudará a establecer una fuerte conexión con sus grupos de interés, empleados y/o clientes.

¿Qué hace que una plantilla de boletín sea buena?

Una buena plantilla de boletín es:

Bien organizada con una jerarquía clara : La plantilla debe tener una estructura clara y ofrecer espacio para añadir detalles que le ayuden a crear un boletín de aspecto profesional

: La plantilla debe tener una estructura clara y ofrecer espacio para añadir detalles que le ayuden a crear un boletín de aspecto profesional Colaborativa : Debe permitir la colaboración entre diferentes departamentos

: Debe permitir la colaboración entre diferentes departamentos Personalizable : La plantilla puede adaptarse para servir a diversos sectores, audiencias, ocasiones y propósitos, y reflejar la identidad de su marca

: La plantilla puede adaptarse para servir a diversos sectores, audiencias, ocasiones y propósitos, y reflejar la identidad de su marca Visualmente atractiva: Permite lograr el equilibrio perfecto entre texto y elementos visuales

10 plantillas de boletines de noticias para usar en 2024

Hemos examinado cientos de plantillas de boletines y hemos seleccionado las 10 que destacan por su funcionalidad y atractivo estético. Estas plantillas de primera categoría en ClickUp y Word son imprescindibles para cualquiera que desee crear boletines informativos sin sudar la gota gorda.

1. Plantilla de pizarra para boletines ClickUp

ClickUp Newsletter Whiteboard Template

¿Quieres difundir las últimas noticias sobre tu organización a los miembros de tu equipo, partes interesadas o clientes de una forma creativa? Entonces la plantilla Plantilla de pizarra para boletines ClickUp ¡es todo lo que necesitas!

Esta moderna plantilla para boletines informativos es su boleto para crear un boletín informativo atractivo y profesional que se adapte a su Estrategias CRM y planes de marketing .

Siendo un plantilla de pizarra es un espacio perfecto para una lluvia de ideas preliminar y para crear la estructura de su boletín. Si está preparando un boletín para los principales clientes de correo electrónico, puede utilizar la plantilla de mapeo de historias de usuario y comprenda qué les gustaría escuchar a sus destinatarios.

La plantilla te guía por los pasos sugiriéndote qué información incluir y dónde, pero no limita tu lado creativo. Cada elemento es personalizable, desde paletas de colores hasta formas y bloques de texto con un sencillo editor de arrastrar y soltar.

Los boletines pueden ser mucho más divertidos con imágenes, vídeos o enlaces que ilustren tu texto. Esta plantilla da rienda suelta a tu imaginación (¡pero no demasiado!) permitiéndote añadir diferentes elementos multimedia para que tu boletín sea más agradable a la vista. No se requieren conocimientos de diseño Descargar esta plantilla

2. ClickUp Plantilla de Boletín Inmobiliario

ClickUp Plantilla de Boletín Inmobiliario

Como puede adivinar por su nombre, la plantilla Plantilla de Boletín Inmobiliario ClickUp está diseñada para empresas inmobiliarias. Está pensada para crear boletines externos, es decir, los que compartes con el mundo.

La plantilla le permite presentar sus listados al público y proporcionar información sobre cómo la gente puede ponerse en contacto con sus agentes. También puede presentar a los miembros de su equipo para establecer una conexión más estrecha entre los clientes potenciales y los agentes desde el primer momento.

Aunque la plantilla lleva el nombre de "inmobiliaria", puede adaptarse a varios sectores, desde estudios de arquitectura y abogados hasta joyerías.

Esto es posible gracias a la personalización de la plantilla: puedes editar y mover cada sección para pintar una imagen única de tu oferta para los lectores. Puedes cambiar los colores y las fuentes, ajustar el tamaño de cada elemento y eliminar y añadir secciones.

Por ejemplo, si trabajas en un estudio de arquitectura y quieres presentar un impresionante proyecto de remodelación de una cocina, puedes dar un cambio de imagen a la sección "Proyectos destacados" y ajustar su propósito.

Si trabajas en la plantilla con tus compañeros de trabajo, puedes mantener excelentes comunicación interna y colaboración con prácticas funciones de control del tiempo, asignación de tareas y comentarios. Descargar esta plantilla

3. Plantilla de informe de noticias ClickUp

Plantilla de informe de noticias ClickUp

Como puede adivinar, el Plantilla de informe de noticias de ClickUp tiene la forma de un artículo de periódico con títulos grandes y llamativos y columnas de texto. Este formato es una opción fantástica para informar de las últimas actividades y cambios de su empresa. También es perfecto para describir eventos, elogiar a un empleado/equipo o presentar los últimos cambios en su empresa, ya sea la apertura de un nuevo departamento o la incorporación de nuevos miembros.

La combinación de imágenes y texto le permite crear su propio periódico y ofrecer a los lectores un vistazo a su empresa. Al igual que otras plantillas de ClickUp, ésta es personalizable, por lo que podrá ajustarla al tamaño, sector y objetivos de su empresa.

La plantilla también es colaborativa; toda la comunicación se produce dentro de ella, por lo que puede olvidarte de los correos electrónicos de ida y vuelta ¡! Trabaja en la plantilla con tu equipo en tiempo real y haz que cada colaborador se encargue de una tarea concreta.

¿No estás seguro de lo que haces? No te preocupes, porque la plantilla viene con un impresionante ejemplo para mostrarte cómo maximizar su potencial. Arma el rompecabezas del periódico pieza por pieza, escribe una historia única sobre tu empresa, ¡y diviértete mientras lo haces! Descargar esta plantilla

4. Comunicado de prensa de ClickUp

Comunicado de prensa de ClickUp

Publicar un documento oficial para los medios de comunicación suele conllevar un estrés adicional. Debe diseñarlo cuidadosamente para que transmita la información necesaria y consiga el efecto deseado, ya sea promocionando un producto o hablando de un acontecimiento.

En Plantilla de comunicado de prensa de ClickUp es la herramienta perfecta para elaborar un comunicado de prensa profesional y completo. Le guiará con una estructura clara y directa dividida en secciones. Si sigues el esquema ya preparado, no tendrás que preocuparte por salirte del tema u omitir un detalle crucial. La plantilla incluye las siguientes secciones:

Una tabla con el nombre y el logotipo de la empresa, información de contacto, ubicación y fecha Titular y subtitular: Deben ser breves y convincentes Resumen: Permite a los lectores comprender de qué trata el boletín sin necesidad de leer todo el documento Cuerpo: La esencia del boletín: contiene todos los detalles, información de fondo y (opcionalmente) una CTA Boilerplate: Un resumen de lo que hace la empresa

La plantilla incluso contiene un ejemplo para estructurar el comunicado de prensa que le ayudará a llegar más rápido a la meta.

Dado que un comunicado de prensa es un documento oficial, no suele ofrecer margen para expresar tu lado creativo. Pero eso no significa que no puedas adaptarlo para que refleje la misión y los valores de tu empresa. Esta plantilla te pone firmemente al volante: puedes añadir una foto de portada, personalizar el tipo de letra y experimentar con los colores para animar al lector a seguir adelante. Descargar esta plantilla

5. ClickUp Plantilla de Informe Anual de Empresa

ClickUp Plantilla de Informe Anual de Empresa

¿Qué ha conseguido su empresa en el último año? ¿Cumplió sus objetivos y cuáles son los planes para el futuro? El informe empresarial contiene respuestas a estas preguntas y muchas más

Como el informe mira al pasado y predice el futuro, elaborarlo no es un paseo. Hay que ocuparse de los detalles, pero también de la visión de conjunto para ofrecer estimaciones objetivas.

En ClickUp Plantilla de Informe Anual de Empresa puede ser el salvavidas que le salve de ahogarse en detalles, papeleo y estadísticas innecesarios. Esta plantilla señala el camino hacia un informe anual detallado pero sencillo y fácil de leer.

Ofrece una estructura que se adapta a empresas de cualquier tamaño y sector. Empiece con información más general, como la línea de trabajo, los objetivos y la visión de su empresa. A continuación, profundice en los detalles financieros y los plazos futuros. Estas son las secciones de la plantilla:

Resumen del informe Descripción: Breve resumen del informe

Objetivos empresariales: Describe los objetivos del informe

Visión: Discute la posición deseada de la empresa en el futuro

Misión: Muestra cómo logrará la empresa sus objetivos *Estrategia Crecimiento: Habla de cómo ha crecido la empresa en el último año Acciones: Describe las estadísticas de acciones *Finanzas Hechos destacados: Describe los hitos financieros Resumen financiero: Describe el estado financiero de la empresa **Conclusión Resume los detalles más importantes Perspectivas de futuro: Presenta las perspectivas de la empresa Descargar esta plantilla ### 6. Plantilla ClickUp Email Publicidad

Plantilla ClickUp Email Advertisement

El Plantilla de anuncios por correo electrónico de ClickUp es su ventanilla única de plantillas de correo electrónico para organizar el contenido que sus lectores no se saltarán Puede ser una parte integral de su estrategia de marketing y ayudarle a ofrecer contenidos de calidad a una audiencia seleccionada.

El encanto de esta plantilla reside en su flexibilidad. Tiene tres opciones entre las que elegir, en función del boletín electrónico que desee:

Simple Creativo Personalizado

Si no le gustan las campanas y silbatos y prefiere ir al grano en su marketing por correo electrónico, la primera opción es el camino a seguir. Ofrece una forma concisa y directa de representar a su empresa y su producto sin abrumar al lector, pero consiguiendo captar su atención.

La tercera opción le enseña cómo atraer a un público concreto personalizando sus anuncios por correo electrónico. Aquí puede crear un persona única para públicos diferentes. Utiliza los nombres y/o lugares de los destinatarios para despertar su interés e inserta imágenes que se ajusten a sus preferencias y estilos de vida. Descargar esta plantilla

7. Microsoft Word Plantilla de Boletín Corporativo

Cree boletines corporativos detallados y atractivos con la plantilla de Word para boletines corporativos de Microsoft

Los boletines corporativos se centran en informar a sus compañeros de trabajo, a las partes interesadas o al público en general sobre un evento o actividad de su empresa. Para maximizar su potencial y captar la atención de sus destinatarios, piense detenidamente en lo que desea presentar y determine la mejor manera de hacerlo. Por suerte, la plantilla de boletín corporativo de Word de Microsoft te ofrece una mano amiga.

Esta es otra de las plantillas tipo periódico de nuestra lista: el texto está organizado en bloques y apoyado con imágenes para una experiencia de lectura más agradable.

La plantilla no ofrece un ejemplo de qué contenido incluir en cada sección. Esto puede ser una ventaja para ti, ya que tendrás más flexibilidad y libertad a la hora de decidir qué información presentar.

Dado que se trata de una plantilla de boletín de noticias de Word, se beneficiará de una interfaz familiar y de funciones como la personalización de la fuente y los colores y la adición de medios y enlaces. Puede que la plantilla no ofrezca opciones de colaboración, pero puedes trabajar en ella con tus compañeros de trabajo simplemente compartiendo el documento. Descargar esta plantilla

8. Plantilla de Boletín de Microsoft Word por Vertex42

Cree boletines atractivos con la plantilla de boletines de Word de Vertex 42

La plantilla de Word para boletines informativos de Vertex42 le ayuda a dar en el clavo y crear boletines informativos estéticamente agradables, atractivos y detallados que contengan información precisa y fácil de digerir.

Además de un atractivo diseño de boletín, la plantilla ofrece instrucciones detalladas sobre los aspectos técnicos de la creación de un boletín, lo que la convierte en una excelente opción para principiantes.

Uno de los puntos fuertes de la plantilla es su versatilidad. Tiene una estructura universal que puede adaptarse a diversas organizaciones, desde escuelas a empresas. En lugar de un ejemplo, la plantilla contiene instrucciones sobre cómo aprovechar sus ventajas con diferentes temas y estilos de párrafo.

Puede ajustarse a fines específicos, ya sea la publicidad de un lanzamiento de un producto promocionar un programa de intercambio de estudiantes o presentar a nuevos miembros del equipo.

El mayor inconveniente de la plantilla es la falta de opciones de colaboración-Word no ofrece gestión de proyectos y del tiempo opciones, por lo que puede no ser adecuado para quienes trabajan en equipo. Descargar esta plantilla

9. Microsoft Word Plantilla de Boletín de Socios by SmileTemplates

Utilice esta plantilla para poner al día a sus socios sobre las últimas actividades y logros de su empresa

Los boletines informativos para socios tienen un propósito específico: informar a sus socios sobre los últimos logros y mejoras de su empresa. Por ejemplo, puede utilizarlo para anunciar un nuevo producto, mostrar el éxito del trimestre, presumir de una nueva contratación o hablar de próximos seminarios relacionados con sus socios.

La Plantilla de Boletín de Socios en Word de SmileTemplates puede ayudarle a presentar la información deseada de la mejor manera. Ofrece un ejemplo de estructura y le guía en la organización del diseño para transmitir eficazmente su mensaje y conseguir el tono perfecto.

La primera parte se centra en la información y el logotipo de su empresa. En la segunda parte, se dan detalles sobre el objetivo principal del boletín. En la tercera parte puede incluir un elemento visual (un gráfico, una tabla o un cuadro) y comentarlo para apoyar la información que ha esbozado en la sección anterior. La cuarta parte está reservada a la información de contacto.

Como la plantilla está en Word, puede personalizar los colores, tipos de letra y estilos, añadir imágenes y enlaces, y asegurarse de que el boletín se ajusta a la identidad de marca de su empresa.

Al estar en Word, la plantilla carece de un sólido sistema de colaboración o gestión de equipos opciones. La única forma de trabajar en él con los miembros de tu equipo es compartiendo el archivo. Descargar esta plantilla

10. Plantilla de Boletín Educativo de Microsoft Word por Plantillas de Office en línea

Utilice esta plantilla para informar a los destinatarios sobre los cambios recientes y las incorporaciones de personal en su organización

El propósito principal de un boletín educativo es, lo has adivinado, educar al lector sobre un tema en particular. A menudo denominados boletines escolares, estas publicaciones pueden ser distribuidas por instituciones educativas e incluir información sobre eventos, actividades y nuevos cursos.

Si quieres crear el boletín educativo perfecto, debes tener en cuenta muchos factores, desde la maquetación hasta la combinación de fotos y texto y la captación de lectores. ¿No tiene mucho tiempo libre? Toma un atajo con la Plantilla de Boletín Educativo en Word de Office Templates Online.

A diferencia de otras plantillas de las que hemos hablado, ésta no tiene secciones específicas y no ofrece instrucciones sobre qué información incluir. Sin embargo, proporciona una base sólida para aquellos que saben de qué quieren hablar y no necesitan orientación adicional. Obtendrá un ejemplo de un diseño estéticamente atractivo y combinaciones de colores, en los que podrá basarse para hacer que el boletín sea realmente suyo. Descargar esta plantilla

Dé la noticia con las mejores plantillas de boletines de noticias

No importa lo importante o impresionante que sea la información que tiene entre manos, su audiencia no estará comprometida si no se presenta con claridad.

Las mejores plantillas para boletines le ayudarán a organizar su línea de pensamiento y dar en el clavo con sus lectores a través de un contenido atractivo, directo y detallado.

Cree una cuenta gratuita en ClickUp y comience hoy mismo Registrarse en ClickUp