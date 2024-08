las 10 mejores herramientas de colaboración remota para equipos virtuales en 2024

Las herramientas de colaboración virtual están transformando el modo en que las personas y los equipos colaboran y comparten información. Desde el chat y el correo electrónico hasta los documentos compartidos y las pizarras digitales, estas herramientas permiten a los equipos interactuar y mantenerse conectados, ¡independientemente de su código postal! 🌐

Los equipos remotos proporcionan la libertad de trabajar de forma independiente al tiempo que ofrecen la ventaja de permanecer conectados con el trabajo de todos. Con un lugar de trabajo distribuido, los equipos pueden compartir sus ideas y soluciones en tiempo real sin saturar sus calendarios con reuniones consecutivas de Zoom.

Pero antes de sumergirnos en las 10 mejores herramientas virtuales, veamos las funciones que necesitarán los equipos para colaborar sin sacrificar la productividad

¿Qué debe buscar en las herramientas de colaboración a distancia?

Al elegir una herramienta de colaboración a distancia para el trabajo , los gestores de proyectos deben buscar una plataforma fiable y segura que sea fácil de usar. Es más probable que los equipos adopten e incorporen a su flujo de trabajo herramientas de uso intuitivo

Debe ser capaz de proporcionar todas las funciones (e integraciones) necesarias para facilitar la lluvia de ideas y proyectos con las mínimas interrupciones. Entre sus funciones se incluyen los flujos de trabajo automatizados, las salas de chat y el seguimiento de tareas, uso compartido de archivos calendarios virtuales, plantillas de documentos, sistemas de gestión de documentos, etc. ⚡️

Construya organigramas y diagramas en una Pizarra ClickUp

Al mismo tiempo, los gestores de proyectos también deben tener en cuenta otros factores como el coste, la escalabilidad, la compatibilidad, los requisitos de uso y las medidas de seguridad. Para promover un mejor trabajo en equipo y garantizar el cumplimiento de las metas de la organización, es importante adaptar todos los aspectos a las necesidades específicas de los equipos de proyecto.

Las 10 mejores herramientas de colaboración a distancia

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

ClickUp es una plataforma de productividad "todo en uno" que reúne el trabajo de todas las aplicaciones en una única plataforma de colaboración. Su capacidad de integración puede aumentar la eficacia de su equipo, desde la lluvia de ideas hasta el progreso.

Con más de 15 opciones de vista únicas, los equipos pueden gestionar el progreso de los proyectos desde múltiples perspectivas.

Las herramientas nativas de Pizarra y Mapas mentales de ClickUp permiten equipos remotos un espacio compartido para colaborar y resolver problemas en tiempo real o de forma asíncrona, lleve la productividad de su equipo al siguiente nivel. Capture planes detallados y asigne tareas ejecutables desde una ubicación fácil de gestionar

ClickUp mejores funciones

límites de ClickUp

Tantospotentes herramientas de colaboración puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios

No todas las vistas están disponibles en la app, todavía

Precios de ClickUp

Gratis Forever : gratuito/a

: gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contacto para precios Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (6.500+ opiniones)

: 4.7/5 (6.500+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.500+ opiniones)

2. Zoom

vía Zoom Zoom es una herramienta de colaboración a distancia dedicada a individuos y equipos para conectarse y comunicarse entre sí desde cualquier lugar del mundo. Ofrece diversas funciones para facilitar la colaboración, como videoconferencias, uso compartido de archivos, mensajería y herramientas de Pizarra.

La herramienta ofrece varias funciones avanzadas, como salas de reuniones y uso compartido de pantallas, que permiten colaborar mejor en los proyectos. Gracias a su plataforma fácil de usar, Zoom es una herramienta popular para equipos de todos los tamaños para conectarse cara a cara ¡!

Las mejores funciones de Zoom

Pizarra en línea para reuniones virtuales

Chat en equipo para colaborar fuera de las videoconferencias

Subtítulos traducidos y reserva de espacios de trabajo

Apps opcionales para aumentar la productividad del equipo

Funciones de Correo y Calendario

Límites de Zoom

No es adecuado a largo plazoherramienta de gestión de proyectos o software de colaboración independiente* El número de participantes en las reuniones es limitado, incluso en los planes de pago

Precios de Zoom

Zoom ofrece planes de pago Personal y Business en función del sector o del producto de Zoom que se necesite

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2 : 4.5/5 (52.500+ opiniones)

: 4.5/5 (52.500+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (13.400+ opiniones)

3. Slack

vía Slack Slack proporciona una forma segura y fiable de mantenerse en contacto con su equipo remoto, socios externos y clientes. Su sistema de mensajería directa es perfecto para cuando necesitas estar al tanto de un proyecto o encargarte de una tarea urgente. Con Slack, puede crear diferentes canales para distintos temas o tareas, lo que facilita la localización de conversaciones relevantes.

Sin embargo, cuando hay demasiadas cosas en marcha, los múltiples hilos pueden resultar confusos y distraer tu atención del trabajo significativo. Para sacar el máximo partido a Slack, conéctalo con otras herramientas de colaboración o gestión de tareas software. Así te asegurarás de que todo el mundo esté al corriente de las últimas novedades del equipo

Las mejores funciones de Slack

Roles del sistema para clasificar a un miembro del equipo como administrador para gestionar cuentas de Slack o como no administrador

Canales para crear espacios centrales y compartidos para la mensajería instantánea

Creador de flujos de trabajo para automatizar acciones rutinarias para el trabajo a distancia

Reuniones rápidas y clips con llamadas de audio y vídeo

Límites de Slack

Soporte para la prevención de pérdida de datos es una función del plan Enterprise

Opciones de personalización limitadas en ajustes individuales

Precios de Slack

Plan Free (gratuito/a)

(gratuito/a) Plan Pro: 7,25 $/mes por usuario, facturación anual

7,25 $/mes por usuario, facturación anual Plan Business+ : 12,50 $/mes por usuario, facturación anual

: 12,50 $/mes por usuario, facturación anual Plan Enterprise Grid: Póngase en contacto con Slack para más detalles

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4.5/5 (30.900+ opiniones)

: 4.5/5 (30.900+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (22.000+ opiniones)

4. Entorno de trabajo de Google

vía Entorno de trabajo de Google Google Workspace es una herramienta de colaboración remota con una biblioteca de aplicaciones basadas en la nube, como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Google Slides, para que los equipos colaboren en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Mientras trabajas en documentos, hojas de cálculo o presentaciones de diapositivas, uso compartido de conocimientos sin perder información importante ni contexto. Además de sus capacidades de integración, Google Teams ofrece funciones útiles como el lienzo inteligente y las correcciones gramaticales para ayudar a los equipos a producir un trabajo de alta calidad

Las mejores funciones de Google Workspace

Controles de uso compartido fáciles de gestionar con distintos permisos (edición, vista o adición de comentarios)

Comenta y edita en tiempo real con miembros del equipo o socios externos

Historial de revisiones ilimitado para deshacer cualquier cambio

formatos .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt o .html

Limitaciones del entorno de trabajo de Google

Los tiempos de carga dependen en gran medida de la conexión (a internet), especialmente con archivos de gran tamaño

Las plantillas y diseños predefinidos limitan la personalización (echa un vistazo a estos ejemplosAlternativas al entorno de trabajo de Google)

Precios de Google Workspace

Docs, Hojas de cálculo y Diapositivas son gratuitos con una cuenta de Google

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2 : 4.6/5 (más de 40.000 opiniones)

: 4.6/5 (más de 40.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (14.000+ opiniones)

5. Trello

vía TrelloTrello es un software de gestión de proyectos con algunas herramientas de colaboración a distancia para ayudar a los equipos a organizar tareas y proyectos. Su interfaz está basada en Kanban. Teams can build cards for each task or item on the Tablero y desplazarlas entre columnas para demostrar diferentes fases de avance u organización.

El primer paso sería crear Tableros separados para cada sesión de lluvia de ideas o proyecto. A continuación, dentro de cada Tablero, cree columnas para clasificar las tarjetas. Estas columnas pueden ser los nombres de los miembros del equipo remoto, las metas de la organización o los estados. A continuación, añade tarjetas bajo las columnas para iniciar el proceso de colaboración

Las mejores funciones de Trello

Tableros kanban, calendarios, cronogramas y paneles para proyectos

Automatización integrada en todos los Tableros de Trellosin código* Repetibleplantillas de flujo de trabajo para varios proyectos

Power-Ups (plugins) para enlazar con otras apps y herramientas

Función de control de tiempo directamente en los Tableros de Trello

Límites de Trello

La mayoría de las funciones no están disponibles en la versión gratuita/a (echa un vistazo aAlternativas a Trello)

Carece de potentes herramientas de colaboración remota en comparación con otros programas de colaboración

Precios de Trello

Versión gratuita

Estándar : 5 $/mes por usuario

: 5 $/mes por usuario Premium : 10 $/mes por usuario

: 10 $/mes por usuario Empresa: A partir de 17,50 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ opiniones)

: 4.4/5 (13.000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (22.300+ opiniones)

6. Zapier

a través de Zapier Zapier es un software para ayudar a equipos y trabajadores remotos a hacer las cosas más rápido con la automatización del flujo de trabajo. La herramienta le permite conectar rápidamente varios servicios web y automatizar tareas, como el envío de correos electrónicos automatizados, la creación de tickets de soporte al cliente o incluso la creación de nuevos registros en su CRM.

Con Zapier, puedes mover datos fácilmente entre diferentes apps y plataformas. Zapier también proporciona (elaboración de) informes detallados para que los equipos puedan hacer un seguimiento del progreso y tomar medidas cuando sea necesario. Su interfaz fácil de usar y sus potentes funciones de automatización lo convierten en una buena solución para equipos de todos los tamaños.

Las mejores funciones de Zapier

Formateador para transformar fechas, moneda, texto y más en el formato preferido

Webhooks para recibir datos de cualquier servicio o enviar solicitudes a URLs

Zaps de varios pasos para automatizar varias tareas a la vez

Reglas de error para corregir flujos de trabajo de inmediato

Lógica si/entonces para que los Zaps realicen diferentes acciones

Limitaciones de Zapier

Curva de aprendizaje pronunciada para ajustar y mantener los flujos de trabajo diarios

Limitado a 100 tareas al mes en el plan gratuito/a

Precios de Zapier

Free versión : gratis/a

: gratis/a Starter : A partir de 19,99 $/mes para 750 tareas/mes

: A partir de 19,99 $/mes para 750 tareas/mes Profesional : A partir de 49,99 $/mes por 2.000 tareas/mes

: A partir de 49,99 $/mes por 2.000 tareas/mes Equipo : Desde 399,99 $/mes por 50.000 tareas/mes

: Desde 399,99 $/mes por 50.000 tareas/mes Empresa: Desde 799,99 $/mes por 100.000 tareas/mes

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ opiniones)

: 4.5/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2.000+ opiniones)

7. Confluencia

vía Atlassian Confluence es una herramienta de colaboración remota que ayuda a los equipos distribuidos a agilizar la gestión de documentos y tareas. También proporciona una plataforma para que las personas compartan conocimientos e ideas, facilitando la conexión. Además de sus funciones de colaboración, Confluence ofrece funciones de (elaboración de) informes, análisis y automatización para la gestión de proyectos.

Con estas herramientas, los trabajadores remotos pueden identificar rápidamente los cuellos de botella y las ineficiencias y visualizar los datos. Esto ayuda a los equipos a tomar mejores decisiones y a trabajar de forma más colaborativa . Confluence también se integra con otras aplicaciones populares, como Slack, lo que permite a los usuarios permanecer conectados independientemente del lugar desde el que trabajen.

Mejores funciones de Confluence

Feed personalizado para mostrar los espacios que una persona ha visitado recientemente, los borradores de páginas en curso y la actividad de las páginas

Una estructura jerárquica de espacios y páginas para encontrar fácilmente el contenido

Integración de Jira Roadmap con Confluence para añadir Problemas de Jira * Notificaciones para etiquetar a compañeros de equipo o a equipos enteros sobre tareas

Edición en tiempo real con un equipo o empleados remotos

Rótulos de página para acelerar la búsqueda de contenido

Límites de Confluence

Los equipos que no desarrollen software encontrarán la herramienta difícil de aprender

Los resultados de la búsqueda de documentos basados en texto podrían ser más precisos (eche un vistazo a estos resultadosAlternativas a Confluence)

Precios de Confluence

Free : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Estándar : 5,75 $ por usuario (estimado)

: 5,75 $ por usuario (estimado) Premium : 11 $ por usuario (estimado)

: 11 $ por usuario (estimado) Empresa: Póngase en contacto con Confluence para obtener más información

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2 : 4.1/5 (3.000+ opiniones)

: 4.1/5 (3.000+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (2.000+ opiniones)

8. Todoist

vía Todoist Todoist es una plataforma de gestión de tareas para que equipos remotos colaboren y gestionen tareas desde cualquier lugar del mundo. Proporciona potentes herramientas para ayudar a los usuarios a organizar sus proyectos y tareas. Con la intuitiva interfaz de Todoist, los usuarios pueden crear y asignar tareas fácilmente, asignar fechas límite y rótulos a las tareas y establecer recordatorios para sí mismos o para sus compañeros de equipo.

Todoist también ofrece vistas de panel para visualizar el progreso de varios proyectos simultáneamente. Su integración con Slack y otras aplicaciones populares permite a los usuarios mantener su flujo de trabajo organizado y racionalizado.

Las mejores funciones de Todoist

Soporte multiplataforma para acceder a los datos desde navegadores web, macOS, Windows, iOS y Android

Rótulos y filtros personalizables para organizar diferentes proyectos o categorías de tareas

Listas de tareas visuales para crear y organizar tareas para una experiencia de usuario sin problemas

Fechas límite y recordatorios para mantener el seguimiento de las metas

Herramientas de colaboración en equipo para compartir el progreso de los proyectos

Límites de Todoist

Algunas de las funciones esenciales sólo las ofrece el plan de suscripción premium

Falta de ciertasherramientas de gestión del tiempo como el control de tiempo y funciones de programación (echa un vistazo a estosAlternativas a Todoist)

Precios de Todoist

Versión gratuita

Pro : 4$/mes por usuario

: 4$/mes por usuario Empresa: 6 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2 : 4.4/5 (700+ opiniones)

: 4.4/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2.000+ reseñas)

9. Monday.com

vía Monday Monday.com es una plataforma de gestión de proyectos y equipos diseñada para ayudar a los equipos remotos a colaborar de forma más eficaz. Es una herramienta flexible con una interfaz intuitiva para visualizar proyectos, realizar un seguimiento del progreso, asignar tareas, gestionar recursos, analizar datos de rendimiento, compartir archivos y comunicarse en tiempo real.

Monday.com también proporciona a los usuarios potentes herramientas de automatización para automatizar procesos cotidianos como seguimientos de tareas, recordatorios, notificaciones y mucho más. Esta función aumenta la productividad de los equipos y les permite centrarse en sus tareas principales sin preocuparse de tareas administrativas mundanas.

Monday mejores funciones

Seguimiento de dependencias para la gestión de proyectos

Automatización y paneles personalizables

Herramientas de colaboración en línea

Gestión de la carga de trabajo

Almacenamiento seguro de archivos

Límites del Monday

Curva de aprendizaje pronunciada para familiarizarse con las funciones y la interfaz (consulteAlternativas a Monday)

La función de columna de control de tiempo sólo está disponible en los planes Pro y Enterprise

Precios de Monday

Individual : Gratis, Forever

: Gratis, Forever Básico : 8 $/mes por usuario

: 8 $/mes por usuario Estándar : 10 $/mes por usuario

: 10 $/mes por usuario Pro : 16 $/mes por usuario

: 16 $/mes por usuario Empresa: Contacte con Monday para más detalles

valoraciones y comentarios de Monday

G2 : 4.7/5 (7.550+ opiniones)

: 4.7/5 (7.550+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (3.700+ reseñas)

10. Chanty

vía Chanty Chanty es una herramienta de colaboración remota con funciones como chatear, videollamadas, uso compartido de archivos y gestión de tareas para ayudar a los equipos a mantenerse conectados y productivos. Puedes compartir ideas, asignar tareas y recibir comentarios de otros miembros del equipo rápidamente. Además, todas las comunicaciones se almacenan de forma segura en un único lugar al que se puede acceder fácilmente en cualquier momento.

Chanty también hace que mantenerse al día de los cambios recientes sea sencillo. Su sistema de notificaciones permite a los usuarios saber cuándo hay nuevos mensajes o actualizaciones, ¡y estar al día del estado más reciente del proyecto!

Las mejores funciones de Chanty

vídeo y audio 4K con compatibilidad para hasta 1.000 participantes en vídeo

Acciones de conversación para renombrar o abandonar conversaciones

Mensajes de voz para responder sobre la marcha

@menciones para notificar a los miembros del equipo

Tema oscuro de alto contraste

Límites de chanty

Las vistas de tareas se limitan a Kanban, listas y calendario

Los controles de roles y permisos son funciones de pago

Precios de Chanty

Plan Free : gratuito/a

: gratuito/a Plan Business: 3 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Chanty

G2 : 4.5/5 (30+ opiniones)

: 4.5/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (30+ reseñas)

Consigue más cosas terminadas con las herramientas de colaboración a distancia

Las herramientas de colaboración de ClickUp proporcionan la solución definitiva para un trabajo en equipo eficiente y eficaz, sin importar dónde se encuentre. Todos los detalles de su proyecto en un solo lugar le ofrecen una claridad total, por lo que nunca tendrá que preocuparse de no estar sincronizado o de ser impreciso.

Y con la potente herramientas de gestión de proyectos como Docs dinámicos, calendarios de arrastrar y soltar y plantillas prediseñadas, los equipos remotos siempre estarán al tanto de su trabajo más importante. ✍️

Al aprovechar estas potentes herramientas, los equipos remotos pueden colaborar de forma más eficaz, aumentar la productividad y lograr el intento correcto del proyecto. Cree una cuenta gratuita en ClickUp hoy mismo ¡!