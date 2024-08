7 formas de facilitar la confianza y la comunicación en los equipos virtuales

meri es una apasionada de los contenidos y una adicta a los libros. Su amor por el colorido y las ilustraciones brillantes impulsa su creatividad para producir artículos informativos y atractivos. Cuando no está trabajando, se la puede encontrar metida en la cama con un libro

¿Oyes eso?

¿El silencio del aburrimiento durante tus conferencias de Zoom?

¿El sonido de la falta de compromiso de los miembros de su equipo?

...🦗🦗🦗..

Si es así, probablemente ha llegado el momento de repasar tu equipo virtual estrategia de comunicación . 👀

Con el teletrabajo convirtiéndose en la nueva normalidad, los jefes de equipo tienen que idear métodos creativos e innovadores para establecer un entorno de trabajo más cooperativo.

Trabajar a distancia conlleva sus propios retos, tanto para los empleados como para los directivos: barreras de comunicación, fatiga laboral, dificultades tecnológicas, etc.

A Investigación de Harvard Business Review se llevó a cabo durante COVID-19 para comprender los retos de la gestión de equipos virtuales. Muestra que la mayoría de los jefes de equipos remotos luchan por comunicarse eficazmente y tender un puente de confianza con sus equipos virtuales.

Nos guste o no, estos dos factores influyen enormemente en la productividad, la motivación y el rendimiento de los empleados, y las consecuencias de ignorarlos van más allá de ser improductivos y hacer las cosas mal.

Entonces, ¿qué hace falta para crear confianza y una cooperación eficaz en los equipos virtuales, y qué rol desempeñan en el rendimiento de los empleados?

Averigüémoslo.

¿Listo para eliminar los grillos?

¿Cómo impulsa la productividad una buena comunicación entre equipos virtuales?##

Algunos de nosotros hemos trabajado en un entorno negativo, en el que los compañeros son poco fiables, distantes e insensibles.

En tales situaciones, los empleados tienden a retener su energía, habilidades, pasión y motivación porque sienten una falta de confianza, compatibilidad y conexión con sus equipos.

Entonces, ¿cómo se consigue fomentar la confianza?

1. Más confianza = Menos conflictos

La confianza es un superpoder que resuelve los problemas de falta de comunicación en los equipos virtuales. 💪

La confianza interpersonal entre empleados y directivos ayuda a reducir y resolver los malentendidos de forma más fluida.

Comparte el espíritu de confianza para acelerar los procesos de negociación, así como para construir relaciones personales más estrechas dentro de los equipos virtuales. Aunque debes mantenerlo a un nivel profesional, piensa en construir una sólida base de confianza a lo largo del tiempo para evitar en la medida de lo posible futuros conflictos.

¿Cómo funciona? 🤔

Cuando la gente comparte la certidumbre mutua hacia sus compañeros y jefes, se sentirá segura en su entorno de trabajo.

Por tanto, estarán más abiertos a negociaciones, discusiones y diálogos saludables con el equipo.

2. La confianza crea un aura de "¡Tienes un amigo en mí!"

Uno de los elementos fundamentales de un gran rendimiento de los empleados es una mayor colaboración dentro de los equipos. Especialmente con el trabajo a distancia, donde la comunicación cara a cara es mínima, la gestión de una equipo colaborativo a distancia se ha convertido en un reto aún mayor.

Las relaciones de trabajo turbias conducen a una escasa cooperación, mientras que los vínculos de confianza pueden crear fácilmente asociaciones más sólidas entre empleados y jefes. ✊

Toy Story/

GIPHY

Un estudio realizado por Harvard Business Review (en inglés) muestra que las personas que trabajan en entornos de alta confianza ofrecen un 50% más de productividad. Esto demuestra que la confianza es el ingrediente número uno para crear equipos virtuales fuertes. 🥗

En pocas palabras, la comunicación basada en la confianza dentro de los equipos motivará a los miembros a poner sus cabezas juntas y llegar a ideas más innovadoras.

Redoble de tambores, por favor...🥁 para la dulce letra de Randy Man. 🎶

3. Reduce el estrés y el aislamiento

Hoy en día, la mayoría de las empresas han pasado a un entorno de trabajo híbrido y a una cultura de trabajo completamente a distancia, algo para lo que no todos los empleados y directivos estaban preparados.

Los nuevos retos y las numerosas barreras que conlleva trabajar desde casa pueden provocar un alto nivel de estrés y una tendencia al aislamiento o al trabajo en silos entre sus empleados.

En el lado opuesto... 😍

Las relaciones abiertas, transparentes y de confianza con los equipos virtuales ayudan a los empleados a superar la presión del trabajo, se sienten más motivados para comprometerse y reducen toda la presión del teletrabajo.

7 maneras inteligentes de mejorar la comunicación en equipos virtuales y reforzar la confianza

Por suerte, hay varias maneras gestores estelares pueden generar confianza y una comunicación transparente en equipos virtuales. 🥳

Echa un vistazo a estos consejos prácticos para crear equipos colaborativos, alineados y capacitados.

1. sé flexible en la comunicación de equipos virtuales

En la actualidad, cada vez más empresas están adoptando una mentalidad abierta y una perspectiva más flexible en lo que respecta al trabajo en equipo. Especialmente en el caso de los equipos virtuales, donde la socialización eficaz es un poco compleja, aplicar la sencillez se ha convertido en algo esencial.

Los jefes de equipos virtuales deben ser accesibles y amables para que los empleados se sientan libres de hacer preguntas, discutir problemas y expresar su opinión. 🗣️

Mantener la mente abierta a los cambios ayudará a los líderes a mantener la flexibilidad y la agilidad ante los cambios constantes. Además, la transparencia cultura de empresa proporciona una comunicación más eficaz entre los miembros.

2. Fijar metas comunes que sean precisas

El método de trabajo desde casa ha cambiado definitivamente el equilibrio de nuestra vida personal y profesional.

Lo que, a su vez, dificulta el orden de prioridades.

Por eso, los jefes de equipos virtuales deben _definir claramente las metas de la empresa para cada empleado

A veces, los miembros pueden sentirse desconectados simplemente como resultado de estar geográficamente distantes. Así pues, tanto si trabajas para una empresa de SaaS como si lo haces para una panadería, tu tarea como director es establecer un destino común con objetivos claramente definidos.

Bruce Almighty/

GIPHY

Cuando todo el mundo conoce sus tareas para el día/semana/mes, los plazos y otros requisitos, la comunicación se hace más fácil.

Además, esboza objetivos compartidos para construir una base firme de valores comunes de la empresa a la que cada miembro pueda contribuir. Consíguelo de una forma más sencilla con la herramienta especial de ClickUp gestión de tareas función.

3. Diga "¡Gracias!" a su equipo virtual

Admitámoslo: Como humanos, todos deseamos sentirnos vistos y apreciados. 😌

Cuando se trata de trabajar con equipos virtuales, la valoración y el reconocimiento a menudo se pierden en el flujo constante de videollamadas, discusiones rápidas y proyectos interminables. Por eso, utilizar el poder del reconocimiento y la apreciación genuinos te da la ventaja de mejorar la comunicación con tu equipo virtual.

Según Glassdoor el 53% de los empleados admite que permanecería más tiempo en su empresa si se sintiera suficientemente valorado.

Así pues, he aquí algunas prácticas creativas de reconocimiento a los empleados:

Implemente un programa de reconocimiento de empleados . Por ejemplo, puede dar puntos por completar incluso las tareas más pequeñas o por ser puntual. Estos puntos pueden canjearse después por ventajas como más tiempo libre

. Por ejemplo, puede dar puntos por completar incluso las tareas más pequeñas o por ser puntual. Estos puntos pueden canjearse después por ventajas como más tiempo libre Reconozca los logros individuales para destacar a los empleados más productivos. Cuando los directivos destaquen las pequeñas victorias de los miembros y les den las gracias mediante una llamada telefónica personal, éstos se sentirán valiosos y se comprometerán más

para destacar a los empleados más productivos. Cuando los directivos destaquen las pequeñas victorias de los miembros y les den las gracias mediante una llamada telefónica personal, éstos se sentirán valiosos y se comprometerán más Celebre incluso los fracasos de los empleados apoyando la asunción de riesgos y la determinación. Además, aproveche los fracasos para motivar a otros miembros a probar cosas nuevas

apoyando la asunción de riesgos y la determinación. Además, aproveche los fracasos para motivar a otros miembros a probar cosas nuevas Comparta los logros del equipo a través de las redes sociales y otras plataformas. Utilice hashtags especiales de Instagram (por ejemplo, #empleadodelmes) y exprese su gratitud en una simple publicación de Facebook para que los miembros de su equipo se sientan especiales

Los miembros de equipos virtuales pueden sentirse a menudo desconectados de la empresa, por lo que ofrecerles reconocimiento les ayudará a comprometerse y motivarse mejor.

4. Las reuniones 1:1 configuran una gran comunicación entre equipos virtuales

Una parte del intento correcto de comunicación es un enfoque individual hacia los miembros de su equipo virtual.

Organizar reuniones periódicas es una forma de hacer un seguimiento del progreso del trabajo y del rendimiento general de los empleados, así como de comprobar la comunicación con los miembros del equipo virtual.

Sin embargo, si quieres construir una base sólida de confianza y un entorno de colaboración, reserva también algo de tiempo para las reuniones individuales. 🤝

Conseguir un contacto personal mientras trabajas desde la oficina es bastante fácil. Un simple "Hola" o una charla rápida mientras te preparas un café sirven para romper el hielo.

Incluso si tuvieras que ponerte al día a través de correo electrónico o mensajes de texto masivos sus más de 100 trabajadores de oficina, la presencia física sigue contando.

Aunque el trabajo teletrabajo ha traído consigo retos para la comunicación interpersonal, aún existe la posibilidad de hacer amigos en el mundo virtual. 🧑‍💻

Aquí tienes algunos consejos rápidos para organizar con éxito reuniones individuales con tus trabajadores a distancia:

Siga un horario repetido

Pregunte por los retos a los que se enfrentan los miembros

Tome notas para hacer un seguimiento del progreso

Asegúrese dereducir el ruido de fondo y eliminar otros problemas técnicos

Prepare algunas preguntas informales

Sea un buen oyente

Los jefes de equipo que organizan reuniones cara a cara con cada miembro tienen más probabilidades de ganarse su confianza y mejorar las relaciones amistosas.

La empatía sincera y genuina demuestra cuánto respeta y se preocupa por su equipo virtual. Esto, a su vez, mejora las conexiones (a internet) desde dentro.

Además, debe crear un entorno adecuado en el que resulte agradable chatear e intercambiar vistas. Tanto si decide utilizar un programa de reuniones o recurra a aplicaciones para móviles, asegúrese de elegir el mejor momento, eliminar el ruido de fondo y ajustar un ambiente agradable.

ClickUp se convertirá fácilmente en su herramienta favorita para mejorar todo tipo de comunicaciones en equipo. Especialmente cuando se trata de equipos virtuales que trabajan a distancia, las herramientas y funciones disponibles ayudan a organizar todo lo que ocurre en su empresa. Desde mapas de proyectos visualizados y seguimiento del trabajo en tiempo real hasta gráficos de sprints y listas de prioridades, podrá crear, completar y gestionar tareas desde un mismo lugar

5. Permita que su equipo virtual comparta e intercambie ideas

El intercambio de información es el santo grial de la comunicación.

(Algunos efectos de sonido aquí, por favor... 🙌)_

Moodman/

GIPHY

Una experiencia de colaboración como el brainstorming ayudará a tu equipo virtual a abrirse sobre sus ideas y sugerencias retenidas, opiniones sobre un tema determinado y soluciones a cualquier problema existente.

Dado que el intercambio de ideas es un esfuerzo de colaboración, ayuda a crear equipos más fuertes y vínculos productivos.

Especialmente para los jefes de equipos virtuales, es esencial organizar sesiones de intercambio de ideas en las que los participantes se sientan escuchados y apreciados incluso por sus "malas" ideas. 🧠

6. ¡Hay vida fuera del trabajo!

Hablar de temas fuera del trabajo es la opción más fácil para dar forma a relaciones de confianza con tu equipo virtual.

Esto, de nuevo, refleja la transparencia y apertura de tu empresa hacia los empleados remotos.

Un estudio de Gallup muestra que el 50% de los empleados dejan su trabajo porque están insatisfechos y desconectados de sus jefes.

**La verdadera razón es que la gente busca una interacción humana genuina

Y, cuando los tiempos se ponen difíciles, simplemente quieren alejarse de todos los agotamiento laboral los plazos de los proyectos y la elaboración de informes interminables.

Tener un líder con el que puedan hablar de proyectos de trabajo del mismo modo que de su amor por los perros es una pura bendición.

7. No te olvides de la diversión

Por último, pero no menos importante, a todo el mundo le gusta divertirse. 💃

Incluso en el trabajo. 🤫

Teniendo en cuenta la cantidad de estrés que sufren los trabajadores remotos, los directivos deben crear un tiempo de ocio para los equipos virtuales. Aunque las actividades de creación de equipos suelen verse como una práctica de desconexión del trabajo, ayudan a estrechar lazos.

¿Cuáles son algunas formas de divertirse a distancia?

Jugar a videojuegos virtuales y al trivial (seguro que tienes algunosjugadores entre sus miembros)

Realiza concursos virtuales como elTrivial Virtual Happy Hour* Resuelve una escape room online

Crea y resuelve desafiantes escenarios

Juega a dos verdades y una mentira: clásico total

¡Y mucho más!

Especialmente con equipos virtuales, ofrecer diversión ayuda a mantenerlos conectados y comprometidos. Además, ayudará a que los miembros aislados se sientan más cercanos y dependan más de los directivos.

¡Concluyendo!

Mejorar la confianza y la cooperación como líder de un equipo virtual no es fácil, pero nuestros sencillos y prácticos consejos le ayudarán a empezar y a llevar las relaciones de trabajo al siguiente nivel. ️

Recuerda: Al fin y al cabo, todo se reduce al aprecio, el respeto y la atención hacia los equipos virtuales.

Monsters Inc

GIPHY

Cuéntanos tu experiencia de trabajo con o en un equipo virtual.

Mi opinión sobre ClickUp

Empezamos a utilizar ClickUp cuando el teletrabajo se convirtió en la nueva normalidad. Con tantas herramientas nuevas con las que lidiar (Zoom, TeamViewer, etc.), ClickUp nos ha proporcionado otro nivel de simplicidad. Lo utilizamos sobre todo para la gestión de tareas. Aunque el equipo era pequeño, necesitábamos algo con lo que fuera fácil trabajar. Con ClickUp no teníamos que buscar la tarea ni la fecha límite. También podíamos utilizar el sistema especial de códigos de colores, que lo hacía todo aún menos confuso.

Personalmente, me encantaron los Box de tareas, en los que se podían clasificar todas las tareas por fases (En proceso, Terminada, Pendiente, etc.). Me ayudaron a entender visualmente en qué punto de la gestión de tareas me encontraba y en qué punto se encontraba mi equipo. Así, si había algo en lo que podía ayudar, podía verlo directamente desde el panel.