105 frases inspiradoras sobre el trabajo en equipo para motivar a tu equipo

Si le preguntas a alguien qué le gusta de su trabajo, seguramente te dirá que la gente.

La gente que hace que las largas noches y las olas de agotamiento sean menos agonizantes. Las personas que hacen que se sientan mejor al instante tras una pequeña conversación. Las personas que no temen llamarles la atención cuando perciben que algo no va bien.

Hemos elaborado una lista de nuestras frases favoritas sobre el trabajo en equipo y algunos consejos para hacerlo con eficacia.

Citas de trabajo en equipo sobre trabajar juntos

¿Por qué es importante trabajar en equipo? Para empezar, la colaboración en el lugar de trabajo ha aumentado al menos un 50% en los últimos 20 años y prevalece en el estado del mundo actual.

Voy a suponer que el intento correcto de su equipo no dependía de unos pocos de los mejores, sino de que cada miembro del equipo se apropiara de una parte del proceso y consiguiera que las cosas estuvieran terminadas Tanto si una persona prefiere estar entre bastidores como si prefiere tomar decisiones, cada uno tiene un conjunto único de habilidades y experiencias que le serán útiles en diferentes situaciones.

Estas frases de motivación resumen lo que significa para un equipo contribuir desinteresadamente a una visión única. 🧑‍💼✨

1. "Decir que mi destino no está ligado al tuyo es como decir: "Tu parte del barco se hunde"

-**Hugh Downs locutor de radio y televisión estadounidense

2. "El compromiso individual con un esfuerzo de grupo: eso es lo que hace que un equipo trabaje, que una empresa trabaje, que una sociedad trabaje, que una civilización trabaje"

-**Vince Lombardi entrenador de fútbol americano y ejecutivo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)

3. "El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente corriente consiga resultados fuera de lo común"

-**Ifeanyi Enoch Onuoha autor y educador nigeriano

4. "Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros"

-Ken Blanchard Autor, conferenciante y consultor de empresas estadounidense

5. "El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos"

-**Michael Jordan Presidente estadounidense del equipo de baloncesto Charlotte Hornets y ex jugador de baloncesto

6. "Un grupo se convierte en compañeros de equipo cuando cada miembro está lo bastante seguro de sí mismo y de su contribución como para alabar las habilidades de los demás"

-Norman Shidle autor estadounidense

7. "En el trabajo en equipo, el silencio no es oro. Es mortal"

-**Mark Sanborn autor, conferenciante y empresario estadounidense

8. "Me gusta el reto de conseguir que los jugadores alcancen ciertos niveles, pero esa es la parte fácil. El mayor reto es conseguir que crean en lo que estamos haciendo. Tienen que entender que está bien tener días buenos y días malos"

Dawn Staley jugadora, entrenadora y medallista de oro olímpica del Salón de la Fama del baloncesto estadounidense

"Cada vez que interactuamos con otra persona en el trabajo, tenemos que elegir: ¿intentamos reclamar todo el valor que podamos, o aportamos valor sin preocuparnos de lo que recibimos a cambio?"

Adam Grant psicólogo organizativo y escritor

10. "Hacen falta dos pedernales para hacer fuego"

-Louisa May Alcott Novelista y poetisa estadounidense

11. "La fuerza del equipo es cada miembro individual. La fuerza de cada miembro es el equipo"

-Phil Jackson jugador de baloncesto, entrenador y ejecutivo estadounidense

12. "Individualmente, somos una gota. Juntos, somos un océano"

-**Ryunosuke Satoro escritor japonés

13. "Las personas interdependientes combinan su propio esfuerzo con el de los demás para lograr su mayor intento correcto"

-**Stephen Covey autor y educador estadounidense

14. "Por muy brillante que sea tu mente o tu estrategia, si juegas solo, siempre perderás contra un equipo"

-Reid Hoffman Empresario y escritor estadounidense

15. "Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo; de hecho, es lo único que lo ha hecho"

-Margaret Mead antropóloga cultural estadounidense

16. "El trabajo en equipo divide la tarea y multiplica el intento correcto"

-Desconocido

17. "Recuerda, el trabajo en equipo empieza por generar confianza. Y la única manera de hacerlo es superar nuestra necesidad de invulnerabilidad"

-**Patrick Lencioni autor estadounidense

18. "No importa lo alto que llegues en una organización, no importa lo bien que se perciba que lo estás haciendo, tu trabajo nunca está terminado"

-**Abigail Johnson Presidenta y Consejera Delegada de Fidelity Investments

19. "Aprender, sin ninguna oportunidad de compartir lo que hemos aprendido, es un poco como cocinar para nosotros mismos; lo hacemos, pero probablemente no lo haremos tan bien"

-Mike Schmoker Autor, educador y ex entrenador de fútbol americano

Trabajo en equipo frases sobre liderazgo y trabajo en equipo

¿El no tan secreto del éxito y el crecimiento de una empresa? Un liderazgo fuerte y empleados productivos.

Cuando los líderes encarnan la cultura y los valores de la empresa, influyen positivamente en sus equipos, lo que se traduce en su trabajo y produce resultados. CEO de ClickUp Zeb Evans dice: "La meta final es crear una cultura en la que los empleados estén alineados con la misión de la empresa, y en la que la productividad y la colaboración ocupen la fase central."

¡Aquí tienes citas de trabajo en equipo para inspirarte abriendo más oportunidades para que tus equipos prosperen! ☀️🌱

20. "Estoy tan orgulloso de muchas de las cosas que no hemos hecho como de las que hemos terminado. Innovar es decir no a mil cosas"

-**Steve Jobs cofundador estadounidense de Apple Inc

21. "Las palabras más importantes que me han ayudado en la vida, cuando las cosas han ido bien o cuando las cosas han ido mal, son 'acepta la responsabilidad'"

-**Billie Jean King ex número 1 mundial del tenis estadounidense

22. "Cuando tienes un asiento en esa tabla, te lo has ganado porque entiendes el comportamiento humano. Entiendes lo que necesitan tus empleados, cuáles son sus carencias y tú los representas. Pero esto no ocurre porque tú lo digas"

-Celia Swanson ex vicepresidenta ejecutiva de Walmart Inc

23. "No entiendo por qué la gente tiene miedo de las nuevas ideas. A mí me asustan las viejas"

-**John Cage compositor y teórico musical estadounidense

"Normalmente, en las startups hay cierta flexibilidad en cómo se terminan las cosas. La gente asume diferentes responsabilidades, lleva diferentes sombreros, que es una de las razones por las que las startups tienen éxito. Y no se quita toda esa magia y se introduce un montón de rigor por todas partes para que las cosas sean eficientes."

Vrushali Patil responsable de Plataforma en Front

25. "Me di cuenta de que si estaba dispuesta a dar un paso al frente y ser el centro de atención, podría hacer que todos los demás a mi alrededor fueran también mucho más poderosos"

-Alaina Percival cEO estadounidense de Women Who Code_

26. "Sea lo que sea lo que crees que quieres hacer, y sea lo que sea lo que crees que se interpone entre tú y eso, deja de poner excusas. Puedes hacerlo todo"

-**Katia Beauchamp cofundadora estadounidense y Directora General de Birchbox

27. "Los buenos líderes organizan y alinean a las personas en torno a lo que el equipo necesita hacer. Los grandes líderes motivan e inspiran a la gente con la razón por la que lo están pendiente. Eso es el propósito. Y esa es la clave para lograr algo verdaderamente transformador"

-Marillyn Hewson ex Presidenta, Presidenta y Consejera Delegada de Lockheed Martin

28. "Al final, a un gran líder sólo se le conoce por el impacto que tiene en los demás"

-**Jim Stovall escritor estadounidense

29. "Gestionas cosas; diriges personas"

-**Grace Murray Hopper informático estadounidense y contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos

30. "Walt Disney dijo a su equipo: 'Construid primero el castillo' cuando construía Disney World, sabiendo que esa visión seguiría sirviendo de motivación durante todo el proyecto. A menudo, cuando la gente no consigue lo que quiere en la vida, es porque su visión no es lo bastante fuerte"

-Gail Blanke Presidenta y Consejera Delegada de Lifedesigns

31. "Lo único peor que empezar algo y fracasar... es no empezar nada"

-**Seth Godin Empresario, autor y conferenciante estadounidense

32. "Hay cuatro ingredientes en el verdadero liderazgo: cerebro, alma, corazón y buenos nervios"

-**Klaus Schwab Fundador alemán y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial

33. "Tanto si trabajas para ti mismo como para otros, habrá momentos en los que te sientas infeliz o estancado. No puedes controlar todo lo que te rodea, pero en esos momentos, recuérdate a ti mismo que eres poderoso y que incluso pequeños movimientos estratégicos pueden crear grandes cambios a mejor."

-**Trae Bodge periodista de estilo de vida y comentarista de televisión estadounidense

34. "Lo que siempre digo es: 'Haz cada trabajo en el que estés como si fueras a hacerlo el resto de tu vida, y demuestra esa propiedad del mismo'"

-**Mary Barra cEO estadounidense de General Motors

35. "Cuando la gente está invertida financieramente, quiere un retorno. Cuando la gente está invertida emocionalmente, quiere contribuir"

-**Simón Sinek autor británico-estadounidense y conferenciante inspirador

36. "La gente era mi trabajo de día, la empresa era mi trabajo de noche. Tenemos que ser quienes somos. Tenemos que vivir de acuerdo con nuestros valores. Me da igual dónde estemos: Dubai, Tokio, etc."

-Howard Behar ex Presidente estadounidense de Starbucks

"Aprendí a ir más allá cuando se trata de hacer preguntas o peticiones. Y si oyes 'Eso no es posible', preguntar 'Qué es posible', en vez de decir gracias e irte. Pero también a pensar de forma creativa a la hora de resolver problemas"

Emily Weiss fundadora de Glossier

-**Arianna Huffington Fundadora greco-estadounidense del Huffington Post y fundadora y consejera delegada de Thrive Global

39. "Inclusividad no significa 'solo se nos permite estar ahí', sino que se nos valora. Siempre lo he dicho: los equipos inteligentes harán cosas increíbles, pero los equipos verdaderamente diversos harán cosas imposibles".

-**Claudia Brind-Woody ejecutiva estadounidense de IBM

40. "Si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, aprender más, hacer más y llegar a ser más, entonces eres un líder excelente"

-**Dolly Parton Cantante, compositora, actriz, filántropa y empresaria estadounidense

41. "Digan lo que digan o hagan lo que hagan, asume una intención positiva. Te sorprenderá cómo todo tu enfoque hacia una persona o un problema se vuelve muy diferente."

-**Indra Nooyi indio-estadounidense, ex Directora General de PepsiCo_

42. "Un Business tiene que ser envolvente, tiene que ser divertido y tiene que ejercitar tu instinto creativo"

-**Richard Branson fundador británico de Virgin Group

43. "¿Por qué no existe un producto? ¿Por qué no se termina una tarea de forma más eficaz? ¿Por qué se hace lo que se hace? Tanto si acabas de incorporarte al mundo laboral como si estás empezando un nuevo negocio, puede ser abrumador: lleno de ineficiencias y de gente con infinidad de opiniones diferentes (nunca te faltarán consejos), así que es importante encontrar tu camino desde el principio -tu verdadera estrella polar- y mantenerte conectado a ella mientras evolucionas y navegas por tu carrera."

-**Sara Cullen cEO estadounidense y fundadora de Daily Gem_

44. "La estrategia no es un deporte en solitario, aunque seas el CEO"

-Max McKeown Escritor y consultor inglés

45. "Si intentáramos pensar en una buena idea, no habríamos sido capaces de pensar en una buena idea. Sólo tienes que encontrar la solución para un problema de tu propia vida"

-Brian Chesky cofundador estadounidense y Consejero Delegado de Airbnb_

46. "Determina qué comportamientos y creencias valoras como empresa, y haz que todo el mundo viva fiel a ellos. Estos comportamientos y creencias deberían ser tan esenciales para tu núcleo que ni siquiera pienses en ello como cultura."

-Brittany Forsyth vicepresidenta de relaciones Humanas en Shopify

47. Si no puedes describir lo que estás haciendo como un proceso, no sabes lo que estás haciendo"

-W. Edwards Deming ingeniero, estadístico y profesor estadounidense

48. "La capacidad de una organización para aprender, y traducir ese aprendizaje en acción rápidamente, es la ventaja competitiva definitiva"

-**Jack Welch ex Consejero Delegado estadounidense de General Electric

Trabajo en equipo frases sobre la persistencia

Todos tenemos esos días en los que queremos escaparnos a una isla griega y cantar el himno del verano, "Dancing Queen", con nuestros mejores amigos. Pero a menos que ese sea un plan de huida realista, ¿qué más puedes hacer para mantener la motivación?

Puede parecer obvio desconectar del mundo y estar solo, pero eso no acallará la voz crítica de tu cabeza. Así que, en lugar de eso, habla con un miembro de tu equipo o estate en un ajuste público para un estallido de felicidad. Así, cuando gestiones tu energía y te centres en pensamientos positivos, encontrarás ese impulso incesante de ir a por tus metas

Esto es lo que algunos triunfadores verdaderamente dedicados tienen que decir sobre la persistencia:

49. "La práctica no es lo que haces una vez que eres bueno. Es lo que haces lo que te hace bueno"

-**Malcolm Gladwell periodista, autor y conferenciante canadiense

50. "¡Nada es imposible, la propia palabra dice 'soy posible'!"

-**Audrey Hepburn Humanitaria y actriz británica

51. "Siempre he hecho algo para lo que no estaba preparada. Creo que así es como creces. Cuando llega ese momento de 'Vaya, no estoy muy segura de poder hacer esto', y superas esos momentos, es cuando tienes un gran avance."

-**Marissa Mayer Empresaria estadounidense, ex Directora General de Yahoo

52. "Puedes y debes establecer tus propios límites y articularlos claramente. Esto requiere valor, pero también es liberador y fortalecedor, y a menudo te hace ganar un nuevo respeto."

-Rosalind Brewer Directora General de Walgreens Boots Alliance

"La suerte implica que no he hecho nada. Suerte significa que me han dado algo. Suerte significa que me han dado algo que no me he ganado, por lo que no he trabajado duro. Gentil lector, que nunca tengas suerte. Yo no tengo suerte. ¿Sabes lo que soy? Soy inteligente, tengo talento, aprovecho las oportunidades que se me presentan y trabajo muy, muy duro. No me llames afortunada. Llámame mala leche"

**Shonda Rhimes Autora de Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person

-**André Gide autor francés y Premio Nobel de Literatura

55. "Las cosas difíciles se ponen en nuestro camino, no para detenernos, sino para llamar nuestro coraje y nuestra fuerza"

-**Desconocido

56. "Tal vez, si dejas a un lado tu incredulidad, te arremangas, asumes algunos riesgos y vas totalmente a por ello, te despertarás un día y te darás cuenta de que estás viviendo el tipo de vida de la que solías estar celoso"

-Jen Sincero Autora estadounidense y coach para el intento correcto

57. "Quien no conquista cada día algún miedo no ha aprendido el secreto de la vida"

-**Ralph Waldo Emerson Filósofo y poeta estadounidense

58. "Si lo que estás haciendo no te está moviendo hacia tus metas personales, entonces te está alejando de tus metas personales"

-**Brian Tracy orador motivacional canadiense

59. "No bailes alrededor del perímetro de la persona que quieres ser. Sumérgete profunda y plenamente en ella"

-Gabrielle Bernstein Autora estadounidense y conferenciante motivacional

60. "Juzga tu intento correcto por aquello a lo que has tenido que renunciar para conseguirlo"

-Dalai Lama el más alto líder espiritual del Tíbet

61. "No te dejes intimidar por lo que no sabes. Esa puede ser tu mayor fuerza y asegurarte que haces las cosas de forma diferente a los demás."

-Sara Blakely Fundadora estadounidense y CEO de Spanx

"Rara vez se te presentan las oportunidades de forma perfecta. En una cajita bonita con un lazo amarillo encima. 'Toma, ábrela, es perfecta. Te encantará' Las oportunidades -las buenas- son desordenadas, confusas y difíciles de reconocer. Son arriesgadas. Te desafían"

Susan Wojcicki cEO de Youtube

-**Ella Fitzgerald cantante de jazz estadounidense

64. "A menudo alcanza el intento correcto quien no sabe que el fracaso es inevitable"

-**Coco Chanel diseñadora de moda y empresaria francesa

65. "Si realmente quieres hacer algo, encontrarás la manera. Si no, encontrarás una excusa"

-**Jim Rohn empresario y autor estadounidense

66. "El cambio real, el cambio duradero, se produce paso a paso"

-Ruth Bader Ginsburg ex jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos

"He estado absolutamente aterrorizada en todo momento de mi vida, y nunca he dejado que eso me impidiera hacer nada de lo que quería hacer"

**Georgia O'Keeffe pionera artística del movimiento modernista estadounidense

-Mindy Kaling guionista, productora y escritora estadounidense

69. "La superación de las adversidades es una parte muy importante de la humanidad, y creo que no la celebramos tanto como deberíamos"

-**Taika Waititi cineasta y actor neozelandés

70. "Puede que encuentres muchas derrotas, pero no debes dejarte vencer. De hecho, puede que sea necesario encontrarte con las derrotas, para que puedas saber quién eres, de qué puedes levantarte, cómo puedes seguir saliendo de ello."

-Maya Angelou poeta, escritora de memorias y activista por los derechos civiles estadounidense

71. "El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día"

-Robert Collier autor estadounidense de autoayuda

72. "Nunca te rindes. Haces una tarea lo mejor que puedes y más allá"

-**Debbie Reynolds actriz, cantante y empresaria estadounidense

73. "Perseverancia es fracasar 19 veces y tener éxito la vigésima"

Dame Julie Andrews DBE actriz, cantante y escritora inglesa

74. "Define el éxito en tus propios términos, alcánzalo con tus propias reglas y construye una vida de la que te sientas orgulloso de vivir"

-**Anne Sweeney ex Copresidenta estadounidense de Disney Media Networks

"No dejes que nadie te robe tu imaginación, tu creatividad o tu curiosidad. Es tu lugar en el mundo, es tu vida. Sigue adelante y haz todo lo que puedas con ella, y conviértela en la vida que quieres vivir"

-**Reba McEntire cantante, actriz y empresaria estadounidense

77. "Puede que seas la única persona que queda que cree en ti, pero es suficiente. Sólo hace falta una estrella para atravesar un universo de oscuridad. Nunca te rindas"

-**Richelle E. Goodrich Autora estadounidense

Trabajo en equipo frases sobre volver a empezar

El crecimiento personal no es sólo cosa de individuos, sino también de equipos

En situaciones que producen resultados decepcionantes o embarazosos, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para cambiar el estado de ánimo y averiguar qué es lo siguiente. Por el contrario, cuando los directivos se centran en las soluciones con un tono positivo, el equipo puede empezar a hacer cambios para mejorar su rendimiento en el futuro.

Entonces, ¿qué podemos decirnos para ayudarnos mutuamente a recuperarnos del fracaso y empezar de nuevo?

78. "Es mejor fracasar en la originalidad que triunfar en la imitación"

-Herman Melville novelista estadounidense

79. "Si vives en el pasado, eso es depresión, y si vives en el futuro, eso es ansiedad. Así que no tienes más remedio que vivir el presente"

-**Sarah Silverman comediante, actriz y escritora estadounidense

"Quiero estar en la arena. Quiero ser valiente con mi vida. Y cuando tomamos la decisión de atrevernos en grande, nos apuntamos a que nos pateen el culo. Podemos elegir el valor o podemos elegir la comodidad, pero no podemos tener las dos cosas. No al mismo tiempo"

Brené Brown investigadora y autora

-**Orrin Woodward autor estadounidense

82. "Cada error te enseña algo nuevo sobre ti mismo. No hay fracaso, recuerda, excepto en dejar de intentarlo.

-**Chris Bradford autor y artista marcial británico

83. "Siempre he afrontado las cosas con hambre y con el suficiente miedo. Mucha confianza, ya sabes, pero el miedo justo para trabajar más duro. El miedo paralizante no hace nada, pero ¿el tipo de miedo que te pone lo suficientemente nervioso como para ser realmente consciente y concentrarte? Me gusta ese tipo de miedo"

-**Queen Latifah rapera, actriz y cantante estadounidense

"¿Qué te gusta tanto hacer que las palabras fracaso e intento correcto se vuelven esencialmente irrelevantes?"

Elizabeth Gilbert Autora de Big Magic: Vida creativa más allá del miedo

-**Tom Robbins novelista estadounidense

86. "En el mundo real, las personas más inteligentes son las que cometen errores y aprenden. En la escuela, las personas más inteligentes no cometen errores"

-**Robert Kiyosaki empresario y escritor estadounidense

87. "Fracasar es una parte crucial del intento correcto. Cada vez que fracasas y te vuelves a levantar, practicas la perseverancia, que es la clave de la vida. Tu fuerza reside en tu capacidad para recuperarte"

-**Michelle Obama abogada, autora y ex Primera Dama de Estados Unidos

88. "Nuestras vidas son historias que escribimos, dirigimos y protagonizamos. Algunos capítulos son felices mientras que otros traen lecciones que aprender, pero siempre tenemos el poder de ser los héroes de nuestras propias aventuras."

-Joelle Speranza Autora estadounidense

Trabajo en equipo frases sobre la confianza

"¿Estás seguro de que sabes de lo que estás hablando?" Esa es la voz crítica que tenemos en la cabeza y que intenta sacudir nuestra confianza en los momentos más inoportunos: un proyecto importante.. conversación o reunión personal con nuestro jefe. Si dejamos que nuestra voz crítica interior nos diga que no somos lo bastante listos o capaces, no confiaremos en nuestro juicio ni tomaremos buenas decisiones.

Una inyección diaria de confianza puede venir de escuchar un podcast (como el Podcast When it Clicked ), hacer algunos cursos de formación o hablar con un miembro positivo del equipo. Mientras tanto, aquí tienes citas inspiradoras sobre la confianza en el equipo para empaparte de ellas:

89. "Ten miedo, pero hazlo de todos modos. Lo importante es la acción. No tienes que esperar para tener confianza. Simplemente hazlo y, con el tiempo, la confianza te seguirá"

-**Carrie Fisher actriz y escritora estadounidense

"Tener la oportunidad de aprender de los demás es un privilegio por el que estoy realmente agradecida. Me encanta empaparme de todo lo que me dicen mis entrenadores/mentores. Si tengo un consejo para ti hoy, es que seas entrenable"

Crédito de la foto: bethanyhamilton.com 91. "El corazón de la excelencia humana a menudo comienza a latir cuando descubres una búsqueda que te absorbe, te libera, te desafía o te da un sentido de significado, alegría o pasión"

-Terry Orlick, Ph. D. Autor estadounidense y conferenciante motivacional

92. "No esperes a que todo esté perfecto. Nunca será perfecto. Siempre habrá retos, obstáculos y condiciones que no sean perfectas. ¿Y qué? Empieza ahora. Con cada paso que des, te harás más y más fuerte, más y más hábil, más y más seguro de ti mismo y más y más exitoso."

-**Mark Victor Hansen Conferenciante motivacional, entrenador y autor estadounidense

93. "Lo que haces marca la diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar"

-Dame Jane Goodall DBE primatóloga y antropóloga inglesa

94. "La educación formal te hará ganarte la vida; la autoeducación te hará ganar una fortuna"

-**Jim Rohn empresario, autor y orador motivacional estadounidense

"Ganar está muy bien, claro, pero si realmente vas a hacer algo en la vida, el secreto está en aprender a perder. Nadie permanece invicto todo el tiempo. Si eres capaz de levantarte tras una derrota aplastante y volver a ganar, algún día serás un campeón"

**Wilma Rudolph campeona olímpica de atletismo con récord del mundo

-**John Maeda Ejecutivo, diseñador y tecnólogo estadounidense

Citas sobre el trabajo en equipo en momentos dignos de celebración

¿Conoces esa sensación de triunfo cuando tu equipo termina la última tarea del proyecto? ¿Todos se reúnen en la sala de reuniones para celebrarlo y tú te quedas boquiabierto al ver el talento, el humor y el trabajo en equipo que ha hecho falta para cruzar la línea de meta? Piensas orgulloso: "Lo hemos vuelto a conseguir" 🤩

La realidad para la mayoría de los Teams es que no hay tiempo suficiente para hacer una pausa, reunirse y celebrarlo como grupo. Siempre hay otro proyecto que empezar. Pero si no nos tomamos el tiempo para reconocer los esfuerzos de nuestro equipo y salir de la rutina mundana, perdemos oportunidades para levantar la moral y dejar que el equipo se recargue. Así que aquí tienes citas motivadoras de pensadores más brillantes sobre momentos dignos de celebración:

97. "He descubierto que las pequeñas victorias, los pequeños proyectos, las pequeñas diferencias suelen marcar grandes diferencias"

Rosabeth Moss Kanter, Ph.D. Profesora de empresa en la Harvard Business School

98. "Celebra tus intentos correctos. Encuentra algo de humor en tus fracasos"

-**Sam Walton fundador estadounidense de Walmart y Sam's Club_

99. "No intentes apresurar el progreso. Recuerda que un paso adelante, por pequeño que sea, es un paso en la dirección correcta. Sigue creyendo"

-Kara Goucher corredora de fondo estadounidense

100. "La gran victoria, que hoy parece tan sencilla, fue el resultado de una serie de pequeñas victorias que pasaron desapercibidas"

-Paulo Coelho Liricista y novelista brasileño

101. "Necesito celebrar la vida porque estoy en un buen momento, trabajo duro y soy feliz con lo que soy y con lo que hago para ganarme la vida, y a veces me centro y me agobio tanto con los combates y con mejorar, que necesito bajar el ritmo y disfrutar de la vida y de los entrenamientos."

-**Dustin Poirier artista profesional estadounidense de artes marciales mixtas y filántropo

"Pequeñas cosas que parecen insignificantes al hacerlas, pero que cuando se acumulan con el tiempo dan grandes resultados. Podrías llamarlas "pequeñas virtudes" o "hábitos de intento correctos" Yo las llamo simples disciplinas diarias. Acciones productivas sencillas, repetidas de forma constante a lo largo del tiempo. Eso, en pocas palabras, es la pequeña ventaja"

Jeff Olson Autor de The Slight Edge (La pequeña ventaja)

Trabajo en equipo frases sobre productividad

103. "Solos podemos hacer muy poco; juntos podemos hacer mucho"

-Helen Keller Autora y activista

104. "El trabajo en equipo hace que el sueño funcione"

-Bang Gae Músico

105. "Nunca serás la persona que puedes ser si la presión, la tensión y la disciplina desaparecen de tu vida"

-James G. Bilkey Autor

Si está buscando su próxima lectura para el club de lectura del lugar de trabajo, corra a Barnes & Noble y consiga The Slight Edge de Jeff Olson nuestro CEO corazón, éste es uno de los libros favoritos para comentar durante los primeros meses de un nuevo empleado de ClickUp.

Suelo sentirme incómodo cuando entro en las salas de reuniones de Zoom demasiado pronto. Tanto es así que me propongo entrar un minuto antes de la hora programada para la reunión. Aquella mañana era diferente porque llevaba siete semanas de carrera en ClickUp y no quería que todas las miradas se fijaran en mi pequeño cuadrado de la vergüenza. Cuatro de las ocho personas de mi cohorte de incorporación pensaban lo mismo, así que charlamos antes de la charla sobre The Slight Edge. Lo que más me sorprendió de aquella conversación fue lo alegres que hablaban todos de Los valores fundamentales, las metas y las personas de ClickUp . Compartimos la importancia de dar pequeños pasos cada día para nuestro crecimiento y el de ClickUp.

Nuestras vistas sobre la cultura del lugar de trabajo no están muy lejos de lo que otros buscadores de empleo y empleados actuales buscan en una organización. Si buscas consejos que vayan más allá de las citas motivadoras para construir un equipo, ¡esto es para ti! 🤝

Los 5 mejores consejos para crear un equipo de trabajo eficaz

Ofrecer un sistema de reconocimiento entre iguales

Es una experiencia de aprendizaje para todos los implicados cuando las voces se mezclan para resolver problemas de forma creativa. Se aprovechan los puntos fuertes y débiles de cada uno para ayudarse a crecer y aprender más rápido. Desde ayudar en una llamada de ventas hasta ser un socio de pensamiento en una nueva iniciativa, cualquier circunstancia en la que alguien se desvíe de su camino es un ejemplo de trabajo en equipo y ¡debe ser apreciado!

🌱 Cómo empezar

Si buscas un excelente sistema de reconocimiento entre compañeros, nosotros utilizamos un software llamado Karma que se integra con nuestras cuentas de Slack. Cuando un miembro del equipo demuestra uno de nuestros valores fundamentales, le enviamos puntos de Karma que se convierten en recompensas por regalos o suscripciones para ayudar con nuestro lugar de trabajo y productividad personal

Me gusta Karma porque no hay un proceso de revisión de 10 pasos para dar un grito rápido y significativo a un miembro del equipo. En su lugar, puedo enviar puntos de Karma inmediatamente después de que alguien me haya ayudado con una tarea o me haya enseñado algo nuevo como el caché. (Es como cuando el navegador web guarda elementos descargados en el disco duro, lo que ralentiza la experiencia al visitar sitios y aumenta la cantidad de té de manzanilla caliente que necesito para mantener la calma)

Además, es una inyección de buenas vibraciones cuando leo sobre otros miembros de ClickUp recompensados con Karma por su duro trabajo. ⭐️

Compartir el conocimiento colectivo

¿Has dudado alguna vez en compartir lo que sabes con los miembros de tu equipo? Rehusar compartir hechos y opiniones que ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera puede parecerle que se está ajustando para que le engañen o le sustituyan. Pero ¿sabía que ocultar información del trabajo en realidad perjudica la productividad del equipo y cuesta dinero a las empresas ? Los miembros de nuestro equipo tendrían que pasar por nosotros para utilizar nuestros conocimientos, lo que es ineficaz y una pérdida de tiempo. Por no mencionar que cuando alguien se va de vacaciones o deja la empresa, esos conocimientos se van con él. 📭

🌱 Cómo empezar

Los empleados no están accesibles 24/7, ¡pero ClickUp Docs sí! Al formalizar la información en un solo lugar, es menos probable que su equipo pierda experiencia y conocimientos útiles.

Todos los que ocupan una posición de liderazgo deben desempeñar un papel activo en la gestión de la información uso compartido de los conocimientos y animar al resto de la organización a co-crear. Independientemente de dónde trabaje una persona (en la oficina o a distancia), necesita acceder a la información sin limitaciones de ubicación o permisos. No queremos preguntar a Jamie mientras hace tirolesa en Costa Rica con un magnífico instructor dónde encontrar el PDF con las políticas de la empresa.

👉 Dale un empujón a tus documentos con la herramienta Plantilla del manual del empleado y ¡hazlo tuyo!

Levanta el ánimo con mascotas de Zoom, listas de reproducción de música de los 90 y buenas noticias

Es habitual sentirse desconectado del lugar de trabajo, especialmente para los miembros de equipos remotos o híbridos. Necesitamos compatibilidad social en las mascotas de Zoom, melodías recomendadas para marcar el tono de nuestro entorno de trabajo y noticias positivas para mejorar nuestra salud mental. Los equipos eficaces no sólo trabajan juntos, sino que también se interesan por la vida de los demás fuera de la oficina. Créeme, siempre queremos compartir el drama que ocurrió en el parque para perros.

🌱 Cómo empezar

Abre líneas de comunicación divertidas con una herramienta como Slack y crea canales basados en intereses para que todo el mundo se deje caer casualmente. Aquí tienes algunas ideas para empezar:

#whats-on-netflix

#furry-friends

#parents-lounge

#wfh-life

#comedy-club

👉 Lee esta guía en las mejores integraciones de Slack ¡!

Invierte en un potente software de gestión de proyectos y en formación

Independientemente de su ubicación, tamaño o sector, todas las empresas ejecutan proyectos. No se puede exagerar por qué un potente software de gestión de proyectos hace posible que los equipos se centren más en su entregables y menos en el trabajo administrativo. El trabajo en equipo eficaz depende en gran medida de la comunicación y la colaboración en el momento y el lugar adecuados.

🌱 Cómo empezar

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir un software de gestión de proyectos es la formación y la habilitación del nuevo sistema. Si quieres un onboarding exitoso para la herramienta de gestión de proyectos, esto es lo que necesitarás:

Crear una lista de control de "Adopción del software " con las opiniones y comentarios sinceros del equipo sobre los principales puntos conflictivos que debería resolver el nuevo software

con las opiniones y comentarios sinceros del equipo sobre los principales puntos conflictivos que debería resolver el nuevo software Encontrar embajadores del equipo que se incorporen al principio de la fase de contratación para probar, formar y motivar al resto del equipo tras la implantación del software

que se incorporen al principio de la fase de contratación para probar, formar y motivar al resto del equipo tras la implantación del software Conectar con el proveedor de software para discutir cualquier caso de uso de los recursos que podrían ayudar a hacer la transición fácil y sencilla

A todos los coordinadores oficiales y no oficiales de incorporación y que hacen todo lo posible por ayudar a los recién contratados se merecen un Oscar al "Mejor Humor y Soporte aprobado por RRHH" 🏆

Diviértete, encuentra la alegría, sé tú

"Diviértete, encuentra la alegría, sé tú" es una de Valores fundamentales de ClickUp que resume a la perfección los cimientos del trabajo en equipo.

Cuando nuestros cerebros están sobrecargados de tareas y plazos, puede ser fácil descartar la diversión en el lugar de trabajo. Sin embargo, divertirse y disfrutar de lo que hacemos y de las personas con las que trabajamos contribuye en gran medida a la eficacia del trabajo en equipo Es un esfuerzo consciente construir una cultura de confianza y entusiasmo. 🤗

