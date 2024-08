Cómo dar la bienvenida a distancia a los nuevos miembros del equipo, según un recién contratado

dato curioso: sólo un 12% de las empresas ofrecen un proceso de incorporación a los nuevos empleados que más o menos no sea un asco

a continuación te explicamos cómo asegurarte de que tu proceso de incorporación a distancia es sólido, porque, como verás, una incorporación adecuada marca la diferencia en tu lugar de trabajo (y en tu cuenta de resultados)

Hola, soy Mandy, y aquí tienes Dos verdades y una mentira:

Hace poco empecé a incorporarme aClickUp.

A mí, como a muchos nuevos contratados, me encantaría no tener que volver a hacer un "Dos verdades y una mentira" en mi primer día.

En realidad soy un gusano espacial de Saturno.

Por suerte para mí y para mis compañeros recién llegados a ClickUp, no tuvimos que sufrir la repentina amnesia que se produce cuando te piden que compartas un "dato curioso" sobre ti en el trabajo, ni el estrés de decidir dónde está la línea que separa la "verdad" de la "humildad" cuando lo haces. En cambio, me pidieron que dijera simplemente mi nombre, mi título y mi película de Disney favorita. Era un mundo nuevo.

Pero las indicaciones personales sin estrés son sólo la punta del icebreaker-berg. Deje que un recién contratado con algún a distancia le mostrará cómo hacer que los nuevos miembros de su equipo se sientan como en casa (¡trabajando desde casa!)

1. Revisa el proceso actual de incorporación de empleados

Según un estudio de Gallup la friolera del 88% de las organizaciones no incorporan bien a sus empleados, lo cual es una lástima para ellas, ya que las que sí lo hacen son las siguientes mejoran la retención de nuevos empleados en un 82% (y tenemos prueba ¡de que una mayor retención equivale a máximos beneficios)!

Entonces, ¿cómo aborda el onboarding una empresa tecnológica de rápido crecimiento a la que también le gusta maximizar los beneficios (como, por ejemplo, ClickUp)? Desde mi experiencia práctica, lo enfocan de la misma manera que cualquiera debería enfocar la gestión de una empresa: tienes que evolucionar a medida que creces o te quedarás en la cuneta.

Según Kathryn Recchia, Directora de Formación y Desarrollo de ClickUp, una persona dedicada y amante de las personas, éstas son las partes más cruciales del proceso de incorporación lista de control de incorporación para mantener a cada nuevo empleado contento, confiado y motivado:

**Consejo 1: Asegúrese de que todo está automatizado y racionalizado. 🗃️

Deben existir procesos para cosas como la obtención de un nuevo equipo de alquiler a distancia qué poner en los correos electrónicos de bienvenida antes de su primer día, o cuándo dar acceso a un nuevo miembro del equipo a las herramientas de incorporación que necesitan. Cuanta más gente incorpore a la vez, más tendrá que estar al tanto de cada detalle.

**Consejo 2: ¡Ponte manos a la obra!

No basta con dar a un nuevo empleado un montón de material de lectura y unas horas para explorar su nueva empresa o las herramientas que va a utilizar Incluye tareas divertidas en la incorporación que permitan a los nuevos empleados demostrar su comprensión de los nuevos procesos, software y mucho más.

**Consejo 3: Realice una encuesta entre los empleados actuales

Necesitas conocer los puntos débiles que la mayoría de la gente tiene con el onboarding antes de que puedas abordarlos, así que ¡deja hablar a la gente! ¿La mayoría de la gente está confundida sobre la tecnología y las herramientas? ¿Necesitan que todos los nuevos recursos estén en un solo lugar en lugar de en un montón de correos electrónicos? Pregúnteles Eche un vistazo a la sección Calendario para mi primera semana de incorporación, por así decirlo. Observa cómo las cosas se espacian con tiempo suficiente entre reuniones para permitirnos explorar, iniciar tareas y, lo más importante, respirar:

Lección: A medida que una empresa evoluciona, también debe hacerlo su proceso de incorporación.

2. Fomentar el 1:1

Incorporarse a una nueva posición y a una nueva cultura puede resultar abrumador (por no decir otra cosa) cuando se trata con un montón de gente nueva a la vez, especialmente cuando se intenta reunirse con sus nuevos compañeros ¡a distancia! De hecho, estudios demuestran que aumentar el tiempo de contacto personal a través de programas de compañeros de incorporación o chats de vídeo para dos personas es una práctica de incorporación que, según el 87% de las empresas, mejora la competencia de los nuevos empleados.

Una de mis tareas de onboarding en ClickUp fue simplemente llegar a cada uno de mis compañeros de equipo para ajustar rápidamente 1:1's para saludar y hacer algunas preguntas. Si bien esto es un hecho cuando se está físicamente en la oficina, es fácil dejar que presentaciones personales se quedan en el camino al incorporarse de forma remota, lo que puede provocar una insidiosa sensación de desapego. La tarea de chatear cara a cara con mi equipo remoto acabó siendo el precursor perfecto para sumergirme en el trabajo en equipo: Pude entrar con un mejor conocimiento de la personalidad, el estilo de comunicación y las responsabilidades de cada persona, lo que me colocó en la mejor posición posible para empezar a contribuir.

Además, he hecho nuevos amigos que me han ayudado mucho a adaptarme al nuevo trabajo"

Lección: No des por sentado que los recién contratados son todos extrovertidos.

3. Céntrate en educar sobre la empresa primero, los roles después

Recordando mi experiencia en la incorporación a otros puestos de trabajo (incluida la incorporación virtual), me sentí como si me hubieran dado una rápida presentación de diapositivas con una visión de la empresa que el CEO tiene para las partes interesadas con experiencia, no para un nuevo miembro del equipo. Por ejemplo, nos encanta escuchar cómo empezasteis en un garaje y caminabais diez millas al día para comprar grapas, pero también nos encanta saber qué os convierte en la empresa que sois hoy y por qué nos contrataron para mantenerla

Basado en un 2020 estudio de Robert Walters, es más probable que el 69% de los empleados permanezcan en una empresa durante tres años si han tenido una buena incorporación. Sabiendo esto, tiene sentido que otras empresas hagan lo que ClickUp hizo por mí como nuevo empleado remoto: ayudarme a entender los verdaderos entresijos de toda la empresa para que tenga contexto e inspiración sobre cómo puedo no sólo desempeñar mis funciones, sino ser capaz de tomar la iniciativa más allá..." mi trabajo diario a teletrabajo .

Echa un vistazo a una de mis tareas para conocer la plataforma ClickUp:

Onboarding Queen Kathryn renovó el proceso de incorporación de ClickUp asegurándose de que la mayor parte del mismo se desarrollara íntegramente en el propio ClickUp, de modo que los nuevos empleados como yo nos familiarizáramos al mismo tiempo con el proceso de incorporación de ClickUp producto mientras aprendía toda su historia y su presente. Me recordó a mis días de trabajo en agencias de publicidad, donde a menudo la propia agencia parecía un monolito gigante y yo sólo uno de los simios que se las ingeniaban para saber qué hacer con él. Es parte de la razón por la que salté de un trabajo de agencia a otro en primer lugar: si me incorporaban, nunca me enseñaban lo que hacía único a este lugar concreto ni me daban las herramientas para entender lo que significaba ir más allá de mis obligaciones específicas en este lugar concreto. Así que reboté.

Lección: La gente tiene que conocer la empresa antes de saber cómo ser un activo para la empresa.

3. Dale más de una semana.

Nuestros amigos de la Instituto del Capital Humano realizó un estudio en el que se observó que la mayoría de las empresas sólo se centran en la primera semana de incorporación, lo que me hace recordar trabajos en los que una semana de formación se consideraba generosa. Todavía siento el síndrome del impostor que me invadió en la segunda semana cuando me vi inmerso en una cultura y un equipo que se parecían más a entrar en el aula equivocada el primer día de clase que a entrar en el trabajo (RIP, cuando podíamos entrar en el trabajo).

Y no soy el único: la mayoría de los empleados que reciben sólo una semana intensiva de formación se sienten confusos, desanimados y ajenos a la cultura de la empresa. Esta primera impresión precipitada para los recién contratados contribuye a que esas mismas empresas que ofrecen una semana de formación pierdan el 20% de los nuevos contratados en los primeros 45 días.

¿Cuál es la solución? Le pregunté a Kathryn cuál es su opinión: 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

De media, empleamos unas tres semanas en incorporar a una persona. He tenido roles en los que la incorporación duraba una hora" La incorporación es una parte crucial del éxito de un empleado para asegurarnos de que tiene todas las herramientas que necesita para hacer su trabajo de forma correcta y eficaz; si dedicamos el tiempo necesario para ofrecerle la compatibilidad y un lugar seguro para hacer preguntas, tendrá éxito junto con la empresa."

En mi tercera semana de incorporación a ClickUp, estaba más que preparado para machacarme, y lo hice sin poner un pie en mi nueva oficina. 💅

Lección: Dedica tiempo al onboarding y tus empleados te lo devolverán multiplicado por dos.

4. Planee que la novedad se pase

Al igual que la emoción de un juguete nuevo en la mañana de Navidad se desvanece con el Año Nuevo, vemos una y otra vez que la novedad no es una sensación sostenible. Piense en la incorporación como un plan no sólo para formar a los nuevos empleados en este momento, sino también para demostrar la coherencia inmediata y el potencial para el crecimiento y el intento correcto a largo plazo. Sus empleados estarán más contentos, al igual que su cuenta de resultados.

El cuarto día de mi incorporación, que transcurrió cómodamente entre un amistoso chequeo en grupo y una reunión con mi nuevo director de contratación, el director general de ClickUp Zeb Evans hizo una presentación personal de Zoom a los nuevos empleados sobre la valores fundamentales nos recordó que menos del 10% de los candidatos pasan a la fase de oferta del proceso de contratación en esta empresa; fue una estadística sencilla que cambió al instante la forma en que me veía a mí mismo en ClickUp: estoy aquí porque tengo lo que otros no tienen, y voy a demostrar que lo tengo con creces

No se deje intimidar por la idea de que los nuevos empleados sean menos productivos al incorporarse desde casa: si vienen preparados para el largo plazo, no importa dónde se incorporen al trabajo.

Lección: La incorporación debe sentirse como un hito en la carrera profesional, no como una sesión de entrenamiento.

5. Fomentar una cultura de amabilidad

Al fin y al cabo, lo que hace que la gente se sienta bienvenida en un espacio nuevo es estar rodeado de personas humildes, amables y con espíritu de compatibilidad: el lugar de trabajo no debe ser una excepción. De hecho, Forbes informa de que el 96% de los empleados cree que mostrar empatía es una forma importante de fomentar la retención de los empleados. ¡Predica, Forbes!

Durante esa misma presentación de incorporación con Zeb, mencionó que uno de los nueve valores fundamentales de ClickUp como empresa era "Actos aleatorios de bondad", y compartió instancias específicas en las que ClickUp demostró esto para sus clientes, empleados y todo el maldito mundo. Fue estupendo verlo en teoría, pero pronto me di cuenta de lo amables que fueron mis jefes y compañeros durante mi programa de incorporación. La prueba estaba en lo amables que eran.

Ahora soy una profesional demasiado curtida como para olvidar que, al fin y al cabo, una empresa es una empresa, no una familia. Y no pasa nada. Pero eso no significa que las personas que dirigen la empresa deban olvidar que, a menudo, el respeto, la amabilidad y la compatibilidad marcan la diferencia entre la permanencia y la marcha de los nuevos empleados remotos.

Lección: No olvides lo que se siente al ser el chico nuevo.

TLDR; Si te gusta reducir costes y ganar más dinero, no te duermas en una incorporación adecuada.

La incorporación es la primera impresión que tiene un recién contratado de su trabajo en una nueva organización, y ya sabe lo que dicen de las primeras impresiones: importan, y se quedan. Asegúrese de que su Departamento de RR.HH se toma en serio este proceso

Una de las primeras cosas que ClickUp hace por los recién contratados es enviarnos una gran bolsa de regalos a la puerta de casa llena de todo tipo de merchandising y golosinas, un gesto que me hizo sentir inmediatamente emocionada, agradecida y como si fuera realmente bienvenida a mi nuevo lugar de trabajo. Echa un vistazo a mi botín:

No digo que todas las empresas tengan que esforzarse tanto a la hora de hacer regalos, pero sí que deberían tener en cuenta la gran diferencia que suponen los pequeños gestos de generosidad para la moral de los empleados. Además, tener a un montón de gente contenta paseando por ahí con el logotipo de tu empresa es una gran ventaja estrategia inteligente .

Por último, les dejo con unas sabias palabras de Kathryn, en respuesta a mi última pregunta: "¿Qué desearías que todas las empresas supieran sobre el éxito de la incorporación? "

Tienes que dedicar tiempo a la incorporación, y tus empleados te devolverán el tiempo por partida doble Controles diarios. Pregúnteles si se sienten respaldados, pregúnteles qué necesitan de usted para tener éxito, indíqueles las principales prioridades en las que deben trabajar. Establece normas, directrices y resultados ¿Qué te ha parecido? ¿Demasiadas palabras? ¿Demasiado vendedor?

Fue perfecto, Kathryn.

