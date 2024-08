100 ejemplos de valores fundamentales de equipo que le ayudarán a crear una cultura de empresa sólida

¿Qué valoran como empresa?

Esta es una pregunta que preocupa a muchos empresarios. Puede ser difícil elaborar una lista de valores fundamentales que represente con precisión a su organización, pero es importante hacerlo bien.

Sus valores corporativos son la base de la cultura de su lugar de trabajo: permiten a los demás hacerse una idea de quién es usted como empresa y pueden tener un gran impacto en sus esfuerzos de reclutamiento y contratación, compromiso de los empleados y el éxito en general.

Así que, para ayudarle a inspirar a su empresa y definir su cultura de trabajo, aquí tiene 50 ejemplos de valores fundamentales comunes para su equipo y 50 ejemplos de valores fundamentales de empresas de éxito de diferentes sectores para inspirarle aún más. Tanto si acaba de empezar como si lleva años en el negocio, estos 100 ejemplos le servirán de inspiración para determinar qué es importante para usted y su equipo

Cómo los valores fundamentales de la empresa pueden ayudar a su equipo

En términos sencillos, los valores fundamentales son las creencias colectivas y fundamentales, la visión, la misión, la ética personal y laboral y los principios básicos de su organización.

Es la personalidad de su empresa, el ADN de su organización, la razón de ser de su empresa y la estrella polar que guía continuamente a su negocio hacia su misión y visión. Y para que su empresa avance en la dirección correcta, equipos de diferentes departamentos tendrán que trabajar juntos, creer en los mismos valores y practicarlos sistemáticamente en el trabajo.

Así que si te estás preguntando: "¿Por qué importa todo esto?" He aquí algunas razones:

Rendimiento : Los equipos se sienten capacitados para rendir al máximo cuando los valores fundamentales se alinean con la estrategia y los objetivos corporativos.

: Los equipos se sienten capacitados para rendir al máximo cuando los valores fundamentales se alinean con la estrategia y los objetivos corporativos. Adquisición de talento : Su cultura organizativa puede ayudar a los posibles empleados a decidir si su empresa se ajusta a sus valores fundamentales, prioridades y objetivos personales cuando buscan un nuevo puesto.

: Su cultura organizativa puede ayudar a los posibles empleados a decidir si su empresa se ajusta a sus valores fundamentales, prioridades y objetivos personales cuando buscan un nuevo puesto. Competitividad : Saber qué representa la empresa le hace más competitivo en el mercado y como empleador.

: Saber qué representa la empresa le hace más competitivo en el mercado y como empleador. Decisiones empresariales: Conocer la cultura de su empresa puede ayudar a los directivos y gestores de proyectos a tomar decisiones informadas y a asumir riesgos calculados de forma más inteligente.

Echa un vistazo a la siguiente lista de valores fundamentales comunes entre los que puedes elegir para dar forma a tu equipo

50 ejemplos de valores fundamentales de equipo para su empresa

1. Respeto e integridad 2. Calidad 3. Innovación 4. Trabajo en equipo 5. Responsabilidad 6. Transparencia 7. Colaboración 8. Aprendizaje continuo 9. Positividad 10. Lealtad 11. Empatía 12. Inclusividad 13. Creatividad 14. Pasión 15. Honestidad 16. Diversidad 17. Adaptabilidad 18. Flexibilidad 19. Mentalidad abierta 20. Comunicación 21. Respeto a la individualidad 22. Puntualidad 23. Diversión 24. Gratitud 25. Profesionalidad

26. Proactividad 27. Resolución de problemas 28. Superación personal 29. Compromiso con la excelencia 30. Objetividad 31. Actitud Positiva 32. Ambiciosidad 33. Calidad de Servicio 34. Excelencia 35. Fiabilidad 36. Cumplimiento de los compromisos 37. Mentalidad de crecimiento 38. Equilibrio vida/trabajo 39. Centrarse en las soluciones 40. Ir más allá 41. Respeto de la intimidad 42. Escuchar a los clientes 43. Buscar oportunidades de crecimiento 44. Ingenio 45. Autoconciencia 46. Colaboración 47. Trabajo en equipo 48. Disposición para aprender 49. Desarrollo de redes profesionales 50. Convertirse en un experto en su campo

Ejemplo de declaración de valores fundamentales de una empresa

Una declaración de valores fundamentales es una declaración de los principios que guían el funcionamiento y el comportamiento de una empresa. Nuestros valores fundamentales no son sólo palabras sobre el papel; conforman nuestra cultura y definen quiénes somos como equipo.

He aquí un ejemplo:

En nuestra empresa nos comprometemos a mantener los siguientes valores fundamentales:

Innovación: Creemos en la superación constante de los límites y en la exploración de nuevas ideas para ofrecer a nuestros clientes soluciones tecnológicas de vanguardia que superen sus expectativas. Integridad: Valoramos la honestidad, la transparencia y el comportamiento ético en todos los aspectos de nuestro negocio, desde nuestras interacciones con los clientes hasta nuestro comportamiento internoprocesos de toma de decisiones. Colaboración: Creemos que el trabajo en equipo y la colaboración son esenciales para alcanzar nuestros objetivos ycrear un entorno de trabajo positivo en el que todos se sientan valorados y apoyados. Mejora continua: Nos comprometemos a aprender y mejorar continuamente nuestras capacidades y procesos para ofrecer las mejores soluciones y servicios posibles a nuestros clientes. Orientación al cliente: Priorizamos las necesidades y la satisfacción de nuestros clientes por encima de todo, y nos esforzamos por ofrecer un servicio personalizado y excepcional que supere sus expectativas.

Creemos que si incorporamos sistemáticamente estos valores a nuestro trabajo, podremos cumplir nuestra misión de convertirnos en un proveedor líder de soluciones tecnológicas y, al mismo tiempo, repercutir positivamente en nuestros clientes, empleados y en la sociedad en su conjunto.

Utilice esta plantilla de declaración de valores fundamentales para elaborar la declaración de valores fundamentales de su empresa:

En [nombre de la empresa], nos comprometemos a mantener los siguientes valores fundamentales:

[Descripción o explicación de la importancia de este valor para nuestra empresa]

[Descripción o explicación de cómo este valor es importante para nuestra empresa]

[Descripción o explicación de la importancia de este valor para nuestra empresa]

[Descripción o explicación de cómo este valor es importante para nuestra empresa]

[Descripción o explicación de cómo este valor es importante para nuestra empresa]

Creemos que si incorporamos sistemáticamente estos valores a nuestro trabajo, podremos cumplir nuestra misión y ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros clientes, empleados y partes interesadas.

Utilice la plantilla de valores de empresa de ClickUp para visualizar y alinear a su equipo en torno a lo que más importa

50 de los más inspiradores ejemplos de valores empresariales para su equipo

Ha llegado el momento de explorar algunos de los mejores y más comunes valores fundamentales que han dado forma a algunas de las empresas de mayor éxito en la actualidad. He aquí 50 empresas y sus principales valores

1. ClickUp #### Valores fundamentales:

**Ofrecer la mejor experiencia al cliente

Estamos obsesionados con el cliente y creamos espacios para la comunicación abierta y la retroalimentación, y nos capacitamos para solucionar problemas y decir sí, pensando en el interés colectivo del cliente. Este valor también se aplica internamente cuando trabajar con otras funciones con otros equipos

**Crece un 1% cada día

Apoyamos el crecimiento profesional de nuestro equipo y creemos en el progreso hacia la perfección. Nos frenamos intentando conseguirlo perfecto cuando el crecimiento más rápido es incremental, y no nos asusta fracasar a la ligera, siempre que aprendamos y no repitamos los mismos errores.

**Diviértete, encuentra la alegría y sé tú mismo

Los valores fundamentales y el bienestar personal son importantes para nosotros, y con los grandes objetivos viene el trabajo duro, pero el tiempo es demasiado valioso como para no divertirse por el camino. Promovemos una cultura empresarial divertida a través de la creación de equipos alentamos a nuestro equipo a luchar por la grandeza, la transparencia y el respeto, y creamos un espacio seguro para mostrarse vulnerable, audaz, atreverse de verdad, estar de acuerdo, discrepar, reír, llorar, experimentar y jugar.

vía ClickUp

Trabaja duro y sé el dueño

Disfrutamos con el trabajo, pensamos en formas creativas de resolver problemas, vemos los frutos compuestos de nuestra labor y asumimos la propiedad compartida de las decisiones, los problemas y los resultados.

**Lo normal es una puta mierda

Nos esforzamos por construir una organización que fomente la libertad y la responsabilidad. Y aunque todo el mundo tiene objetivos que cumplir, animamos a nuestro equipo a tener libertad creativa para alcanzarlos de la forma que consideren más adecuada.

Paga con actos de bondad al azar

Creamos y mantenemos una cultura segura y solidaria y ayudamos siempre que podemos. Animamos a nuestra tripulación a que se ponga en contacto con su gente y esté al tanto de cómo les va no sólo profesionalmente, sino también personalmente, lo que crea relaciones abiertas y honestas entre compañeros.

2. Slack #### Valores fundamentales:

Promover la empatía

Anima a los líderes y representantes a ser empáticos y corteses entre sí y con sus clientes

Acelerar la artesanía

Mostrar integridad y asumir la responsabilidad de todas las acciones

**Apoyar la diversidad en el lugar de trabajo

Promover la armonía, ofrecer igualdad de oportunidades y practicar la inclusión a través de programas internos

3. Apple #### Valores fundamentales:

Accesibilidad

Creemos en ofrecer a los consumidores pequeñas empresas y otras organizaciones el acceso al hardware, software, servicios y tecnología necesarios para alcanzar sus objetivos

Apoyar la educación

La educación ofrece a todo el mundo más formas de desarrollar su potencial; por eso nos comprometemos a facilitar el aprendizaje a personas de todos los orígenes a través de asociaciones en más de 100 países

Inclusividad, equidad racial y justicia

Como líder mundial, Apple reconoce su responsabilidad de ayudar a promover la igualdad y luchar contra las injusticias en todo el mundo.

4. Adobe #### Valores fundamentales:

Genuine

Somos sinceros, dignos de confianza y fiables.

**Innovadores

Somos muy creativos y siempre nos esforzamos por conectar nuevas ideas con realidades empresariales.

**Comprometidos

Somos integradores, abiertos y participamos activamente con nuestros clientes, socios, empleados y las comunidades a las que servimos.

5. LinkedIn #### Valores fundamentales:

Confianza y atención

Generar confianza practicando la integridad, la compasión, la honradez y el respeto.

**Innovación

Mantener una mentalidad de crecimiento para crear grandes ideas, al tiempo que se aporta valor y se encuentra alegría en las interacciones cotidianas.

**Valorar la mano de obra

Priorizar el éxito de cada empleado para ayudar a desarrollar líderes y equipos productivos.

6. Spotify #### Valores fundamentales:

Innovador

Somos originales y creativos. Para nosotros, la innovación es una mentalidad por defecto, un deseo innato de mejorar las cosas.

**Sinceridad

Las mejores relaciones se basan en la confianza y el respeto mutuos. Queremos ser justos y transparentes en todo lo que hacemos. No microgestionamos; confiamos en los demás para hacer un gran trabajo.

**Juguetón

Decimos sí a la diversión. Somos una empresa y una marca alegres. Siempre lo hemos sido. Nunca nos tomamos demasiado en serio.

7. Lyft #### Valores fundamentales:

Encantar a nuestros clientes

Vamos más allá para servir a los demás con productos de alta calidad y una hospitalidad en la que pueden confiar. Trabajamos duro para dejar a nuestros clientes con una sonrisa.

**Todo en propiedad

Tenemos agallas. No hay trabajo demasiado pequeño ni reto demasiado grande. Estamos todos dentro. Pensamos a largo plazo y siempre optimizamos para Lyft como un todo. Nunca decimos "ese no es mi trabajo"

Enorgullécete, sé humilde

Estamos orgullosos de nuestro trabajo, y hagamos lo que hagamos, lo hacemos bien. Evaluamos nuestro propio trabajo de forma crítica y somos los primeros en señalar nuestras deficiencias, además de presionarnos continuamente a nosotros mismos y a los demás para mejorar y poner el listón más alto.

8. Airbnb #### Valores fundamentales:

Apoyar la misión

Estamos unidos a nuestra comunidad para crear un mundo en el que cualquiera pueda pertenecer a cualquier lugar.

**Abraza la aventura

Nos mueve la curiosidad, el optimismo y la convicción de que todas las personas pueden crecer.

**Sé un emprendedor de cereales

Somos decididos y creativos a la hora de transformar nuestras audaces ambiciones en realidad.

9. Parques Nacionales #### Valores fundamentales:

**Veracidad

Cuando los empleados son honestos, eso se refleja automáticamente en nuestro trabajo.

**Espíritu de equipo y aprendizaje continuo

Creemos en el Kaizen, un concepto japonés en el que todos los miembros del equipo contribuyen a la mejora continua.

**Humildad

Estar abierto a los comentarios y mostrar respeto a los demás

_Trabajamos para inspirar y desarrollar la conservación y la protección de los recursos naturales del mundo que se encuentran dentro de los parques nacionales a través de la educación, la promoción y la concienciación de la comunidad global Para lograrlo, la cultura de la empresa desempeña un papel importante. Estos valores de la empresa nos ayudan a ser más integradores y contribuyen al crecimiento de la empresa.

Phillip Imler, Parques Nacionales

10. Starbucks #### Valores fundamentales:

Cultura de la calidez

Creemos en la creación de una cultura de calidez y pertenencia, donde todo el mundo es bienvenido

**Responsabilidad

Dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos, responsabilizándonos de los resultados.

**Estar presente

Estar presentes, conectar con transparencia, dignidad y respeto.

11. Fuerza de ventas #### Valores fundamentales:

Confianza

Actuamos como asesores de confianza y nos ganamos la confianza de nuestros clientes, empleados y familia ampliada a través de la transparencia, la seguridad, el cumplimiento, la privacidad y el rendimiento

Éxito del cliente

Innovamos y ampliamos nuestra oferta empresarial para ofrecer a todos nuestros grupos de interés nuevas vías para alcanzar un éxito cada vez mayor.

**Igualdad

12. Donorbox #### Valores fundamentales:

Liderazgo creativo

Fomentamos el desarrollo y la innovación mediante la investigación y la acción audaz

Pasión por el progreso

Nos centramos estrictamente en la excelencia y el efecto

**Responsabilidad

Nos comportamos con decencia, moralidad y consideración

Permanecer fieles a nuestros principios nos da sentido. Ayuda a la gente a tomar decisiones difíciles con claridad y atrae a un gran grupo de personas que valoran la honradez por encima de la deshonestidad._ Estos valores conforman la cultura de nuestra empresa porque permiten a todos los empleados tener impulso y pasión por triunfar en todos los aspectos y liderar de forma creativa, al tiempo que se centran en la acción continua y son amables y considerados con los demás.

Maneesh Sharma, Especialista Senior en SEO de Donorbox

13. Objetivo #### Valores fundamentales:

Inclusividad

Valoramos la diversidad de voces y enfoques. Actuamos con autenticidad y respeto. Creamos experiencias equitativas para todos.

Conexión

Construimos relaciones de confianza. Colaboramos en todas las funciones empresariales. Reconocemos y celebramos el progreso.

**Impulsamos

Hacemos lo correcto para Target, nuestro equipo y nuestros clientes. Entregamos resultados que importan. Aprendemos continuamente valorando más el progreso que la perfección.

14. Netflix #### Valores fundamentales:

Comentarios honestos y productivos

Puede ser difícil dar o aceptar un feedback significativo. Pero, como cualquier hábito nuevo, resulta más fácil con la práctica. Por eso ayudamos a las personas a aprender a dar y recibir feedback mediante el coaching y el modelado de los comportamientos que queremos ver en toda la empresa.

**Libertad y responsabilidad

Nuestro objetivo es inspirar a las personas más que gestionarlas. Queremos que nuestros equipos hagan lo mejor para Netflix. Esto, a su vez, genera un sentido de responsabilidad, rendición de cuentas y autodisciplina que nos impulsa a hacer un gran trabajo.

**Las personas por encima de los procesos

Nuestro enfoque basado en las personas nos permite construir un equipo de ensueño y ser más flexibles, creativos y exitosos en todo lo que hacemos.

15. Ling App #### Valores fundamentales:

Orientación por los datos

Nos basamos en los datos para tomar nuestras decisiones.

Curiosos con una mente abierta

Vemos cada día como una nueva oportunidad de aprendizaje y utilizamos la retroalimentación abierta para mejorar.

**Actitud emprendedora

Probamos cosas nuevas. Nos movemos rápido.

La creación de estos valores fundamentales ha reforzado no sólo nuestra cultura de trabajo, sino también nuestras decisiones empresariales y nuestra determinación para trabajar por un objetivo común. En nuestras reuniones trimestrales, utilizamos estos valores de la empresa como pautas para las actividades de creación de equipo y pedimos a nuestro equipo que califique nuestra empresa en una escala del 1 al 10 basándose en estos valores y que explique sus respuestas.

Simon Bacher, Cofundador de Ling App

16. Hubspot #### Valores fundamentales:

Autonomía

En HubSpot, se te anima a pensar como un fundador y a asumir la responsabilidad. Creemos que se debe confiar en personas increíbles para que hagan un trabajo increíble.

**Transparencia

En HubSpot no hay un círculo cerrado. Compartimos información abiertamente y con frecuencia para que los empleados puedan tomar decisiones e impulsar el impacto para nuestros clientes.

**Flexibilidad

Siempre hemos creído que los resultados importan más que dónde o cuándo se producen. Los HubSpotters tienen la flexibilidad de trabajar a distancia, tomar vacaciones ilimitadas, y construir un "ajuste" vida-trabajo que coincida con sus objetivos personales y profesionales.

17. Checkr #### Valores fundamentales:

Humildad

Todos formamos parte del mismo equipo y trabajamos por el mismo objetivo, y todos estamos abiertos a aprender los unos de los otros. Esto crea una cultura de compasión y empatía.

**Transparencia

Queremos escuchar lo bueno, lo malo y lo feo para poder seguir mejorando como equipo. Esto hace de nuestro lugar de trabajo un entorno seguro y lleno de confianza.

**Valor

Nos apasiona nuestro trabajo y perseveramos en los momentos difíciles. Aprovechamos nuestros fracasos para aprender y crecer.

Nuestros valores fundamentales son los que nos mantienen unidos como equipo Dejamos nuestros egos en la puerta, creemos en la comunicación abierta, nos preocupamos profundamente por el equipo y las personas a las que servimos, practicamos la responsabilidad y la resiliencia, y nunca nos rendimos cuando los tiempos se ponen difíciles

Linda Shaffer, Directora de Personal y Operaciones de Checkr, Inc.

18. IKEA #### Valores fundamentales:

Dar y asumir responsabilidades

Creemos en la capacitación de las personas. Dar y asumir responsabilidades son formas de crecer y desarrollarse como personas. Confiar en los demás, ser positivos y mirar al futuro inspira a todos a contribuir al desarrollo.

**Renovar y mejorar

Buscamos constantemente nuevas y mejores formas de avanzar. Hagamos lo que hagamos hoy, podemos hacerlo mejor mañana. Encontrar soluciones a retos casi imposibles es parte de nuestro éxito y una fuente de inspiración para pasar al siguiente desafío.

**Liderar con el ejemplo

Entendemos el liderazgo como una acción, no como un cargo. Buscamos valores personales antes que competencia y experiencia. Personas que "predican con el ejemplo". Se trata de ser lo mejor de uno mismo y sacar lo mejor de los demás.

19. Wizve #### Valores fundamentales:

Empeño

Los miembros de nuestro equipo siempre buscan nuevas formas de mejorar y crecer, y se esfuerzan constantemente por ser los mejores.

**Amabilidad

Los miembros de nuestro equipo siempre se preocupan por los demás y se apresuran a ofrecer ayuda cuando es necesario.

**Excelencia

Nos esforzamos por producir los mejores resultados posibles, y siempre trabajamos para mejorar nuestro rendimiento.

Nuestros valores conforman nuestra cultura de varias maneras En primer lugar, creemos que el ajetreo fomenta un espíritu de determinación y agallas En segundo lugar, creemos que la amabilidad es esencial para crear un lugar de trabajo solidario e integrador Por último, creemos que la excelencia es la piedra angular de nuestro éxito > >Estos valores fundamentales han contribuido a conformar nuestra cultura, una cultura ambiciosa, compasiva e impulsada por el éxito

Jim Campbell, Wizve

20. Google #### Valores fundamentales:

Céntrate en el usuario y todo lo demás vendrá por añadidura

Desde el principio, nos hemos centrado en ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. Tanto si estamos diseñando un nuevo navegador de Internet como un nuevo retoque en el aspecto de la página de inicio, ponemos mucho cuidado en asegurarnos de que, en última instancia, le servirán a usted, en lugar de a nuestro propio objetivo interno o nuestra cuenta de resultados.

Lo mejor es hacer una cosa muy, muy bien

Con uno de los mayores grupos de investigación del mundo centrado exclusivamente en resolver problemas de búsqueda, sabemos lo que hacemos bien y cómo podríamos hacerlo mejor.

Se puede ir en serio sin traje

Nuestros fundadores construyeron Google en torno a la idea de que el trabajo debe ser un reto, y el reto debe ser divertido. Creemos que es más probable que ocurran cosas grandes y creativas con la cultura empresarial adecuada.

21. Figma #### Valores fundamentales:

Ama tu oficio

Construimos para constructores e intentamos que las cosas complejas parezcan sencillas. Nos preguntamos por qué hasta llegar al núcleo y nos centramos continuamente en resolver el problema adecuado, no sólo en enviar trabajo.

**Crece a medida que avanzas

Todo el mundo es un trabajo en progreso, y estamos aquí para ayudarnos mutuamente a crecer.

Corre con ello

Construir Figma es tomar la iniciativa, ser audaz y trazar un nuevo camino, no seguir un manual. Los compañeros de Figma están construyendo el futuro del diseño afrontando retos grandes, aterradores y emocionantes como si el futuro de Figma dependiera de ello. Porque así es.

22. American Express #### Valores fundamentales:

Respetamos a las personas

Confiamos en los demás y nos respetamos por lo que somos y por lo que aportamos. Nos rendimos cuentas unos a otros y potenciamos todas las voces mediante un diálogo abierto y valiente, para que los demás se sientan escuchados.

**Respaldamos a nuestros clientes

Las relaciones están en el corazón de nuestro negocio. Nos esforzamos por ser esenciales para nuestros clientes ofreciéndoles productos, servicios y experiencias excepcionales cada día, y prometemos cubrirles las espaldas en todo lo que hacemos.

**Hacemos lo correcto

Los clientes nos eligen porque confían en nuestra marca y en nuestra gente. Nos ganamos esa confianza asegurándonos de que todo lo que hacemos es fiable, coherente y con el máximo nivel de integridad.

23. Techtopia #### Valores fundamentales:

Honestidad

Nos comprometemos a hacer lo correcto y a ser sinceros al respecto, incluso cuando no sea fácil o popular. Este valor guía nuestras acciones y decisiones.

**Trabajo en equipo

Cuando trabajamos juntos, creamos un entorno de confianza y respeto que nos permite desafiarnos y empujarnos mutuamente a mejorar.

**Innovación

Creemos que para seguir siendo relevantes y tener éxito, debemos evolucionar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas constantemente.

La honradez es nuestro principio fundacional y la piedra angular de nuestro negocio. Creemos que ser honestos con nuestros clientes, proveedores y entre nosotros es la única forma de hacer negocios Nuestro equipo está formado por personas apasionadas que comparten el mismo objetivo: ser los mejores en lo que hacemos, estar abiertos a nuevas ideas, asumir riesgos y tener siempre una mentalidad estudiantil Es lo que nos mantiene frescos, relevantes y a la vanguardia_.

Shawn Ryan, Techtopia

24. Espacio para la cabeza #### Valores fundamentales:

Impulso desinteresado

Nos aceleramos mutuamente y somos responsables ante los demás para cumplir nuestra visión.

Corazón valiente

Vamos con valentía a nuevos lugares, sabiendo que contamos con el apoyo de nuestro equipo.

Mente curiosa

Aprendemos que cuando escuchamos a los demás, cultivamos la curiosidad y la empatía para desbloquear la innovación.

25. Amazonas #### Valores fundamentales:

Propiedad

Los líderes son propietarios. Piensan a largo plazo y no sacrifican el valor a largo plazo por los resultados a corto plazo. Actúan en nombre de toda la empresa, más allá de su propio equipo. Nunca dicen "ese no es mi trabajo"

Aprender y ser curioso

Los líderes nunca terminan de aprender y siempre buscan mejorar. Sienten curiosidad por las nuevas posibilidades y actúan para explorarlas

**Inventar y simplificar

Los líderes esperan y exigen innovación e invención a sus equipos y siempre encuentran formas de simplificar. Son conscientes de lo externo, buscan nuevas ideas en todas partes y no se limitan con el "no se inventó aquí" Al hacer cosas nuevas, aceptamos que se nos pueda malinterpretar durante largos periodos.

26. Rango Seguro #### Valores fundamentales:

Honestidad y transparencia

Somos transparentes en nuestro trato con empleados y clientes, y eso genera confianza.

**Construir relaciones duraderas con los clientes

Comunicarse eficazmente, atender sus preocupaciones y ofrecer soluciones para establecer una buena relación y fidelizarlos.

Nuestros valores hacen hincapié en lo que se traslada a cada uno de nuestros empleados y a su forma de hacer las cosas, tanto dentro de la oficina como con los clientes. Somos transparentes en nuestro trato tanto con los empleados como con los clientes, y eso genera confianza. La cultura general es que debemos marcar la diferencia mientras estemos aquí porque, en el esquema de las cosas, la vida es bastante corta.

Baruch Labunski, Fundador de Rank Secure

27. Semrush #### Valores fundamentales:

Confianza

Es lo que tienes aquí por defecto. Habla claro y sé tú mismo

Sentido de propiedad

Todos compartimos el deseo de poner las cosas en marcha. Impulsa los proyectos a los que encuentres sentido, porque no vale la pena perder el tiempo en

**Cambios constantes

Siempre buscamos mejorar las cosas. El cambio es estimulante, no tiene por qué dar miedo.

28. Aldi #### Valores fundamentales:

Responsabilidad

Representa nuestro compromiso con nuestros empleados, clientes, socios y el medio ambiente

**Simplicidad

Crea eficiencia, claridad y una dirección clara dentro de nuestra organización, así como para nuestros clientes.

**Coherencia

Cumplimos lo que decimos. Somos coherentes en nuestro trato con las personas, los productos, el precio y todos los demás aspectos de nuestro día a día profesional.

29. Kizik #### Valores fundamentales:

Inclusividad

Tenemos un horario flexible híbrido que permite a cada empleado construir su propio equilibrio entre trabajo y vida privada.

**Humildad

Valoramos lo que cada uno aporta a su función y a la empresa.

**Innovación

Apoyar el aprendizaje para permitir la innovación y seguir creciendo como organización.

Celebramos "almuerzos y aprendizajes" mensuales en los que destacamos a un empleado diferente para que comparta sus conocimientos con el resto de la empresa. Valoramos lo que cada uno aporta a su función y la empresa adopta la humildad y la voluntad de seguir aprendiendo y creciendo Combinar nuestra flexibilidad para mantener motivados a los miembros de nuestro equipo con una cultura que apoya el aprendizaje y el crecimiento significa que nuestra empresa puede seguir innovando. No hay crecimiento sin la humildad suficiente para estar dispuesto a cambiar primero_

Monte Deere, Director General de Kizik

Cuidar de la comunidad

A través de nuestro veterano programa Neighborhood Shares, nuestras tiendas donan los productos que no se venden pero que siguen siendo aptos para ser disfrutados a agencias locales de recuperación de alimentos.

**Sostenibilidad

Más que nunca, la sostenibilidad ha sido un aspecto central de nuestro trabajo como tienda de comestibles de barrio.

**Integridad

Nos dedicamos a proporcionar un entorno seguro, acogedor, inclusivo y respetuoso para todos los miembros del personal y los clientes.

31. Fig Préstamos #### Valores fundamentales:

Valoramos el tiempo de nuestros clientes

Somos eficientes y transparentes, lo que crea relaciones reales y de confianza con nuestros clientes.

**Ofrecemos ayuda genuina

Proporcionamos caminos hacia la estabilidad financiera para todos.

**Prestamos un servicio de calidad

Respaldamos nuestro compromiso de ofrecer productos financieros a nuestros clientes de forma socialmente responsable.

Nuestros valores fundamentales conforman nuestra identidad como organización. Nuestro objetivo es centrar todo lo que hacemos en torno a nuestros clientes, lo que nos permite construir un equipo culto basado en la ayuda genuina >Por último, mantenemos nuestro principio de "primero la satisfacción del cliente, después los beneficios", que nos obliga a prestar un servicio de calidad en todos los puntos de contacto con el cliente

Jeffrey Zhou, Fundador y CEO de Fig Loans

32. Clínica Mayo #### Valores fundamentales:

Integridad

El primer valor muestra el objetivo de la clínica de adherirse a los altos niveles de ética, profesionalidad y responsabilidad personal para que los pacientes confíen en el centro sanitario.

**Curación

Inspiramos esperanza y fomentamos el bienestar de las personas respetando sus necesidades emocionales, físicas y espirituales.

**Respeto

Creemos en "dar respeto para obtener respeto" Por eso cultiva el valor de tratar a todas las personas de una comunidad diversa con respeto y dignidad. Esto incluye a pacientes, compañeros y familiares.

33. Okta #### Valores fundamentales:

No dejar nunca de innovar

En todo lo que hacemos, reaccionamos rápida y estratégicamente, y siempre pensamos en el futuro: nos comprometemos a superar los límites de la transformación con soluciones inteligentes impulsadas por las necesidades de los clientes.

**Actuar con integridad

La integridad tiene que ver con la honestidad, la decencia y el respeto que mostramos cada día al trabajar entre nosotros, con nuestros clientes, con nuestros socios y con la comunidad en general.

**Potenciar a nuestra gente

Queremos que todos los empleados sepan que Okta les pertenece y que tienen un interés en nuestras victorias compartidas.

34. Crediful #### Valores fundamentales:

Compromiso con los clientes

Esperamos que nuestro equipo trabaje con los clientes para encontrar las mejores soluciones para ellos.

**Aprendizaje constante

El campo en el que trabajamos evoluciona constantemente, y es vital para la empresa que el equipo evolucione con él.

**Diversidad

Creemos que el talento se encuentra en personas de todo tipo.

Para garantizar que ofrecemos el mejor servicio, todos los miembros de la empresa deben mantenerse al día de los últimos avances. Al mismo tiempo, esto también ayuda a los empleados a desarrollar sus propias habilidades >Además, somos muy estrictos con las personas que aceptamos en nuestra empresa, independientemente de su raza, etnia, sexo, edad o discapacidad. Se les ha contratado porque son expertos en lo que hacen; si alguien no puede aceptarlo, no es bienvenido en la empresa"

Colin Palfrey, Director de Marketing de Crediful

35. Ciclo del Alma #### Valores fundamentales:

**Somos una comunidad

Somos participantes apasionados y líderes dentro de nuestras comunidades. Trabajamos juntos para crear un santuario donde se celebre a todos.

**Aceptamos el cambio

Nos adaptamos, mejoramos y evolucionamos a medida que crecemos, aceptamos los comentarios y afrontamos todos los retos con una mente y un corazón abiertos.

**Recargamos las pilas

Nos adaptamos, mejoramos y evolucionamos a medida que crecemos. Agradecemos los comentarios y afrontamos cada reto con mente y corazón abiertos.

36. Marriott #### Valores fundamentales:

Las personas son lo primero

Cuida de los empleados y ellos cuidarán de los clientes.

**Actuar con integridad

Nos atenemos a normas éticas y legales inflexibles. Esto se extiende a nuestra conducta empresarial diaria, nuestras políticas para empleados, nuestras políticas para la cadena de suministro, nuestros programas y prácticas medioambientales y nuestro compromiso con los derechos humanos y la responsabilidad social.

**Aceptar el cambio

Nos impulsa a desafiar continuamente el statu quo y anticiparnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes con nuevas marcas, nuevas ubicaciones globales y nuevas experiencias para los huéspedes.

Esperanza

Creemos que las pequeñas empresas y las start-ups de éxito dan esperanza a la gente. Son ejemplos brillantes de lo que se puede conseguir con concentración y determinación.

**Empoderamiento y comunidad

Nuestro podcast, impulsado por nuestra misión, capacita a nuestra comunidad de empresarios para prosperar transformándose a sí mismos y a sus empresas. Esta misión da forma a la cultura del pequeño equipo que está detrás del podcast.

Poseer y dirigir una empresa es difícil. Requiere experiencia en tu competencia principal. También requiere creatividad para encontrar soluciones a nuevos problemas cada día Nuestros valores fundamentales de esperanza, comunidad, empoderamiento y transformación hacen que este éxito sea mucho más probable

Dennis Consorte, Soluciones Snackable

38. Tinuiti #### Valores fundamentales:

No te limites a hacerlo. Hazlo tuyo

Asumimos la responsabilidad de nuestros compañeros de equipo, nuestros clientes y nuestra propia felicidad personal. Empoderamos a nuestros empleados para que sean los expertos que son. Si puede soñarlo y puede hacerlo, trabajaremos con usted para conseguirlo.

**El talento por encima de la geografía

Aunque nos encantaría que estuvieras en una de nuestras oficinas (puedes verlas todas más abajo), puedes unirte a nosotros de cualquier forma. El talento y el empuje trascienden las fronteras estatales.

**Potenciación y educación

Tanto si está interesado en obtener una ventaja en Analítica como en trabajar en su comunicación con el cliente queremos ayudarte a aprender. Es otra forma de invertir en nuestra gente, y siempre merece la pena.

39. Frente #### Valores fundamentales:

Transparencia

Ser transparente significa facilitar el acceso a la información y el contexto pertinentes para que todo el mundo pueda ser más eficiente y eficaz.

**Poco ego

Confiamos unos en otros para tomar las decisiones correctas y nos apoyamos mutuamente en la consecución de nuestros objetivos. Pero sabemos que no somos perfectos y que las cosas no siempre salen según lo previsto. Por eso, cuando las cosas se tuercen, hablamos de ello y aprendemos de nuestros errores.

Inclusión

Reconocemos nuestras diferencias y aceptamos las nuevas perspectivas que esas diferencias pueden aportar, y también entendemos que todo el mundo tiene prejuicios. En lugar de ignorarlos, nos esforzamos por saber por qué existen y cómo podemos superarlos.

40. GoodHire #### Valores fundamentales:

Delicia del cliente

Queremos superar las expectativas en todo momento, prestando especial atención a los detalles y haciendo hincapié en la calidad.

**Preservar la integridad

Esto significa hacer las cosas de forma ética y moralmente correcta.

En GoodHire, seguimos una lista de valores fundamentales que conforman los cimientos de nuestra cultura de empresa Encontramos que cada uno de estos valores sirven como nuestros principios rectores para ofrecer grandes experiencias y fomentar una cultura de empresa verdaderamente solidaria En conjunto, son un reflejo de nuestro compromiso con la excelencia y con nuestra misión de tener un impacto positivo en el mundo

Max Wesman, fundador de GoodHire

41. Life Time Fitness #### Valores fundamentales:

Apoyar una cultura de inclusión

Crear espacios seguros y respetuosos, para que todo el mundo se anime a participar.

**Ampliar la comunidad

Establecer relaciones estratégicas que tengan un impacto más allá de las barreras sociales y económicas.

**Cerrar la brecha

Evaluar y revisar nuestras prácticas de contratación y casting.

42. Compre Aquí Pague Aquí #### Valores fundamentales:

Integridad

Actuamos con integridad en todo lo que hacemos. Somos honestos, transparentes y éticos en nuestro trato con los demás.

**Innovación

Buscamos constantemente formas nuevas y mejores de hacer las cosas. Fomentamos la creatividad y el pensamiento creativo.

**Impacto

Nos esforzamos por tener un impacto positivo en todo lo que hacemos. Queremos marcar la diferencia en el mundo y dejar las cosas mejor de lo que las encontramos.

Estos valores conforman nuestra cultura de varias maneras. En primer lugar, guían nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones. Siempre intentamos hacer lo correcto y lo mejor, y siempre buscamos formas de mejorar En segundo lugar, crean un entorno positivo y de colaboración. Trabajamos juntos para resolver problemas y alcanzar nuestros objetivos Por último, nos inspiran para hacer un gran trabajo. Nos esforzamos constantemente por marcar la diferencia y tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea

Farhan Advani, BHPH

43. SocialBee #### Valores fundamentales:

Propiedad

Actuamos como propietarios. Tratamos los negocios de nuestros clientes como si fueran nuestros: con atención, cuidado y anteponiendo sus intereses.

#BeeBetter

Elegimos el aprendizaje continuo, mejorando siempre nuestras habilidades y creciendo como personas.

Innovvy

Sí, es una palabra inventada. ¿Quién dice que no podemos hacerlo? Demuestra que somos innovadores, creativos, expertos digitales y estamos dispuestos a asumir riesgos.

44. Centro de vida asistida #### Valores fundamentales:

Transparencia

Creemos en la honestidad y la franqueza en lo que respecta a las tarifas y los procesos de solicitud para que nuestros clientes no se sientan desorientados

**Accesibilidad

Al ofrecer información gratuita sobre cuidados, también hacemos posible que las personas mayores accedan a la ayuda que necesitan.

**Confidencialidad

Es igualmente importante que respetemos su intimidad en estas situaciones; cada solicitante tiene una historia que merece la pena proteger.

Nuestra misión se basa en ayudar a los demás, pero primero viviendo con el ejemplo Como empresa de marketing sanitario, nos enorgullecemos de nuestros principios rectores de transparencia, accesibilidad y confidencialidad Estos valores no sólo se dirigen a los clientes, sino que forman parte de nuestra cultura de trabajo.

Stephan Baldwin, fundador de Assisted Living Center

45. BetterUp #### Valores fundamentales:

Artesanía

Encontrar sentido a lo que hacemos a través de la excelencia artesanal.

Grit

La perseverancia está impulsada por la determinación y la pasión.

Zest

Lo que te diferencia nos hace únicos.

46. Clario #### Valores fundamentales:

Privacidad y seguridad en línea

Creemos en el derecho humano fundamental a la privacidad y la seguridad en Internet. El derecho de nuestros empleados a la privacidad en el lugar de trabajo también es importante, por lo que garantizar el respeto de los límites entre la vida laboral y personal es uno de nuestros valores fundamentales

**Atención al cliente

Somos una empresa que da prioridad a las personas y conocemos la importancia del apoyo humano, especialmente en el sector tecnológico.

Hemos invertido mucho en nuestro equipo de atención al cliente y siempre analizamos la seguridad y las actualizaciones de las aplicaciones desde la perspectiva de lo que quieren nuestros clientes, no sólo de lo que creemos que necesitan >También significa que nuestros empleados y contratistas conocen su propio valor como personas

Volodymyr Shchegel, Clario Tech

47. Calendly #### Valores fundamentales:

Encontrar la manera

Nunca nos conformamos, nunca aceptamos razonamientos del tipo "funciona suficientemente bien" o "así es como lo hemos hecho siempre". Nuestra gente pasa a la acción, se adapta rápidamente y persevera ante los obstáculos hasta conseguir avances significativos.

Enfocarse sabiamente

Trabajamos como un equipo ágil y eficiente, pero reconocemos que la calidad y la rapidez van juntas como contrapesos: ninguna de las dos es suficiente por sí sola.

**Buscamos la excelencia

Somos emprendedores que anhelamos la autonomía, buscamos activamente oportunidades de impacto y estamos motivados para producir resultados excepcionales

48. Jolly SEO #### Valores fundamentales:

Compromiso

Demostrar el mismo compromiso para realizar un trabajo de alta calidad.

**Honestidad

Confiamos en que el equipo registre su trabajo con precisión y honestidad.

Nuestro equipo es totalmente remoto y, para que esto funcione, confiamos en que cada miembro del equipo se responsabilice de su propia gestión del tiempo y de terminar su trabajo a tiempo. También aceptamos que pueden producirse errores, lo cual es de esperar, pero siempre que lo admitan no nos preocupamos por ello Y lo que es más importante, insistimos en que cada miembro del equipo sea tratado con respeto en todos los aspectos de su vida. No aceptamos ningún tipo de discriminación; no hay excusas

TR Dougherty Director de Operaciones en Jolly SEO

49. AIG #### Valores fundamentales:

Asumir la responsabilidad

Establecemos expectativas claras y somos proactivos y responsables.

**Ganar juntos

Estamos alineados, somos más fuertes juntos y funcionamos como un solo equipo.

**Ser un aliado

Nos esforzamos por la inclusión, escuchamos, aprendemos y hablamos con nuestras acciones.

50. Zach Grove #### Valores fundamentales:

Integridad

Valoramos la integridad y asumimos la responsabilidad de todos nuestros actos.

**Innovación

el valor "Bring Innovation" anima a los miembros del equipo a aportar nuevas ideas de crecimiento.

**Trabajo relajado

Esto significa que no suscribimos la tóxica "cultura de la molienda" y el "ajetreo"

Por el contrario, somos deliberadamente tranquilos y relajados.

Entendemos que el trabajo es una parte de la vida, pero no el todo de la vida Esto no es negociable: da forma a nuestra cultura en el sentido de que los miembros del equipo saben que nunca deben sentirse culpables por desconectar completamente los fines de semana.

Zach Grove

Defina y respete los valores fundamentales de su equipo

Cuando se trata de identificar los valores fundamentales, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.

En primer lugar, ¿qué es importante para usted como empresa? ¿Qué defiende? Y lo que es más importante, ¿cuáles son los valores fundamentales de sus empleados?

También es importante recordar que no todos los valores son universales o iguales. Algunos incluso pueden entrar en conflicto; tendrá que elegir los que estén alineados con sus propios valores fundamentales y declaración de visión . Utilice esta lista de valores fundamentales para crear unos principios rectores sólidos y auténticos que calen en su empresa, sus empleados y sus clientes.

Una vez que haya determinado los valores de su empresa, asegúrese de compartirlos regularmente con su equipo para mantenerlos motivados y alineados con sus objetivos. Establecer el tono de la cultura de su empresa le ayudará a atraer y conservar a personas con ideas afines que compartan sus valores y su deseo de triunfar, lo que contribuirá a que su negocio prospere en los años venideros.