10 plantillas gratuitas de declaración de visión para su empresa

Encienda la pasión de su equipo, alinee sus esfuerzos e impulse un crecimiento imparable con una declaración de visión convincente. ¿Es demasiado ambicioso? No cuando estás esculpiendo el futuro de tu empresa.

Una declaración de visión puede ser la brújula de su organización, un faro que marque el camino, incluso en los días más nebulosos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, esta herramienta estratégica se hunde en la oscuridad de las frases genéricas y la jerga poco estimulante.

Ahí es donde nuestras plantillas de declaración de visión resultan útiles.

Hemos elaborado una lista de ejemplos de declaraciones de visión para satisfacer distintas necesidades, sectores y aspiraciones. Tanto si estás poniendo en marcha una nueva empresa como si quieres rejuvenecer tu negocio ya establecido, aquí encontrarás algo valioso.

Entre y reimaginemos juntos el futuro. Porque, al fin y al cabo, tu visión no es sólo hacia dónde te diriges, sino en quién te convertirás por el camino. Así que infundamos vida en el ADN de su empresa con una declaración de visión que resuene, motive y cautive.

¿Qué es una plantilla de declaración de visión?

Una plantilla de declaración de visión funciona como un anteproyecto o una guía estructurada para ayudarle a mostrar o proporcionar información sobre las aspiraciones de su empresa. Una buena declaración de visión describe y apoya sus ideas para futuros proyectos, KPIs o ambiciones en toda la organización.

La plantilla le mantiene centrado. Le lleva a plantearse las preguntas adecuadas: ¿Cuál es el objetivo último de su empresa? ¿Qué impacto quiere tener en el mundo? ¿Cómo quieres que evolucione tu organización a lo largo de los años?

No son preguntas fáciles, pero sí necesarias. Sin embargo, una declaración de visión no debe limitar su creatividad. Debe inspirar, agitar y hacer arder la creatividad y la colaboración del equipo. Es una ayuda. Una guía, no una cadena.

También puede actuar como una declaración de objetivos para darte la libertad de trabajar dentro de un marco, permitiéndote ofrecer una declaración de visión de la empresa que vaya más allá de lo genérico.

¿En qué consiste una buena plantilla de declaración de visión?

Desglosemos la receta de los mejores ejemplos de declaración de visión:

Fomenta el pensamiento crítico: Una buena declaración de visión no te da una vía de escape fácil. Fomenta una profunda introspección, instándote a crear una visión únicamisión y los valores fundamentales de la empresay no sólo seguir una fórmula

Una buena declaración de visión no te da una vía de escape fácil. Fomenta una profunda introspección, instándote a crear una visión únicamisión y los valores fundamentales de la empresay no sólo seguir una fórmula Equilibra aspiraciones y posibilidades: Te anima a soñar a lo grande, pero también te ancla en la realidad. Tu declaración de visión debe ayudarte a encontrar un equilibrio entre objetivos audaces y objetivos alcanzables

Te anima a soñar a lo grande, pero también te ancla en la realidad. Tu declaración de visión debe ayudarte a encontrar un equilibrio entre objetivos audaces y objetivos alcanzables Lenguaje claro y universal: Olvídate de la jerga y las frases enrevesadas. Los mejores ejemplos de declaración de visión abogan por un lenguaje claro y accesible que todos los miembros de la organización puedan entender, desde la sala de correo hasta la sala de juntas

Olvídate de la jerga y las frases enrevesadas. Los mejores ejemplos de declaración de visión abogan por un lenguaje claro y accesible que todos los miembros de la organización puedan entender, desde la sala de correo hasta la sala de juntas Flexible y adaptable: Una declaración de visión de calidad reconoce y celebra la singularidad de su empresa. Es versátil, se adapta a diferentes ambiciones, sectores y tamaños, se ajusta a su empresa como un traje a medida y proporciona a su equipo una mejor vida cotidiana mientras colaboran en su visión

Una declaración de visión de calidad reconoce y celebra la singularidad de su empresa. Es versátil, se adapta a diferentes ambiciones, sectores y tamaños, se ajusta a su empresa como un traje a medida y proporciona a su equipo una mejor vida cotidiana mientras colaboran en su visión **Las mejores declaraciones de visión convierten la compleja tarea de redactar una declaración de visión en un proceso sencillo y manejable. Se trata de destilar la complejidad, no de amplificarla. Porque, recuerde, la sencillez no es sólo una cuestión estética: es una herramienta para mejorar la comprensión y la comunicación

10 plantillas de declaración de visión para usar en 2024

¿Está preparado para redefinir el futuro de su empresa? En este panorama empresarial en rápida evolución, nunca ha sido tan importante establecer visiones claras y convincentes. Hemos seleccionado 10 plantillas de declaración de visión estelares para ayudarle en este viaje.

Cada una de ellas es una poderosa herramienta diseñada para agilizar el proceso de creación de su visión, mejorar la alineación estratégica y fomentar una cultura unificada dentro de su organización.

Tanto si está poniendo en marcha una nueva empresa como si está reinventando una empresa consolidada, estas plantillas son el punto de partida para una transformación en 2024.

1. Plantilla de pizarra de visión ClickUp

Plantilla de pizarra ClickUp Vision

Libere el potencial de su equipo y eleve su proceso de brainstorming con la plantilla Plantilla de pizarra Vision de ClickUp . Esta pizarra digital ofrece una forma interactiva y atractiva de conceptualizar y visualizar el futuro de su empresa.

Emulando las ventajas de una pizarra física, esta plantilla permite en tiempo real colaboración en equipo y la creatividad, tanto si tu equipo está en la misma sala como si forma parte de una plantilla global. Aquí, las ideas no se limitan a escribirse y olvidarse, sino que pueden moverse, conectarse y reelaborarse hasta formar una visión coherente y global de la empresa.

Esta plantilla se divide en varias secciones: visión, grupo destinatario, necesidades, producto y objetivos empresariales. Cada una de estas secciones está diseñada para profundizar en los aspectos cruciales de la declaración de misión de su empresa. Desde la comprensión de los datos demográficos clave de su público objetivo hasta las necesidades únicas que atiende su producto o servicio, esta plantilla le marcará el camino y definirá su producto al tiempo que articula cuidadosamente sus objetivos empresariales.

La naturaleza interactiva de esta plantilla permite equipos interfuncionales para añadir comentarios, compartir ideas y perfeccionar la visión general en colaboración. Esta alineación fomenta un entendimiento común y garantiza que todos los esfuerzos se canalicen hacia la consecución de los objetivos empresariales generales o los valores fundamentales, en consonancia con la declaración de misión y visión que usted ha formulado.

2. Plantilla de tablero de visión ClickUp

Plantilla de tablero de visión ClickUp

Dé vida a su visión con la plantilla Plantilla de tablero de visión de ClickUp . Más allá de los límites del texto, esta plantilla permite detallar visualmente la visión de una empresa.

En Plantilla de tablero de visión es una poderosa herramienta diseñada para agilizar el proceso de desarrollo de productos. Al ofrecer una plataforma visual para definir y comprender el propósito de su producto, esta plantilla fomenta la eficacia y la eficiencia gestión de proyectos y la alineación del equipo.

La plantilla abarca cinco áreas clave: Visión, Grupo destinatario, Necesidades, Producto y Objetivos empresariales. Cada uno de estos segmentos sirve como bloque de construcción en su hoja de ruta de desarrollo de productos, lo que permite a su equipo para discutir de manera integral y visualizar cada paso del viaje.

Desde la articulación de su visión hasta la definición de los puntos de venta exclusivos de su producto y el establecimiento de objetivos empresariales tangibles, esta plantilla garantiza que no se pase nada por alto. Las funciones de colaboración integradas permiten actualizaciones en tiempo real, debates productivos y un trabajo eficiente procesos de toma de decisiones .

3. ClickUp Plantilla de Visión a Valores

Plantilla ClickUp de Visión a Valores

Todo buen ejemplo de visión de empresa está anclado en sus valores. Y la Plantilla de visión a valores de ClickUp garantiza que los valores de su empresa constituyan la base de su visión.

Esta plantilla dinámica e intuitiva le guía a usted y a su equipo para aclarar la visión central y analizar la contribución de cada producto a sus declaraciones de visión. La plantilla también le anima a identificar sus ventajas competitivas y a elaborar estrategias para aprovecharlas mejor.

Este enfoque integral garantiza que todos objetivos del proyecto se dirigen directamente a alcanzar el propósito y las metas de la empresa. Más allá de este plan estratégico, la plantilla también proporciona una plataforma para enumerar y priorizar los pasos necesarios para ejecutar sus estrategias con eficacia, facilitando un funcionamiento fluido y la consecución puntual de los objetivos.

4. ClickUp Plantilla de OKR y Objetivos de la Empresa

Plantilla de OKR y objetivos de la empresa ClickUp

Convierta su visión en realidad con la plantilla Plantilla de objetivos y OKR de la empresa ClickUp . Esta práctica herramienta le ayudará a plasmar la visión de su empresa en objetivos claros, objetivos claros y mensurables y resultados clave ( OKRs ).

La plantilla no solo sirve para fijar objetivos, sino que también es una solución completa para hacer un seguimiento de los progresos y garantizar que los objetivos se alcancen en el momento oportuno.

Al desglosar las declaraciones abstractas de misión y visión en pasos concretos y viables, te aseguras de que tu equipo tenga un camino claro que seguir.

Esta plantilla le ayuda a crear objetivos claros en la Lista de objetivos, establecer Fechas de vencimiento, Asignados y detalles, y descomponer los objetivos en metas clave, entregables del departamento, etc.

La plantilla de visión de empresa también desglosa los objetivos a nivel de empresa, de departamento y de equipo, garantizando la claridad y la responsabilidad en cada paso del proceso. Este enfoque granular fomenta la colaboración entre departamentos y aumenta la productividad general.

5. Plantilla de objetivos anuales de ClickUp

Plantilla de objetivos anuales de ClickUp

En Plantilla de objetivos anuales de ClickUp es una sólida herramienta de planificación diseñada para ayudarle a establecer, gestionar y realizar un seguimiento de sus objetivos anuales.

Esta plantilla le ofrece un espacio dedicado para establecer Objetivos SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), establece los pasos de acción, especifica las fechas límite y anota cualquier nota adicional para cada tarea.

Además de fijar los objetivos, esta plantilla le pide que realice una revisión trimestral de sus objetivos, lo que le permitirá evaluar los progresos y ajustar las estrategias según sea necesario.

Al integrar la planificación, el seguimiento y la reflexión en una sola vista, la plantilla favorece un enfoque completo para alcanzar los objetivos anuales.

Con sus actualizaciones en tiempo real y su naturaleza interactiva, la Plantilla de Objetivos Anuales es una solución excelente para la fijación de objetivos individuales, así como para la planificación en equipo.

6. Plantilla de medidas de señalización de objetivos de ClickUp

Plantilla de medidas de señalización de los objetivos de ClickUp

El Plantilla de medidas de señalización de los objetivos de ClickUp es una sólida herramienta de planificación y seguimiento diseñada para mantenerle a usted y a su equipo centrados en las iniciativas más vitales que crean oportunidades económicas.

Le anima a identificar una Estrella del Norte, una visión u objetivo rector que influya en todas las medidas de toma de decisiones y rendimiento. La plantilla desglosa los objetivos en metas más pequeñas, basadas en los resultados, y le pide que identifique Señales y Medidas.

Las señales son indicadores clave que permiten evaluar objetivamente los avances hacia los objetivos. Las medidas, por su parte, son indicadores de rendimiento cuantificables que le permiten confirmar si está cumpliendo sus objetivos.

Esta plantilla dinámica facilita el establecimiento de objetivos claros, el seguimiento en tiempo real y mantiene a los equipos alineados en torno a un propósito común, mejorando el éxito general del proyecto, al tiempo que se ciñe a sus valores fundamentales.

7. Plantilla ClickUp Annual One Pager

Plantilla ClickUp Annual One Pager

En Plantilla anual de una página de ClickUp es una completa herramienta diseñada para esbozar las prioridades anuales de su organización.

Ayuda a alinear las tareas individuales con objetivos más amplios proporcionando una visión clara y concisa de la estrategia direccional de la empresa, los valores, la declaración de misión, la estrategia corporativa, el enfoque de mercado, etc.

Este plantilla de un localizador contiene secciones distintas para las prioridades globales y departamentales, lo que garantiza que cada unidad contribuya a los objetivos generales. La plantilla también fomenta la transparencia y la rendición de cuentas al exigir la enumeración de los Objetivos y Resultados Clave (OKR) para cada prioridad identificada.

Al condensar toda la información esencial en una sola página, esta plantilla garantiza que todos los miembros de la organización comprendan el "por qué" de los objetivos a largo plazo de la empresa, fomentando un sentido de propósito y alineación.

8. ClickUp Plantilla de presentación de la empresa

ClickUp Plantilla de presentación de la empresa

En Plantilla de presentación de la empresa ClickUp ofrece una visión global de todo lo que ocurre en su empresa. Está diseñada para reducir la brecha de conocimientos entre los departamentos ofreciendo un centro para todo lo que ocurre en la empresa.

La plantilla incluye varias vistas: Lista, Pizarra y Línea de tiempo, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única de la gestión de tareas y de los procesos alcance del trabajo con calendario, costes, propietario del proyecto, etc. Esto garantiza que todo el mundo, independientemente de su departamento o función, pueda mantenerse informado sobre el progreso general, las iniciativas o los valores fundamentales.

Las ventajas de esta plantilla son, entre otras, la mejora de la comunicación interdepartamental y entre departamentos comunicación asíncrona mejorada gestión de marcas y una mejor comprensión general de los productos y servicios de la empresa. Fomenta la responsabilidad, la colaboración y la gestión eficaz de los recursos.

9. Plantilla PDF de declaración de visión básica

vía OneTemplate

Este Plantilla PDF de declaración de visión básica es una guía completa destinada a educar a sus empleados sobre las declaraciones de visión y misión de la empresa y a ayudarle a redactar una declaración de visión que resuene con sus valores fundamentales y con todos los miembros de su equipo.

Responde a preguntas clave como qué describe una declaración de visión, qué describe una declaración de misión, por qué son esenciales y cómo crearlas. Esta plantilla de misión de empresa es una excelente hoja de ruta para ayudarle a fortalecer la cultura corporativa y alinear a los empleados con los objetivos generales de la empresa.

Desmitifica el proceso de creación de las declaraciones de visión y misión de la empresa y hace hincapié en su papel como motor del éxito empresarial.

10. Plantilla PDF de Declaración de Visión y Valores

vía Sample.net

Esta plantilla sencilla y directa de Sample.net te guía en la elaboración de una declaración de misión y visión de empresa impactante basada en valores.

Plantea preguntas fundamentales para estimular la reflexión y ofrece ejemplos de declaraciones de visión de organizaciones conocidas como Goodwill Industries of America y The Smithsonian Institution para ayudarle a inspirar su propia declaración de visión.

Los ejemplos de declaración de visión subrayan la importancia de unas declaraciones de misión claras como brújula que guíe todas las acciones y decisiones de la empresa. También subraya que los valores corporativos son la base sobre la que se construyen la cultura y las operaciones de una empresa.

La plantilla está diseñada para fomentar prácticas orientadas a objetivos, mejorar el enfoque estratégico y promover el entendimiento y la colaboración interdepartamental dentro de su empresa y su equipo.

Ofrece algunos ejemplos y valiosos marcos para alinear las tareas individuales con objetivos organizativos más amplios, creando un entorno de trabajo cohesionado y productivo.

Aproveche el poder de las plantillas de ClickUp

En un mundo acelerado, en el que las organizaciones hacen malabarismos con múltiples proyectos, estrategias e iniciativas, la gestión del trabajo puede parecer a veces como arrear gatos. Ahí es donde entra en juego la amplia gama de plantillas de ClickUp.

Cree su propia declaración de misión y visión con la ayuda de Biblioteca de plantillas de ClickUp para que pueda ofrecer un documento de visión empresarial claro, completo y visualmente atractivo. Mientras tanto, la plataforma de ClickUp le ayuda a unificar sus equipos y a agilizar sus procesos salvando las distancias entre equipos mediante una comunicación eficaz.

Utilice las Pizarras ClickUp para asignar tareas, etiquetar a los asignados y todo lo necesario para poner en marcha su próxima colaboración

Las declaraciones de objetivos fomentan y facilitan el pensamiento estratégico, el establecimiento de objetivos y el seguimiento eficaz, a la vez que promueven una cultura de colaboración dentro de su organización. Tanto si se trata de establecer un calendario detallado del proyecto, como de redactar una declaración de visión inspiradora o de supervisar los indicadores clave de rendimiento, existe una plantilla de ClickUp diseñada para hacer la tarea más manejable y eficaz.

Por suerte, puede crear las mejores declaraciones de misión dentro de una plantilla o simplemente colaborando con su equipo en la plataforma de ClickUp. ¿Por qué esperar? Es hora de convertir sus objetivos en realidad, alinear a sus equipos y dar vida a la declaración de visión de su empresa. Empiece a explorar el poder de ClickUp hoy mismo y dé un paso hacia el fomento de un lugar de trabajo colaborativo, eficiente y orientado a la visión.