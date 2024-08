Probamos los 15 mejores software de RRHH para equipos de personas en 2024

¿Qué se obtiene cuando se combinan los recursos humanos con el poder de la tecnología moderna? software de gestión de proyectos ? Software diseñado para agilizar la incorporación las prestaciones, las nóminas y los nuevos procesos de contratación. 🙌🏼

El software de RR.HH. es imprescindible para empresas de cualquier tamaño, especialmente para las que se centran en el crecimiento y en dar prioridad a sus empleados

Hemos creado una lista de los 15 mejores programas de RR.HH. para su empresa, con sus funciones clave, ventajas, desventajas, precios, opiniones de los clientes y valoraciones de los usuarios. Además, le ofrecemos información sobre las preguntas más frecuentes y las categorías de software de RR.HH. para guiarle en su búsqueda.

¿Qué debe buscar en un software de RR.HH.?

El software de RRHH ayuda a los líderes y a los miembros del equipo a alinearse con las metas de la empresa, gestionar los beneficios de los empleados, agilizar los procesos diarios y distribuir su tiempo de forma más eficiente. En muchos casos, este software también es utilizado por los empleados para gestionar sus tarjetas de tiempo, enviar solicitudes, ver información importante sobre impuestos y nóminas, y mucho más.

Su software de RR.HH. debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse al crecimiento de la plantilla y a los cambios estructurales de su empresa sin obligarle a invertir en una herramienta más para hacer el trabajo terminado. Entre las funciones que debe buscar en su próximo software de RR.HH. se incluyen:

Incorporar nuevos empleados

Gestión de nóminas

Acceder a las prácticas y políticas de la empresa

Seguimiento del tiempo dedicado a tareas y horas facturables

Programar tareas entre los empleados

Gestionar y solicitar el uso de los beneficios de los empleados

Realizar el seguimiento de los solicitantes en el proceso de contratación

Gestionar las revisiones de los empleados yMetas de RRHH Las características que hacen que un software de RRHH sea tan valioso no se limitan a esta lista. Las herramientas para gestionar tareas, hacer un seguimiento del progreso, planificar proyectos y colaborar con el equipo harán que el día a día de todos sea un poco más fácil y se desarrolle sin problemas gracias a su software de RR.HH. ideal.

Las 15 mejores herramientas de software de RR.HH

Hemos terminado nuestra tarea para reunir una lista de las 15 mejores alternativas de software de RR.HH. para cada categoría, incluyendo sus ventajas, funciones clave, opiniones de los clientes, valoraciones de los usuarios y precios.

1. ClickUp #### Categoría: Mejor solución global de software de RR.HH

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades ClickUp es la única plataforma de productividad todo en uno lo suficientemente potente como para ofrecer soluciones integrales a equipos de cualquier tamaño y sector. Con cientos de funciones personalizables y más de 1.000 integraciones clickUp puede centralizar su trabajo entre aplicaciones en un entorno de trabajo colaborativo perfecto para equipos de RRHH gestionar los datos, el tiempo y las metas de los empleados.

Tanto si está racionalizando su proceso de contratación, incorporando nuevos empleados o realizando un seguimiento de su progreso hacia las metas, la plataforma flexible de ClickUp tiene todo lo que necesita para simplificar y optimizar los procesos de RR.HH. que se llevan a cabo desde hace tiempo.

Funciones de RRHH de ClickUp

Múltiples vistas

Más de 15 maneras de visualizar sus flujos de trabajo los flujos de trabajo, tareas y proyectos de ClickUp incluyen varias vistas clave que encantarán a su equipo de RR.HH:

Vista Tabla para una experiencia de gestión de datos similar a la de una hoja de cálculo

Vista Lista con múltiples opciones de clasificación, filtrado y agrupación

Vista de formularios para convertir las respuestas a encuestas, solicitudes y opiniones de los empleados directamente en una tarea procesable

Vista Calendario para gestionar horarios, tiempo libre, agendas diarias y reuniones virtuales

Vista Carga de trabajo para gestionar las capacidades de su equipo

Automatizaciones para los procesos de RR.HH

Existen más de 100 formas de automatizar sus procesos de RRHH en ClickUp para que su equipo pueda centrarse en lo más importante: ¡su gente! Automatizaciones en ClickUp pueden desencadenar la creación de tareas, asignar tareas, rellenar y asignar comentarios, cambiar estados de tareas, etc.

Paneles para el seguimiento de RRHH

Ideal para el seguimiento hitos del proyecto objetivos y KPI de RRHH , Paneles en ClickUp reúnen todo su trabajo en una visión general instantánea y de alto nivel. Los paneles son personalizables, muy visuales y siempre están listos para las reuniones, para presentarlos a las partes interesadas y a otros directivos. Además, hay más de 50 variaciones de widgets en los cuadros de mando que se pueden crear para cualquier escenario de RR.HH. posiciones ocupadas, tiempo de contratación y rendimiento del equipo.

Plantillas de RRHH

Este Plantilla de POE de RRHH de ClickUp es el recurso perfecto para introducir a su equipo en los procesos utilizando Pizarras ClickUp . Esta plantilla aplica una tabla colorida, organizada y fácil de editar a su Pizarra colaborativa para ayudar a los responsables de RR.HH. a formar al equipo, establecer tareas de contratación, gestionar los procesos de contratación y mucho más.

Agilice sus procesos de RR.HH. utilizando la plantilla de POE de RR.HH. de ClickUp y Pizarras

Descargar esta plantilla

Ventajas de ClickUp

Todas estas potentes herramientas se encuentran en una plataforma dinámica, por lo que no tendrá que invertir en productos independientes ni en una suite de software para acceder a todas las funciones de ClickUp

Más de 1.000 integraciones y cientos de plantillas prediseñadas para ampliar y agilizar su experiencia con ClickUp

soporte al cliente 24/7, recursos de aprendizaje comoUniversidad ClickUp,seminarios webyDocumentos de ayuda para que la transición sea lo más fluida posible

Contras de ClickUp

No ofrece paquetes de prestaciones específicos, pero puede gestionar los datos en una plataforma segura

Puede resultar un poco complicado adaptarse a la amplia lista de funciones de ClickUp

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : $7 por usuario, por mes

: $7 por usuario, por mes Empresa : 12 $ por usuario, al mes

: 12 $ por usuario, al mes Business Plus : 19 $ por usuario, al mes

: 19 $ por usuario, al mes Empresa: Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (5.030+ opiniones)

4,7/5 (5.030+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,210+ opiniones)

2. Rippling

Categoría: Mejor software de gestión de empleados

vía Ondulación Rippling ofrece un conjunto de productos para simplificar los procesos de RRHH, TI y finanzas utilizando su software basado en la nube. Su software de RR.HH. es agradable de usar, fácil de aprender y tiene un montón de funciones que abarcan desde las nóminas hasta las encuestas de opinión de los empleados, entre otras.

Funciones de Rippling

Informes y análisis de la mano de obra para el seguimiento de la contratación, los efectivos y el progreso

Automatización del flujo de trabajo a través de tareas coherentes

Políticas y permisos basados en roles con acceso y aprobaciones personalizados

Gestión del cumplimiento de las recomendaciones locales, estatales y federales

Ventajas de Rippling

Cientos deplantillas para nóminas y otras necesidades de RR.HH. que puede personalizar según sus necesidades

Diseñado para gestionar una plantilla global con funciones localizadas de nóminas, impuestos y cumplimiento de normativas

Toneladas de integraciones para ampliar las funciones a todas las categorías de RR.HH

Contras de Rippling

Integración necesaria para gestionar /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/44200//plantillas-de-evaluacion-del-rendimiento// el rendimiento y las revisiones de los empleados /%href/ mediante Rippling

La función de verificación de antecedentes a través de Rippling es cara

La personalización y las vistas múltiples sólo están disponibles para el administrador, por lo que la mayoría de los empleados no tendrán acceso a estas funciones

Precios de Rippling

Rippling comienza en $ 8 por usuario, por mes, pero todos los planes de precios requieren un presupuesto personalizado de Rippling y se crean para cada equipo sobre la base de las funciones que usted necesita.

Valoraciones y reseñas de Rippling

G2: 4,8/5 (1.470+ opiniones)

4,8/5 (1.470+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (1,840+ opiniones)

Los responsables de RR.HH. tienen un trabajo duro. Tienen que encontrar a los mejores talentos y gestionarlos de forma que la empresa gane dinero. Por eso necesitan el mejor software de RRHH Elegí Rippling por su interfaz fácil de usar y su precio asequible. También tiene funciones que otros programas de RRHH no tienen. Rippling me permite hacer un seguimiento del rendimiento de los empleados y crear informes personalizados. También me ayuda a conectarme con otros responsables de RRHH para compartir buenas prácticas, y el sistema hace un seguimiento automático de los días de vacaciones y enfermedad, además de facilitar la vista de los expedientes de los empleados.

Travis Lindemoen director General, grupo nexus IT

3. Workday

Categoría: Lo mejor para grandes corporaciones

vía Jornada laboral Workday combina los procesos financieros con los de RR.HH., planificación y análisis para ofrecer una experiencia completa para una gran variedad de casos de uso. Con funciones adaptadas a los servicios profesionales que utilizan el tiempo facturable, la gestión de la educación y las operaciones de ventas, este paquete de software de RR.HH. ayuda a las medianas y grandes corporaciones a adaptar los procesos para seguir el ritmo de su crecimiento.

Funciones de Workday

Análisis y (elaboración de) informes para el seguimiento del progreso de las tareas de RR.HH., nóminas y beneficios

Seguimiento y control de tiempo de los empleados

Automatización del flujo de trabajo para servicios profesionales

Profesionales de Workday

Múltiples productos para empresas de todos los sectores

Diseñado para gestionar los procesos de RR.HH. de equipos de grandes corporaciones con gran cantidad de datos, cambios frecuentes y miles de empleados

Opciones de autoservicio a través de portales personales para empleados

Contras de Workday

Interfaz poco intuitiva, difícil de navegar y anticuada

Puede ser un proceso de implantación largo, especialmente para las grandes empresas

Caro y no una opción accesible para las pequeñas empresas

Precios de Workday

Póngase en contacto con Workday para cualquier consulta sobre precios.

Valoraciones y reseñas de Workday

G2: 4/5 (1.290+ opiniones)

4/5 (1.290+ opiniones) Capterra: 4,4/5 (980+ opiniones)

Como consultor, trabajo con varios paquetes de software de recursos humanos. Como responsable de RRHH, mis dos recursos HRIS favoritos son Bamboo y Workday. Workday es un recurso increíble para las grandes empresas con la potencia necesaria para gestionar los procesos anuales de méritos con facilidad. Elegí Workday por su facilidad de uso y su capacidad de integración con otros programas de RR.HH., como ADP y la administración de beneficios Tawanda Johnson líder de pensamiento en personas y cultura, Sonrisas deportivas 4. Gusto

Categoría: Lo mejor para las pequeñas empresas

vía Gusto Gusto es una herramienta de RRHH para equipos pequeños y medianos para gestionar las nóminas, las prestaciones de los empleados, las revisiones del rendimiento y la incorporación a la empresa . Al igual que Workday y Rippling, Gusto ofrece información y funciones de control de presencia para una experiencia de autoservicio entre los empleados, pero proporciona más funciones de contratación y gestión del rendimiento adquisición de talento incluyendo anuncios de empleo, solicitudes de feedback y plantillas de cartas de oferta.

Funciones de Gusto

Servicio completo de nóminas que incluye el cumplimiento de las normas, la declaración de impuestos automatizada y la gestión de la nóminapagos a contratistas* Gestión de empleados para supervisar a los candidatos desde su solicitud hasta su incorporación

Planes médicos, dentales, 401K, oftalmológicos, etc

Ventajas de Gusto

Múltiples plantillas para diversos casos de uso como cartas de oferta, contratación y anuncios de empleo

Puede organizar y gestionar todo lo relacionado con nóminas y beneficios

Ideal para nuevas empresas y pequeñas empresas que buscan su primer software de RRHH

Contras de Gusto

Los precios varían mucho entre los planes de pago y no se ofrece ningún plan gratuito/a

Puede llevar un poco de tiempo aprender la plataforma y adaptarse a su interfaz de usuario

No todas las funciones de la aplicación web están disponibles en la aplicación móvil

Precios de Gusto

Sencillo : 40 $ al mes, más 6 $ adicionales por persona y mes

: 40 $ al mes, más 6 $ adicionales por persona y mes Más : 80 $ al mes, más 12 $ adicionales por persona y mes

: 80 $ al mes, más 12 $ adicionales por persona y mes Premium: Póngase en contacto con Gusto para un presupuesto

Valoraciones y reseñas de Gusto

G2: 4,2/5 (más de 650 opiniones)

4,2/5 (más de 650 opiniones) Capterra: 5/5 (1 opinión)

Hemos descubierto que Gusto es el mejor software de RRHH para nuestras necesidades y ha sido fundamental para ayudar a que nuestro flujo de trabajo funcione sin problemas. Gusto hace de la satisfacción del empleado la prioridad número uno, lo cual es esencial para nosotros. Tiene funciones fáciles de usar como la gestión de la compensación, la incorporación de empleados y un portal de autoservicio. También incluye la gestión del tiempo libre y de las prestaciones, lo que es importante en una empresa pequeña para garantizar que, dentro de nuestra reducida plantilla, estas tareas se siguen gestionando de forma profesional

Anthony Martin fundador y Consejero Delegado, Mutua Choice

5. BambooHR

Categoría: La mejor opción de autoservicio para empleados

vía BambooHR BambooHR es la trifecta de software de RRHH para nóminas, beneficios y datos de empleados que gira en torno a la experiencia personal del empleado accediendo a sus tareas relacionadas. Creado para pequeñas y medianas empresas, BambooHR ayuda a los equipos a centrarse en la retención de los empleados a través de una herramienta que permite a los miembros utilizar fácilmente sus beneficios, recopilar comentarios, establecer metas de rendimiento y mucho más.

Funciones de BambooHR

Elaboración de informes para la gestión de la empresa, el crecimiento, la retención y la satisfacción de los empleados

Múltiples calendarios personales y públicos para calcular el tiempo libre y ver quién está fuera ese día

Paquetes de incorporación incorporados, incluida la firma electrónica

Ventajas de BambooHR

Esta empresa practica lo que predica en el sentido de dar prioridad a los empleados y a la conciliación de la vida laboral y familiar

Crea un espacio para que los equipos de RR.HH., reclutadores y gerentes colaboren con los nuevos solicitantes

Múltiples funciones para que los empleados realicen un seguimiento de su rendimiento a través de evaluaciones, comentarios, metas y formación

Contras de BambooHR

UX y UI anticuadas

Métricas limitadas en su función de elaboración de informes

Sin función de programación integrada

Precios de BambooHR

Todos los precios de BambooHR están personalizados por equipo y disponibles bajo petición.

Valoraciones y reseñas de BambooHR

G2: 4.4/5 (1,210+ opiniones)

4.4/5 (1,210+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1,920+ opiniones)

El software BambooHR es fácil de usar y se encuentra entre las mejores opciones de SIRH para pequeñas y medianas empresas. BambooHR es fácil de usar tanto para los profesionales de RRHH como para los empleados. Los flujos de trabajo son personalizables y la (elaboración de) informes es sencilla. BambooHR hace que la incorporación de nuevos empleados sea divertida y les ayuda a comprometerse con la empresa desde el primer día. Una de mis funciones favoritas es la posibilidad de crear flujos de trabajo interdepartamentales. Para nosotros, esto simplificó el proceso de equipamiento de los nuevos empleados al agilizar la comunicación entre RR.HH. y el departamento de TI._

Brittney Simpson directora de Operaciones de RR.HH, Walker Miller Servicios Energéticos

6. A saber

Categoría: Mejor software de RRHH para equipos de tamaño medio

vía A saber Namely es un software de RR.HH. para que las medianas empresas controlen sus procesos de nómina, gestionen las prestaciones y realicen un seguimiento de su tiempo de trabajo.

Funciones de Namely

Funciones de recompensa y reconocimiento paramotivar a los empleados* Funciones de firma electrónica y verificación electrónica para agilizar los procesos de incorporación

Toneladas de integraciones con la opción de crear las suyas propias a través de su API

Ventajas de Namely

Los empleados pueden ver fácilmente su tiempo y sus nóminas a través de sus portales personales

Interfaz sencilla que imita los feeds de muchas plataformas de redes sociales

Diseñado para medianas empresas con 25-1.000 empleados

Contras de Namely

Carece de funciones potentes e intuitivas para la elaboración de informes y el rendimiento de los empleados

La plataforma tiene dificultades para gestionar datos de grandes empresas y está diseñada casi exclusivamente para equipos de tamaño medio

La (elaboración de) informes de tiempo puede ser difícil de gestionar para empleados por horas

Precios de Namely

Toda la información sobre precios de Namely sólo está disponible previa solicitud.

Valoraciones y reseñas de Namely

G2: 3,9/5 (más de 270 opiniones)

3,9/5 (más de 270 opiniones) Capterra: 4.2/5 (410+ opiniones)

Llevamos cuatro años utilizando Namely para la gestión de personal y ha supuesto un cambio radical. Nunca me di cuenta de la diferencia que supondría tener toda la información de los empleados en un lugar centralizado. No sólo es práctico, sino que también facilita mucho el seguimiento del progreso y el rendimiento de cada uno. Y como Namely se integra con otras plataformas de software, puedo conectarlo con nuestros sistemas de nóminas y prestaciones. En general, Namely ha sido de gran ayuda para mantener mi empresa organizada y funcionando sin problemas Antreas Koutis director Administrativo, Financiero 7. Oráculo

Categoría: Lo mejor para funciones específicas del sector

vía Oracle Oracle ofrece un conjunto de aplicaciones basadas en la nube para que las corporaciones gestionen todo, desde la planificación de recursos hasta el contenido, la experiencia del cliente, los procesos de la cadena de suministro y mucho más. Entre su puñado de productos se incluye Oracle Fusion Cloud HCM-AKA, su software de RRHH para la gestión del capital humano.

Funciones de Oracle

Un asistente digital para ayudar a gestionar los beneficios, las predicciones de mano de obra y la planificación estratégica de la empresa

Desarrollo de carreras profesionales ygestión del rendimiento funciones que incluyen listas de control y módulos

Pre-construidos y personalizadosKPI de RRHH y paneles de control

Profesionales de Oracle

Localización de nóminas para una plantilla global que abarca desde México hasta China

Funciones específicas del sector para una experiencia de software de RR.HH. a medida

Este software está diseñado para ayudar a las empresas a escalar e implantar prácticas Agile en los procesos de RR.HH

Contras de Oracle

La mayoría de los inconvenientes se deben a que Oracle es un software tan grande. La configuración y la curva de aprendizaje pueden llevar mucho tiempo

La gran cantidad de aplicaciones diferentes en cada producto se encarece rápidamente

La interfaz parece anticuada y no es intuitiva

Precios de Oracle

Póngase en contacto con el equipo de ventas de Oracle para obtener información detallada sobre precios.

Valoraciones y reseñas de Oracle

G2: 3,7/5 (más de 100 opiniones)

3,7/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4,2/5 (más de 50 opiniones)

8. HR360

Categoría: Lo mejor para los recursos de cumplimiento

A través de HR360 HR360 es un recurso digital para la gestión de personal. Ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de la información de los empleados, los datos de rendimiento y el cumplimiento de la normativa de RR.HH.

Funciones de HR360

Automatización de la descripción de puestos de trabajo ygenerador de preguntas para entrevistas* Calculadora de costes de empleados y herramienta de evaluación comparativa de salarios

Una biblioteca de guías interactivas para ajustarse a la normativa de RR.HH. y a las buenas prácticas de los empleados

Profesionales de HR360

Apps adicionales para ampliar sus funciones

Una completa biblioteca en línea de todas las leyes federales y estatales

Más de 500 plantillas de formularios descargables

Contras de HR360

Este software depende de apps independientes para acceder a sus funciones

Esta herramienta es útil para los equipos de RR.HH. pero menos valiosa para los empleados de distintos departamentos

No es la mejor opción para equipos medianos y grandes

Precios de HR360

Póngase en contacto con HR360 para obtener toda la información sobre precios.

Valoraciones y reseñas de HR360

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 opiniones)

Elegí HR360 porque ofrece un conjunto completo de funciones de RR.HH., incluido un portal de autoservicio para empleados, un módulo de incorporación y un sistema de gestión del rendimiento. HR360 también es altamente configurable, por lo que se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de mi empresa. Además, el precio es competitivo en comparación con otros programas de software de RRHH. En general, HR360 es la mejor solución de software de RR.HH. para mi empresa

Tracey Beveridge directora de RRHH, Controles de personal

9. Clockify

Categoría: Lo mejor para gestionar las solicitudes de tiempo libre de los empleados

vía Clockify Clockify es un software de seguimiento de tiempo

que los equipos de RRHH pueden utilizar para clasificar y seguir el progreso de los empleados durante los días de trabajo. Clockify ofrece al departamento de RRHH información sobre el rendimiento de los empleados, los proyectos en curso y la actividad general. También proporciona a los empleados un calendario de trabajo privado para solicitar tiempo libre remunerado para fechas futuras o solicitudes de días libres. Desde el punto de vista del administrador, el departamento de RR.HH. y los gerentes tienen acceso a un cronograma anual con las solicitudes aprobadas y pendientes de todos.

Funciones de Clockify

Múltiples funciones de control de tiempo para introducir horas, marcar el tiempo facturable, ajustar un cronómetro y supervisar su hoja de horas

Facturas creadas por tiempo de seguimiento, gastos y tarifas por hora

Múltiples vistas para supervisar el tiempo libre, los horarios de los proyectos, el equipo y el progreso

Ventajas de Clockify

Útil para el seguimiento ygestión de la carga de trabajo del equipo* Ayuda a los empleados a asumir la plena propiedad y responsabilidad de sus horas de trabajo y tiempo libre

Algunas funciones de gestión de proyectos, incluidos los hitos y las tareas asignadas

Contras de Clockify

Carece de muchas funciones clave de RR.HH. para la gestión de beneficios, portales de empleados y contratación

Funciones limitadas de automatización del control de tiempo

Clockify sería útil para algunos departamentos, pero no para todos, lo que no es ideal para un software de RR.HH

Precios de Clockify

Básico : $3.99 por usuario, por mes

: $3.99 por usuario, por mes Estándar : $5.49 por usuario, por mes

: $5.49 por usuario, por mes Pro : 7,99 $ por usuario, al mes

: 7,99 $ por usuario, al mes Empresa: 11,99 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Clockify

G2: 4.5/5 (130+ opiniones)

4.5/5 (130+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4,290+ opiniones)

_Además de la gestión del rendimiento, el departamento de RRHH puede distribuir eficientemente las tareas, hacer un seguimiento del progreso y atender las necesidades de todos de manera oportuna con Clockify. También pueden utilizar los informes de Clockify para determinar quién puede estar sobrecargado de trabajo y ayudar a los líderes de equipo a distribuir tareas y proyectos. Los datos de control de tiempo de Clockify también ayudan a RRHH a saber más sobre los hábitos de trabajo de sus empleados, especialmente si la empresa depende de un sistema de trabajo a distancia/híbrido

Boris Vesovic , Autor e investigador sobre productividad en COING (creador de Clockify)

Check out these herramientas de trabajo híbridas !

10. Compt

Categoría: Lo mejor para gestionar los estipendios de los empleados

vía Compt Compt es una plataforma de estipendios para empleados que ofrece a las personas la libertad de elegir las ventajas de estilo de vida compatibles con su empresa. Útil para los equipos de RR.HH. que gestionan los beneficios de los empleados, el software de estipendios y recompensas para empleados de Compt es personalizable, cumple con el IRS y puede dar compatibilidad a equipos globales.

Funciones de Compt

Múltiples categorías de beneficios para recompensar a sus empleados con material de oficina, clases de salud y bienestar, comida y beneficios de desarrollo

Completa función de bonificación para compensar a los empleados durante los hitos de su carrera profesional

Ventajas de Compt

Una visión moderna de los beneficios para empleados que todos los miembros del equipo pueden y quieren utilizar

Ideal para mostrar aprecio por los empleados remotos y globales

Contras de Compt

Carece de otras funciones clave de RR.HH. para la contratación, retención, análisis y seguimiento del rendimiento

Centrado sólo en estipendios y ventajas en lugar de planes de beneficios completos

Precios de Compt

Póngase en contacto con Compt para obtener toda la información sobre precios.

Valoraciones y reseñas de Compt

G2: 4,9/5 (más de 20 opiniones)

4,9/5 (más de 20 opiniones) Capterra: N/A

A medida que el futuro del trabajo se encamina hacia entornos de trabajo híbridos y totalmente remotos, los equipos de RR.HH. están experimentando un cambio radical en la forma de ofrecer beneficios corporativos. Tradicionalmente, estos extras incluían prestaciones básicas como la asistencia sanitaria y la jubilación, y ahora incluyen ventajas como almuerzos de equipo gratuitos/a y clases de fitness en grupo. Compt permite a los equipos crear categorías de gratificaciones como "salud y bienestar" o "familia" A continuación, los empleados eligen los servicios de esas categorías y reciben el reembolso cargando los recibos a través de la aplicación o las integraciones de Compt

Lauren Schneider directora Relaciones Públicas de Compt

11. Escribano

Categoría: Lo mejor para compartir materiales de formación

vía Escribano Scribe es una práctica herramienta de RRHH que te permite documentar tus procesos. La herramienta genera automáticamente guías visuales paso a paso con texto y capturas de pantalla anotadas. Teams can create SOPs in seconds, then share or embed Scribes in any knowledge base to agilizar los procesos de incorporación, formación y adopción de herramientas .

Funciones de Scribe

Documentación automatizada que registra procesos a través de su navegador

Personalice sus guías paso a paso con anotaciones, texto, redacciones y marcas

Opciones de uso compartido sencillas mediante PDF, incrustación, URL u opciones de exportación adicionales

Ventajas de Scribe

Es una herramienta útil para mostrar y enseñar rápidamente a los nuevos miembros del equipo cómo seguir los procesos estandarizados de la empresa

Esta sería una gran herramienta para utilizar además de su actual pila de tecnología en todos los departamentos

Scribe realiza su función principal increíblemente bien, incluyendo capturas de pantalla e instrucciones en sus guías paso a paso automatizadas

Contras de Scribe

Scribe lleva la transcripción al siguiente nivel, pero no será independiente como un software de RR.HH. de servicio completo

Dependerá de las integraciones para utilizar Scribe en toda su extensión

No dispone de herramientas de control de tiempo, gestión de beneficios o rendimiento de los empleados para alinear Scribe con sus procesos de RR.HH

Precios de Scribe

Básico : Free

: Free Pro : 29 $ por usuario, al mes

: 29 $ por usuario, al mes Empresa: Póngase en contacto con Scribe para precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Scribe

G2: 5/5 (más de 50 opiniones)

5/5 (más de 50 opiniones) Capterra: 5/5 (5 opiniones)

Cualquier usuario puede crear y compartir ilimitados Scribes (guías paso a paso). Son fáciles de crear, duplicar y personalizar para cada empleado. Los Scribes viven en un espacio de trabajo fácil de organizar, pero también se incrustan en cualquier base de conocimientos, wiki o CMS.

Lauren Funaro editora de contenidos en Scribe

12. Siempre verde

Categoría: Lo mejor para recompensar a tu equipo

vía Siempre verde Evergreen es una herramienta de RRHH basada en la positividad. Sus funciones principales motivan a los empleados y mantienen la moral sana en el lugar de trabajo a través del reconocimiento entre iguales. Además, cuanto más reconozcas a tu equipo, más árboles plantará Evergreen en tu nombre, ¡así de sano! 🌎

Funciones de Evergreen

Seguimiento de tus logros y los de tu equipo por el número de logros otorgados y el número de árboles plantados

Múltiples integraciones incluyendo Microsoft Teams y Slack

Ventajas de Evergreen

Cada vez que retribuyes a tus empleados, también estás retribuyendo al planeta

Este software es sano y está totalmente basado en el refuerzo positivo

Contras de Evergreen

Es una herramienta divertida para ofrecer a tu equipo, pero si estás intentando ahorrar, no es necesario

Carece de funciones críticas de software de RRHH, incluyendo beneficios, nóminas, rendimiento y gestión del talento

Precios de Evergreen

2,99 $ por usuario y mes, ¡eso es todo! Bonito y sencillo.

Valoraciones y reseñas de Evergreen

G2: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

4,7/5 (más de 50 opiniones) Capterra: N/A

Evergreen es la única app de reconocimiento entre iguales que permite a los equipos reconocer un trabajo bien terminado mientras plantan árboles para el planeta. Para una cultura de equipo positiva y positiva. Mis funciones favoritas son el reconocimiento público entre iguales dentro de Slack o MS Teams, los excelentes análisis y el hecho de que los valores de la empresa son visibles en las operaciones diarias_.

Teemu Puuska cofundador de Siempre verde

13. DeskTime

Categoría: Lo mejor para el seguimiento del tiempo de los empleados en el trabajo

vía DeskTime DeskTime realiza un seguimiento automático del tiempo que pasas en el ordenador registrando tu llegada, salida y el tiempo dedicado a proyectos o tareas. Los directivos pueden ver a dónde va el tiempo de su equipo y ofrece a los empleados una prueba del tiempo que pasan en el trabajo. Aunque muchas de las herramientas de RRHH de esta lista ofrecen una matriz de funciones de tiempo y asistencia, la función principal de DeskTime es hacer cuentas detalladas del tiempo que sus empleados pasan en el trabajo y lo que se consigue en ese tiempo.

Funciones de DeskTime

Cálculo de costes para asignar tarifas horarias para realizar cálculos de nóminas

Programación de turnos para distribuir el tiempo de su equipo de manera uniforme y dar a los empleados la opción de solicitar turnos específicos

Herramientas de reserva que permiten a los miembros del equipo reservar mesas, salas de reuniones, plazas de aparcamiento o equipos de oficina

Calendario de ausencias para el seguimiento del tiempo libre

Ventajas de DeskTime

DeskTime tiene varias funciones de control de tiempo para promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal

Soporta estrategias de bloqueo de tiempo como la técnica Pomodoro

Ideal para pequeñas empresas y autónomos

Contras de DeskTime

Tanta visibilidad sobre el tiempo de los miembros de tu equipo puede llevar a una relación de microgestión y desconfianza entre empleados y jefes

Esta es principalmente una herramienta de control de tiempo que tiene algunos cruces con funciones comunes de software de recursos humanos

La interfaz de usuario parece muy anticuada

Precios de DeskTime

Pro : $7 por usuario, por mes

: $7 por usuario, por mes Premium : 10 $ por usuario, al mes

: 10 $ por usuario, al mes Empresa: 20 $ por usuario, al mes

Valoraciones y reseñas sobre DeskTime

G2: 4.5/5 (140+ opiniones)

4.5/5 (140+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (340+ opiniones)

DeskTime es un cronómetro automático y un sistema de gestión del personal que ayuda a planificar los recursos del equipo, supervisar las cargas de trabajo, prevenir el agotamiento y mucho más. Es amigable para empleadores y empleados, con soluciones de gestión de equipos y funciones para garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal

Liva Spandega , Comercializadora de contenidos en DeskTime

14. 15five

Categoría: Lo mejor para la gestión del rendimiento

vía 15five 15five es una solución de software de RRHH que se centra en la gestión del rendimiento y la capacitación de los empleados. Tiene compatibilidad con cuatro productos que reciben su nombre de los problemas que pretenden resolver: Engage, Perform, Focus y Transform.

15five funciones

Gestione y planifique controles, evaluaciones y revisiones desde el propio software

Metas y OKR seguimiento en un panel en directo

15five pros

Una sólida comunidad de profesionales de RRHH en la que apoyarse para obtener consejos y estrategias

Los responsables de RR.HH. pueden supervisar el progreso de los empleados mediante OKRMetas SMART 15cinco contras

Personalización limitada en la plataforma

Sin funciones de gestión de prestaciones ni de nóminas

15five precios

Engage : $4 por usuario, por mes

: $4 por usuario, por mes Rendimiento : $8 por usuario, por mes

: $8 por usuario, por mes Enfoque : 8 $ por usuario, al mes

: 8 $ por usuario, al mes Plataforma Total: 14 $ por usuario, al mes

15five valoraciones y comentarios

G2: 4,6/5 (1.720+ opiniones)

4,6/5 (1.720+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (850+ opiniones)

15. Trakstar

Categoría: Lo mejor para dar feedback

vía Trakstar Trakstar es un software de RRHH de gestión del rendimiento para que los directivos evalúen el progreso y las metas de los empleados a través de una retroalimentación constante y directa.

Funciones de Trakstar

feedback de 360 grados a través de unbucle de retroalimentación continua para que los empleados rindan cuentas

Función de metas para el ajuste de metas SMART, objetivos, logros y seguimiento del progreso

Elaboración de informes y paneles de control

Ventajas de Trakstar

Múltiples formas de seguimiento del progreso de RR.HH. a través de candidatos, ofertas de empleo, metas y análisis

Seguimiento de todo el ciclo de vida del empleado, incluida la gestión del aprendizaje y el rendimiento

Contras de Trakstar

Carece de funciones de beneficios y nóminas

Dependerá de varios productos para resolver diferentes procesos diarios de RR.HH

Precios de Trakstar

Póngase en contacto con Trakstar para obtener un presupuesto personalizado.

Valoraciones y reseñas de Trakstar

G2: 4,3/5 (más de 220 opiniones)

4,3/5 (más de 220 opiniones) Capterra: 4.4/5 (280+ opiniones)

Beneficios del software de RRHH

Ahora que ya conoces las mejores herramientas de RR.HH. del mercado, tómate un momento para comprender las ventajas de utilizar un software de RR.HH. para tu equipo.

Los beneficios del software de RRHH incluyen:

Mayor seguridad de los datos de los empleados

Procesos de RRHH optimizados

Mayor organización

Mejora del onboarding

Minimización de errores en el seguimiento de los empleados

Tipos de software de RRHH

Para crear una experiencia más adaptada a los diferentes casos de uso, la mayoría de las herramientas de RR.HH. pueden dividirse en un puñado de tipos de software.

Los sistemas de gestión de recursos humanos (HRMS), los sistemas de información de recursos humanos (HRIS) y los sistemas de gestión del capital humano (HCM) hacen referencia a una categoría de software de RR.HH. que normalmente incluye un conjunto de productos que funcionan juntos para dirigirse a funciones individuales de RR.HH. como nóminas, beneficios y contratación de empleados.

Core HR y HR administration software también caen bajo el paraguas de HRMS, HCM y HRIS, así que si estás viendo esos términos utilizados para describir tu posible herramienta de RRHH, no hay necesidad de preocuparse-estás en el camino correcto. 🚗💨

Si la estructura de su empresa combina los procesos de RRHH con la adquisición de talento, también puede beneficiarse de sistemas de gestión de talento para agilizar sus flujos de trabajo. Estas herramientas incluyen funciones para ayudar a los equipos a centrarse en la contratación de nuevos candidatos, la gestión del rendimiento de los empleados, la oferta de oportunidades de aprendizaje y desarrollo, y la supervisión de la retribución.

Elija el mejor software de RRHH para su equipo

Pero, ¿con qué tipo de software de RR.HH. es más probable que su equipo se comprometa e introduzca los mayores beneficios para su organización? ¡El tipo que lo hace todo, como ClickUp!

Clasificado en primer lugar en esta lista como el mejor software general de RR.HH. y ampliamente utilizado por equipos de todos los sectores, ClickUp es la única herramienta lo suficientemente flexible y potente como para proporcionar soluciones integrales a toda su empresa. Está repleto de cientos de funciones para agilizar sus procesos de RRHH relacionados con la incorporación, las revisiones del rendimiento, las solicitudes de los empleados, el desarrollo del talento y mucho más. 🤯

Además, ClickUp es tan potente como rentable. Acceda a tareas y miembros ilimitados, ClickUp Docs, Pizarras, 100 MB de almacenamiento y toneladas de plantillas de RR.HH. prediseñadas en Plan Free Forever de ClickUp . Inscríbase hoy en ClickUp y empieza a crear procesos de RRHH que realmente pongan a tu gente en primer lugar. 🏆