Las 12 mejores integraciones frontales de 2024

Front se creó como una bandeja de entrada compartida para equipos con el fin de ayudar a impulsar la comunicación con el cliente y reducir la frustración y las ineficiencias causadas por un servicio de atención al cliente nativo herramientas . Ahora hay muchos usuarios que se benefician de la app y exploran también las diversas opciones de Front Integrations.

Con la app, Front, los equipos se centran en el cliente y no en el proceso. Piense en ella como una recepcionista en línea que hace todo el trabajo para su equipo de cara al cliente mientras se centran en lo que mejor saben hacer: ¡crecer relaciones sólidas y atemporales!

Por otro lado, su función de comunicación en la aplicación no es suficiente para llevar a tu equipo al siguiente nivel de productividad. Afortunadamente, puedes utilizar Front para conectarte con una app, aplicación de terceros para la gestión de proyectos, la comunicación, la gestión del intento correcto de los clientes, etc.

Esto hace que la colaboración sea mucho más fluida, ya que no tendrás que abrir innumerables pestañas o ventanas para gestionar tus tareas. Analicemos las distintas integraciones de Front y destaquemos las 12 mejores opciones, incluidas sus funciones clave y precios.

¿Preparado? ¡A rodar! ⚽️

¿Qué son las integraciones Front?

Las integraciones de Front son herramientas que incorporas a la plataforma para ampliar las capacidades de comunicación y colaboración con tus clientes. Te permiten acceder a más funciones desde una única interfaz. Esto es lo mejor: Front se integra con 67 apps diferentes ¡gratis!

La conexión de Front con otras apps puede ayudarte:

Aumentar la comunicación del equipo, ya que la información se encuentra en una plataforma centralizada accesible para todos

Promover la facilidad de uso, ya que sus compañeros de equipo no tendrán que recibir formación sobre el software por separado

Reducir los errores cometidos al introducir datos manualmente en múltiples sistemas dispares

Facilitar el flujo continuo de información entre diferentes plataformas

Echemos un vistazo a las mejores integraciones de Front que pueden mejorar la comunicación de tu equipo y garantizar que están al frente de sus metas de productividad ¡!

12 de las mejores integraciones de Front para 2022

1. ClickUp

Acceda a ClickUp desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que permite a todos los equipos gestionar proyectos, colaborar de forma más inteligente y reunir todo el trabajo en una sola herramienta. Tanto si es nuevo en el mundo de las apps de gestión de proyectos como si es un usuario experto, la personalización de ClickUp puede adaptarse a cualquier tamaño de equipo (remoto o en la oficina) para obtener la mejor productividad de su vida.

En Integración de Front con ClickUp ofrece más que cualquier herramienta de comunicación estándar. Por ejemplo, puede añadir información de tickets a sus tareas de ClickUp, asignar miembros y establecer fechas límite dentro de Front.

Incluso puede ver su tarea enlazada en ClickUp, revisar todos los detalles relevantes y actuar al instante Conectar Front con ClickUp

🔑 Funciones clave de ClickUp

Correo electrónico en ClickUp : ¿Quién dijo que la elaboración y el envío de correos electrónicos tiene que ser una tarea extenuante y que consuma mucho tiempo? Envíe correos electrónicos automáticamente en función de los envíos de formularios, Campos personalizados o eventos de tareas

¿Quién dijo que la elaboración y el envío de correos electrónicos tiene que ser una tarea extenuante y que consuma mucho tiempo? Envíe correos electrónicos automáticamente en función de los envíos de formularios, Campos personalizados o eventos de tareas Paneles de control : obtenga una vista de 360 grados de su Entorno de trabajo y mantén el pulso del progreso de tu proyecto

obtenga una vista de 360 grados de su Entorno de trabajo y mantén el pulso del progreso de tu proyecto Plantillas : conserva la estructura de tus proyectos, espacios, listas de control y listas favoritos para utilizarlos más adelante

✅ Ventajas de ClickUp

Registra el tiempo desde tu navegador web, escritorio o dispositivo móvil a través de la función extensión gratuita ClickUp para Chrome para facilitar el control de tiempo

Elija entre 100 integraciones nativas junto con miles disponibles a través de Zapier y Make para una gestión completa del flujo de trabajo

Disfruta de una gestión de proyectos por correo electrónico sin fisuras directamente desde ClickUp

❌ Contras de ClickUp

No todas las vistas de ClickUp están disponibles en la app, aplicación móvil... ¡todavía!

No hay carriles en la vista Tablero (próximamente)

💸 Precios ClickUp

Plan Free Forever (mejor para uso personal) Tableros Kanban Tareas y miembros ilimitados Documentos colaborativos soporte 24/7, y más

(mejor para uso personal) Plan Unlimited (mejor para equipos pequeños (5$/miembro al mes) Todo en el plan Free Forever Gestión de recursos Almacenamiento ilimitado, paneles, campos personalizados (elaboración de) informes ágiles, y más

(mejor para equipos pequeños (5$/miembro al mes) Plan Business (ideal para equipos medianos (12 $/miembro al mes) Todo en el plan Unlimited Elaboración de) informes personalizados Automatización avanzada, control de tiempo y funciones de panel de control Cronogramas, mapas mentales y mucho más

(ideal para equipos medianos (12 $/miembro al mes) Plan Business Plus (ideal para equipos múltiples (19 $/miembro al mes) Todo en el plan Business Subtareas en varias Listas Permisos personalizados Capacidad personalizada en la carga de trabajo Formación personalizada para administradores, y mucho más

(ideal para equipos múltiples (19 $/miembro al mes)

si necesita un paquete de software completo para gestionar las cargas de trabajo y los procesos de su corporación, ¡nos encantaría ayudarle a conseguir el intento correcto! Por favor póngase en contacto con el departamento de ventas cuando esté preparado.

💬 Valoraciones de los clientes de ClickUp "Nos encanta la versión gratuita/a y estamos considerando seriamente actualizarnos. Somos un equipo relativamente pequeño, pero estamos creciendo, y ClickUp hasta ahora se ve muy bien para nuestra organización." -

Capterra "Me encanta que ClickUp sustituya a tantas aplicaciones diferentes que utilizaba para gestionar mi empresa en Internet Había construido un monstruo de Frankenstein de apps e integraciones para hacer que las cosas fluyeran, y ClickUp ha eliminado muchas y ha consolidado mi trabajo, tareas, documentos y formularios, todo en un solo lugar de fácil acceso. Me encanta que ya no tengo que tener 100 pestañas abiertas" - G2Crowd

2. Twilio

vía Twilio Twilio es una plataforma de interacción con el cliente líder del sector creada para crear experiencias de cliente únicas y personalizadas.

Te ayuda a agilizar comunicaciones con los clientes tendiendo un puente entre las aplicaciones basadas en web y los teléfonos. De este modo, puede construir campañas de marketing que son infinitamente flexibles y responden al instante.

Lo que hace a Twilio particularmente único es que no es simplemente un software de mensajería o una app de comunicaciones de equipo. Es una plataforma para desarrolladores que ofrece soluciones de comunicación flexibles para empresas de todas las figuras y tamaños.

🔑 Funciones clave de Twilio

Envía, recibe y responde mensajes SMS directamente desde tu bandeja de entrada

Mantén las comunicaciones con los clientes en un solo lugar

Crea un canal de SMS de Twilio en Front

✅ Ventajas de Twilio

Toneladas de funciones de mensajería y API hacen Twilio versátil para equipos de todas las industrias

Se integra con innumerables otras herramientas, incluyendo ClickUp

❌ Contras de Twilio

Las toneladas de funciones pueden hacer que la experiencia sea abrumadora

Carece de una interfaz de usuario para proyectos puntuales

Funciones limitadas en la versión gratuita/a

💸 Precios de Twilio

Twilio tiene un plan gratuito y planes de pago a partir de 15 $ al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Twilio

"Twilio es una de las API para SMS y Mensajes más fiables del mercado, además los precios son bastante competitivos y te permite realizar validación de código a través de SMS y Llamadas y para Whatsapp ya tiene una API completa." - G2Crowd "Las nuevas funciones abren posibilidades para muchas cosas en el futuro. Flex parece que podría ser bastante bueno, y el tema de los pagos introducido hoy parece prometedor. Secure SIP trunking en general funciona bastante bien y sólo he tenido algunos problemas menores con él hasta ahora." - G2Crowd

3. Salesforce

vía Fuerza de ventas Como uno de los principales software CRM del mundo, los casos de uso de Salesforce son muchos y variados. Sin embargo, más concretamente, Salesforce es una de las integraciones de Front más idóneas porque le ayuda a aumentar su alcance de marketing, obtener más ingresos por ventas y ofrecer con éxito todos sus servicios principales.

🔑 Funciones clave de Salesforce

Añada o elimine personas en Front para decidir quién puede ver los registros de CRM

Cree, vea y actualice registros de CRM directamente desde su bandeja de entrada de Front

Proporcione a su equipo visibilidad completa de sus registros de Salesforce

✅ Profesionales de Salesforce

Descargar un panel como archivo PNG

Obtenga Business Intelligence de alto nivel que le ayudará a desbloquear ventas complicadas

❌ Contras de Salesforce

La curva de aprendizaje parece no terminar nunca

Hay que pagar por complementos para sacar el máximo partido al software

La interfaz desordenada hace que la navegación y las tareas sencillas sean innecesariamente complejas

💸 Precios de Salesforce

Solicite un presupuesto personalizado de Salesforce

💬 Valoraciones de clientes de Salesforce

"Los contras que le he encontrado son pocos. Si tuviera que elegir uno, sería el calendario y su función. Me gustaría ver algunos retoques ahí pero, aparte de eso, tengo más pros que contras." - Capterra "Salesforce es una herramienta completa. Aunque es difícil de entender para los que no son administradores, si hacemos bien nuestro trabajo es una buena forma de quitar presión al desarrollo en cuanto a nuevas automatizaciones y gestión de la empresa" - G2Crowd Check out these _Alternativas a Salesforce !

4. HubSpot

vía Hubspot Hubspot es una de las integraciones Front más potentes con su plataforma de marketing, ventas y servicios que le ayuda a atraer visitantes, convertir clientes potenciales y cerrar y retener clientes. Pendiente lo hace a través de una única fuente de verdad, UX intuitiva, y una base de código unificado.

Con más de cinco hubs diferentes, Hubspot le permite introducir la automatización en sus flujos de trabajo y obtener una visión más profunda de sus clientes potenciales de una manera que nunca antes había hecho.

🔑 Funciones clave de HubSpot

Sincroniza los datos del servicio de atención al cliente -piensa en datos de identidad, compromiso o comportamiento entre Front y HubSpot sin esfuerzo y en tiempo real

Crea nuevos contactos, empresas, acuerdos o actividades directamente desde Front

Edita tus datos de CRM sin salir de Front

✅ Profesionales de Hubspot

Hay una función integrada de correlacionamientos de campos predeterminados que agiliza la configuración y mantiene tus datos limpios y organizados

Los usuarios pueden habilitar correlaciones de campo personalizadas para una mayor flexibilidad

Opción para sincronizar sólo los datos que deseas

❌ Contras de HubSpot

Tienes que pagar por compatibilidad técnica adicional

Las plantillas son difíciles de modificar

💸 Precios de HubSpot

Hubspot tiene un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 45 dólares al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Hubspot

"La automatización y creación de listas basadas en actividades, propiedades del usuario y perfil del lead es muy buena. También me gusta mucho la creación de grupos, facilita la gestión del equipo. Por último, la posibilidad de crear carpetas ayuda mucho a organizar las cosas." - G2Crowd "HubSpot tiene todas las funciones bajo el sol, siempre y cuando pagues por ellas. La versión gratuita está muy bien para empezar, pero rápidamente se te quedará pequeña. Sobre todo si estás planeando utilizar las capacidades de marketing o CMS de Hubspot que no están disponibles en la versión gratuita" - G2Crowd Check out these

5. Slack

vía SlackSlack es un servicio de mensajería y lugar de trabajo para todas las acciones que permite a las personas trabajar juntas como un equipo unificado. Sustituye sin esfuerzo los mensajes de texto, la mensajería instantánea y el correo electrónico por esta app, y crea múltiples canales para organizar diferentes conversaciones o grupos en espacios dedicados.

Con las integraciones de Front, pasarás menos tiempo cambiando de una herramienta de comunicación a otra y perdiendo hilos de conversación en tu desbordante bandeja de entrada de correo electrónico Lleva esta herramienta de comunicación de primera categoría y fácil de usar al siguiente nivel e intégrala con Front para hacer algo más que chatear con tus compañeros de equipo.

🔑 Funciones clave de Slack

Comparte manualmente un mensaje de Front a Slack para obtener la opinión de tus compañeros de equipo, aunque no formen parte de tu equipo de Front

Envía mensajes automáticamente a Slack utilizando reglas de escalado, o envíalos de uno en uno

Cree conversaciones de Front directamente a partir de Mensajes de Slack

✅ Profesionales de Slack

Tus datos dentro de la plataforma están siempre seguros gracias a la magnífica seguridad in-app

Ahorra tiempo viendo todas las conversaciones y archivos sobre un proyecto en un solo lugar: un canal

❌ Contras de Slack

Con las notificaciones push y los emojis, Slack tiene mucho de la cualidad adictiva de las redes sociales (para tu información: ¡eso es malo para la productividad de tu equipo!)

Slack se mueve con rapidez y puede ser difícil hacer un seguimiento de lo que está pasando

💸 Precios de Slack

Slack ofrece un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 6,67 $/mes por persona

💬 Valoraciones de los clientes de Slack

"Me gusta que sea realmente fácil de usar. Hasta mi abuela podría usarlo, así que eso es absolutamente una gran ventaja. Es super sencillo crear canales, y mantenerse al día con los compañeros. Es fácil compartir un archivo o textos más largos. Basta con arrastrar y soltar la imagen y ya está, ya se comparte" - G2Crowd "La idea de Slack es genial, y ayuda a mi equipo a comunicarse de forma más rápida y eficaz que algo como Google Hangouts. Sin embargo, con la introducción de Huddles, y aparentemente con la compra de Slack por Salesforce, parece que hay muchos más errores que en versiones anteriores del software." - Capterra

6. Marca

a través de HacerIntegromat (ahora Make) es una plataforma visual que le permite diseñar, crear y automatizar cualquier cosa, desde tareas sencillas hasta flujos de trabajo complejos, en cuestión de minutos.

Con Integromat, puede mover datos sin problemas entre sus apps, aplicaciones favoritas en tan solo unos clics. Conocida popularmente como el "pegamento de Internet", es una de las integraciones de Front más populares porque es rápida, visualmente intuitiva y no requiere experiencia en código para empezar.

Integra esta herramienta con tu app, aplicación Front para lograr una eficiencia y productividad aún mayores.

🔑 Funciones clave de Make

Mejora la colaboración y la comunicación del equipo creando conversaciones de Front a partir de Hojas de cálculo de Google

Acelera la resolución de problemas creando tickets de Asana a partir de conversaciones de Front

Organiza tus datos creando registros de Airtable a partir de conversaciones de Front

✅ Hacer pros

Ofrece una flexibilidad inigualable a la hora de crear y actualizar integraciones complejas

Alberga una rica biblioteca de algunas de las mejores apps de productividad del momento

❌ Contras de Make

Muchos errores son difíciles de solucionar y pueden requerir intervención técnica

Curva de aprendizaje relativamente pronunciada

💸 Precios de Make

Solicite un presupuesto personalizado de Make

💬 Valoraciones de los clientes de Make

"La gestión de la matriz es un poco torpe, pero una vez que conseguí un poco de ayuda de su servicio de asistencia, todo es bueno. Me costó acostumbrarme a la interfaz gráfica, pero es mucho más eficaz que una simple lista de automatizaciones creadas. El blog y otras fuentes en línea también me ayudaron a superar los momentos de "hmmm, cómo lo hacemos"." - Capterra "Lo que más me gusta de integromat es la interminable lista de integraciones disponibles. E incluso cuando la integración no existe, las herramientas internas de integromat llenan el vacío bastante bien." - G2Crowd

7. CloudTalk

vía CloudTalk CloudTalk es un software telefónico basado en la nube, fácil de usar y diseñado para pequeñas y medianas empresas equipos de grandes corporaciones . Para las integraciones de Front, esta incorporación es genial porque permite gestionar las llamadas entrantes y salientes, extraer el historial de interacciones de fuentes dispares y ofrecer compatibilidad personalizada a los clientes, estén donde estén en el mundo.

Por si fuera poco, esta herramienta cuenta con una sólida red de socios de telecomunicaciones de todo el mundo. Esto significa que su equipo dispondrá de llamadas internacionales de alta calidad con latencia garantizada y fluctuaciones mínimas

🔑 Funciones clave de CloudTalk

Llame a sus clientes actuales y potenciales sin salir de Front

Sincronice automáticamente los datos de los clientes entre las dos plataformas

Ver la información de la persona que llama antes de descolgar una llamada en CloudTalk

✅ Ventajas de CloudTalk

Fácil seguimiento de las estadísticas de llamadas

Magnífico sistema de mensajes en espera

Supervisión perfecta de la calidad de las llamadas

❌ Contras de CloudTalk

Problemas de retraso de vez en cuando

💸 Precios de CloudTalk

CloudTalk ofrece planes de pago a partir de 15 dólares por usuario y mes

💬 Valoraciones de los clientes de CloudTalk

"Funcionamiento bastante fluido. Un poco difícil de entender al principio. Pero en general bastante sencillo de usar." - G2Crowd La idea de que el software pueda conectar teléfonos móviles de acceso remoto es maravillosa, pero no está del todo desarrollada. Su interfaz IVR parece estupenda en la página web, pero a menudo falla y las llamadas se vacían en un buzón de voz sin mensaje." - Capterra

8. Buena respuesta

vía Buena respuesta Todo el mundo sabe que cuesta 5 veces más captar un nuevo cliente que retener a uno existente. Nicereply le garantiza que nunca perderá un cliente por culpa de un mal servicio.

¿Qué hace que esta herramienta destaque entre otras integraciones de Front? Encuestas totalmente personalizables con un solo clic que le permiten hacer las preguntas que son importantes para usted.

Pero en cuanto a las capacidades de Nicereply, eso es sólo la punta del iceberg. El panel de análisis le permite ver y segmentar sus puntuaciones medias de valoración por periodo de tiempo, agente, departamento o tipo de encuesta. Cree informes completos para ver las áreas de mejora, establecer metas, predecir tendencias futuras y compararse con los líderes del sector.

¿Qué ocurre cuando una herramienta de encuestas inteligente se encuentra con una potente app de comunicación? Nicereply es compatible con varias apps, incluida Front. La integración de las dos aplicaciones puede facilitar la gestión de ambas cuentas en la misma cuenta, junto con otras ventajas clave para la gestión de las relaciones con los clientes.

🔑 Funciones clave de Nicereply

Empuje valoraciones y comentarios directamente en las conversaciones relevantes de Front como una nota

Guardar valoraciones de satisfacción del cliente en la etiqueta de conversación personalizada

Sincronice todos sus usuarios de Front con Nicereply con un solo clic

✅ Ventajas de Nicereply

La interfaz de usuario es intuitiva, básica y útil

Soporte de primera categoría y puntual

❌ Contras de Nicereply

Las cookies incorporadas en el sitio son algo excesivas, lo que puede exponer tu cuenta a problemas de seguridad

💸 Precios de Nicereply

Nicereply ofrece planes de pago a partir de 39 dólares al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Nicereply

"Lo que realmente me gustó de Nicereply es que amplía las funcionalidades de mi software de servicio de asistencia existente y se convierte en el repositorio central para todo lo relacionado con las encuestas de los clientes." - G2Crowd "Me gusta mucho el servicio, sin embargo, creo que su interfaz de usuario se puede mejorar en un diseño más moderno para tener una mejor experiencia." - Capterra

9. Instabug

vía Instabug Instabug es una herramienta de feedback y (elaboración de) informes para apps móviles. Con un simple movimiento, tus compañeros y usuarios pueden informar de incidencias o enviar comentarios dentro de la aplicación sobre la marcha.

Instabug también le proporciona a usted y a su equipo un fiable informador de fallos que captura automáticamente un informe detallado del entorno de ejecución, los pasos para reproducir el fallo, los registros de solicitudes de red, etc. Es como tener un solucionador de errores automatizado trabajando incansablemente en segundo plano, ¡para que usted no tenga que hacerlo!

🔑 Funciones clave de Instabug

Enviarinformes de incidencias directamente a su panel Front, con todos los detalles contextuales que su equipo necesita.

Clasifique las incidencias y haga un seguimiento de los usuarios sin cambiar de herramienta

Mantenga conversaciones enriquecedoras con los usuarios en la aplicación

✅ Ventajas de Instabug

La interfaz en sí es simple y fácil de usar

Soporte al cliente increíble que siempre está listo para responder a problemas y quejas

❌ Contras de Instabug

Esta integración Front no tiene versión web

Podría ser menos caro

No es una plataforma adecuada para la gestión del flujo de trabajo en comparación con otras apps de este resumen

💸 Precios de Instabug

Instabug tiene un plan gratuito/a, y los planes de pago empiezan en 149$ al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Instabug

"Tiene el trabajo terminado - los clientes pueden reportar incidencias, y usted puede responder a ellos. La (elaboración de) informes es decente, y los ajustes son bastante fáciles de configurar." - G2Crowd "Usamos Instabug como herramienta de (elaboración de) informes de errores de nuestras pruebas de Automatización de pruebas de interfaz de usuario, y parecía ser genial para eso." - Capterra

10. Conversaciones sobre el sol

vía Conversaciones sobre el sol ¿Busca una plataforma para potenciar la compatibilidad conversacional en sus apps y productos y en todos los canales? La herramienta Sunshine Conversations le permite crear una experiencia totalmente personalizada en sus apps iOS, Android y web con potentes SDK integrados.

Y eso no es lo mejor. Sunshine Conversations también es compatible con mensajes de WhatsApp, SMS, correo electrónico, Twitter y muchas otras aplicaciones de comunicación Aumenta aún más la compatibilidad de tus conversaciones integrando Sunshine Conversations con Front.

🔑 Funciones clave de Sunshine Conversations

Responde a mensajes Smooch directamente desde tu bandeja de entrada

Sincroniza las conversaciones de Front directamente con Smooch

Llevar todas las interacciones con los clientes a un solo lugar

✅ Los pros de Sunshine Conversations

Supervise la salud y el estado de sus fuentes internas o de todo su inventario de ventas de un vistazo y sobre la marcha

Fácil de usar con una interfaz intuitiva y fácil de usar

❌ Contras de Sunshine Conversations

Puede tener fallos al hacer actualizaciones en la información de los clientes

Esta integración Front no tiene un plan gratuito/a

💸 Precios de Sunshine Conversations

Sunshine Conversations tiene planes de pago que empiezan en 495 dólares al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Sunshine Conversations

"Me gusta la cohesión de toda la información- Conecta todos los datos de tus clientes para un contexto completo del cliente." - G2Crowd "Es rápido, potente y te da la libertad de crear cualquier app o servicio para clientes, eso es lo mejor que puedo decir de este software, aunque a veces puede ser un poco complicado." - G2Crowd

11. Zoom

vía Zoom En términos de Integraciones Front, no tenemos que hacer mucho convincente para éste. Zoom es una plataforma de videoconferencia que te permite organizar y asistir virtualmente a reuniones con otros titulares de cuentas Zoom de todo el mundo.

En los últimos dos años, Zoom ha consolidado su posición en la cima de las videoconferencias herramientas para reuniones y sigue cambiando la forma de celebrar reuniones de trabajo, especialmente para quienes trabajan a distancia.

🔑 Funciones clave de Zoom

Añade un archivo Reunión de Zoom al crear eventos de calendario en Front

Generar automáticamente reuniones de Zoom con enlaces de programación

Iniciar una llamada desde la barra de comentarios con un solo clic

✅ Ventajas de Zoom

Añade hasta 100 participantes en un plan gratuito/a y más en suscripciones de pago

Crea hasta 50 salas de reuniones para debates independientes

Crea salas de espera, graba vídeos y guarda chats

❌ Contras de Zoom

Experiencia de usuario sosa y una interfaz de usuario algo primitiva

La aplicación móvil no es tan intuitiva como la aplicación web

💸 Precios de Zoom

Zoom tiene un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 19,99 $ por host y mes

💬 Valoraciones de los clientes de Zoom

"Me gusta la premisa de lo que hace Zoom. En su mayor parte, mientras lo usamos, fue bastante fiable." - G2Crowd "Es bueno y útil, pero necesita mejorar mucho su función de fondo virtual, así como los requisitos de velocidad de Internet." - Capterra

12. Gainsight

vía Gainsight Gainsight es uno de los programas más populares de herramientas para el intento correcto del cliente y Front. Esta herramienta de CS basada en la nube y con la mejor valoración le ayuda a impulsar de forma programática los resultados de los clientes en todos sus segmentos de clientes.

¿Quiere cuantificar las señales de advertencia de la pérdida de clientes de la mejor manera que sabe? Pendiente con un clic en lugar de cinco.

¿Qué le parecería identificar a los mejores candidatos para las peticiones de promoción y llevar a cabo una operación de marketing de clientes a escala mundial? Ese también es uno de los puntos fuertes de Gainsight.

🔑 Funciones clave de Gainsight

Visualice información contextual sobre la organización y la persona de la que está leyendo un mensaje en Front

Aplicar etiquetas y desencadenar alertas cuando las conversaciones provienen de cuentas que están por debajo de un determinado Health Score

Enrutar o escalar automáticamente las conversaciones directamente desde la bandeja de entrada

✅ Ventajas de Gainsight

Proporcione información de alto nivel sobre los clientes de forma rápida y precisa

Genere tareas para los usuarios en función de los eventos de los clientes

❌ Contras de Gainsight

Esta integración de Front no ofrece una versión de prueba gratuita ni un plan gratuito/a

💸 Precios de Gainsight

Solicitar un presupuesto personalizado de Gainsight

💬 Valoraciones de los clientes de Gainsight

"Gainsight es versátil por naturaleza. Hay configuraciones para casi todo lo que un equipo de CS necesitaría." - G2Crowd "Gainsight ha sido líder en el espacio de CS durante mucho tiempo. El número de posibilidades e integraciones son infinitas. El equipo está bien informado y ofrecen tantos recursos gratuitos para las personas que comienzan en el intento correcto del cliente." - Capterra

¿Qué integraciones de Front debería elegir?

Las integraciones de Front pueden hacer que tus días de trabajo sean menos frustrantes y, sin duda, más productivos al reunir todas tus apps favoritas bajo un mismo techo.

Si hay algo que destacar de este blog, es que las mejores integraciones para Front pueden aumentar la eficiencia de tus compañeros de equipo y ponerlos por delante de sus metas de productividad todo el día, todos los días.

Sin embargo, no todas estas herramientas son iguales. Le guste o no, algunas integraciones de Front son inevitablemente mejores que otras. Una de ellas es ClickUp.

La mejor valorada herramienta de gestión de proyectos desde hace años, ClickUp le ayuda a tener su trabajo terminado con rapidez y precisión. Más concretamente, le permite dividir grandes tareas en subtareas más manejables, asignar tareas, establecer recordatorios y mucho más. Además, también es tu herramienta de chat y colaboración para que nunca tengas que buscar en otra parte.

¿Merece un lugar en tu pila de productividad? Nosotros creemos que sí

¿Qué te frena? Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp y prepárate para disfrutar de toda la magia de tu app, aplicación Front