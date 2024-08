las 17 mejores integraciones de aplicaciones Slack para 2024 (características, precios)

Es asombroso cómo la palabra "Slack" ha pasado de ser sinónimo de escasa productividad a ser hoy una parte indispensable de nuestra vida laboral.

Desde los chats en grupo hasta los DM (mensajes directos), Slack es una herramienta de comunicación eficaz, que gana adeptos en casi todas las empresas.

Sin embargo, su función basada en chatear no es suficiente para conducir a su equipo hacia el intento correcto.

Afortunadamente, puede utilizar las integraciones de Slack para conectarse con una app de terceros para contabilidad, gestión de tareas, control de tiempo, etc. Esto hace que la colaboración sea mucho más fluida, ya que no tendrás que abrir innumerables pestañas o ventanas para gestionar tus tareas.

En este artículo, explicaremos qué son las integraciones de Slack y destacaremos las 17 mejores, incluyendo sus funciones clave y precios.

¿Qué son las integraciones de Slack?

Slack las integraciones son herramientas que puedes incorporar a la interfaz de Slack para ampliar tus capacidades de teletrabajo. Te permiten acceder a más funcionalidades desde una única plataforma.

Piénsalo como el supermercado de tu barrio que alberga todos tus comestibles esenciales, confiterías favoritas, artículos de limpieza, productos de belleza, etc., todo en un solo lugar.

Gracias al supermercado, no tienes que hacer un esfuerzo adicional (¡literalmente!) para conseguir tus necesidades específicas (funciones) en tiendas (apps) distintas.

Estas son algunas de las ventajas de utilizar las integraciones de Slack:

Plataforma centralizada para la gestión de tareas, presupuestos,seguimiento de problemasetc.

Mejora la comunicación en equipos remotos, ya que la información no se dispersa entre varias aplicaciones. Esto, a su vez, ayuda a crear equipo

Fomenta la facilidad de uso, ya que tus compañeros de equipo no tendrán que formarse en el uso de software por separado (lo que sin duda les hará perder tiempo 😁)

Echemos un vistazo a las mejores integraciones de Slack que pueden mejorar la productividad de tu equipo y evitar que flojeen

Las 17 mejores integraciones de apps de Slack para 2024

¡Pruebe ClickUp gratis/a!

ClickUp es una de las herramientas de productividad y gestión de proyectos mejor valoradas y utilizada por equipos productivos de pequeñas y grandes empresas.

La integración de ClickUp con Slack ofrece más que cualquier herramienta de chatear normal.

Puede convertir sus mensajes de Slack en Tareas de ClickUp y envía notificaciones sobre el estado del trabajo, nuevos comentarios, listas de control, etc., en tu canal de Slack.

Incluso puede desplegar tareas de ClickUp en Slack, revisar los detalles relevantes y actuar en consecuencia de inmediato.

Funciones de ClickUp + integración con Slack

A continuación le mostramos algunas funciones útiles de esta integración con Slack

Cree nuevas tareas de ClickUp en cualquier canal de Slack con sólo escribir /clickup new

Publicar tareas de ClickUp en Slack enriquecidas con detalles, contexto y la posibilidad de realizar acciones con la tarea

Convierta Mensajes en Tareas de ClickUp

Integrar Slack con ClickUp

Precios ClickUp ClickUp tiene un plan Free Forever rico en funciones que admite un número ilimitado de miembros y tareas. Los planes de pago empiezan a partir de 5 $/mes por usuario.

Reseñas de ClickUp

"Resolver problemas de comunicación, gestión del tiempo, delegar y entender los roles y en qué está trabajando cada uno y qué necesita tener terminado. El software nos ha venido genial como equipo y hay muchos menos malentendidos." - G2Crowd "Me encanta utilizar ClickUp para todas mis necesidades de gestión del trabajo. Personal y profesional y, sobre todo, ¡con mi equipo! Los paneles y plantillas son muy personalizables. Los plugins (Google) también son geniales para la productividad y los esfuerzos de comunicación." - G2Crowd

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign es una automatización de ventas Software CRM que puede ayudar a disparar la productividad de su equipo de ventas.

Ayuda a los equipos con marketing por correo electrónico automatización del marketing y Herramientas CRM para mejorar la retención y la satisfacción de los clientes.

Veamos cómo esta integración con Slack puede ampliar su base de clientes activos.

Funciones de ActiveCampaign + integración con Slack

Cree mensajes de Slack personalizados mencionando a miembros del equipo para gestionar tickets de clientes

Recibe notificaciones de Slack sobre actualizaciones de estado de clientes potenciales

Notifica al usuario de Slack cada vez que un contacto se suscribe o cancela su suscripción

Precios de ActiveCampaign

ActiveCampaign ofrece planes de pago a partir de 15$/mes.

Reseñas de ActiveCampaign

"Aunque AC hace un muy buen trabajo en la incorporación, todavía es un poco empinada la curva de aprendizaje. Me encantaría tener más consejos contextuales, recetas y/o recursos internos para desarrollar algunas funciones clave." - Revisión verificada de Capterra "Mi experiencia en general ha sido muy buena. Tiene un excelente servicio de atención al cliente cuando tienes problemas. En marketing digital lo usamos todos los días y es necesario tener una manera más fácil de hacer informes / análisis, y ActiveCampaign es difícil de leer los informes, también al principio es difícil de usar la plataforma en las primeras semanas." - Revisión verificada de Capterra

3. Calendly

Calendly es la herramienta a la que acudir para programar reuniones a tu conveniencia.

De este modo, no tendrás que recibir un aluvión de correos electrónicos para programar una reunión. También evita que tu siesta se vea arruinada por una reunión repentina para la que no estabas preparado

Calendly + Slack Funciones de integración

Accede y comparte los enlaces a tus reuniones de Calendly directamente desde tu feed de Slack

Añade un mensaje personalizado de Slack a los enlaces de tus reuniones

Seleccione el tipo de reunión y su duración (un resumen de 15 minutos o una sesión de parrilla de 30 minutos) desde su interfaz de Slack

Precios de Calendly

Calendly tiene un plan gratuito, y los planes de pago empiezan en 10 $/usuario al mes.

Reseñas de Calendly

"Es tan difícil poner un dedo en algo que yo mejoraría. He estado usando Calendly durante años y no me di cuenta de lo robustas que eran y se han convertido algunas de las integraciones, así que tal vez algo de educación adicional en torno a ellas sería súper beneficioso para usuarios como yo que ni siquiera sabían cuánto más se estaban perdiendo." - Revisión verificada de Capterra "Por mucho que me guste Calendly, hay ciertas funciones que no me gustan, bueno, cada Software no es perfecto y tenemos diferentes puntos de vista y opiniones. La función de Disponibilidad a tu Calendario, esto es para mi es confuso, necesitas resaltar primero el día que quieres estar disponible hasta la fecha de tu disponibilidad. Me gustaría que Calendly tuviera una función en la que pudieras introducir una fecha determinada hasta tu disponibilidad, más como un menú desplegable. Pero eso es sólo yo, todavía me encanta lo fácil de usar este software " - Revisión verificada de Capterra Consulte nuestra guía para

más integraciones de Calendly

!

4. Donut

Donut es una app de Slack que reúne aleatoriamente a compañeros para chatear en equipo de forma divertida. También puedes crear una sencilla encuesta y enviar una pregunta de opción múltiple con hasta cinco posibles respuestas.

Incluso incluye recordatorios para ayudarte a ti y a tu compañero de trabajo a decidir una hora adecuada para la reunión electrónica.

Donut + Funciones de integración con Slack

Ofrece atajos para iniciar o unirse a un canal para ayudarte a actuar rápidamente sin salir de Slack

Crea canales de Slack para emparejar a diferentes compañeros de equipo

Envía mensajes personalizados para dar la bienvenida a nuevos miembros de equipos remotos

Precios de los donuts

Donut tiene un plan gratuito/a, y los planes de pago empiezan en 59 $/mes.

Reseñas de Donut

"¡Hemos visto a gente conectarse! En un entorno remoto, eso es difícil, y esta herramienta les permite hacerlo." - G2Crowd "Fue un poco confuso tratar de configurar la lotería para mi CEO, pero cuando busqué ayuda pude conseguir lo que necesitaba." - G2Crowd Bonus: Slack vs. Google Chat Review

5. Dropbox

Dropbox es una vía inteligente para el uso compartido de archivos y el almacenamiento de documentos.

De este modo, es menos probable que tus compañeros de equipo se pierdan información o dejen caer la pelota

Ahora hay dos versiones de la app de Dropbox en Slack, a saber, Dropbox y Dropbox Paper.

Mientras que Dropbox te permite compartir contenido multimedia, archivos y documentos, Dropbox Paper es un lugar de trabajo de documentos en línea donde puedes organizar y editar todos tus textos, ideas y archivos.

Funciones de integración de Dropbox + Slack

Obtén una vista previa enriquecida de tus archivos de Dropbox en tu feed de Slack

Obtén información sobre el trabajo compartido en la conversación de Slack desde los feeds de actividad de archivos de Dropbox

Integración conMicrosoft Teams para la edición de documentos en tiempo real

Bonus: Microsoft Teams vs Slack 👏🏼

Precios de Dropbox

Dropbox tiene un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 11,99 $/mes.

Revisión de Dropbox

"No hay nada que me disguste de Dropbox Business por ahora. Pero quiero mencionar algunos puntos en los que los desarrolladores pueden aportar algunas mejoras. La función de comentarios y notas debería ser más intuitiva y fácil de usar." - Revisión verificada de Capterra "Dependiendo de tu plan el almacenamiento puede ser un poco limitante, con pocas opciones de ampliar si no quieres pagar mucho más. Sin embargo he recibido un correo electrónico que ahora se puede ampliar el almacenamiento más fácilmente y a un precio justo." - Opinión verificada de Capterra

6. Evergreen

Evergreen es una app de Slack que promueve una mejor cultura de equipo y la creación de un mundo mejor para el mañana.

Fomenta el reconocimiento entre iguales, permitiéndote recompensar a tus colegas con semillas de árboles. Luego, en nombre de tus compañeros, Evergreen planta esos árboles. En otras palabras, maximiza la productividad de tu equipo al tiempo que minimiza su huella de carbono.

Veamos cómo esta app de Slack puede ayudarte a crear relaciones de empresa permanentes.

Características de Evergreen + Integración con Slack

Aumenta la productividad en el trabajo reconociendo a tus compañeros por su contribución

Transmite los reconocimientos a los canales de Slack de toda la empresa

Seguimiento decompromiso de los empleados exportando un CSV de la lista de reconocimientos

Precios de Evergreen

Evergreen ofrece planes de pago a partir de 2,99 $/usuario al mes.

Reseñas de Evergreen

"Me gusta que es gratificante de dos maneras. Recibo reconocimiento por mi duro trabajo y puedo plantar árboles" - G2Crowd "¡Es genial poder tener un impacto en la reducción de nuestra huella de carbono como empresa con un servicio tan fluido y amigable como Evergreen!" - G2Crowd

7. Favro

Favro es una colaboración software de planificación que te ayuda a planificar tu trabajo como tú quieras.

También le permite crear paneles ejecutivos que incluyan la hoja de ruta de todo el equipo. De este modo, todo el mundo tiene claro de qué se encarga, ya sea de crear el informe diario, hacer la presentación u organizar la próxima fiesta de la pizza

Favro + Funciones de integración con Slack

Te permite programar tareas y realizar un seguimiento del tiempo directamente desde la interfaz de Slack

Crea canales de Slack dedicados a proyectos específicos de Favro

Convierte mensajes de Slack en tareas de Favro en cuestión de segundos

Precios de Favro

Favro ofrece planes de pago a partir de 12 $/mes (dos usuarios).

Reseñas de Favro:

"Buena experiencia con Favro, pero mi trabajo requiere mucha flexibilidad con las subtareas, que es donde Favro carece. Los otros aspectos organizativos funcionan bien." - Revisión verificada de Capterra "Esta herramienta ha facilitado la automatización de procesos y la gestión de proyectos, que es exactamente lo que necesitamos en estos tiempos en los que más de la mitad de la empresa trabaja desde casa." - Revisión verificada de Capterra

8. Giphy

Giphy es un almacén de GIF animados que la gente prefiere mucho más que las palabras.

Te permite generar innumerables GIF para cualquier frase, ayudándote a mantener conversaciones divertidas con los miembros de tu equipo. Al fin y al cabo, ¡una imagen (o un GIF) vale más que mil palabras!

Funciones de Giphy + Integración con Slack

Genera GIFs de tu elección simplemente introduciendo /giphy comando de Slack

comando de Slack Selección de una colección de GIFs o aleatorio para una nueva imagen

Los administradores pueden personalizar los ajustes de búsqueda para asegurarse de que todos los GIFs son adecuados para el lugar de trabajo

Precios de Giphy

Giphy es gratis, gratuito/a para todos.

Reseñas de Giphy

"No hay duda: esta aplicación es realmente divertida de usar y se puede confiar en ella para conseguir casi cualquier cosa que necesites, ¡por muy fuera de lo común que sea!" - Reseñas de Apple Store "He usado esta app durante muchos años. Nunca me ha fallado" - Reseñas de Apple Store

9. GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo que permite a tu equipo de software mantener sus proyectos con facilidad.

La integración de esta app puede acelerar el trabajo de tu equipo de desarrollo permitiéndoles acceder a los mejores proyectos y repositorios de código aprobados por la comunidad.

Veamos cómo se convierte en el hub definitivo para la comunidad de desarrolladores integrando Slack.

Funciones de la integración GitHub + Slack

Obtén visibilidad completa de los proyectos de GitHub a través de los canales de Slack

Abrir o cerrar problemas, y pull requests en tu repositorio de GitHub desde Slack

Recibe actualizaciones sobre nuevos commits, pull requests, nuevos problemas, revisiones de código, etc. con /github subscribe [nombre del repositorio] barra de comentario en Slack

Precios de GitHub

GitHub tiene un plan gratuito, y planes de pago a partir de 4$/usuario al mes.

Reseñas de GitHub

"En términos de las funciones relacionadas con el desarrollo de software, Github es casi perfecto. Pero si pueden añadir algunas funciones complementarias sería genial. Además, la interfaz de usuario de Github se puede mejorar para que los usuarios profesionales puedan sacarle el máximo partido." - Revisión verificada de Capterra "La curva de aprendizaje inicial puede ser complicada para los nuevos usuarios. Onboarding requiere un poco de detalle y la práctica con respecto a la clonación de repositorios, la creación de un tenedor / rama, empujando cambios en el código y elevar las solicitudes de validación cuando se empieza, pero una vez que este proceso está bien entendido, el producto es fácil de usar." -

Revisión verificada de Capterra

10. Karma

**Karma es un bot de Slack que puede levantar la moral de tu equipo reconociendo a los empleados con mejor rendimiento y celebrando los principales hitos del trabajo.

Desde el uso compartido de micro-feedback hasta el ajuste de recompensas automatizadas para evaluar las contribuciones individuales, ¡esta integración de Slack asegura que tu karma no pase desapercibido! 😇

Características de la integración de Karma + Slack

Configura un sistema de bonificaciones semanal, mensual o trimestral con esta integración

Los líderes de equipo pueden acceder a información procesable pararevisión del rendimiento* Fija metas mensuales para llevar a tu equipo al intento correcto

Precios del Karma

Karma tiene un plan gratuito, y planes de pago a partir de 30 $/espacio de trabajo al mes.

Reseñas Karma

"Mejora de la felicidad, aumento del reconocimiento y mayor arraigo de nuestros valores fundamentales." - G2Crowd "Dar y recibir karma es cada vez más intuitivo. Es un medio elegante de seguimiento y promoción del sentimiento positivo en nuestra comunidad en línea." - G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp ofrece a las empresas una plataforma de marketing todo en uno para llegar a su público objetivo de la forma adecuada.

Esta integración con la app de Slack te ayuda a convertirte en un experto en marketing con facilidad, desde la ejecución de campañas en redes sociales hasta la creación de páginas de destino.

Características de la integración MailChimp + Slack

Recibe una notificación de Slack cada vez que alguien se suscriba o cancele su suscripción de MailChimp

Obtén actualizaciones de estado de tus campañas de correo electrónico dentro de Slack

Informa a tu equipo sobre las actividades de MailChimp a través de los canales de Slack

Precios de MailChimp

MailChimp tiene un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 9,99 $/mes.

Reseñas de MailChimp

"A los nuevos usuarios del marketing por correo electrónico les puede incomodar que la compatibilidad telefónica no esté disponible en todos los niveles de suscripción al plan, pero su compatibilidad online es realmente estupenda." - Revisión verificada de Capterra "Mi experiencia usando MailChimp ha sido un ahorro de tiempo y definitivamente veo resultados positivos, su equipo de servicio al cliente es tan servicial y amable." - Opinión verificada de Capterra

12. Néctar

**Nectar es una herramienta excelente para reconocer y recompensar las contribuciones de los empleados.

Las recompensas pueden ir desde paquetes de regalos personalizados por un "trabajo bien terminado" hasta descuentos exclusivos en restaurantes de lujo y Airbnbs.

Es como Papá Noel para adultos, que cumple sus deseos. 😍

Funciones de Nectar + integración con Slack

Recibe notificaciones sobre el reconocimiento de tus empleados directamente desde tu canal de Slack

Incrusta fácilmente Nectar en Slack para aumentar la participación

Programe mensajes automatizados de cumpleaños y aniversarios de trabajo en Slack

Precios de Nectar

Nectar tiene un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 2,75 $/usuario al mes.

Reseñas sobre Nectar:

"Visito Nectar a menudo y siempre me alegra ver que se reconoce a alguien por su trabajo y dedicación. Que me reconozcan a mí también es muy gratificante. Creo que, especialmente en tiempos de aumento del trabajo teletrabajo, es una gran herramienta para tener disponible para cuando quieras agradecer a otros sus esfuerzos." - Revisión verificada de Capterra "Aunque sólo lo he utilizado durante unos meses, no he encontrado nada inherentemente negativo sobre este software o su uso. Una cosa que no me gusta del software es la cantidad limitada de puntos que yo y mis compañeros de trabajo podemos dar. Sé que probablemente es sólo una diferencia de coste para aumentar la cantidad de puntos que los empleados reciben cada mes, pero siempre encuentro a mis compañeros de trabajo diciendo que desearían tener más o que han regalado todos sus puntos antes de fin de mes." - Opinión verificada de Capterra

13. Fuerza de ventas

Salesforce es una herramienta CRM que crea historias de éxito tanto para pequeños negocios como para grandes corporaciones. Le ayuda a obtener más ingresos por ventas, aumentar su ancho de banda de marketing y prestar con éxito todos sus servicios.

¡Veamos cómo esta integración de Slack convierte a su equipo en una fuerza a tener en cuenta! 💪

Funciones de la integración Salesforce + Slack

Reciba alertas relevantes de Salesforce en su canal de Slack

Busque elementos e información de Salesforce dentro de Slack escribiendo / salesforce <término de búsqueda>

Envíe y reciba Mensajes entre Salesforce Chatter y sus canales de Slack

Precios de Salesforce

Solicite un presupuesto personalizado de Salesforce.

Reseñas de Salesforce

"Los contras que he encontrado son pocos. Si tuviera que elegir uno, sería el calendario y su función. Me gustaría ver algunos ajustes ahí pero, aparte de eso, tengo más pros que contras." - Revisión verificada de Capterra "He encontrado una inmensa cantidad de intentos correctos generando clientes potenciales y documentando mi interacción con esos clientes potenciales. Los contras son superados con creces por sus pros y he encontrado más intentos correctos usando SalesForce Cloud que con cualquier otro software de ventas/CRM del mercado." - Reseña verificada de Capterra

14. Teamline

Teamline es una sencilla herramienta para la gestión de proyectos de Slack. Ofrece a tu equipo una visión general del progreso del proyecto y mejora la colaboración en equipo.

Alguna vez has perdido detalles importantes del proyecto en un largo hilo de discusión sobre documentales policíacos?

Pues se acabó.

Con Teamline, puede crear tareas a partir de mensajes de Slack al instante.

Características de la integración de Teamline + Slack

Gestione tareas y asigne una fecha límite desde la interfaz de Slack

Organice sus tareas y agrúpelas en canales de Slack

Esta integración ofrece a su equipo de Slack una vista completa de las tareas que les han sido asignadas

Precios de Teamline

Teamline ofrece planes de pago a partir de 49 $/mes.

Reseñas de Teamline

"Me gustó mucho la simplicidad de conseguir el producto en línea y funcionando. También tiene una curva de aprendizaje decente." - G2Crowd "Me gusta el hecho de poder ajustar recordatorios y tareas sobre la marcha dentro de las conversaciones de Slack." - G2Crowd

15. Time Doctor

Time Doctor le permite realizar un seguimiento de las horas de trabajo dedicadas a cada proyecto y ayuda a las empresas a registrar sus horas facturables. Esta integración con Slack ofrece una solución eficaz de control de tiempo basada en web directamente en sus canales de Slack.

De esta forma, sabrá las horas empleadas en cada tarea o proyecto (¡y quizás reduzca el tiempo dedicado a ver cat reels!)

Funciones de Time Doctor + integración con Slack

Realice un seguimiento del tiempo dedicado por su equipo a trabajar en un proyecto y reciba informes en los canales de Slack

Añada o elimine personas en Time Doctor para decidir quién puede ver las notificaciones de Slack

Seguimiento de cualquier sitio web o app abierta por los compañeros de equipo durante el trabajo

Precios de Time Doctor

Time Doctor ofrece planes de pago a partir de 7 $/usuario al mes.

¿Busca otras herramientas de gestión del tiempo? Echa un vistazo a nuestra lista de las mejores herramientas .

Reseñas de Time Doctor

"No había mucho que no me gustara de este software. Sólo me hubiera gustado que fuera más asequible para un equipo pequeño." - Opinión verificada de Capterra "Ahorré una tonelada de tiempo usando Time Doctor para hacer seguimiento de cómo paso mi día y en qué proyectos. Tampoco tengo que anotar nada y luego preocuparme por perderlo antes de enviarle una factura a un cliente. Así que también ha ayudado mucho a mi organización" - Revisión verificada de Capterra

16. Zapier

**Zapier te permite conectar diferentes apps que utilizas a diario y así agilizar el flujo de trabajo para obtener mejores resultados. Integra Zapier a Slack para automatizar tus tareas repetitivas.

Con Zapier, una acción en una app concreta (desencadenante) puede influir en otra app. Su opción de uso compartido de pantalla interactiva también se puede utilizar para solucionar problemas en grupo.

Pero, ¿es esto suficiente para acabar con todas tus preocupaciones laborales? Veámoslo.

Zapier + Slack Funciones de integración

Comparte información desde tu entorno de trabajo Slack a cualquier otra app en cuestión de minutos

Automatiza los flujos de trabajo rutinarios para ahorrar tiempo

Comparte los próximos eventos de Google Calendar en un canal de Slack

Precios de Zapier

Zapier tiene un plan gratuito/a y planes de pago a partir de 29,99 $/mes.

Reseñas de Zapier

"Mi experiencia ha sido en general positiva. Enseguida me familiaricé con la plataforma y siempre encontraba lo que buscaba." - Opinión verificada de Capterra "No hay mucho que no me guste del software. Tienes que tener cuidado de que las plataformas que estás puenteando están configuradas correctamente, de lo contrario tu información no llegará, pero todo esto se puede probar antes de ejecutar una campaña." - Revisión verificada de Capterra

17. ZipBooks

ZipBooks es una herramienta de contabilidad que te quita el dolor de hacer el aburrido y monótono contabilidad tarea. Por ejemplo, permite crear facturas, contabilizar gastos y obtener información práctica.

Instale esta integración desde el directorio de aplicaciones de Slack para simplificar aún más sus tareas relacionadas con la contabilidad.

Funciones de la integración ZipBooks + Slack

Registra los gastos de tu entorno de trabajo de Slack en ZipBooks

Genera facturas en línea directamente desde tu cuenta de Slack

Vista de la cuenta de resultados básica, incluyendo ingresos, comisiones e ingresos netos con el comando de barra inclinada en Slack

Precios de ZipBooks

ZipBooks tiene un plan gratuito/a, y planes de pago a partir de 15$/mes.

Reseñas de ZipBooks

"Una plataforma muy funcional y fácil de usar para la facturación y contabilidad de clientes." - Revisión verificada de Capterra "Como no entiendo de contabilidad, tuve algunos problemas para conciliar algunos de los cargos/créditos y no pude "deshacer" lo que había terminado muy fácilmente. No es el más indulgente, sin embargo, su servicio al cliente fue de primera clase en ayudarme a resolver el problema sin cargos adicionales. Pensé que tendría que contratar a alguien para arreglarlo, y me dieron asesoramiento gratuito/a para ayudarme a arreglarlo yo mismo/a." - Opinión verificada de Capterra Compare

%href/_ https://clickup.com/es-ES/blog/68953/slack-vs-asana/ Slack Vs Asana /%href/

!

Construye tu entorno de trabajo con las mejores aplicaciones e integraciones de Slack

Las integraciones de Slack pueden hacer que tu jornada laboral sea más manejable añadiendo capas de funcionalidades y agilizando tus operaciones en una única plataforma.

Hemos mencionado algunas de las mejores integraciones de Slack que pueden aumentar el rendimiento de su equipo.

Sin embargo, diferentes equipos pueden beneficiarse de diferentes integraciones, en función de las funciones de la herramienta que mejor puedan cumplir sus metas.

Por ejemplo, ClickUp es una integración de una herramienta de gestión de proyectos que te permite dividir grandes tareas en subtareas más manejables, establecer recordatorios y asignar tareas, gestionar el flujo de trabajo y capacidad, etc. Pendiente de todo mientras es su colaboración y chatear app.

¿A qué esperas? Prueba ClickUp hoy mismo para llevar tu juego de Slack al siguiente nivel.