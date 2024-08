Los 10 programas de reuniones 1 a 1 más útiles para directivos en 2024

Pasar de las conversaciones en persona a las reuniones virtuales puede ser todo un reto. Pero la buena noticia es que, con el mejor software de videoconferencia, estos obstáculos pueden transformarse en mayores oportunidades de eficiencia y compromiso.

Las mejores apps de software de videoconferencia son su fiel ayudante en el mundo digital. Facilitan la comunicación, fomentan las conexiones (a internet) y permiten a los directivos hacer un seguimiento eficaz del progreso del equipo.

Al incorporar estas herramientas, las tareas se vuelven más manejables, lo que deja más espacio para centrarse en el pensamiento estratégico y la creatividad.

Imagínese el ajuste de una agenda de reunión reuniones y actas, realización de evaluaciones de rendimiento y gestión de los recursos humanos equipos interfuncionales todo ello con una única solución de videoconferencia. Es muy impactante, ¿verdad?

Y aquí hay algo aún mejor: estos herramientas de colaboración a distancia no sólo resuelven los problemas típicos del trabajo a distancia, sino que también ofrecen funciones innovadoras que los lugares de trabajo tradicionales no pueden igualar. En un mundo laboral en constante evolución, el uso de estas soluciones digitales no es sólo una preferencia, sino una necesidad.

Por eso hemos elaborado esta guía, en la que destacamos los 10 mejores programas de reuniones 1 a 1 de 2024. Así que si quieres encontrar la herramienta adecuada para transformar tu espacio de trabajo digital, sigue leyendo.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir un software para reuniones 1 a 1?

A la hora de elegir el mejor software de videoconferencia, lo que busca son algunas ventajas interesantes.

En primer lugar, la comunicación debe ser fácil. Audio y vídeo nítidos, opciones para chatear rápidamente y herramientas prácticas como la pantalla compartida y las pizarras son imprescindibles.

Además, programar reuniones no debe ser un quebradero de cabeza. Los mejores proveedores de videoconferencias ofrecen funciones que ayudan a organizar reuniones periódicas, conectarse con su calendario y enviar recordatorios que le mantendrán al día sin problemas.

Y es importante que tu software de videoconferencia se lleve bien con tus otras herramientas. Esta compatibilidad ayuda a mantener un flujo de trabajo ágil y evita repetir las mismas tareas.

Compartir archivos debe ser sencillo, y la plataforma de videoconferencia debe ser fácil de usar. Cuanto antes se familiarice con ella su equipo, mejor.

El software de reuniones debe estar a la altura si gestionas un equipo remoto. Busque funciones adaptadas a la zona horaria, accesibilidad móvil y una seguridad robusta para que su equipo trabaje unido sin problemas, estén donde estén.

Documéntelo todo con claridad en sus reuniones 1 a 1 con esta sencilla plantilla

Por último, opte por una herramienta para videollamadas. El mejor software para reuniones uno a uno ofrecerá extras como la gestión de tareas, plantillas de revisión del rendimiento y gestión de proyectos. Pueden ayudarle a ordenar su espacio de trabajo digital y hacer que su equipo sea aún más eficiente.

Los 10 mejores programas de reuniones 1 a 1 para 2024

Ahora que ya sabe qué buscar cuando se trata de software de videoconferencia, le presentamos nuestras 10 herramientas favoritas para que pueda encontrar la más adecuada para usted.

Formatee y colabore fácilmente en documentos junto al equipo sin solapamientos en ClickUp

ClickUp destaca en el mercado por su enfoque integral de gestión de tareas y proyectos. No es sólo un espacio de reunión, sino una sólida plataforma que integra gestión de equipos gestión de equipos, seguimiento de tareas y revisión del rendimiento.

ClickUp hace que sea fácil de saltar y empezar de inmediato con el Plantilla ClickUp 1 On 1s y una función del Bloc de notas para ajustar su primera Agenda.

Después de eso, puede sumergirse en un profundo conjunto de funciones creadas para hacer que su próximo 1 a 1 se sienta como una conversación productiva, no una reunión que podría haber sido un correo electrónico.

Las mejores funciones de ClickUp

Utilice las reuniones de ClickUp para anotar notas, controlar su agenda y asignar tareas justo donde las necesita, todo en el mismo sitio. ¿Desea llevar un registro de sus reuniones semanales? Ese es su billete de oro para dar rienda suelta a algunos de los superpoderes de ClickUp

Nuestro menú del editor está repleto de opciones que le permiten resaltar lo que más le importa. Dé rienda suelta a su creatividad en la edición: podrá ser tan creativo o estructurado como desee a la hora de tomar notas

Sincroniza con las aplicaciones móviles más populares para un flujo de trabajo fluido

¿Tienes un comentario que necesita una acción por parte de un miembro del equipo? Fácil: asígnalo. Se convierte en un elemento pendiente para la persona asignada antes de que la tarea pueda marcarse como terminada

Anote todo lo que desee cubrir en una lista de control y márquelas una a una a medida que las vaya revisando

¿Cansado de ajustar una tarea cada vez que tiene que programar videoconferencias? Relájate y deja que las Tareas Recurrentes mantengan tu Agenda preparada y lista

En nuestro afán por eliminar los clics innecesarios, hemos lanzado una nueva función: los comandos de barra inclinada. Siempre que estés en un campo de texto, escribe / para abrir el menú de comandos de barra inclinada y empezar a hacer que las cosas sucedan pronto

Limitaciones de ClickUp

¿Es nuevo en ClickUp? Con tantas funciones por explorar, es posible que le parezca que se está adentrando en el mundo de la informática. Pero no se preocupe, le cogerá el tranquillo

Atención: algunos usuarios han detectado algunos tiempos de carga lentos aquí y allá. No es una constante, pero merece la pena saberlo

Con tantas posibilidades de ajuste y personalización, al principio puede parecer un laberinto. Pero una vez que lo domines, podrás dar forma a tu entorno de trabajo en un abrir y cerrar de ojos

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

4,7/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

2. Compañero

vía Compañero Fellow es una herramienta diseñada para cultivar una cultura de reuniones por videoconferencia saludable y productiva dentro de su equipo. Pone en sus manos el poder de agilizar diferentes tipos de reuniones y hacerlas más eficaces. Con Fellow, puedes ajustar fácilmente claras agendas de reuniones metas de las reuniones, para garantizar el seguimiento de los debates y la consecución de las metas.

Una de las funciones básicas de esta app de videoconferencia es su capacidad de seguimiento de elementos de acción. Puedes asignar tareas, fijar plazos y responsabilizar a todo el mundo, asegurándote de que no se pasan por alto los seguimientos y pasos de acción importantes.

Pero Fellow no se limita a la organización y la gestión de tareas. También reconoce la importancia del compromiso y colaboración en el lugar de trabajo . Gracias a las funciones interactivas de toma de notas y colaboración, podrá captar en tiempo real las opiniones, decisiones y debates de los participantes en las reuniones, fomentando la participación activa y la contribución de todos los miembros del equipo.

Las mejores funciones de Fellow

Automatización de recordatorios yelementos de acción antes y después de las reuniones con flujos de trabajo de reuniones optimizados

Compartir, colaborar y sincronizarnotas de reunión entre equipos

Ofrece plantillas prediseñadas para reuniones eficaces

Función integrada de reconocimiento y retroalimentación entre compañeros

Límites de compañeros

Cuesta acostumbrarse a la interfaz de usuario

Algunos usuarios han informado de la falta de integración del calendario con plataformas específicas

La sincronización de las notas de las reuniones puede sufrir retrasos

Precios de los socios

Gratuito

Pro : 6 $/mes por usuario

: 6 $/mes por usuario Empresas : Contactar para precios

: Contactar para precios Empresa: Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de los colaboradores

G2 : 4.7/5 (1.500+ opiniones)

: 4.7/5 (1.500+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (50+ reseñas)

4. Reunión Google

vía Reunión de Google Este servicio de videoconferencia está diseñado específicamente para equipos que ya utilizan Google Workspace. Google Meet se integra a la perfección con otras aplicaciones de Google, lo que supone una gran ventaja para quienes ya están inmersos en el ecosistema de Google. Ya sea sincronizando con tu Google Calendar o conectando sin esfuerzo con tus compañeros a través de Gmail, Google Meet mejora tu flujo de trabajo integrándose a la perfección con tus herramientas actuales.

Puedes confiar en la estable y sólida infraestructura de videoconferencia de Google para proporcionar una calidad de audio y vídeo constante, lo que permite una comunicación clara e ininterrumpida con los miembros de tu equipo, clientes o socios.

Las mejores funciones de Google Meet

Se integra perfectamente con Google Calendar y Gmail

Puede organizar reuniones de hasta 100 participantes

Subtítulos en tiempo real de todas las videollamadas y videoconferencias realizadas durante las reuniones

Los participantes pueden utilizar la pantalla compartida para las presentaciones

Límites de Google Meet

La app no es tan flexible y personalizable como otras plataformas

Los usuarios han informado de problemas ocasionales con la calidad del sonido y del vídeo

Algunas funciones destacadas sólo están disponibles en la versión de pago

Precios de Google Reuniones

Gratuito

Inicial : 6 $/mes por usuario

: 6 $/mes por usuario Estándar : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Plus : 18 $/mes por usuario

: 18 $/mes por usuario Empresa: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Google Meet

G2 : 4.6/5 (900+ opiniones)

: 4.6/5 (900+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (11.000+ opiniones)

5. GoTo Reunión

vía GoTo Reunión GoTo Meeting es una de las últimas soluciones de videoconferencia para empresas que buscan una herramienta de reunión en línea fácil de usar y eficaz. Le permite dirigir y gestionar reuniones virtuales sin problemas, permitiendo a su equipo colaborar eficazmente con independencia de su ubicación física.

Tanto si se trata de una pequeña empresa como de una gran corporación, esta versátil herramienta se adapta a empresas de todos los tamaños y facilita las videoconferencias.

Con GoTo Meeting, tendrá acceso a un conjunto de funciones avanzadas de videoconferencia que elevarán sus reuniones virtuales a un nuevo nivel. Cuando empiece a utilizarlo, apreciará su interfaz intuitiva y su fluidez funciones de gestión de reuniones .

Las mejores funciones de GoTo Meeting

Disfrute de un sonido cristalino y de un festín para los ojos con la solución de software de videoconferencia HD de GoTo Meeting.

Realice videoconferencias y únase a ellas desde cualquier dispositivo móvil

Disfrute de potentes funciones de seguridad como la autenticación basada en riesgos y, de forma predeterminada/a, GoTo Meeting bloquea sus datos de audio y vídeo con cifrado AES-128 bits. Puede estar tranquilo sabiendo que todo está bajo llave

Los participantes pueden resaltar los puntos clave durante las presentaciones

Límites de GoTo Meeting

No tiene un nivel gratuito/a

Puede resultar caro para las pequeñas empresas

Ocasionalmente, los usuarios de móviles han informado de problemas de conexión (a internet)

Precios de GoTo Meeting

Profesional: 14 $/mes por organizador

14 $/mes por organizador Business: 19 $/mes por organizador

19 $/mes por organizador Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (más de 2.500 opiniones)

4,2/5 (más de 2.500 opiniones) Capterra: 4.5/5 (7,000+ opiniones)

6. Zoom

vía Zoom Tan popular que es prácticamente su propio verbo; Zoom es el gorila de 1.000 libras en la sala de videoconferencias. Zoom, una de las mejores apps de videoconferencia del sector, es ideal tanto para reuniones individuales como para eventos digitales a gran escala. Sus funciones, cada vez más amplias, hacen que sus seguidores vuelvan a por más. Pero Zoom también tiene algunos defectos, y a continuación te mostramos los buenos y los malos.

Las mejores funciones de Zoom

Las salas de reuniones son ideales para dividir grandes reuniones en acogedoras charlas

Permite a los usuarios establecer un fondo virtual para mayor privacidad o mostrar su creatividad

Graba reuniones y ofrece transcripción automatizada

Funciona con aplicaciones de escritorio y con muchos otros dispositivos y herramientas móviles

Límites de Zoom

La versión gratuita limita las reuniones a 40 minutos

Se han planteado problemas de seguridad en el pasado

Algunos usuarios han informado de problemas ocasionales de calidad de sonido y vídeo

Precios de Zoom:

Básico : Gratis/a

: Gratis/a Pro : 14,99 $/mes por host

: 14,99 $/mes por host Business : 19,99 $/mes por host

: 19,99 $/mes por host Empresa: 19,99 $/mes por host

Valoraciones y reseñas de Zoom:

G2 : 4.5/5 (53.000+ opiniones)

: 4.5/5 (53.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (30.000+ opiniones)

7. Celosía

vía Celosía Lattice es una de las opciones de software de videoconferencia que destacamos que está diseñada con gestión del rendimiento en su esencia. Se trata de agilizar las reuniones individuales, simplificar el proceso de feedback y facilitar el ajuste de metas. Con especial énfasis en el compromiso del equipo y el rendimiento general, convierte las reuniones periódicas en sesiones centradas y orientadas al crecimiento.

El ajuste y seguimiento de las metas es sencillo, lo que facilita ver hasta dónde ha llegado y hacia dónde se dirige. Además, las funciones de feedback fomentan una cultura en la que mejora continua es la norma.

Así que, si tu meta es mantener a tu equipo comprometido, motivado y en constante mejora, echa un vistazo a Lattice.

Las mejores funciones de Lattice

Proceso optimizado de revisión del rendimiento

Ajuste, seguimiento y gestión de metas en todos los equipos

Obtenga información sobre la satisfacción de los empleados

Función de evaluación entre compañeros y reconocimiento público

Límites del entramado

No es una herramienta específica para reuniones, por lo que carece de algunas funciones

No a todos los usuarios les gustó la interfaz de usuario

Puede resultar caro para las pequeñas empresas

Precios de Lattice:

Engagement : $4/mes por usuario

: $4/mes por usuario Crecimiento : 4 $/mes por usuario

: 4 $/mes por usuario Gestión del rendimiento: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Metas y OKR: 8 $/mes por usuario

8 $/mes por usuario Paquete de Gestión del Rendimiento y OKR y Metas: 11 $/mes por usuario

11 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Lattice:

G2 : 4.7/5 (más de 3.000 opiniones)

: 4.7/5 (más de 3.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ reseñas)

8. En

a través de Mediante Olvídate de descargar otra app, o de tener que recordar otra contraseña. Whereby es una herramienta de videoconferencia que funciona directamente desde tu navegador. Su sencillez la convierte en la opción preferida de quienes valoran la facilidad de uso.

Configurar una reunión de vídeo con Whereby es tan fácil como compartir un enlace; voilá, ya estás listo para conectarte.

Personaliza tu sala de reuniones con los fondos y logotipos que elijas para añadir un poco de carácter a tus reuniones virtuales. Si está buscando una forma sencilla de reunir a su equipo en línea, la facilidad de uso de Whereby puede ser justo lo que necesita.

Las mejores funciones de Whereby

Los participantes pueden unirse a las reuniones con un simple enlace

Personalice las salas de reunión con marcas, logotipos y fondos personalizados

Comparta su pantalla o una ventana determinada

Grabar reuniones para revisarlas más tarde

Limitaciones de uso

Participantes limitados en el plan gratuito/a básico y en los planes Pro

Algunos usuarios informan de retrasos ocasionales de vídeo

Carece de funciones avanzadas, como salas de reuniones y votación

Precios de Whereby:

Explore: Un plan gratuito/a

Un plan gratuito/a Pro: 6,99 $/mes por usuario

6,99 $/mes por usuario Business: 9,99 $/mes por tres usuarios

9,99 $/mes por tres usuarios Construir: $9.99/mes por usuario

$9.99/mes por usuario Crecer: Contactar para precios

Mediante valoraciones y reseñas:

G2 : 4.6/5 (1.000+ opiniones)

: 4.6/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (50+ reseñas)

9. Skype

A través de Microsoft Skype, que ahora está bajo Microsoft Teams -es un veterano en el ámbito de la comunicación digital, que ofrece sólidas llamadas de vídeo y voz mucho antes de que estuviera de moda.

Fácil de usar y fiable, es conocido por mantener conexiones (a internet) sólidas y conversaciones fluidas. Tanto si eres un equipo pequeño que busca una herramienta sencilla para celebrar sus sesiones de intercambio de ideas, como si solo dos personas necesitan discutir algunos detalles, Skype mantiene las cosas sencillas y accesibles.

Una de las principales ventajas de Skype es su función para chatear. El chat te permite intercambiar ideas o compartir archivos sin perder un segundo.

En definitiva, Skype es una opción clásica que ha superado la prueba del tiempo.

Las mejores funciones de Skype

Haz videollamadas individuales o en grupo

Mensajes dentro de la aplicación para una comunicación rápida

Comparte tu pantalla durante las reuniones

Envía archivos y documentos a través del chat

Límites de Skype

No es ideal para grandes reuniones

Integración limitada con otras herramientas

Algunos usuarios informan de problemas ocasionales de calidad de vídeo y sonido

Precios de Skype:

EE.UU. y Canadá: 2,99 $/mes por usuario

2,99 $/mes por usuario Norteamérica: 7,99 $/mes por usuario

7,99 $/mes por usuario Mundo: $13,99/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Skype:

G2 : 4.3/5 (22.000+ opiniones)

: 4.3/5 (22.000+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (8.500+ opiniones)

10. 15Cinco

vía 15Cinco Con 15Cinco, las reuniones individuales se convierten en potentes plataformas para intercambiar opiniones, debatir sobre el progreso y hacer un seguimiento de los objetivos.

Los directivos obtienen una imagen más clara del rendimiento y el compromiso de su equipo, lo que les ayuda a tomar mejores decisiones y a proporcionar la ayuda necesaria. ¿Y lo mejor? Está diseñado para ser fácil de usar e intuitivo, por lo que es un placer para todos los implicados.

15Las cinco mejores funciones

Facilita reuniones eficaces entre empleados y directivos.

Seguimiento de objetivos y metas.

Funciones de reconocimiento entre compañeros para motivar a los equipos.

Elaboración de informes sobre rendimiento y compromiso.

15Cinco límites

No es una herramienta específica para reuniones, por lo que puede carecer de algunas funciones

La interfaz de usuario puede resultar complicada para algunos usuarios

Es más cara que otras herramientas similares

15Five precios:

Engage: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Perform: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Focus: 8 $/mes por usuario

8 $/mes por usuario Total Platform: 14 $/mes por usuario

14 $/mes por usuario **Transform Online:99 $/mes por gestor

**Transform Hybrid:174 $/mes por gestor

**Transform Live: 300 $/mes por gestor

15Cinco valoraciones y reseñas:

G2 : 4.6/5 (1.000+ opiniones)

: 4.6/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (500+ reseñas)

11. GlobalMeet

vía GlobalMeet GlobalMeet, creada por PGi, es una plataforma multifuncional para reuniones web y de vídeo de alta definición, videoconferencias móviles, seminarios web y gestión de eventos.

Soporta la colaboración sin fisuras, permitiendo a los usuarios organizar, unirse y participar fácilmente en reuniones desde distintos dispositivos y ubicaciones. Con funciones para celebrar seminarios web interactivos y eventos virtuales a gran escala, también ofrece amplias herramientas para planificar y gestionar eventos.

Los servicios completos, intuitivos y fiables de GlobalMeet la convierten en una herramienta crucial para una comunicación digital eficaz más allá de las fronteras geográficas.

Las mejores funciones de GlobalMeet

Grabación en vídeo de alta calidad de reuniones de conferencia

Celebra eventos virtuales con miles de participantes

Pizarra, encuestas y vídeo chat para mejorar la colaboración

Funciona con Microsoft Teams y Skype for Business

Limitaciones de GlobalMeet

En comparación con otros servicios, sistemas, apps y herramientas de videoconferencia, GlobalMeet no funciona bien con apps de terceros. Esto puede ser un inconveniente para los equipos que dependen de un software específico para su flujo de trabajo

GlobalMeet es más pesado que sus competidores

GlobalMeet carece de algunas de las funciones disponibles para los usuarios de otras apps

Precios de GlobalMeet:

Básico: Un plan gratuito/a

Un plan gratuito/a Estándar : 12 $ por usuario y mes

: 12 $ por usuario y mes Premium : 24 dólares por usuario al mes

: 24 dólares por usuario al mes Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de GlobalMeet:

G2 : 4.2/5 (más de 500 opiniones)

: 4.2/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.1/5 (50+ opiniones)

Mejore su colaboración digital con el software de reuniones 1 a 1 de ClickUp

Utilizar el software de reuniones 1 a 1 adecuado es esencial para navegar con eficacia por el espacio de trabajo digital. Cada herramienta tiene sus puntos fuertes, por lo que su elección depende de las necesidades específicas de su equipo y de su flujo de trabajo.

Ya sea para gestionar un equipo, llevar a cabo actas de reunión ya sea para ajustar el orden del día de una reunión o para dirigir una evaluación del rendimiento, el software adecuado puede ayudarle a agilizar sus procesos y hacer que sus tareas sean mucho más manejables.

Con ClickUp, puede gestionar equipos multifuncionales, fomentar la colaboración en el lugar de trabajo, y navegar por diferentes tipos de reuniones con eficacia.

Para obtener más información sobre cómo agilizar la gestión de equipos y las reuniones individuales, consulte la función específica de ClickUp Reuniones de ClickUp . Haga que su espacio de trabajo digital sea más eficiente y sus tareas más manejables con ClickUp. Visítenos aquí para saber cómo podemos revolucionar su experiencia de reuniones.