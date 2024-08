10 plantillas gratuitas de resúmenes de proyectos en ClickUp & Excel

A veces, incluso los proyectos, procesos y reuniones más complejos necesitan un simple resumen. Es entonces cuando buscas un informe resumen del proyecto.

Tanto si se trata de un libro mayor o un resumen de los estados financieros, el informe adecuado puede marcar la diferencia a la hora de agilizar la gestión de proyectos. Le permiten reducir conceptos complejos a sinopsis sencillas que mantienen informados a su equipo de proyecto y otras partes interesadas sin quitarles demasiado tiempo de su jornada.

Pero, por supuesto, no querrá crear cada resumen de proyecto desde cero. Necesita estructuras de gestión de proyectos que le permitan dedicar el mayor tiempo posible al trabajo real y el menor tiempo posible a la elaboración de informes, sin dejar por ello de darles un aspecto estupendo y útil.

¿Le parece una tarea imposible? No con una plantilla de resumen de proyecto que se adapte a sus necesidades y al tipo de proyecto Entremos en materia.

¿Qué es una plantilla de resumen de proyecto?

Una plantilla de resumen de proyecto es un informe con espacios en blanco para resumir rápidamente los detalles del proyecto y el estado actual del trabajo a todas las partes interesadas en el proyecto. Está condensado en los detalles más específicos que se necesitan y suele ocupar una sola página o pantalla, para que los miembros del equipo del proyecto vean exactamente lo que necesitan saber de un vistazo.

Al mismo tiempo, la plantilla del resumen del proyecto debe ser flexible y personalizable para todo tipo de jefes de proyecto o directores de equipo. Los resúmenes de proyectos (o propuestas de proyectos) resumen los detalles más importantes, como los siguientes hitos del proyecto y cronogramas sin sobreexplicar los procesos.

Este tipo de documento también debe adaptarse a su público objetivo.

)

Visualice los hitos del proyecto con la vista Gantt en ClickUp

¿Necesita su cliente información detallada? ¿O su equipo jurídico necesita una explicación más detallada?

Su plantilla de resumen del proyecto puede cambiar en función de la fase en la que se encuentre el proyecto. Por lo tanto, es probable que desee incluir un resumen ejecutivo del proyecto en su resumen general propuesta de proyecto , pero debe saber que esos detalles podrían cambiar su resultados del proyecto una vez que comience el trabajo real.

¿En qué consiste una buena plantilla de resumen de informes de proyecto?

Dado que los resúmenes de proyectos tienen que ser flexibles, las plantillas en las que se basan tienen que hacer lo mismo. No existe una plantilla de resumen de proyecto que sea "la mejor" para todos los casos, sencillamente porque los distintos tipos de proyectos y audiencias requerirán un enfoque único.

Teniendo esto en cuenta, las mejores plantillas de resúmenes de proyectos comparten algunas funciones comunes:

Una sencilla sección Panorámica que permite al creador o gestor del proyecto resumir el proyecto en unas pocas palabras o frases

Panorámica de los hitos del proyecto, cronogramas, presupuestos y cualquier otro recurso tangible que sirva de barandilla para el trabajo

Un lugar destacado en el que figure el propietario del proyecto para que cualquier lector pueda dirigirse a él con preguntas o notas

Panorámica dekPI de gestión de proyectos y los progresos realizados por el proyecto para alcanzarlos

Una sección de conclusiones claras, breves y prácticas que describa los siguientes pasos que debe dar el equipo del proyecto

Más allá de eso, se trata de encontrar la plantilla de informe de resumen de proyecto adecuada a sus necesidades. Revise algunas de las opciones más populares de la siguiente lista antes de elegir.

10 plantillas de resúmenes de proyectos para usar en 2024

¿No sabe por dónde empezar? No te preocupes: hemos encontrado las plantillas adecuadas para ti. Marque como favoritos en esta lista de 10 plantillas gratuitas de resúmenes de proyectos para hacer un seguimiento del progreso, ofrecer información financiera o un simple resumen de los detalles del proyecto.

Sea cual sea tu sector, estamos seguros de que encontrarás una o varias plantillas en esta lista que te servirán.

1. Plantilla de resumen de proyecto ClickUp

Panorámica del plan de empresa completo de su organización

Empezaremos con una plantilla tan sencilla como potente. En Plantilla de resumen ejecutivo de proyecto de ClickUp transmite rápidamente toda la información que necesita, en un formato fácil de completar.

Como la mayoría

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/48411/plantillas-de-resumenes-ejecutivos/ plantillas de resumen ejecutivo /%href/

este informe incluye una sección de Panorámica junto con un descripción del producto/servicio análisis de mercado y resumen financiero. Combinados, los campos de estas secciones están diseñados para resumir un plan Business completo. Sin embargo, esta plantilla de resumen de informe puede ajustarse fácilmente para recapitular también un plan de producto.

Para los que tengan problemas con las palabras, el código de colores facilita el seguimiento de la plantilla de resumen del proyecto. Lo mismo ocurre con la sección de conclusiones, que incluye campos de recomendaciones e información de contacto. Si lo combinamos todo, esta plantilla de resumen de proyecto es tan fácil de usar como completa.

2. Plantilla de resumen de informes ClickUp

Reúna todos los detalles en un formato de resumen ejecutivo y preséntelos de forma organizada

Es hora de profundizar un poco más. En Plantilla de resumen de informes de ClickUp sigue siendo de alto nivel, pero profundiza en algunos de los detalles sobre los que las partes interesadas y el equipo del proyecto siempre le están dando la lata.

Más allá de la sección de introducción superior, encontrará algunos campos ampliables que le ayudarán a incluir información como:

Riesgos y problemas del proyecto

Propuestas de resolución de esos problemas

Otras conclusiones

Elementos de acción

Recomendaciones para el futuro

Lo mejor de todo es que los resúmenes de proyecto de este tipo presentan toda esa información compleja en un formato sencillo y fácil de leer. Funciona a la perfección junto con un resumen de proyecto plantilla de informe de progreso que explica con más detalle el cronograma del proyecto. Y si los dos informes están en la misma plataforma, la integración es aún mejor.

3. Plantilla de resumen del programa ClickUp

Mantenga a su equipo informado de los detalles importantes sin tener que leer un documento más largo

No hay nada como una solución sencilla para resumir un problema complejo. En Plantilla de resumen de programa de ClickUp está diseñada específicamente para esa versatilidad, ayudándole a crear una rápida visión general de una empresa más grande o plan de proyecto .

Es difícil exagerar la sencillez de esta plantilla de resumen de proyecto. Comienza con un resumen del problema para el que se necesita el proyecto en primer lugar, y luego entra en las notas altas sobre cómo el proyecto lo resuelve.

Además, puedes poner en el encabezado no sólo el nombre de tu empresa, sino también tu logotipo e información de contacto. Piense en la plantilla de resumen del programa como en una portada.

Si su público objetivo sólo recibe estos pocos detalles, sabrá exactamente por qué existe el proyecto y cómo resuelve el problema para el que está diseñado. Y en el fondo, ¿no es eso de lo que trata la gestión de proyectos?

4. Plantilla de informe resumen de nóminas ClickUp

Proporcione un registro de los pagos de sus empleados utilizando esta plantilla de informe de resumen de nóminas

¿No nos encantan las nóminas? La verdad es que algunos de los cálculos y comunicaciones financieros más delicados pueden simplificarse bastante con la plantilla de resumen de informes de proyectos adecuada. En Plantilla de resumen de informes de nómina de ClickUp puede convertirse en esa plantilla de resumen de proyecto para su empresa.

Descargar esta plantilla de nóminas y obtendrá campos rellenables que crean una fácil Panorámica de la información relacionada con la nómina de todos sus empleados, incluyendo:

Información básica del empleado

Pagos y deducciones

Actividad del año hasta la fecha

Créditos de tiempo libre remunerado

Resumen del salario neto

Comentarios y observaciones adicionales

Como todo sucede en ClickUp, también puede hacer un seguimiento de quién es el propietario de cada informe de resumen del proyecto, quién contribuyó y la fecha de la última actualización. De este modo, siempre dispondrá de la información más reciente cuando calcule, evalúe y comparta información importante sobre las nóminas.

5. Plantilla ClickUp de resumen de cuentas financieras

Utilice la plantilla de grupos de cuentas de ClickUp para organizar los títulos de sus cuentas en sus respectivos grupos de cuentas.

Hablando de finanzas: los presupuestos se complican rápidamente y, sin los informes adecuados, es fácil perder el seguimiento de los gastos individuales. Ahí es donde el Plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp entra en juego.

Se trata de un sencillo informe de resumen de proyecto basado en dos dimensiones: cuentas individuales y grupos de cuentas. La vista predeterminada/a se centra en las cuentas como elementos de línea, lo que le permite hacer un seguimiento de elementos de línea como efectivo, mobiliario, cuentas por cobrar, equipamiento de tiendas, etc.

Mientras tanto, los grupos de cuentas crean categorías generales, como efectivo, equipos y cuentas por cobrar, que serán importantes para la propuesta general del proyecto.

Pero esto es sólo el principio. Una vez creado el resumen, también puede ver una vista basada en listas o notas para los grupos de cuentas, o añadir campos personalizados como el tipo de cuenta, crédito frente a débito, etc. Independientemente de la vista o los Campos personalizados que elija, la Panorámica sigue siendo sencilla, lo que le ayuda a usted y a su equipo a estar al tanto de los presupuestos en cualquier momento.

Bonus: Pruebe estos plantillas de contabilidad !

6. Plantilla de documentación de proyectos ClickUp

Lleve un seguimiento de los registros de gestión de proyectos que ha elaborado a lo largo de un proyecto

A veces, sólo necesita documentación del proyecto para ayudar a todos a mantener el rumbo y seguir justificando el trabajo ante las partes interesadas externas. En Plantilla de documentación de proyectos de ClickUp es una oportunidad perfecta para llevar ese registro.

Es una plantilla especialmente útil para tu propio equipo de proyecto. Destaca a los miembros clave del equipo, junto con sus roles y responsabilidades en el proyecto. Resuma las acciones, métodos y directrices que todo el mundo necesita en el proyecto para mantenerlo en marcha. Incluso puedes enlazar o resumir el plan, el cronograma y el presupuesto del proyecto.

¿Te parece complejo? Esta plantilla se encarga de que no tenga que serlo. Sólo tienes que rellenar unos pocos campos y ya está lista para compartirla con todo el que quiera saber de qué va el proyecto y cómo se va a terminar el trabajo.

7. Plantilla de resumen ejecutivo para pizarra ClickUp

Un resumen ejecutivo utilizando la función Pizarra de ClickUp es un componente esencial de su plan de empresa

Al igual que la primera plantilla de resumen de proyecto de esta lista, la plantilla Plantilla de resumen ejecutivo de pizarra de ClickUp te ayuda a crear un resumen ejecutivo. Pero aquí está el truco: éste utiliza ClickUp's Pizarra, por lo que es aún más flexible como resultado.

Es posible que ya conozcas La solución Pizarra de ClickUp como herramienta de comunicación visual intuitiva. Teams can use it to work together, brainstorming, and visualize complex ideas. Ahora, imagínese lo poderoso que podría ser un resumen ejecutivo que utilice los mismos conceptos básicos.

Para estar seguros, es probable que su resumen ejecutivo tenga que proceder de una sola entrada. Sin embargo, la misma función de arrastrar y soltar que hace que la función Pizarra de ClickUp sea tan atractiva también puede ayudarle en este caso, creando resúmenes flexibles para asegurarse de que todo el mundo está en la misma página.

8. ClickUp Plantilla de Informe de Tablero

Los informes del Tablero proporcionan los detalles que los miembros del tablero necesitan saber antes de una reunión y actúan como guía de referencia

Ah, las reuniones del Tablero. Todos las necesitamos y todos (a veces) las tememos. Imagine la diferencia que puede marcar con un informe sencillo y ágil que proporcione al consejo toda la información que necesita de un vistazo. Eso es lo que ofrece la Plantilla de informes para la junta directiva de ClickUp pendiente.

Comience con la marca básica de su empresa y los aspectos más destacados de los informes. A partir de ahí, puede pasar a los informes de ingresos, productividad y otras áreas clave. Los informes sobre el rendimiento del equipo de ventas y los indicadores clave de rendimiento (KPI), junto con una evaluación honesta de los retos y obstáculos, tienen su propia sección.

Por supuesto, también puede enlazar con informes más extensos que vayan más allá de los aspectos más destacados. Por ejemplo, su Tablero puede estar interesado en un informe de plan de productividad diseñado para hacer frente a los obstáculos actuales. Mientras todo se cree en ClickUp, los vínculos serán naturales e intuitivos.

9. MS Word Plantilla de resumen del estado del proyecto

vía Plantilla.net

Si lo que necesita es una rápida descripción general del estado de un proyecto, esta plantilla es ideal

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/66237/informe-sobre-el-estado-del-proyecto/ Estado del proyecto /%href/

La plantilla de resumen puede ser perfecta para usted. Incluye cuatro secciones básicas, cada una de ellas diseñada para ocupar un solo párrafo:

Panorámica del proyecto, incluida la fecha de inicio, el objetivo y los indicadores clave de rendimiento (KPI). Esta sección debe ser coherente con cada informe

Lista de administradores, que son los principales responsables, partes interesadas y empresas que han participado en la finalización del proyecto

La direcciónestado del proyectocon espacio para añadir tantos detalles como sea posible sobre el progreso hacia la meta y cualquier otro punto clave

Lista con viñetas de los problemas que pueden impedir el éxito del proyecto si no se abordan

Como ocurre con muchas plantillas de esta lista, lo mejor de esta opción es su sencillez. Basta con Microsoft Word para crear un resumen del estado del proyecto convincente y fácil de leer cada vez que lo necesite.

10. Documentos de Google Plantilla de resumen ejecutivo del proyecto

vía Plantilla.net

Esta plantilla de resumen ejecutivo de proyecto es similar a la versión de MS Word anterior, aunque contiene algunos matices más allá de estar diseñada específicamente para Documentos de Google:

Una sección sobre los beneficios del proyecto, en la que se explica con más detalle por qué el proyecto debe completarse

Alcance del proyecto, que permite destacar exactamente lo que puede y no puede realizarse, y qué recursos se necesitan

Funcionamiento del proyecto, diseñado para proporcionar contexto sobre cómo se ejecutará el proyecto

La plantilla puede imprimirse y descargarse fácilmente, por lo que es ideal para compartir rápidamente información básica sobre cualquier proyecto con partes interesadas externas o secundarias.

Resumiendo las mejores plantillas de resúmenes de proyectos

¿De qué sirve una plantilla si no te facilita el trabajo? ¿Y de qué sirve una plantilla de resumen de proyecto si no te ayuda a resumir rápidamente tu proyecto?

Como puede ver, tenemos todo lo que necesita. Elige cualquiera de las plantillas anteriores para empezar a agilizar la comunicación de tu proyecto. Todas estas plantillas le ayudarán a elaborar rápidamente los informes que sus principales interesados necesitan para mantenerse al día.

Y si necesita ir aún más lejos, ¿por qué no optimizar todo su sistema de gestión de proyectos?

Utilice ClickUp como la app de productividad por excelencia. Es mucho más que gestión de proyectos y tareas: son pizarras, paneles, funciones de chat, ajuste de metas y mucho más. Y, sí, también incluye todas las plantillas de resúmenes de proyectos que necesitas para tener éxito en cualquier sector y para cualquier público.

Los resúmenes de proyectos de ClickUp y Documentos son sólo el principio. Nuestra biblioteca de plantillas es el hogar de un sinnúmero de otras plantillas, desde la contabilidad hasta el diseño y las ventas a Soporte. Con una versión de cuenta gratuita que incluye 100 MB de almacenamiento gratuito, tareas y miembros ilimitados y más de 1.000 integraciones, es difícil encontrar una razón para no registrarse. **Comience hoy mismo su andadura en ClickUp .