La lista siempre actualizada de las 50 mejores herramientas de IA en 2024

¿Quieres animar la cena del domingo? Saca el tema de la IA.

El uso cotidiano de software de IA para aumentar la productividad es un tema candente, por no decir otra cosa. Pero, al igual que el último baile viral de TikTok, todo el mundo lo hace, aunque aún no esté dispuesto a admitirlo.

Ahora, no se trata de si se utiliza software de IA, sino de qué software.

Las nuevas aplicaciones de IA aparecen a un ritmo más rápido de lo que puedas imaginar, pero no todas las herramientas te aportarán los mismos beneficios que puedas necesitar específicamente. En lugar de navegar por las páginas de resultados de tu típico motor de búsqueda, utiliza esta lista siempre actualizada de software de IA para obtener la máxima eficacia.

Desglosamos 50 de las mejores herramientas de inteligencia artificial para cada caso de uso, como redacción de contenidos, resúmenes, codificación, generación de imágenes, atención al cliente, selección de personal, toma de notas y mucho más. Compare las principales características, limitaciones y precios para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. ⚡️

¿Qué son las herramientas de IA y cuáles son sus funciones?

Las herramientas de inteligencia artificial utilizan el aprendizaje automático para generar respuestas o realizar tareas básicas en función de los criterios que introduzcas. Estas respuestas pueden incluir (y no se limitan a) resumir o crear contenido largo o corto, edición o diseño de imágenes, vídeo y edición, transcripción de audio, comprobación de líneas de código y mucho más.

A pesar de todo lo que Una odisea del espacio: 2001 te hizo creer, la IA complementa nuestras habilidades y puntos fuertes, pero no puede replicarlos por completo (lo siento, Dave). De hecho, es probable que ya hayas utilizado esta tecnología sin darte cuenta.

Aplicaciones de traducción, software de mapas, servicios de streaming, herramientas de marketing por correo electrónico las herramientas de marketing por correo electrónico, los sitios de comercio electrónico y las plataformas de redes sociales ya utilizaban alguna forma de IA para enriquecer nuestras experiencias con feeds, anuncios y sugerencias.

Pero con las recientes actualizaciones de OpenAI, cualquiera puede utilizar su API para construir una herramienta para los casos de uso más específicos y de nicho. Para las empresas en crecimiento y los profesionales de cualquier campo, esto puede ser muy beneficioso, especialmente a la hora de encontrar soluciones para toda la empresa productividad para toda la empresa .

Ventajas de utilizar software de aprendizaje automático e IA para aumentar la productividad Gestión de proyectos e IA van de la mano. Si no le resultan extraños los flujos de trabajo automatizados o las correcciones gramaticales y sintácticas, adoptar software de IA le parecerá un paso natural. He aquí algunas de las infinitas formas en que la IA puede aumentar significativamente su impacto diario:

Utilice ClickUp AI para generar entradas de blog en ClickUp Docs con indicaciones basadas en roles para añadir detalles y otros aspectos importantes

Generación de contenidos creativos : Desde múltiples variaciones de diseño hasta vídeos animados, unHerramienta de creación de contenidos con IA genera cualquier tipo de medio, incluidos prototipos y modelos de productos casi instantáneos. Las herramientas de redacción con IA pueden ser fundamentales para encontrar la inspiración, superar el bloqueo del escritor y alcanzar un punto de partida sustancial para cualquier proyecto creativo.

: Desde múltiples variaciones de diseño hasta vídeos animados, unHerramienta de creación de contenidos con IA genera cualquier tipo de medio, incluidos prototipos y modelos de productos casi instantáneos. Las herramientas de redacción con IA pueden ser fundamentales para encontrar la inspiración, superar el bloqueo del escritor y alcanzar un punto de partida sustancial para cualquier proyecto creativo. Detección y corrección de errores : Estas herramientas están diseñadas para escanear sus archivos de copia, audio o vídeo en busca de algo más que errores tipográficos, sino también para identificar actividades fraudulentas en estados financieros, contenido dañino en audio o vídeos, o cuellos de botella en su flujo de trabajo diario.

: Estas herramientas están diseñadas para escanear sus archivos de copia, audio o vídeo en busca de algo más que errores tipográficos, sino también para identificar actividades fraudulentas en estados financieros, contenido dañino en audio o vídeos, o cuellos de botella en su flujo de trabajo diario. Análisis de datos y predicciones : Para el trabajo que necesita correcciones, el software de inteligencia artificial puede inspeccionar los datos y la investigación para predecir una amplia gama de tendencias. Con la validación cruzada de otras fuentes, el reconocimiento de patrones y los sistemas basados en reglas, estas herramientas pueden descubrir posibles tendencias del mercado, comportamientos de los clientes, mantenimiento de los equipos y mucho más para tomar decisiones informadas con mayor rapidez.

: Para el trabajo que necesita correcciones, el software de inteligencia artificial puede inspeccionar los datos y la investigación para predecir una amplia gama de tendencias. Con la validación cruzada de otras fuentes, el reconocimiento de patrones y los sistemas basados en reglas, estas herramientas pueden descubrir posibles tendencias del mercado, comportamientos de los clientes, mantenimiento de los equipos y mucho más para tomar decisiones informadas con mayor rapidez. Comunicación optimizada: El procesamiento del lenguaje natural (PLN) en la IA facilita una comunicación clara entre cualquier persona con resúmenes de documentos y automatización de tareas basada en el lenguaje en varios idiomas o en la voz específica de su marca.

Las 50 mejores herramientas y software de IA disponibles actualmente en 2024

Lo más importante es que la IA complementa sus procesos empresariales, no los sustituye.

Las herramientas de inteligencia artificial son tan potentes como la persona que las utiliza, por lo que es importante investigar antes de introducirlas en su equipo o flujo de trabajo. Y nosotros estamos aquí para ayudarte ofreciéndote todo lo que necesitas saber sobre las 50 mejores herramientas y software para la productividad.

Para navegar fácilmente por nuestra lista, hemos agrupado las herramientas por estas categorías:

Mejores herramientas de IA para escribir y crear contenidos

Mejores herramientas de IA para codificación

Las mejores herramientas de IA para reuniones

Las mejores herramientas de IA para el diseño de imágenes

Mejores herramientas de IA para vídeo

Mejores herramientas de IA para atención al cliente y ventas

Mejores herramientas de IA para RRHH y contratación

_de casi 300 herramientas de inteligencia artificial lo suficientemente potente como para reunir todo su trabajo a través de aplicaciones en un centro de trabajo centralizado. Con cientos de funciones de gestión de proyectos con una amplia biblioteca de plantillas y una gran variedad de integraciones, ClickUp es desde hace tiempo el destino ideal para que los equipos agilicen y gestionen cada aspecto de su trabajo.

Ahora, ClickUp lleva ese sentimiento aún más lejos con el lanzamiento de Cerebro ClickUp : Una colección de funciones de IA conversacionales, contextuales y basadas en roles disponibles en todas partes en ClickUp.

Aproveche AI Knowledge Manager, AI Project Manager y AI Writer for Work para ahorrar más tiempo y obtener información contextual sobre su espacio de trabajo. Tanto si necesitas ayuda organizativa como un primer borrador, ClickUp Brain te ayuda a trabajar más rápido en cualquier tarea

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más

ClickUp Brain es la única solución de IA basada en roles con indicaciones respaldadas por la investigación para ayudarle a alcanzar sus mejores resultados más rápidamente. Y su potencia cobra vida en Documentos de ClickUp . Sólo tiene que elegir su función, seleccionar su caso de uso y ClickUp Brain se encargará de todo

Las mejores características de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

ClickUp está repleto de cientos de potentes funciones que puede llevar un tiempo dominar. Por suerte, ClickUp ofreceseminarios web, asistencia y documentos de ayuda para facilitar su experiencia de incorporación

Aún no todas las vistas están disponibles a través de la aplicación móvil

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece una versión de prueba gratuita para que todo el mundo tenga la oportunidad de probar ClickUp AI, tanto si es un usuario nuevo como si está acogido a su Plan Forever gratuito. Cuando esté listo para comprometerse, puede añadir ClickUp AI a cualquier espacio de trabajo de pago por sólo 5 $ por miembro y mes. ⚡️

Además de esta ventaja, ClickUp también ofrece un puñado de planes de precios con muchas funciones :

Plan Forever gratuito : Plan gratuito ilimitado, sin necesidad de tarjeta de crédito

: Plan gratuito ilimitado, sin necesidad de tarjeta de crédito Plan ilimitado : $7 por miembro, por mes

: $7 por miembro, por mes Plan Business : 12 $ por miembro y mes

: 12 $ por miembro y mes Plan Empresa: Póngase en contacto con ClickUp para obtener información sobre precios personalizados *ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del espacio de trabajo

Pruebe ClickUp AI

2. ChatGPT

vía ChatGPT Seamos realistas-sabemos que tú sabes ChatGPT .

Tanto si le has pedido que te cuente un chiste por curiosidad como si lo has utilizado para escribir el discurso de tu amigo en la cena de ensayo (yikes) ChatGPT es uno de los chatbots más accesibles y fáciles de usar de Internet.

Esta herramienta de escritura utiliza la inteligencia artificial para crear prácticamente cualquier cosa. Entabla conversaciones, explica temas complejos, ayuda en la investigación y crea contenidos de cualquier tipo, incluso genera código. Su interfaz es sencilla, del tipo "lo que ves es lo que obtienes", pero hay muchas cosas bajo la superficie que hacen que ChatGPT sea tan versátil y útil.

Las mejores características de ChatGPT

Una interfaz de usuario intuitiva y minimalista que cualquier usuario puede dominar rápidamente

Lenguaje natural y capacidades de ingeniería de avisos para una sensación de conversación bidireccional

ChatGPT es compatible con más de 50 idiomas, incluyendo inglés, francés, holandés, español, italiano y japonés

Cuenta con una amplia base de conocimientos que abarca múltiples sectores y temas

Limitaciones de ChatGPT

Sus respuestas no siempre son del todo precisas y a menudo son genéricas o formulistas ChatGPT carece de la creatividad y la atención al detalle inherentes al ser humano

La versión gratuita puede presentar fallos y bloquearse o retrasarse por problemas de red

Puede verse obligado a aceptar respuestas erróneas, lo que puede afectar a la validez de sus respuestas futuras

ChatGPT precios

**Gratis

Más: 20 $ al mes

3. Jasper

vía Jaspor Si buscas respuestas más coherentes y atractivas de tu herramienta de escritura de IA, Jasper puede ser tu mejor opción. Jasper se especializa en la creación de contenidos de formato largo, como artículos de blog, guiones, esquemas y mucho más.

Las mejores características de Jasper

Crea rápidamente esquemas detallados con tu propia voz e incluso deja que Jasper complete el resto a partir de ahí

Interfaz de usuario de fácil navegación

Puedes adaptar tus respuestas a cualquier tipo de tono, incluida la escritura profesional, académica o técnica

Genera ideas rápidamente y con tu propia voz con la función de chat

Limitaciones de Jasper

La redacción de textos largos puede ser complicada e incluso el contenido de Jasper requerirá una lectura adicional para comprobar su edición, precisión y tono

Una prueba gratuita limitada puede dificultar la decisión sobre el valor de la herramienta en tu pila tecnológica antes de comprometerte con un plan de pago

Precios de Jasper

**Creador:$49 por mes para un usuario, facturado anualmente

Equipos: $125 por mes para tres usuarios, facturados anualmente

$125 por mes para tres usuarios, facturados anualmente Empresas: Consultar precios

4. GrammarlyGO

vía GrammarlyGO GrammarlyGo es La herramienta de creación de contenidos de Grammarly impulsada por IA para aportar ideas, construir esquemas, redactar e incluso dar nueva vida a tus antiguos trabajos.

Como la mayoría de los programas de escritura con inteligencia artificial de la competencia, GrammarlyGo te permite introducir tus propios criterios para generar contenido, pero lo que hace única a esta herramienta es su función de sugerencias integrada para modificar aún más tu trabajo. Así que, en cierto modo, puedes incitar a GrammarlyGo, y él puede incitarte de vuelta. 😅

GrammarlyGO mejores características

Produce contenido en segundos utilizando tus propias indicaciones o una de las sugerencias de Grammarly

Especifique el grado de formalidad y tono para alinear su contenido con su voz escrita

Un detector de plagio integrado para una atribución y originalidad adecuadas

Se puede utilizar con otras herramientas de trabajo, como Microsoft Word y otras aplicaciones basadas en navegador como Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn, etc

Limitaciones de GrammarlyGO

Actualmente, GrammarlyGO sólo es compatible con el idioma inglés

Estás limitado a un número preestablecido de sugerencias al mes según tu plan de precios

Dado que sólo ofrece asistencia general de escritura, esta herramienta podría no ser la opción más fiable para campos altamente especializados o técnicos

Precios de GrammarlyGO

**Gratuito

Premium: $12 por mes para uso individual

$12 por mes para uso individual Empresas: $15 por miembro, por mes para equipos

5. Copy.ai

vía Copiar.aiCopy.ai es una herramienta de escritura asistida por IA para producir prácticamente cualquier tipo de contenido. Su avanzado modelo lingüístico de IA se presta a contenidos más creativos y únicos que sus competidores, lo que la convierte en una herramienta imprescindible para todo, desde publicaciones en redes sociales hasta descripciones de productos.

Copy.ai mejores características

Tecnología de aprendizaje automático para producir contenido creativo sin errores

La AI copywriter es conocida por generar una gama más amplia de contenidos en comparación con otras herramientas de inteligencia artificial

Su interfaz es sencilla y fácil de usar para una experiencia de usuario sin problemas

Puede proporcionar sugerencias generadas por la IA si sufres de bloqueo de escritor

Limitaciones de Copy.ai

El nivel de servicio de Copy.ai suele oscilar entre GPT-3 y GPT-4

No ofrece los mejores recursos de atención al cliente

Precios de Copy.ai

Gratis: Hasta 2.000 palabras al mes

Hasta 2.000 palabras al mes Pro: 49$ al mes, con palabras ilimitadas (limitado a 1 usuario)

49$ al mes, con palabras ilimitadas (limitado a 1 usuario) Empresas: Póngase en contacto con Copy.ai para consultar precios

6. Wordtune

vía Wordtune Si estás buscando un asistente de escritura con inteligencia artificial sin todas las campanas y silbatos, dale una oportunidad a Wordtune. Esta herramienta adopta un enfoque informal y sencillo en su interfaz de usuario para que puedas centrarte en lo más importante: ahorrar tiempo y mantenerte por debajo del presupuesto mientras elaboras el contenido perfecto.

Wordtune mejores características

Wordtune se integra con herramientas de trabajo comunes como Microsoft Word, iOS y Google Chrome para una experiencia de edición y escritura aún más rápida

Su función de sinónimos te ayuda a encontrar nuevas formas de decir diferentes palabras y frases

Puedes convertir fácilmente contenido de vídeo en blogs escritos utilizando la función de resumen de YouTube

Limitaciones de Wordtune

Wordtune carece de funciones más avanzadas, como plantillas y funciones adicionales de configuración de voz

Su función de reformulación a veces cambia el significado del texto original

Precios de Wordtune

Gratuito : 0$ con 10 iteraciones al día

: 0$ con 10 iteraciones al día Premium : $9.99 al mes con creación ilimitada de contenido para un usuario

: $9.99 al mes con creación ilimitada de contenido para un usuario **Premium para equipos Precios personalizados para equipos de creadores de contenidos

Mira esto ***Alternativas a Wordtune* !

7. Writesonic

vía Writesonic Profesionales del marketing: esta herramienta se ha creado pensando en vosotros. 🗣️ Writesonic se especializa en producir blogs, anuncios, correos electrónicos y páginas web optimizados para la búsqueda desde el salto. Esta herramienta funciona con el modelo GPT-4 de OpenAI y también ofrece un chatbot llamado Chatsonic para cubrir específicamente las lagunas dejadas por ChatGPT. ☕️

Las mejores características de Writesonic

Los planes de pago de Writesonic utilizan tecnología GPT-4 mejorada

Puedes reutilizar contenidos en redes sociales con las integraciones de Twitter y LinkedIn

Funciones avanzadas, incluyendo comandos de voz y detección de plagio

Limitaciones de Writesonic

La versión de prueba gratuita está limitada a un usuario y al número de palabras

Writesonic funciona con un sistema de créditos que requiere una estrategia previa para garantizar que obtendrás todo el contenido que necesitas

Precios de Writesonic

Prueba gratuita : Para tus primeras 10.000 palabras

: Para tus primeras 10.000 palabras Pro: A partir de 12,67 $ al mes

A partir de 12,67 $ al mes Empresas: Contactar para precios

8. Rytr

vía Rytr No se deje engañar por la marca Comic Sans.. Rytr crea contenidos atractivos y optimizados para SEO en cuestión de segundos gracias a sus sólidas capacidades de aprendizaje automático. Puede utilizar este potente Herramienta de escritura AI para revisar sus escritos académicos y profesionales en busca de errores antes de una fecha límite importante o crear borradores netos de cualquier tipo.

Rytr mejores características

Varios modos de escritura para generar blogs, posts en redes sociales, descripciones de productos y mucho más

Su interfaz de usuario es intuitiva y fácil de aprender, para que pueda centrarse en la creación de contenido lo antes posible

Soporta múltiples idiomas para hacer su contenido más accesible

Funciones de corrección gramatical y ortográfica para detectar errores antes de publicar el contenido

Limitaciones de Rytr

El contenido de Rytr a veces necesita una edición adicional para suavizar las frases incómodas

Limitación del número de palabras en todos los planes de precios, incluso en la opción "ilimitada"

Precios de Rytr

**Plan gratuito

**Plan Ahorro 9 $ al mes o 90 $ al año

Plan ilimitado: 29 $ al mes o 290 $ al año

Las mejores herramientas de IA para programar Herramientas de codificación de IA hacen que escribir, analizar y depurar código sea mucho más fácil sin necesidad de amplios conocimientos previos. Este tipo de software tiene una premisa similar a la de muchas herramientas de generación de contenido, pero en lugar de generar contenido escrito, estas herramientas utilizan el lenguaje natural para autocompletar líneas enteras de código Pan comido. 🥧

9. GitHub Copilot

vía Copiloto Github GitHub Copilot es un programador de pares de IA que convierte tu habla natural en código con sugerencias de autocompletado en docenas de lenguajes, todo desde tu editor. Esta herramienta está potenciada por OpenAI Codex -otro software de codificación de IA- y por lo tanto crea código más completo que Codex y soporta más lenguajes de programación.

GitHub Copilot mejores características

Múltiples lenguajes de programación, incluidos Python, JavaScript, TypeScript, Go y C++

Programación por pares de IA para generar soluciones relevantes utilizando tecnología de aprendizaje automático e indicaciones conversacionales

Toneladas de integraciones con herramientas como Visual Studio Code, JetBrains IDEs y Neovim

Limitaciones de GitHub Copilot

Copilot puede requerir un poco de tiempo para aprender tus procesos

Su función de IA en tiempo real crea código a un ritmo más lento que otras herramientas similares

GitHub proporciona cierta ayuda para la depuración, pero carece de soporte en profundidad

Precios de GitHub Copilot

Individual : 10 $ al mes

: 10 $ al mes Empresa: 19 $ por usuario y mes

10. aiXcoder

vía aiXcoder aiXcoder es una herramienta basada en IA diseñada para abordar cualquier tipo de tarea de programación. Es compatible con el autocompletado y sugiere fragmentos de código relevantes para ayudar a los desarrolladores a mejorar su productividad al tiempo que aprovecha su amplio conocimiento de programación incorporado. aiXcoder proporciona recomendaciones en tiempo real midiendo el contexto y la sintaxis de sus solicitudes y se integra con otros editores de código populares para una mayor funcionalidad.

aiXcoder mejores características

Completado inteligente de código de línea completa y multilínea que puede predecir tu próximo movimiento

Búsqueda de código adaptable a GitHub para encontrar líneas de código específicas y evitar el desarrollo repetido

Múltiples medidas de privacidad y seguridad para garantizar la protección de tus datos

aiXcoder es compatible con los principales lenguajes de programación, como Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript y Go

limitaciones de aiXcoder

Versión gratuita limitada

Ocasionales problemas contextuales del lenguaje pueden dar lugar a sugerencias inexactas

aiXcoder depende en gran medida de tu conexión a Internet para funcionar correctamente, lo que puede hacer que su modo offline no sea fiable

Precios de aiXcoder

**Gratis

Póngase en contacto con aiXcoder para cualquier otra información sobre precios

11. TabNine

vía TabNine TabNine utiliza IA para crear complementos de código inteligentes para los desarrolladores a medida que escriben código. Analiza tus comentarios en lenguaje natural para generar sugerencias relevantes, de modo que puedas aumentar tu eficiencia con una cantidad significativamente menor de escritura manual. TabNine es compatible con varios editores de código, lo que la convierte en una valiosa herramienta para desarrolladores de diferentes lenguajes y entornos de programación.

TabNine mejores características

Autocompleta y sugiere líneas de código

Transforma el lenguaje natural en bloques de código

Puede adaptarse localmente a su base de conocimientos sin comprometer su código

Combina el conocimiento universal, las mejores prácticas y su propio estilo de codificación para obtener la máxima productividad

Limitaciones de TabNine

Su plan gratuito carece de funcionalidades valiosas en características clave como lenguaje natural y completado de código de línea completa, aprendizaje de patrones y soporte

Curva de aprendizaje pronunciada para dominar la interfaz de usuario de TabNine y dificultad para personalizar tu trabajo sin un sólido conocimiento de la plataforma

Precios de TabNine

Principiante : Gratis

: Gratis Pro : 12 $ al mes, por usuario

: 12 $ al mes, por usuario Empresa: Póngase en contacto con TabNine para precios personalizados

12. Figstack

vía Figstack Figstack ofrece un conjunto de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los desarrolladores a comprender y documentar el código de forma más eficiente. Su gama de funciones pretende facilitar la codificación con un intérprete de lenguaje natural capaz de comprender código en casi cualquier lenguaje de programación. Figstack también puede generar documentación y responder a preguntas relacionadas con el código para ayudar a los usuarios a leer y crear código sin sentirse abrumados en el proceso.

Las mejores características de Figstack

La función Explain Code de Figstack puede entender cualquier lenguaje de programación y traducir código entre lenguajes al instante

Proporciona asistencia sobre la funcionalidad del código para ayudar a los usuarios a utilizar la herramienta de forma más eficiente

Puede generar documentación de código al instante, ahorrando tiempo crítico a los desarrolladores

Limitaciones de Figstack

La asistencia de Figstack no es tan coherente o fiable si el código no está claro o carece de la documentación adecuada

No siempre refleja actualizaciones en tiempo real para tener en cuenta nuevas versiones o cambios en los datos con los que se ha entrenado

Precios de Figstack

**Prueba gratuita

Póngase en contacto con Figstack para cualquier otra información sobre precios

13. Cody por Sourcegraph

vía Cody por Sourcegraph ¿Qué tienen en común la herramienta de inteligencia artificial de Sourcegraph y tu primo de 10 años? Ambos se llaman Cody. 🤓

Sourcegraph por sí sola es una herramienta de productividad de búsqueda de código para ayudar a los desarrolladores a corregir, navegar y automatizar el código, incluso a través de múltiples repositorios. Su función de IA, Cody, se suma a esta funcionalidad leyendo toda tu base de código, respondiendo preguntas y escribiendo código por ti.

Cody mejores características

Chat en línea para corregir y optimizar rápidamente tu código utilizando lenguaje conversacional

Flujos de trabajo predefinidos para agilizar tu trabajo con Cody. Elige si necesitas el código explicado en detalle, nombres de variables mejorados, traducciones, resúmenes de cambios o notas generadas

Autocompletado en tiempo real para escribir código en segundos

Limitaciones de Cody

La interfaz de usuario de Cody no es la más fácil de usar

Precios de Cody

La aplicación Cody es gratuita para cualquier usuario de Sourcegraph con un plan de pago:

Plan de empresa : 99$ usuario activo, por mes

: 99$ usuario activo, por mes Empresa: Contactar para precios personalizados

14. SpellBox

vía SpellBox SpellBox ayuda a los desarrolladores a dar prioridad a la calidad eliminando el trabajo pesado de la creación de código, la resolución de problemas y la depuración. Mediante sencillas instrucciones, SpellBox generará el código exacto que buscas y encontrará soluciones en cuestión de segundos, para que no pierdas horas críticas buscando respuestas en Internet.

Las mejores características de SpellBox

Funciones de explicación de código para comprender en profundidad el código con el que estás trabajando

Marcadores para guardar y recuperar fragmentos de código en un instante

También disponible como extensión de código VS para una experiencia integrada con otros editores de código

Generación de código a partir de instrucciones conversacionales

Limitaciones del SpellBox

Lenguajes de programación limitados: SpellBox puede no ofrecer funcionalidad con lenguajes menos comunes

Falsos positivos y negativos ocasionales

Algunas dificultades con la comprensión contextual para obtener las sugerencias más precisas

Precios de SpellBox

Precios anticipados : 40 $ por cada licencia de un año

: 40 $ por cada licencia de un año Regular: 65 $ por cada licencia anual

15. AskCodi

vía AskCodi De los creadores de AskJarvis llega su homólogo para desarrolladores, AskCodi. Este software de asistencia ofrece una suite de tres productos: Codi Projects, Codi Chat y Codi Workbook, su recurso para todo lo relacionado con el código. Con AskCodi, los desarrolladores pueden utilizar peticiones escritas en idiomas como inglés, alemán, polaco y español para generar respuestas de código en VB Script, Python, Java, C, HTML y muchos más.

AskCodi mejores características

Interactúe con la tecnología de IA de Codi mediante un diálogo interactivo para recibir asistencia, sugerencias y completar tareas

Genera, prueba, explica y documenta código con facilidad

Puede organizar su código por idioma y lenguaje de programación

Soporta más de 50 lenguajes de programación y frameworks

También disponible como extensión para múltiples IDEs

Limitaciones de AskCodi

La funcionalidad de AskCodi con sus integraciones varía. Asegúrese de que es totalmente compatible con su pila de tecnología antes de comprar

Puede requerir tiempo adicional para aprender y comprender plenamente las características de AskCodi para utilizar la herramienta con eficacia

Precios de AskCodi

**Gratis

Premium: 9,99 $ al mes

16. BlackBox

vía BlackBox Los desarrolladores confían en BlackBox para escribir código, encontrar los mejores fragmentos y crear productos más rápidamente. En lugar de salir de tu entorno de codificación para buscar una solución o funciones específicas, puedes preguntar a BlackBox en términos sencillos, y él rellenará la respuesta en código.

Las mejores características de BlackBox

BlackBox funciona con todos los IDE, navegadores web y bases de datos, y está disponible en más de 20 lenguajes de programación

Esta herramienta fue construida para funcionar incluso a una velocidad de conexión muy baja

Accede a tu trabajo a través del navegador o de la aplicación de escritorio de BackBox

Busca en más de 100 millones de repositorios de código para obtener resultados más precisos

Limitaciones de BlackBox

Puede haber falta de transparencia a la hora de entender cómo BlackBox ha llegado a sus conclusiones, lo que dificulta la validación de su precisión

Algunos usuarios consideraron que BlackBox era susceptible de sesgo y tuvieron que volver a entrenar el modelo para evitar resultados injustos

Precios de BlackBox

**Prueba gratuita

Plan para desarrolladores : 0,99 $ al mes

: 0,99 $ al mes Plan Desarrollador Genial : 1,99 $ al mes

: 1,99 $ al mes Plan de Desarrollador Legendario: 7,99 $ al mes para hasta 20 usuarios

Mejores herramientas de IA para reuniones

¿Alguna vez ha salido de una larga reunión, ha ido a la cocina a por agua con gas y se ha dado cuenta de que ya había olvidado los siguientes pasos? Entonces necesitas una herramienta de IA para reuniones en tu bolsillo.

Las mejores herramientas de IA para reuniones pueden transcribir conversaciones habladas en tiempo real, generar tareas automáticamente a medida que se mencionan en la discusión, proporcionar análisis avanzados y mucho más. Como tener un administrador personal en el bolsillo, esta tecnología hace que cada reunión sea más eficaz y procesable. 🫱🏼‍🫲🏾

17. Espinacas

vía Espinacas.io Spinach se diseñó pensando en los equipos de desarrollo y ofrece un nivel de funcionalidad que haría temblar de miedo a otras aplicaciones de hoja verde 🥬

Como su propio AI Scrum Master personal, Spinach puede ejecutar sus standups diarios, crear resúmenes de reuniones, y hacer sugerencias de entradas con el clic de un ratón. Esta herramienta de reuniones ágiles se ejecuta en tecnología GPT-4 y se integra con un montón de otras herramientas de trabajo (incluyendo ClickUp) para procesos más eficientes. En lugar de grabaciones o transcripciones de reuniones, Spinach genera resúmenes organizados para documentar los bloqueos y animar a su equipo a tomar medidas.

Las mejores características de Spinach

Múltiples integraciones para ayudar en la planificación de sprints, las reuniones diarias, las retrospectivas de sprints y las reuniones de preparación de backlogs

Gestiona todas las actualizaciones escritas y los puntos destacados realizados en cualquier reunión, incluidas las actas, la toma de notas, los elementos de acción y las decisiones clave

Sugiere entradas de errores o características directamente en Slack

Proporciona a los asistentes el contexto de las reuniones adecuadas y elabora la agenda por ti

Limitaciones de Spinach

Carece de varias funciones clásicas de las reuniones de IA que tienen otras herramientas para documentar las discusiones de formas adicionales

Precios de Spinach

**Gratuito

Pro: 99 $ al mes

18. Montaje

vía Montaje Sembly genera algo más que las típicas notas de reunión: genera información práctica. Esta herramienta de IA tiene todas las características de la mayoría de las aplicaciones de aprendizaje automático para reuniones, pero lo que hace que Sembly destaque entre sus competidores son sus funciones de tareas, proyectos y actividades para alinear los resultados con la lista de tareas pendientes.

Las mejores características de Sembly

Seguimiento automatizado con la posibilidad de transmitir la información de la reunión a otras herramientas de gestión de tareas

Sembly puede "asistir" a una reunión por usted y proporcionarle notas de la llamada en caso de que tenga doble agenda

Utiliza su chatbot integrado para generar transcripciones, resúmenes o correos electrónicos basados en los temas tratados en cualquier reunión

Puede realizar un seguimiento de datos importantes, como los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los ingresos mencionados en las reuniones

Limitaciones de Sembly

Aunque Sembly ofrece algunas funciones de gestión de tareas y proyectos, su funcionalidad no se presta bien a procesos o flujos de trabajo complejos

Precios de Sembly

Personal : Gratis

: Gratis Profesional : 10 $ al mes

: 10 $ al mes Equipo : 20 $ por usuario y mes

: 20 $ por usuario y mes Empresa: Para más de 40 usuarios, póngase en contacto con Sembly para consultar precios

19. Luciérnagas

vía Fireflies.ai Fireflies es un software de asistente de reuniones con IA para tomar notas y transcribir voces en tiempo real. Tanto si estás en medio de una sesión de brainstorming como si estás cargando archivos de una entrevista con un cliente, Fireflies puede capturar instantáneamente tus conversaciones por escrito.

Independientemente del acento, dialecto, sector o idioma, este asistente de reuniones puede detectar hasta las más pequeñas diferencias en el habla para realizar transcripciones precisas al primer intento.

Las mejores características de Fireflies

Integraciones para conectar Fireflies con otras plataformas de reuniones como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype, etc

Funciones de edición de texto enriquecido para corregir, comentar, anotar y dar formato a las transcripciones según sea necesario

Resúmenes inteligentes para recopilar los puntos clave, los siguientes pasos, las preguntas y los puntos destacados del debate de la reunión

Funciones de búsqueda y organización para aislar palabras, frases y temas en las transcripciones

Transcripciones de voz para tomar notas y generar actas de las reuniones

Cómodas opciones para compartir por correo electrónico, enlace o código QR

Limitaciones de Fireflies

La IA a veces tiene problemas para transcribir correctamente palabras y frases poco comunes, poco claras o técnicas

No siempre capta las señales de comunicación no verbal, como el tono y el volumen

Posibles problemas de privacidad relacionados con sus medidas de seguridad

Precios de Fireflies

Plan gratuito : Permite hasta 800 minutos de almacenamiento por asiento y acceso a conversaciones ilimitadas

: Permite hasta 800 minutos de almacenamiento por asiento y acceso a conversaciones ilimitadas Plan profesional : 10 dólares por usuario, al mes si se factura anualmente

: 10 dólares por usuario, al mes si se factura anualmente Plan Business : 19 dólares por usuario, al mes si se factura anualmente

: 19 dólares por usuario, al mes si se factura anualmente Plan Empresa: Contactar para un presupuesto personalizado

20. Krisp

vía Krisp ¿A alguien más le parece que el perro sólo ladra cuando está en medio de una presentación? Si esta situación le resulta demasiado familiar, Krisp tiene la solución. Krisp es un asistente de reuniones de IA sin bots, más conocido por su silenciamiento bidireccional para eliminar ruidos de fondo durante su conferencia en línea en tiempo real.

Al igual que otras herramientas de IA para reuniones, Krisp también puede captar cambios en la inflexión, el orador y el idioma a mitad de la conversación para mejorar las transcripciones y los resúmenes de las reuniones.

Las mejores características de Krisp

Cancelación del ruido de fondo, la voz y el eco para obtener resultados más nítidos y profesionales

Información sobre las llamadas para medir el equilibrio, la inclusividad y la participación en las reuniones

Transcripciones de reuniones sin bots que funcionan con casi cualquier aplicación de voz, sin necesidad de plugins

Plantillas de reuniones preparadas para generar temas de debate, puntos de acción, etc

Limitaciones de Krisp

La cancelación de ruido puede hacerte menos consciente de tu entorno. Aunque puede mejorar el sonido durante las reuniones, también puede suponer un riesgo para la seguridad

Precios de Krisp

**Gratuito

Pro : 8 $ por usuario y mes

: 8 $ por usuario y mes Empresa: Póngase en contacto con Krisp para precios personalizados

21. tl;dv

vía tl;dv Abreviatura de "too long, didn't view" (demasiado largo, no lo he visto), tl;dv es una herramienta de GPT para ponerte al día de tus reuniones en cuestión de minutos. Con funciones para transcribir y resumir las llamadas, los equipos de contratación, ventas y éxito del cliente pueden ahorrar una notable cantidad de tiempo utilizando tl;dv con software de reuniones populares como Google Meet o Zoom.

tl;dv mejores características

Transcribe automáticamente tus reuniones en más de 30 idiomas, como inglés, francés, español, alemán, japonés, etc

Herramientas de edición intuitivas para extraer clips de tamaño reducido de inversores o clientes y destacar los mejores momentos de la reunión

Busque los temas tratados en las reuniones de su empresa por si se ha quedado dormido o ha perdido el tiempo

tl;dv se integra con los CRM y las plataformas de colaboración más populares para alinear las reuniones con los flujos de trabajo

limitaciones de tl;dv

Actualmente, las funciones de grabación y transcripción de tl;dv sólo son compatibles con Google Meet y Zoom. Por lo tanto, si utilizas Microsoft Teams, no tienes suerte en este aspecto

Hay un límite de tres horas de grabación por reunión. Si llegas a ese límite, tendrás que terminar la reunión y empezar de nuevo para seguir grabando

Algunas de sus integraciones son más valiosas que otras; asegúrate de que tu pila tecnológica es totalmente compatible con tl;dv antes de lanzarte

precios de tl;dv

**Gratis

Pro : 20 $ por usuario y mes

: 20 $ por usuario y mes Empresa: Contactar para precios personalizados

22. Otter.ai

vía NutriaOtter.ai le ayuda a dirigir sus reuniones de forma más eficiente para que puedas estar presente en la discusión en todo momento. Esta herramienta de transcripción de IA graba y transcribe los puntos principales de la conversación a medida que avanza la reunión en tiempo real, e incluso te envía un correo electrónico con los puntos clave cuando finaliza la llamada. Después de la reunión, también puedes utilizar Otter para convertir archivos de audio o vídeo en texto sin formato para consultarlos en cualquier momento.

Otter.ai mejores características

Las transcripciones de Otter se sincronizan con tus grabaciones y se resaltan al ritmo del orador cuando se reproducen

Hay marcas de tiempo y etiquetas claras para los diferentes oradores en su transcripción

Puedes ralentizar o acelerar la velocidad de reproducción e incluso omitir pausas innecesarias

OtterPilot se une automáticamente, graba y transcribe las reuniones de Google Meet para usted

Resalta y comenta tus transcripciones para colaborar con tu equipo o asignar elementos de acción

Toneladas de opciones de exportación, incluyendo .mp3, .txt, .pdf, docx, y .srt

Limitaciones de Otter.ai

Otter sólo es compatible con el inglés de EE.UU. y el Reino Unido

En el plan gratuito sólo puedes subir tres transcripciones de archivos de audio

La detección de audio no siempre detecta todas las palabras o cambios de locutor

Tu transcripción requerirá edición y ajustes por tu parte para ser 100% precisa

Precios de Otter.ai

**Gratis

Pro: $16.99 por mes para uso individual

$16.99 por mes para uso individual Empresa: $30 por usuario, por mes para equipos

$30 por usuario, por mes para equipos Empresas: Consultar precios

23. Fathom

vía Bóveda Fathom es una herramienta de inteligencia artificial para que individuos y equipos automaticen el ajetreado trabajo que suponen las conferencias telefónicas virtuales. Tanto si utilizas Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, Fathom puede resaltar, transcribir, resumir y formatear al instante tus principales conclusiones.

También ofrece una serie de funciones adaptadas a tu equipo Fathom actúa como un repositorio de búsqueda de llamadas para aislar temas, y puede agrupar los puntos clave de tus reuniones en "listas de reproducción" para acelerar los procesos de formación.

Las mejores funciones de Fathom

Genera y sincroniza automáticamente las notas de tus convocatorias con varios programas CRM

Crea una "lista de reproducción" con los puntos destacados de tus reuniones para compartir sólo los clips más convincentes

Plan gratuito generoso para personas que prueban por primera vez las funciones comunes del asistente de reuniones con IA

Funciones orientadas a equipos para una experiencia de ventas más eficiente y racionalizada para todos los implicados

Limitaciones de Fathom

Compatibilidad lingüística limitada en comparación con otras herramientas similares

Algunos usuarios encuentran la interfaz abrumadora al principio

Precios de Fathom

Gratuito : Para uso individual

: Para uso individual Póngase en contacto con Fathom para más información sobre precios

Las mejores herramientas de AI para el diseño de imágenes

El software de generación de imágenes puede ser extremadamente útil Herramientas de IA para startups y pequeñas empresas que quizá no dispongan del presupuesto de marketing necesario para producir activos creativos de alta calidad. También son excelentes recursos para que los diseñadores se apoyen en sus propios procesos creativos para hacer bocetos iniciales, explorar nuevos estilos artísticos y encontrar inspiración.

Si quieres crear visualizaciones de datos, editar fotos o consolidar el estilo artístico de tu marca, estas herramientas de generación de imágenes con IA te ayudarán.

24. A medio camino

vía A mitad de camino Midjourney es una herramienta de generación de imágenes basada en IA que permite a las personas liberar su creatividad y adoptar un amplio espectro de estilos artísticos. Sólo tienes que describir tu visión y el bot de Discord de Midjourney se encargará de todo. Con la capacidad de transformar mensajes de texto en gráficos, las personas y los equipos pueden utilizar la IA generativa para crear cualquier cosa, desde diseños web detallados hasta campañas en las redes sociales.

Las mejores características de Midjourney

Interfaz de usuario atractiva y fácil de usar

Se han introducido mejoras significativas en la calidad de los gráficos web de esta aplicación

Midjourney tiene una fuerte comunidad detrás porque existe dentro de Discord

Limitaciones de Midjourney

Su herramienta de avisos puede aumentar la escala de las imágenes, pero podría dañar el diseño original en el proceso

Si eres nuevo en Discord, Midjourney puede resultar un poco confuso

Precios de Midjourney

**Prueba gratuita

Plan Básico: $10 por mes

$10 por mes Plan Estándar: 30$ al mes

30$ al mes **Plan Pro: 60 $ al mes

Check out these **Alternativas de medio viaje !

25. DALL-E 2

vía DALL-E 2 Desarrollado por OpenAI, DALL-E 2 es una popular herramienta de generación de imágenes para producir imágenes realistas y creativas basadas en sus indicaciones de texto. Características como Outpainting dan a DALL-E la capacidad de soportar una mayor gama de imágenes en varios formatos de medios, incluyendo estilos de arte realista, pinturas al óleo e ilustraciones.

Las mejores características de DALL-E 2

DALL-E 2 puede crear imágenes surrealistasArte generado por IA interesante a la vista

Su interfaz de usuario es fácil de usar y facilita la creación de obras maestras

Puedes mezclar y combinar los diferentes medios de DALL-E 2 para crear imágenes únicas y estilizadas

Limitaciones de DALL-E 2

La calidad no es uniforme en todos los estilos artísticos. Algunas imágenes saldrán más pixeladas o borrosas que otras

Los conceptos artísticos de IA más complejos requieren más tiempo de procesamiento

Precios de DALL-E 2

Esta herramienta de generación de imágenes de IA funciona con un modelo de precios basado en créditos. Cada mensaje de texto cuesta aproximadamente un crédito, y actualmente puedes comprar créditos en bloques de 115.

**Gratis

**115 créditos $15

26. NightCafe

A través de NightCafe NightCafe "gamifica" el típico enfoque de generación de imágenes a través de retos amistosos entre sus usuarios habituales para construir una comunidad más fuerte. También puedes acceder a diferentes algoritmos de IA de NightCafe para experimentar con herramientas similares, como DALL-E 2 y Stable Diffusion, sin salir de la aplicación.

NightCafe mejores características

NightCafe te permite elegir tu propio estilo artístico

Puedes acceder a otros algoritmos de aprendizaje automático

Retos artísticos diarios para fomentar una comunidad de usuarios muy unida

Limitaciones de NightCafe

Menos acceso al servicio de atención al cliente y opciones de asistencia

Algunos filtros son mucho más sensibles que otros a la hora de generar arte

Precios de NightCafe

Gratis: 5 créditos al día más bonos por participar en eventos de la comunidad

5 créditos al día más bonos por participar en eventos de la comunidad Principiante de AI: $5.99 por 100 créditos al mes

$5.99 por 100 créditos al mes Aficionado a la IA: 9,99 $ por 200 créditos al mes

9,99 $ por 200 créditos al mes Aficionado a la AI: 19,99 $ por 500 créditos al mes

19,99 $ por 500 créditos al mes Artista de la IA: 49,99 $ por 1.400 créditos al mes

Los usuarios también tienen la opción de comprar créditos adicionales fuera de su suscripción, a partir de 7,99 $ por cada 100 créditos.

27. BlueWillow

vía BlueWillow Las capacidades de BlueWillow para generar arte mediante IA permiten crear logotipos de marca, activos de marketing y gráficos en un abrir y cerrar de ojos. Esta herramienta es accesible con una cuenta de Discord verificada y crea cuatro imágenes por cada descripción de texto que introduzcas. Cuanto más detallada sea la descripción, mejores serán los resultados

Las mejores características de BlueWillow

Una sólida comunidad de Discord de más de 300 millones de usuarios

Puedes mejorar la calidad de los resultados de BlueWillow o cambiarlos por otras cuatro imágenes si la aplicación no da en el clavo

Guarda tus imágenes BlueWillow directamente en tu ordenador

Diferentes estilos artísticos para crear gráficos o imágenes fotorrealistas

Limitaciones de BlueWillow

Tienes que tener una cuenta de Discord para usar BlueWillow

Esta herramienta puede ser mejor para peticiones artísticas individuales que para campañas profesionales de branding o rolling

Precios de BlueWillow

**Gratis

Willower*: 5$ al mes

Ángel Azul : 10$ al mes

: 10$ al mes Zafiro: 20 $ al mes

28. Bria

vía Bria Bria aprovecha la IA para crear contenido visual personalizado y ético a escala y con facilidad. Está diseñado para equipos profesionales, empresas, artistas y desarrolladores que necesitan textos de marketing visualmente atractivos, recursos para redes sociales, contenido publicitario o cualquier otro proyecto creativo.

Si se utiliza correctamente, Bria tiene el poder de agilizar el proceso de creación de contenidos, permitiendo a los equipos ahorrar tiempo y esfuerzo sin sacrificar la calidad.

Las mejores características de Bria

Fomenta el desarrollo ético de la IA para que los artistas puedan mantener el control total sobre su arte

Generador de fondos y re-generador de objetos para adaptar su contenido hasta el último detalle

Posibilidad de ajustar las expresiones faciales, la apariencia y las personas que aparecen en el contenido

Acceso abierto a organizaciones sin ánimo de lucro y al mundo académico

Limitaciones de Bria

Puede ser un poco difícil aprender la interfaz de usuario de Bria al principio

Puede que no sea compatible con tus sistemas operativos actuales o tu pila tecnológica para una experiencia totalmente optimizada

Los planes de pago pueden ser bastante caros

Precios de Bria

Principiante : Gratis

: Gratis Básico : 99 $ al mes

: 99 $ al mes Pro : 290 $ al mes

: 290 $ al mes Último: Contactar para precios

29. Stockimg

vía Stockimg.ai Stockimg utiliza IA para generar imágenes profesionales y de alta calidad en cuestión de segundos. Desde imágenes de archivo a portadas de libros, carteles y mucho más, Stockimg puede proporcionar soluciones creativas de marca para una amplia gama de casos de uso. Al proporcionar descripciones o entradas de texto, los usuarios pueden acceder fácilmente a imágenes personalizadas que se ajusten a sus requisitos específicos.

Las mejores características de Stockimg

Crea tu propio diseño o elige entre una galería de imágenes de stock creadas por AI para utilizarlas rápidamente

Stockimg está diseñado para generar imágenes de stock, portadas de libros, pósters, fondos de pantalla, logotipos, ilustraciones, iconos e incluso interfaces de usuario para web o móvil

Una interfaz de usuario limpia e intuitiva que es fácil de aprender

Limitaciones de Stockimg

No hay muchas formas de personalizar los resultados generados por la IA

Stockimg a veces tiene problemas para entender las imágenes que requieren texto (por ejemplo, portadas de libros, gráficos y carteles) y genera texto incoherente

Precios de Stockimg

**Plan gratuito

Plan de inicio : 19 $ al mes

: 19 $ al mes Plan Premium : 29 $ al mes

: 29 $ al mes Plan Empresa: Contacte con Stockimg para más información

Mejores herramientas de AI para vídeo

Como un cruce entre la generación de imágenes de IA y el software de asistente de escritura, las herramientas de IA para vídeo tienen la funcionalidad de crear, analizar y mejorar sus grabaciones.

30. Fliki

vía Fliki Fliki convierte texto en archivos de audio y vídeo para simplificar el proceso creativo detrás de vídeos, podcasts o audiolibros. Puede crear narraciones generadas por IA a partir de artículos de blog, guiones o cualquier otro texto, y ofrece más de 1.000 voces en 75 idiomas. Fliki está diseñado para ser fácil de usar, por lo que es fácil de generar contenido de audio y nuevos vídeos sin grandes conocimientos técnicos.

Las mejores características de Fliki

Conversión de texto a voz y de texto a vídeo para crear voces en una amplia gama de tonos, idiomas y dialectos para mayor precisión

Fliki también puede detectar multitud de idiomas en sus solicitudes para atender a un público global

Amplia biblioteca de imágenes y vídeos de stock para utilizar recursos ya creados sin problemas legales

Limitaciones de Fliki

Debes contratar uno de sus planes de precios más altos para acceder a todas sus funciones, pero incluso entonces, hay limitaciones de características y calidad

La calidad de las voces en off creadas por la IA de Fliki es inconsistente y puede no ser tan natural o atractiva como la de una persona real

Precios de Fliki

**Gratis

Básico (sólo audio): 6 $ al mes

(sólo audio): 6 $ al mes Estándar : 21 $ al mes

: 21 $ al mes Premium: 66 $ al mes

31. Lumen5

vía Lumen5 Lumen5 es una útil herramienta de creación de vídeo que utiliza IA para generar o reutilizar vídeos atractivos con fines educativos, noticias, entretenimiento o cualquier necesidad de marketing. La edición de vídeo no es tarea fácil, pero para las pequeñas empresas sin presupuesto para invertir en editores profesionales que dirijan su proceso creativo, Lumen5 es un auténtico salvavidas. Esta herramienta es perfecta para equipos que carecen de conocimientos avanzados de producción de vídeo pero necesitan pulir sus contenidos antes de que salgan al aire.

Las mejores características de Lumen5

No importa tu experiencia con la herramienta o tu nivel de habilidad, Lumen5 puede ayudarte a crear vídeos en cuestión de minutos

Biblioteca multimedia nativa con fotos, música y clips de licencia abierta para mejorar tu vídeo

El vídeo final tendrá una resolución de hasta 1080p

Toneladas de plantillas de vídeo personalizables y una interfaz de arrastrar y soltar para una máxima eficiencia

Subtítulos generados automáticamente y personalizables o añadir comentarios en los vídeos para una edición colaborativa

Limitaciones de Lumen5

El plan gratuito tiene algunas desventajas significativas: hay un número limitado de plantillas disponibles en el plan gratuito de Lumen5, la resolución máxima es sólo 720p, y su vídeo final tendrá una marca de agua

Algunos vídeos tardan un poco más en compilarse

Opciones de personalización limitadas para conceptos más complejos

Precios de Lumen5

**Gratis

Básico: $29 al mes

$29 al mes Inicio: $79 al mes

$79 al mes Profesional: $199 al mes

$199 al mes Empresas: Consultar precios

32. Synthesia

vía Synthesia Synthesia es una potente herramienta de IA basada en navegador que transforma sin esfuerzo texto plano en atractivos vídeos en cuestión de minutos. Con esta intuitiva aplicación de creación de contenidos, puedes producir fácilmente vídeos de calidad profesional para casos de uso como la capacitación de ventas y marketing, todo ello con narración y un avatar humano generado por IA.

También es compatible con 120 idiomas localizados para un alcance global y fomenta la colaboración en equipo a través de la retroalimentación en el proceso de producción de vídeo.

Las mejores características de Synthesia

Creación de contenidos basados en texto para transformar tus guiones en vídeos de alta calidad presentados por avatares de IA realistas

Locuciones y subtítulos en más de 120 idiomas

Prácticas funciones de grabación de pantalla

Capacidades de personalización para alinear su vídeo con el logotipo de su marca, la fuente, los colores, etc

Limitaciones de Synthesia

La edición de vídeos y subtítulos puede llevar mucho tiempo en escenas con mucho diálogo

El número de escenas que puedes añadir a cada vídeo está limitado por el nivel de tu plan de precios

Precios de Synthesia

Personal : Para particulares, a 30 $ al mes

: Para particulares, a 30 $ al mes Empresa: Plan personalizado para equipos. El precio se basa en el número de puestos

33. DeepBrain AI

vía Estudios DeepBrain AI DeepBrain AI se especializa en ofrecer soluciones de generación de vídeo y se utiliza sobre todo por sus avatares conversacionales de IA. En lugar de contratar a presentadores o actores para que faciliten sus vídeos de formación, puede utilizar DeepBrain para personalizar un avatar realista de acuerdo con la identidad y las directrices de su marca.

Las mejores características de DeepBrain AI

Capacidad de conversión de texto a voz para convertir guiones en locuciones y subtítulos automáticos

Capacidad para crear vídeos y avatares a partir de una descripción de texto

Tiene una interfaz de usuario intuitiva y varias plantillas de vídeo para una sensación plug-and-play al utilizar la aplicación

Admite más de 80 idiomas y 100 avatares de IA

Limitaciones de la IA DeepBrain

Puede ser muy caro, especialmente si necesitas este tipo de vídeo para varias iniciativas

Precios de DeepBrain AI

Starter : Desde 30 dólares por 10 minutos al mes, hasta 180 dólares por 60 minutos al mes

: Desde 30 dólares por 10 minutos al mes, hasta 180 dólares por 60 minutos al mes Profesional : Desde 225 $ por 90 minutos al mes, hasta 600 $ por 240 minutos al mes

: Desde 225 $ por 90 minutos al mes, hasta 600 $ por 240 minutos al mes Empresa: Póngase en contacto con DeepBrain

34. Pasarela

vía Pista de aterrizaje Runway ofrece una serie de "herramientas mágicas" de IA para generar vídeos, imágenes, animaciones 3D y mejoras de audio a una fracción del coste de los proyectos realizados por humanos. Tanto si buscas transformar una imagen existente, borrar objetos no deseados o cambiar el estilo de tus vídeos, Runway tiene una solución para ti.

Runway mejores características

Texto a vídeo y vídeo a vídeo para crear o mejorar distintos tipos de medios

Diseñado para grandes empresas y artistas por igual

Puedes entrenar tu propio modelo de IA para que se adapte al estilo de tu marca y a tus directrices temáticas

Limitaciones de la pasarela

Las interpretaciones del software basado en la nube no siempre son precisas o coherentes

Precios de Runway

Básico : Gratis

: Gratis Estándar : 12 $ por usuario y mes

: 12 $ por usuario y mes Pro : 28 $ por usuario, al mes

: 28 $ por usuario, al mes Ilimitado : 76 $ por usuario y mes

: 76 $ por usuario y mes Empresas: Póngase en contacto con nosotros

35. Victoria

vía Victoria Pictory AI es un software de creación de vídeo basado en IA que simplifica y facilita el proceso de convertir contenido escrito en vídeos atractivos. Utiliza funciones y recursos, como material de archivo, música y voz en off, para transformar largas entradas de blog o contenido escrito en vídeos visualmente atractivos con sólo unos clics.

Pictory mejores características

Crea, guarda y comparte tus contenidos de marca creados con IA

Selección automática de imágenes y vídeos para encontrar medios que coincidan con sus indicaciones escritas

Acceso a más de tres millones de imágenes libres de derechos de autor

Personalización rápida para adaptar el resultado de Pictory a sus necesidades

Resuma vídeos largos o extraiga lo más destacado en segundos

Limitaciones de Pictory

Algunas de sus opciones de voz en off suenan más robóticas que otras

Los vídeos de Pictory AI pueden carecer de originalidad

Pictory procesa principalmente el inglés y puede tener problemas para entender otros idiomas

Precios de Pictory

**Prueba gratuita

**Estándar 19 $ al mes

Premium : 34 $ al mes

: 34 $ al mes Equipos: 99 $ al mes

Las mejores herramientas de IA para atención al cliente y ventas

Los equipos de atención al cliente y ventas pueden encontrar mucho valor en el uso de una combinación de herramientas de inteligencia artificial en sus flujos de trabajo. Es posible que ya esté familiarizado con los chatbots y los asistentes virtuales para responder a las preguntas más frecuentes y a las consultas básicas de los clientes, pero existen otras aplicaciones para optimizar los procesos entre bastidores para las funciones críticas de cara al cliente de su organización.

36. SecondBrain (antes MagicChat)

vía SecondBrain.fyi Anteriormente conocido como MagicChat, SecondBrain le ayuda a construir bots similares a ChatGPT con un amplio conocimiento de su negocio o producto para apoyar sus esfuerzos de ventas y servicio al cliente. Utilizando diferentes contenidos, páginas web, archivos y documentos, puede entrenar a su bot para que ofrezca asistencia en tiempo real a los usuarios que visiten su sitio web con preguntas sobre sus servicios.

Las mejores características de SecondBrain

Entrena tu chatbot con varios recursos de aprendizaje e incrústalo en tu sitio con un simple widget de chat

Su chatbot puede ser entrenado con fuentes escritas en más de 90 idiomas

Permite responder rápidamente y con precisión a las preguntas inmediatas de sus clientes

Puede crear varios bots a la vez, dependiendo de su plan de precios

Limitaciones de SecondBrain

El plan gratuito te limita a crear un chatbot

La calidad de las respuestas de tu bot depende totalmente del volumen de datos de los que tenga que aprender

Precios de SecondBrain

Principiante: $0

$0 Hobby: $19 por mes

$19 por mes Power: 49$ al mes

49$ al mes **Profesional:99$ al mes

37. Chatfuel AI

vía Chatfuel El software de chatbot Chatfuel ha introducido su propia función de IA para simplificar el proceso de creación de bots para varias plataformas de mensajería. Sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación, puedes crear fácilmente bots que interactúen con tus clientes utilizando respuestas generadas por IA y lenguaje natural. Genial, ¿verdad?

Chatfuel AI mejores características

Creada con la tecnología GPT-4 de OpenAI para obtener resultados más exactos

Funciona en las plataformas de mensajería más populares, incluyendo Facebook Messenger, Instagram, Telegram y el sitio web de tu negocio

Fácil configuración para empezar a utilizar la herramienta rápidamente

Limitaciones de Chatfuel AI

Existen algunas limitaciones en las descripciones y conocimientos de la empresa que puedes utilizar para entrenar la IA de Chatfuel

El número de mensajes AI que tu bot envía cada mes está determinado por tu plan de precios

Precios de Chatfuel AI

**Inicio 29 $ al mes

Crecer : 79$ al mes

: 79$ al mes Pro : 149 $ al mes

: 149 $ al mes Empresa: Contactar para precios

38. Segunda Naturaleza

vía Segunda naturaleza Second Nature AI es una solución SaaS que ofrece software de formación en ventas que utiliza IA conversacional para imitar los patrones de habla de clientes reales. Proporciona simulaciones de ventas inmersivas en lenguaje natural, lo que permite a los representantes de ventas mejorar sus habilidades y tener mejores conversaciones con los clientes.

Las mejores características de Second Nature

Almacena informes y análisis de formación de ventas para medir el éxito de sus simulaciones

Evaluación basada en IA y certificaciones de ventas para gamificar la experiencia de formación

Varios tipos de situaciones de formación para simular escenarios reales o los más importantes para su negocio

Limitaciones de Second Nature

Algunos usuarios consideran que puede llevar algún tiempo aclimatarse a su experiencia de formación robótica

Compatibilidad lingüística limitada para los no angloparlantes

Precios de Second Nature

Póngase en contacto con Second Nature para obtener toda la información sobre precios

39. Kustomer

vía Kustomer Kustomer es una plataforma de atención al cliente con una función de IA incorporada para optimizar la atención al cliente. Al automatizar las preguntas frecuentes y las respuestas del chatbot, Kustomer agiliza las interacciones con el cliente y permite a las empresas ofrecer un servicio 24/7. Con el análisis predictivo, Kustomer puede anticipar los tiempos de espera, detectar el tono y proporcionar recomendaciones personalizadas para mejorar la experiencia general del cliente.

Las mejores características de Kustomer

Implementa bots personalizados en chats, plataformas sociales y aplicaciones de mensajería para automatizar solicitudes de servicio repetitivas

Utiliza modelos de IA de aprendizaje automático para recomendar las mejores respuestas basadas en datos históricos

Detección de intención y tono para determinar cómo se sienten los clientes en función de su texto

Identifique el idioma de los clientes y diríjalos a un agente nativo o a un mensaje traducido

Limitaciones de Kustomer

Kustomer está orientado a grandes empresas; puede resultar caro para pequeñas y medianas empresas

Precios de Kustomer

Empresa : 89 $ por usuario y mes

: 89 $ por usuario y mes Ultimate: 139 $ por usuario y mes

La función de IA de Kustomer se ofrece como complemento a sus planes de pago a partir de 15 $ al mes.

40. AutoResponder

vía AutoResponder AutoResponder se conecta a las principales aplicaciones de mensajería para enviar respuestas automáticas de chat a sus clientes. Puede utilizar ChatGPT, GPT-4 o Dialogflow AI para procesar mensajes desde su servidor web y crear tantas reglas y mensajes personalizados como desee. Incluso solicitudes fuera de la oficina. 👋🏻

AutoResponder mejores características

Ideal para empresas con una base de clientes global que se comunican principalmente a través de herramientas de mensajería móvil como WhatsApp

Crea respuestas automáticas para las principales aplicaciones, como Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp, etc

Limitaciones de AutoResponder

No es tan eficaz para empresas más grandes con varias formas de conectar con los clientes

No es una forma de conectar o hacer conexiones significativas con clientes potenciales

Precios de AutoResponder

La descarga de AutoResponder es gratuita.

41. MagicForm

vía MagicForm MagicForm es una plataforma conversacional basada en IA que aumenta el compromiso y las conversiones de los clientes mediante la generación de respuestas personalizadas, similares a las humanas, a las consultas de los clientes.

Las mejores características de MagicForm

MagicForm aprende instantáneamente todo lo que necesita saber sobre su negocio para ayudar a los clientes por sí mismo

La herramienta de investigación utiliza el aprendizaje automático para permitir que MagicForm mejore a medida que la utilizas más

Comprende y "habla" en más de 30 idiomas

Seguimiento automatizado, respuestas 24/7 y preguntas personalizadas para mejorar la experiencia del cliente

Limitaciones de MagicForm

Plan gratuito limitado con sólo 50 conversaciones permitidas al mes

Planes de pago caros, no ideales para pequeñas empresas

Precios de MagicForm

Principiante : Gratis

: Gratis Pro : 99 $ al mes

: 99 $ al mes Empresa: 249 $ al mes

42. Conversica

vía Conversica Conversica es una herramienta de atención al cliente basada en IA que utiliza "asistentes digitales de ingresos" para gestionar conversaciones difíciles. Esta herramienta de conversación bidireccional trata de aumentar los ingresos conectándole con más clientes potenciales y realizando un seguimiento de cada punto de contacto.

Conversica mejores características

Conversica está diseñada para establecer relaciones con nuevos clientes utilizando personas cuidadosamente diseñadas para dirigir la conversación

Su objetivo es mejorar la retención de los empleados mediante la gestión de las conversaciones de la parte superior del embudo, para que su equipo pueda centrarse en los acuerdos de la parte inferior del proceso

Cualifica a sus MQL antes de entregarlos a ventas

Complementa los procesos de generación de demanda para captar clientes potenciales desde el principio con un contacto personalizado

Limitaciones de Conversica

Esta herramienta contiene muchos elementos, lo que hace que su interfaz de usuario resulte algo complicada de utilizar al principio

Precios de Conversica

Póngase en contacto con Conversica para obtener toda la información sobre precios

43. Cándido

vía Cándido Anteriormente Looti AI, Candide eleva el nivel de su CRM con funciones para encontrar el público y los candidatos ideales de su empresa con su innovador software de generación de prospectos.

Las mejores características de Candide

Candide agrupa y analiza tus datos para identificar a tu público objetivo

Múltiples filtros para ayudarle a encontrar los candidatos perfectos más rápidamente

Limpia tu CRM de candidatos no cualificados en segundos

Limpieza de datos integrada para que tu aplicación funcione sin problemas

Limitaciones de Candide

Candide está más orientado a usuarios corporativos que a particulares o pequeñas empresas

Sus funciones más recientes se centran más en la asistencia virtual general que en la asistencia CRM

Esta herramienta está aún en fase beta y de pruebas

Precios de Candide

Básico : Sólo prueba gratuita

: Sólo prueba gratuita Eficiente: 8 $ al mes

44. WARMER.ai

vía Warmer.ai WARMER es un redactor automático de correos electrónicos que utiliza la inteligencia artificial para generar correos electrónicos personalizados orientados a las ventas. Utilizando preguntas sencillas para conocer mejor su objetivo y su audiencia, WARMER está diseñado para obtener respuestas más rápidas que nunca.

WARMER.ai mejores características

Interfaz de usuario sencilla para aprender rápidamente la plataforma

WARMER analiza LinkedIn, páginas web y CSVs para aprender más acerca de sus clientes potenciales y escribir correos electrónicos personalizados

Puede procesar listas de varias personas y enviar un mensaje de alta calidad

Limitaciones de WARMER.ai

Sus planes de pago son caros

Precios de WARMER.ai

Póngase en contacto con WARMER.ai para conocer todos los detalles sobre precios

Mejores herramientas de IA para RRHH y selección de personal

Los equipos de RR.HH. y selección de personal están presentes en casi todos los departamentos de la organización. Aunque sin duda pueden beneficiarse de muchas de las herramientas ya mencionadas en esta lista, también hay montones de herramientas de IA creadas específicamente para estos equipos.

45. Paradox

vía Paradoja Paradox.ai es un software de IA para contratación y recursos humanos que automatiza tareas en el proceso de contratación como la selección de candidatos, la programación de entrevistas y la incorporación. Con su asistente conversacional Olivia, Paradox.ai ayuda a las empresas a captar a los mejores candidatos, mejorar las conversiones y ofrecer respuestas a preguntas comunes. Ofrece funciones como la integración de aplicaciones móviles, la selección automatizada y la gestión de la experiencia para aumentar la eficiencia de los recursos humanos y la contratación.

Paradox mejores características

Mensajes de texto bidireccionales y chat 24/7 para interactuar con los candidatos en sus propios términos

Selección automática de candidatos para ponerte en contacto con los mejores miembros potenciales del equipo

Gestión de eventos y horarios para facilitar las entrevistas y el proceso de incorporación

Evaluaciones móviles para reducir la rotación de personal a corto plazo

Limitaciones de Paradox

Algunas aprobaciones de ida y vuelta entre la empresa y Paradox mientras se evalúa a empleados potenciales

Paradox ofrece una serie de integraciones, pero no son tan valiosas o fluidas como su propia plataforma

Precios de Paradox

Póngase en contacto con Paradox para obtener toda la información sobre precios

46. Textio

vía Textio Textio es una herramienta de adquisición de talento basada en IA que se centra en generar descripciones de puestos de trabajo y orientaciones para la evaluación del rendimiento con el fin de eliminar los prejuicios del proceso de contratación y crear una plantilla más diversa.

Las mejores características de Textio

Sugerencias automáticas para optimizar las ofertas de empleo, el correo electrónico, las campañas en redes sociales, etc. basadas en datos

Funciones para ayudar a los directivos a redactar comentarios justos y aplicables

Informes detallados sobre la calidad del feedback de rendimiento organizados por grupo demográfico y equipo

Integraciones con herramientas comunes de RR.HH. para una orientación continua dentro de otras plataformas

Limitaciones de Textio

No todas las integraciones son igual de potentes: asegúrese de que su tecnología actual está alineada con Textio antes de introducir otra herramienta en sus procesos

Mejor para medianas empresas que para pequeñas empresas o usuarios individuales

Precios de Textio

Póngase en contacto con Textio para obtener toda la información sobre precios

47. HiredScore

vía HiredScore HiredScore es una herramienta de orquestación de talento que utiliza IA, integraciones profundas y automatización para proporcionar recomendaciones procesables a tus equipos de reclutamiento. Utiliza los datos históricos de su equipo y el conocimiento de su situación actual para alinear automáticamente sus objetivos con las principales prioridades del momento. Sus sugerencias abarcan todo el proceso de contratación para ayudar a la productividad de los reclutadores, la retención interna, la diversidad y la inclusión, el descubrimiento de talentos y mucho más.

Las mejores características de HiredScore

Aumento de la selección para identificar a los mejores candidatos y mitigar los prejuicios en el proceso de contratación

Busca en ATS, CRM, empleados, VMS y bases de datos externas para hacer sugerencias justas para cada rol

Limitaciones de HiredScore

No es tan eficaz en idiomas distintos del inglés

Carga lenta

Precios de HiredScore

Póngase en contacto con HiredScore para obtener toda la información sobre precios

48. Juicebox (PeopleGPT)

vía Juicebox PeopleGPT de Juicebox es un motor de búsqueda impulsado por IA para tareas de adquisición de talento como la contratación, el descubrimiento de clientes, la investigación y mucho más. PeopleGPT utiliza el modelo GPT-4 AI para entender y buscar perfiles de LinkedIn para identificar a sus mejores candidatos.

PeopleGPT mejores características

PeopleGPT crea tu propia estrategia de búsqueda de candidatos con recursos como una lista de empresas similares de las que abastecerse, ubicaciones de los candidatos, títulos de puestos relevantes, etc

Puedes ver más de cerca los parámetros que utilizó para generar tus respuestas y afinarlos directamente

Ponte en contacto con los candidatos por correo electrónico directamente desde la plataforma de PeopleGPT con mensajes personalizados y generados automáticamente

Limitaciones de PeopleGPT

Sus funciones ayudan a los equipos de adquisición de talento en el proceso de búsqueda de candidatos, pero no pueden ayudarles a avanzar en el proceso de contratación

Precios de PeopleGPT

Póngase en contacto con PeopleGPT para obtener toda la información sobre precios

49. Atraer

vía Atraer.ai Siguiendo una premisa similar a la de PeopleGPT, Attract es una plataforma de búsqueda de talento y compromiso impulsada por IA diseñada para ampliar las capacidades de su equipo de RRHH en la atracción y gestión del talento.

Mejores características de Attract

Herramientas para gestionar sus flujos de trabajo de búsqueda de talento para fortalecer su marca de empleador y crear experiencias más memorables para los candidatos

Sugerencias automatizadas para atraer, desarrollar y retener su talento

Utiliza inteligencia artificial para optimizar sus ofertas de empleo y realizar filtrados de currículos

Atraer limitaciones

Attract es más adecuado para grandes empresas que para pequeñas empresas o particulares

Algunos usuarios encuentran su interfaz de usuario difícil de navegar

Precios de Attract

Póngase en contacto con Attract para obtener toda la información sobre precios

50. Effy

vía Effy Effy es un gestión del rendimiento para impulsar el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones. Utiliza la tecnología de IA para facilitar la retroalimentación de 360 grados, uno-a-uno, revisiones y planes de desarrollo con plantillas listas para usar para una experiencia de usuario optimizada.

Effy mejores características

Análisis y perspectivas generados por IA para una mejor comprensión de tus evaluaciones de rendimiento

Más de 20 plantillas de cuestionarios pre-construidos para la retroalimentación

Puedes llevar a cabo tus procesos de revisión directamente desde Slack o Microsoft Teams

Limitaciones de Effy

Los caros planes de pago hacen que Effy sea inaccesible para las pequeñas empresas

Depende de integraciones para desbloquear algunas capacidades de análisis e informes

Precios de Effy

**Gratuito

Pro : 540 $ por un año de acceso

: 540 $ por un año de acceso Empresa: Contactar con Effy para precios

Toma el control de tu propia innovación con las mejores herramientas de inteligencia artificial

No puedes equivocarte invirtiendo en cualquiera de estas herramientas de IA.

Dicho esto, es fácil abrumar tus procesos (y tu cartera) con demasiadas aplicaciones para marcar una diferencia positiva en tu día a día.

No importa cuántas herramientas de IA introduzcas en tu flujo de trabajo, nunca sustituirán el apoyo y las contribuciones tuyas o de cualquier otro miembro del equipo. ¿Nuestro consejo? En lugar de cargar tu pila tecnológica con todas las herramientas punteras, invierte tu presupuesto y tu tiempo en la única aplicación que te garantiza que tu productividad subirá como la espuma: ClickUp.

ClickUp es la única solución de IA basada exclusivamente en roles, con avisos optimizados regularmente y respaldados por investigaciones, integrados directamente en su plataforma. Con la capacidad de resumir los hilos de comentarios desde cualquier lugar de su espacio de trabajo, adaptar el contenido a su caso de uso específico y traducir el texto a más de 10 idiomas, ClickUp Brain es el recurso definitivo para todos los equipos.

Incluso con toda la funcionalidad que ClickUp ya ofrece, ¡hay más en el horizonte! ClickUp Brain es sólo el principio y, gracias a su versión de prueba gratuita, todo el mundo tiene la oportunidad de probarlo. Pruebe ClickUp AI hoy mismo