22 trucos de productividad para terminar el trabajo (+ consejos y trucos de expertos)

A todos nos ha pasado: El día empieza bien, pero de repente son las 5 de la tarde y sólo hemos conseguido hacer una fracción del trabajo que queríamos hacer.

¿Cómo?

Lo entiendo: mantener la productividad no siempre es fácil, sobre todo cuando nos enfrentamos constantemente a distracciones y nuestra fuerza de voluntad se pone a prueba constantemente. 👀 🙏

¡Menos mal que hoy en día hay un hack para todo! Echa un vistazo a estos 22 hacks de productividad que te ayudarán a hacer más cosas en menos tiempo sin sacrificar tu concentración o energía .

¿Por qué son importantes los trucos de productividad?

Productividad significa simplemente la eficiencia con la que conviertes tus insumos en productos. 🤝 La productividad le ayuda a medir la eficiencia con la que puede generar resultados (como su producto o servicio) a partir de muchos insumos (como dinero, tiempo o mano de obra).

No se trata sólo de tener más trabajo terminado; se trata de obtener más de nuestro tiempo. Se trata de alcanzar nuestras metas y hacer lo que tenemos que hacer sin perder el tiempo en cosas que no importan, algo de lo que todos somos culpables a veces.

Eche un vistazo a algunos de los asesinos de la productividad más comunes: ¿le afecta alguno de ellos?

Demasiadas cosasherramientas de productividado no las suficientes

Falta de límites

Falta de responsabilidad propia

Pobreplanificación de la productividad y gestión del tiempo

Deuda de sueño

Distracciones

Burnout

Zoom tristeza

Puede ser difícil mantener la productividad cuando las distracciones nos empujan constantemente en diferentes direcciones. Entre el teléfono, el correo electrónico, las cuentas de las redes sociales y la interminable lista de tareas pendientes, es fácil perder la concentración en lo importante.

Así que, aunque no siempre podemos tener el control total de nuestros días de trabajo, podemos empezar a a establecer hábitos de trabajo inteligentes mezclados con eficaces trucos de productividad para evitar que descarrilemos a la hora de terminar nuestras tareas importantes y urgentes y alcanzar nuestras metas

22 Los mejores trucos de productividad para 2024 Pendiente de las cosas hoy en día parece una carrera de maratón cuesta arriba: arde lentamente y requiere un esfuerzo tremendo debido a todas las distracciones, las interminables (eso parece) reuniones de Zoom, el aumento de correos electrónicos entrantes, etc.

Si te sientes identificado, entonces es hora de explorar estos trucos de productividad que te ayudarán a tener las cosas bajo control y a aumentar tu productividad batería

Mindset Productivity Hacks

¿Conoces esa sensación cuando estás en la zona? ¿Cuando estás tan concentrado en lo que estás haciendo que el tiempo parece pasar volando y, antes de que te des cuenta, has conseguido mucho? Esa es la meta que perseguimos aquí. 🎯

El problema es que, para algunos de nosotros, es difícil concentrarse y poder a través de cada tipo de tarea. Puede ser especialmente difícil cuando hay un millón de cosas en marcha a la vez y los plazos se avecinan.

Aquí tienes unos cuantos consejos para mejorar tu mentalidad y maximizar tu capacidad mental y hacer las cosas con eficacia

1. Dedicar horas de trabajo a la energía y estar presente

❌ Bloqueador: ¿Tienes problemas para mantenerte creativo y concentrado en tus tareas de alta prioridad?

Solución:

Agrupa por lotes las tareas de alta y baja concentración

Evita la multitarea para optimizar la capacidad cerebral, la atención y la concentración

Activa el modo No molestar o Enfoque en tu teléfono y portátil para pausar las notificaciones

Seguir buenas prácticas en la organización del correo electrónico como el método OHIO o el ajuste de horas específicas cada día para revisar el correo electrónico, para que no te distraiga durante todo el día

2. Medita y duerme bien

❌ Bloqueador: ¿Sientes que tus pensamientos se enredan en tu mente o eres incapaz de pensar con claridad (o en absoluto 😅)?

✅ Solución:

Despeja tu mente antes de ponerte en modo trabajo

Dedícate tiempo a ti mismo antes de empezar la jornada laboral (autorreflexión/tiempo a solas para centrarte)

Duerme bien y sintoniza con tu ritmo circadiano

3. Cambie su entorno de vez en cuando

❌ Bloqueador: ¿Es usted dificultades para concentrarse en la tarea que tienes entre manos o haciendo la tarea que menos te gusta?

Solución:

Salir al exterior, un espacio de trabajo diferente, etc.

La primera batalla para ser totalmente productivo es conseguir que tu mentalidad esté en el espacio adecuado: prueba estos trucos para ponerte las pilas. Y lo entiendo, para otros, conseguir el espacio mental adecuado puede ser un reto, especialmente cuando tienes Síntomas de TDAH (como Pendiente).

Si esto te resulta familiar, echa un vistazo a estos consejos consejos para ayudarle a optimizar ClickUp ¡y hacer que trabaje para usted!

Trucos para la productividad física

¿Conoces el viejo dicho "muévete o piérdelo"? Pues bien, cuando se trata de la capacidad cerebral, ¡es cierto! Estudios recientes han demostrado que permanecer sentado durante largos periodos de tiempo puede reducir el rendimiento cognitivo, ya que lo que hacemos con nuestro cuerpo influye directamente en el funcionamiento de nuestro cerebro.

Así que si, como la mayoría de los que trabajamos en una oficina, te has encontrado sentado en tu escritorio durante largos periodos de tiempo con poco o ningún movimiento aparte de tus dedos tecleando y tu mano alcanzando tu cuarta taza de café, ¡es hora de establecer un nuevo hábito y hacer tus pausas de movimiento!

Tienes que levantarte y mover el cuerpo si quieres optimizar tu capacidad intelectual. Al fin y al cabo, el cerebro necesita moverse, porque es una de las formas que tiene de oxigenarse y promover la producción de células cerebrales para mejorar su rendimiento cognitivo, es decir, su productividad y eficacia.

📌 TL;DR: Si quieres ser tu yo más productivo, necesitas mover tu cuerpo. 💃

Aquí tienes trucos de movimiento para que tu mente y tu cuerpo trabajen al unísono y puedas terminar tu trabajo:

4. Haz ejercicio a primera hora de la mañana

❌ Bloqueador: ¿Te falta motivación y energía para empezar tu jornada laboral?

✅ Solución:

Mueve tu cuerpo por la mañana antes del trabajo para que los picos de actividad cerebral te preparen para el estrés mental y las situaciones complejas del resto del día y aumenten la retención de información nueva

Para los que no son mañaneros, saca tiempo para hacer ejercicio a mediodía y recargar el cerebro para la tarde

5. Haz una breve pausa para moverte

❌ Bloqueador: ¿Le faltan el entusiasmo y la fuerza de voluntad para completar tareas poco emocionantes?

Solución:

Salir a dar un paseo rápido, hacer estiramientos (¿o bailar un poco en la mesa?) 👀

6. Usa un escritorio de pie

❌ Bloqueador: ¿Te sientes mentalmente fatigado por estar demasiado tiempo sentado?

Solución:

Pruebe a utilizar un escritorio de oficina regulable en altura para interrumpir los largos periodos en los que permanece sentado y que le recuerde que debe mover las piernas para mejorar la circulación de la sangre y el oxígeno, ¡lo que potencia nuestro cerebro!

Con el aumento de nuestras responsabilidades laborales, a menudo nos olvidamos de ajustar nuestro cuerpo para lograr una eficiencia y un rendimiento óptimos en el trabajo. El ejercicio es un método eficaz para potenciar la función cognitiva y aprovechar el modo productivo moviendo el cuerpo.

Organización Ideas para la productividad

¿Cuántas veces has empezado a trabajar en algo y te has desviado por culpa del desorden de tu mesa? ¿Cuántas veces no has podido encontrar lo que necesitabas porque tu espacio de trabajo digital está disperso y desorganizado?

Si eres como la mayoría de la gente, la respuesta es: "muchas"

La verdad es que, si tu entorno de trabajo está desordenado y desorganizado, te resultará difícil concentrarte y conseguir terminar algo.

Es hora de reorganizar tu espacio de trabajo: ¡echa un vistazo a estos trucos!

Bonus: **Herramientas de organización para el TDAH &

Herramientas de organización https://clickup.com/es-ES/blog/69407/apps-para-el-tdah/ Aplicaciones para el TDAH %href/

!

7. Utilice el Matriz de Eisenhower para organizar su tarea por prioridad

❌ Bloqueador: ¿Tienes problemas para priorizar tareas? Pruebe a utilizar una matriz Eisenhower ¡!

✅ Solución:

vía ClickUp

8. Limpiar el entorno de trabajo físico ❌ Bloqueador: ¿Te distraes fácilmente con las cosas que te rodean?

✅ Solución:

Mantén tu escritorio y el área de tu oficina libre de desorden como basura, elementos varios y básicamente cualquier cosa que no tenga nada que ver con el trabajo que estás haciendo

9. Despeja y organiza tu espacio de trabajo digital ❌ Bloqueador: ¿Pierdes el tiempo buscando constantemente tus tareas, documentos, etc.?

✅ Solución:

Crea carpetas, agrupa archivos, tareas, etc. en función del tipo de proyecto y las categorías para realizar búsquedas rápidas

Utiliza una convención de nomenclatura coherente y relevante para tus carpetas, tareas, documentos, etc.

Haz una auditoría digital cada semana y mueve los archivos innecesarios a la papelera 🗑

No se puede exagerar la importancia de realizar una auditoría semanal del espacio de trabajo digital y del espacio de oficina; no dejes que las cosas se acumulen. Organizar ambas áreas de vez en cuando te ayudará a evitar futuras distracciones, y frustraciones, y a despejar elementos innecesarios que puedan interferir en tu flujo y concentración.

Trucos para la productividad en el flujo de trabajo y los procesos

Cuando se trata de ser productivo no existe una respuesta única para todos los casos. Lo que funciona para otra persona puede no funcionar para ti, ¡y no pasa nada!

Establecer una rutina y crear un sistema puede ayudarte a sacar tu lado más productivo.

Echa un vistazo a los trucos que te proponemos a continuación para ver qué puedes poner en práctica en tu vida laboral:

10. Planifica la siguiente jornada laboral antes de acostarte

❌ Bloqueador: ¿Te sientes abrumado y frenético en cuanto abres el portátil por la mañana?

✅ Solución:

Un hack de productividad que mejoró mi trabajo y redujo el estrés es planificar mi tarea antes de dormir. Antes de irme a la cama, anoto las tareas pendientes para el día siguiente. Así, cuando me levanto por la mañana, no tengo que preocuparme ni buscar nada nuevo que hacer: ya tengo "trabajo" pendiente >Siempre hay una novedad o una sorpresa que altera los planes y la productividad. Debes ignorar las actualizaciones y centrarte en tu trabajo. Ponte al día con todas las notificaciones por la noche y planifica el día siguiente en consecuencia. De este modo, duermes bien sabiendo lo que harás al día siguiente y la mañana te resulta acogedora. Con la estrategia hecha la noche anterior, dejas la ejecución para la mañana._

adam Connelly , Ingeniero de software en spacelift.io -_Infraestructura como solución de código para ingenieros DevOps

11. Comerse el método de la rana

❌ Bloqueador: ¿Te sientes mentalmente agotado a mediodía y te cuesta completar el resto de tus tareas?

✅ Solución:

Este método sugiere que debes tener tus tareas más importantes y grandes terminadas a primera hora de la mañana para maximizar tu poder cerebral, y como Mark Twain dijo una vez, "Cómete una rana viva a primera hora de la mañana y nada peor te pasará el resto del día"

⭐️ Bonus: Terminar temprano las tareas más importantes= ⬆Niveles de dopamina =⬆alerta, enfoque, creatividad, concentración, y activa la memoria a largo plazo

12. Consolida tus aplicaciones de trabajo

❌ Bloqueador: ¿Abrumado por el número de apps que tienes que manejar cada día?

✅ Solución:

Reduce el tiempo que pasas de una app a otra y reúne todo tu trabajo en un solo lugar: un hub centralizado. También puedes aprovechar las integraciones de apps para conectar todas tus apps más usadas y conseguir un flujo de trabajo fluido. De este modo, dispondrás de más tiempo para realizar trabajos importantes y profundos, y tendrás el camino despejado hacia la productividad

13. Divide las tareas en subtareas ❌ Bloqueador: ¿Te sientes abrumado por la complejidad de un proyecto y no sabes por dónde empezar?

✅ Solución:

Aquí tienes Daria Maltseva jefe de Producto de KeyUA, para más información sobre cómo las subtareas pueden ayudarte a ser más productivo:

En lugar de asignar diferentes tareas individualmente a tus empleados, puedes intentar crear una meta única y dividir las subtareas entre los miembros del equipo. _Es más probable que este método funcione mejor, ya que cada uno de ellos tiene algo concreto que hacer, darán lo mejor de sí mismos y dedicarán más tiempo a completar las tareas. Además, no se sentirán como una carga cuando trabajen en equipo

Daria Maltseva, Jefa de Producto en

KeyUA

Time Management Productivity Hacks

14. Utiliza la Técnica Pomodoro ❌ Bloqueador: ¿Sientes como si tu capacidad de atención fuera constantemente corta, o como si pasaras demasiado tiempo concentrado en una sola tarea?

✅ Solución:

Trabaja en intervalos de 25 minutos para maximizar la atención y la concentración

La técnica Pomodoro es unatécnica de gestión del tiempo que funciona muy bien para los que tienen dificultades para centrarse en una tarea a la vez, los procrastinadores y los autoproclamados perfeccionistas que se toman demasiado tiempo revisando o pensando en una tarea

15. Iniciar bloqueo de tiempo ❌ Bloqueador: ¿Estás luchando constantemente contra el tiempo?

✅ Solución:

Este es un eficaz hack de gestión del tiempo que te obliga a bloquear tiempo para tareas específicas y centrarte únicamente en esa tarea en lugar de hacer varias cosas a la vez

Bloquea tiempo no negociable e ininterrumpido en tu agenda para limitar las distracciones, evitar mirar otras tareas y meter la mente en tu"estado de flujo productivo" ### 16. Bloquea el "tiempo de concentración" en tu calendario

❌ Bloqueador: ¿Las reuniones de Zoom te quitan tiempo productivo y te dejan en la "penumbra del Zoom"?

✅ Solución:

Tómalo de Nick Churcher de Scribe:

Es fácil caer en interminables reuniones de Zoom cuando se está en entornos de trabajo remotos e híbridos _La barrera para programar una reunión de zoom es tan baja que tu calendario se llena rápidamente de reuniones que podrían llevarse a cabo fácilmente de forma asíncrona. Cambiar con frecuencia entre reuniones, trabajo individual y reuniones puede ser muy perjudicial para la productividad Para evitarlo, bloquee en su calendario el "tiempo de concentración" y asegúrese de que dispone de tiempo suficiente para terminar lo que necesita

Nick Churcher, Jefe de Crecimiento en

Escribano

Trucos de productividad y ClickTips

17. Consigue un app de seguimiento de metas ❌ Bloqueador: ¿Tienes dificultades para conectar tus tareas con tus metas o te sientes estancado, improductivo y sin inspiración debido a la falta de estructura de tus metas?

✅ Solución:

Ajustar Metas semanales con objetivos medibles te ayudará a mantenerte en el buen camino dándote un enfoque estructurado

Cuando puedas ver claramente cuáles son tus metas, podrás alinear tus tareas y programar tus días de trabajo en consecuencia

📌 Consejo profesional: utiliza Metas ClickUp para mantener el rumbo, alcanzar tus metas con cronogramas claros, medir tu progreso y mucho más

18. Utiliza plantillas de tareas

❌ Bloqueador: ¿Está siendo bloqueado su poder de productividad por procesos inconsistentes y pérdida de tiempo debido a la reconstrucción de tareas una y otra vez?

✅ Solución:

Utilice la funciónplantillas de productividad en ClickUp para crear plantillas reutilizables para usted y su equipo. Cree, guarde y edite tareas fácilmenteplantillas para informes de incidenciaspáginas de destino, entradas de blog y prácticamente cualquier tipo de proyecto

19. Automatización del trabajo rutinario

❌ Bloqueador: ¿Las tareas repetitivas y manuales se apoderan de tus días de trabajo y ocupan espacio en tu mente, gratis/a?

✅ Solución:

ClickUp Automatizaciones hacer el trabajo ocupado y crear procesos coherentes para que usted y su equipo puede dedicar su tiempo productivo y la energía a otras tareas creativas e importantes

20. Rótulo sus tareas según su importancia

❌ Bloqueador: ¿Necesita una forma clara de ver sus tareas urgentes y mostrar a su equipo lo urgente que es cada tarea?

✅ Solución:

Asignación de banderas de prioridad a cada tarea para que todos sepan lo que hay que terminar lo antes posible

21. Limpiar tus pestañas

❌ Bloqueador: ¿Tienes demasiadas pestañas abiertas hasta el punto de tener que hacer clic en cada una de ellas para encontrar la que buscas?

(No pasa nada, todos somos culpables de esto en algún momento_ 😅)

✅ Solución:

Alinea y guarda tus tareas importantes en la bandeja de tareas para saltar fácilmente de una tarea a otra en ClickUp. Este truco te ayudará a mantenerte centrado, organizado (y cuerdo) cuando trabajes en varias tareas dentro de ClickUp. Incluso podrías utilizarlo como un sistema de "Hazlo ahora o hazlo más tarde". ¿Puedes contarnos más sobre esto, Holly?

Si puedo hacerlo en cinco minutos o menos, lo hago y borro la notificación >Si requiere más tiempo o es un proyecto más grande, pongo la tarea en mi bandeja de tareas y la cierro cuando todo el > > > > >Si puedo hacerlo en cinco minutos o menos, lo hago y borro la notificación action items _en las tareas se han completado!

Holly Peck, Sr. Directora de Coaching en ClickUp

22. Eliminar clics innecesarios

❌ Bloqueador: ¿Se encuentra constantemente cambiando de una página a otra las mismas páginas en ClickUp?

Solución:

Esta función le permite saltar rápidamente a sus ubicaciones de entornos de trabajo más utilizadas y populares para ayudarle a ahorrar tiempo y energía mental.

Cree fácilmente su LineUp favorito que es único para su flujo de trabajo y preferencias y encontrar sus favoritos en su barra lateral o anclado a la parte superior de su entorno de trabajo.

Crea tu propia barra lateral de favoritos y salta rápidamente a lo que necesites

A nuestro equipo de ClickUp le encanta esta función. mira cómo la usamos algunos de nosotros:

Mantengo el Calendario anclado desde el botón Acciones rápidas para poder ver rápidamente mi calendario desde cualquier parte de la plataforma sin tener que salir de la página actual en la que estoy e ir a la pantalla de Inicio donde vive el calendario.

Jonathon Popphan, Especialista asociado en formación de ClickUp

Si estás usando vistas favoritas ancladas, cambia su nombre por un emoji o una abreviatura-permite que más vistas favoritas sean visibles. Aproximadamente el 90% de mi navegación diaria en ClickUp se realiza a través de la barra de favoritos

Jeremy Galante, Director de SEO en ClickUp

La barra favorita de Jeremy en ClickUp

Ver todas las funciones

¿Buscas más trucos de productividad? Echa un vistazo a nuestro_

/%href/_* https://clickup.com/es-ES/blog/43538/reddit-consejos-de-productividad/ Reddit Productivity Roundup /%href/

!

'Productividad' Hackea tus días de trabajo con ClickUp

Siempre hay más trabajo pendiente que tiempo al día para hacerlo.

Todos conocemos esa sensación de estar abrumados por el número de tareas que tenemos entre manos y la sensación de temor que las acompaña, y es fácil desviarse (o desmotivarse), sobre todo cuando intentamos centrarnos en una tarea que no nos resulta especialmente interesante o inspiradora.

Menos mal que hoy en día hay un truco para todo

Pon a prueba estos trucos de productividad y utiliza la función funciones de ClickUp para ayudarte a trabajar de forma más inteligente, vencer a la procrastinación, entrenar tu cerebro para aumentar tu capacidad de atención y aprovechar tu modo productivo, ¡bajo demanda! 🙌 ¡Pruebe ClickUp hoy mismo!