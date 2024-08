Las 10 principales alternativas y competidores de Pivotal Tracker 2024

La metodología Agile trata de la mejora continua. 📈

La idea es sencilla: Divide tu trabajo en periodos más pequeños para satisfacer a tus clientes mediante la entrega continua de nuevas iteraciones o versiones.

Vale, puede que no sea tan sencillo. Gestión ágil de proyectos requiere mucha planificación cuidadosa, colaboración en equipo, seguimiento del progreso, alineación de metas y mucho más. Por eso los equipos se apoyan en potentes herramientas de gestión ágil software de gestión de proyectos para mantener el seguimiento en cada paso del camino.

Y ahí es donde entra en juego Pivotal Tracker 🙂

Fundado en 2006, Pivotal Tracker es un veterano en la esfera de la gestión de proyectos Agile. Aun así, carece de funciones cruciales, lo que lo hace menos ideal para cualquier equipo que no se centre únicamente en el desarrollo de software. Y aunque la metodología Agile se creó inicialmente para equipos de software, ahora estas prácticas benefician prácticamente a cualquier proyecto a gran escala. Eso es lo que lleva a muchos a buscar alternativas a Pivotal Tracker, y estamos aquí para ayudar.

Siga con nosotros a medida que nos sumergimos en los desafíos y desventajas que Pivotal Tracker plantea a sus usuarios, y las 10 mejores alternativas de software para remediar esos problemas. Encuentre desgloses detallados de funciones, listas de pros y contras, información sobre precios y mucho más

¿Qué es Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker es un popular Agile herramienta de gestión de proyectos para ayudar a los equipos de software a trabajar juntos, planificar proyectos y supervisar el progreso de principio a fin. Gira en torno a la creación de "historias", que representan pequeños proyectos o funciones, y destaca en la captura de datos clave para el análisis detallado de proyectos y la gestión de proyectos elaboración de informes de progreso .

Pivotal Tracker también tiene varias funciones de colaboración incorporadas para mantener a los miembros actualizados, incluyendo comentarios, una sección de actividad, una función de seguimiento, @menciones y notificaciones.

vía Rastreador Pivotal Otras funciones destacadas de Pivotal Tracker son:

API robusta e integraciones para alinearse con las pilas tecnológicas de los desarrolladores

Estimar el tiempo y la complejidad requerida para cada historia

Arrastrar y soltar historias aorganizar prioridades* Seguimiento y gestión de errores

Rótulos para buscar, clasificar y filtrar historias

Bloqueadores visuales de historias para evitar bloqueos

Y mucho más Pero Pivotal Tracker también tiene sus inconvenientes. Por nombrar algunos..

Sus funciones carecen de flexibilidad

Difícil de personalizar

Interfaz de usuario confusa y, en general, no muy fácil de usar

Útil sólo para equipos de software

Sin función de (diagrama de) Gantt

Y más. 👀

Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te despides de Pivotal Tracker e inviertes tu tiempo de forma más productiva en una potente alternativa a Pivotal Tracker 🙂

¿Qué buscar en una alternativa a Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker da en el clavo en muchos de los aspectos básicos clave para los equipos Agile, pero la propia metodología Agile depende de la mejora continua y tu software de gestión de proyectos debería reflejarlo Además, uno de los mayores inconvenientes de Pivotal Tracker es que está dirigido exclusivamente a equipos de software. Esto hace que sea difícil de adaptar a través de las industrias, equipos de rápido crecimiento, casos de uso, y más.

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

Cuando analice su próxima alternativa de software, busque las funciones fundamentales que tiene Pivotal Tracker además de estas cualidades críticas:

Funciones flexibles y personalizables

Múltiples vistas de proyecto (incluyendo diagramas de) Gantt

Plantillas para empezar a utilizar la plataforma más rápidamente

Una interfaz intuitiva y fácil de usar

Diseño muy visual

Múltiples formas de colaboración

Cuadros de mando, perspectivas y seguimiento del progreso

La buena noticia es que la mayoría de los software de gestión de proyectos modernos y competitivos tienen varias de estas funciones para ofrecer a equipos de todos los tamaños y presupuestos.

¿La no tan buena noticia? Podrías estar rebuscando entre un montón de herramientas antes de encontrar la alternativa a Pivotal Tracker adecuada para el equipo. En lugar de sacrificar tu tiempo y energía en ese proceso de prueba y error, empieza por aquí 🙂

Las 10 mejores alternativas a Pivotal Tracker para la gestión de proyectos

Hemos terminado nuestra tarea para traerte esta lista curada de las 10 mejores alternativas de Pivotal Tracker para equipos ágiles.

Recupera el tiempo que habrías pasado buscando en la web y toma nota de las funciones clave, pros y contras, precios, valoraciones y mucho más de los principales competidores. 🙌🏼

1. ClickUp

Visualice flujos de trabajo ágiles con la vista Tablero de ClickUp ClickUp es el único software de productividad todo-en-uno lo suficientemente potente como para centralizar su trabajo a través de aplicaciones en una plataforma colaborativa y dinámica. ClickUp es la solución ideal para Alternativa a Pivotal Tracker con cientos de funciones personalizables y más de 1.000 integraciones para ofrecer soluciones de pared a pared para Equipos ágiles en todos los sectores, incluso en su Plan Free Forever .

Hay más de 15 vistas de flujo de trabajo en ClickUp, incluyendo Lista, Calendario, vista Tablero estilo Kanban, e incluso vista Gantt para visualizar sus tareas y progreso desde todos los ángulos. Además, hay un montón de maneras de colaborar en ClickUp, ya sea a través de hilos de comentarios de tareas, comentarios asignados , Vista del chat o utilizando su muy visual Pizarras herramienta.

Las mejores funciones de ClickUp

Paneles de control ágiles para obtener una Panorámica de alto nivel de la velocidad de su proyecto, el flujo acumulado, la duración del ciclo, etc

Múltiples formas deautomatizar tareas repetitivasincluyendo tareas continuas y acciones coherentes

Formularios para crear instantáneamente tareas procesables a partir de envíos de incidencias

Estados de tareas personalizados para actualizaciones instantáneas del progreso de un vistazo

ProyectoHitos del proyecto para el seguimiento del cronograma de su proyecto

Limitaciones de ClickUp

Tantas funciones adicionales pueden suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios

No todas las vistas están disponibles en la app, ¡todavía!

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 5 $ por usuario y mes

: 5 $ por usuario y mes Empresa : 12 $ por usuario, al mes

: 12 $ por usuario, al mes Business Plus : 19 $ por usuario, al mes

: 19 $ por usuario, al mes Empresa : Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados Valoraciones y reseñas

G2: 4,7/5 (5.670+ opiniones)

4,7/5 (5.670+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (3.540+ opiniones)

2. Jira

vía JiraJira es un software de seguimiento de incidencias y gestión de proyectos diseñado para Equipos ágiles y desarrolladores. Los gestores de proyectos pueden planificar Sprints más inteligentes con opciones avanzadas de elaboración de informes, como la carga de trabajo de los usuarios, la antigüedad media de los problemas y los problemas creados recientemente. La función de gráfico desplegable de la versión permite a los gestores seguir y supervisar el progreso de toda una versión, mientras que la función Diagrama de flujo acumulativo permite a los gestores de proyectos visualizar la cantidad y el estado del trabajo en un momento dado.

Si eres un equipo que no trabaja en desarrollo, podrías encontrar las vistas estrictas del proyecto difíciles de personalizar. La interfaz ágil de Jira está construida en torno a Tableros Kanban y SCRUM. Esto es perfecto si tu equipo trabaja en Sprints, pero difícil de usar para el trabajo de proyectos interfuncionales. Por ejemplo, no puedes crear fácilmente diferentes vistas del progreso del proyecto que incluyan tareas que no sean de desarrollo, como revisiones de clientes e iteraciones de diseño.

Lea un glosario detallado de Términos de Agile SCRUM !

Las mejores funciones de Jira

Tableros Scrum para Sprints

Tableros Kanban paraseguimiento de problemas* Hojas de ruta para delegar tareas

Informes y paneles de control

Límites de Jira

Curva de aprendizaje pronunciada para que los equipos se formen e integren en flujos de trabajo personalizados (echa un vistazo aAlternativas a Jira)

Los usuarios no pueden evaluar los riesgos o costes del proyecto, lo que complica la gestión de proyectos

Precios de Jira

Gratis : Para 10 usuarios

: Para 10 usuarios Estándar : 7,75 $/mes por usuario, facturados mensualmente

: 7,75 $/mes por usuario, facturados mensualmente Premium : 15,25 $/mes por usuario, facturados mensualmente

: 15,25 $/mes por usuario, facturados mensualmente Empresa: Póngase en contacto con Jira para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Jira

3. ¡Ajá!

vía ¡Ajá!Aha! es un software de gestión de productos diseñado para ayudar a los equipos a gestionar hojas de ruta de productos, priorizar funciones y colaborar con equipos interfuncionales . Proporciona una interfaz intuitiva que ofrece todos los recursos necesarios para planificar eficazmente todos los los requisitos del proyecto . Con Aha!, los equipos pueden colaborar fácilmente en proyectos en tiempo real, estén donde estén.

En Aha!, los equipos pueden revisar los comentarios de los clientes, visualizar el progreso de los proyectos y compartir información sobre los productos en una plataforma centralizada. Como resultado, los equipos pueden identificar los puntos débiles de los clientes, priorizar y planificar proyectos y comprender mejor las necesidades del mercado. Aha! también simplifica la colaboración con herramientas para compartir ideas y obtener comentarios de las partes interesadas.

¡#### Las mejores funciones de Aha!

Visibilidad de incidencias y errores de Zendesk, GitHub y Sentry

Tablero de flujo de trabajo con función de automatización

Extensiones de código abierto para el seguimiento del estado de las ramas, pull requests y builds de cada historia de usuario

más de 30 integraciones nativas, incluyendo Jira, Slack, AzureDevOpssalesforce, Google Analytics y Zendesk

Límites de ¡Ajá!

Los planes de precios diseñados para equipos de desarrollo son caros en comparación con otras alternativas de Pivotal Tracker

Carece de una función de notas

¡#### Precios de Aha!

Crear : Gratis/a

: Gratis/a Desarrollar : 9 $/mes por usuario

: 9 $/mes por usuario Ideas : 39 $/mes por usuario

: 39 $/mes por usuario Mapas de ruta: 59 $/mes por usuario

¡#### Valoraciones y reseñas de Aha!

Capitulares: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

4,7/5 (más de 400 opiniones) G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

https://clickup.com/es-ES/blog/72933/aha-frente-a-jira/ ¡Comparar Aha! Vs. Jira**_ comparar Aha! con Jira

!

4. Asana

vía Asana Nuestra siguiente alternativa al tracker de Pivotal es Asana, una herramienta de gestión de proyectos y colaboración que ayuda a los equipos a organizar, seguir y gestionar su trabajo. La plataforma ofrece funciones clave como calendarios, conversaciones y uso compartido de archivos para ayudar a los equipos a estar al tanto de su trabajo y comunicarse eficazmente.

Los Teams pueden crear tareas y subtareas, asignarlas a los miembros del equipo y fijar plazos. Este nivel de organización facilita la gestión y la cuenta de las cargas de trabajo. Asana también tiene una vista de calendario, que permite a los equipos ver todas sus tareas en un formato cronológico y planificar su trabajo para cumplir los plazos a tiempo.

Check out Alternativas a Asana !

mejores funciones de Asana

Paneles compartibles para ver el progreso entre equipos y proyectos

Reglas de automatización para enviar solicitudes a miembros del equipo o proyectos

Cronogramas ampliados para planificar proyectos

Umbrales de capacidad personalizados por persona

Límites de Asana

No es adecuado para equipos de desarrollo de software o proyectos complejos

No se pueden añadir múltiples personas asignadas, a diferencia de otras alternativas a Pivotal Tracker como ClickUp

Precios de Asana

Básico: Gratis/a

Gratis/a Premium : $10.99/mes por usuario, facturado anualmente

: $10.99/mes por usuario, facturado anualmente Business : 24,99 $/mes por usuario, facturación anual

: 24,99 $/mes por usuario, facturación anual Empresa: Contacta con Asana para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Asana

Captura: 4.5/5 (11,000+ opiniones)

4.5/5 (11,000+ opiniones) G2: 4.3/5 (9,000+ opiniones)

5. Wrike

vía WrikeWrike es un software de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a organizar, planificar y completar su trabajo. Ofrece un intervalo de funciones, incluyendo la gestión de tareas, uso compartido de archivos, control de tiempo, y la comunicación en tiempo real. Wrike puede ser utilizado por equipos de todos los tamaños y sectores, desde pequeñas startups hasta grandes organizaciones de corporación.

Los paneles de proyecto de Wrike se pueden personalizar para incluir datos específicos y métricas que son relevantes para un proyecto o equipo en particular. Por ejemplo, un equipo de desarrollo de software podría incluir métricas sobre la cobertura del código y los resultados de las pruebas, mientras que un equipo de marketing de productos puede incluir métricas sobre las tasas de adopción y el coste de adquisición de clientes (CAC).

Las mejores funciones de Wrike

Formularios de solicitud con lógica condicional

Automatización recurrente del flujo de trabajo

Planificación de los recursos del proyecto

Paneles de proyecto

Límites de Wrike

Sólo se pueden ver gráficos de Gantt a través de las versiones de pago (más información enAlternativas a Wrike)

Sólo puede acceder al cronómetro de la aplicación en los planes Business o Enterprise

Precios de Wrike

Gratuito

Equipo : 9,80 $/mes por usuario

: 9,80 $/mes por usuario Empresa : 24,80 $/mes por usuario

: 24,80 $/mes por usuario Empresa : Póngase en contacto con Wrike para conocer los precios

: Póngase en contacto con Wrike para conocer los precios Pinnacle: Póngase en contacto con Wrike para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Wrike

Capitulares: 4,3/5 (1.900+ opiniones)

4,3/5 (1.900+ opiniones) G2: 4,2/5 (más de 3.200 opiniones)

6. Monday.com

vía Monday Herramienta de gestión de proyectos y colaboración Monday.com ayuda a los equipos a planificar, organizar y ejecutar su trabajo. Los miembros del equipo pueden crear Tableros y organizar las tareas en tarjetas, que pueden moverse entre columnas para representar las distintas fases del proyecto gracias a las funciones visuales, flexibles y personalizables de la plataforma.

Monday dispone de una serie de funciones, como calendarios, conversaciones y uso compartido de archivos, que pueden ayudar a los equipos a mantenerse organizados y comunicarse con eficacia. Además, también ofrece integraciones con otras herramientas y aplicaciones, lo que permite a los equipos agilizar su trabajo gestión del flujo de trabajo procesos.

**Más información ¡Lunes alternativos!

Las mejores funciones de Monday

Widget de Calendario para ver qué tareas pertenecen a qué proyecto

Flujos de trabajo personalizables para la gestión de proyectos

Seguimiento de proyectos de dependencia

Gestión de la carga de trabajo

Limitaciones de los lunes

Las funciones no son profundas para los equipos de desarrollo de software

Los paneles son una función premium de pago

Precios de Monday

Individual : Gratis/a para siempre

: Gratis/a para siempre Básico : 8 $/asiento al mes a partir de 3 asientos

: 8 $/asiento al mes a partir de 3 asientos Estándar : 10 $/asiento al mes a partir de 3 asientos

: 10 $/asiento al mes a partir de 3 asientos Pro : 16 $/asiento al mes a partir de 3 asientos

: 16 $/asiento al mes a partir de 3 asientos Empresa: Contacte con Monday para precios

valoraciones y comentarios de Monday

Capterra: 4.6/5 (3,300+ opiniones)

4.6/5 (3,300+ opiniones) G2: 4,7/5 (más de 6.600 opiniones)

7. Trello

vía TrelloTrello es una herramienta web de gestión de proyectos y colaboración en equipo que utiliza un Tablero de estilo Kanban para ayudar a los equipos a gestionar tareas y proyectos. En cada Tablero, los usuarios crean tarjetas para representar tareas o elementos y las desplazan por las columnas para mostrar las distintas fases de progreso.

Para crear varios flujos de trabajo en un programa de gestión de proyectos como Trello, primero hay que crear tableros distintos para cada flujo de trabajo. A continuación, dentro de cada Tablero, construye columnas para representar las diferentes fases del flujo de trabajo, como "Atraso", "En curso", "En revisión", etc. Después, cree tarjetas para añadir tareas o elementos y muévalos por las columnas a medida que progresan en el flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Trello

Tableros kanban, calendarios, cronogramas y paneles para proyectos

Automatización integrada en todos los Tableros de Trello sin necesidad de código

Power-Ups (plugins) para enlazar con otras apps y herramientas

Repetibleplantillas de flujo de trabajo para varios proyectos

límites de Trello

Las capas de tareas pueden acumularse fácilmente cuando se gestionan proyectos sólidos

La mayoría de las funciones no están disponibles en la versión gratuita/a (echa un vistazo aAlternativas a Trello)

Precios de Trello

Gratuito : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Estándar : 5$/mes por usuario, facturado anualmente

: 5$/mes por usuario, facturado anualmente Premium : 10 $/mes por usuario, facturación anual

: 10 $/mes por usuario, facturación anual Empresa: Póngase en contacto con Trello para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Trello

Capterra: 4.5/5 (22,000+ opiniones)

4.5/5 (22,000+ opiniones) G2: 4.4/5 (13,000+ opiniones)

8. Pendo

vía Pendo A plataforma para el intento correcto del cliente , Pendo ayuda a los equipos a mejorar las experiencias digitales permitiéndoles comprender cómo interactúan sus clientes con sus productos, recopilar comentarios y tomar decisiones basadas en datos.

La plataforma de Pendo incluye analítica, segmentación, herramientas de compromiso, insights y seguimiento de uso. La analítica en tiempo real le permite ver lo que sus clientes están haciendo en su producto. La segmentación te permite agrupar a los clientes en personas en función de sus comportamientos. Las herramientas de interacción le permiten comunicarse directamente con sus clientes. Las perspectivas le permiten comprender los patrones de comportamiento de los usuarios a lo largo del tiempo. Y el seguimiento del uso le muestra exactamente qué funciones utilizan los usuarios con más frecuencia.

Las mejores funciones de Pendo

Herramienta Data Explorer para ayudar a acceder, explorar y analizar los datos del producto

Métricas cuantitativas para medir el compromiso general del producto

Resúmenes de cartera y guías in-app

Disponible para todos los usuarios de Pendo Guide

Límites de Pendo

Escalabilidad limitada para equipos Agile que buscan funciones de gestión de proyectos

Las personalizaciones están limitadas en los perfiles de los clientes

Precios de Pendo

Plan Free

Póngase en contacto con Pendo para conocer los detalles del plan de precios

Valoraciones y reseñas de Pendo

Capterra: 4.5/5 (200+ opiniones)

4.5/5 (200+ opiniones) G2: 4.4/5 (1,100+ opiniones)

9. EquipoGantt

vía TeamGantt TeamGantt es un software de gestión de proyectos basado en web, creado para que los equipos planifiquen y programen su trabajo utilizando una vista de gráfico de Gantt. Los diagramas de Gantt son un tipo de gráficos de barras que muestran las tareas de un proyecto y sus dependencias a lo largo del tiempo, facilitando la visualización de cuándo empiezan y terminan las tareas y cómo se relacionan entre sí. Software de TeamGantt permite a los usuarios crear, asignar y realizar el seguimiento de tareas, colaborar con miembros del equipo y gestionar recursos y presupuestos. También ofrece funciones avanzadas como dependencias de tareas, campos personalizados e integración con otras herramientas como Trello y Slack. TeamGantt está diseñado para ayudar a los equipos a visualizar su trabajo, cumplir los plazos y mantenerse organizados para que puedan entregar sus proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.

Las mejores funciones de TeamGantt

Informes visuales de tareas para supervisar las metas y el progreso del proyecto

Pestaña de gestión de recursos de fácil acceso

Vistas e informes de cartera

Cronograma planificado frente a cronograma real

Límites de TeamGantt

Compleja función de dependencia

El control de tiempo es una función de pago

Precios de TeamGantt

Lite : 19 $/mes por gestor, facturación anual

: 19 $/mes por gestor, facturación anual Pro : 49 $/mes por gestor, facturación anual

: 49 $/mes por gestor, facturación anual Empresa: 99 $/mes por gestor, facturación anual

Valoraciones y reseñas de TeamGantt

Capterra: 4.6/5 (100+ opiniones)

4.6/5 (100+ opiniones) G2: 4.8/5 (800+ opiniones)

10. nTask

vía nTask Equipos e individuos pueden gestionar, colaborar y priorizar tareas simultáneamente con la plataforma de gestión de proyectos y tareas de nTask. Además de listas de tareas, tableros Kanban, cronogramas, diagramas de Gantt, control de tiempo y paneles personalizados, ofrece herramientas para una colaboración eficaz en equipo.

Con el sistema de notificaciones y recordatorios automatizados de nTask, los equipos tendrán una mano extra para controlar los plazos de los proyectos. Por ejemplo, los usuarios pueden configurar el envío de recordatorios automatizados unos días antes de que venza una tarea.

mejores funciones de nTask

Tableros Kanban de arrastrar y soltar

(diagramas de) Gantt con dependencias de tareas

Estimaciones y control de tiempo

Gestión de documentos

nTask límites

Mejor para equipos pequeños y medianos sin proyectos complejos

Adjuntar archivos grandes al uso compartido lleva más tiempo de lo normal

nTask precios

Premium : A partir de 20 $/mes para 5 usuarios

: A partir de 20 $/mes para 5 usuarios Business : A partir de 60 $/mes para 5 usuarios

: A partir de 60 $/mes para 5 usuarios Empresa: Póngase en contacto con nTask

valoraciones y reseñas de nTask

Capterra: 4.2/5 (100+ opiniones)

4.2/5 (100+ opiniones) G2: 4.4/5 (10+ opiniones)

La gestión ágil de proyectos comienza con ClickUp

La clave para encontrar la mejor alternativa de Pivotal Tracker para tu equipo es la flexibilidad.

Y sólo hay un software de gestión de proyectos ágiles que puede prometer ese nivel de flexibilidad junto con una interfaz intuitiva, cientos de características funcionales, una rica biblioteca de plantillas, y mucho más-y ese software es ClickUp. 🏆

Accede a toneladas de herramientas ágiles, más de 1.000 integraciones, paneles de control y mucho más cuando regístrese hoy en ClickUp . 📈