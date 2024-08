Las 13 principales tendencias en ingeniería de software para 2024

En 2024, se espera que los ingresos por programas informáticos superen los niveles anteriores a la pandemia, alcanzando los 2.000 millones de euros casi 700.000 millones de dólares . El número de desarrolladores de software en todo el mundo también crecerá hasta alcanzar los 2.000 millones de euros 28,7 millones de dólares a finales de año.

No es de extrañar, dado que el software es la base de todos los avances tecnológicos que impulsan nuestra vida digital actual.

Además, con presupuestos cada vez más ajustados en todas partes y expectativas de los clientes por las nubes, las empresas se ven presionadas para alcanzar sus metas de forma más eficiente, y un buen software es fundamental para ello.

Esta entrada del blog cubre las principales tendencias en ingeniería de software en 2024. Pero empecemos con una Panorámica de la situación actual del sector.

Estado actual de la industria del desarrollo de software

El sector tecnológico en 2023 estuvo dominado por unas pocas tendencias destacadas de la industria del software que pusieron de relieve cambios masivos en este espacio.

Por ejemplo, la IA generativa entró en la corriente dominante, y los ciberataques de alto perfil en todo el mundo pusieron de relieve la ciberseguridad y la protección de datos. Además, el sector del blockchain experimentó un cambio trascendental, y Empresas de SaaS siguieron proliferando.

A pesar de la recesión económica, muchas empresas de todo el mundo han reconocido la importancia de la transformación digital y han aumentado en gran medida sus presupuestos de software y tecnología.

Se buscan y crean soluciones de software avanzadas, y esta tendencia no hará sino desarrollarse aún más en 2024.

El mundo de la ingeniería de software también está experimentando una transformación con la adopción de soluciones de código generativo de IA y el crecimiento de las plataformas de bajo código/sin código. Los principios ágiles son hoy más relevantes que nunca.

En la actualidad, utilizamos herramientas basadas en IA y plataformas sin código en todo el proceso de desarrollo, desde la generación de código y la corrección de errores hasta la implantación del software.

13 Tendencias en ingeniería de software para 2024

Esta es nuestra opinión sobre las principales tendencias en software que configurarán la forma en que desarrollamos, implementamos e interactuamos con la tecnología este año.

1. Aumentan los problemas de seguridad en el desarrollo de software

El desarrollo de software ha evolucionado para dar prioridad a la flexibilidad, la velocidad y la capacidad de respuesta a las necesidades del cliente, pasando de los ciclos de desarrollo tradicionales y rígidos a las metodologías ágiles.

Además, la integración de la IA en el proceso de desarrollo transforma la forma en que los desarrolladores codifican, prueban y despliegan las aplicaciones. Los algoritmos de aprendizaje automático (ML) automatizan las tareas rutinarias, mejoran la calidad del código y predicen posibles problemas.

Las amenazas cibernéticas están creciendo a medida que el software se vuelve más integral para las operaciones diarias en todos los sectores. Esto hace que la seguridad sea una inversión innegociable en este contexto, ya que los sistemas de software deben estar protegidos contra el acceso no autorizado y el robo de datos.

Hay estudios que complementan esta afirmación. Casi 4.200 ciberataques han sido denunciados cada día desde la pandemia COVID-19. Según Verizon , el 24% de todas las brechas en 2023 fueron ataques de ransomware, que afectaron a archivos ejecutables basados en Windows o bibliotecas de vínculos dinámicos en software. Otro estudio sobre ciberseguridad afirma que 48% de las empresas informan de un aumento interanual de los ciberataques.

En los últimos años, los seguros cibernéticos han demostrado su valía para responder a un panorama de amenazas en constante evolución aumento de las primas en EE.UU en un 50% en 2023. Se proyecta que este mercado crezca de 10.300 millones de dólares en 2023 a 1.500 millones de euros en 2010 17.600 millones de dólares en 2028 .

Para poder optar a un seguro cibernético u obtener primas más favorables, las empresas deben demostrar que se adhieren a las buenas prácticas del sector en materia de ciberseguridad.

Esto incluye prácticas de código seguro, auditorías de seguridad periódicas, cifrado y el seguimiento de normas como ISO 27001 o el marco NIST.

Este aumento de la ciberdelincuencia también ha indicado un cambio estratégico hacia la consolidación de las herramientas de software. Las empresas prefieren ahora menos herramientas y más seguras para gestionar sus operaciones a fin de reducir la superficie de ataque que pueden presentar múltiples soluciones.

Las plataformas todo en uno, ejemplificadas por soluciones como ClickUp ofrecen funcionalidades integradas que agilizan las operaciones y mejoran la seguridad al minimizar la complejidad y las vulnerabilidades de hacer malabarismos con varios sistemas.

2. La Inteligencia Artificial (IA) transforma el desarrollo de software

La IA ya no es una palabra de moda; ahora forma parte integral de nuestras vidas, especialmente en el desarrollo de software moderno. La tecnología de IA ha definido nuevos estándares de rendimiento y eficiencia empresarial en diversos sectores, desde revisiones de código automatizadas hasta algoritmos predictivos.

Por ejemplo:

En la investigación farmacéutica, la IA acelera el proceso de descubrimiento de fármacos prediciendo la eficacia de los compuestos, lo que acelera los ciclos de desarrollo

La IA predice los niveles de existencias necesarios para satisfacer la demanda de fabricación, optimizar el inventario y reducir los residuos

En el campo de la educación, la IA puede automatizar la calificación de tareas específicas, liberando a los educadores para que se centren en la enseñanza

IA Generativa, un mercado en crecimiento

Uno de los avances más notables de finales de 2022 fue la IA generativa en forma de ChatGPT, que nos introdujo en la generación de imágenes, textos y códigos impulsada por IA. El uso de la IA generativa seguirá siendo una de las principales tendencias en ingeniería de software a medida que ChatGPT y otras plataformas lancen versiones más sofisticadas en el futuro.

Cada vez más empresas aplican la IA

¿Sabías que Las patentes de IA han crecido un 34 anualmente desde 2000? Esto sugiere que las industrias en general, además de los establecimientos de investigación y análisis, van a adoptarán la IA en sus estructuras empresariales en todo el mundo de una forma u otra.

Además, el creciente interés por la IA ética pretende garantizar que los sistemas de IA se comporten de forma ética en el mundo digital.

Bienvenida a la nueva generación de apps de software a través de la IA Herramientas de IA para desarrolladores como GitHub Copilot y OpenAI, se han vuelto más sofisticadas. Ofrecen capacidades mejoradas para crear apps funcionalmente avanzadas con nuevas funciones y optimizaciones, como Generative Adversarial Networks (GANs), AutoML y cuantización para equipos de desarrollo.

La gestión de proyectos basada en IA pasa a ocupar una fase central

El software de gestión de proyectos agiliza los flujos de trabajo, mejora la toma de decisiones y optimiza los resultados de los proyectos. Solución de gestión de proyectos de ClickUp para equipos de software simplifica el ciclo de vida del desarrollo con una plataforma de trabajo todo en uno. Aúna el trabajo en equipo, las herramientas y los conocimientos de todas las funciones en un único lugar, lo que garantiza el seguimiento del progreso en tiempo real y la gestión del backlog de los sprint.

Organice proyectos complejos de ingeniería con ClickUp

Además, puede acelerar el desarrollo de apps y la documentación con ClickUp Brain's Herramientas basadas en IA para generar ideas de productos, hojas de ruta y tareas para el equipo dentro de la plataforma. También puede crear actualizaciones y standups automatizados, transcribir conversaciones, resumir extensos documentos de requisitos, ¡y mucho más!

Con la ayuda de ClickUp Docs, puede mostrar los requisitos de sus productos utilizando una vista Lista integrada

A medida que aumentan los casos de uso de la IA y se incrementa la presión para seguir el ritmo de la demanda de servicios y herramientas basados en IA, una de las tendencias crecientes en ingeniería de software será ver cómo las empresas recurren a la tecnología sin código gestión de proyectos y desarrollo de IA herramientas para al menos 30% de las iniciativas de automatización para finales de 2024.

3. La computación sin servidor y los microservicios refuerzan el dominio de la computación en la nube

La computación en nube se refiere a los recursos de TI suministrados a través de Internet en una capacidad bajo demanda.

Permite a los usuarios utilizar un conjunto compartido de almacenamiento, servidores, bases de datos, análisis, etc., según sus necesidades, sin tener que gestionar directamente la infraestructura subyacente.

Una de las tendencias más destacadas de la ingeniería de software en los últimos años ha sido el aumento exponencial de la adopción de la nube, con Amazon Web Services a la cabeza. Con una cuota de mercado del 32% ofrece servicios informáticos de alto rendimiento escalables, flexibles y asequibles al sector público, las PYME, las nuevas empresas y las corporaciones.

El impacto de la computación en nube en el desarrollo de software es inmenso

Las tecnologías de nube han ayudado a empresas de todos los tamaños a experimentar, pivotar y escalar de formas que antes eran posibles para grandes corporaciones con enormes presupuestos.

Entre las ventajas de la computación en nube figuran las siguientes:

La computación en nube ha eliminado los costes típicos de los equipos de red, servidores físicos y soluciones de almacenamiento. Con un modelo de pago por uso, sólo se paga por lo que se utiliza.

La flexibilidad de los recursos de la nube también significa que puede experimentar con diferentes configuraciones, estilos arquitectónicos y tecnologías (IA y ML) sin riesgo de malgastar la inversión.

Puede ampliar o reducir rápidamente sus aplicaciones en función de la demanda sin invertir en hardware físico. Esta elasticidad ayuda a gestionar las cargas de trabajo variables de forma eficiente.

El crecimiento de la computación en nube es una de las tendencias destacadas de la ingeniería de software este año; el mercado mundial de la computación en nube superará los 2.000 millones de euros en 2009 1.266,4 mil millones de dólares en 2028. Aprovechando el potencial de la IA, la dependencia de la computación en nube continuará su trayectoria ascendente en 2024 con una serie de avances fundamentales:

tres avances que deberías esperar:_

a. Computación sin servidor

La computación sin servidor proporciona servicios de backend en función del uso, liberando a los desarrolladores de la responsabilidad de gestionar servidores y otras infraestructuras.

Es útil para crear y desplegar aplicaciones rentables, ágiles y nativas de la nube de forma escalable. Todas las plataformas de servicios en la nube líderes en la actualidad -AWS, Google, Microsoft Azure e IBM- ofrecen plataformas sin servidor. Una de las tendencias de ingeniería de software en auge en los próximos años será la difusión de la computación sin servidor.

Sin embargo, a medida que la computación sin servidor se expande, también lo hacen las instancias de brechas de seguridad. Por lo tanto, la industria de TI ha comenzado a utilizar las últimas tecnologías y servicios independientes para las pruebas de vulnerabilidad.

Herramientas avanzadas como PureSec, Aqua y Snyk se están convirtiendo en la corriente principal para proteger contra vulnerabilidades y brechas en aplicaciones sin servidor.

b. Microservicios

La arquitectura de microservicios es un concepto fundamental en la computación en nube. Hace hincapié en el desarrollo de aplicaciones como una colección de servicios pequeños y autónomos, cada uno ejecutando su propio proceso y comunicándose con mecanismos ligeros, a menudo una API de recursos HTTP.

Este principio de diseño se ajusta perfectamente a las exigencias de escalabilidad, flexibilidad y eficiencia de los entornos en nube.

arquitectura de microservicios en la nube: Una tendencia creciente en la ingeniería del software _via

ref/ https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-a-cloud-microservice.html juniper.net /%href/

Aprovechan las capacidades de la nube para distribuir dinámicamente los componentes del sistema entre varios servidores y regiones, mejorando así la resistencia, la tolerancia a fallos y la disponibilidad global del sistema.

Este estilo arquitectónico facilita un desarrollo y despliegue rápidos y progresivos y permite a las empresas optar por el modelo de pago por uso de la nube, optimizando los costes operativos y gestionando los recursos de forma eficiente.

c. Evolución híbrida y multi-nube

Atrás quedaron los días de las soluciones en la nube de tamaño único. Ahora las empresas pueden seleccionar los recursos en la nube óptimos para cargas de trabajo específicas, reduciendo la redundancia, mejorando la resistencia y mitigando la dependencia del proveedor, gracias a las crecientes tendencias de ingeniería de software de los entornos híbridos y multicloud.

Mientras que un modelo de nube híbrida comprende una mezcla de servicios de nube privada y pública, un modelo de nube múltiple incluye dos o más servicios de nube pública. Permiten a las empresas personalizar su infraestructura de TI en función de sus necesidades y metas actuales.

entornos híbridos y multi-nube via

ref/ https://www.xorlogics.com/2019/11/25/pros-of-a-multi-cloud-strategy/ xorlogics /%href/ La investigación muestra que en 2024 la interoperabilidad y portabilidad híbrida y multicloud alcanzará el 45%, mejorando la rentabilidad, reduciendo el riesgo y aumentando la flexibilidad en un 75%.

4. El auge de las plataformas low-code y no-code democratiza la creación de software

El paso de los modelos tradicionales en cascada a la metodología iterativa de desarrollo ágil de software supuso un cambio de paradigma en el sector. Sin embargo, el proceso aún puede sufrir contratiempos y retrasos debido a problemas como la escasez de desarrolladores formados.

Para colmar esta laguna y hacer que el desarrollo de software sea más ágil, flexible y preparado para el futuro, hemos visto arraigar innovaciones y nuevas tendencias en ingeniería de software.

Hablamos de las plataformas de bajo código y sin código, diferentes herramientas de desarrollo de software diseñadas para simplificar la creación de aplicaciones.

Las plataformas de bajo código, una de las tendencias más apasionantes de la ingeniería de software, requieren un mínimo de código para crear aplicaciones informáticas innovadoras. Permiten utilizar interfaces gráficas de usuario y configuraciones en lugar de la programación informática tradicional codificada a mano.

Los usuarios no técnicos pueden ahora crear apps mediante el desarrollo de bajo código sin escribir código, utilizando componentes de arrastrar y soltar y lógica basada en modelos a través de una interfaz visual. En 2024, las ventajas combinadas de las plataformas de bajo código y sin código revolucionarán aún más el desarrollo de software:

Al minimizar la necesidad de conocimientos especializados de código, se pueden ahorrar los costes asociados a la contratación de desarrolladores experimentados

Las empresas pueden adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o a las demandas internas actualizando rápidamente las apps o creando otras nuevas para satisfacer las necesidades emergentes

Estas plataformas incorporan funciones de cumplimiento y seguridad que garantizan que las apps cumplen las normas y reglamentos del sector

Gracias a la infraestructura de nube subyacente y a los principios de diseño modular, el software creado con estas tecnologías puede ampliarse fácilmente para dar cabida a bases de usuarios cada vez mayores

Integración de funciones de Automatización de Procesos Robóticos (RPA) en plataformas de bajo código y sin código

La RPA automatiza tareas repetitivas y mundanas, y se prevé que este mercado alcance los 1.000 millones de euros en 2009 30 850 millones de dólares en 2030 con una tasa anual media de crecimiento del 38,2% entre 2024 y 2030.

La integración de RPA en plataformas de bajo código/sin código puede facilitar una digitalización rápida y conforme a las normativas en sectores que evolucionan rápidamente.

5. DevSecOps integra la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo como una nueva norma

Abreviatura de desarrollo, seguridad y operaciones, DevSecOps es un enfoque de la cultura, la automatización y el diseño de plataformas que integra la seguridad en cada fase del ciclo de vida de desarrollo de software.

En 2024, debe dar prioridad a DevSecOps debido a la creciente complejidad y sofisticación de las ciberamenazas.

Los procesos DevOps tradicionales abrazaban en gran medida la filosofía ágil, haciendo hincapié en la integración y el despliegue continuos para mejorar la seguridad colaboración entre equipos .

Colabore en ideas para reuniones fuera de la empresa creando Documentos de ClickUp con edición en tiempo real

Sin embargo, la fase de pruebas al final del ciclo de desarrollo del software no siempre cubría las prácticas de seguridad necesarias, exponiendo el producto final a fugas de datos, problemas de permisos, plugins inseguros y otras vulnerabilidades graves.

DevSecOps mitiga este problema y le permite solucionar problemas de seguridad en el código en tiempo real. El resultado es un producto seguro de forma predeterminada/a y una trazabilidad completa sobre cómo se ha construido.

Además, con la llegada de la IA generativa, los equipos de DevSecOps pueden seguir fácilmente el ritmo creciente de despliegue de apps nativas de la nube, salvaguardando los activos digitales en un mundo cada vez más interconectado.

6. Las aplicaciones web progresivas (PWA) y los microservicios revolucionan la escalabilidad web

Las PWA, introducidas en 2015, siguen siendo importantes hoy en día y están redefiniendo los estándares de desarrollo de aplicaciones web y las normas de despliegue.

Destinadas a funcionar en cualquier plataforma que utilice un navegador compatible con los estándares, las PWA son software de aplicación entregado a través de la web, construido usando HTML, CSS y JavaScript. Piense en ellas como un cruce entre sitios web y aplicaciones específicas de una plataforma.

Las PWA ofrecen a los usuarios una experiencia similar a la de una app, con funciones como disponibilidad offline, notificaciones push y acceso al hardware del dispositivo. También pueden integrar funciones nativas del dispositivo, como formas de pago, cámaras y datos biométricos.

Las PWA encuentran un uso específico en la industria

A lo largo de los años, las PWA se han convertido en la opción preferida para el desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico y corporación.

Esta tendencia se debe principalmente a la flexibilidad y la experiencia de usuario de estas apps, que las convierten en una opción atractiva para las empresas que buscan mejorar su presencia en línea. Ayudan a las empresas a reducir la carga del servidor y los costes de desarrollo, mientras que a los usuarios les gustan porque son más ligeras que las apps nativas y ofrecen una mejor experiencia de usuario.

Por otro lado, la naturaleza descentralizada y resistente a la manipulación de la tecnología blockchain ofrece una sólida capa de seguridad para las PWA, facilitando contratos inteligentes y registros inmutables y garantizando la verificación de la identidad.

También se espera que a medida que las tecnologías blockchain se centren más en el usuario, las PWA podrían acelerar su evolución.

Los microservicios en el desarrollo de PWA están ganando impulso

A medida que la industria del software avanza hacia arquitecturas más modulares y orientadas a servicios, los desarrolladores de PWA deben adoptar el enfoque de microservicios para construir, desplegar y probar las apps, beneficiándose directamente de la elasticidad y la naturaleza distribuida de la nube.

Dado que cada servicio de la aplicación se gestiona de forma independiente, es más fácil añadir nuevas actualizaciones o funciones a la PWA. Los cambios en un microservicio no afectan directamente a los demás, por lo que se satisfacen rápidamente las necesidades cambiantes del usuario moderno.

7. Internet de las Cosas (IoT) y edge computing se combinan para redefinir la vida inteligente

IoT hace referencia a la red de objetos físicos o "cosas" dotados de sensores, software y otras tecnologías emergentes que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos y sistemas a través de internet.

En la última década, IoT ha dejado de ser un mero debate académico para convertirse en aplicaciones prácticas en diversos sectores, desde la sanidad y la agricultura hasta la fabricación y la educación. Según Mordor Intelligence, el valor del mercado de la tecnología IoT ascenderá a 1.000 millones de euros en 2009 1,39 billones de dólares en 2026.

La comoditización de la tecnología doméstica inteligente

En 2024, la automatización del hogar IoT hará que las casas sean más inteligentes, eficientes y receptivas a las necesidades de sus habitantes.

A finales de este año, habrá más de 207.000 millones de dispositivos conectados a internet en todo el mundo, y una gran parte de ellos serán electrodomésticos.

he aquí algunas razones por las que los ingenieros de software deberían tomar nota del desarrollo del IoT:_

a. La IO sostenible es circular

Hay una creciente demanda de soluciones ecológicas y energéticamente eficientes dentro de la automatización del Inicio. Se pueden crear dispositivos IoT que aprovechen las fuentes de energía renovables, lo que podría abrir nuevos mercados y bases de clientes.

b. Avances en la computación de borde

Las tecnologías Edge Computing procesan y analizan los datos IoT en la ubicación donde se recogen, en lugar de enviarlos a la nube para su procesamiento. Esto minimiza los retrasos y mejora la capacidad de respuesta.

A medida que aumente el número de dispositivos IoT en los hogares, primará la necesidad de procesamiento en tiempo real y latencia reducida.

Debería considerar la posibilidad de incorporar edge computing en la arquitectura de IoT, sobre todo para apps que requieren una respuesta instantánea, como las alertas de emergencia o los sistemas de seguridad.

c. Aumenta la atención prestada a la seguridad y la privacidad

A medida que la automatización del Inicio se hace más prevalente, priorice la implementación de medidas de seguridad robustas, incluyendo el cifrado de extremo a extremo y las actualizaciones regulares de software, para proteger a los usuarios de las amenazas cibernéticas. Asegúrese de que los dispositivos IoT cumplen con las leyes de privacidad, como GDPR en Europa.

8. La Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (RV) amplían los límites de la experiencia del usuario

Mientras que la RA superpone el mundo real con contenido digital para crear una nueva percepción de la realidad, la RV crea un entorno virtual totalmente inmersivo que sustituye al mundo real.

La creciente popularidad de ambas tecnologías exige adoptar nuevas habilidades de desarrollo de software para crear experiencias profundamente inmersivas a través de sofisticados gráficos y capacidades de retroalimentación háptica.

AR/VR mejoran la colaboración en la gestión del ciclo de vida del producto

Las principales metas de la fabricación digital son claras: mejorar la calidad, optimizar la operatividad y minimizar los plazos de entrega. En 2024, las tecnologías AR/VR surgirán como ejes para alcanzar estos objetivos.

Por ejemplo, la RA puede ayudar a los trabajadores de la cadena de montaje superponiendo instrucciones de trabajo digitales a los componentes físicos. Esto les permite visualizar posibles modificaciones y mejoras, facilitando una toma de decisiones más rápida.

La RV permite a equipos dispersos geográficamente caminar, hablar y trabajar en un espacio virtual compartido, fomentando la retroalimentación instantánea en tiempo real. Este concepto se denomina inmersión, la sensación de estar físicamente presente en un mundo no físico.

Las tecnologías AR/VR se están utilizando en todos los sectores

Aunque no están exentas de dificultades, como el coste de los equipos y la necesidad de una adopción generalizada, los beneficios potenciales de las tecnologías AR/VR en diversos sectores son innegables. Por ejemplo:

Los cirujanos utilizan la RA para la visualización de datos en tiempo real durante los procedimientos, superponiendo información crítica como las tomografías computarizadas directamente sobre el cuerpo del paciente, mejorando la precisión y los resultados. Las simulaciones de RV permiten a estudiantes y profesionales de la medicina practicar procedimientos quirúrgicos complejos en un entorno sin riesgos.

En el ámbito educativo, la RV puede transportar a los estudiantes a lugares históricos, simular fenómenos científicos complejos y ofrecer experiencia práctica con laboratorios virtuales, haciendo que el aprendizaje sea más dinámico y accesible.

Los juegos de RV proporcionan una experiencia totalmente inmersiva, situando a los jugadores directamente en entornos de juego. En cambio, los juegos de RA combinan elementos digitales con el mundo real, como se ve en los populares juegos que convierten los paseos por el barrio en aventuras interactivas.

En turismo, la RV permite visitar virtualmente ubicaciones lejanas desde la comodidad de casa, ofreciendo visitas de 360 grados a lugares emblemáticos, museos y maravillas naturales. Las aplicaciones de realidad aumentada mejoran los viajes físicos al proporcionar información en tiempo real y traducciones en los dispositivos inteligentes, enriqueciendo la experiencia del viaje.

9. la tecnología 5G acelera el ritmo de la innovación en software

5G es la quinta generación de redes móviles. Está diseñada para conectarlo casi todo, desde dispositivos hasta máquinas y objetos cotidianos. Con las redes 5G ganando protagonismo en 2024, tendremos un Internet mucho más rápido, con una disponibilidad mucho más fiable y una baja latencia.

Esto repercute profundamente en el desarrollo de software, sobre todo a la hora de crear aplicaciones mucho más complejas y ricas en funciones que todo lo que hemos visto hasta ahora.

Impacto del 5G en el desarrollo del IoT

el 5G permite que más dispositivos se conecten simultáneamente y se comuniquen en tiempo real, lo que hace posible desplegar aplicaciones IoT complejas en áreas como las ciudades inteligentes, la automatización industrial y la monitorización de la atención sanitaria.

Además, la tecnología puede soportar muchas conexiones por kilómetro cuadrado y garantiza la multiplicación de dispositivos IoT.

Cambiando la cara de la computación de borde

La baja latencia del 5G también lo hace ideal para las apps de edge computing. Con el procesamiento de datos más cerca de la fuente de datos que en un hub centralizado, el análisis de datos en tiempo real puede producirse en tiempo real, lo que permite una toma de decisiones mucho más rápida con volúmenes de datos más significativos.

la tecnología 5G eleva la destreza técnica de los sistemas IoT y enriquece el ecosistema haciendo hincapié en la experiencia del usuario.

10. El impacto de Blockchain va mucho más allá de las criptomonedas

La tecnología Blockchain es un libro de contabilidad descentralizado y distribuido que almacena datos globalmente en miles de servidores y permite a una red de usuarios controlar y actualizar los datos en tiempo real.

Esta tecnología dificulta que un único usuario tome el control de la red. Blockchain mejora la confianza de los usuarios y reduce el coste global de las operaciones.

La mayoría de los rumores en torno a esta tecnología se han centrado en las criptomonedas. Sin embargo, también influye positivamente en el desarrollo de software. Un artículo de investigación de Deloitte afirma que blockchain está en el cinco principales prioridades estratégicas para el 55% de las organizaciones.

Hay una buena razón para ello.

Los sistemas de software orientados a blockchain (BOS) son robustos y seguros. Los datos de estos sistemas se duplican y almacenan en miles de sistemas informáticos, lo que aumenta la seguridad de los datos. También hay registro de transacciones y criptografía de clave pública que añaden otra capa de seguridad a los datos.

Ganando aceptación en diversas industrias

En 2024, blockchain sigue impulsando la transparencia de la cadena de suministro al ofrecer un registro inalterable de las transacciones. De este modo se puede hacer un seguimiento de la producción, el envío y la recepción de productos en una cadena de suministro, reduciendo el riesgo y mejorando la eficiencia operativa general.

Blockchain protege y asegura los datos sanitarios y genómicos, mejorando el seguimiento de enfermedades y brotes. La tecnología también ofrece una forma segura e infalsificable de gestionar las identidades digitales. Resulta útil en situaciones que requieren la verificación de la identidad, como los servicios de administración electrónica.

Además, blockchain permite realizar transacciones financieras en tiempo real y acelera los procesos de pago en todos los sectores.

11. Nuevos lenguajes emergen como pioneros del futuro de la programación

Aunque los desarrolladores no han dejado de aprender lenguajes de programación de propósito general como Java, C, Ruby y Dart, algunos nuevos están entrando en escena este año. Swift, Rust y Go son los nuevos entrantes en el vida de un desarrollador de software . Cuentan con la compatibilidad y el desarrollo de los gigantes tecnológicos Apple, Mozilla y Google.

Las aplicaciones creadas con estos lenguajes son más fáciles de desplegar y mantener, ofrecen un rendimiento rápido y garantizan la optimización entre dispositivos. También se sabe que son más fáciles de aprender y dominar.

TypeScript brilla con luz propia

Sin embargo, otro lenguaje de programación, TypeScript, está captando la atención de los desarrolladores.

Una variación de Javascript con sintaxis adicional, Typescript permite aplicar tipado estático, utilizar interfaces avanzadas y beneficiarse de opciones de herramientas como la comprobación de tipos y el autocompletado, lo que hace que TypeScript sea ideal para el desarrollo web backend.

Otra razón para subirse a la ola de TypeScript es la mejora en la calidad del código. Permite detectar errores en una fase temprana gracias a su función de comprobación estática de tipos, lo que hace que el código sea más legible y fácil de mantener. Este lenguaje de programación es, por tanto, una opción perfecta para proyectos a gran escala que contengan copiosas líneas de código.

Python sigue dominando

Python sigue siendo un lenguaje de programación popular en 2024, favorecido por su simplicidad, versatilidad y fuerte compatibilidad con bibliotecas. Una encuesta de Stack Overflow lo identificó como el lenguaje de programación más popular en 2024 lenguaje más deseado para los desarrolladores. Python se utiliza ampliamente en IA, análisis de datos y computación científica.

Su amplio intervalo de bibliotecas, que pueden integrarse fácilmente en el código, ofrece enormes posibilidades de desarrollo de apps web y de escritorio.

No se puede subestimar la importancia estratégica de Python en el desarrollo de software moderno. Sigue permitiendo soluciones digitales más ágiles, resistentes y centradas en el usuario.

12. La subcontratación se convierte en una palanca estratégica para los desarrolladores de software

Se prevé que muchas empresas de software empresarial experimentará un aumento de los ingresos a un ritmo de 10.000 millones de dólares en 2024.

Desde la década de 1990, la externalización ha sido una estrategia popular en la industria del software. Empresas de todo el mundo recurren a terceros expertos de países como India y Filipinas para que se encarguen de aspectos específicos del proceso de desarrollo de software.

Es una forma excelente de conectarse con el talento mundial y resulta más rentable que contratar desarrolladores internos.

La subcontratación también da a las empresas la flexibilidad de trabajar internamente en más proyectos "básicos" y escalar más rápido en caso de cambios inesperados en la oferta y la demanda. Se considera una opción sostenible y pragmática incluso en 2024.

Tata Consultancy Services (TCS), con sede en la India, es una de esas empresas que se ha hecho un nombre en todo el mundo sobre todo gracias a la subcontratación.

La empresa contrata a personas con profundos conocimientos en tecnología y consultoría de empresa. Funciona mediante un modelo de entrega global que ofrece a los clientes servicios las 24 horas del día, como el desarrollo de software integral y la gestión de la cartera de productos.

TCS tiene alianzas estratégicas con los principales proveedores de servicios en la nube, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, para satisfacer la creciente necesidad de migración y gestión en la nube.

13. El énfasis en el diseño UI/UX eleva las experiencias de software

La interfaz de usuario (UI) se refiere a la superficie gráfica de la aplicación con la que interactúan los usuarios, como los botones que pulsan, el texto, el diseño de la pantalla y la forma en que se producen las transiciones o las descargas.

Experiencia de usuario (UX) es un término más amplio que abarca todo el espectro de interacciones de un usuario con una empresa y sus productos.

Una buena UI/UX crea una primera impresión sólida para el cliente y una experiencia interactiva. Influye directamente en las tasas de conversión y en la probabilidad de que el cliente utilice el producto o la aplicación con frecuencia.

Además, si se invierte en UI/UX por adelantado, se puede crear un producto más impactante y disponer de los procesos y las buenas prácticas para integrar cambios posteriores.

las principales tendencias de diseño de interfaz de usuario y experiencia de usuario para 2024 son las siguientes

a. Microinteracciones

A medida que la atención al detalle se vuelve primordial para diferenciar los productos en un mercado saturado, las microinteracciones ofrecen una forma de mejorar la usabilidad de forma sutil. Las barras de progreso, los gifs de celebración, los hotspots, los efectos de mouseover, etc., pueden mejorar la experiencia del usuario y aumentar el compromiso.

Es esencial explorar formas nuevas e innovadoras de incorporarlas a las interfaces digitales, para que las interacciones cotidianas sean más intuitivas y agradables.

las tendencias actuales en ingeniería de software incluyen el uso de microinteracciones via instituto de DiseñoUX_

b. Interfaz de usuario de voz (VUI)

La VUI o reconocimiento de voz es la tecnología que impulsa los populares asistentes basados en la voz, como Alexa de Amazon y Siri de Apple. Se prevé que las VUI se expandan significativamente, impulsadas por el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y las mejoras de la IA.

A medida que estas tecnologías se vuelvan más sofisticadas, las VUI podrían ofrecer respuestas aún más precisas y adaptadas al contexto, lo que las haría más fiables y fáciles de usar.

c. Diseño 3D y minimalismo

A medida que mejoran las capacidades del hardware, permiten efectos visuales más complejos sin comprometer el rendimiento. Así, los elementos 3D se vuelven más frecuentes en las interfaces de aplicaciones web y móviles, adhiriéndose a una estética minimalista que prioriza la funcionalidad.

El futuro de la ingeniería de software es apasionante

La tecnología moderna es una fuerza imparable. Las principales tendencias en ingeniería de software que hemos mencionado son sólo algunas de las muchas tendencias clave, todas las cuales interactúan y se entrecruzan de múltiples maneras para impulsar la innovación, la eficiencia y la excelencia.

Como desarrollador de software hoy en día, conocer las últimas tendencias en ingeniería de software le prepara para adoptar rápidamente la disrupción de la industria. Siga probando nuevas herramientas y tecnologías y actualizando sus conocimientos y habilidades.

También recomendamos utilizar software de gestión de proyectos como ClickUp, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Además, Herramientas basadas en IA de ClickUp Brain pueden facilitarte el trabajo diario.

Automatice la redacción de la documentación con IA, supervise el progreso mediante gráficos y sprints y resuelva rápidamente los errores de codificación con ClickUp

Con la herramienta adecuada, puede asegurarse de que todas sus tareas y documentación permanecen en un único lugar, con el acceso de los usuarios y los roles estrechamente supervisados.

Esto no sólo reduce el cambio de contexto sino que también reduce el riesgo de filtración de datos o extravío de activos y garantiza un espacio de trabajo seguro y colaborativo para usted y su equipo Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp para agilizar sus procesos de desarrollo de software hoy mismo.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cuáles son las tendencias emergentes en el desarrollo de software?

Las últimas tendencias de desarrollo de software incluyen IA, tecnologías AR/VR, computación en la nube, automatización de bajo código/sin código, Blockchain, IoT, DevSecOps y 5G.

2. ¿Cuál es la tecnología de tendencia en software?

Una de las tendencias de ingeniería de software en tecnología que destaca, en base a su trayectoria hasta 2024 Q1, es la Inteligencia Artificial (IA), en particular la IA generativa. La IA Generativa también revolucionará varios sectores este año al permitir la creación de contenidos altamente personalizados, automatizar los procesos de diseño y desarrollo de apps y potenciar la creatividad y la innovación.

3. ¿Cuál será la tendencia en el desarrollo de software en 2025?

La tendencia más significativa en el desarrollo de software es la computación en la nube y en los bordes, cuyo valor se estima en 1.000 millones de euros 860.000 millones de dólares en 2025 . Además, la tecnología en la nube puede integrarse fácilmente con otras tecnologías como IA y ML, lo que la hace versátil y vital.