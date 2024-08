20+ Ejemplos de tableros Kanban Imprescindibles para 2024

La gestión de proyectos no debería estar llena de preguntas como:

"¿En qué estado se encuentra el _proyecto?"

¿Ha aterrizado el águila?

¿Puedo verlo?

Al fin y al cabo, los gestores de proyectos y los Teams están para gestionar proyectos, ¡no para misiones encubiertas!

Es necesario que las cosas sean lo más claras y transparentes posible. Así, nadie se quedará fuera de juego.

Y una de las formas más sencillas de aumentar la transparencia de los proyectos y mejorar la eficacia del flujo de trabajo es utilizar el sistema Marco Kanban .

En este artículo, explicaremos qué es un Tablero Kanban y destacaremos más de 20 excelentes ejemplos de Tableros Kanban que puede utilizar como inspiración para sus propios proyectos.

vamos

¿Qué es un Tablero Kanban?

Un Tablero Kanban es una representación visual de sus procesos de flujo de trabajo con estados simples a través de columnas. Es la herramienta utilizada para el método Kanban, que es una metodología ágil que se centra más en la comunicación en equipo, la mejora continua y la transparencia.

En un Tablero Kanban, se crean colas de tareas estandarizadas como "Pendiente", "En curso" y "Terminada" que reflejan las necesidades de su flujo de trabajo.

Check out these Plantillas SOP !

Aquí tienes un rápido desglose de la estructura básica del Tablero Kanban:

**Tablero principal: aquí es donde se puede ver y gestionar todo el proyecto

**Columnas: listas de tareas que pertenecen al mismo paso del flujo de trabajo

Tarjetas: elementos que representan una tarea. Puedes mover las tareas a través de las diferentes fases del proyecto arrastrándolas y soltándolas

elementos que representan una tarea. Puedes mover las tareas a través de las diferentes fases del proyecto arrastrándolas y soltándolas Límites del trabajo en curso: limita el número de tareas que se pueden colocar en las diferentes fases

limita el número de tareas que se pueden colocar en las diferentes fases Carriles Kanban:carriles horizontales que te ayudan a diferenciar entre actividades, equipos y servicios 🏊 Equipos ágiles adoran los Tableros Kanban porque no se necesita ningún tipo de certificación Kanban para utilizarlos, y a los gestores de proyectos les encanta esta herramienta porque requiere muy poco formación de los empleados ¡!

¿Cuáles son las ventajas de un Tablero Kanban en la gestión de proyectos?

Visualización del trabajo en curso : Una estructura básica de Tablero Kanban es una de las formas más sencillas y posiblemente la más inteligente de visualizar flujos de trabajo, tareas y proyectos. La combinación de colores de las tarjetas, además de los carriles apropiados, le ayuda a saber qué trabajo se está terminado y el estado de ese trabajo.

: Una estructura básica de Tablero Kanban es una de las formas más sencillas y posiblemente la más inteligente de visualizar flujos de trabajo, tareas y proyectos. La combinación de colores de las tarjetas, además de los carriles apropiados, le ayuda a saber qué trabajo se está terminado y el estado de ese trabajo. Optimizar el flujo de trabajo : La meta de Kanban es limitar la cantidad de trabajo en curso (WIP). Este límite de WIP permitirá que los miembros de su equipo sepan que no deben comenzar ninguna tarea nueva hasta que las que están en curso estén terminadas, ayudándole a moverse completamente a través de los flujos de trabajo sin sentirse abrumado.

: La meta de Kanban es limitar la cantidad de trabajo en curso (WIP). Este límite de WIP permitirá que los miembros de su equipo sepan que no deben comenzar ninguna tarea nueva hasta que las que están en curso estén terminadas, ayudándole a moverse completamente a través de los flujos de trabajo sin sentirse abrumado. Mejora continua: Con cada sprint, su equipo puede medir la rapidez con que las tareas pasaron por las fases, el plazo de entrega necesario para iniciar una tarea y la cantidad de errores que hubo que devolver tras el control de calidad. Este sistema Kaizen de identificación de residuos (que también forma parte del sistema Metodología Lean ) ayudará a los miembros de su equipo a ahorrar tiempo y recursos.

20+ Ejemplos de Tableros Kanban para la Gestión de Proyectos

Pon tu cara de juego porque estamos a punto de jugar nuestro as mostrándote algunos fantásticos ejemplos de Kanban.

Y si ya estás familiarizado con las reglas del juego, puedes empezar a crear un Tablero Kanban en línea de inmediato; sólo tienes que ¡explorar el Tablero Kanban de ClickUp!

1. Gestión de proyectos

Ser gestor de proyectos a tiempo completo es como vivir en el interminable mundo de SimCity.

Cuando juegas a SimCity, tienes que gestionar y priorizar recursos, crear estimaciones presupuestarias precisas y mantener contentos a tus ciudadanos (empleados y otras partes interesadas).

¿Te suena?

Pero si quieres ganar en el juego de la gestión de proyectos, tendrás que dar el paso correcto y empezar a utilizar un sistema Kanban para organizar tu equipo y tus departamentos.

Para crear un Tablero Kanban para la gestión de proyectos, puede crear un tablero simple con columnas para:

Requisitos de la empresa

Listo para empezar

En curso

Delegado a clientes

Terminada

Sus tarjetas pueden contener tareas de todos los departamentos. De este modo, puede construir un panel de gestión de proyectos y hacer un seguimiento de en qué está trabajando cada miembro del equipo en un momento dado.

todo esto tiene buena pinta sobre el papel, ¿verdad?

Pero para poner en marcha su proyecto, tendrá que poner en práctica este ejemplo de Kanban

Y si crees que el papel sigue pareciendo una buena opción aquí, tu proyecto se va a desmoronar como un castillo de naipes.

¿Por qué no jugar bien tus cartas y utilizar la mejor herramienta Kanban que existe?

ClickUp es una de las mejor valoradas del mundo productividad y Gestión de proyectos Kanban herramientas utilizadas por equipos de varias empresas en todo el mundo.

Con Vista Tablero de ClickUp puede:

Desplazar las tarjetas mediante la función de arrastrar y soltar

Ordenar las tareas por estado, personas asignadas, prioridad, etiquetas y fechas límite

Ver las tareas en todo su entorno de trabajo

Utilizar la barra de herramientas multitarea para realizar ediciones masivas

Establezca un límite de trabajo en curso

Añada bonitas imágenes de portada y mucho más

Aquí tiene Plantilla de Tablero Kanban Simple de ClickUp como ejemplo del aspecto de un Tablero de gestión de proyectos Kanban:

Reúna todas sus tareas, plazos y detalles del proyecto en un solo lugar con la plantilla de (diagrama de) Gantt simple de ClickUp Descargar esta plantilla

2. Gestión de productos

En lugar de construir y utilizar un Tablero Scrum las empresas de SaaS, los fabricantes y los desarrolladores de software pueden ganar más flexibilidad con los Tableros Kanban.

He aquí un ejemplo de un tablero Kanban de gestión de productos en ClickUp:

Ejemplo de Tablero Kanban de Gestión de Producto

Aquí hay algunas fases que puede añadir a diferentes tableros Kanban de desarrollo de productos:

A. Desarrollo de software:

Diseño

Desarrollo

Revisión del código

Pruebas/garantía de calidad

Despliegue

B. Fabricación ajustada:

Pedidos

Programado

Fabricación

Inspección

Envío

Entregado

C. Desarrollo de Saas:

Backlog

Trabajo en curso

En revisión

Terminada

Los Tableros Kanban de gestión de productos pueden ayudarle a realizar un seguimiento de elementos cruciales en el proceso de desarrollo de productos.

Por ejemplo, si una parte interesada quiere conocer el estado de un producto, el equipo de desarrollo de software puede simplemente mirar el tablero Kanban y actualizar a esa parte interesada en cuestión de segundos.

⭐️ Consejo profesional: gestione su cartera de productos pendientes con ClickUp, la herramienta de gestión de la cartera de productos pendientes software ideal para la gestión de productos para 2022. Con funciones como Sprints, Automatizaciones Sprint, y Paneles de control , puede cerrar sin esfuerzo el libro de cualquier historia de usuario.

3. Recursos Humanos

Si no quieres que tu Departamento de RRHH sea conocido como el departamento de bomberos, debe invertir en grandes apps de software Kanban. ¿Por qué?

Con un Tablero Kanban de RRHH, los reclutadores pueden contratar y retener a los mejores candidatos (y su cordura) con facilidad. Además, gracias a la mejora de la eficiencia experiencia del candidato será mucho más favorable.

He aquí un ejemplo de Tablero Kanban de RRHH:

Como puede ver, estas fases detalladas ayudarán a los responsables de selección de personal a realizar un seguimiento del estado de cada candidato, los calendarios de entrevistas y otros aspectos KPI de RRHH que tienen.

⭐️ Pro tip: acelera tus procesos de RRHH con un Software de gestión de proyectos de RRHH como ClickUp. De Plantillas para la contratación de candidatos hasta el seguimiento sencillo de solicitudes con la vista Formulario, ClickUp es el único recurso que necesita

Con un Tablero Kanban, su equipo de ventas puede automatizar los procesos y mover a los clientes a través de todo el proceso, desde el primer punto de contacto hasta la fase final de compra e incorporación.

4. Ventas

He aquí un ejemplo de un Tablero Kanban de gestión de cuentas:

Realice el seguimiento de la última actividad de un usuario, las renovaciones de cuenta, los contactos y los riesgos con la plantilla de Tablero Kanban de Gestión de Cuentas de ClickUp

La plantilla de Tablero Kanban de Gestión de Cuentas de ClickUp ayuda a los equipos de ventas a realizar el seguimiento de las renovaciones de sus cuentas, los riesgos y mucho más. Descargar esta plantilla ⭐️ Consejo profesional: minimizar la entrada de datos y mantenga los prospectos en movimiento con ClickUp, una solución de excelente software de gestión de proyectos de ventas disponible hoy.

Además, Brett Polvado, Vicepresidente de Operaciones de Ventas de Apelación Wizards recomienda el uso de automatizaciones.

"Utilizamos la automatización para etiquetar las tarjetas a medida que pasan por nuestras columnas, lo que nos permite mantenernos centrados en la tarea principal que tenemos entre manos", afirma.

He aquí un ejemplo de automatización:

Via Apelación Magos

5. Inmobiliaria Un Tablero Kanban inmobiliario puede ayudar a sus agentes de ventas a gestionar sus clientes potenciales, negociaciones y hacer un seguimiento de su embudo de ventas.

Aquí hay algunas fases que puede añadir a su equipo de ventas Tablero Kanban:

Contactado

Interés

Negociación

Contrato enviado

Contrato recibido

Firmado

Operación cerrada

Utilizando las fases anteriores, su equipo sabrá en todo momento en qué punto del proceso de ventas se encuentra cada cliente potencial dentro de sus cRM inmobiliario . Además, sus agentes también sabrán cuál es el mejor momento para ponerse en contacto con un cliente (no cuando tenga un pie fuera de la puerta, literalmente).

He aquí un ejemplo de Tablero Kanban inmobiliario:

⭐️ Consejo profesional: utiliza un software de gestión de proyectos inmobiliarios como ClickUp para ayudar a tus clientes a encontrar la casa de sus sueños. De esta forma, podrás decir: "si te gustó, ¡deberías haber hecho una oferta!"

Prueba estos herramientas de marketing inmobiliario !

6. Construcción

Un Tablero Kanban de construcción puede ayudar a las organizaciones pequeñas y grandes a programar y gestionar proyectos de construcción .

Related: Alternativas al núcleo principal !

He aquí algunas fases típicas de los proyectos de construcción:

Planificación

Inicio

Licitación y adquisición

Construcción

Cerrada

Con un Tablero Kanban, puede dividir cada fase de construcción en tareas más pequeñas.

Por ejemplo, la fase de construcción puede dividirse en:

Demolición

Enmarcar la estructura

Verter el hormigón

Estos ejemplos de tarjetas Kanban también pueden ayudar construcción ágil teams visualizan las fases del proyecto, identifican la escasez de recursos y detectan posibles problemas antes de que se conviertan en fracasos estructurales.

He aquí un ejemplo básico de Tablero Kanban para equipos de construcción:

vía Mapa empresarial ⭐️ Consejo constructivo: utilice ClickUp, el perfecto gestión de proyectos de construcción software, para construir un imperio de proyectos correctos.

¿Necesita resultados concretos?

Sólo tiene que utilizar nuestro **Plantillas de construcción !

7. Desarrollo creativo y de medios de comunicación

Los equipos creativos pueden utilizar Tableros Kanban para hacer un seguimiento de las ideas, los calendarios, los comentarios de los clientes, etc.

Aquí hay algunas fases que puede agregar a diferentes tableros Kanban de gestión de medios:

A. Planificación de la creación de contenidos:

Solicitado

En curso

Aprobación de la copia

Diseño

Realización

Promoción

B. Sesión de fotos:

Concepto

Plan

Programado

En curso

Edición

Edición

Entregado

C. Tableros Kanban de contenido y calendario social:

Ideas

Programado esta semana

Programado para la próxima semana

A finales de mes

Publicado

He aquí un ejemplo de Tablero Kanban de producción de medios de comunicación:

Planifique, gestione y produzca sus vídeos con la plantilla Producción de vídeo Plantilla de Tablero Kanban de ClickUp

En ClickUp Producción de Vídeo Plantilla de Tablero Kanban puede ayudarle a planificar su rodaje, desde la preproducción hasta la posproducción, y todo lo demás. Descargar esta plantilla

8. Administrador de educación

Mantener a salvo la información tanto de los empleados como de los estudiantes puede suponer un gran reto para las instituciones educativas.

tanto las amenazas externas como las internas pueden provocar filtraciones de datos en las organizaciones educativas. Por ejemplo, si un estudiante descarga un libro de texto gratuito/a de un sitio sospechoso, puede introducir rápidamente malware en las redes informáticas de una institución.

Afortunadamente, su Departamento informático puede visualizar incidencias de seguridad con tableros Kanban, cumplir los requisitos de conformidad y gestionar los retrasos y las actualizaciones con facilidad.

Este es un ejemplo de un Tablero Kanban de un administrador de educación:

⭐️ Consejo profesional: gestione su división de TI con facilidad utilizando secure software de gestión de proyectos educativos como ClickUp. Con funciones como Autenticación de dos factores y granular Permisos, su organización puede obtener una A+ en cumplimiento de seguridad.

9. Estudiante

Como estudiante, puede fácilmente crear un Tablero Kanban utilizando Excel o Google Hojas de cálculo de Google para ayudarle a organizar proyectos, colaborar en proyectos de grupo, y el seguimiento de horarios y tareas.

Aquí tienes algunas columnas que puedes añadir a tu Tablero Kanban para estudiantes:

Pendiente

Tema

Tipo asignado

En curso

Terminada

Y si un proyecto es demasiado grande, basta con dividirlo en tareas más pequeñas para hacerlo más manejable.

Por ejemplo, digamos que tu tarea es leer la obra de William Shakespeare, Hamlet. en lugar de añadir "leer toda la obra" en la columna "Tareas pendientes", podrías añadir:

Leer los actos 1 y 2

Leer el acto 3

Leer los actos 4 y 5

Ahora, ya no tendrás que preguntarte: "hacer o no hacer el proyecto ."

Además, los alumnos pueden dividir un proyecto de grupo en tareas pendientes más pequeñas y asignar tareas a miembros concretos del equipo con Múltiples personas asignadas de ClickUp de ClickUp. De este modo, los estudiantes pueden seguir el progreso de los demás y asegurarse de que el proyecto del grupo se presenta a tiempo.

Aquí tienes una plantilla de Tablero Kanban para estudiantes:

Psst... ClickUp ofrece a los estudiantes un descuento del 35%.

10. Programación y gestión de pacientes

Como nos ha demostrado la pandemia de COVID, las salas de urgencias pueden llenarse rápidamente. Por eso, los centros sanitarios buscan formas de agilizar los servicios de urgencias.

no quiere que a sus pacientes se les agote la paciencia, ¿verdad?

Afortunadamente, puede utilizar tableros Kanban para gestionar el flujo de trabajo de pacientes y personal con facilidad.

A continuación te explicamos cómo puedes ajustar un Tablero Kanban de programación de pacientes:

Cree columnas con los nombres de los médicos

Debajo de cada columna, enumera los pacientes asignados a ese médico en concreto

Incluye fechas y horas, datos de contacto y otros detalles en las tarjetas de los pacientes

UtilicePrioridades de ClickUp para ver los pacientes que necesitan asistencia urgente

He aquí un ejemplo de Tablero Kanban de programación de pacientes:

⭐️ Consejo profesional: ClickUp cumple con la HIPAA herramienta de gestión de proyectos sanitarios que ofrece un Plantilla de gestión de pacientes para ayudarle a empezar de inmediato.

Bonus: Echa un vistazo a la Los 10 mejores sistemas de software de gestión de pacientes

11. Lluvia de ideas Sesiones de lluvia de ideas pueden ayudar a los equipos y a los individuos a desarrollar ideas fantásticas, pero a veces se necesita una forma de seguir el progreso hacia esas ideas. Necesitas la metodología Kanban.

Utilizando el método Kanban, los equipos creativos pueden jugar a Survivor con sus ideas.

¿Cómo?

Crea un Tablero Kanban de brainstorming con una columna para todas las ideas potenciales. A continuación, los miembros del equipo pueden votar las ideas que consideran que deben pasar a la siguiente ronda o a la columna "Pendiente".

Aquí tienes un ejemplo de cómo podría ser tu Tablero Kanban de brainstorming:

¿Te preguntas cómo hacer una lluvia de ideas eficaz?

Check out 6 técnicas de brainstorming de eficacia probada que te ayudarán a encontrar tus mejores ideas.

12. Gestionar las ideas de la empresa

A veces puede ser beneficioso realizar una lluvia de ideas de forma asíncrona, en lugar de en una reunión.

Puede que alguien del equipo de marketing tenga una idea para el producto o que un representante del servicio de atención al cliente tenga una idea para el marketing.

En este caso, puede ser beneficioso configurar un tablero Kanban para recopilar ideas y ver en qué estado se encuentran esas ideas. Aleksandra Cygan directora de proyectos de TI en SurferSEO comparte un ejemplo Kanban de gestión de ideas en toda la empresa.

"En nuestra empresa, tenemos mucha gente creativa que a menudo nos sorprende con grandes ideas, así que para no perder estas ideas, se creó este Tablero Kanban. Aquí, todo el mundo en la empresa puede saber en qué está trabajando actualmente el equipo de producto (columna "Convertido en proyecto") y en qué es más probable que trabajemos a continuación (columna "Ideas interesantes"). Al trabajar en un entorno remoto, la transparencia es muy importante y, gracias a este Tablero, todos en la empresa tienen acceso a la información sobre quién participa en qué proyecto."

via SurferSEO

13. Seguimiento del progreso y control de tiempo

Tableros Kanban se construyen para el seguimiento del progreso.

Pero la vista Kanban de ClickUp lo hace mucho más fácil al permitirle añadir estados de tareas personalizadas a su flujo de trabajo Kanban. De esta manera, puede realizar un seguimiento del progreso del proyecto de la manera que usted desee.

Además de eso, puedes clasificar tus tarjetas por Estados para seguir de cerca tu progreso.

Y mientras que los Tableros Kanban no pueden realizar un seguimiento del tiempo directamente, puede realizar un seguimiento del tiempo junto a su tablero Kanban con El cronómetro nativo de ClickUp .

ya sabes lo que dicen: no puedes hacerlo todo y, si lo intentas, harás aún menos

14. Lanzamiento de un nuevo libro Elizabeth Harrin fAPM, Directora y autora de Engaging Stakeholders on Projects, utiliza

plantillas para Tableros ajuste y seguimiento del progreso de muchos proyectos, incluido el lanzamiento de productos.

"En este momento tengo un Tablero ajustado para compatibilidad con la escritura de un nuevo libro que saldrá el año que viene. En lugar de las tradicionales columnas de 'pendiente', 'hecho' y 'terminado', el flujo de trabajo gira en torno a la escritura, la creación de gráficos, la producción, la preventa y luego el marketing, de modo que puedo hacer un seguimiento de lo que necesita mi editor, de lo que está haciendo nuestro diseñador gráfico y responsabilizarme de que el texto esté terminado", explica.

He aquí un ejemplo de su Tablero Kanban para el seguimiento del progreso de su último proyecto de libro:

via Elizabeth Farrin

15. Marketing Los equipos de marketing necesitan gestionar proyectos plazos, revisar los comentarios de los clientes e impulsar las campañas. Sin embargo, sin un sistema de seguimiento del progreso, sería imposible saber si el equipo va por delante o por detrás de lo previsto.

Afortunadamente, su equipo de marketing puede realizar un seguimiento de las diferentes actividades del equipo, desde gestión del diseño de sitios web a SEO, con un Tablero Kanban.

Su marketing Tablero Kanban puede contener las fases como:

Backlog

Pendiente

En curso

Pendiente de aprobación

Rechazado

Final

Además, puede añadir una columna "En campaña" para realizar un seguimiento de las promociones en curso.

Además, puede utilizar Kanban carriles para ayudar a los equipos a distinguir entre actividades diferentes y de marketing, como "métricas de marketing" y " boletín semanal ."

He aquí un ejemplo de Tablero Kanban de una campaña de marketing en ClickUp:

Realice un seguimiento de su flujo de trabajo de marketing y de sus próximas campañas con la plantilla de Tablero Kanban de Seguimiento de Campañas de ClickUp Descargar esta plantilla ⭐️ Consejo profesional: planifique y edite en colaboración sus campañas de marketing con Documentos de ClickUp . Incluso puede saber cuándo alguien está haciendo ediciones en tiempo real con Detección de colaboración.

16. Proceso de producción de contenidos Puede ser útil visualizar los diferentes estados de las operaciones de contenido en un tablero Kanban.

Por ejemplo, un artículo puede estar en fase de borrador o de backlog, y diferentes partes interesadas pueden gestionar distintas partes del proceso. Kashyap Trivedi comercializador de crecimiento en Compañero de ventas ofrece un ejemplo del Tablero Kanban de su equipo para gestionar sus operaciones de contenido.

"Utilizamos un Tablero Kanban para gestionar el flujo de contenidos de nuestro equipo de marketing. Básicamente, hemos dividido todo el recorrido de los contenidos en una serie de pasos y lo hemos convertido en un proceso. Una vez que la tarjeta de contenido pasa a la siguiente fase, se asigna a las personas pertinentes su siguiente tarea mediante una automatización."

Este es su Tablero Kanban de marketing de contenidos:

via Salesmate

bonificación: Comprueba cómo puedes conseguirlo

y obtener un descuento https://clickup.com/es-ES/blog/4533/proyectos-de-marketing-de-contenidos/ gestionar flujos de trabajo de contenido /%href/

**en ClickUp y **_

en ClickUp y en https://clickup.com/blog/how-to-build-a-content-database/ crear una base de datos de contenido y crear una base de datos de contenidos

.

17. Soporte y ticketing

A menos que quiera conseguir un billete de ida para los clientes perdidos, los equipos de compatibilidad y emisión de billetes deben trabajar con rapidez para resolver los problemas de los clientes.

Pero no se preocupe, ¡los tableros Kanban pueden ofrecer compatibilidad a su equipo!

Por ejemplo, supongamos que un miembro del equipo de soporte al cliente ve que un cliente ha informado de un error en su sitio de comercio electrónico.

El miembro del equipo de soporte registra el problema en el Tablero Kanban y lo asigna a uno de los desarrolladores. El desarrollador puede analizar rápidamente la situación, resolver el problema y moverlo a la columna "Terminada".

He aquí un ejemplo de tablero Kanban para equipos de soporte:

⭐️ Consejo profesional: optimice su sistema de tickets utilizando Integraciones de ClickUp con Zendesk , Front , SupportBee y mucho más.

18. Gestión de proyectos personales

También puede utilizar tableros Kanban para proyectos personales como la planificación de vacaciones, renovaciones en el hogar, y mucho más.

A pesar de que los bloqueos de COVID no nos permiten viajar, veamos cómo un Tablero Kanban personal puede ayudarnos a planificar nuestros futuros planes de vacaciones.

Puedes utilizar fases estándar como por hacer, en curso, terminado, o puedes añadir columnas como:

Administrador

Hacer la maleta

Atracciones turísticas

Comida y bebida

Aunque probablemente todos estemos cansados de añadir fondos de vacaciones a nuestras llamadas de Zoom, es una buena idea añadir imágenes de playas a tu Tablero de vacaciones.

Aquí tienes un Tablero Kanban personal que hará que no te olvides de meter en la maleta la crema solar:

⭐️ Consejo personal: mantén el seguimiento de cualquier tarea mientras estás de vacaciones usando Aplicaciones móviles de ClickUp para iOS y Android y el Modo sin conexión.

19. Gestión del inventario

Los Tableros Kanban pueden ayudar a las empresas a gestionar su flujo de inventario .

Por ejemplo, los límites de trabajo en curso de los tableros Kanban pueden ayudar a los equipos a mantener la cantidad mínima de existencias necesaria. Se acabaron las compras excesivas y llenar el almacén con toneladas de cajas.

_Se podría decir que sin los tableros Kanban, tu equipo de gestión de inventarios estaría encajonado.😉

Para gestionar tu inventario de forma eficiente, también puedes añadir detalles a tus tarjetas como el coste, la ubicación y la fecha de entrega.

Este es un ejemplo de un Tablero Kanban de gestión de inventario en ClickUp:

⭐️ Consejo divertido: haga un seguimiento de su inventario con Campos personalizados de ClickUp añadiendo estados únicos como el coste por unidad, la cantidad del pedido y las fechas del próximo pedido a su proceso de trabajo.

20. Planificación semanal

Todos hemos estado en una situación en la que fijamos toneladas de metas impresionantes para la semana, pero terminamos con resultados no tan impresionantes.

después de todo, siete días hacen a uno débil

no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

Afortunadamente, puedes utilizar un Tablero Kanban de planificación semanal para planificar sprint ágiles la creación de hábitos, la gestión de tareas y mucho más.

A continuación te explicamos cómo puedes ajustar un Tablero de tareas semanales:

Al principio de cada semana, seleccione algunas tarjetas que pueda realizar en esa semana

Trabaja en una tarjeta cada vez

Añade subtareas a cada elemento de trabajo

Crea carriles para las semanas dos, tres, etc

Este es un ejemplo de un Tablero Kanban que te ayudará a sprintar a través de tu proyecto metas semanales :

⭐️ Consejo profesional: nunca olvides abordar una tarea semanal ajustando esas tareas para que se repitan automáticamente con Tareas periódicas de ClickUp .

21. Gestión de carteras

Portfolios Los tableros Kanban pueden ayudar a los empleados y a las partes interesadas a comprender los objetivos de su organización.

Para crear un Tablero Kanban de gestión de carteras, simplemente esboce los objetivos de su empresa y divídalos en elementos procesables utilizando carriles de natación.

Utilice el primer carril para los objetivos, el segundo para los proyectos que le ayudarán a alcanzarlos y el tercero para las tareas más pequeñas que le ayudarán a completar sus proyectos.

He aquí un ejemplo de un sencillo Tablero Kanban de iniciativas estratégicas:

⭐️ Consejo divertido: combine su Tablero Kanban con ClickUp's Portfolios para obtener una Panorámica de alto nivel de cómo están progresando las iniciativas alineadas.

22. OKRs OKR significa oobjetivo y key rresultados.

Un objetivo es una meta que quieres alcanzar, y los resultados clave son tareas o pasos más pequeños que te llevarán hasta allí. Por ejemplo, si tu meta es celebrar una pelea de comida, uno de tus resultados clave podría ser lanzar el primer puñetazo (de fruta). 😜

Para ajustar un Tablero OKR, necesitarás crear dos carriles: uno para tus objetivos y otro para tus resultados clave.

Si estás ajustando metas de negocios, puedes agregar carriles adicionales para representar múltiples metas de alto nivel a través de los departamentos y separar los resultados clave en los que trabajarán los equipos.

Aquí tienes un ejemplo de Tablero Kanban OKR:

Fuente: Mapa empresarial ⭐️ Consejo divertido: ajusta, sigue y obtén actualizaciones de progreso en tiempo real de tus OKRs con Metas de ClickUp.

23. Gestión de eventos

Los Tableros Kanban también pueden ayudarte a planificar engaging bodas, fiestas, eventos de trabajo y mucho más.

Para crear un gestión de proyectos de eventos Tablero Kanban, puede utilizar las columnas estándar del tablero Kanban y añadir imágenes de diseños, pasteles y mucho más. 🎂

Y si tienes que esperar la aprobación de contratos o facturas, simplemente añade una columna "Pendiente" al Tablero.

Aquí tienes un ejemplo de tablero Kanban de planificación de bodas:

⭐️ Consejo divertido: ¿por qué no te ajustas con fantástico software de gestión de proyectos de eventos como ClickUp. ¡Confíe en nosotros, no le estaríamos proponiendo esta idea si ustedes dos no fueran una pareja hecha en el cielo! 💞

24. IT y gestión del cambio La gestión de sistemas informáticos y la gestión del cambio requieren flujos de trabajo eficientes, y el uso de Kanban es una solución natural.

Según Clint Lindstrom, Director de TI de Prime Retail Services los Tableros Kanban nos han permitido completar proyectos a tiempo y dentro o por debajo del presupuesto. Ya no hay ambigüedad para elementos de acción y es fácil ver dónde se ha estancado algo, por qué se ha estancado y cómo se puede corregir el problema"

Es importante definir las columnas y reflejar las tareas que añaden valor en lugar de las fases.

Lindstrom ofrece a continuación un ejemplo de su flujo de trabajo Kanban:

Fuente: Prime Retail Services

En este ejemplo puede ver pasos claramente definidos en lugar de utilizar categorías genéricas como "En curso".

Cómo crear un ejemplo de Tablero Kanban

Acceda a ClickUp desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento

ClickUp, ¡por supuesto! Con Tableros Kanban digitales que ahorran tiempo y permiten a cada equipo gestionar múltiples flujos de trabajo y colaborar de forma más inteligente, los ejemplos de tableros Kanban de ClickUp pueden ampliarse y escalarse a cualquier tamaño de equipo. Cree su solución Kanban preferida a partir de estas funciones Kanban de ClickUp:

🚦 Límites del trabajo en curso ClickApp : los límites suaves no bloquearán las tareas que se creen, muevan o actualicen, incluso si esto hace que la columna supere el límite de WIP definido

👤 Me Mode : sólo ve las tareas que se le han asignado, incluidos los comentarios y las listas de control de las que es responsable

📱 Vista Tablero en móvil clickUp: la aplicación móvil de ClickUp le ayudará a gestionar proyectos desde cualquier lugar

🤖 Automatizaciones ClickUp : los miembros pueden automatizar tareas como la asignación de tareas en función de criterios, la actualización de estados, el envío de correos electrónicos a posibles clientes, etc Pruebe la vista Tablero en ClickUp