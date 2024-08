Gestión de proyectos de marketing: Guía del gestor de proyectos

El marketing es realmente importante.

Es una afirmación obvia, pero ¿sabías que el 72% de los profesionales del marketing del sector afirmaron que la importancia del marketing en sus organizaciones ha aumentado desde febrero de 2020, presionando la transformación digital? Los profesionales del marketing siguen impulsar el contenido de calidad entre tanto ruido.

Pero lo más importante es que su producto/servicio marca una diferencia positiva en la vida de los consumidores.

El dial de las peticiones de marketing está girando, aumentando la cantidad de creación de contenidos y oportunidades para las empresas. Un resultado destructivo de este aumento es algo de lo que no se habla lo suficientemente abiertamente (y con sinceridad) en el lugar de trabajo: Estamos luchando. mucho. 😮‍💨

Metas poco claras, rotas flujos de trabajo de marketing y las señales de comunicación incómodas podrían evitarse si priorizáramos una mejor proceso de gestión de proyectos de marketing .

Tanto si trabaja por cuenta propia como si forma parte de un departamento de marketing interno, existe la posibilidad de que esté sobrecargado de trabajo y bajo presión para obtener resultados en una línea de meta que se aleja cada vez más.

En esta guía trataremos los pormenores de la gestión de proyectos de marketing y cómo crear los mejores sistemas para tu equipo y tus colaboradores.

¿Qué es la gestión de proyectos de marketing?

La gestión de proyectos de marketing es una función especializada que se centra en planificar, ejecutar y controlar iniciativas y campañas de marketing. Abarca el proceso de coordinar y dirigir eficazmente todas las actividades relacionadas con el marketing para lograr resultados específicos **Metas y objetivos dentro del tiempo, presupuesto y recursos asignados.

Para los gestores de proyectos, la gestión de proyectos de marketing implica supervisar todo el ciclo de vida de los proyectos de marketing, desde la ideación y el desarrollo de estrategias hasta la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Las responsabilidades clave incluyen:

: Definir el alcance, los objetivos y los resultados del proyecto en consonancia con los objetivos de la empresaestrategia de marketing en un plan de proyecto detallado *Gestión de recursos: Aplicar los talentos, herramientas y tecnologías de marketing adecuados disponibles para ejecutar el proyecto con éxito. Esto incluye la coordinación con varios equipos, como el creativo, el de contenidos, el de diseño y el de marketing digital Control del presupuesto : Gestionar elpresupuesto del proyecto y gastos para maximizar el rendimiento de la inversión respetando las limitaciones financieras

: Gestionar elpresupuesto del proyecto y gastos para maximizar el rendimiento de la inversión respetando las limitaciones financieras Colaboración interfuncional : Facilitar la colaboración y la comunicación entre los equipos de marketing y otros departamentos para una perfecta integración y alineación con los objetivos generales de la organización

: Facilitar la colaboración y la comunicación entre los equipos de marketing y otros departamentos para una perfecta integración y alineación con los objetivos generales de la organización Gestión de riesgos : Identificar riesgos potenciales y desarrollarplanes de contingencia para mitigar su impacto en el progreso y los resultados del proyecto

: Identificar riesgos potenciales y desarrollarplanes de contingencia para mitigar su impacto en el progreso y los resultados del proyecto Ejecución puntual : Seguimiento del progreso del proyecto, identificación de posibles cuellos de botella y resolución proactiva de problemas para garantizar la entrega puntual de las campañas de marketing

: Seguimiento del progreso del proyecto, identificación de posibles cuellos de botella y resolución proactiva de problemas para garantizar la entrega puntual de las campañas de marketing Garantía de calidad : Aplicación de medidas para mantener la calidad y eficacia de las actividades de marketing, garantizando que cumplen las normas y objetivos predefinidos

: Aplicación de medidas para mantener la calidad y eficacia de las actividades de marketing, garantizando que cumplen las normas y objetivos predefinidos Medición del rendimiento : Definir los objetivosindicadores clave de rendimiento (KPI) para evaluar el intento correcto de los proyectos de marketing. Analizar los datos de marketing y proporcionar información para mejorar los futuros esfuerzos de marketing

: Definir los objetivosindicadores clave de rendimiento (KPI) para evaluar el intento correcto de los proyectos de marketing. Analizar los datos de marketing y proporcionar información para mejorar los futuros esfuerzos de marketing Gestión de las partes interesadas: Utilizarsoftware de gestión de las partes interesadas para relacionarse con las partes interesadas, incluidos clientes, equipos de marketing, altos directivos y socios externos, para mantenerlos informados sobre el progreso del proyecto y responder a sus preguntas

Mejora continua: Realizar revisiones posteriores al proyecto para identificar las lecciones aprendidas y las áreas de mejora en futuras iniciativas de marketing

Utilizar marketing herramientas de gestión de proyectos como ClickUp Docs

Diferencias clave entre Waterfall y Agile en el proceso de gestión de proyectos de marketing

Exploremos dos notables gestión de proyectos de marketing metodologías: cascada y ágil .

No se trata de convencer de que un método es mejor, porque ni todos los proyectos son adecuados para el método ágil ni todos los proyectos son adecuados para el método en cascada. Algunos proyectos pueden ser predecibles y rutinarios, mientras que otros son arriesgados y elaborados. Si consideras detenidamente el tamaño y la complejidad del proyecto, ahorrarás tiempo y dinero.

vía Incredo.co Qué es el marketing en cascada? 🤔

El marketing en cascada es predecible

El método en cascada es un proceso estricto y lineal. Las tareas son interdependientes y se llevan a cabo de forma secuencial. El flujo lógico comienza en la parte superior y se desplaza hacia la inferior, alcanzando fases críticas por el camino. En cascada, una fase no puede comenzar hasta que la anterior esté completada.

Características del método en cascada:

Alto nivel de gobernanza del proyecto

Planificación minuciosa de cada paso para no dejar nada al azar

Documentación exhaustiva

Las expectativas de las partes interesadas y los usuarios se compatibilizan con un plan y una documentación detallados

Borradas de auditoría claras para la gestión del conocimiento

Señales de alarma del método en cascada:

Menos margen de error

Los cambios son problemáticos y caros

Difícil de prever

Cronogramas potencialmente largos

¿Es entonces la gestión ágil de proyectos un comodín? No necesariamente.

El marketing ágil se adapta a los cambios

A diferencia del método en cascada, que fija los requisitos y las tareas de antemano, el marketing ágil favorece la respuesta a los cambios por encima de lo que dice en el plan del proyecto.

Existen dos marcos populares de marketing ágil : scrum y Kanban.

Scrum : el marco de trabajo de scrum esútil para la velocidadla duración de los proyectos oscila entre una y cuatro semanas. A los equipos de marketing, muy unidos, se les asignan tareas fáciles de realizar durante una semana sprint-un intervalo de tiempo breve para completar una cantidad determinada de trabajo

: el esútil para la velocidadla duración de los proyectos oscila entre una y cuatro semanas. A los equipos de marketing, muy unidos, se les asignan tareas fáciles de realizar durante una semana sprint-un intervalo de tiempo breve para completar una cantidad determinada de trabajo Kanban : alternativamente, el marco Kanban se centra envisualización del flujo de trabajo. En un Tablero Kanban, las tarjetas de tarea se arrastran de una columna de estado a la siguiente. Está poco estructurado y permite la mejora continua sin cambios masivos

vía McKinsey & Company Merece la pena mencionar que el método ágil requiere un nivel añadido de formación en desarrollo para que los equipos tengan éxito. Convertirse en una organización de marketing ágil implica un esfuerzo de transformación para ser rápidos en los tiempos de respuesta y reducir los riesgos. Habrá interrupciones en los proyectos si no hay tiempo para conseguir que los equipos (especialmente equipos remotos ) formados para comprender el alcance y el flujo de trabajo.

9 pasos para que los proyectos de marketing sean saludables y tengan éxito

Planificar el futuro es emocionante, pero también estresante. No verá resultados si una estrategia de marketing no no respalda su plan de marketing . 📈

En **plan de marketing es el hoja de ruta de pasos tácticos para ejecutar la estrategia. Describe qué, cuándo y cómo va a aplicar la estrategia.

La estrategia de marketing es el por qué de los esfuerzos de marketing de una organización y la forma en que se llevarán a cabo metas de marketing alcanzarán las metas de la empresa. El concepto de las cuatro P del marketing:

**Producto: Lo que vende (productos/servicios digitales o físicos)

P precio: Cuánto cobra y el impacto de cómo los clientes potenciales y los clientes ven su marca

precio: Cuánto cobra y el impacto de cómo los clientes potenciales y los clientes ven su marca **Lugar: Dónde promocionas tu producto/servicio para que los clientes ideales encuentren información sobre ti y tu sector

**Promoción: Qué estrategias utiliza para que los clientes le conozcan

Bono: **Herramientas de marketing para pequeñas empresas Antes de asignar tareas al primer diseñador gráfico disponible, ¿comprende en profundidad el reto que está resolviendo, cómo va a conseguirlo y el público objetivo? ¿El presupuesto de la campaña?

Vamos paso a paso A continuación te explicamos cómo planificar proyectos de marketing sanos y de éxito. ✨

Organice los proyectos actuales y futuros en una Lista ClickUp para obtener una transparencia total sobre todo el trabajo que se está realizando

Paso 1: esbozar los entregables, los recursos necesarios, los cronogramas, los presupuestos y los KPI (Indicadores Clave de Rendimiento)

Este es el escenario: usted es un responsable de marketing gestión de proyectos tiene la tarea de dirigir el lanzamiento de una campaña para dar a conocer la marca. Su alcance del proyecto incluiría:

Metas del proyecto : lograr un aumento del 30% en las métricas de elevación de la marca (KPIs)

: lograr un aumento del 30% en las métricas de elevación de la marca (KPIs) Resultados del proyecto : 15 vídeos educativos sobre el producto, de 30 segundos a un minuto de duración cada uno; distribuidos en Instagram, dirigiendo el tráfico a las páginas de destino del producto

: 15 vídeos educativos sobre el producto, de 30 segundos a un minuto de duración cada uno; distribuidos en Instagram, dirigiendo el tráfico a las páginas de destino del producto Recursos : equipos de contenido, creatividad y redes sociales; software de gestión de proyectos de marketing

: equipos de contenido, creatividad y redes sociales; software de gestión de proyectos de marketing /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/14118/calendario-del-proyecto/ Cronograma del proyecto: /%href/ Los recursos creativos finales deben estar listos para el 1 de octubre. Campaña de lanzamiento el 8 de octubre

Presupuesto del proyecto: 10.000 $ (para software de vídeo y contratistas necesarios)

Paso 2: Recopilación de datos y aportaciones de las partes interesadas y los equipos

Hable con partes interesadas o socios que trabajan en el proyecto para recopilar aportaciones e información importante necesaria para completar una tarea. No espere a que los diseñadores gráficos hayan entregado los materiales para mencionar algo nuevo

Como gestor de proyectos de marketing, no es de esperar que sepas de antemano cuánto tarda cada miembro del equipo en ejecutar sus entregas. Obtenga estimaciones sobre el tiempo y el esfuerzo que prevén para terminar el trabajo. Abordarán los problemas o conflictos que puedan afectar al cronograma, lo que resulta valioso para la gestión de proyectos.

Paso 3: Incluir la investigación

La investigación es el quid de todo proyecto de marketing. ¿Existe alguna investigación que pueda aplicarse a este proyecto? ¿La equipo social necesita alguna tarea para llevar a cabo nuevas investigaciones? Siguiendo el ejemplo del alcance del proyecto que hemos utilizado antes, esta información es necesaria para que las conversaciones sobre el proyecto sean productivas.

👉 Un segundo: si necesitas ayuda para organizar tu planes de proyecto o listas de tareas, consulte Centro de plantillas de ClickUp para seguimiento de campañas , presupuestos , listas de entregables y mucho más

Paso 4: Reunir tareas y hitos

Llegados a este punto, ya tienes el alcance del proyecto, las aportaciones de las partes interesadas y la investigación. Es hora de asignar tareas utilizando su software de gestión de proyectos de marketing .

¿Recuerda las duraciones estimadas que recopiló anteriormente? Asegúrese de incluirlas en las tareas para que los miembros del equipo puedan ver su carga de trabajo diaria y ajustarse si están sobreasignados. Su semana laboral debe ser manejable y realista.

Utilice un sencillo gráfico de Gantt para realizar un seguimiento de los hitos y entregar los proyectos de marketing a tiempo

Paso 5: Preparar el equipo

Es esencial celebrar una reunión inicial para escuchar cualquier pregunta o preocupación directamente de los equipos después de que hayan tenido la oportunidad de evaluar sus tareas. También es una gran oportunidad para eliminar cualquier carga que el equipo pueda estar sintiendo de inmediato.

Después de la reunión, envíe un resumen de los puntos clave del debate y de las conclusiones. Si algún miembro del equipo tiene elementos de acción, asígnaselos de inmediato para que no se pierda nada.

👉 Mira cómo Toyin Olasenhinde, una gestora de productos, utiliza la herramienta función de comentarios asignados en ClickUp cuando los elementos de acción no justifican una tarea completa

Paso 6: Realice comprobaciones y revisiones en equipo

Programe comprobaciones y revisiones en el calendario de marketing . Como gestor de proyectos de marketing, debe estar al tanto de la salud del equipo y del proyecto. La frecuencia de las comprobaciones y revisiones depende del cronograma del proyecto y capacidad del equipo.

👉 ¿Dirigir un equipo virtual? Conozca siete formas de impulsar la estrategia de comunicación de su equipo virtual aquí ¡!

Paso 7: Seguimiento del progreso con un panel de proyecto

Las partes interesadas, los clientes y el equipo del proyecto utilizan los cuadros de mando para supervisar el progreso. Las partes interesadas y los clientes necesitan una visión general de alto nivel, mientras que el equipo del proyecto necesita paneles detallados que desglosen los trozos de trabajo.

Si su software de gestión de proyectos de marketing tiene una función de panel de control, aproveche la herramienta para tener diferentes versiones de un panel de control del proyecto hecho para cada público. En lugar de acudir directamente a usted para las actualizaciones, verán primero el panel del proyecto

👉 Aprende a crear potentes paneles de control en ClickUp ¡con un sencillo tutorial paso a paso!

Supervise todos los puntos de datos de sus campañas de marketing en una Lista de ClickUp personalizable

Paso 8: Cierre los trámites digitales en la herramienta de gestión de proyectos

¡Toque la campana! Usted y el equipo han aplastado el metas del proyecto así que ha llegado el momento de informar a todos y revisar el producto final. Asegúrese de que los entregables finales se envuelven en un lazo virtual, los archivos persistentes se archivan o eliminan y todas las tareas abiertas se cierran en la herramienta de gestión de proyectos.

Paso 9: Reflexionar en equipo sobre el recorrido del proyecto

Este paso suele pasarse por alto porque un nuevo campaña de marketing está en el horizonte o los equipos han salido para recuperarse y recargar pilas. Reflexionar de inmediato sobre los logros y las imprecisiones de un proyecto es una gran oportunidad de aprendizaje para que los gestores de proyectos de marketing fijen procesos para futuros proyectos relacionados con el marketing.

Si los miembros de su equipo no se sienten cómodos acudiendo a una llamada para reflexionar sobre el proyecto (o si simplemente no hay tiempo suficiente), la forma más sencilla de recopilar estos datos es enviar un formulario digital.

He aquí algunas cuestiones que debe tener en cuenta a la hora de organizar su formulario:

si pudiera cambiar una parte del proceso, ¿cuál sería?

¿Nuestro análisis de marketing identificó los componentes entregables que teníamos que crear al principio?

nuestra herramienta de gestión de proyectos, ¿ayuda o dificulta su productividad?

¿Cuál fue el evento más frustrante?

¿Disponía de la información y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas?

¿Cuál fue la parte más satisfactoria del proyecto?

¿Las comprobaciones y revisiones perjudicaron o favorecieron su flujo de trabajo?

¿Está orgulloso de los resultados obtenidos?

Realice una sesión post-mortem para reflexionar sobre el ciclo de vida del proyecto

Cómo utilizan los equipos de marketing modernos el software de gestión de proyectos

Cada equipo de marketing tiene una meta, un rol y un valor estratégico diferentes dentro de la empresa en general.

Antes de comprometerse a solicitar una campaña de marketing, conozca qué información, recursos y herramientas de proyecto necesita cada equipo de marketing para tener éxito. Añada una buena comunicación, una rápida toma de decisiones y unas metas claramente definidas... ¡y será oro! 🌟

Search Engine Optimization Profesionales SEO están implementando estrategias y facilitando

Flujos de trabajo SEO para completar los resultados. La creación de backlinks, el aumento del tráfico orgánico y las tareas de investigación de palabras clave encima de la información de datos suenan como una receta para el agobio. Utilizan paneles interactivos con datos en tiempo real. La (elaboración de) informes coherentes y automatizados les ahorra tiempo. Como resultado, los esfuerzos se invierten en priorizar las mejoras de posicionamiento

Diseño

Los departamentos internos acuden a los diseñadores gráficos para que aporten su experiencia (y a veces su bendición) para reforzar el diseño y los mensajes de un activo. Una sencilla pero potente función de gestión de proyectos para ahorrar tiempo y espacio en la bandeja de entrada es un formulario de solicitud digital.

Los formularios de solicitud digitales eliminan las conjeturas y las idas y venidas entre el diseñador gráfico y el solicitante. Al hacer las preguntas correctas y exigir un contexto a la solicitud, los diseñadores gráficos pueden centrar su tiempo y energía en el trabajo real.

Racionalice las solicitudes internas para recopilar la información exacta necesaria para poner en marcha campañas de marketing

Editorial y marketing de contenidos

Los profesionales del contenido están en las trincheras con cada rol de marketing. A menudo son "gestores de proyectos accidentales" en campañas concurrentes y solicitudes puntuales. Un asunto típico en el que suelen encontrarse es dedicar grandes cantidades de tiempo a tareas administrativas.

👉 Vea cómo el equipo de Contenidos de ClickUp automatiza los procesos manuales actuales para maximizar la productividad aquí .

Funciones imprescindibles de ClickUp para cada tipo de organización de marketing ClickUp es una solución gratuita, gratuita/a de gestión de proyectos que permite a todos los equipos gestionar proyectos, colaborar de forma más inteligente y reunir todo su trabajo en una sola herramienta. Tanto si es nuevo en el mundo de las apps de gestión de proyectos como si es un usuario experto, la personalización de ClickUp puede adaptarse a cualquier tamaño de equipo (remoto o en la oficina) para obtener la mayor productividad de su vida.

Entendemos (¡y nos encanta!) que su equipo tiene diferentes tipos de habilidades, personalidades y flujos de trabajo. Por eso, en ClickUp, cada miembro puede personalizar sus vistas y tareas como necesite, al tiempo que trabaja para alcanzar las mismas metas de proyecto que los demás.

Estas son las funciones de ClickUp para cada tipo de organización de marketing:

Funciones de colaboración en equipo para una agencia de marketing

Permisos para invitados para colaborar en equipo con sus contratistas y clientes externos

Plantillas de proyectos de marketing en la secciónCentro de plantillas ClickUp para simplificar los flujos de trabajo

Correo electrónico en ClickUp para alternar entre el envío de un comentario a compañeros de equipo internos y el envío de un correo electrónico a cualquier persona fuera de su entorno de trabajo

Comuníquese dentro de una tarea de ClickUp y evite que las cosas se pierdan en su bandeja de entrada

Funciones de gestión de tareas para un equipo interno de marketing

Cree hojas de horas y controle el tiempo de seguimiento de todos sus proyectos de marketing en ClickUp

Funciones de gestión del tiempo para autónomos y trabajadores por cuenta propia

Ajuste de horarios de repetición para sus tareas en ClickUp

Optimice sus esfuerzos de marketing con ClickUp

"El agotamiento laboral es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo: un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una sensación de reducción de logros y pérdida de identidad personal", según el Clínica Mayo .

¿Y si reconociéramos que podemos llevar a cabo nuestras campañas y lanzamientos de productos sin comprometer la salud del equipo? El cambio empieza por tener claro nuestro sistema de gestión de proyectos de marketing. 💎

Sinceramente, entendemos que te falte tiempo (y puede que incluso la implicación de los líderes) para ponerte manos a la obra y mejorar el proceso de gestión de proyectos de tu equipo. Si sientes la responsabilidad ante ti mismo y ante tu equipo de mejorar las cosas, ¡no estás solo!

Por eso ClickUp es gratis, gratuito/a, soporte 24/7 a través de correo electrónico, teléfono y chatear en línea para ayudarle a organizar su entorno de trabajo y ajustar su equipo para el intento correcto. Introducción a ClickUp ¡y pronto tendrás puestas al día que serán lo mejor del día de todos! ☀️