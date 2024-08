¿Qué es el marketing ágil? Visión general y marcos de referencia

Los equipos de marketing de hoy en día están sometidos a una gran presión para hacer más con menos, moverse más rápido y ofrecer valor antes de tiempo. Usted ya lo sabe. Las empresas quieren moverse a una velocidad vertiginosa, obtener ventajas competitivas y estar en lo más alto de la mente de sus clientes.

Para adaptarse, muchos profesionales del marketing han sustituido las técnicas de marketing heredadas/a por una metodología ágil. El marketing tradicional con planes anuales, campañas de grandes apuestas y ciclos más largos ya no sirve.

El marketing ágil se está poniendo al día rápidamente, ya que más del cincuenta por ciento de los Informe sobre el estado del marketing ágil 2023 encuestados estaban preparados para adoptar el marketing ágil en sus estrategias de marketing sostenible.

Los profesionales del marketing de todo el mundo adoptan cada vez más metodologías ágiles para mejorar la eficiencia y la eficacia del marketing.

Siga leyendo para saber cómo utilizar procesos de marketing ágil para mejorar sus resultados de marketing.

¿Qué es el marketing ágil?

El marketing ágil sigue el principio de las metodologías ágiles. Es un enfoque estratégico y un cambio de mentalidad que consiste en dividir el trabajo en segmentos más pequeños y gestionarlos como proyectos independientes en Sprints.

Trabajar en proyectos pequeños ofrece a los profesionales del marketing amplias oportunidades para iterar y corregir su curso de acción. También aumenta el alcance de la toma y aplicación de retroalimentación a través de equipo interfuncional colaboración. Después de un sprint, los equipos evalúan los resultados y toman nota de las áreas de mejora.

He aquí algunas diferencias entre el marketing ágil y el tradicional:

Campañas frecuentes e iterativas en lugar de unas pocas grandes apuestas

Basarse en experimentos y datos en lugar de en opiniones

Colaboración centrada en el cliente en lugar de trabajar en silos

Reaccionar rápidamente a los cambios en lugar de seguir planes a largo plazo

Historia y desarrollo del marketing ágil

Para conocer la historia del marketing ágil, debemos conocer la historia de las metodologías ágiles en el desarrollo de software.

En los años 90, los desarrolladores de software seguían un estilo de trabajo muy popular llamado ' Modelo en cascada .' Es un proceso secuencial que va de una fase a otra, como una cascada que fluye desde el borde de un acantilado.

Al principio del proceso, los responsables recopilaban y compilaban la información en un documento de especificaciones funcionales. Los desarrolladores utilizaban este documento como referencia para el desarrollo de software.

Sin embargo, era un trabajo difícil porque se enfrentaban a incertidumbres y, con muy poca participación del cliente, debían encontrar la solución de forma independiente. No podían cumplir los plazos y, para colmo, la calidad del proyecto final distaba mucho de las expectativas del cliente.

Los veteranos de la industria del software idearon una solución como salida. En febrero de 2001, diecisiete expertos en desarrollo de software se reunieron y redactaron el Manifiesto Ágil para el desarrollo de software .

Tras una década de avances de la metodología ágil en el desarrollo de software, los líderes del pensamiento de marketing crearon El Manifiesto del Marketing Ágil . El documento Sprint Zero se convirtió en el manifiesto ideal para los equipos de marketing tras múltiples debates y rondas de intercambio de ideas.

El manifiesto define las nuevas formas del marketing ágil en cinco puntos clave:

Centrarse en el valor del cliente y los resultados de la empresa por encima de la actividad y los resultados

Aportar valor pronto y con frecuencia en lugar de esperar a la perfección

Aprendizaje a través de experimentos y datos en lugar de opiniones y conversaciones

Colaboración interfuncional frente a silos y jerarquías

Responder a los cambios en lugar de seguir un plan estático

Principios del Manifiesto del Marketing Ágil

Sería negligente no mencionar los diez principios rectores del manifiesto Agile para equipos de marketing. Estos principios son barandillas para que su equipo de marketing funcione a diario en un entorno ágil:

Un gran marketing requiere una estrecha alineación, transparencia e interacciones de calidad con los clientes internos y externos

Buscar puntos de vista diferentes y diversos

Aceptar y responder a los cambios para mejorar el valor para el cliente

Planifique sólo lo suficiente para garantizar una priorización y una ejecución eficaces

Arriésguese y aprenda de los fracasos

Organícese en pequeños grupos,equipos interfuncionales siempre que sea posible

Cree programas de marketing en torno a personas motivadas y confíe en que harán el trabajo terminado

El intento correcto de marketing a largo plazo se beneficia de operar a un ritmo sostenible

El marketing ágil no es suficiente. La excelencia en marketing también requiere una atención continua a los fundamentos del marketing

Buscar la simplicidad

Características del marketing ágil

El marketing ágil tiene cinco características: trabajo en equipo, confianza en los datos, iteración rápida, orientación al cliente y confirmación del manifiesto del marketing ágil.

Equipos interfuncionales

El marketing ágil y los equipos creativos prosperan gracias a la colaboración interfuncional. El marketing sostenible requiere miembros del equipo con diferentes habilidades y experiencia para trabajar juntos en un proyecto en lugar de trabajar en silos y jerarquías.

Las llamadas de puesta al día y las revisiones de los sprints garantizan que todo el mundo conozca los progresos, los retos y las metas.

Decisiones basadas en datos

Los datos son la estrella del norte para los vendedores ágiles. Utilizan los datos para llevar a cabo nuevos experimentos y realizar iteraciones de los ya existentes. Sus decisiones están respaldadas por indicadores clave de rendimiento (KPI) que les ayudan a evaluar el impacto de sus esfuerzos.

Las decisiones frecuentes y rápidas basadas en datos diferencian a los equipos de marketing modernos de los tradicionales, más centrados en las opiniones.

Centrados en el cliente

Los equipos de marketing ágiles dan prioridad a las necesidades y preferencias de los clientes. La mentalidad ágil utiliza los comentarios de los clientes y las llamadas de descubrimiento para perfeccionar las estrategias y lanzar continuamente campañas relevantes.

Su tiempo de comercialización es bajo porque los equipo ágil tiene claro lo que quiere priorizar y elige unas pocas actividades de alto impacto en lugar de abordar múltiples cosas de una sola vez.

Campañas adaptativas e iterativas

En un equipo de marketing ágil, la atención se centra en trabajar en sprints para añadir valor incremental. Una gran tarea se divide en tareas más pequeñas y rápidamente realizables.

Es más fácil hacer iteraciones de estas pequeñas tareas y adaptarse a los cambios en los mercados, las tendencias o las prioridades de la empresa cada dos o seis semanas, en lugar de hacer cambios al final del mes/trimestre/año.

Confirmación del Manifiesto del Marketing Ágil

Los valores y principios fundamentales del Manifiesto de Marketing Ágil son como el santo grial para los equipos de marketing ágil. Las actividades diarias de marketing, como las reuniones de puesta al día y el seguimiento de los sprints, se basan en los valores y principios del manifiesto.

Marcos de marketing ágil: Scrum, Kanban y Scrumban

Los marcos ágiles ponen en práctica los principios de la metodología ágil. Los frameworks facilitan a los equipos de marketing ágil la creación de un enfoque colaborativo en el departamento de marketing y sientan las bases para realizar iteraciones rápidas de su trabajo.

Veamos los tres marcos de marketing ágil más populares: Scrum, Kanban y Scrumban.

Scrum

Scrum es el marco ágil más popular, con 87% de las organizaciones que utilizan la metodología scrum. El marco de marketing ágil de scrum comienza por comprender el backlog.

El equipo de marketing desglosa el backlog en Sprints más pequeños, establece una prioridad y decide por unanimidad un cronograma para la entrega de estos Sprints. La duración de los Sprints puede variar desde unos pocos días hasta 2-3 semanas, dependiendo de la organización.

El Scrum Master asiste al equipo en las reuniones y se asegura de que todo el mundo sigue el enfoque de marketing ágil. En un equipo de marketing, el jefe de marketing suele ser el scrum master.

El marco de Scrum se divide en tres partes: planificación de Scrum, Scrum diario y reuniones posteriores a Scrum. Esto ayuda a construir un bucle continuo de comunicación entre los miembros del equipo Scrum.

Planificación Scrum

Un equipo ágil suele dedicar una hora cada semana para planificar su Sprint. Durante la fase de planificación, los miembros del equipo asignan puntos de sprint a cada proyecto para estimar el esfuerzo necesario. Esta técnica de estimación indica al equipo cuánto trabajo tiene que completar en un Sprint.

**Scrum diario

Tras la fase de planificación, el departamento de marketing se concentra en el Sprint. Los miembros del equipo tienen puestas al día diarias (o scrum diario) para compartir actualizaciones individuales. Estas reuniones son breves y en ellas se tratan principalmente tres temas importantes: las actualizaciones del trabajo del día anterior, el plan para hoy y los problemas a los que se enfrentan.

Reunión posterior al scrum

La reunión post-Scrum se divide en una revisión Scrum y una retrospectiva Sprint. En la revisión Scrum, el equipo de marketing presenta su trabajo a las partes interesadas para recabar sus comentarios.

El equipo Scrum lleva a cabo la retrospectiva del Sprint para evaluar el rendimiento de los resultados del Sprint y sugerir mejoras.

Kanban

En comparación con Scrum, Kanban es un marco ágil más flexible. Se basa en el principio de Kaizen, el concepto japonés de mejora continua.

El Tablero Kanban es una representación visual de los programas de marketing y de las diferentes fases en las que se encuentran. El punto único de verdad permite a los responsables de marketing tener una visión general de todas las actividades y racionalizarlas para entregarlas a tiempo.

La mejor manera de utilizar un Tablero Kanban es dividiendo todo el proceso de marketing en diferentes fases. Por ejemplo, las fases de un tablero Kanban de marketing podrían incluir "Pendiente", "En curso", "Terminada" y "Aplazada al siguiente sprint".

Racionalice las actividades para las próximas semanas y evite el agotamiento o el exceso de trabajo de los empleados visualizando las tareas en cada fase y el esfuerzo y los recursos que cada tarea requeriría.

Hay seis prácticas básicas de Kanban que los equipos de marketing deben seguir para practicar la agilidad de marketing:

Visualizar el flujo de trabajo: Anotar los pasos que se siguen actualmente para completar una tarea

Anotar los pasos que se siguen actualmente para completar una tarea Limitar el trabajo en curso (WIP): Al limitar el WIP, se motiva al equipo a completar la tarea en curso antes de emprender nuevas tareas

Al limitar el WIP, se motiva al equipo a completar la tarea en curso antes de emprender nuevas tareas Gestionar el flujo: Basándose en su visualización y capacidad para limitar el WIP, debería ser capaz de analizar el sistema Kanban y hacer ajustes para mejorar el flujo

Basándose en su visualización y capacidad para limitar el WIP, debería ser capaz de analizar el sistema Kanban y hacer ajustes para mejorar el flujo Hacer explícitas las políticas del proceso: Las políticas son directrices para completar las tareas; declararlas explícitamente garantiza que todos los miembros del equipo conozcan las expectativas

Las políticas son directrices para completar las tareas; declararlas explícitamente garantiza que todos los miembros del equipo conozcan las expectativas Implementar circuitos de retroalimentación: Establecer múltiples fases de revisión dentro del Tablero Kanban para obtener retroalimentación continua sobre el proceso

Establecer múltiples fases de revisión dentro del Tablero Kanban para obtener retroalimentación continua sobre el proceso Mejora en colaboración, evoluciona experimentalmente: Colabora con los miembros de tu equipo para evaluar el proceso y mejorarlo continuamente

Scrumban

Scrumban es un enfoque ágil híbrido que combina las prácticas ágiles de Scrum y Kanban. Anima a los departamentos de marketing a trabajar en Tableros Kanban sin dejar de liberar trabajo en Sprints.

Este enfoque de marketing ágil da al equipo de marketing la libertad completa para decidir cómo quieren planificar sus operaciones ágiles.

Scrumban es ideal para grandes equipos de marketing o aquellos que se asocian con agencias externas donde se necesita ajustar el flujo de trabajo para adaptarse a los diferentes estilos de trabajo de los equipos.

ClickUp: La herramienta imprescindible para la implementación del marketing ágil

configure las plantillas del Tablero Scrum de ClickUp con sólo unos clics_

Para crear un equipo de marketing ágil, necesita la herramienta adecuada que les permita visualizar el flujo de trabajo, documentar de forma eficaz, automatizar tareas y realizar un seguimiento y una evaluación del rendimiento.

ClickUp, una herramienta avanzada basada en la nube, está diseñada para que los equipos ágiles agilicen las campañas de marketing. Veamos las funciones clave que le ayudarán a mejorar continuamente su proceso de marketing ágil.

Sprints ClickApp

En Sprints ClickApp le ayuda a configurar y personalizar sus Sprints dentro de ClickUp. Organice su Sprint en tareas, subtareas y listas de control para una fácil gestión. Utilice la vista Lista para agrupar, filtrar y editar en bloque las tareas. Con la vista Equipo, puedes realizar un seguimiento del progreso del equipo por estado, duración estimada, puntos de sprint o cualquier otro campo personalizado.

alinee sus herramientas y equipos para el intento correcto de Agile con ClickUp Sprints

Vista Tablero ClickUp

En Tablero Kanban ClickUp es un sistema personalizable para equipos de marketing. Los miembros del equipo pueden arrastrar y soltar fácilmente las tareas y organizar el Tablero por estado, personas asignadas, prioridades, etc. El Scrum master puede ver todos los flujos de trabajo con un clic de un botón y hacer múltiples cambios a una tarea con la ayuda de Bulk Action.

visualice tareas y proyectos de un solo vistazo y arrastre y suelte tareas, ordénelas y fíltrelas sin esfuerzo con una vista de Tablero Kanban totalmente personalizable

Documentos de ClickUp

El marketing ágil comienza con una documentación impecable, y ClickUp le ayuda a hacerlo con Documentos de ClickUp . Docs es el compañero perfecto para crear wikis, documentos de referencia, POE y flujos de trabajo, ya que ofrece al creador total libertad para añadir marcadores, tablas y otras opciones para darle el formato que desee.

políticas de la tienda, POE y documentos wiki enlazados en ClickUp Docs

La colaboración con la edición en tiempo real, los comentarios en el hilo, la asignación de elementos de acción y la conversión de textos en tareas rastreables es pan comido.

También puede agilizar todas sus flujos de trabajo de marketing con la ayuda de ClickUp AI, que puede crearlo todo, desde guiones para correo electrónico y esquemas para blogs hasta notas de reunión y estrategias de campaña.

Automatizaciones de ClickUp

Automatice las tareas rutinarias eligiendo entre más de 100 Automatizaciones ClickUp y concentre los esfuerzos de sus equipos en áreas más cruciales. Puede personalizar los flujos de trabajo según sus necesidades o utilizarlos tal cual.

Paneles de ClickUp

Los equipos de marketing modernos tienen un requisito en común: una herramienta para realizar el seguimiento y visualizar su rendimiento. Personalizable Paneles de ClickUp le ayudan a ver el progreso de sus flujos de trabajo de marketing, identificar bloqueos, gestionar recursos y hacer un seguimiento de los cronogramas. Distribuya los puntos Scrum, asigne los recursos de forma eficaz y vea y evalúe sus planes trimestrales para planificar el futuro.

Beneficios del marketing ágil

Los métodos ágiles aportan muchos beneficios, pero la mejor manera de hacerlos realidad para su equipo de marketing es tener una meta en mente.

Alta productividad

Los equipos ágiles son un 25% más productivos en comparación con los equipos tradicionales. Los Teams ágiles implican una colaboración interfuncional, lo que significa que los equipos están formados por especialistas. Estos equipos pueden terminar el trabajo más rápido y más eficazmente con menos dependencias, y la organización se beneficia de un menor tiempo de obtención de valor.

Mayor flexibilidad

La entrega temprana y continua y las iteraciones rápidas forman los cimientos de los equipos de marketing ágiles. El beneficio más significativo de este enfoque es utilizar el aprendizaje a corto plazo para diseñar el plan a largo plazo. Los profesionales del marketing ágil se centran en las metas a largo plazo, pero mantienen la flexibilidad de sus actividades a corto plazo.

Esto les permite adaptarse mejor a las circunstancias cambiantes. Los resultados de los experimentos se aplican a algunas grandes apuestas, teniendo en cuenta la evolución del panorama empresarial y las condiciones del mercado.

Mayor transparencia

Los equipos de marketing ágiles utilizan elementos visuales como un Tablero Kanban para definir los flujos de trabajo en lugar de depender de ideas arcaicas como las hojas de cálculo. El Scrum Master define la lista de tareas, las prioridades y los plazos, aumentando la transparencia.

Las llamadas y reuniones periódicas de puesta al día mantienen a los miembros del equipo al corriente de los últimos progresos y novedades.

Decisiones basadas en datos

Uno de los valores y principios fundamentales del marketing ágil es el uso de datos para medir el rendimiento de los productos campañas de marketing y tomar medidas correctivas. Las decisiones son, por tanto, más objetivas y concretas y empujan al equipo hacia la mejora continua.

Teams más felices

Con una priorización clara, una colaboración abierta y una comunicación frecuente, los equipos de marketing ágil están más comprometidos que los tradicionales. El marco ágil otorga a los miembros del equipo la propiedad de las tareas y la autonomía para ejecutarlas.

Como cada miembro del equipo puede decidir cómo quiere trabajar para alcanzar las metas asignadas, están más contentos y satisfechos con su trabajo.

Mayor competitividad

La retroalimentación en tiempo real y las iteraciones constantes están a la cabeza de la lista de prioridades para vendedores ágiles. Esto les permite actuar en función de las últimas tendencias y la volatilidad del mercado y mantenerse fieles a las expectativas de sus clientes.

Además, las decisiones se basan en datos, lo que les da ventaja sobre sus competidores que utilizan métodos de marketing heredados/a.

Desafíos de la implantación del marketing ágil

Existen numerosos ejemplos de organizaciones con equipos ágiles exitosos y sostenibles.

Sin embargo, sólo 41% de los vendedores aceptaron utilizar algún formulario de prácticas de marketing ágil en su trabajo diario. ¿Qué impide al 59% restante de los profesionales del marketing adoptar el marketing ágil? He aquí algunos de los retos:

Falta de formación y conocimientos

El marketing ágil es un cambio de paradigma. La falta de formación mantiene a los responsables de marketing alejados de los matices de esta metodología. Las empresas deben invertir en programas de formación exhaustivos para manifestar plenamente los beneficios del marketing ágil en el lugar de trabajo.

Dificultad para gestionar el trabajo no planificado

Muchos equipos de marketing tradicionales no pueden asumir nuevos retos y aceptar el trabajo no planificado. Sin embargo, la naturaleza dinámica del marketing ágil exige que los profesionales del marketing sean ágiles y estén abiertos a la colaboración para abordar elementos de acción no planificados.

La clave para resolver este reto es crear una mentalidad ágil en los miembros del equipo.

No están dispuestos a cambiar

El cambio en el estilo de trabajo puede verse como un reto. Puede haber diferentes razones detrás de la oposición; por ejemplo, el equipo puede no estar dispuesto a salir de su zona de confort.

Para abordar este problema, los responsables de la empresa deben mantener una conversación sincera con el equipo de marketing, abordar sus preocupaciones y ayudarles a visualizar las ventajas de un marketing ágil.

Falta del talento adecuado

Este es uno de los mayores retos para los equipos de marketing dispuestos a adoptar el marketing ágil. Para conseguir el talento adecuado, las empresas necesitan un entrenador ágil que pueda dirigir el proceso y formar al equipo

Ausencia de compatibilidad por parte de la alta dirección

El intento correcto del marketing ágil depende en gran medida de la voluntad de la alta dirección de alinearlo con la meta general de la organización. Tienen que empezar por defender la causa ágil y proporcionar recursos para que la ejecución sea un éxito.

Cómo funciona el marketing ágil en la práctica

Estos son los pasos que sigue el marketing ágil en la práctica:

Ajuste de las expectativas

El equipo de marketing ágil se reúne con el equipo directivo para alinear a todos con la meta. A continuación, el equipo de marketing celebra una reunión interna para exponer la estrategia del nuevo estilo de trabajo y debatir las medidas para adoptar la cultura ágil.

Identificar oportunidades

El equipo de marketing ágil analiza los datos para identificar oportunidades en el recorrido del cliente. Cada miembro del equipo presenta sus conclusiones en los standups diarios y esboza los pasos que planea dar.

Planificar las pruebas

Una vez identificadas las oportunidades, el equipo planifica las pruebas e identifica los indicadores clave de rendimiento (KPI). A continuación, priorizan las pruebas que tienen más probabilidades de repercutir en el rendimiento de la empresa.

Mejorar los procesos de la empresa

El rendimiento de cada prueba se recopila y evalúa para decidir qué pruebas deben ampliarse y cuáles deben interrumpirse. Las conclusiones se comunican al equipo directivo para que tome nuevas medidas de mejora de los procesos de la empresa

Para poner en práctica el marketing ágil, le recomendamos que eche un vistazo a estas plantillas que le servirán de ajuste de inmediato:

Plantilla de marketing ágil de ClickUp

En Plantilla de marketing ágil de ClickUp le permite crear y organizar tareas de acuerdo con sus estrategias de marketing, planificar sprints y ajustar fácilmente las tareas según su prioridad. Ejecute campañas más rápidamente con un plazo de entrega más corto con esta plantilla plug-and-play para equipos ágiles.

Utilice las plantillas de ClickUp Agile Marketing Template para flujos de trabajo de marketing ágil

Los equipos de marketing digital pueden utilizarla para ajustar de forma flexible las campañas y los presupuestos y aumentar la visibilidad del rendimiento de las campañas de pago y orgánicas.

Plantilla de gestión Scrum de ClickUp Plantilla de gestión Scrum de ClickUp te permite gestionar las tareas de principio a fin. Ayuda a realizar un seguimiento rápido de las tareas y a crear elementos visuales procesables. Invita a tu equipo a colaborar y garantiza una entrega rápida con menos errores.

Utilice la plantilla de gestión Agile Scrum de ClickUp para que sus equipos de producto, ingeniería y control de calidad colaboren mejor

Plantilla de planificación de sprints de ClickUp

En Plantilla de planificación de sprints de ClickUp ayuda a planificar sprints, visualizar tareas y dependencias, y hacer un seguimiento del progreso. Con esta plantilla, todas las partes interesadas del equipo entienden claramente el proyecto. Los gestores también pueden asignar plazos e identificar riesgos potenciales en un proyecto.

Sprints personalizados con la plantilla de planificación Scrum de ClickUp

Implantar el marketing ágil con ClickUp

Para implantar el marketing ágil y alcanzar el éxito, los equipos de todo el mundo confían en herramientas como ClickUp para planificar, organizar, visualizar y realizar un seguimiento de las tareas mientras colaboran con diferentes equipos.

