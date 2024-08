Gestión Ágil de Proyectos: Principios, estructura y métodos en 2024

¿Desea obtener más información sobre la gestión ágil de proyectos?

La gestión ágil de proyectos es un enfoque moderno de gestión de proyectos que divide el proyecto en partes más pequeñas y manejables. Usted trabaja en cada uno de estos trozos durante intervalos de 1-2 semanas llamados Sprints, lo que le ayuda a incorporar fácilmente los comentarios de los clientes y hacer cambios en el proyecto.

Como resultado, un número de empresas han empezado a adoptar el enfoque ágil, convirtiéndolo en uno de los más comunes metodologías de gestión de proyectos en la actualidad. Adopción ágil en los equipos de desarrollo de software ha pasado del 37% en 2020 al 86% en 2021. sin embargo, ¿qué es la gestión ágil de proyectos **_exactamente**_?

Todo lo que necesitas saber sobre la gestión de proyectos ágiles lo encontrarás en este artículo.

¿Qué es la gestión ágil de proyectos?

La gestión ágil de proyectos es un método moderno de gestión de proyectos que mejora drásticamente la eficiencia, la adaptabilidad y la tasa de intento correcto de los proyectos. Divide su proyecto en ciclos cortos de desarrollo de 2 semanas llamados sprints.

Agile es realmente exitoso porque involucra activamente a los clientes en el proceso de desarrollo mediante la creación de bucles de retroalimentación continua para ellos. Reciente soluciones de gestión de proyectos han empezado a incorporar funciones y funciones Agile para facilitar esta mejora de la productividad.

¿Cuáles son las diferencias entre la gestión de proyectos tradicional y Agile?

Los métodos tradicionales de gestión de proyectos como Waterfall implican trabajar durante meses (e incluso años) seguidos para entregar un producto final de trabajo. En Agile, sin embargo, se realizan versiones continuas del software de trabajo cada una o dos semanas.

Claro que adoptar la cascada te permite trabajar sin interrupciones, pero es confiar mucho en ti mismo ¿Estás realmente tan seguro de que a tus clientes les van a encantar todas las funciones en las que has invertido meses/años?

Las técnicas ágiles ayudan al equipo a modificar rápidamente el proyecto en función de las necesidades cambiantes de los clientes y la realidad del proyecto.

A diferencia de los métodos tradicionales de gestión de proyectos, como la metodología Waterfall, Agile acepta el cambio y da la bienvenida a los comentarios de los clientes y a las historias de los usuarios en su proceso de desarrollo. La adaptabilidad, la productividad y la orientación al cliente son sus principales características.

Por eso se llama Agile

Consulte nuestra comparativa detallada de_ Ágil vs Cascada

¿Por qué fracasa el desarrollo de software tradicional?

Los métodos tradicionales tienen casi garantizado superar sus presupuestos y cronogramas. Además, los clientes siempre están menos satisfechos con el software construido con este enfoque.

Hay dos razones principales por las que es defectuoso:

1. Planes poco realistas y rígidos

"Este es el plan anual. Pendiente de esto"_

En esencia, así es como funciona el desarrollo de software tradicional.

A interfuncional un grupo de altos directivos decidirá qué aspecto debe tener el programa informático y fijará un cronograma y un presupuesto. Le dirán al gestor del proyecto que haga una plan de proyecto completar el proyecto dentro de esas limitaciones de tiempo y presupuesto.

Sin embargo, los planes de arriba abajo son poco realistas porque no tienen en cuenta las aportaciones de las personas que realmente van a realizar el trabajo práctico en el proyecto.

Los planes rígidos también son contraproducentes porque dificultan cambiar rápidamente el trabajo cuando algo va mal. Además, ejercen una enorme presión sobre los desarrolladores, lo que afecta a su productividad.

2. Supuestos incorrectos

Todo proyecto comienza con una visión de lo que se supone que será el resultado final. Esta visión se basa en ciertas suposiciones sobre lo que sería más útil para el cliente.

Pero sólo son eso: **Suposiciones

Una vez iniciado el proyecto, es posible que varias de estas suposiciones resulten ser diferentes de los hechos. Y cuando entregue el proyecto, puede que los clientes cambien de opinión sobre lo que quieren.

y cuando entregue el proyecto, los clientes pueden cambiar de opinión sobre lo que quieren

Es una reacción totalmente aceptable.

Pero también es normal que los clientes reaccionen así. No se puede esperar que los clientes tengan claro al 100% lo que quieren.

**Sólo una vez que han probado el producto pueden dar su opinión

La verdad es que a los seres humanos no se les da bien predecir lo que quieren.

La única forma de que un cliente sepa realmente lo que le resulta útil es utilizando el producto.

Un problema habitual en el desarrollo tradicional es pasarse meses creando una herramienta basada en suposiciones sobre lo que quieren los clientes.

¿Y si se equivoca?

tus clientes **_rechazan tu producto, y pierdes millones de dólares en trabajo de proyecto.

Este despilfarro era demasiado habitual antes de que las empresas empezaran a implantar metodologías ágiles.

Con numerosas pruebas de aceptación, Agile le ayuda a trabajar estrechamente con los usuarios finales y a cambiar la dirección del proyecto en función de sus comentarios. Esto supone una enorme diferencia en el intento correcto y la calidad de los productos finales.

literalmente, estás construyendo un producto **_para los clientes y por los clientes

¿Por qué dividir el trabajo?

Al dividir su proyecto en segmentos más pequeños, le ayuda a liberar rápidamente cada segmento a su base de clientes cuando está completada. Esto le ayuda a obtener comentarios instantáneos de los clientes para cada sprint y hacer los cambios necesarios y correcciones de inmediato.

¿Cómo ayuda esto?

Con la mejora continua y la integración continua de funciones del producto basadas en los comentarios de los clientes, hay menos posibilidades de entregar algo que no se ajuste a las expectativas finales del cliente. Además, como los cambios son inmediatos, se crean equipos autoorganizados que se autogestionan.

¿Cuánto duran los sprints?

A diferencia del enfoque en cascada, los sprints ágiles suelen ser cortos y duran entre dos y cuatro semanas. Esta brevedad garantiza que las cosas se muevan con rapidez y que los comentarios se apliquen lo antes posible.

¿Cuáles son las ventajas de la gestión ágil de proyectos?

¿Alguna vez se ha preguntado por qué el _método ágil de gestión de proyectos _es tan popular?

¡Es porque la metodología de gestión de proyectos funciona!

A continuación le mostramos algunas de las numerosas ventajas que se obtienen al cambiar a un marco ágil:

1. Mejor satisfacción del cliente

A diferencia de otras metodologías de gestión, un alto grado de satisfacción del cliente es la métrica de éxito de los proyectos Agile.

En lugar de asumir lo que un cliente puede querer o necesitar, el enfoque Agile colabora activamente con ellos para ofrecerles un producto con el que estén satisfechos. Esto se debe en gran medida al enfoque basado en sprints, en el que se dispone de intervalos regulares para dar cabida a las historias y opiniones de los usuarios en todas las fases del proyecto.

2. Más adaptabilidad

A diferencia de otras metodologías de gestión de proyectos, Agile da la bienvenida al cambio.

Es una metodología de gestión de proyectos extremadamente adaptable, que le permite afrontar cambios repentinos en el alcance y las funciones del proyecto con facilidad

3. Puntualidad y presupuesto

La adaptabilidad ayuda a los equipos de proyecto a desarrollar una toma de decisiones colaborativa para hacer concesiones entre las limitaciones de tiempo y presupuesto y las metas del proyecto. De este modo, los proyectos se ejecutan más rápidamente y se ajustan al presupuesto.

ahorro de costes y de tiempo

es lo mejor de dos mundos

4. Mejor trabajo en equipo

Como esta metodología da prioridad a la colaboración cara a cara, da como resultado un mejor trabajo en equipo. Todos colaboran activamente para contentar al cliente y dar cabida a las historias de usuario.

Además, las reuniones de Scrum son el lugar perfecto para que tu equipo cree química y resuelva cualquier problema o consulta pendiente.

5. Mayor motivación

El enfoque ágil basado en sprints es la manera perfecta de aumentar la moral del equipo. Como sólo trabajan en metas de proyecto más pequeñas y a corto plazo, pueden completarlas rápidamente y sentir una sensación de logro. Esto les motivará para continuar y completar más sprints con mayor rapidez

míralo así

Como estás dividiendo tu proyecto en entregas más cortas y alcanzables, puedes completar más entregas. Y eso significa recompensarte más.

¿Qué empresas siguen la gestión ágil de proyectos?

La popularidad del enfoque ágil ha explotado en la última década y se aplica ampliamente en la gestión del trabajo de desarrollo de software .

Ahora es seguido por las empresas, desde empresas de la lista Fortune 100 (IBM), pasando por empresas medianas (Red Hat), hasta nuevas empresas (ClickUp).

Aunque Agile se utiliza principalmente en el desarrollo de software, también se emplea en ámbitos como los servicios profesionales, la fabricación, los servicios financieros, la sanidad, etc.

obtenga los mejores resultados

¿Cuáles son los 12 principios de Agile?

En Manifiesto Ágil es un documento desarrollado por Jeff Sutherland y Martin Fowler. Es un cuerpo de conocimiento que define lo que representa la metodología Agile y cuáles son sus principios rectores.

La satisfacción del cliente debe ser siempre su máxima prioridad. La única forma de conseguirlo es mediante un desarrollo sostenible, basado en pruebas, temprano y continuo. Acepte siempre los cambios requisitos del producto incluso en las últimas fases del proceso de desarrollo. Estos cambios iterativos (recurrentes) ayudan a orientar mejor el producto a las necesidades y deseos del cliente Ofrezca resultados de trabajo como productos y servicios con frecuencia. Es la única forma de recibir continuamente las opiniones de los clientes y adaptar la siguiente versión a sus necesidades reales El principal signo de éxito de un proyecto es un producto o servicio que funcione solución que satisfaga las necesidades del cliente Aspire a un desarrollo sostenible basado en pruebas. Su equipo ágil debe ser capaz de mantener un ritmo constante y un trabajo de alta calidad indefinidamente La dedicación continua a la excelencia técnica le ayudará a adaptarse a los comentarios de los clientes y a ofrecer un producto final que satisfaga sus necesidades Miembros del equipo ypartes interesadas del proyecto deben colaborar activamente para lograr una mejora continua. Trabajar juntos de forma activa es la única manera de llegar a un entendimiento claro y compartido para aplicar los comentarios de los clientes Construya proyectos en torno a personas motivadas. Proporcióneles la compatibilidad y el entorno que necesitan para terminar su trabajo La conversación cara a cara, en persona, es la forma más eficaz de colaborar en los proyectos. después de todo, ya estamos un poco cansados de las reuniones por vídeo El mejor trabajo de proyecto procede de equipos autoorganizados. Cuando los equipos se autogestionan, necesitan menos supervisión y el proyecto progresa más deprisa La simplicidad es un elemento central del marco ágil. La simplicidad puede verse como la reducción de pasos y procedimientos innecesarios en el proceso general de gestión Recuerde evaluar constantemente el progreso de su equipo a intervalos regulares. Utilícelo para ajustar sus sprints y procesos futuros

¿Cómo ayudan estos principios?

El Manifiesto Ágil ofrece una medida muy clara de lo que debe ser un producto de éxito. Mientras satisfaga los deseos de sus clientes, es un buen producto. Al hacer hincapié en un enfoque incremental e iterativo sostenible del desarrollo de software, podrá compatibilizar los cambios constantes sin empantanarse ni agotarse. Esto le ayudará a mantener un trabajo de alta calidad

Como su equipo está constantemente en contacto con sus clientes, no hay posibilidad de que malinterpreten lo que sus clientes realmente necesitan de un producto

Además, al seguir un marco de proyecto adaptable a las necesidades cambiantes, podrá dar a los clientes sus elementos prioritarios en primer lugar, incluso si no se lo han comunicado hasta más tarde. Se acabó la hiperventilación tras las peticiones de cambio de última hora

Al reducir pasos y procesos innecesarios, es más fácil acelerar las cosas para hacer frente a las demandas cambiantes del proyecto

¿Cuáles son los 4 valores fundamentales de Agile?

Los 4 valores fundamentales del método Agile son:

He aquí un desglose de cada uno de ellos:

A. La colaboración con el cliente es clave

El manifiesto de Agile también da prioridad a la satisfacción del cliente frente a la negociación de contratos.

Este valor de Agile afirma que la única forma de satisfacer realmente al cliente es implicarle continuamente en el proceso de desarrollo basado en pruebas.

Su equipo de proyecto debe recurrir de forma rutinaria a su base de clientes para conocer de primera mano la figura que está tomando el producto. A continuación, el equipo debe ajustar el proyecto según las recomendaciones del cliente.

Este proceso de colaboración constante es la única forma de crear un producto final que cumpla los requisitos del cliente.

Por supuesto, se puede intentar leerles la mente para saber lo que quieren, pero no estamos seguros de que tenga el intento correcto

B. Aceptar el cambio

La mayoría de las demás metodologías de gestión de proyectos ven el cambio como un aumento innecesario del coste del proyecto. Esto hace que ágil sea la mejor metodología de gestión de proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro especialmente para las planean eventos ¡!

Sin embargo, ese no es el caso de los proyectos Agile.

El Manifiesto Ágil entiende que el cambio es la única forma de eliminar el despilfarro y lograr una mejora continua.

Eso se debe a que las suposiciones iniciales sobre un proyecto a menudo resultan ser incorrectas. Y cuando ese es el caso, intentar encajar las requisitos del proyecto a esas suposiciones erróneas conduce a productos de calidad inferior que nadie quiere realmente

no, no, no, no smartphones plegables smartphones plegables

Es por eso que cada sprint ágil da a su equipo amplias oportunidades para revisar cada desarrollo del proyecto y realizar cambios en ellos fácilmente, ofreciéndole una mayor flexibilidad.

C. Las personas por encima del software

Una de las principales ventajas del Manifiesto Ágil es que prioriza a las personas y las interacciones por encima de los productos y procesos de software.

¿Por qué?

Porque, por muy complejas y avanzadas que sean las herramientas y los procesos ágiles, siempre habrá un elemento humano adjunto. Y este elemento humano es esencial para comprender las necesidades de los clientes y adaptarse a ellas

D. Software de trabajo sobre documentación extensa

Agile prioriza la entrega de software o prototipos que funcionen por encima de documentarlo todo minuciosamente.

Por ejemplo, cuando se tienen limitaciones de tiempo, las prácticas ágiles hacen hincapié en la entrega de valor, es decir, en entregar un producto final acabado por encima de documentar lo que se está haciendo para futuras referencias.

¿Por qué?

Siempre puedes documentar las cosas más tarde, pero si no das prioridad a la entrega del producto final, ¡no cumplirás el plazo!

Sin embargo, eso no significa que esta metodología de proyecto vea la documentación como algo inútil. Aunque no la prioriza en la medida en que lo hace el enfoque en cascada, la documentación es esencial para revisar los sprints y tratar de optimizarlos.

necesitas algo para mirar atrás y sentirte orgulloso, ¿verdad?

¿Cuál es la estructura de un equipo ágil?

Un equipo ágil suele ser una unidad pequeña con un propietario de producto a la cabeza, que ayuda al equipo a entender lo que necesitan los clientes. El director del proyecto, a su vez, se encarga de que los miembros del equipo de desarrollo hagan bien su trabajo.

Sin embargo, lo mejor de la metodología Agile es que se adapta a toda la configuración de su empresa. Por eso, ¡raramente encontrará dos empresas que apliquen Agile con la exacta misma configuración de equipo!

¿Cuáles son los diferentes métodos ágiles de gestión de proyectos?

Hay montones de variantes de la metodología ágil de gestión de proyectos.

Sin embargo, cuatro de los más populares son:

He aquí un pequeño desglose de cada uno:

1. Scrum gestión de proyectos

La gestión de proyectos Scrum es un popular método de desarrollo ágil.

El marco de Scrum se caracteriza por:

Un Scrum master (jefe de proyecto) y un equipo Scrum auto-organizado

Desglosar todo el ciclo de vida de un proyecto de un producto en cajas de tiempo separadas llamadas sprints

Un equipo Scrum que trabaja en sprints que duran de una a cuatro semanas

Grupos interfuncionales con responsabilidades que se solapan

**Lo mejor para Proyectos más largos que evolucionan y cambian constantemente. Por ejemplo, desarrollar un nuevo producto de software cuando no se está seguro de lo que quieren los usuarios

En ClickUp nos encanta Scrum. Es una de las razones por las que también nos encanta escribir sobre él

2. Kanban

Kanban es una metodología ágil que da prioridad a lo visual y que por casualidad suena como la nueva técnica de organización de Marie Kondo.

La metodología Kanban se caracteriza por:

Establecer prioridades la cantidad de trabajo en curso sobre todo lo demás

Visualiza siempre tuflujos de trabajo para simplificar la programación y gestión de tareas

No tener una caja de tiempo ciclo de vida del desarrollo *Lo mejor para: Gestión de proyectos en los que las prioridades cambian regularmentey las tareas de trabajo en curso pueden abandonarse

3. Desarrollo de software ajustado

El desarrollo de software ajustado es otro método ágil de gestión de proyectos que se utiliza con frecuencia. Como habrá adivinado por su nombre, se trata de eliminar los excesos innecesarios de los proyectos.

He aquí un rápido vistazo a algunos de los principios de Lean:

Reducción al mínimo de las actividades inútiles e innecesarias en todas las fases del proyecto

Centrarse en el valor aportado al cliente final y optimizar el conjunto en lugar de las partes pequeñas

Simplificar y acortar el ciclo de vida del desarrollo de software

Facultar a los miembros del equipo para que trabajen ellos mismos en las actividades del proyecto (algo que no suele ocurrir en un proyecto en cascada)

**Lo mejor para Simplificar los procesos actuales y entregar sólo lo valioso (no todo lo posible). Por ejemplo, si los plazos de desarrollo son demasiado largos y los usuarios no adoptan las nuevas funciones, utilice los principios Lean para resolver este problema

4. XP (Extreme Programming)

El Formulario de Programación Extrema de la gestión de proyectos ágiles se caracteriza por:

Centrarse especialmente en los aspectos técnicos del desarrollo de software

Ajuste coherente de las fases del proyecto para los desarrolladores de software

Dar prioridad a la conversación cara a cara dentro de los equipos interfuncionales

Ideal para: Proyectos de desarrollo de software más complejos

¿Cómo funciona la gestión ágil de proyectos?

El método ágil de gestión de proyectos puede dividirse en dos procesos distintos: planning y sprints.

He aquí una guía paso a paso de ambos:

1. Planificar un proyecto

Como con cualquier otra metodología, el proceso ágil comienza con reuniones de planificación del proyecto.

Sin embargo, a diferencia del enfoque Waterfall, el método Agile hace hincapié en la agilidad y el mínimo desperdicio.

Por eso, la fase de planificación Agile no debe ser innecesariamente larga y detallada. Basta con seguir estos tres sencillos pasos:

**Proyecto declaración de visión Es una descripción rápida del alcance de su proyecto, hitos del proyecto y entregables. Destacará la visión del producto, las especificaciones del producto objetivo y cómo satisfará las necesidades del cliente.

Hoja de ruta del producto

Su hoja de ruta del producto destaca todas las funciones que tiene previsto añadir a las especificaciones del producto. También mencionará en qué beneficia cada una de estas funciones y cómo ayuda al cliente.

La mayoría de las hojas de ruta incluyen también un cronograma aproximado de cuándo se espera lanzar cada función.

Lista de productos pendientes

A cartera de productos contiene todos los elementos de la hoja de ruta del producto. Sin embargo, no se trata de una lista concreta de elementos. La mayoría de los equipos añaden funciones a este backlog a medida que se realizan cambios y se solicitan nuevas funciones.

A diferencia de la metodología Waterfall, el proceso Agile prioriza el cambio. Por eso nunca debe ver el plan del proyecto y el backlog como algo inmutable. Por el contrario, considérelos un borrador que irá editando a medida que avance el proyecto.

Aquí tienes otros dos conceptos clave que debes tener en cuenta:

Plan de lanzamiento

Cada proyecto tendrá varios planes de lanzamiento en fases progresivas. Cada uno de estos planes incluirá un conjunto de funciones que se lanzarán durante un ciclo de desarrollo específico, denominado sprint. Es como una hoja de ruta para sus clientes, que les da una idea de lo que está por venir (¡y por lo que deben entusiasmarse!)

**Aumentar

Este es el entregable al final del Agile sprint, como una nueva función que se ha desarrollado.

2. Sprints

Sprints son la columna vertebral de cualquier proceso ágil. Son ciclos cortos de desarrollo que pueden ir desde unos pocos días hasta incluso un par de semanas.

He aquí cómo ayudan:

Dividen el proyecto en partes más pequeñas y manejables. En lugar de fijarse en una meta a largo plazo, el equipo divide el proyecto en incrementos más pequeños que son más factibles. Esto, a su vez, conduce a una entrega continua y a una mayor sensación de logro y motivación

Sprints dan a su equipo la oportunidad de reevaluar constantemente su proyecto en cada fase de desarrollo. Esto facilita la adaptación a los comentarios de los clientes y la introducción de cambios

También hay cuatro reuniones clave asociadas a los sprints. He aquí un breve desglose de cada una de ellas:

Planificación de sprints

Las sesiones de planificación de sprints comienzan cuando el equipo del proyecto acuerda las metas del proyecto y entregables asociados. Repasarán quién debe realizar cada tarea y el plazo previsto para este sprint. Durante la fase de planificación del sprint, se crea el backlog del sprint.

El backlog es la espina dorsal del proyecto

**Reuniones diarias de Scrum

Puesta al día diaria Reuniones de Scrum son una parte esencial del marco de Scrum.

Esta reunión Scrum es por lo general una breve conversación cara a cara de 15 minutos que da a sus equipos Scrum una actualización diaria del estado de lo que está pasando.

En la metodología Scrum, estas son reuniones que sus equipos de software tienen sobre una base diaria, para discutir los desarrollos del día anterior y planificar el futuro. Van a repasar los obstáculos que enfrentan, las cosas que aprendieron, y las adiciones al backlog.

Revisión de sprints

La revisión del sprint es una reunión en la que los equipos presentan los entregables del proyecto de un sprint ágil al patrocinador del proyecto, a otras partes interesadas y a los clientes. El propietario del producto desempeña un rol activo aquí y recopilará los comentarios de las partes interesadas y los clientes y actualizará el backlog del producto en consecuencia.

3. Historias de usuarios

Otro elemento importante del método ágil es la creación de historias de usuario en torno a las funciones o productos en los que se está trabajando. Obliga a desarrolladores, propietarios de proyectos y gestores de productos a realizar un esfuerzo conjunto para pensar en cómo responderá el usuario cuando utilice la función.

De este modo, te pones en la piel de tus clientes en lugar de pensar para ellos. No nos sorprendería que, como resultado, los equipos ágiles obtuvieran puntuaciones muy altas en las pruebas de empatía

Normalmente, las historias de usuario son enunciados breves y descriptivos. Esto se puede almacenar en la descripción de la tarea con la función en la que está trabajando, o en el archivo lista de descripción en ClickUp .

He aquí un ejemplo básico de una historia de usuario:

como < >, quiero < > para < >_.

Con las historias de usuario, la conversación pasa de la redacción de requisitos detallados a la discusión sobre cómo se utilizará la función y qué puede hacer.

Cuando escriba historias de usuario, pregúntese: "¿Qué hará el usuario y qué le ayudará a conseguir?

A veces esto será diferente para los distintos casos de uso . A menudo, los equipos realizarán esta actividad juntos, junto con todas las partes interesadas (como el patrocinador del proyecto) hacia el comienzo de un proyecto o sprint.

Bloqueos con metodologías ágiles

Aunque la gestión ágil de proyectos es una de las metodologías de gestión más útiles, un entorno ágil no se adapta a todos los equipos ni a todas las estructuras organizativas.

He aquí tres argumentos en contra de la adopción de Agile:

Si su equipo ejecutivo y los gestores de proyectos no tienen experiencia y no están acostumbrados a lidiar con cambios repentinos

Si el equipo directivo de su empresa se siente culturalmente más cómodo trabajando con procesos de trabajo rígidos y estándar

Si su empresa adopta un enfoque salvaje hacia nuevos procesos y sin establecer buenas prácticas.

Sin embargo, esto no significa que las organizaciones tradicionales nunca puedan adaptarse a un entorno ágil de gestión de proyectos.

Aquí tienes tres cosas que puedes hacer para prepararte para un entorno Ágil:

Desarrollar procesos claros

Las incoherencias en los procesos y prácticas ágiles fueron votadas como la principal barrera para la adopción ágil de el 46% de los encuestados en el Informe sobre el estado de la agilidad . Si su empresa va a adoptar la metodología ágil, asegúrese de contar con las partes interesadas clave y de adoptar un enfoque organizado.

Considere la formación y las certificaciones ágiles:

Organizaciones de formación acreditadas como el Project Management Institute y Agile Alliance te ofrecen la formación y los recursos que necesitas para ponerte al día en la mentalidad ágil. Una vez que te pongas las pilas y apruebes su examen PMI-ACP, tendrás todo lo que necesitas para convertirte en un profesional ágil o incluso en un mentor ágil.

Utilizar la herramienta de gestión de proyectos Ágil adecuada:

Herramientas como ClickUp están construidas para las prácticas ágiles de gestión de proyectos. Una vez que empiece a utilizarlas, no tendrá ninguna dificultad para abandonar sus metodologías de gestión actuales y adoptar rápidamente una marco ágil a escala ¡!

Conclusión

No es ningún secreto que la gestión ágil de proyectos es una de las metodologías de gestión de proyectos más populares del mundo.

Es sencilla y rápida y ayuda a tu equipo a agilizar sus tareas y proyectos en un abrir y cerrar de ojos

Además, como hace hincapié en el cambio en respuesta a los comentarios de los clientes, puede estar seguro de que sacará un producto que encantará a sus clientes.

