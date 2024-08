8 buenas prácticas para crear un flujo de trabajo eficaz en las redes sociales

El panorama de las redes sociales evoluciona constantemente. Lo que funcionaba ayer puede no funcionar hoy, y lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Por eso es importante tener un flujo de trabajo de medios sociales en los que puede confiar para mantener su estrategia de contenidos organizada y eficaz.

No existe una solución única para todas las empresas, pero hay algunas buenas prácticas que pueden ayudarle a crear un flujo de trabajo en las redes sociales que funcione para usted. Aquí tienes ocho de ellas que puedes poner en práctica para crear un flujo de trabajo de redes sociales ágil y eficaz.

¿Qué es un flujo de trabajo en redes sociales?

Un flujo de trabajo en redes sociales es un sistema para gestionar la creación, publicación y promoción de tus publicaciones en redes sociales. Gestionado por distintos miembros del equipo de redes sociales, incluye todos los pasos necesarios para crear, preparar, publicar y promocionar el contenido, desde la ideación hasta el análisis.

vía Portal de investigación Los mejores flujos de trabajo en redes sociales son flexibles y adaptables; pueden ajustarse según sea necesario para adaptarse a los cambios del entorno. También deben ser fáciles de usar y comprender para ayudar al equipo a gestionar sus tareas en las redes sociales con la mayor eficacia posible.

Ventajas de un flujo de trabajo optimizado para las redes sociales

Tener un flujo de trabajo de redes sociales tiene muchas ventajas Gestión del flujo de trabajo incluyendo:

Agiliza el proceso de creación de contenidos ahorrándole un tiempo precioso

Garantiza que todos sus contenidos sean de alta calidad, no contengan errores y sean impactantes

Le ayuda a medir mejor los resultados de sus actividades (sociales)Campañas en los medios de comunicación* Facilita la asignación de recursos

Evita la redundancia y la duplicación de esfuerzos Ahora, antes de profundizar en las prácticas específicas del flujo de trabajo en redes sociales, vamos a repasar algunos aspectos generales a tener en cuenta para empezar:

**Lo último que quieres es un sistema enrevesado y bizantino que nadie entienda o sepa cómo utilizar. Haz que tu flujo de trabajo en las redes sociales sea lo más sencillo posible para que todos los miembros de tu equipo puedan utilizarlo con facilidad

Hazlo flexible y adaptable . Tu flujo de trabajo en las redes sociales debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios constantes de las redes sociales y de tu equipo. Debe ser fácil añadir nuevos pasos o eliminar los innecesarios según sea necesario

. Tu flujo de trabajo en las redes sociales debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios constantes de las redes sociales y de tu equipo. Debe ser fácil añadir nuevos pasos o eliminar los innecesarios según sea necesario Automatización siempre que sea posible . La automatización puede ayudarte a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en el proceso de flujo de trabajo de las redes sociales. Busca formas de automatizar tareas repetitivas, como por ejemploprogramar publicaciones o el envío de recordatorios

/%href/ https://clickup.com/es-ES/blog/55057/plantillas-de-redes-sociales/** Utilizar plantillas de redes sociales /%href/ . Plantillas de flujo de trabajo pueden ayudarleahorrar tiempo agilizando el proceso de creación de contenidos. Crear plantillas para tipos de contenido populares, como entradas de blog o infografías, puede ayudarte a crear tu contenido más rápidamente. Una buena forma de crear plantillas es tomar tu contenido, cambiar el fondo la foto, y almacenarlo para su uso futuro. Así tendrás un banco de elementos con los que puedes experimentar o crear

https://clickup.com/es-ES/blog/55057/plantillas-de-redes-sociales/** /%href/ . Plantillas de flujo de trabajo pueden ayudarleahorrar tiempo agilizando el proceso de creación de contenidos. Crear plantillas para tipos de contenido populares, como entradas de blog o infografías, puede ayudarte a crear tu contenido más rápidamente. Una buena forma de crear plantillas es tomar tu contenido, cambiar el fondo la foto, y almacenarlo para su uso futuro. Así tendrás un banco de elementos con los que puedes experimentar o crear **Asegúrate de hacer un seguimiento de tu progreso para que puedas ver lo que funciona y lo que no. Esto te ayudará a ajustar tu flujo de trabajo y tu estrategia en las redes sociales y a hacer los cambios necesarios

Ahora que ya tienes una idea general de los flujos de trabajo en las redes sociales, vamos a centrarnos en las mejores prácticas específicas para crear uno que funcione para ti y tu equipo.

8 buenas prácticas para crear un flujo de trabajo eficaz en las redes sociales

1. Establezca los roles y responsabilidades

El primer paso en la creación de un flujo de trabajo de medios sociales es establecer quién participará y cuáles serán sus roles y responsabilidades. Esto le ayudará a asegurarse de que todo el mundo está en la misma página y conoce su rol y sus contribuciones en el proceso.

He aquí algunos roles que pueden trabajar juntos en gestión de redes sociales :

Gestor de redes sociales: Los gestores de redes sociales son responsables de gestionar las actividades diarias de los canales de redes sociales, crear estrategias eficaces de redes sociales y garantizar un flujo de trabajo fluido en las redes sociales para el equipo. Esto puede incluir tareas como publicar contenido, responder a comentarios y supervisar los análisis (aunque, de nuevo, esto depende en gran medida de la organización).

Los gestores de redes sociales son responsables de gestionar las actividades diarias de los canales de redes sociales, crear estrategias eficaces de redes sociales y garantizar un flujo de trabajo fluido en las redes sociales para el equipo. Esto puede incluir tareas como publicar contenido, responder a comentarios y supervisar los análisis (aunque, de nuevo, esto depende en gran medida de la organización). Creador de contenido: Este rol es para aquellos que ayudan a convertir las ideas de contenido en vida yCrear contenido para equipos de marketing. No tiene por qué limitarse específicamente al contenido de las redes sociales, ya que también pueden reutilizar otros contenidos, como entradas de blog para las redes sociales. Un ejemplo sería dividir una entrada de blog en trozos del tamaño de un bocado para las historias de Instagram.

Este rol es para aquellos que ayudan a convertir las ideas de contenido en vida yCrear contenido para equipos de marketing. No tiene por qué limitarse específicamente al contenido de las redes sociales, ya que también pueden reutilizar otros contenidos, como entradas de blog para las redes sociales. Un ejemplo sería dividir una entrada de blog en trozos del tamaño de un bocado para las historias de Instagram. Community manager : Un gestor de comunidades se encarga de la creación de comunidades. Para ello, modera las cuentas en las redes sociales, ayuda a crear una fuerte presencia en las redes sociales e interactúa con la comunidad. Son responsables de establecer una relación con el público a través de múltiples plataformas, responder a comentarios y mensajes, vigilar los sentimientos negativos y responder a preguntas, todo ello utilizando la voz de la marca

: Un gestor de comunidades se encarga de la creación de comunidades. Para ello, modera las cuentas en las redes sociales, ayuda a crear una fuerte presencia en las redes sociales e interactúa con la comunidad. Son responsables de establecer una relación con el público a través de múltiples plataformas, responder a comentarios y mensajes, vigilar los sentimientos negativos y responder a preguntas, todo ello utilizando la voz de la marca Diseñador: Los diseñadores crean contenido visual para las publicaciones sociales y también pueden participar enGrabación y edición de vídeos. Para una mayor eficacia, un diseñador debe estar sincronizado con elRedactor y creador de contenidosy, en la mayoría de las organizaciones, estos dos roles son muy simbióticos

Los diseñadores crean contenido visual para las publicaciones sociales y también pueden participar enGrabación y edición de vídeos. Para una mayor eficacia, un diseñador debe estar sincronizado con elRedactor y creador de contenidosy, en la mayoría de las organizaciones, estos dos roles son muy simbióticos Analista: El analista es responsable de analizar el rendimiento de cada campaña en las redes sociales y de los esfuerzos de marketing. Esto incluye tareas como el seguimiento de métricas, la realización de investigaciones, el suministro de datos clave a su equipo y la elaboración de informes.

No todos estos roles serán relevantes para todas las empresas, así que tendrás que adaptar tu equipo a tus necesidades específicas. Una vez que hayas establecido quién participará, es hora de empezar a crear tu equipo de redes sociales Flujo de trabajo de contenidos .

Optimice su flujo de trabajo con AI social media tools !

¿Y en situaciones concretas?

Hay algunas situaciones específicas que puede que tenga que tener en cuenta a la hora de crear su flujo de trabajo en las redes sociales. He aquí algunos ejemplos:

Si trabajas con varios miembros del equipo, tendrás que establecer quién es el responsable de cada tarea. Este punto merece repetirse porque muchos equipos de redes sociales pasan por alto este aspecto y no prestan toda la atención necesaria a la división de responsabilidades

Cuando colabores con contratistas externos, tendrás que establecer unas directrices claras para su trabajo: plazos, entregas, expectativas, etc. Estas directrices también deben incluir aspectos como la marca, el diseño y la gestión. Estas directrices también deben incluir aspectos como la voz y el tono de la marca. Pocas cosas consumen más tiempo y merman más la productividad que tener que editar y supervisar constantemente los contenidos para que la marca sea coherente

Lo más probable es que trabajes con varias cuentas de redes sociales, por lo que tendrás que establecer flujos de trabajo independientes para cada una de ellas. Esto no significa crear un flujo de trabajo exhaustivo para cada cuenta, sino que tiene que tener en cuenta (valga el juego de palabras) las especificidades de cada página. Una página de soporte al cliente no tendrá los mismos requisitos que, por ejemplo, una página de marca

¿Qué pasa con el departamento legal, de RRHH y otras partes interesadas? ¿Cuándo deben participar?

Esta sección trata más de los procesos de aprobación que del flujo de trabajo en las redes sociales en sí, pero merece sus propias aclaraciones.

todo depende del tamaño de la organización, de las metas compartidas por toda la organización y del alcance del contenido. Si la meta del contenido es la marca del empleador, entonces RR.HH. debería participar desde el principio debido a su experiencia y conocimiento de la organización. El departamento jurídico debe intervenir para garantizar que el contenido está protegido por derechos de autor y es legalmente correcto.

2. Planifica con antelación: Sepa qué quiere publicar y cuándo

La siguiente buena práctica consiste en planificar. Debe tener ideas iniciales sobre el tipo de contenido que desea publicar y saber cuándo hacerlo en el momento oportuno. Esto le ayudará a mantenerse organizado, en seguimiento y preparado.

Vea nuestro vídeo explicativo de la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp para aprender a ver calendarios personalizados en varios canales

Pendiente para ello, tendrá que crear un Calendario de contenidos . Un calendario de redes sociales es una herramienta que te ayuda a planificar y programar tus contenidos. Puede ser tan sencillo como una hoja de cálculo o una herramienta en línea como Google Calendar o un Vista del Calendario en ClickUp.

Utilice la función Plantilla de gestión de contenidos ClickUp para crear vistas del calendario de contenidos en todo su equipo de marketing. Ofrezca vistas específicas para el correo electrónico, las redes sociales y el equipo del blog para que cada uno pueda utilizarlas por separado, pero también para que tenga una visión completa de todo el equipo Calendario de contenidos .

Pruebe la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp

Profundizaremos en este tema más adelante en el artículo, así que por ahora, aquí van algunos consejos para crear una Calendario de contenidos :

Empieza por buscar ideas de contenido para las redes sociales. Puede tratarse de entradas de blog, imágenes, infografías o vídeos

Una vez que tengas algunas ideas, empieza a determinar el cronograma y planifica cuándo quieres publicarlas. Tenga en cuenta aspectos como el ciclo de noticias, las vacaciones y otros eventos que puedan afectar a su contenido

Una vez que tenga un plan, puede empezar a asignar tareas aCrear contenidos y programar las publicaciones en las redes sociales en tu calendario de redes sociales y otros contenidos visuales. Esto puede incluir la redacción de entradas de blog, el diseño de elementos visualesPara diferentes plataformas socialeso grabar vídeos

Asegúrate de dejar algo de flexibilidad en tu calendario. Las cosas cambian y puede que tengas que ajustar tus planes. Siempre es una buena idea dejar un margen de maniobra para algunos eventos de los que no eras consciente. Digamos que es 7 de agosto y te enteras de que el 8 de agosto es el Día Internacional del Gato, pero el calendario está lleno de mensajes de marca. No querrás ser esa persona que tiene que pasar por el aro para colar unas bonitas fotos de gatos entre las publicaciones de marca, ¿verdad?

3. Crea tu estrategia de redes sociales en torno a tu flujo de trabajo Estrategias de medios sociales se crean en torno al flujo de trabajo de un equipo y no al revés. Básicamente, hay que tener en cuenta aspectos logísticos como la creación, distribución y supervisión de contenidos antes de esbozar una estrategia. La razón es muy sencilla: si lo hace, podrá crear una estrategia adaptada a las necesidades, los puntos fuertes y las limitaciones de su equipo.

El ejemplo más básico en este sentido sería planificar una iniciativa de contenidos con gran carga visual sin disponer del ancho de banda necesario para su compatibilidad. "Ancho de banda" no significa necesariamente un número X de diseñadores para una cantidad Y de recursos visuales. Lamentablemente, no hay fórmula para esto. También significa trabajar con redactores, editores, aprobadores, etcétera. ¿Recuerdas la simbiosis diseñador-redactor que he mencionado antes? Aquí también tiene su rol.

Ahora, en cuanto a algunos consejos generales para crear una estrategia de redes sociales en torno a tu flujo de trabajo, esto es lo que debes tener en cuenta:

Define tus metas: ¿Qué quieres lograr con tu estrategia de redes sociales?

¿Qué quieres lograr con tu estrategia de redes sociales? Investiga a tu público : ¿A quién quieres llegar con tu estrategia?

: ¿A quién quieres llegar con tu estrategia? Elige las plataformas adecuadas: ¿En qué canales de redes sociales deberías centrarte y cómo utilizarás cada uno de ellos para las campañas sociales?

¿En qué canales de redes sociales deberías centrarte y cómo utilizarás cada uno de ellos para las campañas sociales? Crea contenidos atractivos: ¿Qué tipo de contenidos resonarán entre tu público y cómo los crearás?

¿Qué tipo de contenidos resonarán entre tu público y cómo los crearás? Planifica la distribución: ¿Cómo harás llegar tu contenido a tu público?

¿Cómo harás llegar tu contenido a tu público? Supervisar y ajustar: ¿Cómo va a seguir y medir el intento correcto de sus redes sociales?Campañas de marketing?

Para tener un buen punto de partida, la siguiente imagen muestra algunas de las preguntas que podría hacerse a la hora de desarrollar su estrategia en las redes sociales:

vía Escuela Digital de Marketing

4. Conozca sus plataformas de medios sociales

Cuando se trata de redes sociales, hay muchas plataformas diferentes entre las que elegir. Cada una tiene sus puntos fuertes y débiles, así que antes de empezar a crear contenido para las redes sociales, tienes que elegir la plataforma adecuada para tu estrategia.

A continuación le indicamos algunos aspectos que debe tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma de redes sociales:

Metas: ¿Qué quiere conseguir con su estrategia en las redes sociales? ¿Conversiones? ¿Conocimiento de la marca? ¿Generación de clientes potenciales? Por ejemplo, si su objetivo es aumentar las conversiones, puede que Twitter no sea la plataforma adecuada. O puede que sí, según a quién preguntes.

¿Qué quiere conseguir con su estrategia en las redes sociales? ¿Conversiones? ¿Conocimiento de la marca? ¿Generación de clientes potenciales? Por ejemplo, si su objetivo es aumentar las conversiones, puede que Twitter no sea la plataforma adecuada. O puede que sí, según a quién preguntes. Público: ¿A quién quieres llegar con tu estrategia de redes sociales? ¿Pasa su público objetivo tiempo en Twitter o LinkedIn? ¿O quizás Reddit?

¿A quién quieres llegar con tu estrategia de redes sociales? ¿Pasa su público objetivo tiempo en Twitter o LinkedIn? ¿O quizás Reddit? Contenido: ¿Qué tipo de contenido le gustará a tu público? ¿Infografías? ¿Libros blancos? ¿Blogs? Las infografías, los libros blancos y las publicaciones de blog se comparten como Historias de Instagram

Este proceso te ahorrará muchos dolores de cabeza a largo plazo. Por muy tentador que resulte estar "en todas partes", un equipo sólo puede producir una cantidad limitada de contenidos de alta calidad. No te disperses demasiado: céntrate en los puntos fuertes de tu equipo y en los lugares que sabes que frecuenta tu público objetivo.

5. Utiliza una herramienta de gestión de redes sociales para programar las publicaciones

Y ahora llegamos a una de las mejores partes de nuestro blog: la logística de publicación en redes sociales

Se podría decir que programar las publicaciones es uno de los pilares de un flujo de trabajo sólido en las redes sociales, y por buenas razones. La más obvia es que, al hacerlo, podrás asegurarte de que tu contenido es coherente y se publica con regularidad. Tiene mucho sentido, ¿verdad?

Planable para la gestión de redes sociales

A través de Planable

Ahora bien, aunque algunas plataformas son compatibles con la programación de contenidos de forma nativa, hay razones de peso para utilizar una herramienta específica de gestión de redes sociales como Planable . Esto se debe a que una herramienta de planificación te permite programar publicaciones para todas tus páginas en un solo lugar en lugar de iniciar sesión en cada plataforma y hacerlo manualmente.

Además, programar las publicaciones con antelación es una buena forma de asegurarse de que el contenido es coherente y se publica con regularidad. Sin embargo, es importante recordar que también debes estar preparado para publicar en tiempo real inserte la anécdota del Día Internacional del Gato.

entonces, ¿cómo puede ayudarte Planable a crear el flujo de trabajo perfecto?_ De muchas maneras, pero centrémonos sólo en dos por ahora: El sistema de aprobación y las funciones de colaboración de Planable.

Planable viene con 4 flujos de trabajo de aprobación (Ninguno, Opcional, Requerido y Multinivel) diseñados para adaptarse a equipos de todos los tamaños. Este sistema de aprobación garantiza que ningún contenido se publique antes de estar listo al 100% y que llegue a los responsables de la toma de decisiones pertinentes antes de ser publicado. Puede marcar la diferencia entre que un post se quede en el limbo de la aprobación o que se publique a tiempo.

Luego están las funciones de colaboración. Como Planable imita la sensación y el flujo de las redes sociales, las opiniones se muestran justo al lado de las publicaciones que necesitan atención en forma de comentarios y respuestas. También puedes etiquetar a los miembros del equipo y a los clientes para que compartan sus opiniones y aporten recursos (imágenes, textos, etc.).

ClickUp para agilizar sus operaciones de contenido y seguimiento de campañas

Utilice las más de 15 vistas de ClickUp para visualizar y planificar campañas en medios de comunicación

Otra herramienta igualmente estupenda para desarrollar una flujo de trabajo del equipo de medios sociales es ClickUp . ClickUp es un sistema de Herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a mantenerse organizados y eficientes. Ofrece a los miembros del equipo un lugar donde hacer el seguimiento de su trabajo, comunicarse entre sí y colaborar en los proyectos.

ClickUp también proporciona herramientas para la gestión de plazos, la asignación de tareas y el seguimiento del progreso. Con sus funciones flexibles y su interfaz intuitiva, ClickUp facilita la gestión de cualquier proyecto, ya sea grande o pequeño. También puedes utilizar su Plantillas listas para usar y personalizables para mejorar tu flujo de trabajo actual en las redes sociales. En definitiva, es una gran herramienta para usar junto con Planable y crear un flujo de trabajo infalible para tu equipo.

6. No te saltes el proceso de aprobación

Es importante contar con un proceso de aprobación dentro de tu flujo de trabajo de redes sociales. Sobre todo si trabajas en equipo. Si cuentas con un flujo de aprobación coherente, podrás asegurarte de que todo tu contenido es de alta calidad y se ajusta a la marca.

Hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de crear un proceso de aprobación:

¿Quién debe participar?

¿En qué momento debe tener lugar el proceso de aprobación?

¿Cómo le ayudará el proceso de aprobación a alcanzar sus metas?

¿Quién debe participar en el proceso de aprobación?

La respuesta a esta pregunta variará en función de su equipo y sus metas. Sin embargo, hay algunas personas clave que siempre deben participar:

Creador de contenido/redactor gráfico: Obvio, ¿verdad? Esta persona debe participar en el proceso de aprobación para garantizar que su contenido cumple todos los requisitos.

Obvio, ¿verdad? Esta persona debe participar en el proceso de aprobación para garantizar que su contenido cumple todos los requisitos. Un experto en la materia : Para proporcionar retroalimentación sobre la exactitud del contenido. Especialmente útil en campañas delicadas y de alto riesgo o cuando hay mucho contenido que debe ser impulsado y necesita una revisión en profundidad

: Para proporcionar retroalimentación sobre la exactitud del contenido. Especialmente útil en campañas delicadas y de alto riesgo o cuando hay mucho contenido que debe ser impulsado y necesita una revisión en profundidad Un editor de textos: Garantiza que el contenido no contenga errores y, en algunos casos, se ajuste a la marca

Garantiza que el contenido no contenga errores y, en algunos casos, se ajuste a la marca El responsable de la decisión final (aprobador): La persona que se asegura de que el contenido cumple la política de la empresa y le da el visto bueno

7. Tener claras las directrices de publicación

En las redes sociales, es importante tener claras las directrices de publicación. Sobre todo si trabajas en equipo. Contar con directrices de publicación le permitirá asegurarse de que todo su contenido es de alta calidad, cumple la política de la empresa y ejemplifica el tono de la marca.

Algunas cosas a tener en cuenta al crear directrices de publicación:

¿Qué tono de voz debe utilizarse?

¿Qué temas deben tratarse?

¿Qué tipo de contenidos deben publicarse?

¿Con qué frecuencia deben publicarse los contenidos?

8. Considere los diagramas de flujo de trabajo

Como alternativa, también podrías considerar una red social Diagrama de flujo de trabajo . Lo bueno de los diagramas de procesos es que no sólo describen las tareas que componen un proceso (como una lista de pendientes con un principio y un final), sino que también pueden ayudarle a visualizar datos y publicaciones en redes sociales, recorridos de toma de decisiones e incluso Hitos clave en un proceso determinado.

Impresionante, ¿verdad?

Y la visualización es sólo una de las muchas ventajas. Esta documentación puede ayudar a todos los implicados a entender el proceso y a consultarla siempre que sea necesario para agilizar las cosas.

¿Está listo para hacer que su flujo de trabajo 'trabaje' para usted?

Un flujo de trabajo de redes sociales es (y debería ser siempre) una parte vital de cualquier estrategia de redes sociales.

Recuerde establecer roles claros, tener directrices claras y crear siempre su estrategia de medios sociales en torno a su flujo de trabajo de la mejor manera posible. Siguiendo estas prácticas, junto con las herramientas de flujo de trabajo en redes sociales, puedes asegurarte de que tu equipo ofrece contenidos rápidamente sin sacrificar la calidad.

En concreto, la empresa Planable se centra en la gestión de redes sociales y la racionalización de los procesos de colaboración, así como ClickUp's Gestión de proyectos de redes sociales funciones y plantillas.

¡Feliz flujo de trabajo!

Marco Guiliani es responsable de marketing de contenidos en Planable, con experiencia en redacción de contenidos, SEO y copywriting.