Cómo crear un flujo de trabajo de creación de contenidos para el marketing de contenidos

El intento correcto de marketing de contenidos depende de varias cosas, pero el elemento clave es la coherencia.

La coherencia afecta a muchas partes de sus esfuerzos de marketing. Por eso, crear un flujo de trabajo de creación de contenidos es imprescindible para un estrategia de marketing de contenidos .

Los equipos de marketing suelen verse atrapados en la creación de contenidos, por lo que establecer una buena proceso de producción de contenidos puede pasar a un segundo plano. Si no se planifica bien proceso de creación de contenidos si el proceso de creación de contenidos no se lleva a cabo correctamente, su equipo malgasta esfuerzo, tiempo y recursos, lo que repercute negativamente en su empresa.

Un contenido bien definido flujo de trabajo de marketing proporciona a su equipo de contenidos una dirección y estandariza sus operaciones de contenidos. El resultado final es un gran contenido, una frecuencia de publicación uniforme y un equipo de contenidos más productivo.

Este artículo le ayudará a comprender qué son una estrategia de contenidos sólida y un contenido gestión del flujo de trabajo de trabajo. Pero antes de entrar en materia, te explicamos por qué deberías plantearte crear uno. 🏗️

¿Qué es un flujo de trabajo de contenidos y por qué necesita uno?

Un flujo de trabajo de creación de contenidos es un conjunto de tareas o pasos que deben completarse antes de que su contenido esté listo para publicarse. También define los roles y responsabilidades de las personas implicadas, los documentos y activos que deben utilizarse en cada fase y los cronogramas de cada una de estas tareas.

Tanto si estás creando una entrada para un blog, una página web, o una publicación en redes sociales, lo ideal es que todo el contenido pase por un flujo de trabajo de contenido definido. Sin embargo, puede tener diferentes flujos de trabajo para distintos formatos de contenido.

La mayoría de equipos de marketing de contenidos tienen sus propios procesos, aunque no estén formalmente establecidos o documentados. Es simplemente la forma en que usted trabaja. Entonces, ¿por qué necesitas definir tu flujo de trabajo de contenidos? 🤔

Tener un flujo de trabajo de contenidos bien definido garantiza:

Su proceso se divide en pasos más pequeños para que sea más manejable y rastreable

Roles, responsabilidades, yentregables están claras para todos los miembros del equipo

Se puede establecer un calendario coherente de publicación de contenidos

Se eliminan los cuellos de botella en los contenidos

Cada contenido pasa por un proceso de control de calidad estándar

Los recursos y el tiempo se utilizan de forma óptima

Tiene visibilidad de sus proyectos de contenidos y de su progreso

El contenido se distribuye y promociona correctamente

Sin un flujo de trabajo de gestión de contenidos documentado:

Su equipo no cumple los plazos y el contenido permanece atascado en la producción durante días

Los roles no están claros y el proceso está disperso sin claridad sobre quién tiene que hacer qué

Los equipos editoriales tienen dificultades para corregir errores e ineficiencias en el contenido, lo que ralentiza aún más el proceso

El contenido se vuelve incoherente en cuanto a calidad, voz y, en última instancia, rendimiento

Los pasos se repiten y los recursos se infrautilizan o sobreutilizan sin ningún efecto positivo

Los gestores de proyectos se esfuerzan por realizar un seguimiento del progreso del proyecto sin estados definidos del flujo de trabajo

Las metas de marketing de contenidos no se reúnen a tiempo y el retorno de la inversión se ve afectado

¿Cómo es un buen flujo de trabajo de contenidos?

Un buen flujo de trabajo de contenidos debe definir:

Las fases por las que pasa el contenido antes de publicarse

Roles y responsabilidades de cada miembro del equipo en el proceso de producción de contenidos

Tareas implicadas en cada fase del proceso

Herramientas y recursos necesarios para completar estas tareas

Plazos y cronogramas realistas para cada fase de la tarea/flujo de trabajo

Creación de una base sólida flujo de trabajo de gestión de contenidos requiere un cuidadoso plan, una lluvia de ideas en equipo y un seguimiento para garantizar que su proceso de trabajo está dando los mejores resultados. En función del volumen y los tipos de contenido que cree, es posible que necesite más de un flujo de trabajo de contenidos.

Un buen flujo de trabajo de marketing de contenidos para una persona puede no ser ideal para todo su equipo. Todo se reduce a la forma en que usted trabaja y sus metas finales específicas. 🏆

Flujos de trabajo basados en tareas frente a flujos de trabajo basados en estados

También es importante saber si tu equipo funcionaría mejor con un flujo de trabajo basado en tareas o en estados.

En los flujos de trabajo basados en tareas, las fases del flujo de trabajo son la tarea que debe llevarse a cabo en esa fase. Aquí, cada paso se define de forma mucho más elaborada, y cualquiera que trabaje en el proyecto sabe lo que se espera de él.

He aquí un ejemplo de flujo de trabajo basado en tareas para crear contenido eficaz :

vía Narrato

Los flujos de trabajo basados en tareas son estupendos para todo el mundo, pero más aún para los equipos de contenidos relativamente nuevos. Quien tiene asignada la tarea tiene una idea clara de su trabajo, de lo que se ha terminado y de lo que ocurre a continuación. Esto hace que el proceso de creación de contenidos sea mucho más transparente.

Los equipos con más experiencia, sin embargo, suelen utilizar un flujo de trabajo basado en el estado, en el que cada fase se define por el estado, como su nombre indica. Las fases no describen detalladamente lo que hay que hacer, como en el caso de los flujos de trabajo basados en tareas.

Los flujos de trabajo basados en el estado son más fáciles de seguir, pero para sacar el máximo partido a este flujo de trabajo de contenidos, el equipo debe comprender claramente el proceso de creación de contenidos. En el lado positivo, los flujos de trabajo basados en el estado pueden tener una aplicación más amplia y pueden utilizarse para diferentes tipos de contenido que usted cree.

He aquí un ejemplo de proceso basado en estados:

vía Narrato

Cómo crear un buen proceso de creación de contenidos e implementarlo

Todo buen flujo de trabajo de contenidos debe construirse teniendo en cuenta los siguientes puntos.

1. Determinar las metas del contenido y el público objetivo

El contenido de marketing puede tener diferentes metas en función de si se trata de contenido de la parte superior del embudo (TOFU), de la parte media del embudo (MOFU) o de la parte inferior del embudo (BOFU).

Para el contenido TOFU, su meta es generar conciencia de marca, lo que requiere más contenido orientado al producto para entradas de blog, publicaciones atractivas en redes sociales, etc. Por lo que respecta al contenido MOFU, le interesan los estudios de casos, las reseñas de productos o los informes de investigación que puedan guiar al lector hacia el embudo.

Estas metas le ayudarán a decidir cómo debe ser su proceso de creación de contenido personalizado para los distintos tipos de contenido. Otro aspecto importante que debe tener en cuenta es su público objetivo.

Saber para quién estás creando contenido y qué es lo que quieren ver también te ayudará a decidir qué contenido crear. Esto, a su vez, influirá en su proceso.

2. Defina los roles y responsabilidades de su equipo

El siguiente paso importante es decidir quién de su equipo de marketing participará en el proceso. Para los flujos de trabajo de creación de contenidos, tendrá que incluir a los creadores de contenidos, editores, redactores jefe, gestores de proyectos y cualquier otra parte interesada que tenga algo que decir en la creación de contenidos.

Pulso en ClickUp le permite ver a todo su equipo de un vistazo, para que pueda ver quién está en línea y en qué están trabajando

El rol de todos los miembros del equipo debe estar claramente definido para aclarar a quién pertenece la tarea en cada fase del flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando el contenido está en fase de redacción, los creadores de contenido serán los encargados. Cuando el contenido esté en fase de revisión, los editores serán los encargados de esta fase.

Y para la aprobación final, sería responsabilidad de los editores senior. Este flujo de trabajo añade responsabilidad y estructura.

3. Decidir los tipos de contenido y la frecuencia de producción

También tendrá que decidir qué tipos de contenido planea crear y con qué frecuencia. Es una buena idea tener un contenido calendario de marketing donde podrá hacer un seguimiento del estado de todos sus proyectos de contenidos. La página calendario de contenidos le ayudará a garantizar que los proyectos se planifican con suficiente antelación y se completan a tiempo.

Para crear contenidos y calendarios de marketing puede utilizar un contenido plantilla de flujo de trabajo como Plantilla del calendario de contenidos de ClickUp . Esto proporciona diferentes vistas para supervisar sus proyectos.

También puede añadir Campos personalizados y Estados personalizados para ayudar a su equipo a comprender en qué punto se encuentra la tarea en un momento dado.

Utilice este útil vídeo para aprender a utilizar mejor la plantilla de gestión de contenidos Descargar plantilla de gestión de contenidos ClickUp Disponer de un calendario de contenidos y de un calendario fijo de producción o publicación de contenidos le ayudará a decidir cuánto tiempo asignar a cada fase del flujo de trabajo de contenidos. Intente ajustar con precisión los plazos y gestionar las expectativas una vez implementado el flujo de trabajo de marketing de contenidos.

4. Desarrollar el proceso de creación de contenidos

Con toda la investigación y planificación preliminares terminadas, es hora de definir finalmente su proceso. Haga una lluvia de ideas con su equipo para entender qué pasos debe seguir su contenido para obtener el mejor resultado posible.

Los distintos formatos de contenido pueden requerir diferentes pasos. Por ejemplo, las publicaciones en redes sociales pueden requerir una sola fase de revisión y edición antes de publicarse, mientras que las entradas de blog u otros contenidos de formato largo pueden requerir dos fases de revisión para un control de calidad más estricto.

Coloque fácilmente las tareas en la vista Lista para ver cómo el contenido de las redes sociales pasa por cada fase

Además, establece plazos y cronogramas realistas para cada paso en función del tiempo que lógicamente pueda llevar completarlo. Esto ayuda a tu equipo a planificar mejor y garantiza que se cumplan los plazos de publicación.

5. Automatiza y organiza tu flujo de trabajo

Crear su flujo de trabajo de contenidos es sólo el primer paso. Para ejecutarlo con éxito y mantenerlo a largo plazo, necesitará compatibilidad con las herramientas tecnológicas adecuadas software de flujo de trabajo de contenidos y un sólido plataforma de gestión de proyectos como ClickUp son necesarias para la implementación correcta de su flujo de trabajo de contenidos. 🤝

¿Por qué necesita herramientas de gestión del flujo de trabajo?

Mediante el uso de software de flujo de trabajo, no sólo puede crear flujos de trabajo personalizados para sus esfuerzos de marketing de contenidos, sino que también puede automatizarlos. Con automatización del flujo de trabajo si lo desea, puede desencadenar determinadas acciones en cada fase del flujo de trabajo, ahorrando a su equipo mucho tiempo en actividades repetitivas basadas en reglas.

Un software de flujo de trabajo de contenidos como Narrato resulta muy útil para este tipo de cosas. Narrato le permite crear sus propios pasos personalizados del flujo de trabajo de contenidos y automatizarlos. También permite crear el contenido en la propia plataforma y ofrece herramientas como el corrector gramatical, Escritor de IA optimizador SEO y generador de resúmenes para consolidar su proceso de producción de contenidos en el mismo lugar.

Bonus: Crear contenido con generadores de contenido IA

A través de Narrato

Con ClickUp, por otro lado, encontrará muchas plantillas de flujo de trabajo de contenido precreadas que le darán una ventaja. Aprovechar una plantilla de flujo de trabajo de contenidos ayuda a ahorrar tiempo y proporciona a los equipos de contenidos una estructura inicial. La mayor parte del trabajo ya está terminado: sólo tiene que añadir los detalles que sean relevantes para su proceso. Plantilla para equipos de marketing de ClickUp es un buen ejemplo. Le permite formar un equipo org chart or workflow in the Pizarra feature, or manage marketing assets across teams in the Tablero and List views.

Organice a todos los miembros de su equipo de marketing mediante flujos de trabajo colaborativos y el uso compartido de documentos Descargar plantilla ClickUp Marketing Teams El software y las plantillas de flujo de trabajo de contenidos pueden reducir significativamente el esfuerzo necesario para crear un flujo de trabajo de contenidos que funcione. Así que asegúrese de invertir en ellos desde el principio.

6. Realice auditorías periódicas de contenido

Por último, es importante recordar que la creación de un flujo de trabajo de creación de contenidos no es un evento aislado. El mundo del marketing de contenidos sigue cambiando, y también lo hacen las fórmulas para el intento correcto.

Por eso es esencial supervisar el rendimiento de sus contenidos con regularidad y determinar si su flujo de trabajo actual le está ayudando. Si no observa ningún efecto positivo en el rendimiento de los contenidos, o ve que éste disminuye, es posible que tenga que replantearse su estrategia y redefinir el proceso.

El flujo de trabajo de contenidos, como todos los demás procesos, debe mejorarse continuamente si desea obtener resultados a largo plazo.

Utilice el gráfico desplegable de ClickUp para medir los índices de contenido completado

Uso de herramientas y plantillas para configurar su flujo de trabajo de contenidos

ClickUp para la gestión del flujo de trabajo de contenidos y plantillas listas para usar

Si está buscando las plantillas perfectas para gestionar sus proyectos de marketing de contenidos de forma más flexible, ClickUp cuenta con una amplia biblioteca de plantillas de producción y marketing de contenidos. Las plantillas de ClickUp pueden ayudarle a ahorrar tiempo y proporcionarle un marco sólido con el que empezar y estructurar la gestión de proyectos de contenidos.

En Plantilla de pruebas A/B de gestión de contenidos en ClickUp, por ejemplo, le permite hacer un seguimiento visual de su campañas de contenido pruebe diferentes variaciones de sus campañas, y mucho más. La plantilla incluye 5 estados de flujo de trabajo diferentes para su campaña de contenidos y 8 Campos personalizados que puede rellenar en función de lo que desee probar.

Hay 7 vistas diferentes, incluyendo programación, prioridades, cronograma, conversiones y más. Cada una de estas vistas le ofrece una perspectiva diferente de sus campañas de contenido. Plantillas de marketing de contenidos como éstas pueden ser una excelente forma de gestionar eficazmente su flujo de trabajo de contenidos.

En Plantilla creativa y de diseño ClickUp es otra gran opción para gestionar tus proyectos de contenido. La plantilla te permite hacer un seguimiento de todos tus proyectos de marketing y diseño en un solo espacio. Puede ver quién tiene asignado qué, qué activos deben actualizarse, qué está en curso, etc.

Cree un flujo de trabajo completo para sus equipos creativos y de diseño con esta útil plantilla de ClickUp Descargar plantilla ClickUp de creatividad y diseño Si profundiza en La biblioteca de plantillas de ClickUp seguro que su equipo de contenidos encuentra algo que se adapte a sus necesidades de flujo de trabajo.

Narrato para la optimización del flujo de trabajo de contenidos Narrato es una herramienta de flujo de trabajo para la creación de contenidos que reúne todo el proceso de creación de contenidos en un único lugar gracias a sus potentes funciones de planificación, creación, optimización y colaboración.

Esta herramienta está diseñada para equipos de creación de contenidos, por lo que viene pre-construida con plantillas de tareas de contenido y flujo de trabajo, vistas y herramientas que los equipos de contenido necesitan. La creación y optimización de contenidos puede terminarse dentro de la app.

Herramientas como SEO automático generador de resúmenes de contenido (palabras clave SEO, preguntas/temas a incluir y otras recomendaciones), corrector gramatical/de legibilidad, asistente de escritura IA, generador de ideas de contenido, búsqueda gratuita de imágenes, etc. hacen que crear contenido ganador sea coser y cantar. También puedes utilizar su API para publicar contenidos en cualquier CMS.

Narrato, como software de flujo de trabajo de contenidos, es personalizable y le permite definir sus propios pasos de flujo de trabajo.

vía Narrato Entorno de trabajo También puede añadir automatizaciones basadas en los pasos como desencadenantes. Por ejemplo, puede ajustar notificaciones personalizadas y autoasignar tareas moviendo la tarea al siguiente paso del flujo de trabajo.

vía Narrato Entorno de trabajo Esta personalización resulta muy útil, ya que cada equipo y su proceso son únicos.

📌 TL;DR: Mientras que ClickUp es un gran lugar para el seguimiento holístico y la gestión de todas sus actividades de marketing de contenidos, Narrato es ideal para la gestión de la creación de contenidos a escala.

Ajuste de sus equipos de contenido para el intento correcto

El ajuste de un buen flujo de trabajo de marketing de contenidos es esencial para racionalizar sus esfuerzos de contenido. Su flujo de trabajo de contenidos sirve como lista de control de todo lo que necesita hacer para crear contenidos de alta calidad que generen resultados.

También le ayuda a realizar un seguimiento de sus proyectos de contenidos y mantiene a todos los miembros de su equipo en la misma página. Si aún no dispone de un proceso sólido de marketing de contenidos, es hora de que se plantee ponerlo en marcha.

Elegir e implementar las herramientas de software adecuadas para gestionar su flujo de trabajo de contenidos es igual de importante; de lo contrario, ampliar sus esfuerzos resultará una tarea colosal.

ClickUp es una herramienta increíble herramienta de gestión de proyectos para organizar todos sus esfuerzos de marketing de contenidos con funciones increíbles como la vista Tablero, la vista Calendario y plantillas listas para usar para cada caso de uso.

Y Narrato pueden trabajar conjuntamente para ayudarle a consolidar su producción de contenidos y a planificar y optimizar los contenidos para mejorar su rendimiento.

¡Es hora de poner en práctica estos consejos y herramientas! 🙌

Escritor invitado:

neelam Goswami es especialista de contenidos en Narrato.