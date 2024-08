10 plantillas gratuitas de estrategias de marketing de contenidos para planificar

Estar a cargo del marketing de contenidos puede resultar abrumador rápidamente.

Tienes que gestionar campañas en varios canales con diferentes colaboradores, miembros del equipo, recursos y plazos. Necesitas un lugar donde organizar todos los aspectos del proceso para sentirte preparado y seguro en cada paso del camino.

Introduzca la plantilla de estrategia de marketing de contenidos.

Aquí encontrará la plantilla de plan de estrategia de marketing de contenidos de empresa a empresa (B2B) ideal para sus necesidades. Le explicaremos en qué consiste una buena plantilla y, a continuación, compartiremos algunas de nuestras favoritas, incluidas muchas plantillas que puede utilizar ahora mismo.

¡Vamos a empezar! 🤩

¿Qué es una plantilla de estrategia de marketing de contenidos?

Una plantilla de estrategia de marketing de contenidos te ayuda a agilizar tus procesos y a trabajar de forma más eficiente, ya que te ofrece un marco desde el que partir cada vez.

Hay una plantilla para casi todos los aspectos del proceso de marketing de contenidos, por lo que puede encontrar una mejor manera de:

Registrar los buyer personas y los puntos de dolor

Medir la notoriedad de la marca

Realizar una auditoría de contenidos

Gestionar la generación de clientes potenciales

Planificar campañas de marketing por correo electrónico

Medir el tráfico del sitio web, como las páginas vistas, el tráfico orgánico y las tasas de rebote

Planificar contenidos para redes sociales

Colaborar con personas influyentes y creadores de contenidos

Medir los indicadores clave de rendimiento (KPI) y las métricas

Detección y edición colaborativas, adición de comentarios e incrustación de enlaces en ClickUp Docs

Muchas de las plantillas que presentamos forman parte de ClickUp. Disponer de todos sus datos de marketing, campañas y tareas en un único lugar tiene todo el sentido, especialmente cuando desea trabajar de forma más productiva.

Estas plantillas son fáciles de crear, personalizar y compartir, para que su equipo pueda colaborar en sus esfuerzos de marketing de contenidos. 🙌

¿Qué hace que una plantilla de estrategia de marketing de contenidos sea buena?

Cualquier plantilla que utilice debe ayudarle a llegar a su destino más rápido o de una manera más eficaz. Las plantillas de estrategia de marketing de contenidos te dan una mejor manera de organizar tus pensamientos, trabajar en tu contenido y compartir tu trabajo con los demás. 📚

Las mejores plantillas de marketing de contenidos:

Te dan una forma más organizada de resolver un problema o estructurar tu información

Te proporcionan un marco estandarizado para que todos en tu equipo lo sigan

Aceleran el proceso de creación de contenidos con campos preconstruidos para rellenar y algoritmos

Facilitar el trabajo con colaboradores y partes interesadas para llegar mejor al público objetivo

Ayudarle a compartir los progresos realizados en relación con las métricas y los hitos clave

Cada plantilla de estrategia de contenidos es ligeramente diferente, por lo que debe centrarse en la que mejor se adapte a sus necesidades.

Si estás trabajando en un proyecto de vídeo, puede que te interese una plantilla de estrategia de contenidos plantilla de guión gráfico para ayudarte a visualizar tus escenas. Para una campaña digital, utilice plantillas de medios sociales pueden ahorrar mucho tiempo.

Sea cual sea tu objetivo o proceso de marketing, hay una plantilla para ello.

10 plantillas de estrategia de contenidos para usar en 2024

Hay una plantilla para cada situación y estamos aquí para ayudarle a encontrar la que necesita ahora. Descubra nuestra colección de plantillas de planes de estrategia de marketing de contenidos que podrá utilizar en 2024.

1. Plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos ClickUp

Utilice la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp para ver calendarios personalizados en varios canales

Cuando se trabaja en varios proyectos y diferentes tipos de contenido, un calendario editorial es imprescindible. Un calendario editorial le permite ver todo su calendario de publicación de contenidos de un vistazo para ver lo que está por venir, lo que está en curso, y donde usted tiene lagunas de contenido. 👀

Utiliza el Plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp para ofrecerte una visión más estratégica de tus próximos contenidos. Vea inmediatamente lo que está previsto publicar y en qué fechas, junto con detalles clave como el pilar de contenido, el tipo de contenido, el tipo de promoción y el título del contenido. Todos estos campos tienen un código de colores por categoría, para que pueda comprobar rápidamente que tiene el equilibrio adecuado de contenidos.

Este calendario de marketing es ideal si desea un proceso de publicación de contenidos más organizado. Es una plantilla de estrategia de contenidos útil para trabajar como equipo de contenidos y para compartir con colaboradores y partes interesadas.

También actúa como base de datos de contenido de su trabajo anterior para gestionar los contenidos existentes, de modo que algo como una auditoría de contenidos en el futuro sea mucho más fácil. Descargar esta plantilla

2. Plantilla de campaña de marketing ClickUp

Esta plantilla de ClickUp ofrece un enfoque más organizado de la gestión de campañas de marketing

Cada campaña de marketing tradicional o digital tiene una serie de tareas más pequeñas por debajo, y mantenerlas organizadas puede parecer todo un reto. A gestión de campañas de marketing le ofrece una mejor visión de estas tareas, para que no se le escape nada por error.

Si busca una forma muy visual de organizar su próxima campaña, la plantilla Plantilla de campaña de marketing de ClickUp es lo que necesita. Esta plantilla utiliza un formato de lista tipo Kanban para mostrar las tareas de la campaña en diferentes apartados, como Planificación, Producción, Lanzamiento, Evaluación y Retención.

Para cada tarea, puede ver rápidamente el título, la fecha de vencimiento, el tipo de campaña, el equipo asignado y el tipo de entregable. ⚒️

Utiliza esta plantilla de estrategia de contenidos cuando tengas que organizar un proyecto muy ajetreado y quieras una forma sencilla de mantenerte productivo y supervisar tus progresos. Es ideal para la colaboración en equipo y la rendición de cuentas, ya que puedes ver fácilmente con qué equipo debes ponerte al día. Descargar esta plantilla

3. Plantilla de pizarra ClickUp Content Matrix

Imagina tu contenido planificado para conseguir el equilibrio adecuado con esta plantilla de ClickUp

Cualquier gran equipo de marketing sabe que no se puede confiar en un solo tipo de contenido para llegar al público objetivo y causar impacto. Apoyarse demasiado en la educación y no lo suficiente en la persuasión significa que tu estrategia de marketing de contenidos B2B es útil pero no tan rentable como sería posible. 💰

Para ayudarte a conseguir el equilibrio adecuado, utiliza el Plantilla de pizarra de matriz de contenidos de ClickUp . Utilice las notas Post-it para colocar sus actividades de marketing -como publicaciones en redes sociales, infografías y podcasts- en el cuadrante correspondiente.

Este enfoque de cuatro cuadrantes te ayuda a visualizar el propósito de cada tipo de contenido que publicas, para que puedas entender si necesitas centrarte más en otra dirección.

Esta pizarra matriz de contenidos es ideal para planificar nuevos contenidos para el próximo trimestre. Es una forma muy visual de evaluar su estrategia de contenidos actual o prevista para asegurarse de que está equilibrada y alineada con sus objetivos empresariales generales. Descargar esta plantilla

4. Plantilla de redacción de contenidos ClickUp

Guíe a su equipo hacia la redacción de mejores contenidos con la plantilla de redacción de contenidos de ClickUp

Cada vez hay más Herramientas de creación de contenidos de IA pero la mayoría de los equipos de marketing seguirán teniendo que escribir sus propios contenidos. Contar con una plantilla que le sirva de guía le evitará tener que empezar desde cero cada vez. Puede saltarse la desalentadora página en blanco e introducirse con facilidad en el proceso de redacción.

El sitio Plantilla de redacción de contenidos de ClickUp es una gran base para la redacción de contenidos. Cuenta con diferentes páginas que le guiarán a través del proceso de redacción de contenidos web, entradas de blog comunicados de prensa, estudios de casos y llamadas a la acción (CTA). Cada página tiene una estructura útil e indicaciones útiles para ayudar a los miembros de su equipo a crear piezas de contenido relevantes que parezcan cohesionadas. ✍️

Utilice esta plantilla de redacción de contenidos para acelerar el proceso de su equipo. Ayúdeles a superar el bloqueo del escritor y a crear grandes cosas. Para mayor impacto, utilice ClickUp AI para pasar de la idea inicial a un contenido optimizado aún más rápido. Descargar esta plantilla Bonus: Check out 7 plantillas gratuitas de redacción de contenidos para agilizar la creación de contenidos

5. Plantilla de producción de contenidos web ClickUp

La plantilla de producción de contenidos web de ClickUp le permite seguir su proceso de optimización con precisión en todo momento

La creación y publicación de contenidos de calidad para su sitio web implica muchos elementos en movimiento. Siga siempre el mismo proceso y rinda cuentas con la ayuda de una plantilla especialmente diseñada.

Organice su flujo de trabajo con Plantilla de producción de contenidos web de ClickUp . Esta útil plantilla te permite visualizar cada tarea y cada paso del proceso para que tengas claro en qué punto te encuentras con cada contenido. Consulta la fase de progreso, quién está asignado a la tarea y si se ha marcado o no. ✅

Esta web producción de contenidos es una gran herramienta para el marketing de contenidos y optimización de motores de búsqueda (SEO) que trabajan juntos para crear, publicar y supervisar el impacto del contenido de su sitio web. Utilícela para introducir una forma estandarizada, repetible y más productiva de añadir contenido a su sitio web. Descargar esta plantilla

6. Plantilla de plan de contenidos para redes sociales ClickUp

Esta plantilla de ClickUp le ayuda a organizar su proceso de creación de contenidos para redes sociales

Las redes sociales son un campo muy creativo y cambiante. Eso significa que a veces es difícil mantenerse organizado. Utiliza una plantilla de plan de contenidos para redes sociales para ofrecer a tu equipo una mejor forma de planificar y mantener la productividad, sin comprometer su creatividad. 💡

Utiliza la plantilla Plantilla de plan de contenidos para redes sociales de ClickUp para potenciar a los miembros de tu equipo de redes sociales. Esta plantilla en forma de lista es fácil de usar y le ofrece una visión general de lo que está por venir.

Podrás ver el título de la publicación, el responsable, la fecha de vencimiento y un indicador de prioridad. Abre cada tarea para ver la plataforma de medios sociales, el progreso del contenido y quién está asignado a cada función dentro del proceso de creación de contenidos.

Esta plantilla de plan de contenidos para redes sociales permite a tu equipo convertir sus ideas en contenidos planificados. Trabajen juntos para finalizar las ideas de contenido, añadir notas, adjuntar archivos de aplicaciones de creación de contenidos y agilice su proceso de creación de contenidos para redes sociales. Descargar esta plantilla

7. Plantilla de calendario de contenidos ClickUp

Crea un hogar digital para tu proceso de marketing de contenidos con esta plantilla de calendario de contenidos

Ver su contenido en un calendario editorial es una gran manera de entender lo que va en directo y cuándo. Pero también necesita una hoja de ruta entre bastidores que ayude a su equipo a comprender en qué punto del proceso se encuentra cada pieza. Ahí es donde entra en juego el calendario de contenidos.

Manténgase organizado y trabaje de forma más productiva con el Plantilla de calendario de contenidos de ClickUp . Esta plantilla funciona de maravilla como eje central de tu proceso de creación de contenidos. ✨

Hay espacio en la parte superior para proporcionar una clave visual y el formato de lista le ayuda a organizar su flujo de trabajo de creación de contenidos semana a semana. Para cada tarea, puede ver el título, el estado, el pilar de contenido, el estado de aprobación, la fecha de publicación, el valor, los archivos relacionados y las notas.

Utilice esta software de calendario de contenidos plantilla como el hogar digital para toda su proceso de creación de contenidos . Anima a los miembros de tu equipo a que actualicen los estados a medida que van realizando las tareas, y compruébalo con regularidad para identificar posibles obstáculos u oportunidades. Descargar esta plantilla

8. Plantilla breve de contenido SEO ClickUp

Optimice cada pieza con la plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp

Todos queremos que nuestro contenido aparezca en los primeros puestos de los resultados de búsqueda, pero eso requiere un esfuerzo estratégico. Dale a tu contenido la mejor oportunidad posible para mejorar en los rankings de los motores de búsqueda con un excelente resumen de contenido SEO. 📈

Utilice el Plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp para ayudarle a redactar y optimizar contenidos para el tráfico de búsqueda. Esta plantilla detallada tiene todo lo necesario para guiar a los miembros del equipo de marketing y SEO o a los contratistas.

La primera página presenta una visión general, seguida del público objetivo, el mensaje, las palabras clave, el esquema, los enlaces a incluir y los artículos de la competencia. Detalle ideas de contenido o enlace a contenido existente para actualizar o crear una nueva entrada de blog.

Tanto si es nuevo en la redacción de contenidos para motores de búsqueda como si es un profesional experimentado, esta plantilla de estrategia SEO le ayudará a mantenerse organizado y a crear un proceso repetible que le ayude a crear contenidos de alta calidad en todo momento, al tiempo que mejora su tráfico orgánico. Descargar esta plantilla

9. Word Plantilla de Plan de Marketing de Contenidos por Plantilla.Net

vía Plantilla.Net Cuando llega el momento de reunir todas tus ideas y planificar la próxima temporada, un plan de marketing de contenidos es el camino a seguir. Contar con una plantilla para ello significa que puedes cubrir todas las secciones y crear un plan exhaustivo.

Esta plantilla de estrategia de contenidos es un buen punto de partida si eres usuario de Microsoft Word. Incluye varias páginas con texto de relleno para guiarle hacia la redacción de un plan de marketing de contenidos eficaz y centrado.

Utilice una plantilla de estrategia de contenidos como ésta cuando desee crear una guía de estrategia central para que su equipo de marketing la siga mientras trabaja en sus proyectos y campañas. También es un documento útil para compartir con las partes interesadas para informarles sobre su trabajo. Descargar esta plantilla

10. Plantilla Excel de Marketing de Contenidos por Vertex42

vía Vértice42 Una plataforma con tantas funciones como ClickUp puede satisfacer todas sus necesidades de marketing de contenidos. Pero entendemos que algunas personas prefieren (o necesitan usar) Excel. Si ese es su caso, esta plantilla de marketing de contenidos en Excel es una gran opción.

Utilice esta plantilla para crear una guía visual de su proceso de creación de contenidos. Añada sus tareas y proyectos de contenidos, establezca prioridades, añada notas, asigne a miembros del equipo y fije fechas de publicación. A continuación, podrá verlos en un calendario editorial de contenidos, junto con los estados codificados por colores.

Esta plantilla de estrategia de contenidos no incluye macros ni fórmulas complicadas, por lo que es ideal para principiantes o para aquellos que no quieren ponerse demasiado técnicos con su flujo de trabajo de marketing de contenidos. Descargar esta plantilla

Trabaja mejor con estas plantillas de estrategia de marketing de contenidos

No tome el largo y complicado camino hacia la grandeza del marketing de contenidos. Utilice estas plantillas de planes de estrategia de marketing de contenidos B2B para eliminar barreras, aumentar la productividad y facilitar su trabajo en general. 🏆

Si estás listo para mejorar tu forma de abordar el marketing de contenidos, prueba ClickUp gratis .

Nuestra plataforma de productividad todo en uno es el lugar ideal para gestionar no sólo su proyectos de marketing sino todos los aspectos de su trabajo. Disfruta del acceso a estas plantillas de estrategias de marketing de contenidos y a muchas más.

Tienes la libertad de personalizarlas para que se ajusten exactamente a tus necesidades.