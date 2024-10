las 50 mejores indicaciones de ChatGPT para escribir

La escritura asistida por IA ha transformado por completo la creación de contenidos: ya no es necesario mirar una página en blanco durante horas. Tanto si eres un escritor experimentado, un vendedor con plazos ajustados o alguien que lucha contra un bloque creativo, herramientas como ChatGPT se han convertido en un co-escritor digital.

Pero no todo son unicornios y arco iris.

Todos hemos pasado por esos momentos frustrantes en los que la IA produce algo genérico o, peor aún, no da en el clavo. No todo el mundo se da cuenta de esto: escribir con IA no consiste en dejar que la máquina dirija el espectáculo. Se trata de guiarla bien

Ahí es donde entra en juego el poder de las indicaciones de ChatGPT para escribir. La indicación correcta puede convertir a la IA en tu mejor aliada para escribir, mientras que una indicación imprecisa puede dejarte con un contenido soso y sin inspiración.

En este artículo, exploraremos las ventajas de las indicaciones de ChatGPT para escribir, compartiremos Trucos de ChatGPT para obtener mejores resultados, y discuta cómo las herramientas potenciadas por IA pueden simplificar su flujo de trabajo de escritura.

¿Qué son las indicaciones de escritura de ChatGPT?

Una indicación de escritura es una instrucción específica que das a ChatGPT para que genere contenido adaptado a tus necesidades.

Por ejemplo: Puede ser tan simple como "Escribir una entrada de blog sobre la IA en la educación" o tan detallada como "_Crear una campaña de correo electrónico persuasiva para el lanzamiento de un producto dirigido a propietarios de pequeñas empresas

Las indicaciones son la base para ayudar a ChatGPT a ofrecer un contenido coherente, relevante y atractivo basado en los siguientes criterios caso de uso relevante .

En esencia, las indicaciones son su forma de comunicarse con la herramienta de IA, dirigiéndola hacia el resultado deseado. Ingeniería de indicaciones o la habilidad de crear el conjunto adecuado de indicaciones para ChatGPT, es el nombre del juego. Tanto si buscas creatividad, precisión técnica o algo intermedio, aprender a crear indicaciones de ChatGPT efectivas puede transformar tu forma de escribir.

Ventajas de una buena indicación de IA para la escritura

Dominar el arte de la indicación es esencial para maximizar el valor de ChatGPT en su flujo de trabajo de escritura. La calidad de tus indicaciones influye directamente en la calidad de las respuestas que obtienes de la IA. Esto se debe a que el modelo de aprendizaje automático aprende de tus indicaciones y mejora con cada instancia.

Estas son las ventajas clave de una buena indicación de IA para la escritura:

Aumenta la creatividad : ChatGPT puede ayudarte a generar ideas creativas que quizás no habías considerado. Esto es especialmente útil para generar contenido fresco, ya que la mayoría de la gente tiene las mismas ideas en las plataformas de medios sociales más populares

: ChatGPT puede ayudarte a generar ideas creativas que quizás no habías considerado. Esto es especialmente útil para generar contenido fresco, ya que la mayoría de la gente tiene las mismas ideas en las plataformas de medios sociales más populares Ahorra tiempo : Con una indicación ChatGPT bien estructurada, puedes buscar información generar esquemas, redactar primeros borradores e incluso crear entradas de blog completas en cuestión de minutos

: Con una indicación ChatGPT bien estructurada, puedes buscar información generar esquemas, redactar primeros borradores e incluso crear entradas de blog completas en cuestión de minutos Proporciona nuevas perspectivas : Obtén ideas creativas desde diferentes ángulos o puntos de vista que pueden mejorar la profundidad de tu escritura

: Obtén ideas creativas desde diferentes ángulos o puntos de vista que pueden mejorar la profundidad de tu escritura Ayuda a superar el bloqueo del escritor: Cuando te encuentres atascado, unas cuantas indicaciones bien pensadas de ChatGPT pueden ayudarte a reavivar tu creatividad e impulsar tu escritura

Cómo dar indicaciones a ChatGPT para escribir

Una indicación eficaz va más allá de hacer preguntas: se trata de ser específico, claro e intencionado. Con las indicaciones adecuadas, ChatGPT puede convertirse en un valioso aliado en la lluvia de ideas, el perfeccionamiento de borradores, la generación de contenido fresco y la superación del bloqueo del escritor.

He aquí algunas claves que conviene recordar:

Sé específico : Cuanto más detallada sea la indicación de ChatGPT, más precisa será la respuesta. Por ejemplo, en lugar de 'Escribe una entrada de blog sobre IA para empresas', prueba con 'Escribe una introducción para una entrada de blog sobre los beneficios de la IA para las pequeñas empresas en un tono de conversación y con ejemplos relevantes'

: Cuanto más detallada sea la indicación de ChatGPT, más precisa será la respuesta. Por ejemplo, en lugar de 'Escribe una entrada de blog sobre IA para empresas', prueba con 'Escribe una introducción para una entrada de blog sobre los beneficios de la IA para las pequeñas empresas en un tono de conversación y con ejemplos relevantes' Incluye contexto : Cuanto más contexto y detalles relevantes proporciones, mejor entenderá la IA tus necesidades. Por ejemplo, incluye quién es tu público objetivo o el tono que persigues

: Cuanto más contexto y detalles relevantes proporciones, mejor entenderá la IA tus necesidades. Por ejemplo, incluye quién es tu público objetivo o el tono que persigues Formule preguntas abiertas : Esto animará a ChatGPT a generar respuestas más largas y profundas. En lugar de preguntar: "¿Cuáles son los beneficios de la IA?", pregunta: _"¿Cómo puede la IA transformar la forma de hacer negocios de las empresas tecnológicas hoy en día? Además, proporcione datos estadísticos

: Esto animará a ChatGPT a generar respuestas más largas y profundas. En lugar de preguntar: "¿Cuáles son los beneficios de la IA?", pregunta: _"¿Cómo puede la IA transformar la forma de hacer negocios de las empresas tecnológicas hoy en día? Además, proporcione datos estadísticos Iterar y ajustar: No tengas miedo de modificar las indicaciones de ChatGPT para escribir. Si la primera respuesta no es la deseada, perfecciona la indicación y vuelve a intentarlo. A veces, un pequeño ajuste puede mejorar drásticamente el resultado

50 mejores indicaciones de ChatGPT para escribir

Es hora de ver algunas indicaciones de ChatGPT en acción. Aquí tienes 50 indicaciones de ChatGPT para diferentes casos de uso:

Indicaciones ChatGPT para escribir entradas de blog

Escribir un resumen de blog sobre estrategias de gestión del tiempo para autónomos Crear una introducción de blog que llame la atención para un post sobre las ventajas del trabajo a distancia Generar una lista de pros y contras del uso de IA en la gestión de proyectos Escribir una conclusión para un blog sobre las ventajas de las herramientas de gestión de proyectos Desarrollar un título de blog y una meta descripción para una entrada de blog que presente a los clientes existentes el nuevo aspecto y las nuevas funciones de un portal de compras en línea

Documentación técnica Indicaciones ChatGPT

Escriba una guía paso a paso sobre la configuración de [función específica] en la vista Carga de trabajo de la empresa X para gestionar [X tipo de proyecto] Explicar cómo integrar [especificar herramienta, por ejemplo, Google Calendar o Outlook] con la empresa X y solucionar problemas comunes de integración Redactar una guía del usuario para automatizar [tarea específica] en la empresa X utilizando [función de automatización específica], dirigida a [X tipo de usuario] Crear un tutorial completo para configurar y personalizar el control de tiempo de [equipos remotos/híbridos] en la empresa X para garantizar [meta X, p. ej., mejor rendición de cuentas] Desarrollar una sólida sección de preguntas frecuentes que cubra los 10 principales problemas a los que se enfrentan los usuarios al gestionar tareas complejas en la empresa X, con pasos claros para solucionar cada uno de ellos

Copia de marketing Indicaciones ChatGPT

Escriba una llamada a la acción convincente para un [lanzamiento de una nueva función] en la página de producto de la empresa X para [X tipo de público objetivo] Crear una serie de publicaciones en redes sociales que destaquen cómo [funciones específicas, por ejemplo, flujos de trabajo de automatización] de la empresa X ahorran [X horas] a la semana a [X tipo de profesional] Genera un asunto de correo electrónico que destaque las ventajas de [función específica] en la última actualización de la empresa X, apelando a [X tipo de usuario, por ejemplo, gestores de proyectos] Redactar una descripción detallada del producto para [plantilla específica, p. ej., plantillas de sprint ágiles] en la empresa X que se centre en [punto crítico específico] para [desarrolladores/diseñadores de software] Redactar un titular pegadizo para un anuncio de la empresa X [para un público objetivo X, por ejemplo, equipos de marketing] que destaque la facilidad de integración de [especificar herramienta] con la empresa X para agilizar los flujos de trabajo

Indicaciones para escribir por correo electrónico ChatGPT

Redacte un correo electrónico de seguimiento a los asistentes a un [webinar/taller] de la empresa X, animándoles a probar la [función de X comentada] y ofreciéndoles un descuento o una versión de) prueba gratuita/a Redacta un correo electrónico persuasivo promocionando un nuevo programa de fidelización para usuarios de la empresa X de larga duración, ofreciéndoles [X ventajas] como plantillas exclusivas o compatibilidad con prioridad Crear un cálido correo electrónico de bienvenida para los nuevos suscriptores del boletín de la empresa X, presentándoles la función X y ofreciéndoles consejos para empezar a utilizar las tareas específicas Escribe un correo electrónico de agradecimiento personalizado para los usuarios que hayan completado una demostración del producto de la empresa X, ofreciéndoles recursos adicionales como [tutoriales en vídeo de X] o una consulta gratuita/a Generar un correo electrónico de divulgación dirigido a socios potenciales, centrándose en las ventajas de integrar [herramienta/plataforma específica] con la empresa X para mejorar [X operaciones de negocio]

Indicaciones de ChatGPT para publicaciones en redes sociales

Crea un tweet atractivo sobre el lanzamiento de [nuevas plantillas o funciones] en la empresa X que ayude a [X tipo de usuario] a agilizar [proceso específico] Escribe un post en Facebook promocionando una oferta por tiempo limitado para los usuarios que se registren en la empresa X, haciendo hincapié en su capacidad para [resolver X puntos débiles] para [X tipo de equipo] Crear un pie de foto de Instagram para un reto de productividad organizado por la empresa X, animando a los usuarios a compartir cómo utilizan [función específica] para lograr [X meta] Escribir un post en las redes sociales de LinkedIn en el que se muestre un caso práctico real de un equipo de [sector específico] que utilice la empresa X para superar [reto específico, por ejemplo, colaboración remota] Desarrollar una serie de consejos de LinkedIn que demuestren cómo |[función específica] de la empresa X aumenta la productividad del equipo en un |[X%], adaptados a |[X tipo de equipo]

Indicaciones ChatGPT para contar historias

Escriba una historia corta sobre un gestor de proyectos de [sector específico] que salva un proyecto fallido utilizando [función específica] en la empresa X Cree una narración basada en el carácter de un equipo remoto que transforma su colaboración y rendimiento al cambiar a la empresa X, superando [desafío específico] Crear un estudio de caso ficticio sobre un [negocio específico] que aumenta la eficiencia de un proyecto en [X%] tras adoptar [función específica] en la empresa X Escribir una historia motivadora para empleados que están aprendiendo a utilizar nuevas herramientas de gestión de proyectos como en la empresa X, mostrando cómo [herramienta específica] les ayuda a cumplir [X reto] Crear una breve historia futurista en la que la gestión de proyectos impulsada por IA a través de la empresa X permita a una empresa escalar globalmente manteniendo los valores de [X, p. ej., agilidad, colaboración, etc.]

Indicaciones de escritura creativa

Genera un poema sobre cómo el uso de [función específica] en la empresa X transforma la productividad diaria, tejiendo metáforas sobre el trabajo en equipo y la eficiencia Escribe una escena breve que ilustre las dificultades de un equipo creativo que gestiona [varios proyectos o demandas de clientes] y cómo las superan utilizando [función específica] en la empresa X Crea una carta de un jefe de equipo a su jefe, explicando cómo la implementación de la empresa X ha revolucionado [aspecto específico] de su flujo de trabajo y mejorado [métricas X] Escribir un diálogo entre dos compañeros debatiendo sobre el mejor uso de [función específica] en la empresa X para resolver [reto de trabajo específico] Desarrollar una metáfora creativa que compare las funciones de gestión de tareas de la empresa X con [un concepto u objeto bien conocido] que ilustre cómo ayuda a un equipo a mantenerse organizado

Indicaciones de ChatGPT para la generación de comentarios

Ofrezca comentarios constructivos sobre un borrador de [libro blanco] que trate sobre la colaboración en equipos remotos, centrándose en cómo [función específica] de la empresa X podría destacarse mejor Escribir una revisión detallada de [actualización de un producto específico] en la empresa X, incluyendo lo que funcionó bien, dónde se necesitan mejoras y sugerencias para la próxima versión Elaborar una lista equilibrada de los pros y los contras del uso de la [función específica, por ejemplo, automatización] de la empresa X, atendiendo a las preocupaciones comunes de [tipo X de usuario, por ejemplo, propietarios de pequeñas empresas] Generar sugerencias para mejorar un [flujo de trabajo específico] utilizando [herramienta de automatización específica] en la empresa X, centrándose en [meta empresarial X] Escribir una crítica de una herramienta de gestión de proyectos de la competencia, haciendo hincapié en cómo la empresa X supera en áreas como [beneficio específico, por ejemplo, la flexibilidad de integración o la experiencia del usuario]

Indicaciones de codificación y redacción técnica ChatGPT

Escriba un script en Python para automatizar la creación de [tipo de tarea específica, por ejemplo, tareas de incorporación de clientes] en la empresa X Generar una guía paso a paso sobre la configuración de [herramienta específica, por ejemplo, Google Tag Manager] en la empresa X para realizar un seguimiento de la participación del usuario en [página específica] Redactar una guía detallada de integración de API para sincronizar [herramienta específica] con la empresa X, centrándose en [caso de uso específico del sector, por ejemplo, migración de datos o colaboración en equipo] Crear una guía de solución de problemas para los usuarios que se enfrentan a problemas con [función específica, por ejemplo, seguimiento de tareas] en la app móvil de la empresa X, con instrucciones paso a paso para los problemas más comunes Generar un código de muestra que automatice las actualizaciones del proyecto a través de la API de la empresa X para [acción específica, por ejemplo, generación automática de informes semanales]

Brainstorming Indicaciones ChatGPT

Sugiera tres formas únicas de mejorar la productividad del equipo utilizando [función específica, por ejemplo, bloqueo del tiempo] en la empresa X para [X tipo de proyecto o equipo] Proponga cinco ideas creativas de contenido para una campaña en las redes sociales de la empresa X centrada en [función específica, por ejemplo, control de tiempo] Genera una lista de posibles ideas de plantillas para la empresa X, adaptadas a [X sector o rol profesional, p. ej., directores de marketing] Crear un esquema de sesión de lluvia de ideas para un [tipo específico de equipo, por ejemplo, desarrollo de software] que utilice la empresa X para mejorar [flujo de trabajo específico] Sugerir formas creativas de comercializar la empresa X entre propietarios de pequeñas empresas que se enfrentan a un [reto específico, por ejemplo, la planificación de proyectos o la gestión del tiempo]

Limitaciones del uso de ChatGPT para escribir

Aunque ChatGPT es innegablemente una herramienta poderosa para los escritores, es importante reconocer sus limitaciones.

Conocimientos limitados del dominio

ChatGPT está entrenado en grandes cantidades de datos, pero no posee verdadera experiencia en ningún campo. Para los escritores que trabajan en áreas de nicho -ya sean temas científicos altamente especializados, documentación técnica o conocimientos específicos de la industria- las respuestas de ChatGPT a menudo pueden quedarse cortas.

**Como resultado, es posible que tenga que complementar el contenido generado a partir de las indicaciones de ChatGPT con la investigación o la aportación de expertos para garantizar la precisión y la profundidad.

Posibilidad de inexactitud

Uno de los mayores problemas de ChatGPT es su tendencia a generar información plausible pero incorrecta. A diferencia de un escritor humano, ChatGPT no tiene un mecanismo de comprobación de hechos integrado. A veces presenta estadísticas obsoletas, datos erróneos o incluso referencias falsas.

**Para cualquier redacción basada en hechos -especialmente cuando la precisión es primordial- es crucial que verifiques cuidadosamente los resultados generados por la IA para evitar información errónea en tu contenido final.

Resultados genéricos

Aunque ChatGPT es excelente generando contenidos rápidamente, también puede caer en la trampa de producir respuestas genéricas o de fórmula, especialmente cuando se le dan indicaciones vagas o abiertas. Esto significa que el contenido puede carecer de profundidad, matices y personalidad.

Cómo evitarlo: La elaboración de indicaciones de escritura ChatGPT muy específicas y detalladas es esencial si quieres crear contenidos convincentes, personalizados o de gran impacto.

Falta de emoción humana e intuición

Aunque ChatGPT es muy hábil imitando el tono de las conversaciones y ofreciendo respuestas coherentes, carece de la sutil inteligencia emocional y de la intuición que poseen los escritores humanos. Así, la creatividad indicaciones de escritura para IA puede ser complicado.

ChatGPT no puede entender del todo los matices emocionales o las sensibilidades culturales de ciertas frases, lo que puede dar lugar a respuestas sordas o inapropiadas.

**La supervisión humana es indispensable para la escritura emotiva, la narración creativa o el contenido que debe resonar con los lectores.

Dificultades con indicaciones complejas o ambiguas

ChatGPT favorece la claridad, por lo que cuando se le presentan indicaciones ambiguas o muy complejas, puede producir resultados confusos o fuera del objetivo. Si una indicación de ChatGPT es imprecisa, tiende a dar por defecto respuestas seguras, intermedias, que pueden no coincidir con la intención original.

**Esto significa que es importante ser preciso y claro a la hora de elaborar las indicaciones de ChatGPT, asegurándose de que la IA entiende el contexto y el resultado deseado.

Una dependencia excesiva de la IA puede ahogar la creatividad

Aunque ChatGPT es una herramienta fantástica para generar ideas y superar el bloqueo del escritor, existe el riesgo de depender demasiado de la IA para el proceso creativo. Depender únicamente del contenido generado por la IA puede conducir a una falta de originalidad, ya que a menudo recicla ideas y expresiones similares.

Cómo evitarlo: Debes utilizar las indicaciones de ChatGPT para potenciar la creatividad, no como sustituto de tu voz y tu innovación.

Comprender estos límites le permite utilizar las indicaciones de ChatGPT de forma más eficaz, garantizando que su contenido sea preciso, convincente y alineado con sus metas.

Alternativas a ChatGPT para escribir

Si buscas otras herramientas para complementar ChatGPT o necesitas una IA más especializada para tareas específicas de escritura, como Jasper IA, Writesonic o Notion IA, existen varias Alternativas a ChatGPT .

Una herramienta que destaca es Cerebro ClickUp una herramienta de IA de vanguardia que se integra con ClickUp plataforma de gestión de proyectos. Está diseñada para ayudar a los equipos a organizar ideas, realizar lluvias de ideas y crear flujos de trabajo que den compatibilidad al proceso de redacción.

Genera esquemas de blog en segundos con la ayuda de ClickUp Brain

ClickUp Brain mejora todas las fases de la escritura, desde la generación de ideas hasta la edición final. Esto lo convierte en un recurso único para escritores y equipos.

Aquí le explicamos cómo:

1. Lluvia de ideas y gestión de ideas eficaz

ClickUp Brain le ayuda a transformar ideas en bruto en planes estructurados y viables. Le ayuda a capturar y organizar sus sesiones de brainstorming de forma eficiente, asegurándose de que ninguna buena idea se pierda.

Imagínese disponer de un asistente digital que no sólo registra y comprende las tareas, sino que también las categoriza y prioriza; facilitando así la recuperación y el desarrollo de ideas cuando más las necesita.

A continuación se muestra el resultado de una indicación dada a ClickUp Brain:

Indicación: estudie los trabajos de investigación existentes y los conjuntos de datos medioambientales. Identifica las tendencias emergentes y las posibles lagunas en los conocimientos relacionados con el cambio climático y su impacto en la vida marina. Sugiere nuevas vías de investigación que puedan conducir a avances significativos

ClickUp Brain puede ser un gran copiloto para el brainstorming y la gestión de ideas

2. Integración optimizada del flujo de trabajo

A diferencia de las herramientas de IA independientes, ClickUp Brain está integrado en el ecosistema de gestión de proyectos de ClickUp. Esto significa que a medida que desarrolla sus ideas, éstas se alinean automáticamente con sus proyectos y tareas existentes.

Esta perfecta integración garantiza la organización de sus escritos. Cada paso del proceso de redacción -redacción, edición y revisión- se sigue y gestiona desde la misma plataforma.

La interfaz integrada de ClickUp garantiza que sus escritos reflejen la realidad y relevancia de todas sus iniciativas actuales

3. Colaboración mejorada

Para los equipos que trabajan en proyectos de redacción, ClickUp Brain ofrece funciones de colaboración insuperables. Permite a los miembros del equipo aportar ideas, proporcionar comentarios y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real

La capacidad de colaborar eficazmente significa que su equipo puede trabajar bien en equipo y aprovechar los conocimientos colectivos para mejorar la calidad de su contenido.

ClickUp Brain garantiza que todos los miembros de su equipo estén bien alineados e informados sobre las tareas de redacción en colaboración

4. Automatización de tareas rutinarias de redacción

ClickUp Brain simplifica tareas repetitivas como la generación de resúmenes, informes de progreso y elementos de acción. La gestión de estas actividades rutinarias libera tiempo para que los equipos se centren en la lluvia de ideas y la generación de ideas en lugar del trabajo administrativo.

ClickUp Brain puede automatizar toda la escritura rutinaria y liberar su tiempo para centrarse en proyectos de escritura de alta calidad

5. Flujos de trabajo y plantillas personalizables

ClickUp Brain proporciona plantillas personalizables y flujos de trabajo adaptados a las distintas necesidades de redacción. Tanto si se trata de redactar un artículo para un blog como de crear un texto de marketing o esbozar un libro, puede adaptar los flujos de trabajo a sus necesidades específicas.

Esta flexibilidad ayuda a garantizar que su redacción siga siendo ágil y responda a sus necesidades. Además, le permite centrarse más en la creación de contenidos y menos en la gestión de procesos.

Por ejemplo, Plantilla de indicaciones para escribir ChatGPT de ClickUp está diseñada para simplificar el proceso creativo de escritores, vendedores y creadores de contenido.

Genera contenido con la plantilla de indicaciones para escribir ChatGPT de ClickUp

Estas más de 200 indicaciones para escribir aprovechan la tecnología más avanzada de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para ofrecer una visión profunda de su estilo de escritura.

Con estas indicaciones, puedes:

Generar ideas sin esfuerzo para artículos, blogs y diversos formularios de contenido

Crear historias atractivas con perspectivas únicas que cautiven a su audiencia

Pensar en nuevos temas y enfoques innovadores para mejorar tus escritos

Con las potentes funciones de gestión de proyectos de ClickUp, puede organizar rápidamente sus ideas, mejorar la productividad y mantener la coherencia en todos sus proyectos de redacción.

Transforme la creación de contenidos con ClickUp Brain

Dominar el arte de las indicaciones ChatGPT no sólo es transformador, sino que es una fuente de productividad para cualquier escritor. Con las indicaciones correctas, puede generar nuevas ideas, superar los bajones creativos y producir contenido de alta calidad rápidamente.

¿Listo para mejorar tu escritura? Prueba la escritura asistida por IA con nuestras 50 indicaciones de ChatGPT para experimentar el impacto transformador que la IA puede tener en tu proceso creativo.

Pero, ¿por qué detenerse ahí? Lleva tu productividad al siguiente nivel explorando las herramientas basadas en IA de ClickUp. Desde sesiones de brainstorming hasta la organización de esquemas, ClickUp ofrece la solución definitiva para que tu flujo de trabajo sea fluido y eficiente.

No se limite a potenciar su creatividad: simplifique todo el proceso de escritura con ClickUp. ¡Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo!