25 trucos ChatGPT para transformar tu forma de trabajar en 2024

Imagine tener un asistente que pueda hacerlo todo, desde agilizar sus análisis de datos, resumir documentos extensos y automatizar tareas de codificación hasta contarle historias o chistes durante las pausas para el café

Y no sólo eso, también puede integrar perfectamente este asistente en su flujo de trabajo y transformar las tareas mundanas en experiencias eficientes y productivas.

Puedes hacer todo esto y mucho más con ChatGPT. 🎉

Uno de los primeros Herramientas de IA que se ha hecho ampliamente disponible de forma gratuita, ChatGPT es ahora capaz de realizar un amplio intervalo de acciones.

Aunque algunos usuarios han expresado su preocupación por su eficacia como herramienta de creación de contenidos -y algunos la consideran una amenaza para la originalidad- ChatGPT se ha consolidado como un aliado de los profesionales de todos los ámbitos. Prueba de ello son los cientos de millones de visitas que recibe cada semana.

Veamos varios trucos de ChatGPT que te ayudarán a aumentar tu productividad.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es un chatbot de uso gratuito basado en un sistema de IA construido por OpenAI. El chatbot se basa en un gran modelo de lenguaje o LLM que puede entender representaciones y relaciones lingüísticas complejas y entablar una conversación natural con el usuario.

GPT significa "Generative Pre-trained Transformer" (Transformador Generativo Preentrenado): Generativo significa que el modelo lingüístico puede generar contenido coherente o nuevas salidas de texto basadas en las entradas; preentrenado significa que el modelo se ha entrenado con una gran cantidad de datos diversos; transformador se refiere a la arquitectura de red neuronal sobre la que se ha construido ChatGPT.

ChatGPT puede entender y procesar el lenguaje natural utilizando capas de reglas complejas para encontrar patrones en los datos y utilizarlos para producir respuestas. El chatbot también responde a los comentarios de los usuarios y puede refinar sus respuestas basándose en una cadena de conversación concreta.

El sitio terminología utilizada para describir la tecnología de IA es sofisticada, pero en términos sencillos, ChatGPT destaca por mantener conversaciones similares a las humanas y entender lo que quieres decir.

Por ejemplo, así es como se presenta ChatGPT: "¡Hola! Soy ChatGPT, un chatbot creado por OpenAI. Estoy aquí para hacerte la vida más fácil y ayudarte a hacer las cosas más rápido. Puedo ayudarte con varias tareas y proporcionarte información útil. Pregúntame cualquier cosa o dime lo que necesitas, ¡y agilicemos tu trabajo y mejoremos tu productividad!" 💯

25 trucos de ChatGPT para cada caso de uso

Utilice ChatGPT Prompts For Lead Generation de ClickUp para obtener ideas personalizadas para el público objetivo

Profesionales de todo el mundo y de prácticamente todos los sectores utilizan ChatGPT para simplificar su forma de trabajar. Utilizan el chatbot para redactar correos electrónicos, generar contenidos, buscar soluciones, obtener información, escribir códigos e incluso como ayuda para el aprendizaje y diccionario.

ChatGPT se duplica como un asistente de IA capaz y deseoso de ayudar para que usted sea más eficiente y creativo. Aquí tienes 25 ChatGPT para mejorar la productividad y la experiencia laboral en general.

1. Domina el arte de las indicaciones

ChatGPT se basa en instrucciones claras y detalladas para darle una respuesta. Estas instrucciones se llaman indicaciones, y cuanto mejor sea la indicación, más precisa será la respuesta.

Asegúrate de que tus Indicaciones de ChatGPT son claras, específicas y tienen suficiente contexto para que la herramienta comprenda plenamente sus necesidades. Si sus preguntas o solicitudes son complejas, intente dividirlas en una serie de indicaciones más sencillas que le ayuden a alcanzar la meta.

Por supuesto, dominar las indicaciones es cuestión de experimentación.

Si tienes prisa.., Plantillas de indicaciones de ClickUp AI simplifican la creación de indicaciones en ChatGPT. Hay indicaciones preparadas para entradas de blog, correos electrónicos, descripciones de productos, diseño de interfaces de usuario y mucho más. 👏🏼

2. Crear horarios automáticamente

Utilizando ChatGPT como asistente de programación, puedes planificar tu día y tu semana en un abrir y cerrar de ojos.

Indica tus prioridades y elementos de acción y observa cómo la herramienta organiza tu horario. Puede crear bloques específicos para el trabajo en profundidad, incluir pausas para el café e incluir recordatorios para que no te saltes las comidas.

Aquí tienes una indicación de muestra para sacar el máximo partido a este truco de ChatGPT: "Haz un horario diario para un gestor de proyectos muy ocupado, priorizando las tareas del trabajo, las reuniones, el ejercicio y los recados personales a la vez que te aseguras de tener tiempo suficiente para las pausas y el descanso"

3. Automatización de tareas repetitivas

Los modelos de IA son excelentes para completar tareas repetitivas por sí solos.

Puede utilizar ChatGPT para generar plantillas de correo electrónico resumir documentos extensos, crear presentaciones y automatizar tareas de gestión de proyectos .

Por ejemplo, los gestores de proyectos reciben periódicamente mensajes con informes sobre el estado de las tareas relacionadas con el proyecto. Los jefes de proyecto recopilan esos mensajes, analizan las respuestas y luego resumen los progresos.

ChatGPT le ayudará a completar todo este proceso en un santiamén.

Introduzca los datos que la herramienta debe extraer y describa el formato en el que desea el resumen. A partir de ese momento, todo lo que tiene que hacer es alimentarla con mensajes y ver cómo genera informes perfectos y resumidos.

4. Utilizar plugins ChatGPT

Con un montón de Plugins ChatGPT disponibles para Gmail, Expedia, Zapier y muchos más, la automatización de sus flujos de trabajo es ahora más fácil que nunca.

Con los distintos plugins que hay disponibles para Chrome, puedes encontrar y reservar billetes de viaje, utilizar resumidores para extraer puntos clave de PDF, generar transcripciones de vídeos, escribir código en varios idiomas e incluso generar imágenes con Canva.

Tanto si eres escritor, desarrollador o vendedor, un plugin ChatGPT puede ayudarte a conseguir más con menos esfuerzo.

Si quieres conocer más herramientas de IA, echa un vistazo a la amplia gama de plugins de ChatGPT Base de datos ClickUp ordenada por caso de uso.

5. Deja que la IA sea tu mentora

Además de ser un gran asistente, ChatGPT también es un buen profesor.

Con resúmenes simplificados, explicaciones y guías de estudio, la herramienta te ayuda a mejorar tu comprensión de temas complejos en casi todos los ámbitos.

He aquí un ejemplo: si estás preparando una entrevista para un rol de desarrollador web, utiliza el hack de indicaciones de ChatGPT que aparece a continuación. Con las preguntas que genera, puedes evaluar tus habilidades e identificar áreas de mejora.

"Escribe preguntas de práctica para una entrevista de código para un desarrollador web front-end, centrándose en JavaScript y HTML / CSS sintaxis y técnicas de resolución de problemas."

6. Traducir entre idiomas

Tanto si traduce por motivos de negocios o de viaje, como si lee un artículo de noticias en otro idioma o conversa con un amigo de otro país, deje que ChatGPT salve la barrera lingüística gracias a su compatibilidad con más de 26 idiomas.

Prueba esta indicación: "Traduce este artículo del francés al inglés conservando el humor y el tono" O esta otra: "¿Cómo se dice 'How are you?' en coreano?"

7. Eleva tus presentaciones

Antes de la IA Generativa, una buena presentación necesitaba horas de trabajo. Había que crear un esquema, añadir contenido, pensar en animaciones y transiciones, insertar imágenes y ajustar el diseño, por no mencionar la elaboración de las notas del orador al final.

Este hack de indicaciones de ChatGPT conjura una esquema de presentación mucho más rápido. ¿Y qué más? También te dará pistas sobre la creación de contenidos y consejos de diseño.

Aquí lo tienes: "Crea un esquema de presentación de diapositivas que resuma las metas de desarrollo sostenible, centrándose en la producción y el consumo responsables. Este pase de diapositivas está pensado para un público empresarial y debe destacar las aplicaciones prácticas"

Puedes ir un paso más allá: Proporcione un conjunto detallado de instrucciones, como detalles sobre su público objetivo, mensaje clave, datos y estadísticas, temas de diseño, etc. ChatGPT creará entonces un esquema completo con diapositivas visualmente atractivas y contenido de diapositivas.

8. Escribir contenido creativo

La creación de contenidos se ha vuelto más sencilla y rápida con la llegada de Herramientas de redacción de IA .

Con ChatGPT puedes crear contenidos atractivos, desde esbozos de blogs y borradores de notas de prensa hasta presentaciones de proyectos, publicaciones en redes sociales e incluso artículos completos sobre liderazgo intelectual. El chatbot también es un gran compañero de entrenamiento para que se te ocurran temas y ángulos nuevos que de otro modo podrías pasar por alto. 💡

Prueba esta indicación: "Escribe una entrada de blog sobre los cinco mejores consejos de productividad para profesionales ocupados, proporcionando pasos prácticos y ejemplos del mundo real" Con un poco de (versión de) prueba y error, puedes seguir refinando la indicación para crear artículos convincentes en una variedad de estilos de escritura.

9. Lluvia de ideas y perfeccionamiento

Puedes indicar a ChatGPT que genere varios conceptos creativos, cada uno con sus puntos fuertes y débiles. A continuación, puede refinar y repetir estas ideas hasta que encuentre una que se alinee perfectamente con su visión y sus metas.

Por ejemplo, puede pedirle a la herramienta que "proponga 10 ideas creativas para el lanzamiento de una nueva línea de accesorios de moda sostenible, dirigida a consumidores millennials con conciencia ecológica"

Una vez que tengas la lista, puedes utilizar una segunda indicación: "Ordena las ideas de la más prometedora y factible a la menos factible, dado que somos un equipo de [x] personas y tenemos un presupuesto de lanzamiento de [y] dólares"

A continuación, elige las que mejor se ajusten a tus criterios.

10. Modificar el tono y la complejidad

Cuando se trata de comunicación, la forma de decir las cosas importa tanto (o más) que las cosas que se dicen.

El tono de voz puede hacer o deshacer relaciones, tanto personales como profesionales.

Afortunadamente, con ChatGPT puedes crear una comunicación convincente en el tono adecuado sobre casi cualquier tema.

He aquí una de las mejores indicaciones de ChatGPT para conseguirlo. Una vez que hayas generado tu mensaje, correo electrónico o incluso un artículo completo, ajusta su tono y complejidad para adaptarlo a la audiencia/destinatario. Por ejemplo: "Haz que el tono del mensaje sea más formal, educado y agradecido" O: "Utiliza un tono diferente para que esta entrada de blog sea más conversacional, amistosa y atractiva". Prescinde de la jerga y utiliza un lenguaje sencillo y cotidiano"

Esta función le permite reescribir grandes cantidades de contenido para adaptarlo a su Tono de voz específico

ChatGPT es especialmente útil para crear comunicación en el lugar de trabajo como correos electrónicos, memorandos, instrucciones e informes con la voz y el tono adecuados.

11. Cree guiones cautivadores

Tanto si está creando un anuncio de televisión, un reel para Instagram, un guión para un podcast o un vídeo para su sitio web, ChatGPT puede servirle como socio creativo que genere una narrativa y un guión atractivos para mantener a su audiencia enganchada desde el primer momento

Por ejemplo, prueba la indicación "Escribe un guión para un vídeo promocional de 15 segundos para una nueva línea de desinfectantes, destacando su composición y asequibilidad."

Es posible que tengas que introducir detalles, como las especificaciones del producto y el formato del anuncio, para que la herramienta produzca un guión personalizado.

12. Crear imágenes y material gráfico

Aunque la versión gratuita de ChatGPT no ofrece herramientas de creación de imágenes, la integración de la versión premium (ChatGPT-4) con DALL-E 3 permite crear imágenes y material gráfico de gran viveza.

Al indicar al modelo de IA una descripción o detalles de su concepto, puede trasladar imágenes de su cabeza a la pantalla. Por ejemplo, introduce "Dibuja un paisaje impresionante con islas flotantes y una flora vibrante" para ver cómo ChatGPT transforma las palabras en imágenes cautivadoras.

Además, puedes editar esa imagen con instrucciones basadas en texto, como "Añade el titular 'Visita las Bahamas' en relieve en el cuerpo de la imagen"

13. Realice una investigación de palabras clave

Aumente el alcance de su contenido con la capacidad de la IA para reforzar sus esfuerzos de SEO.

Introduzca sus palabras clave o temas objetivo en ChatGPT, y le proporcionará una lista completa de palabras clave relacionadas, incluidas las opciones de cola larga y alto volumen.

También puede pedirle a ChatGPT que identifique las palabras clave que marcan tendencia e investigue la intención de búsqueda para asegurarse de que su contenido se ajusta a lo que buscan los lectores.

14. Encuentre la fórmula de hoja de cálculo adecuada

Este truco de ChatGPT te ahorrará valiosos minutos y mucho espacio en la cabeza a la hora de calcular datos en hojas de cálculo. Ya sea MS Excel o Hojas de cálculo de Google; puedes usar ChatGPT para descubrir fórmulas y aprender a usarlas.

Simplemente explique su tarea de análisis o requisito de cálculo específico, y la herramienta identificará la fórmula correcta y proporcionará instrucciones paso a paso.

Este es un ejemplo de una indicación de este tipo: "En mi hoja de cálculo, necesito calcular las cifras medias de ventas de cada categoría de productos. Hay tres categorías de productos y unas 1.000 filas de cifras de ventas. Ayúdame a identificar la fórmula correcta y guíame en su aplicación"

15. Acceda a un gran motor de búsqueda alternativo

¿Buscas respuesta a una pregunta compleja? ¿Cansado de desplazarte por largas entradas de blog que tardan siglos en responderte?

ChatGPT puede identificar tu intención y sintetizar información de múltiples fuentes para ofrecerte respuestas personalizadas al instante. No sólo te ahorra tiempo, sino que personaliza los resultados y comparte sólo la información relevante, a diferencia de los motores de búsqueda convencionales como Bing o Google.

16. Pendiente de análisis de tendencias empresariales

Utilice la IA para el análisis de datos con el fin de obtener información sobre las tendencias empresariales.

Sólo tiene que proporcionar a ChatGPT datos relevantes de la organización o del sector, como informes de mercado, estados financieros y comentarios de los clientes. El chatbot identificará patrones, tendencias y oportunidades emergentes.

Con la indicación adecuada, ChatGPT también puede proporcionar recomendaciones personalizadas e identificar soluciones a problemas específicos. 🙌🏼

17. Realizar análisis de sentimientos

¿Quiere conocer las opiniones de los clientes de un vistazo? Es posible gracias a la IA análisis de opiniones .

Todo lo que tiene que hacer es proporcionar información en forma de opiniones de clientes, comentarios en redes sociales u otras formas de comentarios de clientes.

La herramienta identificará y documentará la opinión general de los clientes (positiva, neutra o negativa), clasificará los comentarios por temas y extraerá los puntos clave. Este hack de ChatGPT es especialmente útil para empresas que deben procesar pequeñas cantidades de datos de clientes.

18. Leer y recuperar información

Transforme los datos pasivos de sus archivos en recursos altamente interactivos con los plugins ChatGPT

Por ejemplo, utilice AskYourPDF con ChatGPT para analizar el contenido de cualquier archivo, obtener respuestas a sus preguntas y extraer resúmenes.

Resume instantáneamente largos hilos de comentarios con sólo pulsar un botón usando ClickUp AI

Incluso sin plugins, puede indicar a GPT que extraiga información específica de una fuente de texto.

Utilice este truco de indicación de GPT: Escriba la indicación "Extraiga y liste la información clave de este artículo" y luego pegue el contenido del artículo en el cuadro de texto.

19. Resumir vídeos a partir de una transcripción

Además de archivos, ChatGPT también permite a los usuarios extraer información sensible clave de vídeos largos resumiendo sus transcripciones.

Esto es especialmente útil si quieres extraer información de transcripciones de reuniones, conferencias y presentaciones de empresa. De forma similar a los archivos de texto, introduzca una indicación solicitando a GPT que extraiga la información clave de la transcripción del vídeo.

20. Escribir código

La IA cambia las reglas del juego a la hora de escribir código. Tanto si eres un principiante como un experto en codificación, sólo tienes que describir lo que tu código necesita realizar, el lenguaje que deseas utilizar, y las características y funcionalidades específicas que requieres-ChatGPT empezará a crear código que luego podrás implementar.

Sólo tienes que asegurarte de que la instrucción es específica y lógica. 🖥️

He aquí un buen ejemplo: "Cree una función Python que tome una cadena como entrada y devuelva la cuenta de cada palabra única en la cadena. No tenga en cuenta las mayúsculas y minúsculas, y considere las palabras como entidades separadas por espacios."

21. Código de depuración

Al crear código complejo, es posible que a menudo te encuentres con algunos errores esquivos. ChatGPT hace que la resolución de estos errores sea pan comido proporcionando una interfaz conversacional para identificar y resolver errores de código.

Simplemente proporcione a ChatGPT su fragmento de código o una descripción del error, y la herramienta analizará el código, identificará la causa raíz del problema, compartirá comentarios y proporcionará posibles soluciones. 📈

22. Automatización de comentarios de código

Mejora la legibilidad y el mantenimiento del código utilizando ChatGPT para generar comentarios en tu código.

Introduzca su fragmento de código o una descripción detallada del propósito y la funcionalidad del código, y la herramienta preparará comentarios informativos que explican la lógica, la estructura y la intención del código.

23. Ajuste eficaz de la infraestructura informática

En las pequeñas empresas, los profesionales suelen tener la tarea de ajustar ellos mismos la infraestructura informática. Ahora puede pedir a ChatGPT que agilice este proceso, garantizando una transición fluida y eficiente.

ChatGPT, que ofrece asesoramiento exhaustivo y asistencia para la resolución de problemas, puede simplificar la compleja tarea de planificar, diseñar, implantar, configurar y solucionar problemas de hardware, software y componentes de red.

24. Obtenga entretenimiento para la pausa del café

¡No todo es trabajo y nada de diversión! También puedes usar ChatGPT para divertirte. ¿Y qué mejor ocasión que la pausa para el café?

Con la indicación adecuada, la herramienta presenta pruebas personalizadas, acertijos y otros retos interactivos. Incluso puedes jugar a juegos como el ajedrez o el tres en raya. Por fin, buenas alternativas al scroll

Si eres un ávido lector, utiliza las indicaciones de ChatGPT para generar tus propias historias cortas de lectura rápida. ¿Lo mejor? Tú eliges el género (y el destino de los personajes) 💫

25. Motívate

Todo el mundo siente la tristeza del Monday en algún momento. Y para los que tienen un rol de cara al cliente, es natural sentir un poco de ansiedad antes de ir a una llamada o a una reunión IRL

Utiliza la IA de ChatGPT como tu gurú de la motivación y conquista asesinos de la productividad .

Hay un sencillo truco ChatGPT: "Me siento desmotivado para empezar el día. Por favor, comparte algunas citas e historias motivadoras que me ayuden a ponerme en marcha"

Sólo tienes que utilizar una variación de esta indicación y expresar tus metas, retos y aspiraciones. El chatbot generará estímulos personalizados, sugerencias a medida, consejos, trucos e historias inspiradoras para mantenerte motivado.

Como ves, no hay límites para lo que puedes hacer con ChatGPT. Todo lo que necesitas son algunas indicaciones para ponerte en marcha.

Limitaciones del uso de ChatGPT

Mientras ChatGPT ofrece muchos grandes beneficios, uno debe reconocer sus límites e inconvenientes potenciales, también.

Control limitado sobre el contenido generado : La capacidad de ChatGPT para generar texto similar al humano se debe a su entrenamiento con un enorme conjunto de datos de texto y código. Este conjunto de datos puede contener sesgos, imprecisiones o incluso contenido ofensivo. Como resultado, el texto generado puede reflejar estos sesgos o incluir información inexacta u ofensiva

: La capacidad de ChatGPT para generar texto similar al humano se debe a su entrenamiento con un enorme conjunto de datos de texto y código. Este conjunto de datos puede contener sesgos, imprecisiones o incluso contenido ofensivo. Como resultado, el texto generado puede reflejar estos sesgos o incluir información inexacta u ofensiva Cuestiones éticas : La capacidad de crear textos realistas y convincentes suscita preocupación por la posibilidad de difundir información errónea. Por ejemplo, agentes malintencionados podrían utilizar ChatGPT para redactar noticias falsas y mensajes en redes sociales o diseñar sitios web completos. Esto dificulta la distinción entre contenidos reales y falsos

: La capacidad de crear textos realistas y convincentes suscita preocupación por la posibilidad de difundir información errónea. Por ejemplo, agentes malintencionados podrían utilizar ChatGPT para redactar noticias falsas y mensajes en redes sociales o diseñar sitios web completos. Esto dificulta la distinción entre contenidos reales y falsos Falta de inteligencia emocional : ChatGPT no puede entender ni responder a las emociones humanas. Esto puede dar lugar a malentendidos y frustraciones, ya que los usuarios pueden esperar que ChatGPT empatice con sus sentimientos o les proporcione compatibilidad emocional

: ChatGPT no puede entender ni responder a las emociones humanas. Esto puede dar lugar a malentendidos y frustraciones, ya que los usuarios pueden esperar que ChatGPT empatice con sus sentimientos o les proporcione compatibilidad emocional Problemas de privacidad y seguridad: ChatGPT recopila información de sus usuarios, incluidas sus interacciones con el modelo y las indicaciones que proporcionan. Muchos temen que estos datos puedan utilizarse para identificar a los usuarios, seguir su comportamiento o dirigirles publicidad personalizada

Es importante ser consciente de estos problemas de privacidad y utilizar ChatGPT de forma responsable.

Por último, aunque ChatGPT puede generar ideas creativas, no puede sustituir a la creatividad y la originalidad humanas.

Reúnete con ClickUp: La mejor alternativa de ChatGPT para ayudarte en el trabajo

Claro, ChatGPT puede hacer mucho, pero si quieres más, un amplio intervalo de servicios alternativos de IA están disponibles. Si quiere una solución todo en uno, ¡tenemos la respuesta!

ClickUp AI puede ayudarle a gestionar su equipo, fomentar una mejor comunicación, automatizar tareas, mantener el rumbo de sus proyectos y serle útil de muchas maneras diferentes.

Utilizar la IA asistente de escritura en ClickUp para generar entradas de blog, aportar ideas, redactar correos electrónicos, etc

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que utiliza la inteligencia artificial para aumentar su eficiencia. Piense en ClickUp como su asistente personal de productividad que automatiza tareas repetitivas, como programar reuniones, enviar recordatorios y generar informes.

Con ClickUp AI con ClickUp AI, los profesionales de distintos roles pueden tener el trabajo terminado rápidamente. Por ejemplo, los profesionales del marketing pueden introducir unas pocas indicaciones rápidas y generar textos para sitios web que conviertan. Del mismo modo, un director de operaciones puede POE sin sudar la gota gorda.

Combine ClickUp AI con los cientos de plantillas disponibles para sacar el máximo partido a la plataforma. Hay una plantilla para prácticamente todos los casos de uso en los siguientes ámbitos marketing , operaciones , gestión de productos y mucho más.

Y lo que es más, su información personal nunca sale de la plataforma: sus datos están protegidos y su privacidad preservada. 🙌🏼

La interfaz conecta a tu equipo a la perfección. Dispone de varias funciones, como chatear en tiempo real, compartir documentos y paneles específicos de cada proyecto, todas ellas ideales para equipos que trabajan juntos.

La herramienta se adapta a tu flujo de trabajo, aprendiendo tus preferencias y sugiriendo automatizaciones útiles.

Utilice las indicaciones de ChatGPT de ClickUp para generar clientes potenciales y obtener ideas personalizadas para su público objetivo

ClickUp también alberga una biblioteca de indicaciones predefinidas diseñadas para suscitar una conversación natural, impregnada de la voz de su marca y adaptada a segmentos de audiencia individuales. Analiza los datos de los usuarios y las señales de compra para personalizar cada interacción.

Con su ayuda, puede generar confianza y descubrir las necesidades de los clientes a través de un flujo natural de diálogo, superando las expectativas y creando una fidelidad duradera.

¿Preparado para experimentar una herramienta que le ayude a agilizar sus tareas?

Empiece con ClickUp AI ¡hoy!