15 mejores alternativas a ChatGPT para escribir en 2024

Desde su lanzamiento, ChatGPT ha cambiado nuestra forma de concebir la escritura y la generación de contenidos. Sus capacidades avanzadas, impulsadas por los vanguardistas modelos de IA lingüística de OpenAI, lo han convertido en una opción popular para diversas tareas de escritura, desde la elaboración de correos electrónicos hasta la generación de códigos complejos.

Sin embargo, a medida que el mercado de herramientas de IA y chatbots se expande, han surgido numerosas alternativas, cada una de las cuales ofrece funciones y características únicas que satisfacen las diversas necesidades de los usuarios.

Aunque ChatGPT es una opción excelente, se queda corta en ciertas áreas, como las funciones especializadas, la rentabilidad y el rendimiento mejorado en tareas concretas.

Aquí es donde el equipo de ClickUp y yo emprendimos un viaje para explorar alternativas Herramientas de escritura de IA . En esta entrada del blog, voy a compartir algunas de las mejores alternativas ChatGPT en 2024 que descubrimos en nuestra caza.

Exploraremos las fortalezas y debilidades de cada herramienta, ayudándote a encontrar la perfecta Generador de contenidos de IA para sus necesidades.

Una breve digresión: Recientemente, el equipo de ClickUp puso ChatGPT a través de varias pruebas para ver cómo podría ayudar con las tareas de codificación. Aunque resultó útil en algunos aspectos, encontramos límites que es importante tener en cuenta:

A pesar de estos límites, ChatGPT puede seguir siendo una valiosa herramienta de IA en la caja de herramientas de un programador. Destaca en la generación de pseudocódigo, que puede proporcionar una visión general de alto nivel de la estructura de un programa.

Pero a la hora de enfrentarse a retos de codificación complejos o de trabajar con lenguajes de programación menos comunes, puede ser aconsejable explorar herramientas de IA alternativas que ofrezcan funcionalidades especializadas como múltiples lenguajes de programación.

Muchas de estas lecciones se aplican a la búsqueda de alternativas ChatGPT para escribir. Entremos en materia.

Basado en extensas pruebas e investigaciones, he hecho una lista de las 15 mejores alternativas de ChatGPT para escribir:

gestión de proyectos . Ofrece un sólido conjunto de funciones para la creación, edición y resumen de contenidos.

Estas son sus funciones en comparación con ChatGPT:

Mejore la creatividad y agilice la colaboración en equipo con ClickUp's Docs

A diferencia del enfoque de ChatGPT en la generación individual, ClickUp permite que múltiples escritores contribuyan simultáneamente, simplificando la edición, resumiendo y refinando información compleja en contenido impactante como un equipo. Esto facilita el proceso de redacción y garantiza que todos estén en la misma página.

Así es como puede ayudarle:

Mejore su escritura y productividad con ClickUp Brain

A diferencia de ChatGPT, este asistente de IA integrado incluye dos potentes funciones que le ayudarán con su escritura:

Utilice las indicaciones de ChatGPT para sus campañas de marketing con la plantilla de indicaciones de ChatGPT para marketing de ClickUp

El ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de marketing incluye más de 600 indicaciones que le ayudarán con sus planes y campañas de marketing.

A continuación le explicamos cómo utilizar esta plantilla:

ClickUp realmente sustituye múltiples herramientas por una sola. Gracias a ClickUp, gestionamos la creación de contenidos, el marketing, el desarrollo de productos, los documentos de la empresa, etc. Los departamentos de nuestra empresa son capaces de comprender y mantener actualizada la información sobre el trabajo de los demás equipos de una forma mucho más sencilla, ya que podemos tenerlo todo en el mismo sitio. _ClickUp es una herramienta de gestión de contenidos que nos ayuda a mejorar nuestra productividad

Bryan M. en Capterra

vía Jasper IA Después de experimentar con ChatGPT y Jasper, puedo decir con seguridad que, aunque cada herramienta de IA satisface necesidades de escritura distintas, Jasper destaca como una alternativa convincente. Aprovecha el poder del aprendizaje automático para producir contenidos atractivos.

Jasper destaca en la redacción de textos de marketing, correos electrónicos, contenidos para sitios web y publicaciones en redes sociales. Sus plantillas y recetas (flujos de trabajo predefinidos) están diseñadas específicamente para las metas de marketing.

Por ejemplo, puedes utilizar Jasper para crear una campaña publicitaria en Facebook de alta conversión para un cliente, consiguiendo un porcentaje de clics del 30%.

Su función 'IA Boss Mode' le permite escribir sin problemas un artículo completo con sólo escribir un título y un esquema.

Me ayuda a aumentar y potenciar mis índices de productividad - me ahorra tiempo y energía ayudándome a escribir increíbles contenidos para sitios web e ideas de marketing para mi pequeña empresa y estoy plenamente satisfecho con él. Jasper es un gran software para probar - Es inteligente y orientado a un propósito.

Ferent L. en Capterra

vía Copia.IA Entre otras herramientas de IA, Copy.ai es un fuerte contendiente para automatización de ventas y marketing pero no necesariamente un reemplazo directo de ChatGPT en todos los casos de uso de creación de contenido.

Copy.ai ofrece más de 90 valiosas plantillas para la creación de páginas de aterrizaje y scripts de ventas. Estas plantillas son ideales para profesionales independientes o profesionales del marketing con un presupuesto ajustado que no necesiten el paquete completo de creación de contenidos que ofrece ChatGPT.

Las plantillas incluyen indicaciones para ayudarle a identificar y orientar los puntos de dolor, las necesidades y los retos de su audiencia.

Stephen G. B. en G2

vía Writesonic Writesonic cuenta con una interfaz fácil de usar y un variado intervalo de funciones diseñadas para generar contenido de alta calidad de forma rápida y eficaz.

Ya sea para crear entradas de blog, desarrollar textos de marketing o planificar el contenido de las redes sociales según tus necesidades calendario de contenidos la plataforma basada en IA de Writesonic ofrece constantemente resultados impresionantes.

Lo que la diferencia de otras Alternativas a Writesonic es su versatilidad a la hora de producir contenidos en diferentes tonos y estilos, atendiendo a diversas necesidades de escritura.

Rishabh P. en Capterra

vía Claude Claude destaca en el procesamiento, comprensión y generación de lenguaje natural. Esto lo hace perfecto para redactar correos electrónicos, crear contenidos, responder consultas y ofrecer explicaciones detalladas. Sus modelos de IA increíblemente intuitivos son potentes, especialmente para proyectos complejos.

Es perfecto para tareas como resumir, editar, hacer preguntas y respuestas (Q&A), tomar decisiones y escribir código. Ofrece la precisión y fiabilidad que el modelo de inteligencia artificial de ChatGPT y otros Alternativas de Claude resultan difíciles de igualar.

Por ejemplo, utilicé Claude para redactar intrincados correos electrónicos para una campaña de marketing, ahorrando horas de trabajo y aumentando las tasas de participación, algo que no podía conseguir tan fácilmente con ChatGPT. Su interfaz fácil de usar hace que la introducción de indicaciones y la obtención de respuestas de alta calidad sean sencillas y eficientes.

El resultado de Claude es comparativamente mejor que el de otras herramientas de LLM. He utilizado Claude para la redacción de contenidos y la programación. La resolución de problemas de Claude es realmente buena y es capaz de resolver problemas complejos.

Keshav M. en G2

vía Rytr Rytr, un software generador de artículos con IA basado en la nube, es especialmente útil para propietarios de pequeñas empresas, vendedores y escritores autónomos.

Puede ayudar a crear contenido de formato largo y corto como correos electrónicos, descripciones de productos, blogs, artículos, informes, publicaciones en redes sociales, descripciones de productos y descripciones de puestos de trabajo. También ofrece un panel de control fácil de usar que te ayuda a seguir el progreso de tu trabajo proyectos de marketing de contenidos .

Rytr tiene una función 'Comando Mágico' que le ayuda a generar contenidos al instante y bien estructurados. Es compatible con más de 35 idiomas y tiene un comprobador de plagio integrado.

Rytr puede ahorrar tiempo a quienes necesitan ayuda con sus esfuerzos de SEO para aumentar la visibilidad en los motores de búsqueda. Por ejemplo, utilicé Rytr para crear un par de publicaciones en LinkedIn que obtuvieron altos índices de participación.

Cuando empecé con Rytr, sólo buscaba ayuda para escribir algunos textos publicitarios para un par de clientes. Lo que realmente me sorprendió fue cuando descubrí la página de aterrizaje y la copia del sitio web. Santo cielo. Pude mejorar drásticamente las tasas de conversión en algunas páginas de destino nuevas. Luego creé contenido para varias semanas (y mejoré parte del contenido existente) en sólo un par de horas. Sigo probando nuevas funciones y me encanta

Jack L. en G2

vía Notion IA Notion IA destaca como una alternativa convincente a ChatGPT. Permite generar contenidos, gestionar proyectos y aportar ideas en una sola plataforma.

Se integra perfectamente en el espacio de trabajo de Notion, mejorando la productividad y la organización de tareas. Este Herramienta de IA puede ayudarle a redactar documentos, resumir notas y proporcionarle indicaciones de escritura creativa, simplificando su flujo de trabajo.

La interfaz intuitiva y versátil de Notion IA le permite adaptarse a diversas tareas, permitiéndole centrarse en el trabajo creativo y estratégico mientras se encarga de las tareas rutinarias. Entre las funciones más destacadas de Notion se encuentran su perfecta integración y sus completas funciones de gestión de proyectos.

Notion IA es como tener ChatGPT integrado en Notion. Ofrece tantas funciones que agiliza la creación en Notion. Ahorra MUCHO tiempo. He podido crear documentos con incrustaciones y formatos que no habría podido hacer de otra manera. Es un cambio de juego

Christopher E. en Capterra

vía Simplificado Simplified IA es una herramienta todo en uno diseñada para agilizar el proceso de marketing. Es como tener un asistente digital que te ayuda con todo, desde la creación de diseños hasta la redacción de textos y la producción de vídeos.

Sus funciones de IA pueden automatizar muchas tareas, haciendo que los equipos de marketing sean más eficientes y eficaces. También cuenta con funciones de colaboración, lo que le permite trabajar con su equipo en proyectos y compartir comentarios.

Sinceramente, al principio no estaba muy seguro de si debía probarlo o no. Recuerdo mirar el sitio y pensar que sólo sería otro de esos falsos programas de escritura de Inteligencia Artificial. Personalmente me gusta escribir todo yo mismo, pero con la ayuda de esta I.A., empecé a tener ideas que nunca pensé que sería capaz de desarrollar. En general, es un buen programa. Se nota que han trabajado duro, por eso vuelvo para probarlo otra vez