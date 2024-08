¿Cómo funciona ChatGPT? ¡Aproveche al máximo ChatGPT!

Demos unos pasos atrás para recordar la época anterior al ChatGPT.

Escribir y codificar todo desde cero

Pasar horas investigando

Dificultad para entender un artículo de revista extremadamente complicado sobre temas de nicho

Leer un documento de 50 páginas para escribir un resumen de 10 frases

Ciertamente no es el mejor uso del tiempo, especialmente cuando se hacen malabarismos con múltiples tareas.

Gracias a ChatGPT, tanto si estás escribiendo un resumen de otros documentos como si estás creando una entrada de blog desde cero, obtendrás una copia similar a la humana en cuestión de segundos.

Pero, ¿cómo funciona ChatGPT?

¿Qué tecnología utiliza?

Tanto si eres un entusiasta de la IA que intenta aprender sobre el modelado del lenguaje de ChatGPT, como si eres un desarrollador que busca aprovechar el procesamiento del lenguaje natural o un usuario empresarial que busca un ChatGPT alternativa respondemos a todas tus dudas en este artículo.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT, también conocido como Chat Generative Pre-trained Transformer, es un Herramienta de IA desarrollada por OpenAI, una empresa de investigación en IA respaldada por Microsoft.

ChatGPT, lanzado en noviembre de 2022, es un chatbot inteligente que recuerda conversaciones pasadas, imita esas conversaciones, genera respuestas apropiadas y nuevas ideas, y elabora ideas existentes.

Mira la imagen de abajo para ver un ejemplo.

vía ChatGPT Pedimos a ChatGPT que compartiera tres ideas de episodios de podcast relacionados con el marketing de contenidos SaaS. Proporciona ideas de contenido junto con un plan aproximado para estructurar cada episodio.

ChatGPT utiliza modelos de lenguaje GPT para ayudarte con soluciones reales y casos de uso complejos como:

Responder a una pregunta complicada cuya respuesta no está fácilmente disponible en los motores de búsqueda, y no necesita recopilar información dispersa de múltiples sitios web para compilar estos datos

Lluvia de ideas con usted para generar ideas de contenido sobre un tema concreto (como hicimos anteriormente)

Resumir datos de diversas fuentes (piense: revistas, sitios web, artículos de noticias) para simplificar su proceso de investigación

Redactar contenidos y copias para tus artículos, páginas de destino, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos y guiones de vídeo

Traducir código de un lenguaje de programación a otro

ChatGPT tiene actualmente dos modelos: ChatGPT 3.5 es la versión Beta disponible de forma gratuita y ChatGPT 4 es la versión Premium, que cuesta 20 $ al mes.

Entender la tecnología detrás de ChatGPT

OpenAI lanzó los tres primeros modelos de la serie GPT, es decir, GPT 1,2 y 3, en 2018, 2019 y 2020, respectivamente. Mientras que GPT 1 contenía solo 117 millones de parámetros, GPT 3 era una versión mucho más avanzada con 175 mil millones de parámetros, capaz de proporcionar respuestas de nivel humano para diversas tareas.

Todos estos modelos GPT están construidos con tecnología Large Language Model [LLM] y redes neuronales.

El LLM se entrena con un gran volumen de datos, como cualquier otro sistema basado en inteligencia artificial [piense en asistentes virtuales Alexa y Siri-que reconocen tu voz, recuerdan tu cumpleaños y te avisan de tus reuniones].

El Large Language Model procesa todos los datos de entrenamiento (más sobre el entrenamiento en la siguiente sección) a través de redes neuronales (un programa informático que imita la estructura del cerebro humano) y aprendizaje profundo para la recopilación de datos. ChatGPT utiliza una sofisticada red neuronal conocida como transformador y preentrenamiento.

Arquitectura del transformador

La compleja arquitectura transformadora de OpenAI lee volúmenes masivos de textos, identifica patrones sobre cómo se interrelacionan los textos y las frases, y predice la siguiente palabra. ChatGPT es bueno en la predicción de textos para generar respuestas que se asemejan al conocimiento humano.

Sin embargo, para la misma pregunta, los modelos de IA de ChatGPT dan respuestas personalizadas que son algo similares pero no idénticas.

Hay algo de aleatoriedad en el código escrito para permitir las capacidades de autocorrección. Pronto, los modelos LLM supondrán una dura competencia para los motores de autocorrección supercargados, ya que pueden procesar grandes cantidades de datos basados en millones de consultas de usuarios para una tarea específica.

Formación previa

El preentrenamiento tiene dos enfoques: no supervisado y supervisado.

En el enfoque supervisado, el modelo global se entrena para aprender funciones de mapeo para asignar entradas a salidas directamente. El aprendizaje supervisado se utiliza para tareas de clasificación, regresión y etiquetado de secuencias.

Por otro lado, en el enfoque de aprendizaje no supervisado, el modelo de IA se entrena con datos en los que no hay una salida específica relacionada con cada entrada. En cambio, el modelo aprende la estructura subyacente y los patrones de los datos de entrada sin tareas específicas.

La agrupación, la detección de anomalías y la reducción de la dimensionalidad utilizan este método de entrenamiento.

En cuanto al modelado del lenguaje, el preentrenamiento no supervisado se utiliza para entrenar al modelo a comprender la sintaxis y la semántica del lenguaje natural. De este modo, puede generar textos coherentes y con sentido en el contexto de una conversación.

Como es imposible prever todas las preguntas que haría un usuario, ChatGPT no podría haberse entrenado con un modelo de aprendizaje supervisado. En su lugar, utiliza un preentrenamiento no supervisado para hacer posible el conocimiento ilimitado de ChatGPT.

En la siguiente sección, veremos cómo funciona ChatGPT, cómo entrena OpenAI los modelos de IA en el modelado de lenguaje enmascarado, la predicción del siguiente token y los conjuntos de datos que OpenAI utiliza para entrenar a ChatGPT en la generación de texto coherente.

¿Cómo funciona ChatGPT?

En principio, ChatGPT no distingue entre "correcto" e "incorrecto" ChatGPT busca textos factibles, coherentes y lo más parecidos a sus datos de entrenamiento y a los comentarios humanos cada vez que el usuario introduce una consulta.

OpenAI utilizó cuatro conjuntos de datos para entrenar a ChatGPT:

Datos de rastreo: Una recopilación de datos de texto recogidos de Internet. Aunque los datos de rastreo incluían miles de millones de páginas web, OpenAI filtró estos conjuntos de datos y los datos de demostración para seleccionar únicamente páginas web fiables como base de datos de entrenamiento de ChatGPT

Una recopilación de datos de texto recogidos de Internet. Aunque los datos de rastreo incluían miles de millones de páginas web, OpenAI filtró estos conjuntos de datos y los datos de demostración para seleccionar únicamente páginas web fiables como base de datos de entrenamiento de ChatGPT Wikipedia: Se utilizó toda la base de datos de Wikipedia para entrenar y poner a punto ChatGPT

Se utilizó toda la base de datos de Wikipedia para entrenar y poner a punto ChatGPT **Chat personal: la base de datos de OpenAI contiene millones de datos de chat

WebText2: OpenAI también rastreó comunidades online como Reddit y enlazó sitios web mencionados en hilos de Reddit para construir esta base de datos llamada WebText2

Ahora, vamos a profundizar en el proceso de entrenamiento, que consta de dos pasos: Tokenización y entrenamiento del modelo mediante el método de aprendizaje por refuerzo.

Tokenización

Antes de que los datos de entrenamiento pasen por las redes neuronales, hay otro proceso llamado Tokenización, en el que los grandes conjuntos de datos se dividen en datos del tamaño de un bocado o tokens.

vía Tokenizador ChatGPT El proceso de tokenización ayuda a los modelos LLM a analizar los datos más rápidamente.

Desarrollo de redes neuronales

Una vez que los tokens se dividen en caracteres y se asignan a un entero, el transformador de OpenAI procesa estos conjuntos de datos para convertirlos en texto con sentido.

Antes de que comience oficialmente el proceso de entrenamiento, hay una breve fase llamada "Pre-entrenamiento" En esta fase, la red neuronal identifica la relación entre los tokens y predice las palabras y frases que faltan.

Por ejemplo, ChatGPT puede aprender que, en el lenguaje humano, "have" siempre se utiliza con "they" y "has" siempre con "he" y "she" ChatGPT registra y almacena estos parámetros para que las predicciones sean más relevantes en escenarios futuros.

En la fase final, OpenAI utilizó el método de aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana (RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback) en el aprendizaje automático para entrenar ambos modelos.

vía ChatGPT El modelo de Aprendizaje por Refuerzo a partir de la Retroalimentación Humana consta de tres pasos distintos:

¿Parece técnica la imagen anterior? Vamos a explicárselo con interpretaciones más sencillas de los modelos de aprendizaje automático.

Paso 1: Entrenamiento del modelo de lenguaje amplio con muchos conjuntos de datos de conversaciones humanas. Este entrenamiento basado en el aprendizaje por refuerzo ayuda a los modelos ChatGPT a generar respuestas similares a las humanas basándose en sus base de conocimientos y patrones de datos existentes.

Paso 2: Asignar un formador humano para comparar los datos. La persona compara las respuestas GPT con las respuestas basadas en humanos y las clasifica de mejor a peor en comprensión lectora. OpenAI utiliza posteriormente estos datos de retroalimentación humana para entrenar el modelo de recompensa.

Paso 3: Reentrenar los modelos de recompensa para afinar sus respuestas utilizando la Optimización de Política Próxima (PPO), un algoritmo para entrenar a los ordenadores en la toma de decisiones complejas aprovechando los comentarios humanos.

Ventajas y desventajas de ChatGPT

a lo largo de mi vida he visto dos demostraciones de tecnología que me han parecido revolucionarias. La primera fue en 1980, cuando conocí una interfaz gráfica de usuario. La segunda gran sorpresa llegó el año pasado. Hicimos a ChatGPT una pregunta no científica: "¿Qué le dices a un padre con un hijo enfermo?" Nos dio una respuesta muy meditada, probablemente mejor que la que habríamos dado la mayoría de los presentes. Toda la experiencia fue impresionante. Sabía que acababa de ver el avance más importante en tecnología desde la interfaz gráfica de usuario. Esto me inspiró a pensar en todas las cosas que la IA puede conseguir en los próximos cinco o diez años" -_ Bill Gates escribió sobre ChatGPT en GatesNotes .

ChatGPT es la aplicación de más rápido crecimiento de todos los tiempos. Mientras que Instagram tardó más de dos años en alcanzar los 100 millones de usuarios, ChatGPT lo hizo en tan solo dos meses .

Así es como los modelos lingüísticos de ChatGPT te simplifican la vida.

Ventajas

Ahorra tiempo

¿Te falta creatividad? ChatGPT será tu compañero de lluvia de ideas.

Supongamos que eres un representante de ventas que envía correos electrónicos a clientes potenciales sobre las características de nuevos productos. Sin ChatGPT, tendría que realizar todo el proceso de redacción del correo electrónico manualmente. Redactaría el correo electrónico y luego pediría al equipo de marketing una copia afinada. Esto requiere tiempo, esfuerzo y recursos.

Con ChatGPT, puede automatizar tareas como la redacción de correos electrónicos para aumentar tu productividad sin depender de la ayuda de otros departamentos.

Todo lo que tiene que hacer es pedirle a ChatGPT que cree una secuencia de correo electrónico que se puede seguir modelando. Puede ajustar la estructura subyacente y las salidas del modelo para tareas específicas en función de sus necesidades.

Existen varias plantillas AI prompt gratuitas disponibles para adaptarse a su caso de uso.

Cree fácilmente campañas segmentadas, recopile información y datos para identificar tipos de clientes, y genere ideas de contenido y promociones para aumentar el compromiso y las conversiones con la plantilla Chat GPT Prompts for Marketing de ClickUp

Además, con las capacidades de reconocimiento de voz integradas, ChatGPT permite a los usuarios interactuar con el asistente de IA.

ChatGPT está disponible para integraciones

Con aplicaciones como Zapier, conecta ChatGPT con todas tus herramientas favoritas como Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion y Microsoft Teams.

Los gestores de proyectos, agencias, desarrolladores y profesionales B2B deben integrar ChatGPT con su espacio de trabajo para automatizar actividades rutinarias para trabajar más rápido y desarrollar flujos de trabajo personalizados sin cambiar de una aplicación a otra.

Sigue evolucionando a diario

ChatGPT se está formando con nuevos datos mientras hablamos y evoluciona a diario. Lo mejor es que, como usuario, también tienes la oportunidad de contribuir a la mejora de ChatGPT.

Cada vez que ChatGPT comparte una respuesta a tu pregunta, tienes la opción de votarla hacia arriba o hacia abajo. Esta es tu forma de proporcionar feedback humano a ChatGPT sobre su rendimiento y afinarlo para que las capacidades del modelo GPT mejoren aún más.

Sin embargo, a los grandes modelos lingüísticos como ChatGPT aún les queda mucho camino por recorrer.

Antes de confiar demasiado en esta herramienta, tenga en cuenta algunas de sus limitaciones.

Desventajas

Las respuestas no siempre coinciden con la intención de búsqueda

ChatGPT lee tus preguntas y genera las respuestas más cercanas a sus datos de entrenamiento. A diferencia de un motor de búsqueda que se centra en la intención del usuario, el procesamiento del lenguaje natural no suele coincidir con la intención de búsqueda, principalmente porque no tiene información sobre ti, tu profesión, edad, ubicación u otros datos demográficos.

Como resultado, el contenido generado mediante ChatGPT suele sonar superficial. Asegúrese de realizar una comprobación de calidad y edite la copia generada por la IA para que coincida con su intención.

Capacidades limitadas

ChatGPT 3.5, lanzado en noviembre de 2022, tiene acceso a información y eventos hasta enero de 2022. Para consultas más recientes, tendrás que recurrir a los motores de búsqueda.

Las cuestiones éticas son inevitables

ChatGPT está sesgado hacia los datos de formación y no articula los acontecimientos y la información de forma imparcial. Por ello, no puedes confiar plenamente en los resultados del modelo ChatGPT.

Muchas instituciones educativas han prohibido a los estudiantes el uso de esta herramienta, ya que podría afectar a su experiencia de aprendizaje.

Otra preocupación grave son los problemas de seguridad que plantea el uso del modelo lingüístico de ChatGPT para generar respuestas. Varias industrias de alta seguridad, como la seguridad gubernamental y la fabricación de equipos militares, han prohibido ChatGPT, ya que no quieren que se añadan datos confidenciales sobre su funcionamiento interno a los grandes modelos lingüísticos.

Del mismo modo, si utiliza ChatGPT para la gestión del servicio al cliente o al empleado, sigue existiendo la posibilidad de proporcionar información inexacta y sesgada.

Usos comunes de ChatGPT

ChatGPT puede ser su asistente digital más eficiente o su peor pesadilla, dependiendo de cómo utilice esta herramienta.

He aquí algunos casos de uso de ChatGPT que le ayudarán a sacarle el máximo partido.

Gestión de proyectos

Cree en cuestión de segundos documentación de proyectos como hojas de ruta, procedimientos operativos normalizados, alcance del proyecto, planes de carga de trabajo y planes de asignación de recursos y presupuestos con ChatGPT

Comparta notas de reuniones sin procesar con ChatGPT4 y conviértalas en MOM como un profesional

ChatGPT ayuda a los gestores de proyectos a tomar decisiones compartiendo diferentes perspectivas para juzgar una situación

Agencias de marketing

Ayuda a los redactores de contenidos conherramientas de redacción para el proceso de investigación y la creación de resúmenes de artículos

Optimizar los contenidos para los motores de búsqueda utilizando las mejores prácticas de SEO

Generación de preguntas y formularios de encuestas a clientes para medir la satisfacción de los usuarios

Desarrolladores

Generar código para una aplicación desde cero o cotejar la frase de entrada mientras se codifica

Optimizar el código existente paramejorar el rendimiento* Depuración eficaz y corrección de errores de forma rápida y sencilla

Alternativas para ChatGPT

Veamos una de las mejores alternativas a ChatGPT- ClickUp AI y lo que la diferencia de las otras IA asistente de escritura s.

Transforme su escritura para que sea clara, concisa y atractiva con ClickUp AI

A diferencia de las respuestas genéricas de ChatGPT, el asistente basado en IA de ClickUp está diseñado específicamente para las necesidades de su empresa.

Asistente de redacción profesional

El asistente de redacción con inteligencia artificial de ClickUp le ayuda a generar contenidos y copias nítidos y bien formateados. El asistente de redacción integrado y centrado en la inteligencia artificial de ClickUp le ayuda a:

Crear blogs de alta calidad utilizando entradas específicas como tema, palabras clave y nuevas palabras relevantes para tu audiencia, tono de marca y nivel de creatividad

El editor de textos mejora la calidad de su redacción mediante la comprobación de la gramática y la ortografía, la reducción de frases largas y la detección de redundancias. Hace que su contenido sea conciso y atractivo

ClickUp genera contenidos perfectamente formateados y optimizados, para que no tenga que perder tiempo añadiendo H1, H2, H3, tablas y palabras clave

Utilice ClickUp AI para resumir sus wikis o traducirlos a diferentes idiomas para que sean fáciles de leer

Añade una pizca de creatividad (¡o mucha!)

ClickUp añade un toque de creatividad a su estrategia de contenidos convirtiéndose en su socio para la lluvia de ideas:

Responda a las preguntas de los usuarios de ClickUp para generar una estrategia de campaña personalizada para su próxima iniciativa de marketing

Escriba eslóganes de marketing nítidos y clicables, genere ideas de nombres para campañas y elija los más adecuados

Genere preguntas intuitivas para su próxima encuesta de marketing con el fin de conocer en profundidad las necesidades de su público

Ahorre tiempo y trabaje más rápido

La inteligencia artificial de ClickUp herramienta de gestión de proyectos completa tareas de 30 minutos de duración en cuestión de segundos. He aquí cómo:

Genere notas y resúmenes de reuniones,seguimiento de tareasy actualizaciones a partir de contenidos sin procesar, grandes volúmenes de contenidos, archivos de audio y transcripciones de vídeo en cuestión de segundos

Cree elementos de acción para un proyecto basándose en informes de proyecto y notas de reuniones, divida estas acciones en tareas y subtareas y asígnelas a los miembros pertinentes del equipo para facilitar la colaboración dentro de la herramienta de gestión de proyectos

¿Todavía se pregunta por qué ClickUp en lugar de ChatGPT? Consulte el desglose a continuación:

¿Listo para usar una alternativa a ChatGPT?

Para los usuarios que buscan integrar la gestión de proyectos y las capacidades de ChatGPT para maximizar la productividad, ClickUp AI es la mejor opción.

Las mejores características de ClickUp para profesionales ocupados y dueños de negocios son:

Utilizar ClickUp AI y Docs para transformar una página vacía en un borrador con contenido valioso y perspectivas con automatización

Resumir el contenido para reducir la palabrería y ceñirse a lo básico, independientemente del tipo de documento

Corrija sus errores gramaticales y ortográficos y haga que su contenido sea más conciso o más largo para ajustarse al objetivo

La IA de ClickUp extrae automáticamente las tareas que su equipo debe completar sin tener que hacerlas manualmente

La Pizarra de ClickUp le ayuda convisualización de datos de las tareas para obtener una visión detallada de su proyecto

ClickUp AI crea una lista de tareas y la comparte con su equipo para la colaboración

1000+ pre-construidosPlantillas ClickUp para empezar a trabajar rápidamente

Supera las limitaciones de ChatGPT con ClickUp AI. Regístrate gratis en ClickUp .