las 10 mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias en 2024

Con más de 10.000 agencias digitales sólo en Estados Unidos, nunca ha sido tan importante para las marcas tener una fuerte presencia en las redes sociales para seguir siendo competitivas.

Y para las agencias de marketing que gestionan una o varias marcas, desde la creación de contenidos hasta la elaboración de informes de rendimiento, utilizar el conjunto adecuado de herramientas puede ayudarles a conseguirlo. En software de gestión de proyectos para planificar, gestionar y realizar el seguimiento de cada parte de su flujo de trabajo en redes sociales a la colaboración de contenidos, estas herramientas le permitirán maximizar los esfuerzos de su equipo y establecer una estrategia de contenidos ganadora.

Ha llegado el momento de mejorar tus redes sociales. Aquí tienes 10 de las mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias disponibles en la actualidad

## ¿Qué son las herramientas de gestión de redes sociales?

Las herramientas de gestión de redes sociales ayudan a las agencias y empresas a gestionar sus cuentas en redes sociales de forma más eficiente.

Estas herramientas proporcionan una serie de características, tales como:

Planificación y programación de publicaciones

Supervisión de las redes sociales

Colaboración en equipo

Análisis e informes

Gestión de proyectos ygestión de campañas* Y más

En definitiva, están diseñadas para reducir el tiempo dedicado al trabajo pesado, de modo que las agencias puedan centrarse en el trabajo valioso.

¿En qué consiste una buena herramienta de gestión de redes sociales?

Una herramienta sólida de gestión de redes sociales debe tener los siguientes aspectos:

Interfaz de usuario intuitiva

Una función de calendario que ofrezca una visión general del contenido en múltiples plataformas

Funcionalidades de feedback y colaboración

Flujos de trabajo de aprobación con opciones personalizadas o preestablecidas

Precios accesibles y escalables

¿Por qué debería su agencia utilizar una herramienta de gestión de redes sociales?

Como agencia, puede resultar complicado hacer un seguimiento de las campañas de varios clientes en distintos canales de redes sociales. Una buena herramienta de gestión de redes sociales permite a las agencias soluciones para todo el trabajo esencial: analizar datos, medir el rendimiento, colaborar con los clientes y crear y distribuir contenidos.

Dicho esto, vamos a sumergirnos en 10 herramientas de gestión de redes sociales que ayudarán a llevar a tu agencia al siguiente nivel. 🚀 📈

Las 10 mejores herramientas de gestión de redes sociales que debes conocer en 2024

1. ClickUp

La mejor para la gestión de proyectos todo en uno y la colaboración en equipo

Supervisar las actualizaciones del proyecto gestione los flujos de trabajo y colabore con el equipo, todo desde su espacio de trabajo ClickUp ClickUp es una plataforma líder en gestión de proyectos y productividad. En esencia, ClickUp está diseñada como una solución integral de gestión de proyectos para ayudar a los equipos a controlar sus tareas, gestionar eficazmente cada parte de su flujo de trabajo y alcanzar sus objetivos.

¿Por qué es útil esta herramienta para las agencias de marketing? He aquí algunas razones:

1️⃣ Plataforma totalmente personalizable repleta de funciones flexibles: Ofrece cientos de potentes funciones, una interfaz fácil de usar y una plataforma totalmente personalizable. Esto significa que puedes configurar ClickUp de la forma que necesites para que se adapte a las necesidades de tu proyecto, caso de uso, preferencias y flujo de trabajo, lo que convierte a esta herramienta en el complemento perfecto para cualquier equipo, incluidos los equipos de marketing en redes sociales.

2️⃣ Gestión de proyectos y Colaboración en equipo : Con ClickUp, los equipos de marketing tendrán acceso a funciones avanzadas de gestión de proyectos y colaboración. Elija entre más de 15 vistas personalizadas para organizar proyectos de marketing de contenidos un conjunto de herramientas, entre las que se incluyen Documentos de ClickUp para blogs, wikis, procedimientos normalizados de trabajo y otros documentos necesidades de documentación y pizarras colaborativas para realizar lluvias de ideas, planificar estrategias y trazar conceptos. Los gestores y equipos de redes sociales también pueden encontrar mucho valor en la vista Calendario de ClickUp, donde pueden planificar, coordinar y gestionar su calendario de redes sociales y contenidos.

Programe publicaciones sociales, blogs y anuncios junto con sus otras tareas y reuniones mediante la vista Calendario de ClickUp

Pruebe la vista Calendario de ClickUp

3️⃣ Permite invitados como clientes y equipos externos: En cuanto a la comunicación con clientes y equipos externos, las agencias pueden invitar a invitados a unirse su espacio de trabajo y utilizar el Configuración de uso compartido y privacidad para controlar a qué tienen acceso los invitados. Conceder a los clientes acceso a ClickUp significa poder trabajar con ellos dentro de la plataforma y utilizar funciones como Proofing, que permite anotar imágenes, vídeos y PDF para facilitar la comunicación y acelerar el proceso de comentarios y aprobación.

Centralice los comentarios y agilice los procesos de aprobación con Proofing mediante la asignación de comentarios directamente en los archivos adjuntos a las tareas

4️⃣ Una biblioteca de plantillas personalizables: ClickUp ofrece una biblioteca de plantillas para cada caso de uso, incluyendo una de nivel principiante Redes socialesmplate y la Plantilla moderna de calendario de redes sociales también existe una plantilla de nivel avanzado que le ayudará a desarrollar su estrategia de redes sociales y a gestionar todo su trabajo, equipos y clientes en un único lugar: la plantilla Plantilla de publicaciones en redes sociales de ClickUp ¡!

La plantilla Social Posts de ClickUp incluye vistas flexibles predefinidas, estados personalizados, campos personalizados y mucho más. Su plantilla personal para redes sociales le proporciona la base perfecta para conectar, crear estrategias y optimizar su contenido

Ya sea para agencias, pequeños equipos, grandes empresas o algún punto intermedio, ClickUp puede ayudarle a mantenerse organizado y productivo. Reúna sus proyectos de marketing en redes sociales y manténgalos en marcha sin problemas con esta herramienta de gestión de proyectos todo en uno: puede que sea justo lo que su agencia de redes sociales necesita.

Mejores características

Más de 15 vistas personalizadas : más de 15 vistas personalizadas para visualizar tu trabajo a tu manera, incluyendo una vista de Calendario

: más de 15 vistas personalizadas para visualizar tu trabajo a tu manera, incluyendo una vista de Calendario ClickUp Brain: CrearContenido generado por IA utilizando la herramienta de IA de ClickUp

CrearContenido generado por IA utilizando la herramienta de IA de ClickUp Vista de calendario : Gestione su calendario social, desarrolle su contenido de medios sociales y mucho más en una sola vista

: Gestione su calendario social, desarrolle su contenido de medios sociales y mucho más en una sola vista Plataforma totalmente personalizable : Personalice ClickUp para cualquier necesidad. Utilícela paragestión de proyectos webgestión de contenidos, etc

: Personalice ClickUp para cualquier necesidad. Utilícela paragestión de proyectos webgestión de contenidos, etc Aprobación : Acelere el proceso de comentarios y aprobación anotando directamente en imágenes, vídeos y PDF y etiquetando a miembros del equipo o clientes

: Acelere el proceso de comentarios y aprobación anotando directamente en imágenes, vídeos y PDF y etiquetando a miembros del equipo o clientes Etiquetas : Añade etiquetas personalizadas para organizar tus tareas por categorías

: Añade etiquetas personalizadas para organizar tus tareas por categorías Indicadores de prioridad : Marque sus tareas como urgentes, de alta, normal y baja prioridad para asegurarse de que su equipo sabequé priorizar *Plantillas personalizables: Elija entre más de 1.000 plantillas personalizables para cada caso de uso, incluyendoplantillas de calendario de contenidos *Aplicación móvil: ClickUp está disponible en el móvil. Acceda a su trabajo en cualquier momento y desde cualquier lugar

: Marque sus tareas como urgentes, de alta, normal y baja prioridad para asegurarse de que su equipo sabequé priorizar *Plantillas personalizables: Elija entre más de 1.000 plantillas personalizables para cada caso de uso, incluyendoplantillas de calendario de contenidos *Aplicación móvil: ClickUp está disponible en el móvil. Acceda a su trabajo en cualquier momento y desde cualquier lugar Capacidades de integración: Conecte ClickUp a más de 1.000 herramientas de trabajo para reunir todo su trabajo en un solo lugar y agilizar su flujo de trabajo

Precios

Plan gratuito : Para siempre

: Para siempre Plan ilimitado : 7 $ por miembro/mes

: 7 $ por miembro/mes Empresas : 12 $ por miembro/mes

: 12 $ por miembro/mes Empresas: Póngase en contacto con el departamento de ventas

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (6.547 opiniones)

4,7 sobre 5 (6.547 opiniones) Capterra: 4,7 sobre 5 (3.602 opiniones) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-CTA.png /%img/ ### 2. Planificable

Lo mejor para la colaboración de contenidos

vía Planable Planable es una herramienta de planificación y colaboración de contenidos que ayuda a los equipos de marketing a planificar, previsualizar, aprobar y colaborar en sus contenidos para redes sociales.

Con Planable, puede compartir fácilmente ideas de publicaciones con sus colegas y clientes y recibir comentarios en tiempo real en el mismo lugar. Con su última actualización, Contenido universal los equipos pueden crear y colaborar en cualquier tipo de contenido: publicaciones en redes sociales, boletines, blogs, descripciones de productos y todo lo demás.

Planable agiliza la aprobación de contenidos de varias formas. Para empezar, los usuarios de Planable pueden optar por uno de los cuatro flujos de trabajo de aprobación: ninguno, opcional, obligatorio y varios niveles de aprobación. Este último permite a los usuarios personalizar su aprobación en cualquier configuración que se adapte a su situación y añade una capa adicional de seguridad al hacer que las entradas pasen por una cadena de aprobación antes de su publicación. Por ejemplo, puedes hacer que una entrada tenga que pasar primero por el departamento legal del cliente antes de publicarse.

La intuitiva interfaz de Planable también facilita la colaboración entre diferentes equipos: las conversaciones de tu equipo están contenidas en una única plataforma y puedes etiquetar fácilmente a otros miembros para iniciar debates o revisar contenidos. Esto se debe a que las conversaciones se muestran justo al lado de la publicación en cuestión en forma de comentarios y respuestas.

También hay colaboración externa. El contenido y los comentarios pueden establecerse como "internos" hasta que estés 100% seguro de que están listos para la aprobación del cliente. En cuanto a los clientes, existe la opción de generar un enlace directo a la publicación, lo que facilita enormemente que el cliente se lance y comparta sus opiniones en los comentarios.

Si eres una boutique agencia de marketing o dirigiendo a muchos clientes diferentes, Planable proporciona las herramientas para agilizar los procesos de colaboración y obtener mejores resultados de sus campañas. Puedes empezar planificando el lanzamiento de un producto y utilizar Planable para sincronizar el contenido de todos los canales (redes sociales, blog, correos electrónicos, banners, etc.).

Mejores características

Flujos de trabajo de aprobación personalizados y multinivel

Sincronización y/o ajuste de publicaciones para plataformas de medios sociales (aún no disponible para contenido universal)

Vista de calendario intuitiva y elegante

Filtros personalizables para tus contenidos que pueden guardarse como vistas personalizadas

Cinco formas de ver el contenido (cuadrícula, lista, feed,Calendario)

Colaboración en tiempo real

Herramienta de edición de imágenes integrada en la aplicación

Integración con las principales plataformas de redes sociales

Precios

**Plan gratuito

**Plan básico 13 $ por usuario/mes

Pro : 26 $ por usuario/mes

: 26 $ por usuario/mes Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,6 sobre 5 (548 opiniones)

4,6 sobre 5 (548 opiniones) Capterra: 4,5 sobre 5 (305 opiniones)

3. Hootsuite

Lo mejor para agencias de creación de contenidos e informes

vía Hootsuite Hootsuite es una de las herramientas de gestión de redes sociales más antiguas y destacadas que existen. Hootsuite se ha hecho un nombre como una de las soluciones a las que recurren las agencias que desean invertir en sus esfuerzos de marketing en redes sociales.

Hootsuite ofrece muchas de las funcionalidades que se esperan de una herramienta de redes sociales de su calibre, como la programación de publicaciones en redes sociales, la supervisión, gestión de tareas e informes de rendimiento. Gracias a su combinación de funcionalidades de gestión de proyectos e informes, Hootsuite es una buena solución para las agencias que hacen malabares con proyectos creativos y de alto rendimiento.

Mejores características

Los gestores pueden asignar publicaciones específicas en redes sociales a miembros concretos del equipo.

El calendario de Hootsuite ofrece tres formas de ver el calendario (lista, semana, mes) y dos subvistas (por estado de publicación o red social)

Funciones detalladas de análisis e informes

Limitaciones

No dispone de una biblioteca multimedia centralizada para compartir contenidos

Funciones de colaboración relativamente limitadas en comparación con otras herramientas

Precio elevado

No hay control de versiones

No hay forma de compartir publicaciones con invitados

Precios

Profesional: $99 por mes

$99 por mes Equipo: $249 por mes

$249 por mes Empresas: 739 $ al mes

739 $ al mes Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.1 sobre 5(3.840 opiniones)

: 4.1 sobre 5(3.840 opiniones) Capterra: 4,4 sobre 5 (3.412 opiniones)

4. Agorapulse

Lo mejor para la gestión de medios sociales y gestión de proyectos

vía Agorapulse Agorapulse es una plataforma de gestión de redes sociales que ofrece funciones de programación y gestión de tareas. Lo que diferencia a Agorapulse de otras herramientas de redes sociales para agencias es su gama de nichos afines al marketing, desde análisis, seguimiento de palabras clave y escucha social hasta gestión de proyectos.

Mejores características

Calendario visual de contenidos

Calendario compartido complemento para la colaboración externa

Cubre una amplia gama de tareas de marketing en medios sociales

Sólidas funciones de gestión de proyectos de medios sociales

Limitaciones

Sin aprobación multinivel

Curva de aprendizaje pronunciada

Interfaz de usuario mejorable

Precios

**Plan gratuito

Estándar: 49 $ por usuario/mes (facturación anual)

49 $ por usuario/mes (facturación anual) Profesional: 79 $ por usuario/mes (facturación anual)

79 $ por usuario/mes (facturación anual) Avanzado: $119 por usuario/mes (facturado anualmente)

$119 por usuario/mes (facturado anualmente) Personalizado: Consultar precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (871 opiniones)

4,5 sobre 5 (871 opiniones) Capterra: 4,6 sobre 5 (698 opiniones)

5. Sprout Social

Lo mejor para la monitorización de redes sociales

vía Sprout Sprout Social es una herramienta de gestión de redes sociales diseñada para agencias. Sprout Social te permite gestionar múltiples cuentas en una plataforma y colaborar entre equipos . También puedes medir el éxito de tus campañas con sus detalladas funciones de análisis e informes.

Por último, otra gran característica de Sprout Social es su amplia biblioteca de recursos. Dado que las agencias son, por definición, dependientes de los activos, la biblioteca de activos de Sprout proporciona toneladas de valor al ofrecer una subplataforma completa donde las agencias pueden compartir, gestionar y distribuir activos con equipos y clientes.

Mejores características

Bandeja de entrada inteligente para clasificar rápidamente las solicitudes y el trabajo

Biblioteca de activos con dos formas de visualización que permite una gestión de activos rápida y sencilla

Ricas funciones de análisis, escucha social y supervisión

La colaboración externa es fácil y sencilla

Limitaciones

Precio elevado para agencias pequeñas

No se pueden agrupar entradas en el calendario

No existe la opción de arrastrar y soltar en el calendario

Precios

Estándar: $249 por mes

$249 por mes Profesional: $399 al mes

$399 al mes Avanzado: $499 al mes

$499 al mes Empresa: Consultar precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (2.367 opiniones)

4,4 sobre 5 (2.367 opiniones) Capterra: 4,4 sobre 5 (550 opiniones)

mira esto

Href/* https://clickup.com/es-ES/blog/122225/alternativas-sociales/ alternativas a Sprout Social /%href/**_

!

6. Buffer

Lo mejor para integraciones, informes y gestión

vía Buffer

Mientras que Buffer se ha hecho un nombre gracias a sus numerosas integraciones, también son una potente herramienta para agencias de todos los tamaños.

Buffer te permite crear y programar fácilmente publicaciones en varias cuentas de redes sociales. Sus excelentes análisis te permiten realizar un seguimiento del rendimiento de las publicaciones, informar sobre tu progreso y compararte con la competencia. Además, su función de programación masiva la convierte en la herramienta perfecta para agencias con una gran cartera de clientes.

Mejores características

Muchas integraciones, incluida Canva

Seguimiento y gestión de campañas; puedes crear contenido en la ventana de campaña y realizar un seguimiento de las publicaciones programadas, publicadas, borradores y aprobaciones

Tiene un plan de precios literalmente para agencias

Limitaciones

No hay etiquetas para las publicaciones, que son esenciales en las iniciativas de medios sociales a gran escala

No permite colaborar con equipos externos

La infraestructura de aprobación de Hootsuite es un poco limitada en el sentido de que, aparte de un flujo de trabajo de aprobación 1 a 1, los usuarios no pueden estructurar las aprobaciones por capas

Precios

**Plan gratuito

**Esenciales: $ 6 por canal / mes

**Equipo:12 $ por canal/mes

**Agencia:$120 por 10 canales/mes

Valoraciones y reseñas de los clientes

G2: 4,3 sobre 5 (971 opiniones)

4,3 sobre 5 (971 opiniones) Capterra: 4,5 sobre 5 (1.390 opiniones)

7. Sendible

Lo mejor para agencias pequeñas y medianas

vía Sendible

El siguiente en la lista es Sendible sendible, una potente herramienta diseñada para ayudar a las agencias a gestionar sus cuentas en las redes sociales. Sendible ofrece una gama bastante variada de funciones, entre las que se incluyen calendarios de contenido mensajes automatizados y funciones de elaboración de informes. Además, Sendible permite a los usuarios colaborar con los clientes y miembros del equipo en proyectos en tiempo real.

Sendible tiene un par de características que la diferencian de otras herramientas similares, como la monitorización de DM y un panel de control del cliente. Este último hace un excelente trabajo de agilizar la gestión de equipos-clientes . También cabe destacar el editor de imágenes integrado y las sugerencias de temas.

Mejores características

Los usuarios pueden sincronizar y editar mensajes a través de múltiples plataformas de medios sociales en lugar de editar cada puesto de forma individual

Calendario de redes sociales intuitivo y muy fácil de usar

Monitorización de DM

Client Connect permite a los clientes conectar sus redes sociales al panel de control del cliente sin tener que revelar sus credenciales de acceso

Flujos de trabajo de aprobación personalizados para clientes y equipos de redes sociales

Limitaciones

Experiencia móvil mejorable

Precios

Creador: 29 $ al mes

29 $ al mes Tracción: 89 $ al mes

89 $ al mes Escala: $199 al mes

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (832 opiniones)

4,5 sobre 5 (832 opiniones) Capterra: 4,5 de 5 (116 opiniones)

8. Más tarde

Lo mejor para agencias de medios sociales y marketing de contenidos

a través de Later Más tarde es una excelente opción para cualquier agencia que quiera llevar su gestión de redes sociales al siguiente nivel. Su intuitivo sistema de programación permite a los usuarios planificar y publicar contenidos en varios canales desde un solo lugar, ahorrando tiempo y esfuerzo. También ofrece potentes funciones de análisis y herramientas SEO.

Además, la biblioteca de medios visuales de Later facilita el almacenamiento y la organización de contenidos visuales, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente la foto o el vídeo perfectos para su próxima publicación. Con funciones tan potentes como éstas, no es de extrañar que Later se haya convertido en una de las herramientas de gestión de redes sociales para agencias más populares.

Mejores funciones

Integración con WordPress

Facilidad de uso e interfaz limpia

Robusta biblioteca de medios que hace que la gestión de activos para equipos ygestión de clientes más fácil

Admite enlace en la biografía

Limitaciones

No hay integración con Google Profile (antes Google My Business)

Precios poco flexibles. Por ejemplo, los planes Starter y Growth establecen límites de 30 y 150 publicaciones por red social, respectivamente

Los planes Starter limitan los datos analíticos a un máximo de tres meses

Precios

Starter: 18$ al mes

18$ al mes **Crecimiento:40 $ al mes

**Avanzado:$80 al mes

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,6 sobre 5 (289 opiniones)

4,6 sobre 5 (289 opiniones) Capterra: 4,4 sobre 5 (358 opiniones)

9. Planoly

Mejor para agencias medianas y grandes

vía Planoly Planoly es otra excelente opción para las agencias que buscan optimizar su flujo de trabajo en las redes sociales. Esta popular plataforma de programación funciona con Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook y otras plataformas importantes.

Planoly ofrece una interfaz visual sencilla que te ayuda a colaborar, planificar campañas, realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento y analizar los resultados. Planoly también facilita la creación de impresionantes efectos visuales ofreciendo más de siete millones de fotos de stock, gráficos y fuentes de marca.

Mejores características

Admite Link in Bio

Robusto planificador de vídeos TikTok dentro de la aplicación

Admite la publicación cruzada entre plataformas (por ejemplo, vídeos de TikTok a cortos de YouTube)

Limitaciones

El periodo de prueba gratuito dura sólo siete días

Las pequeñas agencias pueden encontrar Planoly inaccesible porque el Plan Starter pone un límite al número de subidas mensuales

Precios

**Plan Inicial:$13 por mes

Crecimiento: $23 por mes

$23 por mes Profesional: $43 al mes

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4.3 sobre 5 (64 opiniones)

4.3 sobre 5 (64 opiniones) Capterra: 4,5 sobre 5 (46 opiniones)

10. Loomly

Mejor para análisis y colaboración

vía Loomly

La última entrada de nuestro resumen de las mejores herramientas de redes sociales para agencias es Loomly .

Loomly ofrece una interfaz de usuario intuitiva que permite programar y publicar publicaciones sin esfuerzo y permite a los usuarios previsualizar las publicaciones en todos sus diferentes canales y configurar procesos de aprobación automatizados con funciones y permisos personalizables.

Esta última característica ofrece a los equipos de las agencias un mayor control sobre el contenido de sus clientes, mientras que la coherencia de la marca . Con Loomly, las agencias también pueden analizar el rendimiento de sus contenidos con informes detallados sobre participación, alcance y otras métricas. Todo esto hace de Loomly la opción ideal para las agencias que buscan mejorar su eficiencia en la gestión de las redes sociales.

Mejores características

Admite la integración con Snapchat

Flujos de trabajo de equipo personalizables para aprobar y publicar contenido en redes sociales

Ideas de publicaciones sugeridas y fuentes RSS para inspirar a tu equipo

Limitaciones

Sin espacios de trabajo ni carpetas

Publicación manual de posts en Instagram y Facebook

Problemas de interfaz de usuario con los filtros

Precios

Base: $35 al mes

$35 al mes Estándar: 7$ al mes

7$ al mes **Avanzado:172 $ al mes

**Premium:359 $ al mes

Empresas: Consultar precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,6 sobre 5 (1.307 opiniones)

4,6 sobre 5 (1.307 opiniones) Captra: 4,7 sobre 5 (476 opiniones)

Optimice su flujo de trabajo y gestione varias cuentas con herramientas para redes sociales

Las mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias dependen de sus necesidades específicas y de su tamaño. Las agencias más grandes pueden requerir soluciones más avanzadas con capacidades de automatización y análisis más profundas.

En cambio, las más pequeñas pueden conformarse con soluciones más sencillas que ofrezcan funciones suficientes para realizar las tareas básicas. Sean cuales sean sus necesidades, existe una plataforma de programación de redes sociales que puede satisfacerlas: sólo tiene que elegir la que le ofrezca las funciones y la flexibilidad necesarias para satisfacer sus crecientes necesidades y ampliar su negocio /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp Blog Simple CTA /%img/ ---

Guest Writer:

marco Giuliani https://www.linkedin.com/in/marco-giuliani-9b7818172/ marco Giuliani el Presidente de la Comisión Europea

es responsable de marketing de contenidos en Planable y aspirante a YouTuber. Se especializa en redacción de contenidos, redacción para redes sociales y novelas gráficas neo-noir