Estrategias de gestión de clientes para profesionales

Tanto si tiene una pequeña empresa como si es gestor de proyectos en una gran compañía, las relaciones sólidas con los clientes son imprescindibles. Pero construir y mantener cualquier relación no es nada fácil, especialmente cuando se trata de crear relaciones sólidas con los clientes a gran escala.

A medida que añades más clientes a tu lista, se hace más difícil cumplir las expectativas, comunicarse eficazmente y forjar vínculos duraderos con tus clientes favoritos.

Pero con las estrategias de gestión de clientes adecuadas, no sólo crearás buenas relaciones con tus clientes, sino que también agilizarás tu flujo de trabajo y aumentarás la rentabilidad. ¿Qué más se puede pedir? 😍

En esta guía, te explicaremos los conceptos básicos de la gestión de clientes, por qué es importante y te daremos consejos prácticos para mejorar tus habilidades de gestión de clientes.

¿Qué es la gestión de clientes?

La gestión de clientes es el proceso de crear y mantener estratégicamente relaciones sólidas con los clientes actuales y potenciales. El objetivo es conocer mejor a tus clientes actuales y potenciales, anticiparte a sus necesidades y ofrecerles un servicio de primera en todos los puntos de contacto. ✨

Tratar bien a los clientes es, obviamente, una buena práctica empresarial: la gestión de clientes no hace más que codificar esa práctica y proporcionar una estructura útil para la gestión de las relaciones con los clientes.

Para tener éxito en la gestión de clientes, empiece por seguir estas directrices:

Registre los datos de los clientes en un sistema de gestión de relaciones con los clientesCRM comoSalesforce oClickUp* Asignar gestores de clientes para salvar la distancia entre la empresa y el cliente

Configurarintercambio de documentos con los clientes

Establezca un calendario regular de visitas de comprobación con los clientes, idealmente antes de que surja un problema

De forma proactivabuscar comentarios de los clientes existentes

Centrarse en retener a los clientes con ventas cruzadas y de mayor calidad

Al fin y al cabo, las empresas que invierten en fomentar las relaciones a largo plazo con sus clientes aumentan su rentabilidad.

¿Por qué es tan importante la gestión de clientes?

A veces, gestionar las expectativas y los contactos de los clientes puede parecer un trabajo interminable. Quieres ser el proveedor de referencia, pero cuando tienes 15 clientes hablando contigo a la vez, es difícil prometer menos y cumplir más.

Controle fácilmente los estados, las fechas de cierre y vencimiento, los presupuestos, el tamaño de las cuentas y mucho más en un CRM personalizable en ClickUp

La buena noticia es que con un buen sistema de gestión de clientes y un gestor de clientes experto, puede simplificar su trabajo y crear buenas relaciones con los clientes al mismo tiempo. No tiene por qué ser una pesadilla gestionar todos sus clientes y superar el valor de su trabajo.

Aunque existen varios escollos en la gestión de clientes, también hay otras ventajas clave.

Generas confianza y mantienes a los clientes satisfechos

La confianza es la piedra angular de cualquier relación a largo plazo, especialmente en los negocios. De hecho, 42% deconsumidores se irán a un competidor si dejan de confiar en una marca, por lo que nunca ha sido tan importante para las empresas generar confianza.

Cuando fomentas una mejor relación con el cliente, tienes más oportunidades de comunicarte con él y deleitarlo, lo que genera confianza con el tiempo.

Aumenta la retención de clientes y la oportunidad de tener clientes para toda la vida

¿Por qué perder el tiempo buscando nuevos clientes cuando puede trabajar con los que ya tiene? La gestión de clientes agiliza el flujo de trabajo para fidelizar a los clientes de forma automática y a gran escala.

Mejora la calidad de su servicio de atención al cliente

Los clientes aprecian los controles proactivos y la comunicación clara. Pero es difícil ofrecer esas dos cosas sin una sólida estrategia de gestión de clientes.

Con el enfoque adecuado, puede ofrecer un mejor servicio a todos los clientes sin abrumar a su equipo. Sólo necesitas las herramientas y la configuración adecuadas. ⚒️

Haz crecer tu negocio con equipos internos más inteligentes

Claro que tratar bien a tus clientes es lo correcto, pero también tiene un agradable efecto secundario: más ingresos.

Los clientes satisfechos permanecen más tiempo con usted, gastan más e incluso defienden su marca. De hecho, el 60% de los compradores harán más negocios contigo si tienen una buena experiencia, y eso es genial para tu presupuesto. 💰

Y no sólo eso, construyes un equipo más inteligente para gestionar eficazmente la satisfacción del cliente, al tiempo que permites a tu equipo atraer mejor a nuevos clientes.

Cómo gestionar eficazmente a los clientes

Las habilidades de gestión de clientes son la clave para la satisfacción del cliente y para llenar las arcas de la empresa. El problema es que la gestión de clientes no siempre es fácil, especialmente si tiene muchos clientes o su equipo carece de las herramientas adecuadas para el trabajo.

Afortunadamente, la gestión de clientes es pan comido con la estrategia adecuada. Siga estos 10 consejos para gestionar eficazmente a los clientes.

1. Utilice un CRM

Gestión de clientes, flujos de ventas, elementos de acción y mucho más con la plantilla Simple CRM de ClickUp en la vista Lista

Una vez que entienda a sus clientes, es hora de movilizar sus datos de clientes en un CRM.

Almacenar los datos de los clientes a través del correo electrónico o de una hoja de cálculo es un buen comienzo, pero ralentiza el trabajo del equipo a la hora de buscar detalles. Además, si varios miembros del equipo se ponen en contacto con el mismo cliente, es difícil documentar cada punto de contacto en una hoja de cálculo en tiempo real.

Un CRM es imprescindible para la gestión de clientes. Con un CRM, se lleva un registro de:

Datos del cliente, como nombre, correo electrónico y empresa

Todos los puntos de contacto con el cliente a través de llamadas telefónicas, correo electrónico o incluso redes sociales

Las acciones que su equipo llevó a cabo para conectar con estos clientes

Hay un montón de opciones de software de gestión de clientes para elegir, pero lo mejor es optar por una opción que combine la funcionalidad CRM con la gestión de proyectos .

En lugar de mantener las tareas separadas de los datos de los clientes, este software fusiona ambos para gestionar todos los clientes y tareas en un lugar fácil de encontrar.

2. Conozca la mayor necesidad de cada cliente

Colabora en ideas y crea impresionantes Docs o wikis con páginas anidadas para que los gestores de clientes registren todas tus comunicaciones con los clientes e información más importante

Usted se dirige a un determinado segmento de clientes, por lo que todos ellos tendrán algo en común. Pero incluso así, sus necesidades serán diferentes. Un cliente puede preocuparse sobre todo por los costes, mientras que la pérdida de tiempo y la productividad pesan mucho en la mente de otro.

Cada cliente tiene una necesidad, y tu trabajo es encontrarla. Durante tu primera llamada, practica la escucha activa para averiguar cuáles son sus mayores retos.

Detecta rápidamente los mayores problemas de tu cliente

No se trata de tu negocio ni de promocionar un producto o servicio concreto. Se trata de identificar los retos del cliente, que deberían tener un gran impacto en cómo gestionas la relación con él.

Por ejemplo, si eres B2B SaaS y el mayor reto de un cliente es la exactitud contable, su mensaje debe centrarse en gran medida en la fiabilidad, la confianza y las métricas cuantificables.

Esto no tiene por qué ser un proceso largo. Simplemente pregunte a sus clientes: "¿Cuál es su mayor reto? ¿Cómo podemos solucionarlo?" y obtendrá todas las respuestas que necesita.

Una vez que conozcas la mayor necesidad del cliente, documéntala en tu CRM. Cree un campo personalizado para los puntos de dolor, de modo que su equipo de ventas tenga los conocimientos necesarios para ofrecer a cada cliente ayuda personalizada, independientemente de con quién hable.

3. Cree un proceso de incorporación de clientes

Plantilla general de incorporación de empleados de ClickUp

Como en cualquier relación, la primera impresión es importante cuando se trabaja con clientes. Empiece la relación con buen pie guiando a los nuevos clientes a través de un proceso de incorporación estructurado. Con la incorporación del cliente su equipo

Envía cuestionarios

Crea acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Programa reuniones

Planifica seguimientos periódicos

La gestión de clientes es mucho más fácil cuando se estandariza la nueva proceso de incorporación de clientes . Piénsalo como una orientación para nuevos clientes, en la que les das la bienvenida a tu empresa y les enseñas cómo haces las cosas.

La incorporación es tu primera oportunidad para demostrar a los clientes que han tomado la decisión correcta al trabajar contigo, así que crea una experiencia estelar que les deje boquiabiertos. 🧦

4. Automatiza todo lo posible

Utilice recetas de automatización predefinidas en ClickUp o personalícelas en función de sus necesidades, para que su equipo pueda centrarse en lo que más importa

La gestión manual de clientes es posible para las pequeñas empresas, pero si chatea con docenas de clientes al día, su bandeja de entrada se va a saturar, rápidamente.

Si utiliza un CRM sólido, puede automatizar muchas de las tareas de gestión de clientes. Por ejemplo, la cualificación de clientes potenciales, la gestión del ciclo de vida y la incorporación de clientes son los principales candidatos para la automatización. Automatización del flujo de trabajo de CRM utiliza mapas lógicos de arrastrar y soltar "si-entonces" para enrutar automáticamente las comunicaciones con los clientes, las tareas y los estados de los proyectos a través del CRM sin ninguna intervención manual de su equipo. Bonito, ¿verdad?

Pero si quiere ir un paso más allá, personalice su sistema con Las plantillas CRM gratuitas de ClickUp . Ahorre tiempo en formatear y céntrese en sus clientes con las plantillas. Utilice una plantilla para el seguimiento de comisiones, los canales de ventas y la gestión del servicio de atención al cliente: el cielo es el límite. 🤩

5. Establece expectativas claras

Encuentre números precisos al instante utilizando fórmulas sencillas o avanzadas en los campos personalizados de ClickUp

Establecer límites es importante en cualquier relación. Cuando el cliente sabe lo que puede esperar de usted, se ahorra dolores de cabeza derivados de un trabajo fuera de alcance y clientes decepcionados.

Antes de realizar cualquier trabajo, establezca expectativas con el cliente para:

Precios

Plazos

Hitos

Una hoja de ruta específica para el trabajo que realizará su equipo

La información o los materiales que debe proporcionar el cliente

Métricas de éxito

Frecuencia de la comunicación

Qué canales utilizará para comunicarse

Los contratos con el cliente o los acuerdos de nivel de servicio deben detallar estas expectativas, pero también es recomendable establecerlas durante las llamadas de incorporación. No obstante, le recomendamos que lo documente por escrito.

Pero recuerda que los límites no significan nada si no los haces cumplir. Si a tu equipo le cuesta decir que no, puede que necesites formación en gestión de clientes para aprender a trazar (educadamente) una línea en la arena. 🏖️

6. Aprovechar los datos para dar una atención personalizada

Seguimiento y control de las tareas, los recursos y el progreso del proyecto en la vista Panel de ClickUp

Todo el mundo quiere sentirse especial. A los clientes no les gustan los correos electrónicos, mensajes de texto o informes genéricos. Quieren contenidos hiperespecíficos para sus necesidades.

En su CRM ya está registrando muchos datos de clientes, así que ¿por qué no movilizar esos datos para ofrecer a sus clientes una experiencia de primera clase?

Utilice los datos para personalizar:

Solicitudes de feedback o encuestas a clientes

Recomendaciones proactivas durante las visitas periódicas

mensajes "porque sí" para celebrar los cumpleaños o aniversarios de sus clientes

Descuentos o promociones para clientes

Su calendario de reuniones con clientes

Los canales de comunicación que utiliza para cada cliente

Normalmente, este nivel de personalización requeriría el trabajo práctico de su equipo. Pero siempre que automatice el proceso de gestión de clientes con un potente CRM, tendrá el poder de personalizar las experiencias de cientos de clientes a la vez.

7. Realice seguimientos y comprobaciones periódicas

Cree formularios más inteligentes en ClickUp con lógica condicional para agilizar el proceso, independientemente de su complejidad

Usted no consideraría a alguien como su media naranja si sólo supiera de él unas pocas veces al año, ¿verdad?

La gestión de clientes requiere un seguimiento bastante regular. Puede resultar extraño ponerse en contacto con ellos cuando no pasa nada, pero es precisamente cuando debe hacerlo.

Ser proactivo es una buena forma de ofrecer un excelente servicio de atención al cliente, que proporciona a los clientes el apoyo que anhelan a la vez que ataja de raíz los posibles problemas. Trate de mantener a los clientes comprometidos y escuchados con frecuentes oportunidades de retroalimentación. En Formularios ClickUp con lógica condicional hace que sea muy fácil para usted y sus clientes mantenerse conectados.

En todo el mundo, 70% de los clientes tienen una mejor opinión de las empresas que ofrecen un servicio de atención al cliente proactivo, así que mantente en contacto con tus clientes incluso cuando las cosas van bien. No es necesario que llames por teléfono a tus clientes durante horas cada semana. Utilice herramientas de atención al cliente para mantenerse en contacto a través de:

Notificaciones de aplicaciones

Correos electrónicos

Solicitudes de encuestas

Interacciones en redes sociales

Si su equipo no tiene tiempo para comprobar regularmente, utilice la automatización para enviar mensajes rápidos de seguimiento en un horario predeterminado.

8. Cree un sistema de recomendación

La gestión de clientes mejora la experiencia del cliente, y es mucho más probable que los clientes satisfechos se conviertan en defensores de la marca. Sus clientes ya le adoran. ¿Por qué no incentivarlos para que compartan ese amor con sus amigos?

Las recomendaciones de boca a boca son una forma eficaz de conseguir más clientes de alta calidad, pero no conllevan ningún incentivo para el recomendante. Fomente más clientes potenciales creando un programa formal de recomendación. Ofrezca atractivos descuentos, cupones u obsequios a los recomendadores que hayan tenido éxito y vea cómo llegan los clientes potenciales. 📈

Recuerde hacer un seguimiento de todas las referencias en su CRM. Con el tiempo, los datos te dirán qué clientes son tus mayores defensores.

9. Mida las métricas de sus clientes

Realiza un seguimiento de tus objetivos hasta los KPI más esenciales y obtén automáticamente vistas detalladas de tu progresión

Una cosa es pensar que lo estás haciendo bien, pero otra muy distinta es cuantificar tu éxito en cifras. La gestión de clientes es una cuestión de datos, y necesitas métricas cuantificables para saber si tu estrategia de gestión de clientes está dando sus frutos.

En 44% de las empresas afirman que el servicio al cliente es su principal diferenciador. El margen de error es escaso, así que si aún no estás haciendo un seguimiento de las métricas de tus clientes, esta es la señal para empezar.

Cualquier CRM que se precie realizará un seguimiento de las métricas de gestión de clientes más importantes, como:

Tamaño medio de los acuerdos

Net Promoter Score (NPS)

Tasa de rotación

Tasa de retención de clientes

Valor de vida del cliente

Los comentarios cualitativos también son importantes. Registre todos los comentarios de los clientes y las respuestas a las encuestas en su CRM para ver la información cualitativa junto con las cifras concretas. Esto le dará una mejor idea de lo bien que está machacando el juego de la gestión de clientes.

10. Celebra las victorias

Puede que te resulte incómodo celebrar tus éxitos, pero cuando trabajas duro, te mereces presumir un poco de ello. Cuando alcances (o superes) las expectativas de un cliente, ¡celébralo! 🎉

Esto es genial para la moral de tu propio equipo, pero también demuestra al cliente que te alegras de verdad por su éxito y te preocupas por sus resultados. Además, les da un pequeño golpe de dopamina que les hace estar ansiosos por obtener aún más resultados.

Celebra a tus clientes:

Enviando una tarjeta firmada por todos los que trabajan en su cuenta

Enviando al cliente por correo electrónico un gráfico de "felicitación" personalizado

Visualizando su éxito en su próximo informe de progreso

Programando una reunión en persona

Alardear de sus logros en las redes socialesPresentarlos en un estudio de caso !

Además, muchas tareas de gestión de clientes están listas para la automatización, por lo que obtendrá más puntos de contacto con el cliente con menos esfuerzo manual.

5. Construya su imagen de marca

En los negocios, la reputación lo es todo. No ocurrirá de la noche a la mañana, pero hacer un buen trabajo de forma constante hará que su empresa se convierta en una experta del sector.

Si cumple (y supera) sistemáticamente las expectativas de los clientes, generará confianza entre los clientes actuales. La gente habla, por lo que es sólo cuestión de tiempo antes de que se corra la voz y tengas una ventaja sobre la competencia y empieces a ganar nuevos clientes. 🏆

No está de más que la reputación es algo que te ganas, así que tus competidores no pueden copiar la imagen de tu marca.

Simplifique la gestión de las relaciones con los clientes con un software CRM todo en uno

Hoy en día, los negocios son despiadados, pero un sistema sólido de gestión de clientes le dará una ventaja muy necesaria frente a la competencia. La creación de una estrategia intencionada, apoyada con las herramientas adecuadas, hace que todo sea un paseo por el parque.

En lugar de gestionar manualmente los clientes actuales o potenciales, introduzca sus datos en el CRM de ClickUp.

Gestione los datos de los clientes, centralice las acciones de contacto y ahorre mucho tiempo con las automatizaciones integradas de ClickUp. Cree su propia plantilla o copie nuestras opciones ya preparadas para inmobiliarias, atención al cliente, facturación y mucho más. Cree su CRM de ClickUp ahora mismo -es gratis para siempre, ¡y no necesita tarjeta de crédito!