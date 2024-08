Cómo crear un plan de proyecto ágil: Un enfoque paso a paso

Tras horas de desarrollo, por fin entrega el producto a su cliente. Confías en que todo el trabajo valdrá la pena y el cliente quedará encantado.

Pero se produce un giro inesperado El cliente vuelve con muchas críticas. El producto no ha dado en el clavo. Y ahora hay que empezar de cero.

Parece una pesadilla para los gestores de proyectos y los equipos de desarrollo, ¿verdad?

Una forma de evitar este tipo de contratiempos es planificar los proyectos de forma ágil.

La planificación ágil de proyectos es un enfoque iterativo de la gestión de proyectos que se centra en la entrega frecuente e incremental de valor. Promueve la colaboración interfuncional y fomenta la mejora continua basada en los comentarios de las partes interesadas.

A diferencia de los métodos tradicionales de planificación de proyectos (el método de la cascada, por ejemplo), que hacen hincapié en tener un plan y un cronograma estrictos, la planificación ágil de proyectos da prioridad a la flexibilidad y la adaptabilidad.

Mientras que el primer método es más adecuado para proyectos a largo plazo y menos complicados que exigen una estructura rigurosa, la planificación ágil funciona mejor para proyectos de desarrollo complejos y a corto plazo que requieren frecuentes comentarios de las partes interesadas.

En este artículo trataremos los aspectos esenciales de la planificación ágil de proyectos para ayudarte a sacar el máximo partido de ella.

Ventajas de la planificación ágil de proyectos

Dado que las necesidades de los usuarios cambian constantemente y los proyectos de desarrollo son cada vez más complejos, cambiar a la planificación ágil puede hacer que los ciclos de desarrollo sean más eficientes. Estas son algunas de las ventajas de la planificación ágil de proyectos:

Mejora de la usabilidad: La incorporación de los comentarios de los usuarios y otras partes interesadas garantiza que el software satisfaga sus necesidades

La incorporación de los comentarios de los usuarios y otras partes interesadas garantiza que el software satisfaga sus necesidades Entrega incremental: Los proyectos ágiles se dividen en incrementos más pequeños y manejables, dando prioridad a la entrega de las funciones más valiosas al principio del ciclo de vida del proyecto para que los ciclos de retroalimentación sean más rápidos

Los proyectos ágiles se dividen en incrementos más pequeños y manejables, dando prioridad a la entrega de las funciones más valiosas al principio del ciclo de vida del proyecto para que los ciclos de retroalimentación sean más rápidos Mejora continua: Los equipos ágiles reflexionan periódicamente sobre sus procesos y buscan oportunidades para mejorar la eficiencia, la calidad y la eficacia a lo largo del tiempo

Los equipos ágiles reflexionan periódicamente sobre sus procesos y buscan oportunidades para mejorar la eficiencia, la calidad y la eficacia a lo largo del tiempo Adaptabilidad: Agile ofrece un amplio margen de flexibilidad. Fomenta la adaptación de losplan del proyecto en función de la evolución de las necesidades, prioridades y condiciones del mercado

Metodologías de planificación ágil

Analicemos las tres metodologías de planificación ágil más populares en la gestión de proyectos.

Scrum

Scrum es un marco de desarrollo de software ágil diseñado para ofrecer valor de forma iterativa e incremental.

Este subconjunto de la metodología ágil hace hincapié en la adopción de una estrategia de desarrollo de productos flexible y holística en la que el equipo de desarrollo trabaja como una unidad para alcanzar una meta común.

Elementos clave de Scrum gestión de proyectos incluir:

Sprints : Ciclos de trabajo breves, de duración limitada, en los que el equipo se centra en completar un conjunto de entregables del backlog del producto. Estos ciclos suelen durar de 1 a 4 semanas y mantienen el proyecto centrado y adaptable

: Ciclos de trabajo breves, de duración limitada, en los que el equipo se centra en completar un conjunto de entregables del backlog del producto. Estos ciclos suelen durar de 1 a 4 semanas y mantienen el proyecto centrado y adaptable Reuniones de puesta al día : También conocidas como scrums diarios, son reuniones breves (normalmente de 15 a 20 minutos) que se celebran cada día durante un sprint. El equipo aprovecha este tiempo para discutir los progresos, identificar los obstáculos y asegurarse de que todo el mundo está alineado.

: También conocidas como scrums diarios, son reuniones breves (normalmente de 15 a 20 minutos) que se celebran cada día durante un sprint. El equipo aprovecha este tiempo para discutir los progresos, identificar los obstáculos y asegurarse de que todo el mundo está alineado. Lista de productos pendientes : Lista priorizada de funciones, requisitos y correcciones para todo el proyecto. Es un documento vivo que evoluciona a lo largo del proyecto a medida que surge nueva información

: Lista priorizada de funciones, requisitos y correcciones para todo el proyecto. Es un documento vivo que evoluciona a lo largo del proyecto a medida que surge nueva información Sprint backlog : Un subconjunto del backlog del producto, incluye la lista específica de elementos en los que trabajará el equipo de desarrollo durante un sprint concreto. Esta lista se crea durante la planificación del sprint y refleja lo que el equipo cree que puede lograr en ese plazo

: Un subconjunto del backlog del producto, incluye la lista específica de elementos en los que trabajará el equipo de desarrollo durante un sprint concreto. Esta lista se crea durante la planificación del sprint y refleja lo que el equipo cree que puede lograr en ese plazo Reuniones de revisión de sprints : Celebrada al final de cada sprint, la reunión de revisión es una oportunidad para que el equipo muestre lo que ha completado y recabe la opinión de las partes interesadas

: Celebrada al final de cada sprint, la reunión de revisión es una oportunidad para que el equipo muestre lo que ha completado y recabe la opinión de las partes interesadas Retrospectivas de sprints: Otra reunión que se celebra al final de un sprint, la retrospectiva es una oportunidad para que el equipo reflexione sobre lo que ha ido bien, lo que no, y cómo pueden mejorar su proceso para el siguiente sprint

Kanban

Se trata de un marco visual utilizado en la planificación ágil y el desarrollo de software. Kanban se centra en la entrega continua y anima a los Teams a limitar el trabajo en curso (WIP) para reducir los residuos y optimizar el flujo.

Los Tableros Kanban ayudan a visualizar el flujo de trabajo, con columnas que representan las diferentes fases del proceso. Por ejemplo, un sencillo Tablero Kanban de tres columnas clasifica las tareas de un proyecto en "Pendientes", "En progreso" y "Terminadas"

Un simple Tablero Kanban con tres columnas para indicar el progreso de la tarea

Los Tableros Kanban también ofrecen flexibilidad en la gestión de tareas y proporcionan visibilidad sobre el estado de los elementos de acción.

Fabricación ajustada

El desarrollo ajustado de software (LSD) es una metodología ágil inspirada en los principios de la fabricación ajustada.

También conocido como el enfoque del producto mínimo viable (MVP), el LSD se centra en optimizar la producción y minimizar los residuos.

Reduce los pasos innecesarios en el proceso de desarrollo, da prioridad a centrarse en las funciones esenciales y fomenta la colaboración en equipo.

Utilizar este método en un proceso de planificación ágil ayuda a reducir costes y permite responder con rapidez a las necesidades cambiantes de los clientes y a las tendencias del mercado.

Principios clave de la planificación ágil

He aquí los cuatro principios fundamentales que determinan la dirección de los proyectos en la planificación ágil:

1. Planificación iterativa e incremental

En la planificación ágil, un proyecto se divide en iteraciones o incrementos pequeños y manejables.

En lugar de planificar todo el proyecto por adelantado, los equipos se centran en preparar la siguiente iteración basándose en la información y los conocimientos obtenidos en las iteraciones anteriores.

2. Planificación ágil basada en historias de usuario

Las historias de usuario son descripciones breves y sencillas de una función o funcionalidad desde la perspectiva del usuario final.

Se leen como sigue:

**Como usuario, quiero hacer lo siguiente

**Como "Quién": Identifica al usuario o persona que se beneficiará de la función

**Quiero hacer qué: Describe la meta específica o la acción que el usuario quiere lograr

Para que [Por qué]: Explica el beneficio o valor que recibirá el usuario al alcanzar la meta

He aquí un ejemplo de una historia de usuario escrita en el formato típico de Scrum:

como instructor de fitness, quiero ser capaz de crear y gestionar rutinas de entrenamiento para mis clientes en línea para que pueda ofrecerles planes de ejercicios personalizados y seguir fácilmente su progreso

La planificación ágil gira en torno a la creación y priorización de historias de usuario en función de su valor para el cliente. Estas historias de usuario sirven como bloques de construcción para planificar y ejecutar el trabajo durante las iteraciones, garantizando que el producto final cumpla las expectativas y preferencias del cliente.

3. División del plan de proyecto ágil en releases y Sprints

Los proyectos ágiles suelen organizarse en releases y sprints.

Las versiones representan hitos o entregables más grandes que contienen una colección de funciones o funcionalidades. Por otro lado, los Sprints son iteraciones cortas y acotadas en el tiempo (normalmente de una a cuatro semanas) durante las cuales los equipos trabajan en un subconjunto de historias de usuario o tareas.

Esta división permite a los equipos entregar valor de forma incremental, contribuyendo cada uno a las metas generales del proyecto.

4. El rol de la agilidad en la gestión estratégica

¿Qué es la gestión estratégica? Es el proceso de gestión de los recursos de una organización para la reunión de sus metas y objetivos.

Los principios y prácticas ágiles permiten a las empresas responder con rapidez a los cambios del mercado, innovar, incorporar los comentarios de los clientes, reducir el tiempo de comercialización (TTM) y mejorar las tasas de intento correcto de los proyectos, lo que se traduce en una gestión estratégica más eficaz.

Cómo crear un plan de proyecto ágil

La planificación ágil se basa en la flexibilidad. Puede adaptar los procesos para que se ajusten a las necesidades únicas de su proyecto, pero asegurándose de que el equipo se mantiene alineado con los objetivos principales.

He aquí una guía paso a paso para crear un plan ágil que impulse su proyecto hacia el intento correcto:

1. Esbozar la visión del proyecto

Empieza tu plan de proyecto ágil creando una historia de usuario en el formato que hemos destacado antes, es decir,

"Como [persona], [quiero], [para que]."

Por ejemplo, si su equipo está construyendo un sitio web de comercio electrónico, usted puede tener una historia de usuario que dice así:

"Como comprador, quiero poder añadir elementos a mi cesta de la compra para poder revisarlos y comprarlos más tarde"

Una vez que tu historia de usuario esté lista, es hora de:

Definir las Metas del proyecto

del proyecto Establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el progreso

para medir el progreso Diseñar una estrategia para cumplir la historia de usuario

para cumplir la historia de usuario Identificar los productos o soluciones clave en un backlog de productos

2. Crear una hoja de ruta del producto

El siguiente paso es crear una hoja de ruta del producto.

En agile, una hoja de ruta del producto se refiere a un plan de acción que te ayuda a alcanzar tu visión. Describe cómo evolucionará un producto o solución a lo largo del proyecto, junto con sus funciones clave.

Esta hoja de ruta ofrece una visión general de alto nivel del proyecto, manteniendo a los miembros del equipo alineados y guiándoles en la dirección correcta.

3. Planificar versiones

Ahora que ya tiene la estrategia y una hoja de ruta provisional para alcanzar sus metas, el siguiente paso es planificar versiones incrementales.

En la planificación ágil de proyectos, el término "lanzamiento" hace referencia a la entrega del producto tras varias iteraciones.

Durante esta fase, el equipo ágil tiene que identificar el alcance y los requisitos de las versiones y calcular el tiempo necesario. Sé flexible con los plazos: fija un objetivo para completar una versión en un trimestre determinado para proceder con un cronograma aproximado en mente.

4. Planificar las iteraciones

En este paso, el equipo ágil tiene que planificar los entregables de cada versión.

Desglosa los entregables en pequeñas tareas procesables basadas en historias de usuario. Estas tareas ayudarán al equipo a trabajar en nuevas funciones y actualizar las antiguas en función de la evolución de las necesidades del usuario final.

En Scrum Ágil este paso se conoce como plan de sprint . Se crea un sprint backlog seleccionando elementos específicos del backlog del producto.

Durante las semanas uno a cuatro del sprint, el Equipo Scrum trabaja en los elementos de acción de un sprint backlog. Una vez que comienza el sprint, no se pueden añadir o eliminar tareas del backlog del sprint.

5. Organice revisiones periódicas

Organiza standups diarios o scrum diarios con tu equipo ágil para facilitar la colaboración y la mejora continuas.

Celebre una revisión del sprint al final de cada sprint para mostrar el trabajo que el equipo ha completado hasta el momento y pedir opiniones a las partes interesadas.

La retrospectiva del sprint es otra ceremonia ágil importante. Utilízala para analizar qué funcionó bien durante el sprint, qué áreas necesitan desarrollo y cómo puede mejorar el equipo en los sprints siguientes.

6. Ata los pasos con un software de gestión de proyectos

La gestión de todos estos pasos se vuelve fluida con La herramienta de gestión ágil de proyectos de ClickUp .

Desde la creación de hojas de ruta de productos, la planificación de sprints y el seguimiento del progreso hasta el mantenimiento de la colaboración, esta plataforma mantiene todas las piezas móviles bajo un mismo techo y mejora la eficacia del proceso de desarrollo.

Veamos cómo puedes sacar el máximo partido de esta plataforma para planificar tu proyecto ágil:

Acelera el proceso de desarrollo conCerebro ClickUp. Utilice IA para generar hojas de ruta de productos, planes de pruebas, especificaciones técnicas y mucho más en un instante

ClickUp Brain ayuda en la creación de documentación técnica para proyectos ágiles

Ajuste las metas del proyecto y los indicadores clave de rendimiento (KPI) con la funciónMetas de ClickUp y obtenga informes automatizados sobre el progreso del proyecto

Simplifique el seguimiento de metas y manténgase al día con el progreso con la función Metas de la plataforma de gestión ágil de proyectos de ClickUp

Mantenga informadas a las partes interesadas conVista del chat de ClickUpasigne tareas y colabore etiquetando a los miembros del equipo en los comentarios

Comparte actualizaciones, enlaza recursos y dirígete a los miembros de un equipo ágil con ClickUp Chat View

Manténgase al díaplan de capacidad ágil conFunción de vista Carga de trabajo de ClickUp. Evalúe la capacidad de carga de trabajo de su equipo y la duración estimada, y planifique los sprints en consecuencia

Obtenga una visibilidad clara de la carga de trabajo de su equipo ágil con la vista Equipo de ClickUp

Compruebe hasta dónde ha llegado con el proyecto y cuánto trabajo le queda con los gráficos Burnup y Burndown respectivamente

Evalúe el progreso realizado durante los Sprints con los gráficos Burnup en ClickUp

Supervise los sprints en función del estado de las tareas, utilice códigos de color para obtener una rápida visión general del progreso e identifique los cuellos de botella antes de que se conviertan en una amenaza con un gráfico de flujo acumulativo

Siga el progreso de los Sprints de un vistazo con un gráfico de flujo acumulativo en ClickUp

Visualiceflujos de trabajo ágiles y sprints de la forma que quieras. Ordénalos fácilmente por estado, fecha límite, prioridad y mucho más con la vista Tablero

Vista Tablero en ClickUp hace que el seguimiento del progreso sin problemas con tableros Kanban

Tanto si sigue Scrum, Kanban, Lean Software Development o cualquier otra metodología ágil, Plataforma de gestión de proyectos de ClickUp le permite gestionar todos los proyectos dentro de una plataforma unificada.

No más malabares entre múltiples apps-ClickUp soporta 1000+ integraciones con herramientas populares como GitLab, GitHub, Figma, Slack, y muchas más.

La herramienta ayuda a mantener los principios ágiles, mejora la productividad y permite a los equipos de desarrollo centrarse en su tarea principal, es decir, el desarrollo de productos estelares.

Plantillas de planificación de proyectos ágiles

La planificación de proyectos ágiles puede resultar abrumadora si se parte de cero, pero no cuando se dispone de un marco de trabajo listo para usar como guía

ClickUp es gratuito/a y totalmente personalizable plantillas ágiles pueden hacer que planificar y organizar proyectos sea menos estresante.

Aquí tienes algunas plantillas que puedes consultar:

Plantilla de planificación de proyectos ClickUp

Organice varios proyectos con la plantilla de planificación de proyectos de ClickUp y no pierda de vista sus tareas pendientes

¿Tiene demasiados proyectos entre manos? Plantilla de planificación de proyectos de ClickUp puede ayudarle a encontrar la calma en medio del caos.

Utiliza esta plantilla de plan de proyecto ágil para visualizar el progreso de tus proyectos en curso mediante tableros Kanban, asignar correctamente los recursos y mantener alineadas a las partes interesadas.

Puede realizar un seguimiento del progreso del proyecto con estados personalizados como Completada, En curso, En espera y Pendiente. Los atributos personalizados como Riesgo, Presupuesto restante, Duración y Progreso del trabajo le permiten explorar rápidamente los datos del proyecto.

La plantilla también ofrece seis opciones de vista personalizadas (Actividades del proyecto, Calendario y Seguimiento del presupuesto, por nombrar algunas) para mantenerle al día sobre el paradero de cada proyecto.

Plantilla ClickUp de gestión ágil de proyectos

Siga la metodología ágil para proyectos que no sean de desarrollo de software utilizando la plantilla de gestión ágil de proyectos de ClickUp

Si gestiona un equipo que no es de desarrollo y desea implantar metodologías ágiles en su sistema, Plantilla de gestión de proyectos ágiles de ClickUp sería un buen punto de partida.

Utilice el Formulario para poblar el backlog con tareas y priorizarlas, llevar a cabo tareas con el Tablero o Sprints, y programar check-ins regulares (como revisiones de sprint o retrospectivas) para hacer mejoras sobre la marcha.

Plantilla ClickUp de gestión ágil de Scrum

Ejecute con éxito proyectos de desarrollo de software con la plantilla de gestión Agile Scrum de ClickUp

Los proyectos complejos de desarrollo de software requieren un sistema estandarizado para realizar un seguimiento del progreso, optimizar los sprints y garantizar una entrega más rápida. Puede establecer este sistema con Plantilla de gestión Agile Scrum de ClickUp . Desde la identificación de backlogs, la planificación de sprints, los standups diarios y la revisión de sprints hasta las retrospectivas, la plantilla le ayuda a ocuparse de cada paso.

Los estados, campos y vistas personalizados garantizan la visibilidad del progreso del proyecto y establecen una comunicación clara entre los equipos de producto, ingeniería y control de calidad. Utilice la plantilla para supervisar de cerca su flujo de trabajo, abordar los cuellos de botella desde el principio y mejorar la eficiencia y el rendimiento generales.

Plantilla de planificación ágil de sprints ClickUp

Planifique sprints, realice un seguimiento del progreso, gestione recursos y visualice dependencias con la plantilla de planificación de sprints ágiles de ClickUp

¿Desea obtener resultados de primer nivel en plazos cortos? Céntrese en la planificación eficaz de los sprints con Plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp .

Le ayuda a obtener una Panorámica detallada de las tareas en el backlog del proyecto, mantiene a todas las partes interesadas en la misma página y ofrece un seguimiento del progreso sin fisuras a través de las diferentes fases del ciclo de vida del sprint.

Utilice estados, campos y vistas personalizados para adaptar el marco a sus necesidades. Funciones como el control de tiempo, las etiquetas, las advertencias de dependencia y los correos electrónicos facilitan su trabajo como gestor de proyectos, manteniendo a su equipo ágil más productivo y organizado.

¿Otro punto a favor? Estos plantillas de gestión de proyectos son útiles para los nuevos profesionales ágiles y los expertos que buscan ser más eficientes con la planificación de proyectos.

Cómo superar los obstáculos en la planificación ágil

Como gestor de proyectos, debe ser consciente de los retos que pueden surgir durante la planificación ágil. Pueden presentarse de cualquiera de los siguientes formularios:

Desviación del alcance

En la metodología ágil, las partes interesadas realizan aportaciones a lo largo de todo el proyecto y los requisitos cambian en cada sprint. La evolución de los requisitos del proyecto suele ampliar el alcance del trabajo más allá de lo decidido inicialmente.

| Al definir las metas del proyecto, hay que establecer expectativas claras y realistas sobre el resultado del proyecto y asegurarse de que todos los interesados lo sepan. Si el alcance del trabajo se amplía más allá de lo que su equipo se siente cómodo, resuélvalo inmediatamente. |

Falta de tiempo

Una de las principales prioridades de Agile es la colaboración. Sin embargo, cuando el equipo de ingenieros está constantemente en contacto con probadores y clientes, puede restar mucho tiempo de su agenda diaria.

| Modo de mitigarlo: Utilice el software /href/https://clickup.com/es-ES/blog/2353/gestion-agil-de-proyectos/agile de gestión de proyectos/%href/ para agilizar la comunicación entre los miembros del equipo y las partes interesadas y capacite a sus desarrolladores para gestionar su tiempo de forma más eficaz. |

Inadecuado para determinados proyectos

Aunque la planificación ágil funciona mejor en proyectos de desarrollo de software, puede no ser adecuada para proyectos que no pueden acomodarse a cambios incrementales. Por ejemplo, la planificación ágil no sirve para proyectos de construcción, ya que las continuas opiniones de las distintas partes interesadas pueden ser más perjudiciales que beneficiosas.

| Antes de implantar una metodología ágil, hay que evaluar si el proyecto es adecuado. |

Estrategias para el éxito de la negociación y la comunicación con las partes interesadas en la planificación ágil

A pesar de las dificultades, los gestores de proyectos pueden mantener una relación amistosa con las partes interesadas, los clientes, los usuarios o los patrocinadores y negociar como profesionales. Veamos cómo:

Escucha activa: Escucha pacientemente las necesidades y preocupaciones de las partes interesadas durante el proyecto e introduce los cambios oportunos, pero asegúrate de evitar que se desvíe el alcance

Escucha pacientemente las necesidades y preocupaciones de las partes interesadas durante el proyecto e introduce los cambios oportunos, pero asegúrate de evitar que se desvíe el alcance Transparencia: Genera confianza y reduce la incertidumbre manteniendo informados a los interesados sobre los progresos, retos y decisiones

Genera confianza y reduce la incertidumbre manteniendo informados a los interesados sobre los progresos, retos y decisiones Colaboración en la toma de decisiones: Implicar a las partes interesadas en todos los procesos de toma de decisiones importantes o secundarias para garantizar su aceptación y una mejor alineación

Implicar a las partes interesadas en todos los procesos de toma de decisiones importantes o secundarias para garantizar su aceptación y una mejor alineación Resolución de conflictos: Si surge cualquier malentendido o conflicto entre los miembros del equipo y las partes interesadas, abordarlo con prontitud y de manera constructiva y encontrar una solución mutuamente beneficiosa

Diga sí a Agile para una gestión de proyectos más eficaz

Cuando se aplican metodologías ágiles de planificación para la gestión de proyectos, es posible adaptarse con facilidad y eficacia a las necesidades cambiantes de los usuarios y a las opiniones de los clientes, así como adaptar los procesos.

No tiene que predecir el resultado: la metodología ágil le da la flexibilidad necesaria para averiguarlo a medida que avanza con las iteraciones.

Como resultado, puede crear productos de alta calidad que añadan valor a la vida del cliente sin preocuparse por el esfuerzo y los recursos desperdiciados.

¿Listo para empezar? Registrarse en ClickUp y gestione sus proyectos de forma ágil

Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. ¿Cómo se crea un plan ágil?

Para crear un plan ágil, empieza por definir objetivos claros. Divídelos en tareas manejables, calcula el esfuerzo de cada tarea, priorízalas y, a continuación, ejecútalas de forma iterativa y adáptalas en función de la información recibida.

2. ¿Qué incluye un plan de proyecto ágil?

Un plan de proyecto ágil incluye las metas del proyecto, la hoja de ruta del producto, el backlog del producto, el backlog del sprint, los standups diarios, la planificación de lanzamientos y el seguimiento del progreso.

3. ¿Cómo se estructura un proyecto ágil?

Estructure un proyecto ágil definiendo objetivos claros, creando un backlog del producto, dividiéndolo en backlogs de sprints, asignando tareas a los miembros del equipo, celebrando reuniones periódicas de sprints, iterando a través de sprints y adaptándose en función de los comentarios.