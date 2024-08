las 10 mejores alternativas a Hubspot para equipos de marketing en 2024 (reseñas y precios)

HubSpot es el santo grial para los profesionales del marketing de todo el mundo y cuenta con más de 194.000 clientes en más de 120 países de todo el mundo. Ofrece funciones de marketing, como formularios, chat en directo, marketing por correo electrónico y un CRM de ventas bien integrado.

Pero ¿significa eso que HubSpot es el mejor software de automatización de marketing para usted?

Bueno, sólo para algunos.

El principal problema con HubSpot es lo caro que es. HubSpot tiene precios diferentes para cada producto, como el Hub de marketing, el software CRM de ventas y el Hub de servicios. Aunque puedes comprar cada producto por separado, la agrupación aumenta tu inversión total.

Aunque HubSpot es grande en la automatización de marketing, muchos equipos más pequeños buscan alternativas para elevar sus estrategias de marketing al siguiente nivel.

Puede haber mejores opciones que HubSpot si quieres un software económico para pequeñas y medianas empresas.

En este artículo, destacaremos las 10 mejores alternativas a HubSpot. Cubriremos sus funciones clave, pros y contras, precios y valoraciones de los clientes para ayudarle a encontrar el mejor software de automatización de marketing que se adapte a las necesidades únicas de su empresa.

¿Qué debe buscar en una alternativa a HubSpot?

HubSpot proporciona un conjunto integral de funciones para que optimices tus operaciones.

Sin embargo, cuando se trata de casos de uso específicos, puede encontrar algunas alternativas en esta lista que son más aplicables. Estos son algunos atributos clave que debes buscar en una alternativa a HubSpot:

Funciones y capacidades avanzadas: Busca una herramienta que proporcione un poco más a tu equipo de marketing junto con funciones de automatización de marketing por correo electrónico y CRM

Busca una herramienta que proporcione un poco más a tu equipo de marketing junto con funciones de automatización de marketing por correo electrónico y CRM Facilidad de uso: Elija una alternativa a HubSpot que sea intuitiva, fácil de navegar y que no tenga una curva de aprendizaje pronunciada

Elija una alternativa a HubSpot que sea intuitiva, fácil de navegar y que no tenga una curva de aprendizaje pronunciada Capacidades de integración: Evalúe su opción para capacidades de integración sin fisuras con sistemas de software críticos

Evalúe su opción para capacidades de integración sin fisuras con sistemas de software críticos Precios: El precio de HubSpot es un punto de dolor significativo, especialmente para pequeños equipos de marketing y empresas. Seleccione herramientas que sean asequibles y ofrezcan valor por su dinero

Las 10 mejores alternativas a HubSpot para usar en 2024

Aquí está nuestra lista de las 10 mejores alternativas de HubSpot para tu equipo de marketing en 2024.

1. ClickUp

ClickUp es una completa software gratuito/a de gestión de proyectos y un todo en uno herramienta de productividad adecuada para cualquier equipo de marketing, independientemente de su tamaño o sector.

El sitio Entorno de trabajo de gestión de proyectos de marketing de ClickUp es especialmente relevante para la automatización del marketing. Ofrece funciones esenciales, como vistas del Calendario, tableros Kanban y oportunidades de colaboración en tiempo real.

Gestione tareas y proyectos, y colabore eficazmente con su equipo utilizando ClickUp

Idear, planificar y ejecutar sus programas de marketing con ClickUp

Cree calendarios de contenidos y gestione los calendarios de publicación con el software. Automatice el marketing por correo electrónico con su herramienta de herramientas de productividad del correo electrónico mejore su productividad con las herramientas integradas de plantillas de gestión de campañas de marketing y visualizar rápidamente el progreso con sus diferentes paneles que ofrecen información sobre cualquier cuello de botella antes de que retrasen un proyecto.

Pero eso no es todo Automatización ClickUp le permite crear flujos de trabajo utilizando más de 50 acciones distintas. Seleccione uno de los más de 100 flujos de trabajo de ClickUp que ya están automatizados. Utilice la Automatización de ClickUp para actualizar automáticamente estados, enviar mensajes y asignar tareas o comentarios.

Deje que las Automatizaciones ClickUp hagan su trabajo.

Trabaje en todas las apps de la plataforma colaborativa de ClickUp con flujos de trabajo predefinidos o personalizables.

ClickUp también ofrece miles de plantillas para crear planes de marketing , planes de comunicación y calendarios de contenido con diferentes paneles y vistas para mantenerte en el camino hacia la consecución de tus metas.

Además, el Asistente de escritura ClickUp AI es uno de los mejores Herramientas de escritura de IA para ayudarle a generar rápidamente material de marketing esencial, como resúmenes de contenidos, campañas de correo electrónico, entradas de blog y estudios de casos.

Utilice el asistente de escritura IA de ClickUp para generar entradas de blog, aportar ideas, redactar correos electrónicos, etc ClickUp AI (Inteligencia Artificial) ayuda a los profesionales del marketing a ajustar y personalizar los mensajes en función de las necesidades de los clientes y del punto del recorrido de compra en el que se encuentren.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatización de marketing: Potentes funciones de automatización de marketing con amplias opciones de personalización para simplificar los flujos de trabajo de marketing

Potentes funciones de automatización de marketing con amplias opciones de personalización para simplificar los flujos de trabajo de marketing Gestión de tareas: Cree tareas periódicas, comuníquelas y asígnelas a las partes interesadas pertinentes para que las operaciones sean más fluidas

Cree tareas periódicas, comuníquelas y asígnelas a las partes interesadas pertinentes para que las operaciones sean más fluidas Plantillas personalizables: Acceda a la amplia colección de plantillas personalizables, que incluye recorrido del cliente y automatización del correo electrónico plantillas

Acceda a la amplia colección de plantillas personalizables, que incluye recorrido del cliente y automatización del correo electrónico plantillas Seguimiento del pipeline: Potente función de visualización del pipeline con más de 10 vistas altamente adaptables, incluidos tableros Kanban y vistas Tabla, para el seguimiento de las cuentas de ventas a lo largo del embudo

Potente función de visualización del pipeline con más de 10 vistas altamente adaptables, incluidos tableros Kanban y vistas Tabla, para el seguimiento de las cuentas de ventas a lo largo del embudo Asistencia de IA: Asistente de ClickUp AI para agilizar la creación de páginas de destino, publicaciones en redes sociales, publicaciones en blogs y otros contenidos

Limitaciones de ClickUp

La vista Gantt carece de personalización y flexibilidad

Problemas de carga de los proyectos

Precios de ClickUp

Free Forever (gratuito/a)

Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Business Plus: 19 $/mes por usuario

19 $/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Nota: ClickUp AI está disponible por 5 $ por espacio de trabajo en todos los planes de pago.

ClickUp opiniones y valoraciones:

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

4,7/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

2. Cáscara de nuez

vía Nutshell Nutshell es una solución de CRM compatible con la captación de clientes, la automatización del marketing, la previsión de ventas y la gestión de flujos de ingresos, todo en una sola plataforma.

Nutshell proporciona un repositorio centralizado para importar, gestionar y exportar datos de contactos. Su potente herramienta de marketing por correo electrónico, Nutshell Campaigns, ofrece potentes funciones de filtrado para establecer audiencias y crear y enviar envíos masivos de correo electrónico, boletines y boletines de noticias secuencias de goteo .

Las mejores funciones

Gestión del pipeline: Múltiples vistas del pipeline, incluyendo un tablero desplegable y un mapa visual

Múltiples vistas del pipeline, incluyendo un tablero desplegable y un mapa visual Recordatorios de actividad: Herramienta de secuenciación con alertas puntuales para el seguimiento de clientes

Herramienta de secuenciación con alertas puntuales para el seguimiento de clientes Formularios inteligentes: Formularios web inteligentes fáciles de integrar para la captación de clientes potenciales

Formularios web inteligentes fáciles de integrar para la captación de clientes potenciales Automatización de ventas: Marcadores de progreso de ventas con una función de arrastrar y soltar para que los usuarios designen los clientes potenciales como ganados, cancelados o perdidos

Marcadores de progreso de ventas con una función de arrastrar y soltar para que los usuarios designen los clientes potenciales como ganados, cancelados o perdidos CRM: Almacenamiento ilimitado de datos y contactos de CRM

Almacenamiento ilimitado de datos y contactos de CRM Informes y análisis: Función de elaboración de informes con puntos de datos, como ventas cerradas, productividad, previsiones de ingresos, etc., que permiten generar presentaciones y gráficos sin problemas

Limitaciones

Incomoda barra de contactos de clientes potenciales

Limitaciones en las personalizaciones y búsquedas por palabra clave

Precios de las cáscaras de nuez

**Fundación:$16 por usuario por mes (facturado anualmente)

**Pro:42 $ por usuario y mes (facturación anual)

Power IA: 52 $ por usuario al mes (facturación anual)

52 $ por usuario al mes (facturación anual) Enterprise: 67 $ por usuario al mes (facturación anual)

Puede probar cualquiera de los planes gratuitos/a durante 14 días.

Opiniones y valoraciones de Nutshell

G2: 4.2/5 (919+ opiniones)

4.2/5 (919+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (447+ opiniones)

3. Brevo

vía Brevo Brevo (antes Sendinblue) es una suite CRM con múltiples funciones de automatización del marketing orientadas a ayudarle a crecer más rápido.

Aunque su base es una plataforma de marketing por correo electrónico para pequeñas y medianas empresas, ofrece automatización de marketing para crear y gestionar páginas de destino, campañas de anuncios en redes sociales y otras funciones herramientas de inbound marketing .

Las mejores funciones de Brevo

**Automatización de ventas: personalización multicanal, análisis y desencadenantes para simplificar el flujo de trabajo de ventas

Anuncios de Facebook: Anuncios de reorientación automatizados para captar los clientes potenciales adecuados

Anuncios de reorientación automatizados para captar los clientes potenciales adecuados **API: Catálogo de API bien surtido para simplificar las integraciones

Mensajería adaptada al móvil: Marketing por SMS y WhatsApp para dirigirse a los clientes de forma adaptada al móvil

Marketing por SMS y WhatsApp para dirigirse a los clientes de forma adaptada al móvil Páginas de destino personalizadas: Creador de formularios de arrastrar y soltar para personalizar sus páginas

Creador de formularios de arrastrar y soltar para personalizar sus páginas Marketing por correo electrónico: Segmentación automatizada de listas de correo electrónico para mejorar el porcentaje de clics

Limitaciones de facturación

La configuración puede ser difícil para los principiantes

Es complicado añadir y eliminar miembros de un plan

Precios de Brevo

Free Forever (gratuito/a)

**Principiante:25 $/mes (facturación anual)

Business: 65 $/mes (facturación anual)

65 $/mes (facturación anual) BrevoPlus: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Bravo

G2: 4.5/5 (680+ opiniones)

4.5/5 (680+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1910+ opiniones)

4. ActiveCampaign

vía ActiveCampaign ActiveCampaign es una herramienta de automatización de marketing para empresas centradas en el usuario que buscan impulsar el crecimiento con un pequeño equipo de marketing.

Ofrece una completa solución de CRM, herramientas de marketing por correo electrónico y una sencilla automatización de las llamadas entrantes y salientes flujos de trabajo de marketing para ayudarle a ofrecer la mejor experiencia al cliente.

ActiveCampaign utiliza desencadenantes de acciones predeterminadas en el proceso de ventas para generar y enviar secuencias de correo electrónico en piloto automático, al igual que HubSpot. El software recopila datos de usuarios de redes sociales, mensajes de texto, páginas de destino, chats en directo y otros materiales en línea para dirigirse a clientes potenciales de alta intención.

Las mejores funciones de ActiveCampaign

Alertas de actividad: Recordatorios automáticos para fechas importantes de clientes y seguimientos

Recordatorios automáticos para fechas importantes de clientes y seguimientos Mapa de automatizaciones: Vista clara de todas las automatizaciones avanzadas en un único lugar para facilitar el seguimiento avanzado y la elaboración de informes sobre a qué responden los clientes

Vista clara de todas las automatizaciones avanzadas en un único lugar para facilitar el seguimiento avanzado y la elaboración de informes sobre a qué responden los clientes Integración con Shopify: Desde correos electrónicos de bienvenida hasta notificaciones de abandono de carritos, todo puede automatizarse a lo largo del ciclo de vida de las interacciones con los clientes

Desde correos electrónicos de bienvenida hasta notificaciones de abandono de carritos, todo puede automatizarse a lo largo del ciclo de vida de las interacciones con los clientes Función de puntuación de compromiso: Seguimiento de las acciones de los compradores leales mediante la puntuación de sus acciones

Seguimiento de las acciones de los compradores leales mediante la puntuación de sus acciones Herramienta de puntuación de clientes potenciales incorporada: Puntuación de clientes potenciales basada en la intención y el presupuesto para una rápida gestión del proceso de ventas

Puntuación de clientes potenciales basada en la intención y el presupuesto para una rápida gestión del proceso de ventas Mensajería adaptada a móviles: Marketing automatizado por SMS y mensajería in situ

Limitaciones de ActiveCampaign

La (elaboración de) informes no incluye la atribución

Fallos y retrasos ocasionales

Precios de ActiveCampaign

Lite: 29 $/mes por usuario (facturación anual)

29 $/mes por usuario (facturación anual) Plus: 49 $/mes por tres usuarios (facturación anual)

49 $/mes por tres usuarios (facturación anual) **Profesional:149 $/mes por cinco usuarios (facturación anual)

Enterprise: Precios personalizados

Puede probar cualquiera de los planes gratis/a durante 14 días.

Opiniones y valoraciones de ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (10675+ opiniones)

4.5/5 (10675+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2335+ opiniones)

5. Keap

vía Keap Keap (antes InfusionSoft) es un CRM y una herramienta de automatización para que las pequeñas empresas mejoren sus procesos de automatización de marketing y ventas.

El CRM se integra con funcionalidades de comercio electrónico que automatizan la gestión del inventario, el seguimiento después de las compras y el cobro de facturas para su tienda en línea.

Keap ofrece un panel centralizado que proporciona análisis detallados e informes exhaustivos sobre las fuentes de clientes potenciales, los porcentajes de clics, la cumplimentación de formularios, el seguimiento de ventas, el intento correcto de las campañas y los ingresos, gestión de contactos actividades y otras transacciones.

Las mejores funciones

Gestión de clientes potenciales: Utilice funciones como segmentación, priorización, distribución y filtrado para gestionar clientes potenciales y cerrar más equipos de ventas

Utilice funciones como segmentación, priorización, distribución y filtrado para gestionar clientes potenciales y cerrar más equipos de ventas Páginas de aterrizaje personalizadas: Constructor de campañas de arrastrar y soltar para crear páginas de aterrizaje de alta conversión

Constructor de campañas de arrastrar y soltar para crear páginas de aterrizaje de alta conversión Importación de datos: Migración gratuita/a de datos desde plataformas como Mailchimp y Constant Contact

Migración gratuita/a de datos desde plataformas como Mailchimp y Constant Contact CRM: Sincroniza con flujos de trabajo personalizados que actualizan cada interacción con un cliente potencial a través de las diferentes fases de ventas

Sincroniza con flujos de trabajo personalizados que actualizan cada interacción con un cliente potencial a través de las diferentes fases de ventas Integraciones: Integración perfecta con como Zapier, Quickbooks y Shopify, lo que hace que sea muy fácil mantener todos los datos relacionados con los clientes individuales en un solo lugar

Integración perfecta con como Zapier, Quickbooks y Shopify, lo que hace que sea muy fácil mantener todos los datos relacionados con los clientes individuales en un solo lugar Email marketing: Utiliza funciones como plantillas, autorespuestas y filtros de spam para mantener actualizada tu correspondencia electrónica

Limitaciones de espacio

Las plantillas de correo electrónico tienen diseños básicos

Los contactos duplicados son difíciles de gestionar

Precios de Skype

Keap ofrece tres planes de precios (para un mínimo de 2500 contactos):

**Pro:183 $/mes (facturación anual)

Max: 229 $/mes (facturación anual)

229 $/mes (facturación anual) Ultimate: 229 $/mes (facturación anual)

Puedes probar los planes Pro y Max gratis/a durante 14 días.

Opiniones y valoraciones

G2: 4.2/5 (1465+ opiniones)

4.2/5 (1465+ opiniones) Capterra: 4.1/5 (1260+ opiniones)

6. Engagebay

vía Engagebay Engagebay ofrece diversas herramientas de automatización de marketing y CRM, soluciones de chat en directo y software de asistencia.

Sin embargo, es beneficioso como herramienta de marketing , que ofrece un conjunto de funciones "todo en uno" para pequeños equipos de marketing y ventas.

Las capacidades de automatización de marketing entrante de Engagebay incluyen generación de prospectos, puntuación, segmentación, flujos de trabajo de mensajería del sitio y SMS, gestión de campañas y mucho más. Automatice sus flujos de trabajo de marketing por correo electrónico creando secuencias de correo electrónico y entregas automatizadas basadas en desencadenantes del comportamiento del cliente.

Las mejores funciones degagebay

Informes y análisis: Supervise el rendimiento de su equipo de marketing observando el número de visitantes, suscriptores y tasa de conversión

Supervise el rendimiento de su equipo de marketing observando el número de visitantes, suscriptores y tasa de conversión Análisis predictivo: Puntuación y recomendaciones predictivas de clientes potenciales impulsadas por IA

Puntuación y recomendaciones predictivas de clientes potenciales impulsadas por IA Personalizaciones de páginas de destino: Utilice funciones como el creador de páginas de destino gratuito/a de arrastrar y soltar para crear páginas web y realizar pruebas A/B para optimizarlas aún más

Utilice funciones como el creador de páginas de destino gratuito/a de arrastrar y soltar para crear páginas web y realizar pruebas A/B para optimizarlas aún más Programador de reuniones: Herramienta de programación de citas para una experiencia de usuario perfecta

Herramienta de programación de citas para una experiencia de usuario perfecta Soporte al cliente: Excelente compatibilidad de incorporación para una automatización fiable del correo electrónico

Limitaciones degagebay

Limitaciones para el número de nodos en la automatización, incluso en los niveles superiores

La curva de aprendizaje es empinada

Precios degagebay

Free Forever (gratuito/a)

Básico: $13.79/mes por usuario (facturado anualmente)

$13.79/mes por usuario (facturado anualmente) Growth: $59.79/mes por usuario (facturado anualmente)

$59.79/mes por usuario (facturado anualmente) Pro: $110.39/mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y valoraciones de Engagebay

G2: 4.6/5 (210+ opiniones)

4.6/5 (210+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (600+ opiniones)

7. Pipedrive

vía Pipedrive Pipedrive es un software de gestión de pipeline de ventas y CRM casi tan popular como HubSpot, especialmente entre equipos de ventas remotos.

Pipedrive ofrece herramientas de ventas, análisis, más de 300 integraciones y otras funciones para gestionar el contenido y los flujos de trabajo que impulsan el proceso de ventas.

Su completa vista del pipeline muestra el estado de cada oportunidad de ventas en el embudo y ayuda a identificar y mitigar los cuellos de botella, si los hay.

Las mejores funciones de Pipedrive

Alertas automatizadas: Recordatorios de actividad para que los representantes de ventas realicen un seguimiento de los clientes potenciales

Recordatorios de actividad para que los representantes de ventas realicen un seguimiento de los clientes potenciales Automatización de ventas: Ventas y equipo de ventasautomatización del flujo de trabajo para la gestión de procesos y relaciones con los clientes

Ventas y equipo de ventasautomatización del flujo de trabajo para la gestión de procesos y relaciones con los clientes Análisis predictivo: Recomendaciones de IA para ayudar a cerrar más acuerdos

Recomendaciones de IA para ayudar a cerrar más acuerdos Informes y análisis: Informes detallados sobre transacciones de ventas, satisfacción del cliente y actualizaciones de la cartera de pedidos

Informes detallados sobre transacciones de ventas, satisfacción del cliente y actualizaciones de la cartera de pedidos **Campos personalizados:Campos personalizados en CRM que le permiten supervisar información importante sobre transacciones como valores, datos de contacto o fases de ventas

Marketing por correo electrónico: Gestión de contactos, seguimiento de las interacciones con los clientes y desencadenantes de flujos de trabajo por correo electrónico a través de integraciones basadas en correspondencia electrónica automatizada

Limitaciones de Pipedrive

Se pueden mejorar funciones móviles como el envío de recordatorios

Carece de funciones para planificar campañas

Precios de Pipedrive

Esencial: $9.90/mes por usuario

$9.90/mes por usuario Avanzado: 19,90 $/mes por usuario

19,90 $/mes por usuario Profesional: 39,90 $/mes por usuario

39,90 $/mes por usuario Power: 49,90 $/mes por usuario

49,90 $/mes por usuario Enterprise: 59,90 $/mes por usuario

Opiniones y valoraciones sobre Pipedrive

G2: 4.2/5 (1716+ opiniones)

4.2/5 (1716+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2923+ opiniones)

8. Goteo

vía Goteo Drip es un CRM rico en funciones creado para dar soporte a los equipos de marketing de comercio electrónico y permitirles ofrecer a sus clientes productos, servicios y experiencias hiperpersonalizados.

Drip no se presenta como una suite de marketing, sino como una solución única que recopila datos de contacto individuales, personaliza el escaparate digital para cada cliente potencial y, a continuación, interactúa con él por correo electrónico, SMS y redes sociales.

Las mejores funciones de Drip

Gestión de la relación con el cliente: Notificaciones de carritos abandonados y gestión de la relación con el cliente después de la compra

Notificaciones de carritos abandonados y gestión de la relación con el cliente después de la compra Automatización de ventas: Plantillas y flujos de trabajo prediseñados de correo electrónico y SMS para facilitar sus flujos de trabajo

Plantillas y flujos de trabajo prediseñados de correo electrónico y SMS para facilitar sus flujos de trabajo Insights: Vea el impacto completo de sus estrategias de marketing a través de paneles detallados para modificar y mejorar las experiencias de los clientes con el fin de aumentar el valor de por vida

Vea el impacto completo de sus estrategias de marketing a través de paneles detallados para modificar y mejorar las experiencias de los clientes con el fin de aumentar el valor de por vida **Integraciones:Integración de datos de sitios de comercio electrónico como Shopify, WooCommerce, etc

**Automatización de anuncios: Automatización de anuncios en redes sociales con contenido personalizado para clientes individuales

Campañas multicanal: Unificarcomunicaciones con los clientes con correos electrónicos y SMS hipersegmentados, ventanas emergentes in situ y plantillas y flujos de automatización prediseñados

Limitaciones del goteo

Falta de barras visuales de estado del flujo de trabajo

Fallos ocasionales

Precios del goteo

Drip ofrece un precio único - 39 $ al mes para un mínimo de 2500 contactos de correo electrónico.

Opiniones y valoraciones de Drip

G2: 4.4/5 (457+ opiniones)

4.4/5 (457+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (180+ opiniones)

9. Mailchimp

vía Mailchimp Mailchimp es una conocida plataforma de automatización del marketing por correo electrónico para empresas en crecimiento. Ha ampliado su oferta para incluir la gestión de las relaciones con los clientes, el diseño de sitios web y otras herramientas generales de automatización del marketing.

Mailchimp ofrece un Customer Journey Builder para personalizar correos electrónicos para convertir clientes a escala y configurar desencadenantes para una entregabilidad perfecta basada en patrones de comportamiento, datos de navegación y tendencias de compra.

También le ayuda a realizar ventas cruzadas de sus productos, recuperar carritos abandonados, volver a captar clientes existentes y ganar otros nuevos.

Las mejores funciones de Mailchimp

Análisis predictivo: Recomendaciones basadas en datos para la optimización de campañas de marketing

Recomendaciones basadas en datos para la optimización de campañas de marketing Segmentación: Utiliza lógica avanzada como importes de gasto, comportamiento de compra y atributos previstos para analizar el rendimiento de la campaña con informes personalizados, visualizaciones de embudo y evaluación comparativa del sector

Utiliza lógica avanzada como importes de gasto, comportamiento de compra y atributos previstos para analizar el rendimiento de la campaña con informes personalizados, visualizaciones de embudo y evaluación comparativa del sector Plantillas prediseñadas: Acceda a una enorme biblioteca de diseños prediseñados y generativos avanzadosHerramientas de IA para crear contenido de marca en las redes sociales

Acceda a una enorme biblioteca de diseños prediseñados y generativos avanzadosHerramientas de IA para crear contenido de marca en las redes sociales Función de panel de audiencias: Obtenga información sobre datos demográficos, firmográficos y de comportamiento

Obtenga información sobre datos demográficos, firmográficos y de comportamiento Función de optimización del contenido: Sugerencias de contenido basadas en IA para mejorar los elementos visuales, el diseño y el texto de los correos electrónicos

Limitaciones de Mailchimp

Las funciones de automatización sólo están disponibles con los planes Premium

Sin autonomía sobre el diseño del correo electrónico

Precios de Mailchimp

Mailchimp ofrece cuatro planes de precios (para un mínimo de 500 contactos):

Free Forever

Básico: $4.60/mes (facturado anualmente)

$4.60/mes (facturado anualmente) Estándar: $6.88/mes (facturado anualmente)

$6.88/mes (facturado anualmente) Premium: 137,46 $/mes (facturación anual)

Opiniones y valoraciones de Mailchimp

G2: 4.3/5 (12390+ opiniones)

4.3/5 (12390+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (16703+ opiniones)

10. Ontraport

vía Ontraport Ontraport es un automatización de marketing empresarial y CRM para medianas empresas y grandes organizaciones para ayudarles a ampliar sus procesos de marketing y ventas a un precio muy inferior al de las empresas.

Desde la segmentación y organización de clientes potenciales hasta su puntuación y enrutamiento a los representantes de ventas adecuados y el mantenimiento de un historial de contactos unificado de las interacciones, el CRM de ventas de Ontraport es una solución potente.

También ofrece un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para ayudarle a crear páginas web y formularios personalizados y visualmente atractivos para captar más clientes potenciales y convertirlos en clientes.

Las mejores funciones de Ontraport

Automatización de ventas: Construye correo electrónico yCampaña SMS flujos de trabajo con desencadenantes para automatizar la entrega, atribuir ingresos en programas omnicanal y generar públicos personalizados de Facebook para anuncios

Construye correo electrónico yCampaña SMS flujos de trabajo con desencadenantes para automatizar la entrega, atribuir ingresos en programas omnicanal y generar públicos personalizados de Facebook para anuncios Personalizaciones de páginas de destino: Constructor de arrastrar y soltar para páginas web y formularios

Constructor de arrastrar y soltar para páginas web y formularios Gestión de canalización: Vista visual de canalización para identificar clientes potenciales de alta intención

Vista visual de canalización para identificar clientes potenciales de alta intención Análisis predictivo: Automatización de SMS basada en palabras clave. Cuando se detectan palabras clave específicas, el sistema hace referencia a los modelos predictivos para anticipar la respuesta o acción más probable asociada a esas palabras clave

Automatización de SMS basada en palabras clave. Cuando se detectan palabras clave específicas, el sistema hace referencia a los modelos predictivos para anticipar la respuesta o acción más probable asociada a esas palabras clave Características adicionales: Obtenga acceso a un CMS, un procesador de pagos digitales incorporado y una función de sitios de membresía para ayudarle a administrar una empresa basada en suscripciones

Limitaciones del portal

Varios usuarios no pueden editar un flujo de trabajo al mismo tiempo

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Ontraport

Básico: $24/mes por usuario

$24/mes por usuario Plus: 83 $/mes por usuario

83 $/mes por usuario **Pro:124 $/mes por usuario

Enterprise: 249 $/mes por usuario

Opiniones y valoraciones de Ontraport

G2: 4.5/5 (207+ opiniones)

4.5/5 (207+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (83+ opiniones)

Encuentra una mejor alternativa a HubSpot para tu equipo de marketing

No hay ninguna razón por la que no debas automatizar los procesos de tus equipos de ventas y marketing, y si HubSpot no se adapta a tus necesidades o a tu presupuesto, ¡elige otra solución!

Nuestra lista completa de las 10 mejores alternativas a HubSpot debería ayudarte. ¡Sin embargo, nos gustaría ir más allá y recomendar ClickUp!

ClickUp cuenta con una sólida gestión de tareas sistema, amplias herramientas de automatización, herramientas de gestión de campañas plantillas prediseñadas, funciones nativas de IA, capacidades de colaboración en tiempo real y mucho más.

Encuentre el coste de campañas enteras, horas facturables y mucho más con fórmulas avanzadas en Campos personalizados de ClickUp

Desde la automatización del correo electrónico hasta la gestión de recursos de marketing, ClickUp es su software de referencia para optimizar su estrategia de marketing y acelerar el crecimiento de su empresa.

Si aún no está seguro de qué software elegir, permítanos invitarle a probar ClickUp de forma GRATUITA (en serio, ¡no tiene que pagar ni un céntimo!). Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para empezar a automatizar sus operaciones de marketing y ventas con ClickUp hoy mismo