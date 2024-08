10 maneras de ser más productivo en el trabajo

¿Te has preguntado alguna vez cómo ser más productivo en el trabajo? Siempre estamos persiguiendo esa sensación de logro que se tiene después de un día realmente productivo.

¿Te acuerdas de esos días en los que te has ganado el sueldo a pulso y te han recordado que realmente eres la persona adecuada para ese trabajo? Es reconfortante Además, sentirás los beneficios de tu productividad mucho después de haber fichado.

Cuando hayas sacado el máximo partido a tu jornada laboral, tendrás más espacio para dedicarte a tus aficiones y estar plenamente presente durante tu tiempo libre.

pendiente de tu productividad: ¡te lo enseñamos!

Pero éste no es el típico artículo sobre productividad. Sabemos que tú sabes que la multitarea nunca funciona. Lo más difícil es sólo empezar y tal vez necesitas ajustar límites con TikTok.

En este artículo, hemos tomado las trucos de productividad un paso más allá con consejos en profundidad para realizar cambios formativos y duraderos en tu ética de trabajo. Desglosaremos la importancia de aumentar tu eficiencia en el trabajo y compartiremos 10 estrategias de productividad de eficacia probada para afrontar cada día de frente.

¿Por qué es importante la productividad?

La importancia de la productividad en tu vida no tiene límite.

Y no estamos hablando de la productividad tóxica que te asusta para que trabajes 12 horas al día y determina tu valor por el número de llamadas de ventas que haces.

Alerta: ¡eso no es productividad!

La productividad real hace hincapié en el valor de la conciliación de la vida laboral y familiar, el ajuste de las horas de trabajo y las horas de trabajo Metas SMART y crear límites saludables con tu trabajo. Así, cuando estés trabajando, dedicarás tiempo ininterrumpido a tus tareas profesionales. Y cuando acaba la jornada laboral, puedes cerrar el portátil (sin presiones para conectarte después de cenar) y descomprimirte de verdad.

Arrastrar y soltar tareas en una vista Tabla de ClickUp para una organización sencilla

Una productividad sana también le ayuda a avanzar por las tareas con eficacia. Le proporciona los conocimientos que necesita para aprovechar los recursos profesionales, minimizar el esfuerzo desperdiciado y tomar decisiones rápidas sobre su flujo de trabajo.

La meta es que sus nuevos consejos de productividad se conviertan en una segunda naturaleza y, con el tiempo, conceptos como la priorización de tareas, gestión del tiempo y la gestión del estrés ya no te frenarán durante la semana.

El impacto colectivo de esto sería, como mínimo, significativo De hecho, el Instituto Americano del Estrés descubrió que el 41% de los trabajadores se sienten menos productivos cuando están estresados, lo que contribuye a la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos en toda la economía estadounidense. 😳

El lado positivo es que está demostrado que los hábitos de productividad significativos mejoran la salud mental y ayudan a controlar la carga de trabajo. También están enlazados con el crecimiento personal, una mayor satisfacción laboral y un aumento de la innovación

En serio, cualquier truco de productividad es mejor que ningún truco de productividad-así que no tienes nada que perder con un poco de prueba y error para encontrar el estrategias que se ajusten a tu estilo de trabajo .

10 consejos de productividad para ser más productivo en el trabajo

Esto es lo que pasa: basta con descargar un Cronómetro Pomodoro no es suficiente.

En su lugar, navegue por las muchas herramientas de productividad diseñadas para aumentar tu eficacia y sentirte realizado en el trabajo. Esto puede venir en forma de un app, Calendario , a Extensión de Chrome , software de Pizarra o un rastreador de hábitos para medir tu productividad .

O, si utiliza ClickUp, ¡todo lo anterior! ⬆️

Supervise las actualizaciones de los proyectos, gestione los flujos de trabajo y colabore con el equipo, todo ello desde su entorno de trabajo de ClickUp

Una vez que haya elegido su software preferido, es hora de ponerse a trabajar, y estamos aquí para ayudar con 10 de nuestras estrategias favoritas para formar hábitos de productividad.

1. Aproveche al máximo sus sesiones de brainstorming

Por mucho que te quedes mirando una página en blanco, tu próxima gran idea nunca aparecerá por arte de magia. No es que hablemos por experiencia ni nada por el estilo. 😅

Esta lucha se siente a menudo durante la fase de ideación de un nuevo concepto o en cualquier sesión de brainstorming. Pero no se limita a los procesos de gestión de proyectos

Los redactores de contenidos sienten la misma presión buscando nuevas perspectivas sobre temas candentes, los equipos de marketing la sienten al inicio de las campañas, ¡y los diseñadores con cada nueva solicitud de diseño! Todos estamos inmersos en una larga y dolorosa búsqueda para derribar nuestros muros creativos técnicas de ideación introduce la ecuación.

Estrategias como correlacionar mapas mentales los mapas mentales, los round robins, los guiones gráficos y la redacción de ideas se crearon para ayudarte a alcanzar tus mejores ideas más rápidamente. Muchas de estas prácticas se realizan mejor con la ayuda de herramientas de brainstorming como software de pizarra digital con funciones para:

Esbozar maquetas

Incrustar medios para un contexto adicional

Crearejemplos de diagramas Las mejores herramientas también vienen cargadas con un tesoro de plantillas preconstruidas para superponer a tu lienzo limpio y guiarte a través de la estrategia de ideación que elijas.

Utilice las Pizarras ClickUp para potenciar la creatividad, asignar tareas, etiquetar a los asignados y mejorar su productividad Pizarras ClickUp son el ejemplo ideal de ello. Con miles de plantillas de productividad para poner en marcha tu creatividad junto al equipo, las Pizarras están diseñadas para ayudarte a capturar y compartir tus ideas en el momento en que te llegue la inspiración.

Especialmente en las fases iniciales de su proyecto, recursos como la pizarra Plantilla de Tablero de ClickUp proporcionan el espacio, la función y la estructura necesarios para sumergirse en cualquier concepto.

¡También tiene el poder de actuar sobre sus ideas al instante utilizando Pizarras en ClickUp con la capacidad única de convertir cualquier nota, texto o figura en su tablero en una tarea procesable! Así no perderá tiempo en alinear sus nuevas ideas con su flujo de trabajo para obtener la máxima productividad.

Bonus: Check out 10 Plantillas gratuitas de Tableros para organizar tus ideas

2. Optimice sus métodos de comunicación

Hablando de colaboración en el lugar de trabajo -es hora de liderar con eficacia cuando se trata de todos los formularios de comunicación en equipo .

Siento decírtelo, pero es probable que el correo electrónico no sea la mejor forma de ponerte en contacto con tus compañeros de trabajo. 🫣

Ten en cuenta el nivel de urgencia de tu mensaje, el contexto y si es necesario antes de pulsar enviar. Aquí tienes un rápido desglose de cuándo y por qué utilizar los distintos canales de comunicación:

UtilizarChat ClickUpo mensajería instantánea cuando necesites contactar con alguien rápidamente. También es una gran opción si necesitas compartir información sensible o personal

Comparta actualizaciones, enlaces y reacciones para consolidar conversaciones con la vista Chat en ClickUp

Asignar comentarios en tareas, documentos o borradores para compartir actualizaciones granulares sobre el progreso de una tarea o compartir comentarios. Esto proporciona más transparencia y responsabilidad a todos los implicados, como observadores, otros asignados y gestores de proyectos

Evite los comentarios para las actualizaciones de las que su equipo ya será notificado (por ejemplo, comentar que ha añadido comentarios o completado una tarea que ya ha sido movida al estado Terminada). Si el mensaje no es necesario, ahórrate tiempo y no lo envíes

Los comentarios asignados garantizan que elementos de acción no se pierden, independientemente de dónde se creen

Haz una grabación de pantalla para los mensajes que quedan mejor en un vídeo de 30 segundos que en un mensaje de 10 frases El subtexto de cualquier texto puede ser difícil de calibrar, en lugar de escribir una pregunta larga o un concepto complejo, ayuda a tus compañeros que prefieren lo visual grabando y narrando tu problema para ir al grano más rápido. ¿Y hemos mencionado que ClickUp tiene una función que sirve exactamente para esto?

Comparta grabaciones de pantalla para transmitir su mensaje sin necesidad de una cadena de correo electrónico o una reunión en persona con Clip by ClickUp

Cree un archivoClip en ClickUp de cualquier ventana del navegador y narra instantáneamente tu mensaje mientras lo grabas. Cuando hayas terminado, tendrás la opción de copiar la URL del Clip para compartirlo en cualquier comentario o conversación de chat. Incluso puedes crear una tarea individual para tu Clip Ten esta función muy presente la próxima vez que te encuentres con un error o quieras guiar a un miembro del equipo a través de un proceso de varios pasos. 🏆

3. Identifica tus principales prioridades y delega donde puedas

Es probable que la priorización de tareas sea un desafío continuo a lo largo de su viaje de productividad. Evite sentirse abrumado por la mayor parte de su carga de trabajo identificando formas de dividir las tareas que consumen más tiempo en elementos de acción más pequeños, ¡y empiece por las actividades más importantes de su lista de pendientes!

Las tareas más urgentes pueden parecer las más difíciles de abordar, pero reducirlas a sus primeros pasos o subtareas te ayudará a introducirte en el flujo de trabajo a un ritmo cómodo. Prioridades de tareas en ClickUp están aquí para ayudarle en este esfuerzo con banderas visuales para diferenciar sus pequeñas tareas de las más urgentes. Una vez que haya hecho balance de sus tareas Lista en ClickUp, puede agrupar y filtrar las tareas de mayor prioridad para llegar más rápidamente a la raíz de su trabajo.

Las prioridades de las tareas en ClickUp muestran qué tareas deben terminarse lo antes posible

Pero la priorización de tareas no acaba aquí Mientras se desplaza por las tareas, busque áreas en las que pueda recortar el exceso de trabajo. Pregúntese:

¿Puede delegarse alguna de estas tareas en otro miembro del equipo?

¿Alguna de estas tareas puede consolidarse o eliminarse por completo?

Los procesos nunca son inamovibles, y hacer inventario de las tareas más importantes es una buena forma de empezar a racionalizar el flujo de trabajo

4. Automatización de tareas repetitivas

Las automatizaciones del flujo de trabajo asignan desencadenantes y acciones definidas a elementos rutinarios que existen simplemente para mover sus procesos de una tarea a la siguiente. Estas son generalmente las tareas repetitivas que pesan sobre su semana y requieren acciones sin sentido para completar. También conocido como trabajo ocupado.

Las automatizaciones desencadenan automáticamente resultados cuando se produce una acción en ClickUp

Las automatizaciones le ayudan a poner estas tareas en piloto automático, y ClickUp tiene su propia Automatizaciones para ayudarle a personalizar estas acciones como desee Añada o cambie automáticamente elementos como el estado, la persona asignada o la prioridad cuando se etiqueta, asigna o actualiza una tarea para acelerar los flujos de trabajo.

5. Encuentre una técnica de gestión del tiempo que funcione para usted

No existe una "talla única" técnica de gestión del tiempo . Es posible que el tipo de trabajo que realizas no sea compatible con todas las técnicas Y en el otro extremo del espectro, es posible que tu punto óptimo de gestión del tiempo resida en una combinación de múltiples técnicas apiladas unas sobre otras.

Éstas son algunas de las técnicas de gestión del tiempo más comunes que puedes poner a prueba en tu semana laboral:

Método 1: Bloqueo temporal Esta estrategia de gestión del tiempo te ayuda a llevar tu lista de tareas pendientes de una en una, dividiendo tu jornada laboral en bloques de tiempo designados para cada elemento o categoría. De este modo, cada actividad recibirá la atención que merece, en lugar de cambiar de código entre tareas o distraerse

Si no conoces este método, Vista del Calendario en ClickUp será tu mejor aliado para bloquear el tiempo.

Utilice el botón Función Inicio para un desglose hora a hora de su Calendario diario o añada una vista de Calendario a cualquier Lista o Carpeta para tener una visión global de sus actividades durante la próxima semana, mes y más allá.

Utilice la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp para ver calendarios personalizados en varios canales

Método 2: La técnica Pomodoro

La técnica Pomodoro es un método abreviado de bloqueo del tiempo. Los principios básicos de esta técnica consisten en ajustar un cronómetro de 20-25 minutos para trabajar ininterrumpidamente en una sola tarea. Una vez que se agota el cronómetro, se te recompensa con una pausa mental de cinco minutos para evitar el agotamiento

No se trata sólo de una forma eficaz de programar tu tiempo, sino de un recordatorio para que hagas pausas frecuentes Las numerosas funciones de control de tiempo de ClickUp pueden ayudarle a poner en marcha este consejo de productividad con cronómetros integrados para supervisar el tiempo que ha dedicado a tareas específicas, estimaciones de duración estimada para hacer una previsión de tu día, y un completo Extensión de Chrome para contar el tiempo que has pasado en otras ventanas del navegador. ⏱️

Método 3: La regla 80/20

También llamada Principio de Pareto, la regla del 80/20 supone que el 80% de los resultados de cualquier tarea se obtendrán con sólo el 20% del esfuerzo requerido. Si define cómo es ese 20%, podrá maximizar su productividad delegando, minimizando o incluso eliminando el 80% restante. Esto deja un entorno libre de desorden para actividades con un mayor impacto en tu día a día.

Método 4: Matriz Eisenhower Creada por Dwight Eisenhower y hecha famosa por el libro de Stephen Covey 7 Habits of Highly Effective People, la Matriz Eisenhower clasifica las tareas por su nivel de importancia y relevancia para determinar cómo debe pasar el día.

Organiza tus ideas y crea un plan de acción con la plantilla de la matriz Eisenhower de ClickUp

Este diagrama de matriz 2×2 está formado por cuatro cuadrantes:

El cuadrante uno representa las tareas que hay que planificar para el futuro

representa las tareas que hay que planificar para el futuro El cuadrante 2 representa las tareas de máxima prioridad

representa las tareas de máxima prioridad El cuadrante 3 representa las tareas que hay que eliminar de la lista

representa las tareas que hay que eliminar de la lista El cuadrante cuatro representa la oportunidad de delegar tareas en otras personas

No hace falta que hagas tu matriz desde cero En Plantilla de matriz Eisenhower de ClickUp aplica automáticamente un diagrama con formato a su Pizarra digital. Aísle sus tareas importantes en un abrir y cerrar de ojos.

Enlaza las tareas directamente a cada cuadrante para facilitar el acceso, añade documentos o tarjetas web para justificar tus elecciones y, a continuación, comparte fácilmente tu diagrama con el equipo. Lo siguiente que sabrás es que todo el mundo tiene visibilidad sobre los elementos urgentes de la lista de pendientes de un proyecto.

And if you're looking for an extra hand in setting up your new time management process-start with a plantilla de seguimiento del tiempo !

6. Crea un marco personalizado que se adapte a tus hábitos de trabajo

Dicen que la comparación es el ladrón de la alegría, ¡y tu productividad máxima sigue el mismo principio! En lugar de navegar por tu lista de tareas pendientes a partir del marco de trabajo de otra persona, ¡crea el tuyo propio! Personalizar tu agenda diaria y tus procesos personales es uno de los secretos mejor guardados que utilizan las personas productivas para ser eficientes.

Visualice sus tareas con más de 15 vistas en ClickUp, incluyendo Lista, Tablero y Calendario

Busque funciones como múltiples vistas de proyectos en tu plataforma de productividad para visualizar tus tareas y progreso de formas de alto nivel que tengan sentido para ti. Ya sea una lista interactiva, Tablero Kanban , (diagrama de) Gantt o Calendario, existen métodos prácticamente infinitos para organizar tus actividades y asumir la propiedad de tu tiempo.

7. Aprovecha la IA generativa para completar tareas

Escúchanos... 🙏🏻

La IA no está aquí para sustituirte, ¡está aquí para aumentar la productividad y hacer tu vida laboral mucho más fácil!

El avance de la Herramientas de IA y si no puedes vencerlos, ¡únete a ellos! En este caso, no te arrepentirás.

Es probable que tus apps de productividad favoritas ya hayan adoptado la IA tal cual. Quizá te diste cuenta la última vez que editaste la acera de una foto o la utilizaste para generar un equipo de ventas. En cualquier caso, la IA es tu asistente virtual todo en uno para ayudar a las personas productivas a trabajar más rápido.

Herramientas como ClickUp AI son fáciles de amar con cientos de indicaciones intuitivas y respaldadas por la investigación para cualquier rol y caso de uso. Resuma notas de reuniones, redacte correos electrónicos promocionales, encuentre temas de blog orientados a SEO, cree esquemas de presentaciones y mucho más. Además, gracias a las funciones de personalización, formato, edición y mejora de la escritura, nunca volverás la vista atrás

8. Haz un plan y crea listas de tareas pendientes

No planificar es planificar el fracaso No importa lo pequeño que pueda parecer tu proyecto o tarea.

La creación de una plan de productividad para su jornada laboral es el primer paso en priorizar tareas y distribuir tu tiempo a nivel básico. Al planificar con antelación puedes anticiparte a los cuellos de botella, los retrasos o los retos que pueden obstaculizar tu progreso. También te da la oportunidad de presupuestar tiempo extra para actividades de mayor envergadura antes de que sea demasiado tarde

No tienes que crear hojas de ruta detalladas para cada día, pero ajustando metas de productividad se asegurará de que está alineado con los objetivos inmediatos de su equipo y con la visión a largo plazo de la organización.

Planifique, realice el seguimiento y organice sus tareas con la plantilla del plan de acción de ClickUp

Disponer de un plan de acción te anima a dar un paso atrás mentalmente respecto a tu carga de trabajo. Esto le permitirá distribuir su energía de forma más eficaz y, en última instancia, evitará que se sienta abrumado o estresado.

Recursos como el Plantilla de plan de acción de ClickUp puede incluso copiarse y reutilizarse cada semana para hacer inventario de las tareas importantes que están en cubierta, en progreso o completadas.

9. Programe descansos para hacer una pausa y reflexionar

El filósofo John Dewey dijo una vez: "No aprendemos de la experiencia, aprendemos reflexionando sobre la experiencia"

Es decir, que es tan importante mirar atrás como planificar el futuro. Tan importante que, según un estudio, los empleados que dedicaban 15 minutos a reflexionar sobre su jornada eran un 23% más productivos en el trabajo que los que no lo hicieron en un periodo de 10 días.

Aprender tanto de los intentos correctos como de los errores le mantendrá siempre en una trayectoria ascendente de su productividad. Los contratiempos y los retos ocurrirán pase lo que pase, pero las personas altamente productivas verán cada retraso como una oportunidad para crecer y evitar cometer los mismos errores dos veces.

Utilice esta plantilla de Pizarra ClickUp para gestionar y colaborar mejor en sus retros ágiles

A nivel personal, puede reservar un tiempo al final de cada día o al principio de la semana para reflexionar sobre qué trucos de productividad han funcionado y cuáles no. Puedes hacerlo en privado, buscando un lugar tranquilo en casa o en la oficina para echar la vista atrás sobre tu eficacia. Pero, al igual que para encontrar la estrategia perfecta de lluvia de ideas, existen varias prácticas sencillas para una autorreflexión significativa que puedes utilizar y revisar semana tras semana.

Algunas de las buenas prácticas para la autorreflexión son:

Escribir tus pensamientos en papel o en una app, aplicación digital para tomar notas para capturar detalles y procesar tus pensamientos

Gráficos de Inicio-Parada-Continuación para analizar tus comportamientos en el trabajo y ajustar tu estrategia según sea necesario. Piense en esto como su propioreunión retrospectiva para celebrar sus logros y fijar objetivos de mejora

Lleve a cabo unaanálisis DAFO personal para identificar tus mayores puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas para tu eficacia

Y, por supuesto, ¡nunca subestimes el poder de llevar un diario a la antigua usanza!

10. Desconecta de tus distracciones y tómate un descanso

Por último, pero no por ello menos importante, recuerda desconectar de la pantalla y tomarte descansos con regularidad Ser consciente de tu tiempo de descanso tendrá un impacto enormemente positivo en tu productividad en el trabajo.

Para abordar tu trabajo con una nueva perspectiva, estimula diferentes partes de tu mente o simplemente comprueba cómo te sientes después de mover tu cuerpo durante unos minutos. En serio, ¿te has puesto de pie hoy de la silla de la oficina?

Llenar tu tiempo de inactividad con las redes sociales o tu servicio de streaming favorito puede ser tentador, pero sólo te llevará a una gratificación efímera. En lugar de ponerte al día con tu telenovela favorita durante el almuerzo, intenta redirigir ese tiempo para dar un breve paseo alrededor del bloque con un podcast, lanzar la pelota a tu perro o intentar una meditación de cinco minutos.

Ajuste fácilmente recordatorios con el comando "R" de ClickUp

Especialmente si usted es una persona que olvida con frecuencia alejarse de su escritorio hasta las 5 p.m., programe descansos mediante el ajuste diario de Recordatorio en ClickUp ¡para reiniciar mentalmente!

Pon en marcha tu productividad en el trabajo

Si estás buscando hacer cambios positivos y a largo plazo en tu hábitos de trabajo mejorando la productividad, eliminar las distracciones no es suficiente para mantener la concentración.

Es más, ¡no todas las estrategias de productividad tendrán el mismo impacto en las personas productivas de los distintos equipos o entre compañeros! Se necesita tiempo, (versión de) prueba y error, y una cuidadosa reflexión para identificar los consejos que son adecuados para usted. Por no mencionar que no se puede llevar la productividad tan lejos sin la ayuda de un programa de seguimiento de progresos

ClickUp es la única plataforma de productividad lo suficientemente potente como para reunir todo tu trabajo en distintas apps en un único entorno de trabajo colaborativo. Su amplio conjunto de herramientas integradas te ayuda a tomar el control de tu productividad con funciones para desarrollar tus mejores ideas, hacer un seguimiento de tu lista de tareas pendientes, personalizar procesos, automatizar el trabajo rutinario y mucho más.

Y ClickUp puede hacerlo todo ¡sin coste alguno! Acceda a toneladas de funciones de productividad, a una amplia Biblioteca de plantillas y más de 1.000 integraciones cuando se inscriba hoy en ClickUp .