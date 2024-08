Plantillas gratuitas Start Stop Continue

La retroalimentación interna puede ser un arma de doble filo para cualquier organización. ⚔️

Pendiente cuando se termina bien, mejora la colaboración en equipo un ciclo de retroalimentación mal ejecutado hace todo lo contrario: crea el caos o, peor aún, desencadena la inseguridad. Un ciclo de retroalimentación mal ejecutado hace lo contrario: crea el caos o, peor aún, desencadena la respuesta de lucha o huida en compañeros de equipo debido a una menor sensación de seguridad.

Si quieres cultivar una cultura de retroalimentación saludable en tu equipo, añade plantillas Start Stop Continue a tu kit de herramientas de empresa. Estos marcos cuidadosamente estructurados sientan las bases para mantener conversaciones abiertas y constructivas sobre la consecución de metas comunes sin estresar a nadie. 😌

Hemos recopilado las 10 plantillas Start Stop Continue más eficaces para diferentes escenarios de feedback. Utilízalas para interactuar con su equipo y cree un entorno en el que todos salgan ganando ✌️

¿Qué es una plantilla Start Stop Continue?

Obtener una retroalimentación procesable es todo un reto, ya que depende de las aportaciones de personas con perspectivas únicas. Factores como la dinámica social, los pensamientos dispersos, las afirmaciones vagas o los prejuicios personales pueden hacer que el proceso resulte inútil.

Estas plantillas se centran en la mejora continua y mitigar el impacto de esas variables, al tiempo que se racionaliza todo el debate con tres secciones centradas:

Inicio: Captura nuevas ideas (como comportamientos, estrategias innovadoras o acciones) que el equipo debe COMENZAR A IMPLEMENTAR para obtener mejores resultados 🏃 Stop: Identifica procesos o hábitos existentes que crean bloqueos o desperdician recursos, que el equipo debería STOP DOING. Esta sección es como una comprobación de la realidad, que te ayuda a deshacerte del peso muerto sin que nadie se sienta atacado personalmente 💣 Continuar: Reconoce los procesos actuales con resultados positivos. Puede que no formen parte de los procedimientos operativos estándar de la empresa, pero el equipo debe CONTINUAR HACIÉNDOLOS para mantener el tempo 🎶

En definitiva, esta plantilla es una herramienta no conflictiva para intercambiar opiniones constructivas de 360 grados en una saludable sesión de intercambio de ideas. Puede utilizar este proceso de colaboración para obtener información valiosa sobre prácticas exitosas o fracasadas, o para realizar aportaciones sobre cualquier proceso, flujo de trabajo, proyecto o evento.

Personalice fácilmente su Alcance del proyecto Pizarra Plantilla añadiendo en Documentos, tareas y más

Mientras que una sesión tradicional Start Stop Continue utiliza notas adhesivas para adjuntar a un Tablero o a la pared, existen opciones de software que facilitan esta tarea a los miembros de equipos remotos para aumentar la colaboración.

¿Qué hace que una plantilla Stop Start Continue sea buena?

Una plantilla Start Stop Continue bien elaborada debe recoger comentarios positivos, pero también encontrar los cuellos de botella o problemas en los procesos que podrían estar perjudicando el rendimiento del equipo. En Ejercicio Start Stop Continue está ahí principalmente para recoger opiniones.

Por eso, trabajar con una plantilla es crucial y necesita estos aspectos esenciales:

Fácil de usar y específica: Identifica las áreas principales en las que se supone que el usuario debe dar su opinión, sin dejar lugar a respuestas vagas

Identifica las áreas principales en las que se supone que el usuario debe dar su opinión, sin dejar lugar a respuestas vagas Sin desorden: Permite una visión clara de cada sección en el ejercicio Start Stop Continue, que es crucial para conectar los puntos y la lluvia de ideas

Permite una visión clara de cada sección en el ejercicio Start Stop Continue, que es crucial para conectar los puntos y la lluvia de ideas Facilita el seguimiento: Ayuda ael seguimiento y la elaboración de informes la aplicación de la retroalimentación y el impacto que ha tenido con el tiempo

Ayuda ael seguimiento y la elaboración de informes la aplicación de la retroalimentación y el impacto que ha tenido con el tiempo Personalizable: Responde a las necesidades específicas del feedback

Responde a las necesidades específicas del feedback Transparente y colaborativo: Los comentarios de su equipo son importantes y ofrecerles documentos de colaboración en equipo para que trabajen juntos ayuda a que todos participen

10 Start Stop Continue Plantillas para usar en 2024

Cree un ciclo de feedback significativo y estructurado con estas 10 mejores plantillas Start Stop Continue. Hemos incluido opciones para ClickUp , Microsoft Word y Powerpoint: ¡puedes revisarlas para determinar cuál se alinea con tus metas actuales! 👀

1. ClickUp Start Stop Continue Plantilla

Utilice la plantilla SSC en ClickUp para iniciar sus sesiones de Stop-Start-Continue

Plantilla Start Stop Continue de ClickUp es una herramienta sólida para evaluar y mejorar cualquier flujo de trabajo con el fin de adaptarlo a las necesidades específicas de su equipo. Este versátil marco de ejercicios en equipo permite una inspección minuciosa de las actividades que necesita iniciar, detener o continuar, todo ello apilado en secciones ordenadas y codificadas por colores.🚦

Las tres filas de la plantilla le permiten a usted o a sus compañeros de equipo añadir comentarios en tiempo real en forma de notas post-it, lo que hace que la vista general sea similar a los tableros de estilo Kanban. Basta con echar un vistazo a la plantilla rellenada para hacerse una idea de lo que funciona y lo que debe desaparecer. ❌

Puede utilizar esta plantilla fácil para principiantes para casi cualquier caso de uso empresarial en diferentes equipos, incluidos:

Eliminación de cuellos de botella yperfeccionar los procesos internos Prospección nuevos clientes Optimización de los canales de comunicación

Mejorar las relaciones con los clientes

Incorporación de nuevos empleados

Reducir los gastos de oficina basura

Mejorarla gestión del tiempo* Mejora continua

Gracias al diseño intuitivo de la plantilla, puede crear planes viables y asignarlos como tareas a miembros concretos del equipo.

¿Objetivos cambiantes? Por suerte, todos los elementos de la plantilla se pueden revisar para dar cabida a nuevas metas, lo que la hace perfecta para un gestor de proyectos que trabaje con Equipos Scrum . También puede convertir la información recopilada en guías prácticas para futuras consultas ️

2. ClickUp Start Stop Continue Plantilla de Pizarra

Ahora puede crear y discutir visualmente una lista de sugerencias factibles para mejorar el trabajo utilizando esta plantilla de Empezar, Parar, Continuar.

Mejore sus comentarios con Plantilla de pizarra Start Stop Continue de ClickUp ¿En qué se diferencia de la que hemos visto en el apartado anterior? Para empezar, lleva el ejercicio Iniciar Detener Continuar al siguiente nivel gracias a Pizarra ClickUp ¡! 💪

Este retrospectiva de nivel avanzado la plantilla tiene una Pizarra interactiva con columnas estructuradas para visualizar las perspectivas y salvar la distancia entre los comentarios sueltos y los planes procesables. Es un salvavidas para equipos remotos que luchan con reuniones retrospectivas , que facilitan el debate sobre el progreso y los resultados de diversas iniciativas.

Utilizar la plantilla para la reflexión colectiva es bastante sencillo. Consiga que todos los miembros del equipo participen y rellenen las secciones Empezar, Parar y Continuar mientras mantienen conversaciones en tiempo real.

La barra de herramientas estándar de la Pizarra permite a su equipo utilizar imágenes, enlaces web, y Documentos de ClickUp para añadir más contexto a los comentarios. Las experiencias y puntos de vista compartidos crean un resumen visual de lo que funciona y lo que necesita un cambio.

A los directivos y líderes les encanta esta plantilla, ya que permite arrastrar y soltar para establecer conexiones, señalar lagunas o proponer soluciones. También pueden asignar tareas a los empleados y convertir esas soluciones en seguimientos rastreables 🧐

3. Plantilla ClickUp de evaluación de empleados

Conozca la opinión de los empleados sobre la dirección, la cultura corporativa, los salarios, las ventajas y el entorno de trabajo con la plantilla de opiniones de empleados de ClickUp Plantilla de evaluación de empleados de ClickUp está diseñada para adaptarse a organizaciones enteras y no a procesos específicos. Crea un espacio seguro para que su equipo comparta sus opiniones, ofreciendo ideas clave sobre cualquier área que necesite pulirse. 💎

Cuenta con 16 Campos personalizados para capturar comentarios en forma de valoraciones. Campos como Utilización del equipo, Conexión, Felicidad de los empleados y Claridad del rol pueden descubrir problemas que tienden a pasar desapercibidos. 🪰

Desde una perspectiva de parada-arranque-continuación, la plantilla le ofrece una vista más amplia de su entorno de trabajo en general, ayudándole en última instancia a reducir los problemas a departamentos específicos. Por ejemplo, si recoges valoraciones excepcionalmente bajas de tu departamento de Cadena de Suministro, lanza un ciclo de feedback más centrado para ver si el problema es deficiente priorización de proyectos silos o cualquier otra cosa.

Todos los departamentos están codificados por colores, por lo que navegar por las valoraciones no supone ningún esfuerzo. La plantilla le ofrece estas cuatro vistas para cambiar fácilmente entre perspectivas:

Todos los encuestados Respuestas Encuesta de opinión de los empleados Empieza aquí

Añada filtros para cualquier columna o punto de valoración para agilizar los resultados.

4. Plantilla de Formulario ClickUp de Opinión del Cliente

Recopile y mejore los comentarios de los clientes con nuestra plantilla de formulario de comentarios personalizada para organizar los comentarios en un solo lugar y obtener mejores perspectivas

¿Necesita obtener opiniones externas de sus clientes y partes interesadas? Conozca el Plantilla de formulario de opinión de clientes de ClickUp ¡!

Esta plantilla permite obtener valiosos datos sobre la percepción de sus proyectos, productos y servicios. En función de las especificidades de su flujo de trabajo, puede hacer el formulario tan detallado como sea imaginable a evaluar sus microprocesos y su impacto en la satisfacción del cliente y, por extensión, en los ingresos. 💸

Además del formato habitual de valoración de una a cinco estrellas, la plantilla incluye varias funciones como motivo de la puntuación, nivel del cliente y sugerencias de mejora. Utilice la información recopilada para mejorar el análisis de inicio-parada-continuación antes de su próximo ciclo de producción o desarrollo. ♻️

A pesar de su gran capacidad de personalización, la plantilla es muy fácil de usar, incluso para los administradores novatos Ejecutivos de CRM para gestionar, medir u obtener información sobre el rendimiento de su equipo. Ofrece seis tipos de vista diferentes para alternar entre perspectivas.

Por ejemplo, la vista Valoración del proveedor le ofrece información sobre el trabajo del personal de cara al cliente, mientras que la vista Recomendación general puede señalar los procesos que debe mantener.

5. Plantilla ClickUp Retrospectiva

Utilice la plantilla de retrospectivas de ClickUp para crear documentos de seguimiento eficaces Equipos ágiles se enfrentan a constantes idas y venidas entre la evaluación de los sprints concluidos y la planificación de mejores flujos de trabajo del proyecto. Pero con Plantilla de retrospectiva de ClickUp las reflexiones posteriores al proyecto se convierten en un divertido paseo por el parque con tus compañeros de equipo 🏞️

La plantilla hace retrospectivas sprint productivas y atractivas con funciones como:

Revisiones pre-construidas: Para capturar la retroalimentación del equipo sin digresiones

Para capturar la retroalimentación del equipo sin digresiones Espacio dedicado: Para facilitar discusiones abiertas sobre qué empezar, parar y continuar. Añade estadísticas del proyecto, reacciones a los comentarios y preguntas abiertas para obtener información contextual

Para facilitar discusiones abiertas sobre qué empezar, parar y continuar. Añade estadísticas del proyecto, reacciones a los comentarios y preguntas abiertas para obtener información contextual Ideas para la acción: Para identificar patrones o sacar conclusiones de la reunión y convertirlas en tareas de seguimiento,Automatización de ClickUp oportunidades yincluso recordatorios Puede invitar a todo el mundo al debate o mantenerlo reservado a los miembros pertinentes a optimizar las metas de tu equipo . Pendiente de la plantilla hace algo más que hacer oír la voz de todos, sin embargo. 📢

Utiliza las opciones de Estados, Campos personalizados y Vistas para visualizar el progreso realizado a través de diferentes fases de sus retrospectivas . Juegue con la Lista, Cronograma de Gantt carga de trabajo y Calendario para seguir la figura de los proyectos.

Si estás gestionando varios Sprints simultáneamente, te recomendamos que ajustes notificaciones personalizadas para hacer un seguimiento eficaz. 🔎

6. Plantilla del plan de acción de la encuesta de empleados ClickUp

Vigile de cerca los procesos operativos de su equipo y responsabilice a los empleados de las acciones progresivas

Si desea entrar de lleno en el modo detective con su ejercicio de inicio-parada-continuación, confíe en Plantilla de plan de acción para encuestas de empleados de ClickUp ¡para ser el Watson de su Sherlock! 🕵️

Con su modelo 4M y 1E , la plantilla es su brújula en el viaje a compromiso de los empleados y la rendición de cuentas, especialmente para los equipos centrados en la fabricación. 🧭

El quid de esta plantilla es identificar los problemas críticos pertenecientes a las categorías 4M/1E:

Hombre: Aborda problemas como los costes de horas extraordinarias innecesarias o los tiempos muertos Método: Reconoce fallos en los procesos, instrucciones, especificaciones y guías existentes Máquina: Señala cómo puede calibrarse el equipo existente para optimizar la producción Material: Detecta lagunas en el proceso de pedido y almacenamiento de materiales Entorno: Desvela problemas ambientales como la humedad y las pausas cortas que reducen la productividad

La plantilla sirve también como formulario de encuesta para cada miembro de sus equipos manuales y operativos.

Por ejemplo, pensemos en una empresa que fabrica zumo de manzana. Las preguntas podrían ir desde cómo añadir una máquina clasificadora de fruta puede reducir los costes de mano de obra (una iniciativa de arranque) o si debería reducirse la cantidad de pedidos para evitar pérdidas por deterioro (una iniciativa de parada). Bastante fructífero, diríamos nosotros 🍎

La meta de la plantilla es ayudarle a crear planes viables para reasignar recursos e implementar cambios. Puede añadir plazos y hacer responsables a uno o varios empleados de soluciones específicas.

7. Plantilla ClickUp Lecciones Aprendidas

Convierta cada victoria o derrota en una lección para su equipo con la plantilla de lecciones aprendidas de ClickUp

Aprender lecciones de empresa por las malas es cosa del siglo pasado. Plantilla de lecciones aprendidas de ClickUp permite a tu equipo aprovechar las experiencias pasadas y tomar decisiones mejor informadas de cara al futuro. 🫂

Señala lo que funcionó y lo que no funcionó en cada caso fase del proyecto desde la planificación previa hasta el cierre. Mueva las acciones a través de cuatro estados -En revisión, Necesita acción, Revisado y Por revisar- y clasifique los comentarios como Positivos o Negativos para asegurarse de que no se le escapa ninguna lección crucial.

Es una plantilla de lecciones aprendidas para el futuro ayudarte resumir las acciones fallidas para evitar que los nuevos miembros del equipo repitan los mismos errores. Esto también elimina la captura redundante de los mismos comentarios una y otra vez. ❤️‍🩹

La plantilla ofrece cinco vistas únicas que añaden profundidad y variedad a su proceso de revisión. Por ejemplo, la vista **Lecciones aprendidas La vista puede ser un excelente punto de referencia antes de poner en marcha un proyecto similar. La vista ¡Mejoremos nuestros proyectos! cambia totalmente las reglas del juego en los proyectos atascados por ineficiencias internas. 🌧️

8. Plantilla de revisión heurística ClickUp

Defina las áreas de discusión de UX para sus aplicaciones y sitios web con la plantilla de revisión heurística de ClickUp

¿Es nuevo en la evaluación heurística de productos o servicios con interfaces digitales? No pasa nada Plantilla de evaluación heurística de ClickUp permite a su equipo de revisión proporcionar retroalimentación sistemática sobre la del sujeto de prueba usabilidad y facilidad de uso . La información recopilada ayuda a los equipos de diseño y desarrollo a rediseñar la aplicación o el sitio web para optimizar la comodidad del usuario. 📱

Esta plantilla es fácil de usar para principiantes, pero gustosamente detallada para facilitar el análisis de inicio-parada-continuación. De forma predeterminada/a, tienes cinco secciones para las siguientes facetas del diseño:

Visibilidad del estado del sistema Correspondencia entre el sistema y el mundo real Control y libertad del usuario Coherencia y libertad Prevención de errores

Cada miembro de su equipo de feedback recibe una nota adhesiva para añadir sus valoraciones e identificar la gravedad de incidencias y errores detectados . Para obtener los mejores resultados, no asigne más de cinco evaluadores a una misma interfaz. ¡Porque demasiados cocineros pueden estropear el caldo! 🧑‍🍳

A pesar de ser una plantilla centrada en el diseño, su capacidad de personalización la hace adaptable a diferentes casos de uso. Si vuelves a utilizar la plantilla más adelante, aprovecha el esquema de Revisión heurística para obtener una visión general de los diálogos de diseño originales.

9. Microsoft Word Start Stop Continue Plantilla de CFO Perspective

Start-Stop-Continue Worksheet by CFO Perspective está diseñado para agilizar el proceso de planificación estratégica para empresas La plantilla de Microsoft Word Start Stop Continue de CFO Perspective añade un ángulo único y tridimensional a su proceso de retroalimentación. Lo que hace que esta plantilla destaque es su inteligente división de las columnas de revisión para captar los comentarios de tres categorías de partes interesadas clave:

Usted Clientes Empleados

Puede imaginar fácilmente cómo esta plantilla puede ser útil en cualquier escenario de empresa. Digamos que estás creando una muestra de revisión para una empresa de calzado. Quieres reducir los costes de las materias primas, una gran parte de tus clientes quiere que dejes de vender productos de piel animal, mientras que tus empleados quieren más talento para el diseño en el equipo. Una posible solución común puede ser eliminar gradualmente los zapatos de piel e invertir más en el diseño de zapatos de piel sintética. 👢

Es una plantilla fácil de usar para evaluar problemas concretos en una sola hoja de papel. Si manejas flujos de trabajo complejos con componentes mal conectados, la plantilla puede no ser la mejor opción.

10. PPT Start Stop Continue Plantilla de SlideTeam

El proceso en tres fases de la plantilla la convierte en una herramienta excelente para presentaciones a un amplio intervalo de audiencias

¿Te preocupa comunicar a tu equipo tu análisis de inicio-parada-continuación? la plantilla PPT Start Stop Continue de SlideTeam puede ayudarte a crear presentaciones vibrantes y cautivadoras, todo ello en un formato Powerpoint fácil de navegar. 🤩

Esta plantilla sin complicaciones no es una herramienta de recogida de opiniones, pero no te defraudará en lo que a presentaciones se refiere. De forma predeterminada/a, la primera diapositiva contiene las tres secciones por excelencia en pilas de colores que captan inmediatamente la atención del público.

Puedes personalizar las siguientes diapositivas con diseños, figuras y gráficos para hacer llegar tu idea a públicos diversos. Tienes acceso a miles de iconos editables para prácticamente cualquier tema. Si quieres crear una presentación más branding, ¡añade iconos del repositorio de tu empresa!

La plantilla es compatible con Google Slides, y también puedes descargarla en formato panorámico.

¡Una rápida instantánea!

He aquí una Panorámica de cada una de las plantillas que hemos explorado hoy:

Vencer el exceso de pensamiento con plantillas Start Stop Continue

Pensar demasiado no tiene cabida en el mundo de la empresa. No importan los baches en el camino, no puede permitirse perder el tiempo revisando procesos obsoletos y abordando los mismos errores.

Utilice nuestra colección de las mejores plantillas Stop Start Continue para beneficiarse de cada ciclo de (versión de) prueba y error. Podrá elaborar metas claras y planes de acción intencionados que ayuden a sus compañeros a avanzar con confianza