10 ejemplos de retrospectiva de sprints para equipos ágiles

Registro rápido antes de entrar en Ejemplos de sprint retrospectivo : En una escala del 1 al 10, ¿cómo valoraría la participación de su equipo en las retrospectivas actuales?

Siendo 1 "Casi todo el mundo pide posponerlas" y 10 "Es un espacio seguro para el feedback honesto del equipo y después estamos más informados para dar los pasos adecuados para la mejora".

Si estás entre el siete y el nueve, ganarás más formas de mantener frescos tus retros y duplicarás la producción creativa. Si tu puntuación es inferior a seis, vamos a ponerte en marcha para acumular pequeñas victorias y empezar a ver resultados

Hemos preseleccionado 10 ejemplos de retrospectivas que te ayudarán a experimentar y a encontrar el formato que mejor se adapte a tu equipo, además de consejos prácticos de ágil ¡líderes para maximizar el tiempo de su equipo!

¿Qué es una Retrospectiva del Sprint?

Una Retrospectiva de Sprint es uno de los cinco eventos ágiles clave (anteriormente Ceremonias Ágiles ) en Scrum donde el equipo reflexiona sobre lo que fue bien durante el Sprint anterior y lo que se podría mejorar para el siguiente Sprint.

Una retrospectiva del sprint es una reunión que suele celebrarse al final de un ciclo de desarrollo ágil para revisar lo que ha ido bien, lo que podría mejorarse y cualquier otro problema que deba abordarse para ser más eficaces como equipo.

La Retrospectiva se confunde a menudo con otro evento Ágil llamado Revisión de Sprint, pero tienen propósitos diferentes:

La Revisión del Sprint reúne al Scrum Master, al Propietario del Producto, al equipo de desarrollo y a las partes interesadas para discutir y dar su opinión sobre el entregable o las funciones del Sprint actual

Las cinco técnicas ágiles más utilizadas en las organizaciones a través de KnowledgeHut Consejo profesional: Si quieres organizar reuniones más acogedoras para los introvertidos, utiliza una plataforma de productividad como ClickUp para que tu equipo disponga de tiempo privado para reflexionar primero sobre sí mismo y luego añadir sus ideas para debatirlas en la siguiente retro.

Tabla de comparación de la retrospectiva de sprints

TL;DR: Diferente formatos retrospectivos se centran en diferentes resultados. He aquí una rápida Panorámica de los ejemplos de Retrospectiva de Sprint que cubriremos:

ejemplos de retrospectiva de sprints que describen su enfoque principal y su mejor caso de uso | Ejemplo de Retrospectiva de Sprint | Enfoque | Mejor Uso... | Ejemplo de Retrospectiva de Sprint | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Mad Sad Glad | Emotional journey | Para entender los factores de estrés y la dinámica general del equipo | | DAKI - Conclusiones detalladas para la mejora - Para registrar las percepciones y asignar elementos de acción | Escalador de montaña | Reflexión profunda sobre el intento correcto individual y de equipo | Para reflexionar después de un proyecto difícil o un sprint largo | Votación por puntos | Para entender los factores estresantes y la dinámica general del equipo | Para registrar los puntos de vista y asignar los elementos de acción | Para reflexionar después de un proyecto difícil o un sprint largo | Para reflexionar después de un proyecto difícil o un sprint largo | Para reflexionar después de un proyecto difícil o un sprint largo | Votación por puntos: Priorización. Para agilizar los puntos de discusión más importantes después de un Sprint | Estrella de mar: buenas y malas experiencias con los procesos actuales | Velero | Lluvia de ideas sobre la visión | Para alinear las metas individuales y del equipo | Rejilla de retroalimentación | Especificar los puntos de discusión más importantes después de un Sprint | Prioridad | Rejilla de retroalimentación: Especificación de temas de discusión: Personalización del formato para cualquier situación | Tarjetas Kudo | Reconocimiento entre iguales | Dedicar un espacio compartido para celebrar públicamente el uno al otro | Tarjetas Kudo | Reconocimiento entre iguales | Dedicar un espacio compartido para celebrar públicamente el uno al otro | Tarjetas Kudo | Reconocimiento entre iguales | Dedicar un espacio compartido para celebrar públicamente el uno al otro | Tarjetas Kudo | Dedicar un espacio compartido para celebrar públicamente el uno al otro | Cada uno se encuentra con todos | Retroalimentación rápida 1:1 | Para facilitar una retro basada en actividades para la incorporación o la formación general del equipo | Para personalizar su formato en cualquier situación | Para destacar cualquier proceso, herramienta o persona que haya facilitado la tarea completada y la reunión de plazos

10 Ejemplos de Sprint Retrospectivo

Los ejemplos son tanto para equipos Agile novatos como experimentados. Vamos a ver cómo utilizar cada modelo a través de la lente de un equipo remoto utilizando una herramienta de colaboración digital para llevar a cabo la retrospectiva Scrum.

Te animamos a que pruebes algunos formatos para encontrar el que mejor se adapte al ADN de tu equipo y a la cultura de reuniones. Allá vamos

1. Loco Triste Alegre

El Mad Sad Glad Sprint Retrospective explora los bloqueadores del proceso, los factores de estrés, y en general moral del equipo en la forma en que trabajaron individual y conjuntamente en el Sprint anterior.

Los Scrum Masters y los líderes ágiles son responsables de eliminar las barreras para aumentar la productividad. Este tipo de preguntas permiten conocer las fuentes internas o externas que afectan al equipo.

¿Cuáles son las formas procesables en que los procesos pueden ser ajustados para una experiencia sin fricciones?

¿Se siente más o menos preparado para empezar a trabajar después de las reuniones de planificación?

¿Se siente abrumado por uno o varios pasos del flujo de trabajo?

¿Qué tareas monótonas le ralentizan?

Cómo utilizar Mad Sad Glad

Separa tu Tablero digital en tres columnas y etiquétalas como Alegre, Triste y Loco Añade algunos coloresnotas adhesivas para representar un elemento en su columna correspondiente (Glad=Verde, Sad=Azul, Mad=Naranja) Pide a cada miembro del equipo que aporte al menos un elemento en cada columna, centrándose en el viaje emocional del sprint anterior Dirige el debate empezando por una columna o elemento urgente determinado

Las Retrospectivas de Sprint pueden ser duras para el equipo. Esto se debe a que normalmente hay muchos puntos clave y áreas de mejora. Para algunas personas, puede parecer que siempre se están quedando cortos. Nos gusta celebrar chats "extraoficiales" en los que cualquiera es libre de decir lo que quiera sin que nadie lo grabe.

Luciano Viterale

cofundador de

Nerd de los teletipos

Consejo profesional: ¿Tus aprendizajes retrospectivos están enterrados en alguna parte de tu bandeja de entrada? Antes de crear otra carpeta de bandeja de entrada, prueba con



para organizar todo el trabajo y sprint backlogs en un solo lugar.

Realice un seguimiento de las notas y los resúmenes de la retrospectiva de sprints anteriores y actuales en un documento de ClickUp

2. DAKI

El DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospectivo es un poderoso modelo para Equipos ágiles en sus retrospectivas. Los miembros del equipo se centran mucho en los procesos, Herramientas ágiles y recursos, por lo que es mejor después de haber trabajado en varios Sprints.

Eliminar : Cosas a eliminar completamente de Sprints anteriores porque perjudican o distraen el trabajo y la productividad del equipo

: Cosas a eliminar completamente de Sprints anteriores porque perjudican o distraen el trabajo y la productividad del equipo Añadir : Cosas que añadir o sustituir para satisfacer las necesidades de los miembros del equipo

: Cosas que añadir o sustituir para satisfacer las necesidades de los miembros del equipo **Mantener: Cosas que se han convertido en esenciales para el proceso y la entrega de los próximos Sprints

Mejorar: Cosas en las que hacer pequeños (¡o grandes!) cambios para la mejora continua y el intento correcto en general

Cómo utilizar DAKI

Separa tu Tablero digital en cuatro columnas y rótalas por orden: Soltar, Añadir, Mantener y Mejorar Especifique las columnas con un tema si desea centrar los comentarios en un determinado proceso, herramienta o flujo de trabajo Pide a tu equipo que añada al menos un elemento a cada columna David Hoodspith agile Coach en The Road to Agile, lo dice mejor que nadie:

"Hacer sprints cada dos semanas significa que tienes que crear 26 retros al año. Dedico tiempo a asegurarme de que todas sean diferentes. Esto significa cambiar el formato, hacer que otra persona las realice o llevar un traje de perrito caliente. Tus retros deben ser únicas como un copo de nieve

El tiempo no fue mi aliado a la hora de acudir a una reunión de retrospectiva de sprints. No pude prepararme adecuadamente, así que iba a tener que reutilizar un formato anterior. Al pasar junto al juguete de mi hija, vi el traje de perrito caliente de Halloween de mi hijo mayor. Inmediatamente me lo puse y corrí el retro. Ese día descubrí que cualquier variación o cambio en la retrospectiva puede suscitar compromiso y, lo que es más importante, ¡alegría!"



3. Escalador

¡Llamada a todos los miembros del equipo en busca de aventuras! El Escalador de montañas Sprint Retrospectivo se centra en la reflexión individual después de un Sprint difícil o grande.

Scrum Masters y líderes ágiles tienen la responsabilidad de eliminar las barreras para aumentar la productividad. Esencialmente, usted está pidiendo a cada miembro del equipo para visualizar su verdadera capacidad para completar las tareas y cómo puede ayudarles a alcanzar su meta.

Cómo utilizar Mountain Climber

¡Sea tan creativo como quiera con este retro! Aquí tienes algunas indicaciones recomendadas:

Camino : Pendiente de nuestroPlanificación de sprints ¿empezó con buen pie? ¿Hubo momentos en los que las tareas o peticiones te desviaron del camino?

: Pendiente de nuestroPlanificación de sprints ¿empezó con buen pie? ¿Hubo momentos en los que las tareas o peticiones te desviaron del camino? El tiempo : ¿Qué te frenó o te guió hacia adelante para completar el Sprint?

: ¿Qué te frenó o te guió hacia adelante para completar el Sprint? Cuerdas : ¿Cómo te sentiste con la compatibilidad de todo el equipo?

: ¿Cómo te sentiste con la compatibilidad de todo el equipo? Errores/Piedras : ¿A qué pequeños/grandes obstáculos te enfrentaste?

: ¿A qué pequeños/grandes obstáculos te enfrentaste? Botiquín: ¿Qué necesitas para futuros Sprints para ayudarte a completar tus tareas a tiempo?

4. Votación por puntos

La Votación por Puntos de la Retrospectiva del Sprint se centra en la priorización de elementos, de modo que la duración de la reunión de retrospectiva se dedica a los temas que están en la mente de todos para abordarlos cuanto antes.

Si estás empezando con las reuniones de Retrospectiva de Sprint, esta es una de las mejores retrospectivas para explorar. Equipos que acaban de adoptar Gestión ágil de proyectos o Scrum pasar por cambios significativos en el comportamiento y los procesos para cumplir con las metas de velocidad y flexibilidad.

vía Digital.ai

Cómo utilizar la votación por puntos

El tiempo extra es un recurso que todos los equipos de desarrollo anhelan. Para aprovechar al máximo el tiempo y la atención de todos, comience el proceso de votación añadiendo elementos que haya recopilado de los miembros del equipo. Sé lo más específico posible para que, al final de la votación, puedas tomar medidas.

5. Estrella de mar

Con un desglose similar al del retro DAKI, la retrospectiva del sprint Starfish se divide en cinco categorías que comienzan con comentarios sobre las prácticas actuales y terminan con nuevas ideas para la mejora del proceso. Las ideas retrospectivas como Starfish tienden a seguir un cierto orden para asegurarse de que la conversación avanza y el equipo está entusiasmado para futuros Sprints.

ejemplos de respuesta para una reunión retrospectiva del sprint de starfish | Category | Ejemplo de respuesta | | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Seguir Haciendo | Abrir sala virtual los martes para preguntas rápidas con el Dueño de Producto | Seguir Haciendo | Menos interrupciones durante el último tramo del día a través de Slack para actualizaciones de estado | Más De | _Compartir conocimientos y opiniones sobre nuestras herramientas y sistemas para trabajar más inteligentemente | | Empezar a Hacer | Dejar el código mejor de lo que lo encontraste a /href/ https://clickup.com/blog/technical-debt/reduce tech debt/%href/ | | Dejar de Pendiente | Tener conversaciones por correo electrónico o Slack y no en la tarea |

Cómo utilizar Starfish Rubén Gámez fundador y Director General de

SignWell comparte su experiencia de equipo:

"Nuestras Retrospectivas de Sprint siempre incluyen un Tablero de 5 Estrellas: Continuar, Reducir, Aumentar, Parar e Iniciar. Por separado, y luego colectivamente, hacemos una lluvia de ideas que caen en cada punto de la estrella. Es una buena manera de reflexionar sobre lo bueno, lo malo y lo feo mientras buscamos la mejor manera de avanzar"

Rubén continúa: "Una vez que agrupamos eficazmente estas ideas en la categoría y el tema adecuados, diseñamos un plan de juego para la próxima vez."

Prueba esto stop start continue templates !

6. Velero

El Barco de Vela Sprint Retrospectivo afina en las metas y la visión de donde el Equipo Scrum quiere llegar, cómo lo hará y qué retos prevé.

Es un modelo visual con un dibujo/fotografía de un velero en su camino. Esto es lo que representan las cifras:

Barco de vela : Todos los miembros del equipo Scrum

: Todos los miembros del equipo Scrum Isla : La visión colectiva / metas

: La visión colectiva / metas Viento : Procesos, herramientas y personas que ayudan al equipo Scrum a alcanzar su visión

: Procesos, herramientas y personas que ayudan al equipo Scrum a alcanzar su visión Rocas : Riesgos y obstáculos a lo largo del viaje

: Riesgos y obstáculos a lo largo del viaje Ancla: Procesos, herramientas y personas que ralentizan al equipo Scrum

Cómo utilizar el Velero

Dibuja o utiliza una foto de un velero con un ancla adosada a su costado que se dirige a una isla. Rodea el barco con el viento (serie de líneas curvas) y grandes rocas Pedir a cada miembro del equipo Scrum que aporte ideas para el debate abierto y el mantenimiento de registros

7. Cuadrícula de retroalimentación

La Rejilla de Retroalimentación Sprint Retrospectiva suena como su nombre indica: Una cuadrícula abierta dividida en cuatro cuadrantes. Si quieres mantenerlo simple, utiliza los rótulos estándar de Me gusta, Críticas, Preguntas e Ideas. Pero si hay cuatro temas que desea retroalimentar sobre el último Sprint, esto sería eficaz sobre el estándar.

Cómo usar Feedback Grid

Una cuadrícula de retroalimentación en blanco puede transformarse secretamente en una tarea desalentadora. He aquí una manera de aprovechar los pequeños grupos de discusión para maximizar el valor del tiempo, la retroalimentación y las ideas de su equipo:

Antes de iniciar la reunión seria de Retrospectiva del Sprint, anima a tu equipo a formar primero pequeños grupos de discusión donde desglosarían los puntos y darían sus sugerencias primero. Esto les permitirá mentalizarse en la reunión y les dará tiempo suficiente para aportar ideas inicialmente. Observa cómo tu equipo no se desconcentrará durante la reunión porque estará deseando presentar sus ideas y participará más en el debate de los temas de los demás miembros. Max Hauer fundador y Consejero Delegado de Goflow

Invite a su equipo Scrum a colaborar en a Planificación del Sprint Documento ClickUp

8. Tarjetas Kudo

¿Necesitas una buena sesión de elogios en equipo para que todo el mundo se emocione? (¡No te miro a ti, Glad Sad Mad Retrospective!)

Las Kudo Cards Sprint Retrospective celebran la colaboración, la comunicación y el rendimiento de los miembros del equipo a lo largo del ciclo de sprint. Es una experiencia positiva para unir al equipo, especialmente para los equipos híbridos o de equipos virtuales .

Cómo utilizar las tarjetas Kudo

Crea un lienzo digital infinito y anima a todo el mundo a felicitar de forma rápida y significativa a un miembro del equipo.

Consejo profesional: Si las reuniones son difíciles de programar porque tu equipo está repartido en varias zonas horarias, crea una tarjeta de felicitación Vista Tablero ClickUp para que cualquier miembro del equipo se pase a una hora conveniente y @mencione a alguien en una tarjeta de Kudo.



9. Cada uno se reúne con todos

La actividad de retrospectiva del sprint Cada uno se reúne con todos se centra en dos temas: conocer a todos los miembros del equipo y el uso compartido de comentarios directos. ¿El factor único? Es similar a las citas rápidas, en las que se trata de un grupo de dos personas que hablan 1:1.

Cómo utilizar Cada uno se reúne con todos

Esto es más fácil de facilitar en un ajuste de oficina. Pero para los equipos remotos, puede ser un poco incómodo y una pérdida de tiempo si la tecnología deja de funcionar o si estás dando tumbos por las salas virtuales para llegar a tu próximo 1:1. Este formato retro puede convertirse fácilmente en una pérdida de tiempo si tu equipo no encuentra valor en él. Pero, por otro lado, es una forma divertida y creativa de establecer relaciones de equipo

Consejo profesional: Potencia tus Sprints cortos con Plantilla de Sprints de Diseño de ClickUp ¡! Los días 1-5 se desglosan por fase con Campos personalizados sugeridos para facilitar el seguimiento de las tareas.

Facilitar la mejora continua y la alineación del equipo en ClickUp

10. Racha Ganadora

La Racha Ganadora Retrospectiva de Sprint es perfecta para situaciones en las que casi, o todas las partes del Sprint fueron sin problemas.

Tendemos a recordar la mayoría de las cosas que fallaron o no cumplieron nuestras expectativas. Realizar este ejercicio en una reunión de Retrospectiva del Sprint nos ayuda a captar lo que queremos repetir para continuar con el intento correcto.

Cómo utilizar la racha ganadora

Mientras esté fresco en sus mentes, pida a su equipo que reflexione sobre el ciclo del Sprint anterior de principio a fin. Destaque cualquier proceso, herramienta o persona que haya facilitado completar las tareas y cumplir los plazos. Es posible que desee tener su POE ¡a mano para documentar algunos de estos aprendizajes para ayudar a los miembros actuales y futuros del equipo Scrum!

Sprint Retrospectiva FAQs

¿Cuáles son los beneficios de hacer una Retrospectiva de Sprint?

El principal beneficio de realizar una retrospectiva del sprint es que fomenta el aprendizaje y la mejora continuos dentro del equipo. Al reflexionar periódicamente sobre cada iteración y discutir las áreas de mejora, los Teams pueden identificar debilidades o problemas antes de que se conviertan en problemas importantes y asegurarse de que todo el equipo está en la misma página sobre los planes futuros para el desarrollo de código y completar los productos. Además, ofrece a los miembros del equipo la oportunidad de expresar sus ideas y sentimientos sin temor a ser juzgados o criticados.

¿Qué incluir en una retrospectiva de sprint?

Al realizar una retrospectiva de sprint, es importante tener en cuenta todos los aspectos del proceso de desarrollo para poder encontrar áreas de mejora tanto en el rendimiento individual como en el flujo de trabajo general. Estos son algunos de los temas que tal vez quieras tratar: la velocidad del progreso, la dinámica del equipo, las responsabilidades individuales, la comunicación entre los miembros, las estrategias de resolución de problemas, las metas alcanzadas/no alcanzadas durante este ciclo de sprint y cualquier mejora que deba hacerse en el futuro.

¿Con qué frecuencia se debe hacer una retrospectiva del sprint?

La frecuencia de las retrospectivas de sprint dependerá de las necesidades de su equipo, pero en general se recomienda realizarlas cada dos semanas o cada dos semanas cada iteración del sprint . De este modo, el equipo dispone de tiempo suficiente para reflexionar y debatir sobre sus progresos de forma significativa sin dejar pasar demasiado tiempo entre reunión y reunión.

