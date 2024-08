Cómo crear y utilizar un Sprint Backlog (Guía definitiva)

¿Quieres crear y utilizar una base de datos de impresiones?

Mientras que un sprint backlog puede parecer una simple lista de tareas pendientes, es crucial para el éxito de cualquier sprint de Scrum.

¿Por qué?

¡Guía a los miembros del equipo Scrum sobre qué entregar durante ese sprint! Esto es muy importante desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, así como desde la perspectiva de la productividad.

Si los chefs de su restaurante favorito adoptaran Agile y Scrum sería algo así

Comida: Entregable

Receta: Sprint

Proceso: Ágil

Ingredientes: Elementos del backlog

pero, ¿qué se incluye en estos elementos del backlog?

y, lo que es más importante, ¿cómo se utiliza la lista de tareas pendientes?

¡En esta guía Scrum, vamos a cubrir cómo construir y utilizar un sprint backlog para ayudarle a prepararlo tan bien como Gordon Ramsay cocina platos!

¡Vamos a cocinar!

Pero como en cualquier comida de varios platos, deberíamos empezar con los aperitivos antes de llegar al plato principal

Es por eso que primero vamos a cubrir lo que es Scrum y entonces abordaremos los sprint backlogs.

Pero si usted está realmente hambriento para el plato principal sprint backlog, tenemos que también (click) aquí para saltar a esa sección)

¿Qué es la metodología Scrum?

Scrum es una Gestión ágil de proyectos método que ayuda a los equipos a completar los proyectos lo más rápidamente posible.

Este equipo de gestión de proyectos utiliza esta metodología, dividiendo los proyectos en ciclos cortos de desarrollo denominados sprints. Cada sprint es una iteración durante la cual los equipos desarrollan distintas secciones de un proyecto.

Aunque los equipos de desarrollo ágil de software utilizan principalmente el marco de Scrum, cualquier equipo que busque cierta flexibilidad en sus proyectos, como los equipos de ventas y marketing, también puede utilizarlo.

Asegúrate de consultar nuestra guía detallada: ¿Qué es el desarrollo ágil de software?

¿Cómo funciona Scrum?

Vamos a ilustrarlo con un ejemplo:

Digamos que estás desarrollando una app de recetas para Gordon Ramsay.

Podrías pasarte meses planificándola y construyéndola solo para descubrir que el chef Ramsay no está contento con el producto final. Aunque le has dado un montón de funciones, no has dado en el clavo.

¿Por qué?

Quería destacar sus platos de firma, como los espaguetis a la boloñesa, en la pantalla de Inicio de la app, algo que no conseguiste a pesar de todo lo que habías planeado.

Y ahora tienes que lidiar con un Gordon descontento (¡buena suerte con eso!).

Pero si tuvieras seguido el enfoque ágil de desarrollo de software, podrías haber mantenido contento al Chef Gordon.

¿Cómo?

Desarrollas la app por pasos, le pides al chef su opinión después de cada fase y haces los cambios necesarios antes de la siguiente versión.

¿Cuál es el resultado?

Un Gordon extasiado que incluso podría cocinarte pasta

¿Qué más necesito saber sobre Agile Scrum? Scrum puede ayudarte a dividir tu proyecto en diferentes sprints como si estuvieras cortando cebollas

genial, ¿verdad?

Pero los sprints son sólo la punta de este enorme iceberg llamado Scrum.

Usted también tiene varias reuniones, roles de equipo y Artefactos Scrum ¡!

Hagamos una rápida Panorámica de estos elementos.

*Nota: Para cada elemento, tenemos una descripción detallada Guía Scrum* que te ayudarán a entender estos conceptos rápidamente. No dudes en consultarlas si te apetece leer algo más

1. Reunión de Scrum

Scrum define un conjunto de reuniones para ayudar a los equipos Scrum a inspeccionar y adaptar sus procesos. Incluye:

Planificación de Sprints : reunión de planificación que se lleva a cabo antes de comenzar cada sprint de Scrum

Reuniones diarias de Scrum : una reunión Scrum regular celebrada para discutir qué hacer al día siguiente

Revisión del Sprint sprint Review /%href/ : reunión que se celebra después de cada sprint Scrum para hacer una demostración del producto final a las partes interesadas

Retrospectiva del Sprint reunión Scrum que se celebra después de un sprint para identificar qué cambiar en el próximo sprint

2. Artefactos Scrum

Los artefactos Scrum son elementos que ayudan a compartir información esencial del proyecto con el equipo y partes interesadas .

Incluye principalmente:

Lista de productos pendientes lista de las funciones que deben desarrollarse en el producto

Incrementos: una versión de trabajo del producto que el equipo entrega a las partes interesadas

En Sprint backlog de Scrum es también un artefacto ya que ayuda a compartir información clave sobre un sprint.

(Exploraremos esto en un minuto.)

3. Roles en Scrum Cada equipo Scrum se compone de tres roles:

Propietario del producto: comprende las necesidades de las partes interesadas, transmite sus comentarios al equipo ygestiona el backlog del producto* Scrum Master para obtener más información sobre las historias de usuario. Y asegúrese de consultar la guía ClickUp's Blog de gestión ágil de proyectos , ¡crece día a día! 🌱

5. Sprint Gráficos de Burndown Los gráficos burndown sprint muestran el trabajo que aún no se ha completado en el sprint actual. Los equipos de Scrum pueden utilizar un gráfico burndown sprint para medir si van a ser capaces de completar el trabajo a tiempo.

Y ya está

Se acabaron los aperitivos.

¡Finalmente nos sumergimos en el plato principal!

Entremos en los sprint backlogs.

después de todo, es por eso que has estado leyendo hasta ahora, ¿verdad?

¿Qué es un sprint backlog?

Un sprint backlog describe lo que el equipo debe desarrollar durante un sprint. Algunos Equipos Scrum también lo llaman un backlog de iteración o un backlog de lanzamiento.

Es esencialmente una lista de tareas pendientes lista de los elementos del backlog del producto que se desarrollarán en el próximo sprint. Y también incluye un plan para hacerlo, igual que una receta.

¿Quién gestiona el sprint backlog?

si Gordon es la parte interesada que juzga tu comida, ¿quién cocina la comida?

Según el Guía Scrum el equipo de desarrollo es responsable de gestionar el backlog del sprint a lo largo de un sprint.

Product backlog vs. sprint backlog

Dado que hay más términos Scrum que recetas en el libro de cocina de Gordon, es fácil perderse y confundirse.

Mientras que algunas personas se confunden entre la revisión del sprint y el retrospectiva del sprint algunos también confunden el product backlog con el sprint backlog.

pero, ¿por qué?

¿Tal vez porque ambos son backlogs?

¿O porque el _retraso de impresión contiene retraso de producto _?

Pero, al igual que hervir y estofar, estos dos artefactos son muy diferentes, ¡aunque suenen parecidos!

He aquí cómo:

Cómo Construir y Utilizar un Sprint Backlog de Scrum

Si bien es una lista de tareas, la creación del sprint backlog no es tan simple como escribir una receta.

Pero no se preocupe, tampoco es tan difícil como perfeccionar las recetas de Gordon.

A. Construir un Sprint Backlog

todo desafío de MasterChef comienza con la planificación de qué cocinar, ¿verdad?

Del mismo modo, la construcción del backlog del sprint comienza con la plan de sprint sesión .

¿Cómo se construye un sprint backlog? En la reunión de planificación del sprint, el propietario del producto describe la meta que debe alcanzarse en el próximo sprint. El propietario también sugiere qué elementos del backlog del producto ayudarán a lograr ese objetivo meta .

¿Cómo se eligen los elementos?

Un equipo de ingenieros elige los elementos de la cartera de productos en función de su orden de prioridad en la cartera de productos.

Por ejemplo, en el primer sprint, los elementos de mayor prioridad deben abordarse en primer lugar y se trasladan al backlog del sprint. Del mismo modo, en el siguiente sprint, se mueve el siguiente conjunto de elementos de prioridad.

Esta es la razón por la que el sprint backlog se denomina prioritized product backlog.

Y si tienes algún elemento inacabado del sprint anterior, puedes desarrollarlo en el sprint actual.

Mientras que todo el equipo Scrum discute estos elementos durante la planificación del sprint, le corresponde al equipo de desarrollo decidir cuáles van a abordar en el sprint.

Sin embargo, el equipo debe incluir al menos una mejora que se identificó en el sprint anterior sprint retrospectivo (para la mejora continua de sus flujos de trabajo).

Una vez elegidos los elementos, se dividen en tareas de sprint (en forma de historias de usuario) y se añaden al backlog del sprint. En esta fase se define la meta del sprint.

pero eso no es todo

Durante el Planificación ágil de sprints cuando se planifica un sprint ágil, el equipo también elabora un "plan de previsión" sobre cómo realizarán el trabajo durante los dos primeros días. Aunque no tiene por qué ser muy detallado, debe destacar los pasos clave y el calendario para desarrollar cada elemento del backlog.

Y ya está

Su sprint backlog está listo.

👉 Utilizar Software de planificación de impresión !

B. Uso de un Sprint Backlog

Ahora que la receta está lista, ¿cómo se usa?

Mientras que el sprint backlog es una lista de tareas, no puedes simplemente ir tachando cosas a medida que progresas.

Es una lista dinámica que evoluciona a medida que progresa el sprint.

¿Qué significa eso?

Recuerda que sólo creamos un plan base durante la reunión de planificación del sprint.

A medida que el sprint avanza, el equipo aprende más sobre el trabajo necesario para alcanzar la meta del sprint y el plan se vuelve más claro. Para reflejar esto en el backlog del sprint, debe actualizarlo. El proceso de actualización de un backlog se denomina refinamiento del backlog.

**Nota: El backlog del producto también pasa por el refinamiento del backlog para reflejar los cambios en las necesidades de las partes interesadas

¿Sabes cuando empiezas a cocinar algo y a mitad de camino te das cuenta de que las cosas van mal?

Es lo mismo.

¿Cómo actualizar el backlog?

Así es como los equipos refinan el backlog:

Si puedes incluir tareas adicionales, añádelas al sprint backlog

Durante la reunión de planificación del sprint, el equipo puede seleccionar algunos elementos para desarrollar.

Una vez terminados, es posible que aún puedan abordar algunos más antes de que finalice el sprint actual. A continuación, deben discutir esto con el propietario del producto y el Scrum Master, elegir los elementos y añadirlos al backlog del sprint actual.

**Si algo es innecesario, elimínelo del backlog del sprint

Durante la sesión de planificación del sprint, el equipo puede seleccionar demasiados elementos y no será capaz de terminarlos todos en la iteración actual.

Por lo tanto, deben eliminar los elementos menos prioritarios del sprint backlog después de discutirlo con el propietario del producto y el Scrum master.

Si algo ha sido completado, actualizar el trabajo restante en el backlog del sprint

A menudo esto se termina durante la reunión diaria de Scrum con la ayuda de un gráfico. Basándose en el tiempo que el equipo tardó en desarrollar un elemento, el Scrum master determina el tiempo necesario para los otros elementos del backlog del sprint.

A continuación, se crea un gráfico de sprint burndown para hacer un seguimiento de cómo está progresando el sprint.

Lo ideal es que un sprint backlog no se actualice más de una vez al día y lo mejor es hacerlo durante la reunión diaria de Scrum.

Si bien tendrá que completar la mayoría de los elementos del backlog del sprint para entregar el incremento, no debe apresurarse sólo por el bien de despejar el backlog. Esto puede afectar a la calidad del producto final.

Es como no cocinar bien el pollo porque se te acaba el tiempo

y ya sabes lo que pasa cuando sirves pollo poco hecho a los jueces, ¿verdad?

te vas a casa

Recuerda, lo que esté incompleto siempre puede abordarse en el siguiente sprint.

Cómo gestionar tus sprints fácilmente

Ahora ya sabes cómo construir y utilizar un sprint backlog.

pero espera... ¿cómo lo gestionas?

Recuerda, el sprint backlog no es una receta sencilla.

No se puede utilizar una hoja de cálculo o una aplicación de tareas pendientes para la gestión del backlog. Eso sólo va a complicar las cosas y a Gordon no le va a gustar como suena.

Por suerte, tienes poderosos herramientas de gestión de proyectos como ClickUp.

Tanto si necesita Tablero Scrum para gestionar backlogs o una plataforma para comunicar actualizaciones a sus Equipo Scrum miembros, ClickUp ¡es la única herramienta que necesitará!

Aunque no le ayudará a cocinar un plato de estrella Michelin, sin duda le ayudará a gestionar su trabajo atrasado.

He aquí un rápido vistazo a algunas de las funciones de ClickUp:

1. Listas de Sprints El sprint backlog consiste en llevar un seguimiento de los elementos del backlog.

pero, ¿cómo se hace el seguimiento?

Con las Listas de Sprints de ClickUp, por supuesto

Se trata de listas de control sencillas que puede utilizar para dividir los elementos del backlog en pequeñas tareas de sprint.

Al igual que la lista de ingredientes de una receta, estas tareas pueden comprobarse rápidamente a medida que se avanza. Incluso puedes añadir Puntos Scrum a una lista de sprint para estimar mejor cuándo podrá completar los elementos del backlog.

¿Qué más?

Puede utilizar estas listas durante la reunión de planificación o Scrum diario para planificar o discutir su sprints .

2. Gráficos Burndown

¿Recuerdas que hablamos de utilizar gráficos de desglose para actualizar las tareas pendientes?

ClickUp le permite crear potentes gráficos desplegables que le ayudarán a saber qué queda por completar en el proyecto.

Para facilitar su identificación, incluso están codificados por colores:

Una línea de puntos rojos indica su línea objetivo

Una línea azul muestra su progreso real

Una línea de puntos amarillos indica el progreso final del proyecto si continúa al mismo ritmo

De este modo, sólo necesitas echar un vistazo para saber cómo irán las cosas si sigues avanzando a tu ritmo actual de completado.

piénsalo como un termómetro de cocina: puedes ir consultándolo para saber cuándo estará listo el pavo

Pero los gráficos de avance no son los únicos datos visuales que le ofrece ClickUp. También dispone de:

Gráficos desplegables : muestra la parte del proyecto que ya se ha completado

Gráficos de velocidad : resalte la tasa de finalización de sus tareas

Gráficos de flujo acumulativo : muestran cómo progresan las tareas a lo largo del tiempo

3. Vista Tablero ¿Quieres ver todas tus _tareas de Scrum _en un solo lugar?

Utilice la vista Tablero de ClickUp

Muestra todos tus proyectos y tareas sprint en un Tablero Scrum interactivo.

Para la máxima facilidad de uso, usted consigue varias funciones como:

Función de arrastrar y soltar

Categorización de tareas con funciones de clasificación y filtrado

Organización de tareas con etiquetas y estados personalizados

Otras vistas múltiples del Tablero de tareas como vistas Lista, Box, Calendario y Me

4. Informes detallados La metodología Scrum consiste en mejorar con cada proceso Scrum.

Pero para eso, necesitas saber cómo lo está haciendo tu equipo en cada principio Ágil _t, ¿verdad?

ClickUp le ofrece un montón de informes de equipo en tiempo real para obtener información detallada sobre sus tareas y su equipo.

Y aunque Gordon no necesite estos informes, usted sí que los necesita

Se obtienen (elaboración de) informes como:

Informe de tareas completadas : muestra las tareas completadas por cada miembro del equipo

: muestra las tareas completadas por cada miembro del equipo Informe de tareas realizadas : muestra las tareas en las que ha trabajado cada miembro durante un periodo determinado

: muestra las tareas en las que ha trabajado cada miembro durante un periodo determinado Entorno de trabajo Informe de Puntos: gamifica las métricas de las tareas para motivar a su equipo a hacerlo bien

Informe Quién va con retraso : muestra qué miembros del equipo Scrum tienen tareas pendientes en el sprint actual

: muestra qué miembros del equipo Scrum tienen tareas pendientes en el sprint actual Informe de seguimiento del tiempo: destaca el tiempo dedicado a las tareas por cada miembro

**Pero estas no son todas las funciones de ClickUp

Este software de gestión de proyectos también le ofrece funciones como:

Prioridades : saber qué tareas son urgentes y abordarlas primero

Dependencias : cree pedidos de tareas para su sprint Ágil

Estados personalizados : cree fases de tareas únicas según las necesidades de su proyecto. Por ejemplo, puede crear una fase de "pruebas" para su proyecto de desarrollo de software ágil.

Perfiles teams: conoce rápidamente las tareas y responsabilidades de cada miembro del equipo

Comentarios asignados : crea tareas a partir de comentarios para que nunca queden sin respuesta

Conclusión

Crear un sprint backlog es crucial para definir lo que el equipo puede conseguir en cada sprint Agile.

Pero no es una simple receta que se sigue palabra por palabra.

Por el contrario, evoluciona a medida que avanza el sprint, dando al equipo Agile una oportunidad de mejora continua.

Sin embargo, tener un sprint backlog por sí solo no va a ayudarle a conquistar sus sprints.

También es necesario contar con las herramientas adecuadas para gestionar todas esas tareas.

Por eso necesita ClickUp, la plataforma de gestión de proyectos más potente jamás desarrollada

Con una amplia variedad de intuitivas herramientas de proyecto vistas y gráficos de progreso, ClickUp tiene todo lo que necesita para gestionar sus atrasos de forma eficaz. Inscríbase hoy mismo ¡y empieza a cocinar proyectos increíbles de los que incluso Gordon Ramsay estaría orgulloso!