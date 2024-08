las 10 mejores apps de recordatorios para estar al tanto de las tareas en 2024 (gratis y de pago)

Ah, recordatorios. ¿Dónde estaríamos sin ellos?

Entre las listas de tareas pendientes, la multitarea y los momentos dedicados a uno mismo, el cerebro no da abasto para procesar toda la información en un solo día. Por eso las aplicaciones de recordatorios son esenciales.

Pero, ¿cómo encontrar una aplicación de recordatorios que te ayude en lugar de entorpecerte? Aquí es donde entro yo He investigado y he encontrado las 10 mejores aplicaciones de recordatorios del mercado, con precios, reseñas, pros y contras.

Pongámonos en marcha.

Las 10 mejores aplicaciones de recordatorios en 2024 (gratuitas y de pago)

Es hora de conseguirle a tu cerebro un asistente virtual en forma de una increíble app de recordatorios. Tanto si buscas las mejores apps de recordatorios como algo de pago, te tengo cubierto 🙂

1. ClickUp - Lo mejor para la gestión de proyectos

Sí, ClickUp se llevó el primer puesto. **Seguro que ya se lo esperaba, pero lo he puesto aquí porque mantiene a todo nuestro equipo centrado en sus tareas ClickUp ha ganado varios premios y ha encabezado múltiples listas, pero no te aburriré con los detalles mientras intentas organizarte.

En su lugar, quiero hablarle de la funcionalidad de los Recordatorios de ClickUp y la lista de tareas pendientes. Puedes crear notificaciones para ti y para los miembros de tu equipo en cuestión de segundos y añadir archivos y archivos adjuntos como recordatorios para hacerte la vida más fácil. Son fáciles de cambiar, organizar, comentar, actualizar y (lo mejor de todo) personalizar.

ClickUp es una fantástica aplicación gratuita de recordatorios con montones de funciones en el plan Free Forever. Y con seguimiento de objetivos fechas de vencimiento flexibles, plantillas de listas de tareas y plantillas de bloqueo temporal es una solución perfecta para equipos de cualquier tamaño.

Cree listas de tareas claras y multifuncionales para gestionar fácilmente sus ideas y trabajar desde cualquier lugar para que nunca vuelva a olvidar nada

Hablando de equipos, ClickUp tiene más de 1.000 integraciones y funciona en cualquier dispositivo que pueda pedir, por lo que es excelente para equipos multiplataforma. Así que ClickUp te cubre tanto si quieres una aplicación para iOS o Android, funcionalidad de navegador o descarga de escritorio.

¿He mencionado que ClickUp tiene cientos de otras características funcionales para simplificar la vida? Sí, es más que una aplicación de listas de tareas: es un asistente personal que puede agilizar todos los aspectos de su jornada laboral. Y es una excelente alternativa a externalización de la gestión de proyectos .

Características de ClickUp

Los recordatorios de ClickUp están repletos de opciones de personalización, códigos de colores y otras funciones que te ayudarán a cumplir tus plazos y a mantenerte organizado cada día

La bandeja de entrada funciona como una aplicación de calendario y un gestor de tareas para facilitar el seguimiento de los recordatorios

las pestañas "Siguiente", "Realizado" y "No programado" te permiten realizar un seguimiento de lo que está por llegar, lo que has completado y los recordatorios que no tienen fecha de vencimiento

Establece recordatorios utilizando archivos adjuntos, como fotos, notas de voz o ubicaciones en mapas, para manteneros a ti y a tu equipo al día

Sincroniza los recordatorios y las fechas de vencimiento con tus aplicaciones de calendario gracias a las más de 1.000 integraciones con herramientas como Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams y Zendesk

Establece recordatorios, notificaciones y recordatorios recurrentes para tu equipo mediante la opción de "recordatorios delegados" y mantenlo todo organizado con los perfiles de equipo

Ventajas de ClickUp

Muchos comentarios mencionan el éxito de la gestión del tiempo y las tareas utilizando la versión gratuita de ClickUp

Bloqueo del tiempo y las notificaciones facilitan la visualización de la jornada laboral y el control de las tareas

Simplificael seguimiento de los empleados mediante recordatorios delegados y perfiles de equipo

Contras de ClickUp

Algunas opiniones de usuarios informan de funciones disponibles superfluas

Puede ser necesario actualizar las tareas mientras se co-editan los recordatorios

Precios de ClickUp

Gratis para siempre (¡Recordatorios de ClickUp disponibles en el plan gratuito!)

(¡Recordatorios de ClickUp disponibles en el plan gratuito!) Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresas: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresas: Contáctenos para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6.000 opiniones)

4,7/5 (más de 6.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opiniones)

2. nTask - Lo mejor para la colaboración

vía nTask nTask es otra opción para quien busque una aplicación gratuita de recordatorios. Te ayudará a cómo priorizar tu trabajo con listas de tareas, recordatorios, notificaciones, fechas de vencimiento y funciones de colaboración. También puedes ver los estados de las tareas para saber en qué punto se encuentra tu equipo en cualquier proyecto. 👀

Como práctica aplicación de recordatorios, nTask también tiene una buena funcionalidad multiplataforma, proporcionando recordatorios de tareas para su equipo en casi cualquier dispositivo. También está diseñado para ayudar a organizar las tareas personales, por lo que si usted necesita para crear recordatorios para obtener más leche o terminar un proyecto, que le ayudará a hacerlo.

nTask características

Facilita la colaboración con funcionalidad multiplataforma para dispositivos web, iOS y Android

Ver listas de tareas y estados basados en fechas de vencimiento previstas y reales

Utilice las funciones de asignación de tareas y gestión de proyectos para estar al tanto del progreso de su equipo

Múltiples herramientas de gestión de proyectos y reuniones para ayudar a gestionar otras áreas de su flujo de trabajo

Integración con herramientas populares como Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon y Zapier

Ventajas de nTask

Las reseñas informan de una mejor gestión de proyectos gracias a la posibilidad de crear equipos

Fácil de crear y organizar cada tarea para mantener el rumbo

El seguimiento del tiempo es fácil gracias a las útiles notificaciones

nTask contras

Algunos usuarios afirman necesitar más funciones

La falta de opciones de personalización puede dificultar la organización del calendario

nTask precios

Premium: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Empresas: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con nTask para consultar precios

nTask valoraciones y comentarios

G2: 4.4/5 (15+ opiniones)

4.4/5 (15+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (100+ opiniones)

3. Todoist - Lo mejor para gestionar tareas

vía TodoistTodoist es una de las aplicaciones de recordatorios diarios más utilizadas de esta lista gracias a sus amplias funciones, opciones de adición rápida y elegante interfaz. Es un sencillo organizador de listas de tareas diseñado para ayudarte a completar tus tareas en el trabajo y en tu vida personal.

Una de las características más populares de Todoist es el sistema de rachas, que gamifica tu lista de tareas y te ayuda a motivarte para hacer las cosas. Y como está optimizado para la delegación, también es útil para los jefes de proyecto que intentan mantener a sus equipos al día. 📋

Características de Todoist

Añadir tareas rápidamente para mantener tu lista de tareas actualizada independientemente de lo ocupado que estés

Funcionalidad multiplataforma apps de recordatorio para dispositivos Android e iOS

Interfaz de usuario elegante que hace que la vista de tareas sea fácil de entender

Priorice tareas, deje comentarios sobre proyectos, cree recordatorios y cambie fechas de vencimiento con facilidad

Delegue tareas a los miembros del equipo para mantener a todos en la misma página

Ventajas de Todoist

El informe de fin de año muestra tu progreso general en las tareas de la lista de tareas pendientes

Fácil de crear y priorizar tareas con fechas de vencimiento y delegación

Algunos comentarios mencionan respuestas positivas de su equipo sobre la función Kudos

Contras de Todoist

Los comentarios mencionan recordatorios diarios no deseados sobre todas las tareas pendientes, independientemente de su prioridad

Puede crear problemas de colaboración si todos los miembros no tienen el mismo plan

La versión gratuita carece de varias características

Precios de Todoist

**Versión gratuita

Pro: 5$/mes por usuario

5$/mes por usuario Empresa: $8/mes por usuario

Valoraciones y comentarios de Todoist

G2: 4.4/5 (700+ opiniones)

4.4/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2,000+ opiniones)

4. Microsoft To Do - Lo mejor para los usuarios de Microsoft

vía Microsoft To Do Microsoft To Do es una sencilla aplicación de listas de tareas que gestiona las tareas profesionales y personales en un sencillo panel de control. Te permite ver una instantánea de todo lo que tienes que hacer en un día o hacer zoom en listas concretas según necesites. ¿Y lo mejor? Es completamente gratis 🙌

Microsoft To Do te permite establecer fechas de vencimiento y recordatorios para cada tarea y marcar con estrellas tus tareas más importantes para mantenerlas visibles. También puedes utilizar "pasos" (también conocidos como subtareas) para dividir las tareas más grandes y añadir notas a cada una según sea necesario.

Funciones de Microsoft To Do

La creación de tareas le permite establecer asignados, crear fechas de vencimiento, arrastrar y soltar entre listas e implementar actualizaciones masivas

La priorización de tareas permite ordenar las listas de tareas por las más urgentes

Establezca recordatorios o dependencias de tareas para ayudarle a determinar en qué orden deben realizarse las tareas

Las tareas recurrentes facilitan sus días, eliminando el trabajo extra innecesario, especialmente cuando asigna tareas

Microsoft To Do pros

Las tareas de Microsoft To Do se sincronizan automáticamente con las de Outlook para que puedas ver tus listas en ambos sitios

Las opiniones de los usuarios de Outlook y Microsoft hablan de una interfaz sencilla y fácil de usar

Uso gratuito para todos los usuarios con una cuenta Microsoft existente

Contras de Microsoft To Do

Entre las mejores aplicaciones de recordatorios de esta lista, To Do carece de integraciones con otras aplicaciones

Los últimos comentarios de los clientes informan de la falta de actualizaciones y nuevas funciones

La interfaz de usuario no tiene muchas funciones de personalización, y algunos la encuentran poco atractiva

Precios de Microsoft To Do

**Gratuito

Valoraciones y reseñas de Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

4,4/5 (más de 50 opiniones) Capterra: 4.6/5 (2,000+ reseñas)

5. TickTick - Mejor para uso individual

vía TickTickTickTick es otra aplicación de recordatorio que pone una versión gratuita a disposición de todos los usuarios. Y ya que encontrar la mejor aplicación de recordatorios puede ser un reto, es bueno tener opciones que puedes dar una vuelta de forma gratuita. 🙌

Está diseñada para particulares y empresas de todos los tamaños, con funciones de programación del trabajo para ayudarte a gestionar tareas, plazos, archivos y correspondencia desde un único panel de control. Y como crea recordatorios automáticos, te ayudará a ti y a los miembros de tu equipo a evitar tareas olvidadas para que todos podáis seguir por el buen camino.

Características de TickTick

Las funciones de comunicación permiten colaborar con los miembros de tu equipo y con personas de tu vida personal

Crea hábitos para uso profesional y personal y haz un seguimiento de tus rachas para aumentar la productividad y el éxito

Organiza tus tareas y procesos en una fecha pasada o futura, y establece recordatorios o temporizadores para que nunca se te pase una fecha límite

la función "Alerta molesta" y los recordatorios múltiples para una misma tarea ayudan a evitar la tentación de descartar las alertas sin mirarlas

El temporizador Pomodoro es una gran función de la aplicación que te avisa cuando es hora de tomarte un descanso

TickTick ventajas

Los usuarios reportan éxito con la función de sugerencias inteligentes y listas y recordatorios recurrentes

Los comentarios mencionan que las características mínimas hacen que la aplicación sea fácil de aprender

Funciones de tareas recurrentes o sugerir tareas recurrentes

Contras de TickTick

Algunos comentarios mencionan malas experiencias con el servicio de atención al cliente

Puede presentar problemas de sincronización, con la consiguiente pérdida de datos

Precios de TickTick

**Versión gratuita

Premium: $2.79/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de TickTick

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

4,5/5 (más de 80 opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

6. ProofHub - Lo mejor para los equipos de empresa

vía ProofHub ProofHub es una aplicación de recordatorios y gestión de proyectos diseñada para empresas y grandes equipos, y está repleta de funciones de colaboración. Desde el seguimiento del tiempo hasta chats y anuncios, tiene todo lo que un gestor de proyectos necesita para que los miembros del equipo sigan avanzando con las tareas.

ProofHub está diseñado para una curva de aprendizaje mínima, lo que hace que la integración con los miembros del equipo sea más eficiente. Y como está disponible en varios idiomas, es una opción popular entre las empresas multinacionales que gestionan trabajadores remotos. ✨

Características de ProofHub

La opción de usuarios ilimitados en ambos planes facilita la colaboración para equipos grandes

Planifica, programa y ejecuta proyectos fácilmente gracias a las funciones de colaboración

Optimizado para trabajar con miembros de equipos remotos

La herramienta en línea funciona en cualquier dispositivo iOS o Android

Las funciones de colaboración incluyen elementos como chat, debates, transferencias de archivos y anuncios

Disponible en 10 idiomas

Ventajas de ProofHub

Los comentarios mencionan el éxito con los tableros de tareas y flujos de trabajo específicos del equipo

Sincronización perfecta con la mayoría de dispositivos

Contras de ProofHub

Algunos usuarios informan de que sus equipos se sintieron incómodos utilizando la aplicación después de unos meses

El precio puede ser demasiado alto para los equipos y empresas más pequeños

Precios de ProofHub

Esencial: $50/mes

$50/mes **Control total:99 $/mes

Valoraciones y reseñas de ProofHub

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

4,5/5 (más de 80 opiniones) Capterra: 4.5/5 (80+ opiniones)

7. Twobird - Mejor aplicación gratuita de recordatorios

vía Twobird Twobird es posiblemente una de las mejores aplicaciones de recordatorios de esta lista porque es 100% gratuita. Aunque planean añadir planes premium con funciones adicionales más adelante, todas las herramientas de la aplicación están disponibles actualmente de forma gratuita.

En lugar de funcionar como una herramienta independiente, Twobird transforma tu bandeja de entrada en una lista de tareas multitarea, un punto de acceso para tomar notas y una plataforma de comunicación. Enviará tus listas de la compra, notas de equipo y mucho más a tu bandeja de entrada para un acceso rápido y fácil. 🌻

Características de Twobird

Se integra con Gmail y Outlook para ayudarte a gestionar tus tareas desde tu bandeja de entrada en lugar de utilizar varias herramientas

Establece recordatorios y notas desde tu bandeja de entrada y mantenlos organizados en un sencillo calendario

Utiliza la cuenta de correo electrónico existente para gestionar listas de tareas pendientes, listas de la compra, tareas, quehaceres y recordatorios

Identifica tus tareas pendientes más importantes con la ayuda de la identificación inteligente de tareas de Twobird

Ventajas de Twobird

Toda la aplicación es gratuita, por lo que es ideal para pequeñas empresas, emprendedores y uso personal

Comparte notas con personas que no utilicen TwoBird y permíteles editar las notas desde su navegador

Contras de Twobird

Carece de opiniones de clientes en los sitios de reseñas más populares

Las funciones disponibles son limitadas y no hay planes de pago para desbloquear más herramientas

Sólo es compatible con cuentas de correo electrónico de Gmail y Outlook, en comparación con otras aplicaciones de listas de tareas

Precios de Twobird

**Gratis

Valoraciones y reseñas de Twobird

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Any.do - Mejor para planificar

vía Cualquier.hacer Any.do es una aplicación web de gestión de tareas diseñada con funciones sencillas para facilitar el aprendizaje a los miembros del equipo. Puede ayudar en la gestión de proyectos de equipos de cualquier tamaño, al tiempo que mantiene tu vida personal en orden.

Con listas de tareas pendientes, tareas, planificadores diarios y un calendario, Any.do se centra en las características clave de una aplicación de recordatorio sin añadir un montón de desorden. Y tiene una versión gratuita, así que puedes probarla antes de comprometerte, lo que siempre es una ventaja. 🤩

Características de Any.do

Las funciones de gestión de proyectos facilitan la creación de listas de tareas pendientes y tareas para ti y tu equipo

Planificador diario te ayuda a planificar cada día para estar al tanto de lo que tienes que hacer y cuándo

El calendario te ofrece unade tu horario de trabajo y tareas personales

Los recordatorios y las notificaciones te ayudan a mantener el rumbo

Las funciones de chat y colaboración facilitan el trabajo en equipo

Funciona con cualquier dispositivo iOS o Android

Ventajas de Any.do

Se sincroniza con Google Calendar para facilitar la gestión de tareas

Prioriza las tareas diarias para que sean más fáciles de completar

Sus sencillas funciones hacen que la aplicación sea fácil de aprender

Contras de Any.do

Carece de muchas funciones presentes en aplicaciones similares

Algunos comentarios mencionan problemas con los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente

Algunos usuarios tienen problemas para conectarse Any.do a sus calendarios e informan de problemas con la sincronización

Precios de Any.do

Personal: Gratuito

Gratuito Premium: $3/mes por usuario

$3/mes por usuario Equipo: 5$/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Any.do

G2: 4.1/5 (150+ opiniones)

4.1/5 (150+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (150+ opiniones)

9. Capsicum - Lo mejor para la planificación diaria

vía Capsicum Capsicum es una aplicación de lista de tareas y planificador diario diseñada exclusivamente para usuarios de iOS. Está optimizada para uso personal y no profesional, con funciones diseñadas para planificar tus días, seguimiento de hábitos saludables y fomentar las anotaciones en el diario.

Capsicum también ayuda a los profesionales a consultar la previsión de próximas tareas, tomar notas sobre proyectos y planificar las jornadas de trabajo para mantenerse organizados. El diseño se inspira en las agendas físicas y puede ayudar a los profesionales que se están pasando a la gestión digital de tareas.

Características de Capsicum

Utiliza Atajos de Siri para seguir y añadir hábitos sobre la marcha; también permiten recordatorios de hábitos basados en la ubicación

Crea varias libretas para gestionar diferentes aspectos de tu vida

Utiliza listas de tareas mensuales, semanales y diarias para organizar tus tareas

Sincroniza eventos y tareas con el calendario de Apple

Las páginas de notas fomentan las entradas en el diario y las notas casuales no vinculadas a ninguna tarea

Ventajas de Capsicum

Optimizada para usuarios de iOS

La prueba gratuita de 14 días cuenta cada día de uso de la aplicación, no 14 días consecutivos

Contras de Capsicum

Carece de comentarios de los clientes en los sitios de revisión populares

Sólo disponible para usuarios de iOS

Precios de Capsicum

Mensual: $1.99/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Capsicum

**G2:N/A

Capterra: N/A

10. Google Keep - Lo mejor para los usuarios de Google Workspace

vía Google KeepGoogle Keep es una aplicación gratuita de toma de notas y recordatorios para cualquiera que tenga una cuenta de Gmail. Te permite hacer listas, recordatorios y tareas pendientes de forma rápida y sencilla. También puedes guardar imágenes e integrar Keep con tu calendario de Google.

Google Keep es útil para autónomos y pequeñas empresas que necesitan hacer un seguimiento de varios proyectos, pero también es funcional para uso personal. Y como puedes editar tareas y listas siempre que quieras, es fácil crear una breve nota sobre la marcha y ampliarla más tarde.

Funciones de Google Keep

Organiza, filtra y encuentra tus notas en función del color y la categoría

Utiliza imágenes y archivos de audio como tareas y recordatorios

Funciona en casi cualquier teléfono, tableta u ordenador

Posibilidad de compartir listas con otras personas para una colaboración sencilla y sincronización en tiempo real

Ventajas de Google Keep

Software sencillo, fácil de usar e intuitivo para los usuarios de Gmail

Los usuarios informan de una mayor productividad y disfrute gracias a las funciones de personalización

Contras de Google Keep

Los comentarios informan de funciones limitadas para el procesamiento de textos

Puede sufrir retrasos en algunos dispositivos iOS

Precios de Google Keep

**Versión gratuita

Versión ilimitada: 5 $/mes por usuario

5 $/mes por usuario Empresa: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresas Plus: 19 $/mes por usuario

19 $/mes por usuario Empresas: Consultar precios con Google

Valoraciones y reseñas de Google Keep

**G2:N/A

Capterra: 4.7/5 (150+ opiniones)

¿Qué deberías buscar en una aplicación de recordatorios?

Una aplicación de recordatorios debería ayudar a tu cerebro a tenerlo todo controlado, desde las tareas esenciales en el trabajo hasta las listas de tareas diarias para uso personal. El cerebro humano olvida muchas cosas: las investigaciones demuestran que las personas olvidan el 50% de la información nueva una hora después de recibirla. Al cabo de 24 horas, ha olvidado el 70%; al cabo de una semana, ¡esa cifra se dispara al 90%!

Las aplicaciones de recordatorios pueden ayudar a llenar esos vacíos. He aquí algunos puntos clave que debes tener en cuenta a la hora de elegir la mejor aplicación para tus tareas diarias:

Compatibilidad multiplataforma: La mejor aplicación de recordatorio diario para ti y tu equipo debe ser compatible con dispositivos iOS y Android para que funcione para todos. Nunca se sabe; puede que los miembros de tu equipo la quieran en su iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, navegador, escritorio Windows o Mac, o cualquier otra cosa

La mejor aplicación de recordatorio diario para ti y tu equipo debe ser compatible con dispositivos iOS y Android para que funcione para todos. Nunca se sabe; puede que los miembros de tu equipo la quieran en su iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, navegador, escritorio Windows o Mac, o cualquier otra cosa Interfaz de usuario intuitiva : Una aplicación de tareas pendientes que sea difícil de usar no ayuda a nadie. Así que busca una que sea fácil de usar, tenga una interfaz minimalista y ofrezca muchas opciones de tutoriales

Una aplicación de tareas pendientes que sea difícil de usar no ayuda a nadie. Así que busca una que sea fácil de usar, tenga una interfaz minimalista y ofrezca muchas opciones de tutoriales Notificaciones eficaces : Si no te das cuenta de cuándo te avisa tu aplicación, no te beneficiarás de ella. Busca aplicaciones con funciones de recordatorio basadas en la ubicación, recordatorios de mensajes de texto, recordatorios de tareas emergentes, opciones de repetición y widgets para asegurarte de que son visibles

Si no te das cuenta de cuándo te avisa tu aplicación, no te beneficiarás de ella. Busca aplicaciones con funciones de recordatorio basadas en la ubicación, recordatorios de mensajes de texto, recordatorios de tareas emergentes, opciones de repetición y widgets para asegurarte de que son visibles Es fácil olvidarse de añadir una tarea si la aplicación lo convierte en una tarea pesada. Por eso, las mejores aplicaciones de recordatorios tienen funciones de adición rápida, como comandos de voz y sugerencias inteligentes 🛠️

🛠️ Funciones adicionales: Cuanto más pueda hacer tu aplicación de recordatorio de tareas, mejor. Busca funciones adicionales como subtareas, tareas recurrentes y toma de notas

No pasa nada por ser exigente Cuando encuentres una aplicación de recordatorio excelente, no tendrás que preocuparte de olvidar nada y podrás hacer las cosas de forma más eficiente.

Nunca te olvides de una fecha límite con las aplicaciones de recordatorios

Es hora de elegir una aplicación de recordatorio y decir adiós a los plazos incumplidos. Estos fieles ayudantes te mantendrán al tanto de todo para acercarte a una trayectoria perfecta en tu vida personal y laboral. Incluso puede que te dejen tiempo libre para la hora feliz: ¡salud por estar al día! 🙌 Pruebe ClickUp hoy mismo ¡!