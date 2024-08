13 mejores aplicaciones de calendario para 2024 (gratuitas y de pago)

Para muchos, un Calendario es mucho más que una herramienta de planificación. Es un organizador con recordatorios y fechas límite para mantenernos productivos, o un.. guardián de la memoria de los eventos más importantes de nuestra vida. Por eso nos preocupamos tanto a la hora de elegir un Calendario digital, ¡porque queremos algo que haga que planificar sea divertido y funcional!

¿Qué funciones debemos buscar en una app, aplicación de calendario que nos ayude a dominar nuestra agenda? Tenlas en cuenta:

Compartibilidad para estar conectados con nuestra familia, amigos y miembros del equipo

Personalización para personalizar la herramienta con códigos de color y categorización de eventos

Facilidad de uso para una experiencia de usuario amigable, intuitiva y fácil de aprender

Sincronización universal en todos nuestros dispositivos (escritorio, móvil y tableta)

Hemos reunido las mejores aplicaciones para tus metas de calendario personales y profesionales. Desde aplicaciones de calendario sencillas hasta progresivas, ¡en la lista hay algo para todos! 📅

¿Cuáles son las 13 mejores apps de Calendario?

1. ClickUp

Consulta todas tus tareas de ClickUp junto con las reuniones en tu Google Calendar mediante la sincronización bidireccional

ClickUp es gratis, gratuito/a herramienta de productividad con funciones de Calendario que ahorran tiempo en la web y en las aplicaciones móviles para hacer que incluso las tareas más mundanas sean divertidas de añadir Tanto si estás buscando un calendario de trabajo-vida o necesita una única fuente de verdad para poner pensamientos y recordatorios abajo, ClickUp puede estirar a cualquier preferencia para la mejor productividad de su vida.

Esto es lo que dicen los usuarios reales sobre su uso Vista del Calendario en ClickUp :

"El principal problema que he resuelto utilizando ClickUp es la falta de claridad. ClickUp me ayuda a saber en qué tengo que trabajar y cuándo. Con sus múltiples filtros y vistas, la LineUp™️ función inicio, y página de inicio con calendario, no tengo que dedicar tanto tiempo a averiguar qué es lo siguiente. Pierdo menos tiempo y cumplo los plazos" Nathaniel S , Director de TI

"Ahora ClickUp dirige la mayor parte de mi vida (tanto profesional como personal). Profesionalmente, lo utilizo para organizar y planificar proyectos y llevarlos a mi calendario en línea con los metadatos pertinentes. Personalmente, lo uso para gestionar mi Inicio y con la función de asiento gratuito/a para invitados. Mantengo a mi pareja al tanto de reformas, contratistas, conversaciones con proveedores de servicios, etc." Ashley E.M. M , Propietario

"En comparación con la competencia, ClickUp es excelente a la hora de mantener la sencillez de la plataforma al tiempo que ofrece la máxima funcionalidad. Dispone de todas las vistas: Calendario, Gantt, Listas, sublistas, cargas, trabajo en equipo, etc. Todo esto es con mucho detalle, el software anterior que he probado no daba el detalle de interactividad que necesitaba para ser creativo con el cambio de horarios e información y subtareas/subinformación." Roland M , Director

El plan Free de ClickUp es todo lo que necesita para empezar a diseñar sus días de acuerdo a cómo trabaja mejor. ¡No hay ninguna condición para actualizarse a uno de los planes de pago porque ClickUp es gratis para siempre! Entre los cientos de potentes funciones que ofrece ClickUp, aquí tiene tres que puede utilizar para mejorar su productividad ahora mismo:

Modo Yo: Elimine el desorden mostrando las tareas, subtareas, listas de control y comentarios asignados a usted en el entorno de trabajo de ClickUp

🗓 Sincronización bidireccional: Conecta ClickUp con tu calendario de Google, Outlook o Apple

🎨 Ajustes de la tarjeta de tareas: Personaliza cómo quieres que aparezcan tus tarjetas de tarea en la vista de Calendario (mostrar personas asignadas, prioridad, subtareas, duración estimada, control de tiempo, etiquetas)

Ventajas de ClickUp Calendario

Los usuarios pueden elegir entre100 integraciones nativas junto con miles disponibles a través de Zapier e Integromat

Los usuarios pueden utilizarMetas de ClickUp para planificar, gestionar y alcanzar metas diarias, semanales, trimestrales y anuales

Contras de ClickUp

No hay función de exportación del panel de control

Precios ClickUp *Plan Free Forever (el mejor para uso personal)

Plan Unlimited (ideal para equipos pequeños (7 $/miembro al mes))

(ideal para equipos pequeños (7 $/miembro al mes)) Plan Business (ideal para equipos medianos (12 $/miembro al mes)

si necesita un paquete de software completo para gestionar las cargas de trabajo y los procesos de su corporación, ¡nos encantaría ayudarle a conseguir el intento correcto! Por favor póngase en contacto con el departamento de ventas cuando esté preparado.

💬 Valoraciones de los clientes de ClickUp * G2: 4,7/5 (más de 3.880 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ opiniones)

2. Calendario de Google

vía Calendario de GoogleCalendario de Google logra el equilibrio adecuado como gestor de tareas y programador; es una de las apps de calendario más conocidas y favoritas que clasifica eventos, fuera de la oficina, tareas y huecos para citas. Además, organizar un Calendario de Google es fácil de hacer tanto si estás en la oficina como si estás haciendo cola en Starbucks

Ventajas de Google Calendar

Los usuarios pueden añadir nuevos colores HEX para personalizar el fondo de un calendario

Los usuarios pueden ajustar zonas horarias principales y secundarias para calendarios completos

Plantillas de Google Calendar para optimizar los flujos de trabajo

Contras de Google Calendar

Esta app de calendario no tiene versión de escritorio para macOS o Windows 10

Precios de Google Calendar

Google Calendar es gratuito/a para uso personal o con una cuenta de empresa de pago

Valoraciones de los clientes de Google Calendar

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (más de 1.500 opiniones)

3. Calendly

vía Calendly Calendly es una aplicación inteligente software de programación que automatiza el trabajo manual reservando reuniones y eventos en el momento y lugar adecuados. Puede conectarse con los calendarios de su organización -Google, Outlook o iCal- para que anfitriones e invitados disfruten de una experiencia sin estrés.

Ventajas de Calendly

Los usuarios pueden añadir Calendly a su sitio web o correo electrónico para agilizar la programación

Los usuarios pueden automatizar las comunicaciones antes y después de las reuniones

Calendly ofrece montones de integraciones como ClickUp, Linkedin y Slack

Contras de Calendly

Esta app de calendario puede integrarse con herramientas populares como Zoom y Zapier, pero puede complicarse fácilmente para los invitados si tienen que pasar por el aro para conectarse

Precios de Calendly

Calendly ofrece planes gratuitos/a y de pago a partir de 8 dólares/asiento al mes

Valoraciones de clientes de Calendly

G2: 4,7/5 (más de 1.200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1.900 opiniones)

4. Baluu

vía Baluu En el número 4 de nuestra Lista se encuentra Baluu . Este completo sistema de reservas y creador de sitios web es ideal para pequeñas empresas que necesitan hacer reservas en línea. Puede conectar su cuenta bancaria o Stripe para aceptar pagos e incluso vender productos con sus funciones de comercio electrónico.

Ventajas de Baluu

Construye un sitio web de reservas en cuestión de minutos y empieza a aceptar pagos y reservas online.

Se integra en cualquier sitio web existente como un iframe

Se sincroniza con las principales plataformas de calendario (Google, Outlook, etc.)

Contras de Baluu

Todavía no hay app, aplicación de Baluu

Precios de Baluu

Baluu ofrece un plan gratuito (limitado a 50 reservas al mes) y planes de pago a partir de 17 $ al mes

Valoraciones de los clientes de Baluu

G2: 5/5 (2 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 5 opiniones)

5. SavvyCal

vía SavvyCal SavvyCal es una herramienta de programación que te permite alternar entre su calendario y tu lista de franjas horarias. Esta función de superposición pone a los usuarios en el asiento del conductor para encontrar fácilmente la disponibilidad mutua. SavvyCal se sincroniza con los calendarios más populares y otras herramientas de programación herramientas de flujo de trabajo para crear eventos y comprobar los tiempos mientras estás ocupado.

Profesionales de SavvyCal

Los usuarios pueden presentar ventanas de disponibilidad clasificadas para animar a los destinatarios a elegir el momento óptimo

Los usuarios pueden establecer límites para el número de reuniones que se pueden reservar por día, semana o mes para reservar tiempo para el trabajo en profundidad

Contras de SavvyCal

Esta app de calendario no tiene un plan gratuito/a

Precios de SavvyCal

SavvyCal ofrece planes de pago a partir de 12 $/usuario al mes

Valoraciones de los clientes de SavvyCal

G2: 5/5 (7 opiniones)

Capterra: N/A

6. Cualquier.pendiente

vía Cualquier.pendienteFunción de calendario de Any.do tiene como objetivo ayudar a los usuarios a controlar su día, semana y mes con eventos y tareas en una sola vista. La interfaz es limpia y fácil de usar, permitiendo otros calendarios como Google Calendar, iCloud y Outlook sin problemas. Sin embargo, Any.do no ofrece actualmente ningún plan gratuito/a.

Ventajas de Any.do

Los usuarios pueden convertir mensajes de WhatsApp en tareas y recordatorios utilizando lenguaje natural

Los usuarios pueden elegir entre diferentes temas y fondos para adaptarlos a su estilo preferido

Contras de Any.do

La app de calendario degestión de tareas se limita a las funciones básicas

Precios de Any.do

Any.do ofrece tiene un plan gratuito. Consultar precios con Any.do

Valoraciones de clientes de Any.do

G2: 4.1/5 (190+ opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 130 opiniones)

7. Calendario Apple

vía Calendario Apple Si eres usuario de Apple, sabrás que el Calendario de Apple viene preinstalado en todos los dispositivos iOS y macOS (incluido el Apple Watch) para que los usuarios puedan acceder a sus cuentas de calendario en un solo lugar. Aunque esta app de Calendario básica puede cubrir las necesidades de programación y configuración rápida de eventos, carece de funciones avanzadas para una mayor personalización.

Ventajas del Calendario de Apple

Los usuarios pueden ver todos los calendarios o calendarios específicos en una sola ventana

Los usuarios pueden añadir la dirección de ubicación de un evento para recibir notificaciones de Hora de salida basadas en el tiempo que se tardará en llegar al destino

Contras del Calendario de Apple

Esta app de calendario impide invitar a personas a un evento si su correo electrónico no está guardado en la lista de contactos del teléfono

Precios de Calendario de Apple

Calendario de Apple es gratuito/a en todos los dispositivos Apple

Valoraciones de clientes de Apple Calendar

G2: 4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: N/A

Bonificación:_ **Software de gestión de proyectos para Mac

8. Calendario de Microsoft Outlook

vía Calendario de Microsoft Outlook El Calendario de Microsoft Outlook funciona también como calendario y herramienta de programación para el seguimiento de eventos personales y de trabajo. Con su función de calendario compartido con la que podrás acceder a los calendarios de tus compañeros de equipo e incluso gestionar sus horarios.

Ventajas del Calendario de Microsoft Outlook

Los usuarios pueden crear calendarios que muestren la agenda de un grupo de personas

Los usuarios pueden ver varios calendarios uno al lado del otro

Contras del Calendario de Microsoft Outlook

Esta app de Calendario tiene demasiadas funciones que pueden entorpecer la planificación de tareas sencillas

Precios de Microsoft Outlook Calendar

Calendario de Microsoft Outlook ofrece planes gratuitos/a y de pago. Consulta los precios con Microsoft 365

Valoraciones de los clientes de Microsoft Outlook Calendar

G2: N/A

Capterra: N/A

mira esto

el sitio web https://clickup.com/es-ES/blog/134929/alternativas-a-microsoft-outlook/**_ alternativas a Microsoft Outlook para más información

!

9. DigiCal

vía DigiCal DigiCal se sincroniza con todos los servidores de calendario compatibles con la plataforma Android. Los usuarios pueden personalizar completamente la apariencia con un tema preestablecido o utilizar el selector de color y las fuentes preestablecidas para crear su propio tema. Además, DigiCal incorpora una función de búsqueda de ubicaciones que permite a los usuarios escribir el nombre de un lugar y el sistema rellenará automáticamente la dirección de ubicación.

Ventajas de DigiCal

Los usuarios pueden cambiar entre siete vistas diferentes del Calendario en los temas claro u oscuro para adaptarse a sus preferencias

Los usuarios pueden seleccionar un widget para una vista rápida de su Agenda del día, la semana o el mes

Contras de DigiCal

Esta app de Calendario tiene demasiadas funciones que pueden entorpecer la planificación de tareas sencillas

Precios de DigiCal

DigiCal ofrece planes gratuitos/a partir de XXX/usuario al mes

Valoraciones de clientes de DigiCal

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Acuity Scheduling

vía Programación de agudeza Similar a Calendly y SavvyCal, Acuity Scheduling es una herramienta especialmente diseñada para sitios web Squarespace. Los clientes comienzan el proceso de programación eligiendo el tipo de cita que desean reservar. Si organizas clases en grupo, por ejemplo, de caligrafía o yoga, la función Clase permite que varias personas reserven servicios a una hora determinada.

Ventajas de Acuity Scheduling

Los usuarios pueden crear y editar tantos tipos de citas como deseen

Los usuarios pueden establecer límites de programación para elegir si y cuando los clientes pueden reservar, editar o cancelar sus citas

Contras de Acuity Scheduling

Esta función es un complemento para los sitios web de Squarespace y no una herramienta independiente

Precios de Acuity Scheduling

Consultar precios con Squarespace

Valoraciones de los clientes de Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5.000 opiniones)

11. Fantástico

vía Fantástico La siguiente en nuestra lista de las mejores aplicaciones de Calendario es Fantastical. Esta aplicación sincroniza todas tus plantillas personalizadas, notificaciones, ajustes meteorológicos y mucho más para obtener una vista detallada de todos los elementos de tu calendario. Con un solo clic o toque, Fantastical generará automáticamente una multiconferencia y añadirá todos los detalles a tu evento.

Ventajas de Fantastical

Los usuarios pueden añadir llamadas de Zoom, Google Meet, Webex y Microsoft Teams

Los usuarios pueden navegar y suscribirse a calendarios de interés, incluyendo deportes, programas de televisión, días festivos y mucho más

Contras de Fantastical

Esta app tiene demasiadas funciones que pueden entorpecer la planificación de citas sencillas

Precios de Fantastical

Fantastical ofrece planes gratuitos/a partir de XXX/usuario al mes

Valoraciones de los clientes de Fantastical

G2: 4,5/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 10 opiniones)

12. Business Calendario 2

vía Calendario Business 2 Business Calendar 2 es una app de calendario para teléfonos Android con una práctica función de arrastrar y soltar para organizar y programar tareas. Tanto si se trata de temas, colores o el número de días que desea ver, puede personalizar la aplicación para adaptarla a sus preferencias. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de apps de calendario, Business Calendar 2 carece de versión web.

Business Calendar 2 ventajas

Los usuarios pueden adjuntar imágenes y grabaciones de voz a un evento

Los usuarios pueden visualizar eventos y tareas en su zona horaria de origen cuando viajan

Los contras de Business Calendar 2

La versión profesional de esta app es relativamente cara para una aplicación de calendario móvil sin compatibilidad con web o iOS

Precios de Business Calendar 2

Business Calendar 2 ofrece planes gratuitos/a y de pago. Consulte los precios de Business Calendar 2

Valoraciones de los clientes de Business Calendar 2

G2: N/A

Capterra: N/A

13. Vantage

vía Vantage Vantage es la última pero no la menos importante de nuestra lista de las mejores apps de Calendario. Esta app de calendario cuenta con un conjunto de señales visuales para ayudar a los usuarios a organizar mejor su vida diaria. Por ejemplo, una función única llamada Stacks reduce el desorden para visualizar lo mucho que tienes entre manos. Cuantos más eventos y tareas se planifiquen para un día concreto, más alta será la pila.

Ventajas de Vantage

Los usuarios pueden arrastrar y soltar los elementos pendientes para ajustar las fechas límite

Los usuarios pueden elegir entre una selección de paquetes de colores para personalizar el aspecto del calendario

Contras de Vantage

Esta app de calendario está orientada a usuarios con preferencias estéticas específicas

Precios de Vantage

Vantage ofrece una versión gratuita, con compras dentro de la aplicación

Valoraciones de clientes de Vantage

G2: N/A

Capterra: N/A

ClickUp es la solución universal para sus necesidades de app de Calendario

Deja que ClickUp te quite el estrés de planificar para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo para relajarte o hacer las cosas que te gustan. Si has estado yendo y viniendo entre Google y otras aplicaciones de Calendario, esta es tu señal para probar la vista de Calendario en ClickUp ¡hoy! 🗓