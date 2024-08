los 12 mejores creadores de horarios gratuitos para mejorar la productividad

Cuando no se sabe qué es lo siguiente, es casi imposible gestionar el tiempo. Ya sea a qué hora es la comida o cuándo es la próxima reunión del equipo, tienes que evitar que las cosas se te escapen de las manos para mantener el rumbo.

Y si estás a oscuras -o a punto de estarlo-, tienes que hacerte con un creador de agendas gratuito que te mantenga al día e informado.

Seamos sinceros por un segundo: la mayoría de nosotros tenemos más problemas con los calendarios mensuales o incluso semanales de los que nos gustaría admitir. Si estás cansado de perder minutos críticos en tu día, podrías beneficiarte seriamente de un plantillas de horarios o un simple constructor de horarios.

En un programa de trabajo sólido es beneficioso, también lo es uno que te ayude a mantenerte organizado con tu vida personal. La sensación de ausencia de estrés de los calendarios personalizados te permite planificar, evitar las citas perdidas y ser realmente dueño de tu calendario

Por eso hemos recopilado una lista de nuestros 12 creadores de agendas y plantillas de agendas favoritos.

Antes de entrar en las mejores herramientas para crear un horario, vamos a repasar una rápida justificación para el uso de estos herramientas de productividad en el trabajo y en casa.

Ventajas de utilizar un creador de horarios

Si su horario semanal suele incluir múltiples tareas, citas, reuniones o eventos, mantenerse al día con cero complicaciones es una obviedad. Con nuestros caóticos horarios de trabajo, las tareas importantes se olvidan fácilmente.

Un creador de agendas de trabajo totalmente personalizable, o incluso un aplicación de horario de trabajo para uso personal- es una herramienta fundamental para mantenerte organizado y asegurarte de que respetas el tiempo de todos. También puede ayudarle con:

Alivio del estrés: Una herramienta totalmente personalizable para crear horarios crea una sensación de orden y propiedad. Es fácil hacer coincidir tu nivel de energía, tiempo y disponibilidad con las tareas que hay que completar. Mantén el orden para que tú también lo estés. Y para los estudiantes, la integración de los horarios de clase en sus planificaciones semanales les proporciona el alivio de saber dónde deben estar y cuándo.

Una herramienta totalmente personalizable para crear horarios crea una sensación de orden y propiedad. Es fácil hacer coincidir tu nivel de energía, tiempo y disponibilidad con las tareas que hay que completar. Mantén el orden para que tú también lo estés. Y para los estudiantes, la integración de los horarios de clase en sus planificaciones semanales les proporciona el alivio de saber dónde deben estar y cuándo. Mayor productividad: Cuando planifica cada tarea o proyecto individual desde una única plataforma de creación de horarios, usted y su equipo toman decisiones más informadas y mantienen un flujo de trabajo productivo.

Preparación para emergencias: Con los calendarios personalizados, identificará los posibles escollos antes de que se produzcan. Rápidamentepriorizar y despriorizar elementos a medida que vayan surgiendo, evitando así la estrategia de rociar y rezar.

Evaluar los progresos: Un buen programador ayuda a que las tareas cotidianas resulten más familiares y menos agotadoras. Familiarícese con su trabajo y sus actividades para ejecutarlas mejor y comprender cuánto tiempo y esfuerzo requiere cada tarea.

Calmar a los demás: Para la gente que trabaja con clientes, los calendarios semanales detallados (sobre todo los que puedes compartir en Internet) ayudan a que todo el mundo vea tu horario. La gente se siente mejor sabiendo que no tienes doble agenda y que estás disponible. Los jefes de equipo deben informar a sus empleados de su horario diario por si tienen que añadir algo de última hora. De lo contrario, trabajarás con una sensación de urgencia constante.

Los 12 mejores creadores de horarios gratuitos

Hay suficientes creadores de horarios disponibles para hacer que su cabeza dé vueltas, pero hemos encontrado las mejores herramientas y plantillas de horarios para satisfacer sus necesidades específicas. ¿Y lo mejor? Estas herramientas no le costarán nada Cero. nada

Para ayudarle a seleccionar el creador de horarios adecuado, pregúntese si la herramienta..:

Te ayuda a mantenerte conectado con amigos, familiares y miembros de tu equipo

Organiza su tiempo disponible para que sea más productivo

Permite la máxima personalización con la categorización de eventos y la codificación por colores

Se sincroniza a la perfección en todos tus dispositivos

Se integra con tus aplicaciones favoritas

1. ClickUp

Arrastrar y soltar tareas en la vista de calendario de ClickUp

y el mejor creador de horarios online gratuito del mercado. La utilizan algunos de los más productivos .

Tanto si es un gestor de proyectos, un empleado que gestiona tareas o un estudiante que planifica un horario de clases, ClickUp es un creador de horarios totalmente personalizable que le ayudará a estar al tanto de todo.

ClickUp tiene más de 15 formas de ver su horario diario y su carga de trabajo. Esto incluye la Vista del calendario de ClickUp que le permite ver su calendario por día, semana o mes para realizar un seguimiento de los proyectos.

Vea su programación diaria en un nivel alto o profundice en los detalles de las tareas.

Establezca Tareas Recurrentes para agilizar su trabajo eligiendo su programa de reuniones y previsualizándolo en su calendario en ClickUp

Es fácil utilizar filtros para mostrar sólo las tareas que necesita ver y ClickUp también le permite compartir su calendario y horarios con cualquier persona. Si esto no es una maravilla de la programación, no sabemos lo que es

Características principales de ClickUp

Plantillas gratuitas de ClickUp para crear horarios

Contras de ClickUp

Aún no se puede exportar el cuadro de mando

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece tres planes de precios, incluyendo un Plan Forever gratuito que permite un número ilimitado de miembros y almacenamiento, además de 100Mb de almacenamiento en la nube. Los planes de pago empiezan a partir de 7 $/mes por usuario.

Valoraciones de los usuarios de ClickUp

G2 4.7/5: (4700+ opiniones)

(4700+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3071+ opiniones)

2. Hojas de cálculo de Google

Plantilla de horario mediante Hojas de cálculo de Google Para un poco más de potencia centrada en la centralización más que en la programación personal, Hojas de cálculo de Google puede ser una opción más sencilla en lugar de un gráfico en papel.

Su interfaz de usuario es fiable y mantiene el mismo estilo firme y minimalista que Google mantiene en todos sus productos. Las plantillas de horarios gratuitas de Google te permiten crear fácilmente columnas y cuadrículas para rellenar un horario de trabajo.

Ventajas de Google Sheets

Horarios fáciles de personalizar para empleados por horas

Fiable

Tiene plantillas de horarios mensuales y plantillas de horarios de clase

Contras de Google Sheets

Es difícil hacer un seguimiento de los detalles de las tareas

La configuración inicial es manual y tediosa

Carece de una función de reprogramación de arrastrar y soltar

No hay funciones adicionales más allá de una hoja de cálculo típica

Precios de Google Sheets

Sin coste alguno para ti con tu cuenta de Google.

Valoraciones de los usuarios de Google Sheets

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (12100+ opiniones)

3. Asana

A través de AsanaAsana es conocido por sus capacidades de gestión de proyectos, pero también incluye funciones de programación a través de su herramienta de calendario de equipo. Utilízala fácilmente para organizar el calendario diario del equipo o para crear tu propio calendario, todo dentro de Asana.

La función de línea de tiempo no es intrínsecamente un creador de cronogramas, pero puedes hacer una lista de tus tareas y trazarlas en la línea de tiempo según corresponda. Además, Asana calendario de gestión de proyectos es de sólo lectura, lo que significa que no se pueden añadir tareas directamente al calendario, lo que supone un problema para algunos.

la vista de calendario de ClickUp ha entrado en el chat

Características principales de Asana

Divide el trabajo del proyecto en tareas con asignados claros

Crear una línea de tiempo en línea similar a un diagrama de Gantt

Comparte la línea de tiempo con tus compañeros de equipo

Acompañar cada hito con una actualización de estado

Ventajas de Asana

Interfaz intuitiva y bien diseñada

Más fácil de usar que una hoja de cálculo

Crear calendarios es sencillo

Contras de Asana

Carece de la funcionalidad de arrastrar y soltar

Vistas limitadas en comparación con herramientas como ClickUp

Precios de Asana

La función de línea de tiempo de Asana está disponible sin costo. El plan premium comienza en $10.99/por usuario por mes.

Valoraciones de los usuarios de Asana

G2: 4.3/5 (8800+ opiniones)

4.3/5 (8800+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (11300+ opiniones)

4. HubSpot

Vía HubSpot Si te encuentras aceptando muchas reuniones, la herramienta de programación de HubSpot te permite planificar mejor todo en tu teléfono. La creación de enlaces de reserva personalizados te ayuda a invitar a la gente o mostrar tu disponibilidad para que sepan que tienes tiempo suficiente para reservar.

Establece los días exactos de la semana en los que quieres estar disponible para reuniones y a qué horas del día. Así, nadie podrá reservar una reunión contigo fuera de tu horario de trabajo.

Además, cuando te registras en HubSpot Meetings, obtienes acceso a la base de datos CRM de HubSpot, que te permite realizar un seguimiento de tus contactos, establecer tareas, recordatorios y almacenar notas de la reunión .

En cuanto alguien reserva una reunión a través de su enlace de programación personalizado, sus datos de contacto se añaden automáticamente a su cuenta de Outlook o de Calendario de Google . ¿Adivina a dónde se envía finalmente esta información? Así es, a la base de datos CRM de HubSpot.

Características clave de HubSpot

Enlace de reserva personalizado y página de reserva personalizable (logotipo, retrato, paleta de colores)

Integración con Office 365 o Google

Los enlaces a reuniones de grupo permiten a los prospectos reservar reuniones con más de una persona de tu organización

Preguntas de formulario personalizadas para proporcionar contexto útil sobre su contacto antes de la reunión real

Profesionales de HubSpot

Fácil de utilizar

Ideal para programar reuniones en diferentes zonas horarias

Es gratis para siempre

Se pueden añadir hasta 1 millón de contactos a la base de datos

La herramienta de programación viene con varias herramientas de ventas, servicio y marketing, como el creador de formularios y el chat en directo, sin coste alguno

Contras de HubSpot

La versión gratuita tiene ventajas y opciones limitadas

Los planes de pago cuestan 50$/mes

No hay muchas plantillas para elegir

Precios de HubSpot

HubSpot tiene un plan gratuito, e incluye un enlace de reunión personalizado, integración con el CRM de la herramienta y reuniones ilimitadas.

Valoraciones de los usuarios de HubSpot

G2: 4.4/5 (8500+ opiniones)

4.4/5 (8500+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (3300+ opiniones)

5. Excel

A través de ExcelExcel es un creador de programas decente utilizado por individuos y equipos.

El software le permite la capacidad de dividir su hoja de cálculo en diferentes secciones, utilizar código de colores y formato condicional para resaltar los huecos en el calendario, y crear un calendario semanal para su equipo.

¿Buscas unas cuantas plantillas de calendario de Excel que te ayuden a poner en marcha tu viaje hacia la verdadera productividad? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Aquí tienes lista completa .

Sin embargo, realizar cambios en un programa en Excel no es precisamente fácil.

Una vez que llene una plantilla de programación, tendrá que crear otra y otra más. Además, no hay opción de traspaso, lo que significa que tendrá que volver a introducir los detalles de la tarea al crear cada plantilla.

Profesionales de Excel

Programa familiar con una interfaz de fácil navegación

Una amplia gama de plantillas para crear tu propio horario

Contras de Excel

Los cambios son difíciles de ejecutar

Falta de detalles de las tareas

Plantilla de planificación diaria difícil de usar sobre la marcha

Precios en Excel

Hay una versión gratuita, pero tendrás que desprenderte de 99 dólares al año para acceder a Microsoft Office 365.

Valoraciones de los usuarios de Excel

G2: 4.7/5 (2200+ opiniones)

4.7/5 (2200+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (17100+ opiniones)

7. Canva

A través de Canva Cualquiera que haya trabajado en diseño digital probablemente conozca Canva. Es una herramienta gratuita que los equipos utilizan para editar fotos, diseñar diseños y mucho más, todo dentro de una plataforma fácil de usar.

Canva también promete reunir tus planificaciones semanales bajo un mismo techo. Navega por una colección de plantillas de diseño impresionantes y, a continuación, empieza a personalizar tanto o tan poco como quieras. Descarga tu nuevo diseño para imprimirlo o compártelo con tus colegas directamente desde Canva.

Características principales de Canva

Personaliza al máximo el diseño inicial

Accede a una rica biblioteca integrada de activos de diseño

Organiza el horario mediante directrices o líneas de cuadrícula

Mueve elementos fácilmente en varias plantillas de horarios

Profesionales de Canva

Bonito diseño y fácil de empezar a diseñar

Fácil de usar y crear elementos para eventos de la vida

Si quieres una versión impresa, es fácil crear una imagen o un archivo PDF

Contras de Canva

Falta de detalles de las tareas

Falta de funcionalidad sobre la marcha

Precios de Canva

Tiene un plan gratuito para siempre, y el plan pro empieza en 54 $/usuario y año.

Valoraciones de los usuarios de Canva

G2: 4.7/5 (3500 opiniones)

4.7/5 (3500 opiniones) Capterra: 4.7/5 (9700 opiniones)

Check out these **Alternativas a Canva !

7. Nombrar.ly

A través de Nombrar.ly Appointly es un creador de agendas único y funciona como un widget para que tengas el control total de tu agenda desde el principio.

A diferencia de otras plantillas y creadores de horarios, Appointly también está pensado para aquellos que no tienen página web. La herramienta te ofrece un subdominio propio que te permitirá crear tu propia página de reservas.

Crea una pestaña en tu Facebook a través de Appoint.ly, que los clientes podrán utilizar para programar eventos rápidamente y sobre la marcha.

Aunque es una buena opción para crear agendas, no es una opción adecuada para crear y organizar múltiples agendas, lo que podría ser un inconveniente para otros.

Características principales de Appoint.ly

Programar reuniones a través de enlaces compartidos

Compartir fácilmente un calendario con compañeros de trabajo o clientes

Se sincroniza con los principales calendarios, incluidos iCloud, Office 365 y Outlook

Evita contratiempos en las citas con la sincronización de zonas horarias

Ventajas de Appoint.ly

Fácil de configurar y utilizar

Cambia automáticamente de zona horaria al reservar una cita

Contras de Appoint.ly

Los enlaces no se pueden personalizar en función de la zona horaria

Las reservas de grupo son difíciles de hacer

No funciona bien para construir un horario de clases para los estudiantes

Precios de Appoint.ly

Gratis para uso personal. El plan pro comienza en $8/usuario por mes.

Valoraciones de los usuarios de Appoint.ly

G2: 4.4/5 (13 opiniones)

Capterra: 3.3/5 (3 opiniones)

8. Google Keep

A través de Google KeepGoogle Keep es conocida sobre todo como una aplicación para tomar notas, pero puede funcionar como tu creador de agendas dedicado. Con Google Keep, puedes utilizar una potente interfaz en blanco para escribir o dibujar (incluso con un lápiz óptico) para escribir a mano de forma natural.

Establece recordatorios dentro de la aplicación para que te indiquen que empieces una tarea a una hora determinada o ponle título a tu nuevo horario y vuelve a un horario guardado más tarde.

Características principales de Google Keep

Establece recordatorios para tus horarios

Utiliza las funciones de lista de comprobación para realizar un seguimiento de las tareas

Deja recordatorios de voz

Anclar horarios

Profesionales de Google Keep

Fácil de usar

Totalmente gratuito

Admite comandos de voz

Contras de Google Keep

No se puede compartir un grupo de agendas

No se pueden establecer estados para las diferentes etapas de una tarea

No dispone de plantillas de planificación

Mucho espacio en blanco para empezar

Precios de Google Keep

Este creador de agendas en línea está disponible de forma gratuita con una cuenta de Google.

Valoraciones de Google Keep

G2: 4,5/5 (más de 1220 opiniones)

4,5/5 (más de 1220 opiniones) Capterra: 4.8/5 (70+ opiniones)

9. Calendly

Calendly se integra fácilmente en ClickUp y otras aplicaciones

Calendly es una herramienta estupenda e inteligente para concertar reuniones y compartir tu disponibilidad con otras personas. Esta herramienta es particularmente impresionante si su objetivo principal es proporcionar visibilidad a sus franjas horarias disponibles para que los contactos externos puedan solicitar y programar tiempo para usted.

Sin embargo, esta herramienta no te permite planificar fuera de tu horario y funciona mejor como una integración a tu calendario. La versión gratuita de Calendly está más orientada a individuos que a equipos. Incluso si pudieras asignar varias personas a un espacio, seguiría siendo difícil de gestionar, ya que no es el uso previsto de la herramienta.

Características principales de Calendly

Crea reglas sencillas para definir tus preferencias de disponibilidad

Envía a tus invitados tu enlace o incrusta tu horario en tu página web

Programe en los calendarios de su equipo los eventos que organice conjuntamente con otras personas

Ventajas de Calendly

Fácil de añadir Calendly a tu correo electrónico o sitio web

Calendly se integra con varias herramientas como ClickUp y Slack

Puede trabajar con un calendario semanal

Contras de Calendly

Puede ser complicado para los invitados a conectarse

No hay plantillas para usar o imprimir

No se puede obtener un archivo PDF de la agenda terminada

Precios de Calendly

Calendly tiene un plan gratuito, y los planes de pago comienzan en $8/usuario por mes.

Valoraciones de los usuarios de Calendly

G2: 4.7/5 (1330+ opiniones)

4.7/5 (1330+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2300+ opiniones)

10. Shiftly Schedule Maker

A través de A través de Aunque Shiftly no es necesariamente un creador de horarios personales en línea gratuito, esta herramienta proporciona una interfaz interactiva para los empleados y los empresarios. Esta herramienta hace que sea sencillo para los empleados establecer franjas horarias para los turnos con el clic literal de un botón.

Una vez que seleccionan sus franjas horarias preferidas, los jefes de equipo reciben la información al instante y Shiftly crea automáticamente un programa de turnos para la semana siguiente.

Shiftly también permite ver, exportar y compartir horarios con otras personas. Sin embargo, Shiftly no se integra con otros calendarios y planificadores de turnos.

Características principales de Shiftly

Seguimiento de la disponibilidad del personal

Compartir, enviar e imprimir listas

Enviar al personal notificaciones automáticas de turnos y mensajes personalizados

Compruebe los turnos de los empleados en cualquier momento

Edite, visualice y organice las listas

Ventajas de Shiftly

Ideal para equipos que trabajan con turnos cambiantes

Las vistas de horarios semanales son fáciles para los equipos

Fácil de programar, cambiar, guardar o editar turnos

Ideal para la gestión de turnos los fines de semana

Contras de Shiftly

Más allá de los turnos, no es una verdadera herramienta de negocio para los horarios

No dispone de plantilla de horarios

No es la mejor opción para imprimir

Precios de Shiftly

Tiene un plan gratuito (para un máximo de 5 empleados), y el plan profesional comienza en $ 4 / personal por mes (de 6 a 200 + personal)

Valoraciones de los usuarios de Shiftly

G2: N/A

N/A CAPITERRA: N/A

11. Doodle

A través de Garabato Doodle es un creador de agendas online gratuito, sencillo y eficaz. Tanto los individuos como los equipos pueden utilizarlo para todas sus necesidades de creación de horarios, ya se trate de eventos de la vida o de reuniones de trabajo. Simplemente bloquear ciertas horas del día o asigna a los miembros de tu equipo momentos del día.

Los miembros del equipo también pueden enumerar qué días y horas trabajan y cuáles no, lo que facilita ver la disponibilidad de la agenda de cada uno en cualquier momento.

Características principales de Doodle

Utiliza encuestas para que los participantes voten sus horarios de reunión preferidos

Elige entre varias vistas, incluida la vista mensual y la vista de programación semanal

Conecta con Google Calendars, Office 365, iCal y Outlook

Añade enlaces Zoom automáticamente a cualquier reunión

Doodle profesionales

Herramienta empresarial muy sencilla y fácil de usar

Admite varias zonas horarias para planificar en todo el mundo

Los usuarios pueden crear encuestas ocultas en las que los participantes no pueden ver los resultados de los demás

Contras de Doodle

Es un poco complicado cargar y crear un calendario personal en Doodle

No dispone de una plantilla de calendario real

Precios de Doodle

Es un creador de calendarios gratuito con planes de pago a partir de 6$/usuario al mes.

Valoraciones de los usuarios de Doodle

G2: 4.4/5 (2000+ opiniones)

4.4/5 (2000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1200+ opiniones)

12. Calendarpedia

A través de Calendarpedia Si buscas plantillas de horarios sencillas con bloques de texto vacíos que puedas imprimir, Calendarpedia tiene un montón de opciones de calendarios. Tanto si necesitas un horario de gimnasio, un plan de negocios o plantillas de reuniones semanales, hay un montón de opciones básicas para imprimir y utilizar. Pero si lo que buscas es una plantilla integrada para guardar o enviar, esta no va a ser la mejor opción para ti.

Ventajas del lápiz y papel

Completamente gratis

Fácil de usar y crear

Claro y fácil de seguir

Ideal para varias plantillas

Una de las mejores opciones para imprimir

Los contras del lápiz y el papel

Puede perderse o cambiarse

Difícil de compartir con los miembros del equipo

No es fácil guardar o crear notas adicionales

Precio de papel y bolígrafo

Estas plantillas no cuestan nada aparte de lo que se gasta en imprimirlas (es decir, tinta y papel)

